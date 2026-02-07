De 10 bästa makrospårarna för att effektivisera din kost

Den globala marknaden för kost- och näringsappar beräknas nå cirka 6,94 miljarder dollar.

Denna tillväxt beror inte bara på att människor plötsligt älskar att logga sin mat. De flesta av oss vill helt enkelt ha en kost som är förutsägbar, genomförbar och lagom.

Så om du undrar hur du ska nå dit, börja med att spåra dina makron. När du kan se dina protein-, kolhydrat- och fettintag i verkliga siffror börjar du göra små förändringar som sammantaget ger resultat.

Denna guide presenterar de 10 bästa makrospårarna, vad varje spårare är bäst på och för vem den underlättar livet mest.

Makrospårningsprogram i korthet

Verktygets namn Viktiga funktioner Bäst för Priser* ClickUp Uppgiftsbaserad daglig eller måltidsloggning, makroanpassade fält med formler, instrumentpaneler för vecko- och månadsrapporter, dokument för recept och måltidsplaner, påminnelser för konsekvens. Personer som vill ha en flexibel makrospårare som de kan anpassa till ett komplett måltidsplanerings- och vanesystem, drivet av AI. Gratis för alltid; anpassade priser för företag Cronometer Verifierade livsmedelsdatabaser, noggrann spårning av mikronäringsämnen tillsammans med makronäringsämnen, anpassade mål, loggning av recept och måltider, enhetsintegrationer Datainriktad spårning med makronäringsämnen plus mikronäringsämnen (vitaminer, mineraler, natrium, fiber) Gratis plan tillgänglig; Betalda planer tillgängliga MacroFactor Anpassningsbara veckovisa makro- och kalorimål baserade på viktutveckling och intag, uppskattning av förbrukning och flexibla loggningslägen. Personer som vill ha coachade makromål som justeras automatiskt efterhand som framstegen förändras Betalda abonnemang börjar på 71,99 $ per år. MyFitnessPal Omfattande matdatabas, snabb streckkodsregistrering, receptimport från URL:er, röstregistrering, breda integrationer Snabb daglig loggning med en enorm databas och snabb måltidsregistrering Gratis provperiod tillgänglig; betalda abonnemang från 24,99 $/månad. Lose It! Fotologgning, röstloggning, mål och streaks, framstegsvisningar och utmaningar Enkel loggning med foto- och röstbaserad inmatning Anpassade priser FatSecret Matdagbok med kalendervyer, fotobaserad loggning, receptskapare, communityfunktioner, integrering med wearables Makrospårning med kraftfulla arbetsflöden för upprepade måltider och global mat täckning Anpassade priser Carb Manager Spårning av netto kolhydrater, receptbibliotek för lågkolhydratkost och ketogen kost, fastespårare, loggning av glukos och ketoner Keto- och lågkolhydratspårning där netto-kolhydrater är viktigast Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 5,50 $/månad. Nutritionix Track Måltidsloggning med naturligt språk, omfattande databas över amerikanska restauranger, export och delning med coach. Personer som vill ha snabb loggning för blandade hemlagade måltider och restaurangmat Anpassade priser Yazio Makrospårning plus fastetimer, receptidéer, analys av framsteg och mätningar Makrospårning i kombination med intermittent fasta Gratis provperiod; Anpassade priser Samsung Health Matdagbok tillsammans med sömn, träning, steg och stress; synkronisering av enheter; utmaningar för motivation Samsung-användare som vill ha makron i en allt-i-ett-hälsodashboard Gratis (ingår i Samsung-enheter)

Vad är en makrospårare?

En makrospårare är ett digitalt verktyg, till exempel en app eller programvara, som hjälper dig att logga och övervaka ditt dagliga intag av makronäringsämnen – protein, kolhydrater och fett. Till skillnad från en enkel kaloriräknare fokuserar den på sammansättningen av din mat.

Generellt sett loggar du vad du äter i en makrospårare, som sedan summerar hur många gram av varje makronäringsämne du har fått i dig jämfört med ditt mål för dagen. Exempel på mål:

Protein: 140 g

Kolhydrater: 200 g

Fett: 60 g

En makrospårare visar dina framsteg, till exempel: ”Du har hittills fått i dig 95 g protein, 130 g kolhydrater och 40 g fett.”

Vad du ska leta efter i en makrospårare

Grunden för alla makrospårare är deras matdatabas. En spårare är bara så användbar som dess förmåga att känna igen vad du äter, så leta efter appar med verifierade näringsdata. De bästa makrospårarna erbjuder flera sätt att logga din mat för att göra processen så snabb och smärtfri som möjligt.

