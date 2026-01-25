Hur man använder You.com AI för forskning och analys

De flesta team behandlar AI-forskningsverktyg och sina projektledningssystem som separata världar. Du samlar in insikter på ett ställe, kopierar och klistrar in dem manuellt och hoppas att ingenting går förlorat i översättningen. Resultatet är vad många organisationer nu kallar kontextutbredning – en frustrerande cykel där man öppnar dussintals flikar, skannar varje sida efter relevanta bitar och manuellt pusslar ihop ett sammanhängande svar.

Den här guiden visar dig hur du använder You.com AI för forskning och hur du kopplar resultaten direkt till ditt teams arbete med hjälp av en konvergerad AI-arbetsyta som ClickUp.

You.com AI vs. ClickUp: Forskning vs. genomförande

Om du bara kommer ihåg en sak, låt det vara detta: You. com AI hjälper dig att snabbt hitta och verifiera insikter. ClickUp hjälper dig att omvandla dessa insikter till eget, spårbart arbete.

You. com AI (forskning) ClickUp (utförande) Sammanställer svar från flera källor Lagrar forskning där teamet redan arbetar Ger källhänvisningar så att du kan verifiera påståenden. Omvandla insikter till uppgifter med Docs-to-Tasks Perfekt för jämförelser och trender Lägg till struktur med anpassade fält (tillförlitlighet, kategori, slutsats) Resultatet förblir oftast text i gränssnittet. Automatisera uppföljningen med Automations Kopplar inte resultaten till en projektplan på ett naturligt sätt. Håller forskningen kopplad till leveransen via Docs, uppgifter och instrumentpaneler

Vad är You.com AI och hur fungerar det för forskning?

Komplexa forskningsfrågor förvandlar traditionella webbsökningar till en vägg av blå länkar. Du slösar timmar på att hoppa mellan källor, tappar tråden och oroar dig för att den enda viktiga detalj du behöver ligger begravd på sidan fyra i resultaten. Detta fenomen bidrar direkt till kostnader för kontextbyte som dränerar produktiviteten i teamen.

You.com AI är en AI-driven sökmotor som är utformad för att lösa just detta problem. Istället för att bara ge dig en lista med länkar fungerar den som din personliga forskningsassistent. Den bearbetar din fråga, söker aktivt igenom flera webbsidor samtidigt och levererar ett sammanfattande svar komplett med inbyggda källhänvisningar. Detta förändrar din roll från att manuellt söka igenom källor till att granska sammanfattande svar.

Tekniken bakom denna funktion kallas retrieval-augmented generation (RAG). Till skillnad från traditionella AI-modeller som enbart förlitar sig på träningsdata, utför RAG en live-webbsökning och baserar sina svar på aktuella, verifierbara källor.

Systemet följer en trestegsprocess: det hämtar relevant, uppdaterad information från hela webben; det deduplicerar genom att identifiera och ta bort överlappande information från olika källor för att undvika redundans; och det genererar en ny, sammanhängande sammanfattning med välgrundade källhänvisningar och klickbara källänkar så att du enkelt kan verifiera varje påstående.

Hur du använder You.com AI för forskning i 5 steg

Det är enkelt att få ut det mesta av You.com AI för dina forskningsprojekt när du väl förstår det grundläggande arbetsflödet. Nyckeln är att gå från en bred fråga till en uppsättning verifierade, användbara resultat.

Steg 1: Gå till You.com och välj forskningsläget.

Gå först till webbplatsen You.com. Du kommer att märka att det finns olika lägen tillgängliga, såsom Smart, Genius och Research.

Startskärmen för AI-plattformen you.com, som erbjuder verktyg för forskning, beräkningar och kreativa uppgifter för att hjälpa användare att öka produktiviteten med AI-drivna agenter.

För en djupgående analys väljer du forskningsläget.

Forskningsagenten på you.com möjliggör djupgående forskning med branschledande noggrannhet och erbjuder förslag på frågor för att analysera trender, granska vetenskapliga effekter och utforska komplexa ämnen.

Det här läget är optimerat specifikt för syntes från flera källor. Medan andra lägen kan ge dig ett snabbt svar från en enda källa, är forskningsläget utformat för att gräva djupare, hämta information från ett bredare spektrum av källor och ge en mer omfattande översikt över ett ämne.

