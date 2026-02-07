Varför små team växer ur Notion: 7 begränsningar vid expansion

De flesta småföretag lämnar inte Notion för att det inte fungerar.

De lämnar ofta plattformen eftersom de har vuxit ur ett verktyg som är utformat för individer, inte för växande team, och förlorar 96 minuters produktivitet dagligen på att byta mellan appar och fragmenterade arbetsflöden.

Denna artikel går igenom de sju strukturella begränsningar som uppstår när du växer, tecknen på att du har nått Notions tak.

Vi kommer också att ta upp hur ClickUps konvergerade arbetsplatsarkitektur löser de viktigaste bristerna: inbyggd projektledning, realtidssamarbete i stor skala, inbyggd tidrapportering och operativ AI som faktiskt förbättrar ditt arbetsflöde.

7 begränsningar med Notion som uppstår när småföretag växer

Just det som gör Notion attraktivt för enskilda personer och små team, dess öppna karaktär och beroende av länkade relationsdatabaser, blir betydande hinder när ditt företag växer.

Detta är grundläggande strukturer som inte riktigt stöder den komplexa, strukturerade arbetsflödeshantering som växande team är beroende av.

Begränsning 1: Ingen inbyggd projektledning (uppgiftsberoenden, Gantt)

via Notion

Du hanterar en produktlansering med flera arbetsflöden, där designen måste vara klar innan utvecklingen kan börja, och utvecklingen måste vara klar innan kvalitetssäkringen kan testa.

Notion har visserligen infört grundläggande beroendeknappar, men de saknar den logik som krävs för komplexa projekt – såsom ledtider/eftertider eller möjligheten att visualisera en verklig kritisk väg.

För att hantera detta skapar teamen avancerade lösningar med hjälp av databasrelationer och sammanställningsfält för att simulera beroendelogik. Detta system är inte bara tidskrävande att bygga upp, utan också otroligt ömtåligt. En felaktig inmatning kan förstöra hela kedjan, och det kräver ständig manuell underhåll. Utan en riktig projektledningsgrund blir din tidsplan ett korthus.

Den verkliga konsekvensen är att projektets tidsplaner blir rena gissningar. En enda försening kan utan förvarning få konsekvenser för hela projektet, eftersom det inte finns något Gantt-diagram som automatiskt visar effekterna nedströms.

Begränsning 2: Svag samverkan (ingen realtid för >10 användare)

via Notion

Ditt team hoppar in i ett delat Notion-dokument för en planeringssession, men upplevelsen bryter samman omedelbart. Markörerna laggar, redigeringar från olika personer skriver över varandra och för vissa laddas inte ens sidan.

Detta beror på att Notions realtidssamarbete och synkroniseringsfördröjning har svårt att hantera många samtidiga användare, särskilt på sidor med många block och databaser.

Denna tekniska friktion tvingar fram en beteendeförändring. Team börjar helt undvika live-samarbete och väljer istället att arbeta i silos och sammanfoga sina ändringar senare. Detta motverkar helt syftet med en samarbetsyta och medför risk för problem med versionshantering.

I slutändan blir samarbetet asynkront som standard, inte av fri vilja. Detta bromsar beslutsfattandet, skapar förvirring om vilken version av ett dokument som är den "riktiga" och förvandlar vad som borde vara en snabb brainstorming-session till en frustrerande, osammanhängande process.

🌼 Varför småföretag älskar ClickUp! Småföretag överlever ofta på en "Franken-stack" – ett lapptäcke av över 20 oberoende verktyg för uppgifter, dokument, chatt, tidrapportering och mål. Varje app kan lösa ett enskilt problem, men tillsammans skapar de en " Toggle Tax " som dränerar upp till 20 % av ett teams veckovisa produktivitet genom kontextväxling och datasilos. Det är här småföretag hittar sin konkurrensfördel med ClickUp: det är en samlad arbetsyta som är utformad för att ersätta funktionaliteten i ett helt mjukvaruekosystem. Genom att samla projektledning, samarbetsdokument, chatt i realtid och inbyggd tidrapportering i ett enda gränssnitt eliminerar ClickUp friktionen som uppstår när man letar efter information i olika flikar. Istället för att hantera en omfattande teknikstack får ditt team en enhetlig källa till sanning där "varför" i ett dokument, "vem" i en chattråd och "när" i en uppgift alltid är sammankopplade.