Streckkodsläsning: Hämtar snabbt korrekt näringsinformation för förpackade livsmedel – perfekt för snacks, såser och allt annat med etikett.

Röstinmatning: Låter dig logga måltider genom att tala naturligt ("2 ägg, toast, kaffe") så att du slipper skriva in varje ingrediens.

Fotigenkänning: Använder din kamera för att identifiera livsmedel och uppskatta portioner – användbart för snabba loggar, även om du fortfarande kan behöva dubbelkolla noggrannheten.

Snabbtilläggsalternativ: Spara vanliga måltider, mellanmål eller egna recept så att du kan logga upprepningar med ett enda tryck – perfekt för att upprätthålla konsekvens.

Receptskapare: Skapa ett recept en gång (till exempel din favoritgröt eller kycklingbowl) och återanvänd det sedan med rätt makron varje gång.

Mål + makroinställningar: Låter dig ställa in mål för protein/kolhydrater/fett (och justera efter dag eller träning vs vilodagar om det behövs)

Insikter om framsteg: Visar trender över tid – inte bara dagliga totaler – så att du kan se om du konsekvent får i dig tillräckligt med protein, äter för mycket fett osv.

Topp 10 makrospårare

Nu dyker vi in och tittar på de tio bästa valen ⬇️

1. ClickUp (Bäst för att spåra makron, planera måltider och hålla sig konsekvent med påminnelser, dokument och AI på ett och samma ställe)

Effektivisera matinköp, receptorganisation och måltidsförberedelser med ClickUp.

ClickUp, världens första konvergerade AI-arbetsyta, ger dig en central plats för att spåra makron, planera måltider och hålla dina vanor kopplade till din kost.

Börja med att skapa ett dedikerat ClickUp-utrymme och döp det till ”Makrospårare” eller ”Näringsspårare”. Detta blir din bas för allt som rör kost, separat från dina arbetsprojekt.

Härifrån kan du:

Logga varje dag eller måltid som en uppgift

Skapa ClickUp-uppgifter för varje dag om du vill ha en enkel uppsättning (t.ex. "1 februari dagliga makron") eller skapa en uppgift för varje måltid om du vill ha mer detaljer (frukost, lunch, middag, mellanmål). Om du vill gå djupare kan du använda deluppgifter för enskilda livsmedel eller lägga till en checklista för en snabb lista över dem utan att det blir för komplicerat.

Spåra dina framsteg och måltidsförberedelser med ClickUp Tasks

Lägg dessutom till anpassade fält i ClickUp för kalorier, protein, kolhydrater och fett. Du kan också lägga till ett formelfält för att beräkna mängder (till exempel dagligt protein, kolhydrater och fett) med hjälp av numeriska fält, så att totalerna uppdateras automatiskt när du loggar in.

Om proteinvärdena är komplexa, använd formelfält via ClickUp Custom Fields

Skapa en makroöversikt med ClickUp Dashboards

När dina makron är konsekventa vill du förmodligen zooma ut och se helheten. Om du vill spåra dina vecko- och månadsmål och enkelt se om du når dem kan du använda ClickUp Dashboards.

I den här lösningen kan du lägga till kort efter dina behov, till exempel:

Beräkningskort för att summera eller beräkna genomsnittet för dina makrofält över en tidsperiod (till exempel totalt protein per vecka eller genomsnittligt kaloriintag per dag). Beräkningskort kan hämta information från uppgifter, dokument, anpassade fält och i princip hela din arbetsyta.

Ett cirkeldiagramkort , om du vill ha en snabb översikt över makrofördelningen (protein vs kolhydrater vs fett).

Tidsfilter med hjälp av datumfält, så att du kan växla mellan de senaste 7 dagarna, denna månad eller valfritt intervall.

Spara recept och checklistor för måltidsförberedelser i ClickUp Docs.

Och för allt som har med kost att göra kan du använda ClickUp Docs som receptbibliotek och centrum för måltidsförberedelser.

Lagra och standardisera alla dina recept, måltidsförberedelser och checklistor med ClickUp Docs

Skapa bara ett dokument och organisera det med sidor som "Proteinrika frukostar", "Grundläggande måltidsförberedelser" eller "Veckoplan". Om du hittar en struktur som du gillar kan du spara den som en dokumentmall så att alla nya receptsidor följer samma format.

Ännu bättre, du kan bädda in användbara receptreferenser (som en YouTube-genomgång eller en ingredienslista) direkt i dokumentet så att allt finns på ett ställe medan du förbereder maten.

Få hjälp av ClickUp Brain för att planera och hålla dig på rätt spår.