Steg 2. Skapa en specifik, kontextrik fråga

Den viktigaste faktorn för att få bra resultat är kvaliteten på din prompt. Vaga frågor leder till vaga svar. Din prompt bör ge AI så mycket sammanhang som möjligt, inklusive det format du vill ha och eventuella begränsningar. Detta är kärnan i bra prompt engineering.

Prompttyp Exempel Svag prompt ”Berätta om projektledning” Stark prompt ”Jämför agila och vattenfallsbaserade projektledningsmetoder för mjukvaruutvecklingsteam, med fokus på flexibilitet i tidsplanen och kommunikation med intressenter.”

Den starka uppmaningen är bättre eftersom den specificerar jämförelsen, målgruppen och de viktigaste punkterna av intresse.

You.coms forskningsassistent sammanfattar nya trender inom företagsanvändning av AI inom hälso- och sjukvården.

Steg 3. Granska källor och verifiera påståenden

När du får ett svar, granska källorna noggrant. 🕵️

Använd citatvyn för att se alla originalkällor som AI har använt. Håll muspekaren över enskilda påståenden i sammanfattningen för att se vilken källa som stöder just den punkten. För all forskning med höga insatser bör du stickprovsvisa de viktigaste fakta genom att klicka dig vidare till originalartiklarna för att bekräfta deras riktighet.

En källförhandsgranskning i You.com

Steg 4. Använd uppföljningsfrågor för att gräva djupare

Din första fråga är bara början. You.com AI behåller sammanhanget i din konversation, så att du kan ställa följdfrågor för att utforska nyanser. Denna iterativa frågeställning är som att ha en konversation med en forskningsassistent som kommer ihåg allt ni redan har diskuterat.

Du kan till exempel be den att:

Jämför två punkter från det tidigare svaret

Ge specifika exempel på det nämnda konceptet.

Utför en närmare beskrivning av ett visst avsnitt i sammanfattningen.

You.com AI-forskningsassistenten ger en djupgående översikt över företags AI-användning inom diagnostik efter en uppföljningsfråga.

Steg 5. Exportera eller dokumentera dina resultat

Det sista steget är att överföra forskningen från You.com till ditt arbetsflöde. Du kan kopiera texten direkt från gränssnittet eller spara den i dina anteckningar. Detta är dock en manuell process. You.com AI har inga inbyggda funktioner för att omvandla dina resultat till uppgifter eller projektplaner, så du måste överföra informationen till dina egna verktyg.

Kopiera snabbt AI-genererade insikter om diagnostik direkt till dina anteckningar eller dokument med you.com.

Det är ofta här som forskningsprocessen bryter samman. Att samla in information är en sak, men att organisera den och göra den användbar är en helt annan utmaning.

💡 Proffstips: När du skapar frågor för konkurrensanalyser, inkludera specifika parametrar som tidsramar, geografiska regioner och de mått som är viktiga för dig. Ju mer sammanhang du tillhandahåller, desto mer riktade och användbara blir dina resultat.

Bästa användningsfall för You.com AI-forskning

Det är viktigt att veta när You.com AI är rätt verktyg och när en enkel sökning är bättre. Det är särskilt användbart i situationer där huvudmålet är att sammanställa information från flera källor. 📚

Här är några av de bästa användningsfallen:

Konkurrensinformation : Istället för att manuellt söka efter vad dina konkurrenter håller på med kan du få en snabb översikt.

📌 Exempel på prompt: ”Analysera de viktigaste skillnaderna mellan Asana och Monday.com för projektledning i företag, baserat på senaste recensioner och funktionsmeddelanden”.

Marknadsundersökning : Få en översiktlig sammanfattning av marknadstrender, konsumenternas åsikter eller branschanalyser utan att behöva läsa dussintals separata rapporter.

📌 Exempel på prompt: ”Sammanfatta de viktigaste trenderna på den globala SaaS-marknaden för 2024, med fokus på AI-integration och prissättningsmodeller”.

Litteraturöversikter : Sammanställ snabbt akademiska och professionella perspektiv på ett ämne. Detta är utmärkt för att få bakgrundsinformation innan du dyker in i läsningen av primärkällorna.

📌 Exempel på uppmaning: ”Ge en litteraturöversikt över de psykologiska effekterna av distansarbete på anställdas produktivitet och välbefinnande”.

