De 5 bästa AI-webbläsarna 2025

Är du trött på att bläddra igenom oändliga sökresultat för att hitta den information du behöver? AI-webbläsare kan förändra din onlineupplevelse genom att ge intelligenta, personliga rekommendationer och insikter.

Till skillnad från vanliga webbläsare förutser AI-webbläsare dina behov och föreslår relevant och aktuell information snabbare. De ger personliga insikter genom att lära sig om dina intressen och preferenser genom att analysera ditt surfbeteende.

Alla webbläsare är dock inte lika. Vissa kan kräva att du ställer in en anpassad URL (CU), vilket kan vara besvärligt för många användare. I det här inlägget delar jag med mig av mina favoriter bland de bästa AI-webbläsarna som inte kräver en CU. Dessa webbläsare erbjuder kraftfulla funktioner utan extra komplexitet, vilket gör dem tillgängliga för alla.

⏰ 60 sekunders sammanfattning AI-webbläsare kan förändra ditt sätt att surfa med personliga insikter, automatisering och smartare rekommendationer. Här är de 5 AI-webbläsarna: Arc Max Wavebox Brave Microsoft Edge Opera ClickUp Brain, som drivs av AI, effektiviserar arbetsflöden, förbättrar samarbetet och maximerar produktiviteten – allt i en smart, smidig plattform.

Vad ska du leta efter i AI-webbläsare?

När jag testade de AI-webbläsare som finns tillgängliga idag insåg jag att det finns stora skillnader mellan alternativen. Vissa är mycket anpassningsbara, medan andra inte erbjuder lika många alternativ eller djupgående svar. Baserat på min forskning är här de faktorer som, enligt min mening, gör en AI-webbläsare bra.

Anpassningsmöjligheter: Leta efter webbläsare som anpassar sig efter dina preferenser och vanor. Detta inkluderar funktioner som personliga rekommendationer, prediktiva sökfrågor och anpassningsbara gränssnitt.

Verktyg för effektivitet och produktivitet: AI-funktioner som förbättrar surfningen, hanterar information och ökar produktiviteten är viktiga. Välj en webbläsare med innovativa sammanfattningsverktyg, AI-chattintegrationer och AI-funktioner som förbättrar surfningen, hanterar information och ökar produktiviteten är viktiga. Välj en webbläsare med innovativa sammanfattningsverktyg, AI-chattintegrationer och webbläsarautomatisering

Säkerhetsfunktioner: Förbättrade AI-drivna säkerhetsåtgärder är avgörande. Dessa kan inkludera avancerad hotdetektering, integritetsskydd och säkra surflägen.

Samarbetsalternativ: Om du arbetar med teamprojekt bör du överväga webbläsare som är utformade för delning och samarbete. Funktioner som samarbetsbaserad webbläsning, delade anteckningar och integrerade kommunikationsverktyg kan vara fördelaktiga.

Integration med andra verktyg: Se till att webbläsaren integreras smidigt med andra verktyg och plattformar som du använder, till exempel projektledningsprogram, e-postklienter och molnlagringstjänster.

Användargränssnitt och användarupplevelse: Ett användarvänligt gränssnitt som är intuitivt och lätt att navigera kan göra stor skillnad för din webbupplevelse. Leta efter webbläsare som använder avancerad teknik för att erbjuda en ren design och enkel åtkomst till AI-funktioner.

När vi utforskar de bästa AI-verktygen för webbläsning, låt oss se hur de förändrar vår interaktion med webben.

De 5 bästa AI-webbläsarna att använda

Här är de fem AI-webbläsare som utmärkte sig i år. Var och en har unika funktioner som revolutionerar webbsurfningen och hjälper till att öka produktiviteten på olika sätt.

1. Arc Max

via Arc Max

Arc Max kan vara ditt förstahandsval för dagliga uppgifter tack vare dess AI-assistent, Max. Dess 5-sekunders förhandsgranskningsfunktion låter dig snabbt bedöma innehållet i länkar utan att klicka dig vidare, vilket sparar tid och hjälper dig att undvika irrelevanta sidor.

Det möjliggör också AI-drivna interaktioner direkt i webbläsargränssnittet.

Med funktionen "Ask on Page" kan du ställa frågor om det du läser och få omedelbara svar utan att behöva lämna webbsidan. Denna metod för att integrera AI-assistans erbjuder mer omedelbar och kontextuell support.

Arc Max bästa funktioner

Utnyttja funktionen för live-skärmdump med anpassningsalternativ

Aktivera den inbyggda annons- och spårningsblockeraren för ökad integritet.

Använd kommandoraden för snabb navigering och anpassade genvägar.