Begränsning 3: Databasens prestanda vid expansion

via Notion

Din huvudprojektdatabas brukade vara snabb och laddades på ett ögonblick. Nu, med några hundra fler poster, tar det flera sekunder att ladda, och enkla åtgärder som filtrering eller sortering känns tröga. Detta är ett vanligt problem för växande team i Notion.

Plattformens databaser, som bygger på en blockbaserad redigerare, är inte optimerade för stora datamängder.

När dina databaser växer skapar den intensiva användningen av relationer och sammanställningar en beräkningsbelastning, vilket gör att vyerna hackar och filtren laggar under tyngden av sammankopplade data. Verktyget börjar kännas långsamt och trögt.

Den vanligaste lösningen är att dela upp stora databaser i mindre, mer hanterbara databaser. Men detta undergräver själva anledningen till att du valde Notion från början: att ha en enda källa till sanningen.

Begränsning 4: Ingen tidrapportering eller resurshantering

via Notion

Du driver ett tjänsteföretag där varje minut är fakturerbar, eller så hanterar du projekt där budgeten är direkt kopplad till arbetade timmar. Att veta var ditt teams tid går är en central del av resurshanteringen och avgörande för lönsamheten. Notion har dock inga inbyggda funktioner för tidrapportering.

Detta tvingar teamen att antingen använda ett verktyg från tredje part, vilket innebär ytterligare en prenumeration och fler verktyg, eller manuellt logga timmar i en Notion-databas.

Manuell loggning är notoriskt opålitlig – människor glömmer, de uppskattar felaktigt, och en veckas försening kan innebära att 20 % av den fakturerbara tiden går förlorad, vilket gör data oanvändbara för korrekt fakturering eller projektkostnadsberäkning.

Utan arbetsbelastningsöversikter eller kapacitetsplanering har du ingen insyn i vem som är överbelastad och vem som har kapacitet. Du kan inte fatta välgrundade beslut om resursfördelning förrän någon redan är utbränd eller en kritisk deadline har missats. Du tvingas fatta beslut om bemanning och projekt baserat på magkänsla istället för faktiska data.

📮 ClickUp Insight: Endast 15 % av cheferna kontrollerar arbetsbelastningen innan de tilldelar nya uppgifter. Ytterligare 24 % tilldelar uppgifter enbart baserat på projektets deadlines. Resultatet? Teamen blir överarbetade, underutnyttjade eller utbrända. Utan realtidsinsyn i arbetsbelastningen är det inte bara svårt att balansera den – det är nästan omöjligt. ClickUps AI-drivna automatiseringsfunktioner som AI Assign och AI Prioritize hjälper dig att fördela arbete med självförtroende och matcha uppgifter till teammedlemmar baserat på realtidskapacitet, tillgänglighet och kompetens. Prova våra AI-kort för omedelbara, kontextuella ögonblicksbilder av arbetsbelastning, deadlines och prioriteringar. 💫 Verkliga resultat: Lulu Press sparar 1 timme per dag och anställd med hjälp av ClickUp Automations, vilket leder till en 12-procentig ökning av arbetseffektiviteten.

Begränsning 5: Begränsade automatiseringsmöjligheter

via Notion

Varje gång en uppgift flyttas till statusen "Klar" måste en rad åtgärder vidtas. Någon i ditt team måste manuellt meddela nästa person i arbetsflödet, uppdatera ett statusfält i en annan databas och arkivera uppgiften.

Detta händer om och om igen, för varje enskild uppgift. Denna typ av repetitivt manuellt arbete är ett stort produktivitetshinder för växande team.