Teknisk due diligence: När du utvärderar en ny teknik eller leverantör kan du hämta information från dokumentation, recensioner och fallstudier samtidigt.

📌 Exempel på prompt: ”Vilka är de viktigaste säkerhetsriskerna med att använda öppen källkodsbibliotek i företagsprogramvara, och vilka är de bästa metoderna för att minska dessa risker?”

Policyanalys: Förstå komplexa regelverk genom att sammanställa information från myndigheters webbplatser, juridiska kommentarer och branschriktlinjer.

📌 Exempel på prompt: ”Sammanfatta de viktigaste kraven i EU:s AI-lag för företag som utvecklar högrisk-AI-system”.

Leverantörsjämförelse : Utvärdera olika verktyg eller tjänster genom att samla in information om deras funktioner, priser och användarrecensioner från hela webben i en enda sökning.

📌 Exempel på prompt: ”Jämför funktioner, priser och idealisk kundprofil för HubSpot vs. Salesforce”

🔍 Visste du att? Gartner förutspår att 40 % av företagsapplikationerna kommer att ha uppgiftsspecifika AI-agenter år 2026, en ökning från mindre än 5 % år 2025. Denna snabba utveckling signalerar en grundläggande förändring i hur team kommer att bedriva forskning och utföra arbetsflöden.

Begränsningar för You.com AI för forskning

Om du använder ett AI-verktyg utan att förstå dess blinda fläckar riskerar du att få felaktiga eller ofullständiga resultat. Om du litar på ett resultat som baseras på en opålitlig källa riskerar du att fatta dåliga beslut. Att känna till begränsningarna hjälper dig att använda verktyget mer effektivt. 👀

Källans tillförlitlighet varierar: AI hämtar information från det öppna webben, och alla källor är inte lika tillförlitliga. Den kan citera ett slumpmässigt blogginlägg med samma vikt som en peer-reviewed studie, så du måste fortfarande verifiera källans kvalitet.

Betalväggar: AI:n kan inte ta sig förbi betalväggar. Det innebär att din forskning kommer att sakna insikter från akademiska tidskrifter, premiumnyhetspublikationer och annat gated content, vilket kan vara en stor brist för djupgående forskning.

Begränsningar avseende aktualitet: Även om sökningen Även om sökningen sker i realtid kan det hända att det senaste innehållet på webben inte indexeras och kan hittas omedelbart. För de senaste nyheterna kan du fortfarande behöva gå direkt till nyhetskanalerna.

Känslighet för frågor: Kvaliteten på resultatet beror i hög grad på kvaliteten på din inmatning. En dåligt formulerad fråga leder nästan alltid till ett generiskt, oanvändbart resultat, vilket gör att du måste lägga mer tid på att köra om sökningarna. Kvaliteten på resultatet beror i hög grad på kvaliteten på din inmatning. En dåligt formulerad fråga leder nästan alltid till ett generiskt, oanvändbart resultat, vilket gör att du måste lägga mer tid på att köra om sökningarna. 74 % av arbetstagarna rapporterar negativa konsekvenser av AI-resultat av låg kvalitet.

Ingen integrering av arbetsflöden: Detta är en viktig punkt. Dina forskningsresultat är instängda i You.com-gränssnittet. Det finns inget inbyggt sätt att omvandla forskning till Detta är en viktig punkt. Dina forskningsresultat är instängda i You.com-gränssnittet. Det finns inget inbyggt sätt att omvandla forskning till användbara insikter , tilldela uppföljningar till teammedlemmar eller koppla dina resultat till ett pågående projekt.

Reproducerbarhetsutmaningar: Om du kör samma sökning vid två olika tillfällen kan du få två olika svar. Detta beror på att webbinnehållet som hämtas från ständigt förändras, vilket kan vara ett problem för forskning som kräver stabila, Om du kör samma sökning vid två olika tillfällen kan du få två olika svar. Detta beror på att webbinnehållet som hämtas från ständigt förändras, vilket kan vara ett problem för forskning som kräver stabila, reproducerbara resultat

Den största utmaningen för team är att omsätta forskning i handling. Fristående forskningsverktyg brister ofta i detta avseende.