Utöver strukturen ger ClickUp dig också ett AI-lager med ClickUp Brain. Du kan använda det för att utarbeta måltidsplaner eller receptböcker baserade på dina personliga kostplaner och långsiktiga mål.

Få hjälp av ClickUp Brain att skapa personliga måltidsplaner

Och det är inte allt. Det kan också hjälpa dig att hålla dig på rätt spår genom att sammanfatta dina framsteg mot dina mål och flagga när dina loggar visar att du är på väg att avvika från planen.

ClickUps bästa funktioner

Registrera uppdateringar utan att använda händerna: Använd Använd ClickUp BrainMAX och ClickUp Talk-to-Text för att omvandla röst till en loggad anteckning, ett utkast till plan eller en snabb måltidsregistrering när det är obekvämt att skriva.

Planera rutiner innan du bestämmer dig: Använd ClickUp Whiteboards för att brainstorma måltidsrutiner, förberedelseflöden och vanor, och omvandla dem sedan till uppgifter och checklistor.

Automatisera uppföljningen: Använd Använd ClickUp Super Agents för att skapa återkommande dagliga logguppgifter, påminna dig när det saknas inlägg och sammanställa en veckovis makroöversikt i ett dokument.

Håll koll på dina vanor automatiskt: Ställ in Ställ in ClickUp-påminnelser för måltider, vatten, vägning och loggning vid dagens slut så att spårningen förblir konsekvent även under hektiska dagar.

Markera viktiga milstolpar: Använd Använd ClickUp Milestones för större mål som en 30-dagars konsistenssträcka, ett veckovis kalorimål eller ett datum för övergång till nedtrappning och underhåll.

Begränsningar för ClickUp

Inlärningskurva för användare som är nya på ClickUps gränssnitt

ClickUp-priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En G2-användare säger:

Jag använde ClickUp tidigare för att hantera mitt arbete på kliniken och inom utbildning. Som dietist och chef för en homeopatisk klinik hade jag många små men viktiga uppgifter, såsom patientuppföljningar, revidering av kostplaner, granskning av rapporter och innehållsplanering. ClickUp hjälpte mig att organisera alla dessa uppgifter på ett ställe, vilket gjorde det lättare att hantera det dagliga arbetet. Det var enkelt att komma igång och krävde inte mycket installation. Jag kunde snabbt skapa uppgifter för granskning av patienters kost, ställa in påminnelser för uppföljningar och spåra pågående arbete. Jag använde det regelbundet under den tiden för att planera klinikens aktiviteter och organisera hälsoutbildningsämnen. Funktionerna var praktiska för mina behov, såsom uppgiftslistor, förfallodatum och spårning av framsteg. Det passade också bra in i mitt dagliga arbetsflöde och hjälpte mig att hålla reda på vad som behövde uppmärksammas. Sammantaget bidrog ClickUp till bättre organisation och smidigare arbetshantering när jag använde det.

Jag använde ClickUp tidigare för att hantera mitt arbete på kliniken och inom utbildning. Som dietist och chef för en homeopatisk klinik hade jag många små men viktiga uppgifter, såsom patientuppföljningar, revideringar av kostplaner, granskningar av rapporter och innehållsplanering. ClickUp hjälpte mig att organisera alla dessa uppgifter på ett ställe, vilket gjorde det dagliga arbetet lättare att hantera. Det var enkelt att komma igång och krävde inte mycket installation. Jag kunde snabbt skapa uppgifter för granskning av patienters kost, ställa in påminnelser för uppföljningar och spåra pågående arbete. Jag använde det regelbundet under den tiden för att planera klinikens aktiviteter och organisera hälsoutbildningsämnen. Funktionerna var praktiska för mina behov, såsom uppgiftslistor, förfallodatum och spårning av framsteg. Det passade också bra in i mitt dagliga arbetsflöde och hjälpte mig att hålla reda på vad som behövde uppmärksamhet. Sammantaget bidrog ClickUp till bättre organisation och smidigare arbetshantering när jag använde det.

2. Cronometer (Bäst för noggrann makrospårning med detaljerad uppdelning av mikronäringsämnen)

via Cronometer

Cronometer är en app för näringsspårning som låter dig logga mat och träning med stort fokus på datakvalitet. Den hämtar information från verifierade, laboratorieanalyserade näringsdatabaser och skiljer mellan olika datakällor i sökningen, vilket är till hjälp när du vill ha mer tillförlitliga makro-siffror.

