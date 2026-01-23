Hur man använder Grok för kreatörsstrategi

Är du innehållsskapare och känner du pressen att ständigt hålla jämna steg med trenderna?

Det kan vara svårt att hantera, och du är inte ensam! Om du skapar innehåll för att försörja dig måste du publicera regelbundet och samtidigt behålla din varumärkesröst intakt. Det är mycket att hantera när den genomsnittliga användaren av sociala medier spenderar 2 timmar och 23 minuter per dag på sociala plattformar.

AI-verktyg som Grok AI kan hjälpa dig att hålla jämna steg med den frekvensen utan att göra ditt kreativa arbetsflöde till en plikt, genom att hjälpa dig med din kreatörsstrategi.

I den här guiden kommer vi att diskutera hur du kan använda Grok för kreatörsstrategier och gå igenom några tips och tricks för att använda Grok effektivt.

Vad är Grok och varför är det användbart för kreatörer?

Grok är en AI-assistent som ingår i Elon Musks xAI. Du kan använda den på X (tidigare Twitter) och på Groks webb- och mobilplattformar. Grok används oftast för att sammanfatta X-inlägg och ge användarna ytterligare information.

Grok svarar också på frågor, brainstormar idéer och hjälper dig att arbeta igenom komplexa ämnen. Det kan också utföra sentimentanalys och generera innehåll åt dig med en humoristisk ton.

Den verkliga fördelen med Grok för kreatörer är dess snabbhet och kontext. Grok kan söka i X offentliga inlägg och göra en webbsökning i realtid. Därför är Grok till stor hjälp när du planerar innehåll kring trendiga ämnen och teman.

För innehållsskapare är detta viktigt eftersom din innehållsskapandeprocess ofta börjar med en fråga: ”Vad är det folk uppmärksammar den här veckan?”

🧠 Visste du att? Ordet ”Grok” kommer ursprungligen från en science fiction-roman från 1961, där det betydde att förstå något djupt och intuitivt.

⭐ Utvalda mallar ClickUps mall för innehållsplanering hjälper dig att organisera, prioritera och spåra skapandet och marknadsföringen av innehåll på ett och samma ställe, så att du inte missar några möjligheter eller deadlines. Du kan kartlägga innehållsmål, dela upp varje tillgång i uppgifter och spåra framsteg med hjälp av inbyggda statusar (som Backlog, In Review och Published). Få en gratis mall Använd ClickUps mall för innehållsplanering för att komma på idéer och planera din innehållsstrategi.

Fördelar med att använda Grok för innehållsstrategi

Här är några fördelar med att använda Grok för din innehållsstrategi:

Trendspaning : Hitta trender snabbare med hjälp av Grok AI med realtidsdata och webbsökning i realtid.

Publikvinklar : Förvandla aktuella konversationer till vinklar som passar din målgrupp och dina mål för publikengagemang.

Snabbare idégenerering : Generera idéer för blogginlägg, inlägg på sociala medier och reklamtexter utan att bromsa din innehållsskapandeprocess.

Tydligare förklaringar : Förklara komplexa ämnen på ett enkelt sätt så att din publik inte hoppar av.

Snabbare utkast : Skriv första utkast snabbare och använd sedan uppföljningar för att stärka ditt varumärkes röst och struktur.

Mer relevant resultat : Få svar från Grok baserat på vad människor publicerar på X-plattformen (tidigare Twitter), inte bara allmän information.

Handsfree-inspelning: Använd röstläget när du vill ha snabba svar medan du går, pendlar eller samlar idéer. : Använd röstläget när du vill ha snabba svar medan du går, pendlar eller samlar idéer.

💡 Proffstips: Skaffa två utkast medvetet. Be Grok att skriva en version i en "rolig stil" som tillför humor, och sedan en version i en "vanlig stil" som är mer direkt. Behåll samma idé. Testa vilken version som passar ditt varumärke och din målgrupp bäst.

Hur använder man Grok för innehållsplanering?

Planering och strategi är två områden där AI-verktyg sparar mest tid. Om du vill få ut mesta möjliga av Grok AI bör du använda verktyget för att börja planera ditt innehåll innan du börjar skriva. Här är några sätt att använda Grok för innehållsplanering:

1) Ange dina inmatningar (så att Grok inte behöver gissa)

Ge Grok en kortfattad brief:

Din nisch och målgrupp

Plattformen (X-konto, Instagram, LinkedIn, YouTube osv.)