📮 ClickUp Insight: 92 % av kunskapsarbetare riskerar att förlora viktiga beslut som är utspridda i chattar, e-postmeddelanden och kalkylblad. Utan ett enhetligt system för att registrera och spåra beslut går viktiga affärsinsikter förlorade i det digitala bruset. Med ClickUps funktioner för uppgiftshantering behöver du aldrig oroa dig för detta. Skapa uppgifter från chattar, uppgiftskommentarer, dokument och e-postmeddelanden med ett enda klick!

Var AI-forskning faller sönder (och hur ClickUp fixar det)

You.com AI hjälper dig att få svar snabbare. Men de flesta team förlorar fortfarande tid efter att sammanfattningen har skrivits, när insikterna måste flyttas till uppgifter, ägare och tidslinjer. Denna tabell visar de vanligaste felpunkterna i processen från forskning till genomförande och exakt hur ClickUp överbryggar klyftan.

När forskningen går i stå Hur ClickUp löser det Resultaten finns i ett separat verktyg. Lagra dem i ClickUp Docs bredvid projektet. Kopiera/klistra in förlorar sammanhang och källor Använd Docs-to-Tasks så att uppgifter länkas tillbaka till dokumentet. Allt känns lika viktigt Lägg till anpassade fält som konfidensnivå och kategori. Uppföljningar glöms bort Aktivera automatiseringar för att tilldela, uppdatera status och meddela Teamen kan inte se vilka ändringar som gjorts i forskningen. Spåra framsteg i Dashboards

Hur du integrerar You.com AI-forskning i ditt arbetsflöde med ClickUp

Du har gjort din research och har nu en samlad text. Klyftan mellan research och genomförande är där produktiviteten går förlorad på grund av kontextförlust – när informationen sprids över olika verktyg som inte är kopplade till varandra, vilket tvingar teamen att slösa timmar på att leta efter det de behöver. Dina resultat finns på ett ställe, dina uppgifter på ett annat, och ditt team undrar vad de ska göra härnäst.

Överbrygga klyftan mellan forskning och genomförande med en samlad arbetsyta som ClickUp. Det gör att dina You.com AI-resultat kan flöda direkt in i ditt teams dagliga arbete.

Skapa ett levande forskningsarkiv med ClickUp Docs

Håll din forskning organiserad och tillgänglig genom att föra in resultaten direkt i ClickUp Docs. Detta skapar ett levande forskningsarkiv som finns precis bredvid de projekt det informerar om.

Centralisera forskning, sprintar och dokumentation med ClickUp Docs.

📹 För att se AI-driven dokumentation i praktiken, titta på denna korta genomgång som visar hur AI kan effektivisera ditt dokumentationsflöde och förbättra samarbetet.

Med ClickUp Docs kan du:

Organisera allt: Nästla sidor, lägg till omslagsbilder och använd avancerad formatering för att strukturera din forskning på ett meningsfullt sätt.

Håll det anslutet: Lägg till ditt dokument i ett specifikt utrymme, en mapp eller en lista i din arbetsplatshierarki, så att ditt team snabbt kan hitta viktig information.

Samarbeta i realtid: Tagga teammedlemmar, lämna kommentarer och arbeta tillsammans på samma dokument utan att någonsin lämna ClickUp.

Omvandla insikter till uppgifter med ClickUp Docs-to-Tasks

Det mest frustrerande med forskning är att manuellt omvandla dina resultat till en att göra-lista. Du kopierar en insikt, byter till ditt arbetsflödeshanteringsverktyg, skapar en ny uppgift, klistrar in texten och försöker sedan komma ihåg det ursprungliga sammanhanget.

ClickUp eliminerar denna friktion med funktionen Docs-to-Tasks. Markera helt enkelt valfri text i ett ClickUp Doc – ett viktigt resultat, en fråga eller en uppföljningspunkt – och använd verktygsfältet för att omvandla den till en uppgift direkt. Den nya uppgiften länkas automatiskt tillbaka till källdokumentet, så att ”varför” bakom arbetet aldrig går förlorat.

Få tillgång till allt på ett ställe genom att länka Docs och uppgifter till varandra.

Lägg till struktur med ClickUp Custom Fields

Sluta behandla all forskning som likvärdig. Med ClickUp Custom Fields kan du kategorisera dina resultat och göra dem lätta att filtrera, vilket skapar struktur i vad som annars skulle kunna bli en överväldigande samling information.

ClickUp Custom Fields-inställningarna används för att kategorisera och filtrera forskningsresultat.