Utöver makron spårar Cronometer ett brett spektrum av mikronäringsämnen och omvandlar dem till dagliga ögonblicksbilder, diagram och trender över tid. Du kan också anpassa näringsmål direkt i inställningarna eller från dagboken. Detta är vanligtvis fördelaktigt när du spårar specifika intervall för protein, fiber, natrium eller vitaminer.

För daglig loggning stöder den en gratis streckkodsläsare, plus anpassade måltider och recept för återkommande livsmedel. Om du vill ha näring och aktivitet på samma ställe synkroniseras Cronometer också med enheter och plattformar som Fitbit, Garmin och Apple Health.

Cronometers bästa funktioner

Spåra över 80 näringsämnen, inklusive alla vitaminer, mineraler och aminosyror, för att identifiera brister i din kost.

Beskriv din måltid i klartext och låt AI analysera den till exakta näringsdata.

Spåra fasteperioder med den inbyggda fastetimern när du följer intermittenta fastorutiner.

Cronometers begränsningar

Streckkodsläsning kan vara opålitlig på vissa Android-enheter, vilket tvingar dig att mata in uppgifterna manuellt när skannern inte känner igen koderna.

Att lägga till grupperade livsmedel eller upprepade måltider kan kännas mindre intuitivt än väntat, vilket gör att loggningen går långsammare tills du har byggt upp en rutin.

Priser för Cronometer

Grundläggande: Gratis

Guld: Anpassade priser

Professionell: Anpassade priser

Cronometer-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Cronometer?

En Reddit-användare säger:

Jag vill ha koll på mina näringsämnen, eftersom jag tränar mycket och har gått ner 105 pund (under en tvåårsperiod) med hjälp av Cronometer. Jag har hållit vikten i ett år, och det är oerhört viktigt för mig att bibehålla min viktminskning och goda hälsa. Jag loggar allt jag äter och dricker.

Jag vill ha koll på mina näringsämnen, eftersom jag tränar mycket och har gått ner 105 pund (under en tvåårsperiod) med hjälp av Cronometer. Jag har hållit vikten i ett år, och det är oerhört viktigt för mig att bibehålla min viktminskning och goda hälsa. Jag loggar allt jag äter och dricker.

📮 ClickUp Insight: 26 % av arbetstagarna säger att det bästa sättet att koppla av är att ägna sig åt hobbyer eller träning, medan 22 % använder ritualer i slutet av dagen, som att stänga datorn vid en bestämd tidpunkt eller byta om från arbetskläder när de arbetar hemifrån. Men 30 % tycker fortfarande att det är svårt att koppla bort mentalt! ClickUp Reminders hjälper dig att förstärka hälsosamma vanor. Ställ in en påminnelse om att sammanfatta dagen, uppdatera automatiskt ditt team om slutförda uppgifter med AI-standups och använd ClickUp Brain, den inbyggda AI-assistenten, för att gå igenom dina uppgifter dagligen så att du alltid har koll på dina viktigaste uppgifter. 💫 Verkliga resultat: Lulu Press sparar 1 timme per dag per anställd med hjälp av ClickUp Automations — vilket leder till en 12-procentig ökning av arbetseffektiviteten.

3. MacroFactor (Bäst för coachade makromål som anpassas efter dina framsteg varje vecka)

via MacroFactor

MacroFactor är en premium-app för makrospårning och näringscoaching som bygger på en central princip: logga din mat och vikt konsekvent, så får du uppdaterade kalori- och makromål baserat på dina faktiska framsteg. Istället för att låsa dig i en statisk plan, beräknar appen om din energiförbrukning utifrån ditt kaloriintag och din viktutveckling, och justerar sedan dina mål under veckovisa incheckningar.

Appens utgiftsalgoritm analyserar din loggade mat och vikt för att fastställa ditt verkliga energibehov. Varje vecka beräknar den om dina kalori- och makromål baserat på dina framsteg. Detta eliminerar gissningar när du justerar din kost.

MacroFactor är perfekt om du har nått en platå med statiska mål.

MacroFactors bästa funktioner

Spåra viktutvecklingen för att jämna ut dagliga svängningar på vågen och göra det lättare att tolka framstegen från vecka till vecka.

Logga måltider via streckkodsläsning, naturlig språksökning eller en "beskriv"-funktion som analyserar komplexa måltider.

Tränare kan visa kunddata, justera mål och lämna feedback i appen.

Begränsningar för MacroFactor

Fitbit-integrationen är föråldrad och kommer att tas bort, vilket begränsar alternativen för team eller användare som standardiserat sina arbetsflöden på Fitbit.

Inkonsekventa eller svårfunna poster för vanliga livsmedel i sökningen, vilket kan skapa friktion när man loggar enkla basvaror.