Ditt innehållsmål (räckvidd, leads, community, försäljning)

Dina varumärkesregler (tonfall, ord att undvika, CTA-stil)

📌 Exempel på uppmaning ”Grok, jag är en ensam kreatör inom fintech-utbildning. Min målgrupp är analytiker i början av sin karriär i Indien. Skapa en 14-dagars innehållsstrategi med hjälp av aktuella trender, med ett långt innehåll per vecka och dagliga inlägg på sociala medier. Håll tonen direkt, nyfiken och praktisk. ”

via Grok

📖 Läs också: Hur man skapar ett arbetsflöde för innehållsskapande

2) Använd Grok för att upptäcka trender och filtrera sedan efter din nisch.

Grok kan använda realtidsdata från offentliga inlägg och webbsökningar på X. Det är användbart när du snabbt vill få en överblick över vad folk diskuterar just nu. Be Grok att hämta trendande ämnen och prioritera dem:

”Vilka 5 trender är mest relevanta för min nisch och varför?”

”Vilken trend kan jag göra till min egen med ett unikt perspektiv?”

via Grok

3) Omvandla trender till en kalender som du kan genomföra

När Grok listar trendiga teman, be det att:

Skapa huvudämnen

Föreslå veckoteman

Skapa olika typer av inlägg (tråd, karusell, kort video, live, nyhetsbrev)

Skapa ett enkelt schema

📖 Läs också: Hur man använder AI i kreatörsekonomin

Hur använder man Grok för att skapa innehåll?

När du skapar innehåll fungerar Grok bäst om du behandlar det som en medarbetare och arbetar med det genom rätt processer. Här är några steg du kan följa för att skapa bra första utkast med Grok:

1. Använd Grok för första utkast som du kan forma

Be Grok att skapa:

Hooks och scroll-stoppers för sociala medier

Utkast med ”tre vinklar” så att du kan välja det bästa

Korta manus och bildtexter

Bloggidéer och dispositioner för långa inlägg

Variationer av reklamtexter för erbjudanden, leadmagneter eller lanseringar

📌 Exempel på arbetsflöde (upprepningsbart): Be Grok om 10 idéer Välj två idéer och be om tre uppslag för varje. Välj en hook och be Grok att skriva ett utkast till inlägg. Be om uppföljningar: CTA-alternativ, hashtags (om relevant), alternativa tonfall

📖 Läs också: Kreativ arbetsflödeshantering

2. Roligt läge vs normalt läge (använd det som en snabbinstruktion)

Detta stämmer överens med hur Grok positioneras som en assistent som kan hålla tonen kvick samtidigt som den är hjälpsam. Även om din användargränssnitt inte visar någon växlingsknapp kan du fortfarande styra tonen:

”Svara på ett roligt sätt och lägg till humor.” (perfekt för hooks, memes, lekfull varumärkesröst)

”Svara i vanligt läge med snabba svar och utan skämt.” (perfekt för forskningssammanfattningar, struktur och tydlighet)

Hur man använder Grok för prestationsoptimering

Grok kan inte magiskt känna till dina analyser om du inte ger det data.

Men när du väl har klistrat in mätvärden kan det snabbt göra riktig strategisk planering. Här är några processer du kan följa som kan hjälpa Grok att beräkna och optimera prestandan för din innehållsstrategi:

1) Klistra in dina senaste 10 inlägg och resultat

Inkludera följande:

Publicera text

Ämne

Format

Visningar, gillanden, kommentarer, sparade, klick

Dina egna anteckningar (vad kändes enkelt respektive ansträngande)

📌 Exempel på uppmaning”Grok, här är mina senaste 10 inlägg med mätvärden. Gör en strategisk analys: identifiera mönster, förklara vad som drev publikens engagemang och föreslå 5 experiment för nästa vecka. ”

via Grok

2) Be om plattformsspecifika förbättringar

På X : Be Grok om mer koncisa formuleringar, bättre inledningsfraser och starkare uppföljningar.

På Instagram: Be om karusellstruktur och kopiera bild för bild.

På LinkedIn: Be om starkare POV-ramar och trovärdighetsindikatorer.

via Grok

📮 ClickUp Insight: 47 % av teamen mäter inte AI:s påverkan, och endast 10 % spårar resultaten med verkliga mätvärden. I många fall får ledare ofta inte se var AI-verktyg levererar värde, om de överhuvudtaget gör det. ClickUp Brain förändrar detta genom att samla AI i ett enda arbetsutrymme där varje åtgärd, uppdatering och resultat är sammankopplade. Och effekten är tydlig: mer än 150 000 företag, däribland Booking.com, T-Mobile, Logitech, IBM och Fortinet, använder ClickUp Brain för att uppnå mätbara resultat. Team rapporterar upp till 88 % kostnadsbesparingar, 1,1 sparade dagar per vecka och 3 gånger snabbare slutförande av uppgifter eftersom Brain ersätter dussintals fristående verktyg med en enda AI som fungerar i hela deras arbetsflöde. Superagenter är anpassningsbara och kan ta på sig mycket specifika arbetsflöden åt dig, med minimal konfiguration