Notion har viss grundläggande automatisering, men den är begränsad till enkla triggers och åtgärder, utan den villkorliga logik som krävs för verkliga arbetsflöden, till exempel ”Om en uppgifts prioritet är inställd på ’Brådskande’ OCH statusen ändras till ’Pågår’, meddela då projektledaren.”

För att komma runt detta vänder sig team ofta till verktyg från tredje part som Zapier eller Make. Detta introducerar ytterligare ett lager av komplexitet, ytterligare ett abonnemang att hantera och ytterligare en potentiell felkälla i ditt arbetsflöde. Resultatet blir att manuellt arbete ökar i takt med teamets storlek, vilket urholkar de effektivitetsvinster du hoppades uppnå.

Begränsning 6: Ingen inbyggd chatt/kommunikation

En snabb fråga om ett projekt dyker upp. Lämnar du en kommentar i Notion, skickar ett meddelande i Slack eller startar en e-posttråd? Tänk dig nu att varje person i ditt team fattar samma beslut dussintals gånger om dagen. Det är så kontextförlust uppstår – när team slösar timmar på att söka efter information i olika appar, leta efter filer och upprepa uppdateringar på flera plattformar.

Notion är utmärkt för dokumentation, men de viktiga samtalen om dokumentationen sker någon annanstans. Denna brist på sammanhang skapar isolerat arbete och splittrar viktig information över flera plattformar. Den ”växlingskostnad” – den mentala energi och tid som går förlorad när du växlar mellan ditt arbete och ditt chattverktyg – blir betydande under en dag, och kunskapsarbetare förlorar 32 arbetsdagar per år bara på att växla mellan arbetsplatsappar.

Den största konsekvensen är att viktiga beslut begravs i kortlivade chattrådar som aldrig kopplas tillbaka till det arbete de refererar till. När du ser tillbaka på ett projekt sex månader senare ser du vad som gjordes, men du har ingen aning om varför det gjordes på det sättet.

🧠 ClickUp Brain MAX: En AI-superapp, inte ännu ett tillägg När teamen växer förvandlas Notions AI snabbt till ytterligare ett verktyg att hantera – separata uppmaningar, inget delat minne, begränsad kontext. ClickUp Brain MAX ersätter den spridda verksamheten med en AI-superapp. Det är en AI-kompanjon för datorn som förstår hela din arbetsyta – uppgifter, dokument, kommentarer, beslut – och fungerar över flera AI-modeller på ett och samma ställe. Med Brain MAX får teamen: Multimodell-AI i ett enda gränssnitt

Enterprise Search i ClickUp och anslutna verktyg. i ClickUp och anslutna verktyg.

Arbetsplatsanpassade svar baserade på verkligt arbete

Tal-till-text -funktion för idéer och beslut för idéer och beslut I stället för AI som är fastskruvad på dokument blir Brain MAX ett gemensamt intelligenslager för hur arbetet faktiskt fungerar – från början till slut.

Begränsning 7: AI-funktioner låsta bakom dyra abonnemang

via Notion AI

Notions AI-funktioner, som sammanfattning och skrivhjälp, låter fantastiskt på papperet. Men de flesta småföretag har inte tillgång till dem eftersom de inte ingår i standardpaketen. För att få tillgång till Notion AI krävs ett tillägg per användare och månad, en kostnad som snabbt multipliceras när ditt team växer.

Denna prismodell skapar en betydande friktionspunkt för företag som växer. Du tvingas antingen betala extra för AI-funktioner eller avstå från dem och gå miste om potentiella effektivitetsvinster.

Även om du betalar för tillägget är funktionerna främst inriktade på att skapa och sammanfatta innehåll.

De sträcker sig inte helt till operativ arbetsflödesintelligens, såsom automatiserad utförande av flerstegsprocesser eller djup sökning i anslutna verktyg från tredje part. Detta lämnar ett kritiskt gap för team som söker AI för att göra mer än bara skriva ett första utkast.