Ett rullgardinsmeny -fält för ”Konfidensnivå” med alternativ som Hög, Medel och Behöver verifiering

Ett etikettfält för ”Ämneskategori” för att tagga forskning efter tema, till exempel konkurrensinformation eller marknadstrender.

Ett textfält för ”Key Takeaway” för att sammanfatta den viktigaste punkten i varje resultat.

Automatisera forskningsarbetsflöden med ClickUp Automations

Spara tid och eliminera repetitiva administrativa uppgifter med ClickUp Automations. När forskningsvolymen ökar blir manuell uppgiftshantering ohållbar. Automatisering säkerställer att insikter når rätt personer vid rätt tidpunkt utan att det krävs ständig övervakning.

ClickUp Automations-gränssnitt för automatisering av uppgiftsfördelning, aviseringar och arbetsflöden

En automatisering består av en utlösare, ett valfritt villkor och en åtgärd. Du kan till exempel ställa in en automatisering som säger: ”När en uppgift skapas i vår lista ”Research Inbox” (utlösare) och det anpassade fältet ”Confidence Level” är inställt på ”High” (villkor), ändra statusen till ”Ready for Review” och tilldela den till teamledaren (åtgärd).”

Denna typ av intelligent dirigering innebär att värdefulla insikter aldrig hamnar i en backlog. Den forskning som är viktigast prioriteras automatiskt, medan resultat med lägre tillförlitlighet kan köas för verifiering. Team som använder automatisering av projektledning rapporterar betydande tidsbesparingar på administrativa uppgifter, vilket frigör kapacitet för mer värdefulla analyser.

✨ Verkliga resultat: Team sparar mer än 5 timmar varje vecka med ClickUp – det är över 250 timmar per person och år – genom att eliminera föråldrade processer för kunskapshantering. Tänk vad ditt team skulle kunna åstadkomma med en extra produktiv vecka varje kvartal.

När forskningsvolymen ökar gör Super Agents denna översyn proaktiv. Istället för att förlita sig på att någon märker att en viktig insikt inte har åtgärdats, kan Super Agents övervaka forskningsdrivna arbetsflöden, upptäcka försenade uppföljningar och automatiskt eskalera högprioriterade resultat, så att viktigt arbete inte försvinner efter att sammanfattningen har skrivits.

När forskningsvolymen ökar gör Super Agents denna översyn proaktiv. Istället för att förlita sig på att någon märker att en viktig insikt inte har åtgärdats, kan Super Agents övervaka forskningsdrivna arbetsflöden, upptäcka försenade uppföljningar och automatiskt eskalera högprioriterade resultat, så att viktigt arbete inte försvinner efter att sammanfattningen har skrivits.

Agenten "Follow-Up on Everything" i ClickUp fungerar som en personlig stabschef som spårar delegerat arbete, identifierar försenade eller riskfyllda ärenden och utarbetar uppföljningsmeddelanden för att hålla projekten igång.

📖 Läs också: Hur man använder AI för marknadsundersökningar

Använd ClickUp Brain för att utöka din forskning

Koppla extern forskning till din interna kunskap med hjälp av ClickUp Brain. Det är en AI-assistent som finns i din arbetsmiljö och förstår sammanhanget i ditt teams arbete. När du har klistrat in dina You.com-resultat i ett ClickUp Doc kan du @nämna Brain i en kommentar och ställa frågor som:

Marknadsundersökningsprocess med ClickUp Brain

”Baserat på denna forskning, sammanfatta alla relaterade projekt som vi har arbetat med under det senaste året.”

”Hitta alla interna dokument som nämner vår huvudkonkurrent, Acme Corp”.

”Skapa en lista med åtgärdspunkter för produktteamet baserat på dessa resultat”

AI-webbsökning i ClickUp visar AI-driven forskningsarbetsflöde inuti ClickUp

Denna kombination av extern AI-forskning och en internt medveten AI-assistent eliminerar friktionen mellan upptäckt och handling. Dina insikter går inte förlorade i översättningen, utan blir bränsle för smartare och snabbare arbete.

Med ClickUp BrainGPT kan team också fånga forskningsinsikter i samma ögonblick som de dyker upp. Med Talk-to-Text på datorn kan du säga en slutsats eller ett beslut högt och omedelbart omvandla det till strukturerade anteckningar eller åtgärdspunkter i ditt arbetsutrymme, utan att tappa fart eller byta verktyg.