3) Använd Grok för att bestämma vad du ska testa härnäst

Be om följande:

Två versioner av samma inlägg (kontroversiellt vs neutralt)

CTA-experiment

Hypoteser om tidpunkten för inlägg

Idéer för ämneskluster

via Grok

📖 Läs också: Exempel på prompt engineering och praktiska tillämpningar

Bästa Grok-prompter för kreatörer

Du kan använda dessa uppmaningar som återanvändbara innehållsmallar. Anpassa dem efter din nisch, varumärkesröst och plattform.

⏭️ Uppgift 1: ”Grok, lista 15 trender inom min nisch och rangordna dem efter potentiellt värde för min målgrupp.”

via Grok

Fördel: Med denna prompt får du en snabb översikt över trendande ämnen. Sedan ger Grok AI dig en rankad lista så att du kan välja inlägg som passar din målgrupp och din innehållsstrategi.

⏭️ Uppgift 2: ”Förklara denna trend i enkla termer och ge mig sedan 5 kontroversiella vinklar som jag kan publicera på X.”

via Grok

Fördel: Detta hjälper dig att upptäcka vad folk upprepar och var luckorna finns. Du får också vinklar som du kan omvandla till inlägg på sociala medier på flera plattformar.

⏭️ Uppgift 3: ”Generera idéer: 20 inläggsidéer för de kommande 30 dagarna, uppdelade efter utbildning, åsikter och bakom kulisserna. ”

via Grok

Fördel: Grok ger dig också tydliga input för långt innehåll.

⏭️ Uppgift 4: ”Skriv 5 hookar för detta ämne. Gör 2 i roligt läge och 3 i normalt läge.”

via Grok

Fördel: Du får fler alternativ att testa, så att du kan förbättra publikens engagemang med mindre ansträngning.

Uppgift 5: ”Skapa en innehållsstrategi för flera plattformar: X, Instagram och LinkedIn. Samma grundidé, anpassade format.”

via Grok

Fördel: Du behåller ditt varumärkes konsistens samtidigt som du testar olika tonfall. Detta är användbart när du vill ha variation utan att ditt arbetsflöde blir kaotiskt.

⏭️ Uppgift 6: ”Förvandla denna grova anteckning till en tråd med 7 inlägg. Håll varumärkets röst konsekvent.”

via Grok

Fördel: Du får också en enkel struktur som du kan återanvända varje vecka.

⏭️ Uppgift 7: ”Skapa ett utkast till annonstext för detta erbjudande. Ge mig 10 varianter: direkt, berättelsebaserad, lekfull, premium. ”

via Grok

Fördel: Detta stöder digitala marknadsföringsmål som leads, prenumeranter eller kunder.

⏭️ Uppgift 8: ”Omvandla detta komplexa ämne till tre exempel som en nybörjare kan förstå, och lägg sedan till en sammanfattning på en rad. ”

via Grok

Fördel: Detta hjälper dig att vara konsekvent på flera plattformar utan att behöva skriva om från grunden.

⏭️ Uppgift 9: ”Jag är företagare och säljer en tjänst. Skriv fem inlägg som lockar kunder utan att låta säljaktiga.”

via Grok

Fördel: Du får snabba insikter som du kan agera på. Det är ett praktiskt sätt att förbättra prestanda och kreativa arbetsflöden.

⏭️ Uppgift 10: ”Svara på frågor som min publik sannolikt kommer att ställa om detta ämne och föreslå sedan inläggsformat för varje svar. ”

via Grok

Fördel: Ett stabilt engagemang från publiken är ofta viktigare än att publicera fler inlägg.

⏭️ Uppgift 11: ”Skriv om det här inlägget för att öka engagemanget hos målgruppen. Gör det kortare, tydligare och mer specifikt. ”

via Grok

Fördel: Detta är användbart för småföretag och alla företagare som testar betalda sociala medier.

⏭️ Uppgift 12: ”Skapa ett rent moodboard för ett varumärke inom nischen [nisch]. Använd en [färgpalett], [2–3] texturer och [3] ikonstilar. Lägg till en hero-ruta med ”[varumärkets slogan]” som platshållare (ingen läsbar text). Lämna plats för en logotyp längst upp till höger. Stil: modernt, minimalistiskt, högkvalitativt innehåll. Bildförhållande 1:1.”

via Grok

Fördel: Detta hjälper dig att skapa ett enhetligt varumärkesutseende innan du skapar innehåll i stor skala. Du kan återanvända samma färger och ikonstil i inlägg och mallar på sociala medier, så att din publik snabbare känner igen ditt arbete. Det påskyndar också ditt kreativa arbetsflöde genom att du slipper fatta designbeslut från grunden varje gång.