Tecken på att ditt småföretag har vuxit ur Notion

Alla frustrationer innebär inte att du behöver byta verktyg; vissa växtsmärtor är normala. Men vissa mönster tyder på att du har nått Notions tak, inte bara en tillfällig svacka. Så här ser du skillnaden. 👀

Ditt team har skapat avancerade lösningar: Om du har skapat en databas bara för att hålla reda på vilka andra databaser som ska kontrolleras är det ett tydligt varningssignal.

Nya medarbetare behöver flera veckor för att förstå din konfiguration: En arbetsyta bör vara intuitiv. Om introduktionen kräver en särskild kurs om hur Notion är uppbyggt är det för komplicerat.

Du betalar för flera verktyg för att fylla luckor: Att använda separata appar för tidrapportering, chatt och automatisering innebär att du har en lapptäcke av verktyg, inte en Att använda separata appar för tidrapportering, chatt och automatisering innebär att du har en lapptäcke av verktyg, inte en enhetlig arbetsplats – och nästan 70 % av de anställda upplever problem med "för många applikationer och kontextbyten" varje månad.

Klagomål på prestanda blir allt vanligare: När ”Notion är långsamt igen” blir ett vanligt refräng i dina dagliga stand-up-möten har du vuxit ur infrastrukturen.

Viktig information finns i chatten, inte i ditt arbetsutrymme: Om verkliga beslut fattas i Slack-trådar som aldrig dokumenteras är din ”enda källa till sanning” en illusion.

Du har slutat lita på dina egna data: När ingen är säker på om projektverktyget är uppdaterat börjar folk föra egna privata kalkylblad, vilket skapar flera källor till förvirring.

Vad du ska leta efter i ett alternativ till Notion

Att byta verktyg är ett stort beslut som kostar tid, pengar och teamets tålamod. Innan du börjar utvärdera alternativ är det viktigt att klargöra vad ditt företag faktiskt behöver i sin nuvarande tillväxtfas. Här är vad du bör prioritera i din sökning. 🛠️

Inbyggd djupgående projektledning: Ditt nya verktyg bör ha inbyggda funktioner som uppgiftsberoenden, flera projektvyer (Gantt, tidslinje, arbetsbelastning) och en tydlig hierarki som kan modellera hur ditt team faktiskt arbetar – inte bara en tom duk som du måste bygga upp från grunden.

Realtidssamarbete som kan skalas upp: Lita inte bara på leverantörens ord. Testa plattformen med din faktiska teamstorlek och utför verkliga arbetsuppgifter samtidigt under testperioden.

Prestanda med verkliga datamängder: En tom arbetsyta är alltid snabb. Importera en betydande del av dina befintliga data för att se hur verktyget presterar under en realistisk belastning.

Inbyggd tidsspårning och resursvisningar: Om det är viktigt för ditt företag att spåra fakturerbara timmar eller hantera teamets kapacitet, bör dessa funktioner vara inbyggda i plattformen, inte ett tillägg från tredje part.

Automatisering utan beroende av tredje part: Leta efter en plattform med robust automatisering som inkluderar villkorad logik, flera triggers och ett brett utbud av åtgärder som sparar tid i realtid.

Kommunikation i sammanhang: Ditt nya verktyg bör ha funktioner som kommentarer, chatt och @mentions som håller konversationerna kopplade till det arbete de refererar till, vilket eliminerar sammanhangsspridning.

Tillgänglig och fungerande AI: AI-funktioner bör ingå i rimliga planer och fokusera på att förbättra arbetsflödets effektivitet, inte bara generera innehåll.

En tydlig migreringsväg: Plattformen bör erbjuda en Plattformen bör erbjuda en tydlig migreringsväg med ett enkelt sätt att importera dina befintliga Notion-data så att du inte behöver börja om från början.

Hur ClickUp löser de begränsningar som småföretag möter med Notion

Som världens första konvergerade AI-arbetsplats är ClickUp utformat utifrån en annan förutsättning: att arbetet blir mer komplext när teamen växer, inte bara fler dokument.