Priser för MacroFactor

Årspriset börjar på 71,99 $/år.

MacroFactor-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

4. MyFitnessPal (Bäst för en omfattande matdatabas och snabb daglig loggning)

via MyFitnessPal

MyFitnessPal är en app för näringsspårning som bygger på en enorm matdatabas och ett dagboksbaserat arbetsflöde för att logga måltider, kalorier och makron.

Den enorma datamängden gör att streckkodsläsaren omedelbart kan hämta data för förpackade livsmedel, medan receptimportören analyserar recept från URL:er för att beräkna makron per portion. Den synkroniseras också med fitnessappar och bärbara enheter för att justera ditt dagliga kaloriintag baserat på aktivitet.

Den stöder också funktioner som intermittent fasta och dagsspecifika mål, vilket är utmärkt för mål som skiftar mellan tränings- och vilodagar.

MyFitnessPals bästa funktioner

Med över 14 miljoner livsmedel känner streckkodsläsaren igen de flesta produkter direkt.

Klistra in en URL från valfri receptwebbplats så beräknar appen näringsinnehållet per portion.

Logga måltider med röstloggning för snabbare inmatning när det känns långsamt att skriva.

Begränsningar för MyFitnessPal

Matdatabasens uppgifter kan vara felaktiga eftersom många artiklar är inskickade av användare, vilket kräver manuell verifiering för tillförlitliga makroberäkningar.

Appen är instabil, till exempel rapporteras att dagboksvyn fryser under användning.

Priser för MyFitnessPal

Gratis provperiod tillgänglig

Årsabonnemang: 8,34 $/månad (99,99 $ faktureras årligen)

Månadsabonnemang: 24,99 $/månad

MyFitnessPal-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om MyFitnessPal?

En användare av Google Playstore säger:

MFP hjälper verkligen till med medveten kost. I början tar det lite tid att vänja sig vid att spåra sitt intag, men vanan bygger upp en hälsosam intuitiv kost. Jag älskar den och rekommenderar den starkt! Jag har också premiumversionen, och streckkodsläsaren är verkligen en game changer.

MFP hjälper verkligen till med medveten kost. I början tar det lite tid att vänja sig vid att spåra sitt intag, men vanan leder till hälsosamma, intuitiva matvanor. Jag älskar den och rekommenderar den varmt! Jag har också premiumversionen, och streckkodsläsaren är verkligen en game changer.

5. Lose It! (Bäst för enkel makrospårning med foto- och röstloggning)

Lose It! är en kalori- och makrospårare som är utvecklad för att hjälpa dig att logga konsekvent och sedan omvandla den loggen till framsteg. Med andra ord sätter du upp ett mål, spårar måltider i en matdagbok och använder inbyggda framstegsvisningar för att hålla dig i linje med dina mål, oavsett om det gäller kalorier, makron eller ett schema för intermittent fasta.

Utöver det är Lose It! mest känt för sin snabba inmatning. Med AI Voice-loggningen kan du registrera måltider i farten, med funktioner för måltidsplanering och måltidsmål.

Lose It! fungerar bäst för visuella inlärare och användare som gillar gamification.

Lose It! bästa funktioner

Ta en bild av din mat med "Snap It" så använder appen bildigenkänning för att identifiera ingredienser och uppskatta portioner.

Tjäna märken, upprätthåll dina streaks och delta i utmaningar för att hålla motivationen uppe.

Anslut genetiska testresultat för att få personliga rekommendationer

Lose It! begränsningar

Navigera i UI-ändringar som gör flödet för att lägga till mat mindre kompakt, så att färre artiklar visas samtidigt under sökning och val.

Korrigera loggningsfel på dagsnivå när poster flyttas fram eller bakåt med en dag, vilket kan påverka de dagliga makrototalen.

Lose It! priser

Anpassade priser

Lose It! betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Lose It!?

En Trustpilot-användare säger:

Precis som appen skulle den kunna förbättras på ett par punkter, men i övrigt är den utmärkt för spårning.

Precis som appen skulle den kunna förbättras på ett par punkter, men i övrigt är den utmärkt för spårning.

6. FatSecret (Bäst för makrospårning med en internationell matdatabas och anpassad mat-/receptinmatning)

via FatSecret

FatSecret är en kalori- och makrospårare som kombinerar en strukturerad matdagbok med inbyggd bildigenkänning för måltider och produkter. Istället för att söka varje gång kan du logga en måltid från ett foto och lagra den i ett fotoalbum, vilket gör det lättare att vara konsekvent när matvanorna upprepas.