Med ClickUp BrainGPT kan team också fånga forskningsinsikter i samma ögonblick som de dyker upp. Med Talk-to-Text på datorn kan du säga en slutsats eller ett beslut högt och omedelbart omvandla det till strukturerade anteckningar eller åtgärdspunkter i ditt arbetsutrymme, utan att tappa fart eller byta verktyg.

ClickUp Brain GPT med AI-sökning

Sök i hela ditt ekosystem med Enterprise Search

Forskning existerar sällan isolerat. De insikter du samlar in från You.com AI kan behöva kombineras med data från ditt CRM, dokument från Google Drive eller konversationer från Slack. Med ClickUps Enterprise Search-funktion kan du söka i alla dina integrerade verktyg från ett enda gränssnitt.

Hitta vad som helst i ditt arbetsområde med Enterprise Search

I stället för att öppna flera flikar och göra separata sökningar i varje system samlar Enterprise Search allt på ett ställe. Ställ en fråga på naturligt språk så visar ClickUp relevanta resultat från hela ditt arbetsmiljö. Denna enhetliga metod löser direkt problemet med AI-spridning som uppstår när team använder flera fristående verktyg, var och ett med sin egen sökfunktion och sitt eget kontextfönster.

Den praktiska effekten är betydande. När du förbereder dig för ett kundmöte kan du söka efter all relevant forskning, tidigare kommunikation och projektdokument i en enda sökning. När du introducerar en ny teammedlem kan du ta fram all institutionell kunskap som är relaterad till deras fokusområde. Bara genom att eliminera fragmenteringen i sökningen kan du spara flera timmar varje vecka.

Visualisera forskningens påverkan med ClickUp Dashboards

För att förstå hur forskning omsätts i affärsresultat krävs insyn i hela arbetsflödet. ClickUp Dashboards ger en realtidsvisualisering av din forskningspipeline, från initiala resultat till slutförda åtgärder.

Visualisera och analysera sentimenttrender, omnämnandevolym och svarstider i realtid på ClickUp Dashboards.

Förvandla forskning till resultat

You.com AI förvandlar den tråkiga forskningsprocessen till en fokuserad, effektiv syntes. Den filtrerar det öppna webben för att leverera tydliga, citerade svar, så att du spenderar mindre tid på att leta och mer tid på att tänka.

Men att samla in insikter är bara viktigt om det leder till handling.

Den ständiga utmaningen med fristående forskningsverktyg är inte deras kapacitet – det är deras isolering. Forskning som utförs i ett system måste överföras manuellt till ett annat för att kunna genomföras. Denna lucka skapar möjligheter för insikter att gå förlorade, misstolkas eller helt enkelt glömmas bort. Team som överbryggar denna lucka genom att koppla forskningen direkt till arbetsflödet presterar genomgående bättre än de som behandlar forskning som en separat aktivitet.

För team som är redo att överbrygga klyftan mellan forskning och resultat erbjuder ClickUp en enhetlig arbetsyta där extern AI-driven forskning smidigt kopplas samman med intern kunskap, uppgiftshantering och teamsamarbete. Inget mer kopierande och klistrande mellan system. Inget mer förlorat sammanhang i översättningen. Bara en direkt väg från insikt till resultat.

Kom igång gratis med ClickUp och skapa en arbetsyta där din forskning ger konkreta resultat.

Vanliga frågor

You.com erbjuder flera nivåer som ger tillgång till dess AI-drivna sök- och forskningsfunktioner, med premiumplaner som låser upp avancerade funktioner. För mer avancerade funktioner, såsom obegränsade sökningar med premium-AI-modeller, finns ytterligare planalternativ tillgängliga.

Hur skiljer sig You.com AI från Google när det gäller forskning? Den största skillnaden är resultatet. Google ger dig en lista med länkar som du måste granska och sammanställa själv, medan You.com AI gör sammanställningen åt dig och ger ett direkt svar med källhänvisningar från flera källor.

You.com AI har ingen inbyggd exportfunktion, men du kan enkelt kopiera den syntetiserade texten och klistra in den i valfri annan applikation. För team är det bäst att klistra in den i ett samarbetsutrymme som ClickUp Docs för att hålla resultaten kopplade till genomförbara uppgifter.