Medan Notion optimerar för flexibilitet på blocknivå, är ClickUp byggt på en strukturerad arbetsmotor som stöder beroenden, realtidssamarbete, automatisering och AI i stor skala. Resultatet är ett system som absorberar komplexitet istället för att kollapsa under den.

Så här visar sig skillnaden i praktiken.

ClickUp One-Up 1: Inbyggd projektledning (beroenden, Gantt, kritisk väg)

Välj mellan mer än 15 projektvyer i ClickUp

I ClickUp är din projektledningssekvens explicit, inte underförstådd.

ClickUp Tasks stöder inbyggda beroenden (sluta-till-starta, starta-till-starta, etc. ), och dessa relationer driver automatiskt Gantt-diagram och tidslinjevyer. När en uppgift försenas uppdateras efterföljande uppgifter omedelbart, så att effekten blir synlig innan den blir en kris.

Det finns inget behov av att simulera logik med relationer eller sammanställningar. Beroenden är förstklassiga objekt i systemet.

Använd ClickUp-uppgifter och deluppgifter för att samla in information på ett strukturerat sätt.

Den verkliga konsekvensen är förutsägbarhet. Du kan se ditt projekts kritiska väg, förstå vilka uppgifter som faktiskt är viktiga för leveransen och modellera "vad som händer om detta försenas med två dagar" utan gissningar. Tidslinjer slutar vara en mental övning och börjar bli en delad, pålitlig källa till sanning.

ClickUp One-Up 2: Samarbete i realtid som håller även vid expansion

Samarbeta i realtid med ditt team och spara alla dina idéer och allt innehåll i ClickUp Docs.

Ditt team hoppar in i ett delat ClickUp Doc eller ClickUp Task under en liveplaneringssession, och alla kan arbeta samtidigt utan att upplevelsen försämras.

Det beror på att ClickUp skiljer samarbete från lagring. Dokument, uppgifter och kommentarer är optimerade för samtidig redigering, även när dussintals personer är aktiva samtidigt.

Beteendeeffekten är motsatsen till Notions. Teamet lutar sig mot live-samarbete istället för att undvika det. Beslut fattas i realtid, inte genom fördröjda kommentartrådar eller offline-redigeringar som slås samman senare.

Samarbetet blir synkront av val, inte asynkront av nödvändighet. Planeringsmötena går snabbt, den gemensamma förståelsen förbättras och förvirringen kring olika versioner försvinner eftersom alla bokstavligen arbetar på samma plats.

ClickUp One-Up 3: Prestanda som inte försämras när datamängden växer

Din projektlista växer från dussintals poster till tusentals. I ClickUp laddas vyerna fortfarande snabbt, filtren svarar omedelbart och sorteringen avstannar inte.

Det beror på att ClickUps uppgiftsmotor är utformad för stora datamängder. Uppgifter, anpassade fält och relationer finns på en prestandaoptimerad backend snarare än i en blockbaserad dokumentmodell.

Du behöver inte fragmentera dina data i flera databaser för att hålla dem användbara. En enda lista eller mapp kan skalas utan att bli trög.

Organisera alla databaser, projekt och filer enkelt med ClickUp Project Hierarchy, som garanterar enkel åtkomst när du behöver det.

Konsekvensen är kontinuitet. Din ”enda källa till sanning” förblir unik. Du byter inte hastighet mot fragmentering, och du förlorar inte synligheten mellan olika projekt bara för att verktyget ska vara responsivt.

ClickUp One-Up 4: Inbyggd tidrapportering och resurshantering

När du leder ett serviceteam eller hanterar leveranser är dina arbetstider, kapacitet och arbetsbelastning viktiga.

ClickUp inkluderar inbyggd tidrapportering , arbetsbelastningsvyer och kapacitetsplanering direkt på uppgifterna. Tiden kan rapporteras live eller loggas i efterhand, kopplad till specifika arbetsuppgifter, kunder eller fakturerbara kategorier.