Verktyget ger en tydlig översikt på dagsbasis. FatSecret innehåller en dietkalender, viktmätare och detaljerade rapporter och mål för kalorier och makron, vilket hjälper dig att granska mönster över flera dagar, inte bara enskilda måltider.

Om du spårar både aktivitet och intag stöder FatSecret synkronisering med appar som Samsung Health, Fitbit, Apple Health, Google Health och Garmin.

FatSecrets bästa funktioner

Anpassade måltidsrubriker med ytterligare måltidstyper för mer detaljerad dagsstrukturering

Ange ingredienser och portionsstorlekar för att beräkna näringsinnehållet i hemlagade måltider.

Forum och sociala communityn gör att du kan komma i kontakt med andra användare för att få stöd och receptidéer.

FatSecrets begränsningar:

Ibland kan det vara krångligt att lägga in mat, särskilt innan dina vanliga livsmedel och måltider har lagts in.

Ibland saknas vissa livsmedel i databasen, vilket fördröjer loggningen när exakta matchningar inte finns tillgängliga.

FatSecrets priser

Gratis nedladdning

Premier-nivåer: Anpassade priser

FatSecret-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om FatSecret?

En användare av Google Playstore säger:

Jag älskar den här appen. Den är större och mer öppen. Lättare att läsa och navigera, särskilt för äldre eller de som har svårt med teknik. Mycket daglig information kan vara lite för mycket, men du kan läsa eller radera efter eget önskemål. En lista över dina vanliga livsmedel kan sparas, så att du inte behöver söka varje gång. Det gör mig ansvarig att se min spårning och mina framsteg framför mig. Den visar hur många onödiga kalorier jag brukade äta dagligen och varför jag gick upp i vikt. Prova den. Du har bara vikt att förlora.

Jag älskar den här appen. Den är större och mer öppen. Lättare att läsa och navigera, särskilt för äldre eller de som har svårt med teknik. Mycket daglig information kan vara lite för mycket, men du kan läsa eller radera efter eget önskemål. En lista över dina vanliga livsmedel kan sparas, så att du inte behöver söka varje gång. Det gör mig ansvarig att se min spårning och mina framsteg framför mig. Den visar hur många onödiga kalorier jag brukade äta dagligen och varför jag gick upp i vikt. Prova den. Du har bara vikt att förlora.

7. Carb Manager (Bäst för lågkolhydrat- och ketomakrospårning med inbyggda netto-kolhydrater)

via Carb Manager

Vanliga makrospårare behandlar alla kolhydrater lika, men för personer som följer en ketogen diet är det netto-kolhydraterna som är viktiga. Carb Manager är utvecklad för just detta ändamål och beräknar automatiskt netto-kolhydraterna och erbjuder funktioner som är anpassade för en kolhydratfattig livsstil.

Appen visar nettokolhydrater tydligt. Ett bibliotek med ketospecifika recept hjälper dig att hitta måltider som passar dina makron, och en flexibel mall för måltidsplanering kan hjälpa dig att spåra dem. Du kan också logga blodglukos- och ketonvärden för att korrelera dem med din kost.

Carb Manager är ett användbart val för alla som följer keto, Atkins eller andra lågkolhydratprotokoll.

Carb Managers bästa funktioner

Beräknar och visar automatiskt netto kolhydrater (totala kolhydrater minus fiber och sockeralkoholer)

Tusentals lågkolhydrat- och ketorecept med fullständig näringsanalys

Logga intermittent fasta och ätfönster i appen, tillsammans med ditt dagliga intag.

Begränsningar för Carb Manager

Inkonsekvenser i databasen där samma livsmedel kan visa olika kolhydratvärden beroende på vem som lagt till uppgiften.

Problem med att skapa recept där funktionen Spara kan vara svår att hitta, vilket leder till förlorat arbete efter att ingredienser har matats in.

Priser för Carb Manager

Grundläggande: Gratis

Premium: 5,50 $/månad (faktureras kvartalsvis)

Betyg och recensioner av Carb Manager

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Carb Manager?

En användare av Google Playstore säger:

Det här är en fantastisk app om du försöker följa en strikt diet. Den är superenkel att använda, bara slå upp en maträtt du ätit och lägg till den i din måltid (frukost, lunch, middag och mellanmål), så beräknar den näringsinformationen åt dig och för en daglig logg. Den har alla typer av livsmedel med all näringsinformation, och du kan lägga till dem efter vikt eller styckantal, och den har till och med bråkdelar från 1/8 till 7/8. Du anger dina mål och kan planera dina måltider, söka recept, lägga till träning och till och med ditt dagliga vattenintag!