Växla enkelt mellan profiler med funktionen "Spaces".

Arc Max-begränsningar

Vissa användare kan uppleva en brant inlärningskurva på grund av det unika gränssnittet.

Mobilversionen (Arc Search) saknar vissa funktioner som finns i desktopversionen.

Priser för Arc Max

Gratis

Arc Max betyg och recensioner

G2: Inga recensioner tillgängliga

Capterra: Inga recensioner tillgängliga

2. Wavebox

via Wavebox

Wavebox har en unik approach till att organisera arbete online. Den separerar dagliga appar och webbplatser i olika utrymmen, vilket hjälper dig att hantera olika projekt och kunder.

Webbläsarens AI-assistent har kontextuell medvetenhet. Den är tillgänglig på varje sida och erbjuder relevant hjälp baserat på den aktuella appen eller fliken. Du kan använda den för att sammanfatta webbsidor, generera e-postsvar och felsöka kodsnuttar utan att byta kontext.

Dessutom minskar Wavebox appcentrerade navigering avsevärt antalet flikar genom att se till att du inte har för många flikar öppna. Att gruppera appar i sidofältet gör det mer effektivt att växla mellan uppgifter, särskilt när du arbetar med flera konton i samma tjänst.

Wavebox Browser – bästa funktioner

Utnyttja cookie-containrar för säker app-sandboxing

Multitaska smidigt med stöd för delad skärm

Navigera snabbt i webbläsaren med anpassade kortkommandon

Välj mellan över 2 500 anpassade appintegrationer

Wavebox Webbläsarbegränsningar

Den initiala installationsprocessen är lite tidskrävande.

Dokumentationen måste vara mer användarvänlig för icke-tekniska användare.

Priser för Wavebox Browser

Grundläggande: Gratis

Wavebox Pro: 8,33 $/månad (betalas årligen)

Teams: 12,50 $/användare per månad

Wavebox Webbläsarbetyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 100 recensioner)

3. Brave

via Brave

En utmärkande egenskap hos denna webbläsare är dess integritetspolicy. När du använder Brave-hostade modeller försvinner dina chattar när du är klar – det finns inga kvarvarande data att oroa sig för.

Denna integritetsfokuserade strategi gäller även Braves CodeLLM. Om du behöver hjälp med kodning kan det vara mycket användbart att ha ett AI-verktyg som kan svara på programmeringsfrågor direkt i webbläsaren.

Brave låter dig också välja vilken AI-modell du vill använda, alla med tydlig information om integritet. På så sätt har du full kontroll över dina AI-interaktioner, vilket inte alltid är fallet med andra webbläsare.

Braves bästa funktioner

Använd "AI Summarizer" för snabba insikter om sökresultat på webben.

Använd den inbyggda blockeringen av annonser och spårare för smidig surfning.

Öppna originalwebbsidor med De-AMP-funktionen

Välj mellan flera AI-modellalternativ (Mixtral 8x7B, Claude Instant, Llama 2)

Brave-begränsningar

Vissa AI-funktioner har användningsbegränsningar i gratisversionen.

Premiumabonnemang krävs för åtkomst till vissa AI-modeller.

Brave-prissättning

Gratis att använda

Leo Premium: 14,99 $/månad

Brave-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 450 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 300 recensioner)

4. Microsoft Edge

via Microsoft Store

Microsoft Edges AI-drivna virtuella assistent, Copilot, är ett perfekt exempel på hur uppkopplad AI kan förbättra vardagliga webbläsaruppgifter.

Du kan be den att ändra inställningar eller hämta din webbhistorik, vilket känns mer intuitivt än att navigera genom menyer.

Denna röststyrning omfattar även webbläsarens utseende. Du kan använda AI-temageneratorn för att skapa anpassade designer genom att beskriva vad du vill ha, vilket gör surfningen mer personlig och effektiv.

Microsoft Edge bästa funktioner

Utnyttja den AI-drivna Bing-sökintegreringen

Sammanfatta webbsidor och PDF-filer med AI

Gruppera flikar med AI för bättre organisation

Ta skärmdumpar och spara webbinnehåll med inbyggda verktyg

Begränsningar i Microsoft Edge

Vissa användare tar längre tid på sig att vänja sig vid Copilot-funktionerna.

Priser för Microsoft Edge

Gratis

Copilot Pro: 20 $/månad

Copilot för Microsoft 365: 30 $/månad

Betyg och recensioner av Microsoft Edge

G2: 4,2/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 450 recensioner)

5. Opera

via Opera

Operas AI-assistent, Aria, har några särskilda funktioner. I "Compose"-läget kan du träna Aria att skriva i din personliga stil. Detta kan göra det mer naturligt och anpassat till din röst när du skriver e-postmeddelanden och inlägg på sociala medier med Opera-webbläsaren.