Utnyttja arbetsbelastningsvyn i ClickUp för att visualisera ditt teams tillgänglighet.

Arbetsbelastningsvyerna sammanställer sedan dessa data för att visa vem som är överbelastad, vem som har kapacitet och var flaskhalsar bildas.

Detta ersätter magkänsla med faktiska data. Du ser hur det utvecklas och kan ombalansera innan det blir ett problem. Lönsamhet, bemanning och leveransbeslut blir mätbara istället för reaktiva.

ClickUp One-Up 5: Automatisering med verklig villkorlig logik

Varje gång en uppgift går vidare kan ClickUp flytta systemet med sig.

Automatiseringar stöder logik med flera villkor, inte bara enkla triggers. Du kan definiera regler som:

”Om prioriteten är Brådskande OCH statusen ändras till Pågår, meddela projektledaren och flytta fram förfallodatumet. ”

Ställ in detaljerad logik för dina automatiseringar så att arbetsflödena körs autonomt.

Dessa automatiseringar finns inbyggda i plattformen. Det finns inget behov av att koppla ihop arbetsflöden med verktyg från tredje part bara för att uttrycka grundläggande affärslogik.

Resultatet är att manuellt arbete inte skalar med teamets storlek. Processerna körs konsekvent, även när volymen ökar. Effektiviteten ökar istället för att minska.

ClickUp One-Up 6: Inbyggd kommunikation direkt kopplad till arbetet

I ClickUp sker konversationerna inom arbetet.

Kommentarer, @omnämnanden och chatt i ClickUp är kopplade till uppgifter, dokument och projekt. När en fråga ställs, ställs den i sitt sammanhang. När ett beslut fattas, kopplas det till det arbete det påverkar.

Det råder ingen oklarhet om var en konversation hör hemma, och du behöver inte leta igenom Slack, e-post och dokument för att rekonstruera varför något hände. Dessutom ser den inbyggda AI-anteckningsfunktionen till att alla mötesdiskussioner dokumenteras med tydlig uppföljning.

Samla in mötesinformation automatiskt och koppla den till uppgifter med ClickUp AI Notetaker.

Den långsiktiga effekten är institutionellt minne. Sex månader senare ser du inte bara vad som gjordes. Du ser diskussionen, beslutet och resonemanget bakom det, allt på ett och samma ställe.

ClickUp One-Up 7: AI som fungerar på arbetsflöden, inte bara text

ClickUps AI, ClickUp Brain, är inbyggt i själva arbetet.

ClickUps AI-funktioner är i grunden bredare, djupare och direkt kopplade till genomförandekontexten:

Kontextmedveten multimodell-AI

Använd flera LLM:er från ett enda gränssnitt med ClickUp Brain

ClickUp låter dig välja mellan flera AI-modeller (t.ex. OpenAI, Claude, Gemini) inom samma gränssnitt, så att du kan anpassa modellens stil och funktioner till uppgiften. Du är inte tvungen att förlita dig på en enda generativ motor; du kan experimentera, jämföra och välja den bästa modellen för behov som sammanfattning, resonemang, datautforskning eller förståelse av naturligt språk.

Notions AI är knuten till en enda inbyggd modell med begränsad konfigurerbarhet, vilket begränsar hur team kan skala AI-uppgifter över olika problemtyper.

Företagssökning över arbets- och anslutna system

Hitta vad som helst i din arbetsyta med Enterprise AI Search

ClickUps Enterprise Search indexerar hela ditt arbetsutrymme – uppgifter, dokument, anpassade fält, kommentarer, bilagor och integrationer – och kan även nå anslutna tredjepartssystem. Det innebär att du får omedelbara, behörighetsmedvetna svar över hela ditt arbetsutrymme.

Däremot är Notions sökfunktion främst dokumentcentrerad och kan inte skalas upp till relationsdata med samma hastighet eller precision. Vid uppskalning kan detta innebära att man måste leta efter sammanhanget istället för att hämta det.