Det här är en fantastisk app om du försöker följa en strikt diet. Den är superenkel att använda, bara sök upp en maträtt du ätit och lägg till den i din måltid (frukost, lunch, middag och mellanmål), så beräknar den näringsinformationen åt dig och för en daglig logg. Den har alla typer av livsmedel med all näringsinformation, och du kan lägga till dem efter vikt eller antal, och den har till och med bråkdelar från 1/8 till 7/8. Du anger dina mål och kan planera dina måltider, söka recept, lägga till träning och till och med ditt dagliga vattenintag!

8. Nutritionix Track (Bäst för snabb makro-loggning med en omfattande databas över amerikanska livsmedel och restauranger)

via Nutritionix Track

Att söka i matdatabaser och skanna streckkoder kräver fortfarande en del arbete. Nutritionix Track erbjuder loggning med naturligt språk – du skriver eller talar helt enkelt in vad du har ätit på vanlig engelska, och appen omvandlar det till exakta näringsdata. Detta konversationsgränssnitt gör loggningen mer naturlig.

Funktionen "Spåra" accepterar inmatningar som "två ägg med toast och ett glas apelsinjuice" och loggar automatiskt näringsinnehållet. Dessutom använder appen en databas av kommersiell kvalitet som tillhandahåller näringsdata för stora restaurangkedjor.

Nutritionix Track fungerar bra för användare som tycker att traditionell matloggning är tråkigt. Den naturliga språkbearbetningen är fördelaktig och hanterar komplexa måltidsbeskrivningar väl.

Nutritionix Track bästa funktioner

Exportera närings- och framstegsdata som ett kalkylblad med hjälp av funktionen "Exportera".

Dela matloggar med en coach eller dietist via Coach Portal.

Granska trender i statistikvyn för att upptäcka mönster i kalorier, makronäringsämnen och vikt.

Nutritionix Begränsningar

Stöta på begränsningar i receptbyggaren som hindrar dig från att välja specifika märken, storlekar eller exakta artiklar när du skapar ett recept, vilket kan minska precisionen.

Stöter på stabilitetsproblem när du lägger till anpassade livsmedel, inklusive lång laddningstid och appkrascher under sparandet.

Nutritionix Spåra priser

Anpassade priser

Nutritionix Spåra betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Nutritionix Track?

En användare av Google Playstore säger:

Den här appen hjälpte mig att identifiera högt intag av dåliga saker som man kanske inte förväntar sig. Det var lätt att spåra varifrån för mycket natrium kom, och därmed lätt att korrigera. Hur mycket natrium och kolesterol som finns i din mat kan överraska dig när du börjar använda appen. Streckkodsläsaren är ett måste, den gör appen verkligen användarvänlig. Ibland kan det förekomma små felaktigheter i data, men inget allvarligt och inte särskilt ofta.

Den här appen hjälpte mig att identifiera högt intag av dåliga saker som man kanske inte förväntar sig. Det var lätt att spåra varifrån för mycket natrium kom, och därmed lätt att korrigera. Hur mycket natrium och kolesterol som finns i din mat kan överraska dig när du börjar använda appen. Streckkodsläsaren är ett måste, den gör appen verkligen användarvänlig. Ibland kan det förekomma små felaktigheter i data, men inget allvarligt och inte särskilt ofta.

9. Yazio (Bäst för kalori- och makrospårning med inbyggda fasteplaner och recept)

via Yazio

Många kombinerar makrospårning med intermittent fasta, men flera av dessa applikationer är separata. Yazio integrerar båda upplevelserna. Det innebär en inbyggd fastetimer tillsammans med makrospårning.

Fastetimern spårar dina ät- och fastperioder och skickar aviseringar för att påminna dig när ditt fönster öppnas eller stängs. Dessutom föreslår personliga måltidsplaner måltider som passar dina makromål och ditt ätningsschema.

Yazio är perfekt för användare som praktiserar intermittent fasta och som också vill ha detaljerad makrospårning. Den kombinerade metoden är mer praktisk än att använda separata appar.

Yazios bästa funktioner

Spåra kalorier och makron i en dagbok, tillsammans med detaljerade analyser och statistik som visar framstegsmönster över tid.

Använd trackers för intermittent fasta som 16:8 eller 5:2 med inbyggda timers och planeringsstöd.

Logga vikt, kroppsfettprocent och andra mått för att visualisera trender.

Yazio-begränsningar

Stöter ibland på problem med sök- och inmatningssäkerheten, där sökning efter matvaror inte alltid fungerar för vissa användare.

Observera att streckkodsläsningen ibland kan vara långsam, vilket kan skapa friktion när du snabbt loggar flera förpackade artiklar.