Kommandoradsgränssnittet för Aria (Cmd/Ctrl + /) är en annan utmärkande funktion. Det gör att du snabbt kan komma åt AI-hjälp utan att behöva växla till sidofältet, vilket gör att ditt arbetsflöde förblir smidigt och oavbrutet.

Operas bästa funktioner

Skydda din integritet med ett inbyggt VPN

Integrera direkt med meddelandeappar som WhatsApp och Telegram

Sammanfatta webbsidor med AI med hjälp av knappen "Förkorta".

Anpassa din sidofält för enkel åtkomst till ofta använda tjänster

Växla enkelt mellan arbets- och privatläge

Spara batteri på bärbara datorer med ett batterisparläge

Operas begränsningar

Begränsade AI-funktioner jämfört med vissa konkurrenter

Vissa AI-funktioner fungerar endast om du har ett Opera-konto.

Operas prissättning

Gratis

Opera-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 150 recensioner)

Läs också: De 11 bästa programvarorna för neurala nätverk för 2024

Vi har utforskat AI-förbättrade webbläsare, och ett verktyg vars AI-funktioner har fångat min uppmärksamhet är ClickUp. Även om det är ett projektledningsverktyg erbjuder det fler AI-drivna funktioner för att förenkla ditt arbetsflöde, generera innehåll, förbättra samarbetet och öka den totala produktiviteten.

Med sin AI-assistent, ClickUp Brain, är ClickUp verkligen den ultimata appen för arbete!

Automatisera ditt arbetsflöde med ClickUp Brain

ClickUp Brain erbjuder flera AI-drivna funktioner som kan konkurrera med dedikerade AI-webbläsare. Här är några av dem:

AI Knowledge Manager:

Sökbar kunskapsbas: Lagrar och organiserar ditt teams kunskap så att den blir lättillgänglig.

Kontextuell förståelse: Förstår sammanhanget i dina frågor och tillhandahåller relevant information.

Naturlig språkbehandling: Gör det möjligt att ställa frågor på vanligt språk.

AI-projektledare:

Automatisering av uppgifter: Automatiserar repetitiva uppgifter, vilket sparar tid och minskar fel.

AI-genererade sammanfattningar: Genererar sammanfattningar av projektdiskussioner, möten och dokument.

Intelligenta rekommendationer: Föreslår uppgifter, prioriteringar och deadlines baserat på projektdata.

AI Writer for Work:

Innehållsskapande: Hjälper till med att skriva e-postmeddelanden, rapporter och dokument

Förslag på stil och ton: Ger förslag för att förbättra din skrivstil och ton.

Grammatik- och stavningskontroll: Hjälper dig att identifiera och korrigera fel.

Integration med andra AI-verktyg:

OpenAI-integration: Fungerar sömlöst med OpenAI:s GPT-3-språkmodell för avancerade AI-funktioner.

Tredjepartsintegrationer: Kan integreras med andra AI-verktyg för att förbättra funktionaliteten.

ClickUp Brain, med fokus på projektledning och samarbete, är ett värdefullt verktyg för team som vill effektivisera sina arbetsflöden och förbättra produktiviteten.

ClickUps bästa funktioner

Organisera din kunskap i mappar och taggar

Dela kunskap med teammedlemmar och externa medarbetare

Integrera med andra ClickUp-funktioner, såsom uppgifter och projekt.

Exportera kunskap till olika format, till exempel PDF eller CSV.

Ställ in påminnelser för att följa upp viktig information

Spåra användning och analysera för att mäta effekten av din kunskapsbas.

Begränsningar för ClickUp

Inga gamification-alternativ för dem som gillar det

Tidsregistreringsfunktionen kan förbättras.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per Workspace-användare och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Öka din produktivitet med AI

När jag testade dessa AI-webbläsare och verktyg insåg jag att det inte handlar om att byta ut din gamla webbläsare mot en ny, utan om att upptäcka verktyg som tillför sammanhang och förbättrar ditt arbete på sätt som du kanske inte har tänkt på tidigare.

ClickUp Brain är visserligen ingen webbläsare, men visade mig hur AI kan integreras i vardagliga uppgifter och göra saker som skrivande och projektledning till en barnlek.

Mitt råd: När du väljer AI-verktyg för att förbättra ditt arbetssätt, tänk på hur de kan komplettera det du redan gör. De mest användbara verktygen löser inte bara problem eller svarar på frågor, utan öppnar upp för nya, effektivare och mer effektiva arbetssätt.

Registrera dig på ClickUp idag och se hur det förändrar ditt arbete!