Förbättrad webbsökning

När du behöver aktuell domänkunskap – regeländringar, policyuppdateringar, prisutveckling – kan ClickUp kombinera intern arbetsplatskontext med live-webbsökresultat från pålitliga källor och presentera sammanfattande svar som inkluderar källhänvisningar.

Notions AI fungerar i allmänhet på intern arbetsplatstext och integrerar inte uppdaterad extern kunskap på samma sätt.

AI-agenter som arbetar

Skapa anpassade agenter för att stödja dina arbetsflöden via ClickUps Super Agents.

ClickUps superagenter är :

Konfigurerbar med instruktioner, triggers och åtgärder

Ansluten till dina faktiska arbetsenheter (uppgifter, dokument, arbetsflöden)

Behörighetsmedveten och kontextrik

Superagenter kan hålla utkik efter mönster (t.ex. försenade uppgifter, fördröjda godkännanden), reagera på händelser, utföra regelbaserade och flerstegssekvenser och till och med sammanfatta resultaten för mänsklig granskning.

Du kan till exempel använda agenter för att:

Övervaka flaskhalsar i projektet och öppna automatiskt uppföljningsuppgifter

Övervaka Kanban-stadier och eskalera risker baserat på affärslogik.

Sammanfatta veckans framsteg i strukturerade uppdateringar och dela dem med intressenterna.

Vidarebefordra uppföljningar av regelefterlevnad när känsliga uppgifter överskrider tröskelvärden

Dessa är inte bara enkla assistenter för textkomplettering. De är aktiva deltagare i arbetsflödet som driver arbetet framåt baserat på den aktuella affärssituationen.

Den strukturella skillnaden som spelar roll

Notion uppmanar växande team att bygga system som bygger på flexibilitet. ClickUp levererar systemet. När komplexiteten ökar absorberar ClickUp den genom struktur, automatisering och synlighet, istället för att be teamen kompensera med manuellt arbete och tillfälliga lösningar.

Kan jag migrera mitt teams Notion-arbetsyta till ClickUp?

Ja, det kan du – njut av en smidig övergång med de verktyg som ClickUp tillhandahåller.

Importera dina data direkt från Notion med hjälp av ClickUp Import Tool. Detta överför dina sidor, databaser och deras grundläggande struktur.

Textinnehåll och databasposter överförs utan problem, men vissa komplexa formateringar eller relationslänkar kan behöva justeras manuellt efter importen. Det är bäst att planera för en kort uppstädningsperiod.

Många team tycker att det är bra att använda båda verktygen parallellt under en kort tid.

Du kan migrera dina aktiva projekt först, medan du behåller äldre innehåll arkiverat i Notion. ClickUp tillhandahåller också detaljerade migreringsguider, mallar och supportresurser för att hjälpa ditt team att navigera genom övergången.

Få enkelt över din information till ClickUp med hjälp av importverktyget.

Gå från en tom duk till en verklig arbetsplats

Notions begränsningar är inte brister, utan kompromisser som är rimliga för personlig organisation och mycket små team. Men när ditt företag växer blir behovet av struktur, snabbhet och en enda källa till information oundvikligt.

Den flexibilitet som en gång kändes befriande skapar nu friktion, arbetsutbredning – fragmentering av arbetet mellan oberoende verktyg som inte kommunicerar med varandra – och operativt kaos.

Att inse att du har vuxit ur ditt nuvarande verktyg är det första viktiga steget. Den arbetsplats du väljer härnäst kommer att avgöra hur ditt team samarbetar och hur du ska skala upp ditt team under de kommande åren. Att investera i en plattform som är byggd för tillväxt – snarare än en som kräver en lappverk av tillfälliga lösningar – ger resultat i form av tydlighet, effektivitet och teamets moral.

Om du är redo att se hur en konvergerad arbetsyta hanterar de utmaningar som uppstår vid expansion, kan du komma igång gratis med ClickUp redan idag.