Yazio-priser

Grundläggande

Anpassade priser

Yazio-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Yazio?

En användare av Google Playstore säger:

Hittills älskar jag den. Om någon har svårt med restriktiv kost är den här appen verkligen fantastisk. Under det senaste året har jag gått ner nästan 45 kg, och det har varit väldigt, väldigt svårt att hålla vikten, så pass att jag ibland är rädd för att äta för mycket, och jag räknar inte kalorier, så då äter jag bara lite hela dagen, och sedan kanske jag hetsäter dagen efter. Nu är det slut med det! En annan STOR FÖRDEL är att de har allt i sin databas. Det finns inte en enda matvara som jag har sökt efter som inte finns där! ÄLSKAR

Hittills älskar jag den. Om någon har svårt med restriktiv kost är den här appen verkligen fantastisk. Under det senaste året har jag gått ner nästan 45 kg, och det har varit väldigt, väldigt svårt att hålla vikten, så mycket att jag ibland är rädd för att äta för mycket, och jag räknar inte kalorier, så då äter jag bara lite hela dagen, och sedan kanske jag hetsäter dagen efter. Nu är det slut med det! En annan STOR FÖRDEL är att de har allt i sin databas. Det finns inte en enda matvara som jag har sökt efter som inte finns där! ÄLSKAR

10. Samsung Health (Bäst för att spåra makron för personer som redan använder Galaxy-ekosystemet)

via Samsung Health

Samsung Health erbjuder makrospårning som en del av en omfattande hälsoplattform som redan finns på din enhet.

Funktionen för matloggning inkluderar en sökbar databas och en streckkodsläsare. Men det verkliga värdet ligger i integrationen: dina näringsdata samlas tillsammans med sömn-, stress- och träningsloggar från din Galaxy Watch, och allt synkroniseras automatiskt.

Samsung Health är ett bra val för ägare av Samsung-enheter som vill ha en enhetlig hälsoövervakningsupplevelse. Makrospårningen är funktionell men grundläggande jämfört med dedikerade näringsappar.

Samsung Health bästa funktioner

Logga måltider, mellanmål, vatten och koffeinintag i en daglig tidslinje tillsammans med dina hälsouppgifter.

Spåra kaloriförbrukningen från träning och stegaktivitet i samma app för en mer fullständig bild av intag kontra förbrukning.

Delta i utmaningar via Samsung Health Together för motivationsloopar som kompletterar din närings- och aktivitetsuppföljning.

Begränsningar i Samsung Health

Begränsa skanning av streckkoder för matloggning till specifika regioner

iOS-versionen har kanske inte samma funktioner som Android-versionen.

Priser för Samsung Health

Ingår i Samsung-enheter

Samsung Health-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Spåra dina makron med ClickUp

Den bästa makrospåraren är inte den mest avancerade. Det är den som smidigt passar in i din rutin och inte får spårningen att kännas som ett extrajobb.

Det är där ClickUp fungerar annorlunda. Istället för att tvinga dig att använda en rigid näringsapp låter den dig bygga ett enkelt system kring hur du redan planerar din vecka, kontrollera framstegen och justera när livet blir hektiskt. Dina måltider, mål, påminnelser och anteckningar finns alla på ett ställe, så att ingenting faller mellan stolarna.

Med tiden blir mönstren lättare att upptäcka, justeringarna känns avsiktliga istället för reaktiva, och spårningen slutar vara något du "försöker hålla jämna steg med". Det blir en del av hur du tar hand om dig själv.

Kom igång gratis med ClickUp och bygg ett makrosystem som verkligen passar ditt liv. ✨

Vanliga frågor

En kaloriräknare spårar endast ditt totala energiintag. En makrospårare bryter ner dessa kalorier i protein, kolhydrater och fetter och visar dig sammansättningen av din kost.

De flesta makrospårare låter dig spara måltider eller kopiera poster från tidigare dagar. Detta gör repetitiva måltider till en fördel för spårningen, eftersom du bara behöver logga en måltid en gång och sedan kan återanvända posten.

Ja, appar utan premiumabonnemang kan vara tillräckligt exakta för de flesta användare. Den främsta källan till felaktigheter är ofta data som användarna har lagt in i matdatabasen, så det är bra att kontrollera uppgifterna mot näringsdeklarationerna.

AI-funktioner som fotigenkänning är praktiska för snabba uppskattningar, men är i allmänhet mindre exakta än manuell loggning med verifierade data. De är utmärkta för avslappnad spårning, men för precisa mål bör du dubbelkolla AI:ns uppgifter.