⏭️ Uppgift 13: ”Designa en djärv karusellomslagsbild för ett inlägg på sociala medier om ’[ämne]’. Visa en enkel visuell metafor (inga ord). Lämna ett stort tomt område för en rubrik. Använd en konsekvent varumärkesstil: [adjektiv], [färgpalett]. Lägg till subtila rörelsesignaler, såsom pilar eller former. Bildförhållande 4:5. ”

via Grok

Fördel: Detta ger dig en första bild som fångar uppmärksamheten och ökar publikens engagemang. Det tomma utrymmet för rubriken gör det enkelt att återanvända designen för nya ämnen, medan den visuella metaforen hjälper dig att kommunicera komplexa ämnen på ett enkelt sätt. Du håller också din innehållsstrategi konsekvent genom att använda samma visuella system för varje karusell.

⏭️ Uppgift 14: ”Skapa en iögonfallande grafik för X-plattformen som signalerar ”trendande ämne” utan att använda text. Använd en ren abstrakt diagramform, uppmärksamhetsmarkörer och en stark fokuspunkt. Håll det i linje med varumärket för [nischade] kreatörer. Stil: skarpt, hög kontrast, inte rörigt. Bildförhållande 16:9. ”

via Grok

Fördel: Detta hjälper dig att reagera på trender utan att förlita dig på textintensiva inlägg. Det är användbart när du vill ha en ren visuell presentation som signalerar "det här handlar om aktuella trender" och passar ditt varumärke, även om du publicerar snabbt. Du kan också återanvända samma layout som en repeterbar stil för inlägg om trenddetektering.

⏭️ Uppgift 15: ”Skapa en YouTube-miniatyrbild för en video om ’[ämne]’. Visa en kreatörs skrivbord med [nyckelrekvisita 1], [nyckelrekvisita 2] och ett subtilt AI-tema (flytande UI-former). Placera motivet till vänster och håll höger sida tom för textöverlägg (ingen läsbar text). Belysning: studio, skarp fokus. Bildformat 16:9. ”

via Grok

Fördel: Detta hjälper dig att producera högkvalitativt innehåll snabbare genom att ge dig en miniatyrbild som redan är komponerad för textöverlägg. Layouten med ämnet till vänster och utrymmet till höger gör din titel läsbar och håller miniatyrbilden ren.

📖 Läs också: Hur man använder AI för marknadsföringsautomatisering

Tips för att använda Grok effektivt

Ett AI-verktyg ger dig lika bra resultat som de uppmaningar du matar in i det. Här är några tips för att använda Grok effektivt:

Tips 1: Skriv uppmaningar som en kreatörsbrief

Grok fungerar bäst när du delar mer information om ditt varumärke, din målgrupp, dina avsikter och din långsiktiga innehållsplan. Berätta för Grok vem du är, vad du skapar och vem du riktar dig till. Berätta sedan hur du vill att resultatet ska se ut.

📌 Exempel på uppmaning: ”Grok, jag skapar innehåll för sociala medier för ensamgrundare. Min målgrupp är småföretag i startfasen. Generera idéer för 10 inlägg. Håll tonen praktisk. Lägg till 1 tydlig CTA per inlägg.”

via Grok

Tips 2: Använd information i realtid och begränsa den sedan till din nisch

Be Grok att först skanna aktuella konversationer. Be sedan Grok att söka efter X offentliga inlägg och köra en webbsökning i realtid. Sätt in ett filter för att säkerställa att resultaten är fokuserade och relevanta för dig och din publik.

📌 Exempel på uppmaning: ”Använd Grok för att hitta 10 trendande ämnen inom min nisch. Välj sedan tre som passar mitt varumärke. Förklara varför.”

via Grok

📖 Läs också: De bästa verktygen för att skapa innehåll

Tips 3: Be om struktur innan du ber Grok att skriva

Börja med de innehållsformat du behöver just nu. Be sedan Grok att skapa innehåll.

Du kan prova följande ordning:

”Ge mig 5 vinklar.” ”Ge mig tre krokar per vinkel.” ”Skriv inlägget för att få bästa möjliga uppmärksamhet.” ”Ge mig uppföljningar: kortare, mer slagkraftiga, mer varumärkessäkra.”

Detta gör att din innehållsskapandeprocess blir effektivare och leder till mer fokuserade resultat som är mer relevanta för din målgrupp och innehållsstrategi.

via Grok

Tips 4: Använd ”roligt läge” och ”vanligt läge” som snabba ledtrådar

Betrakta roligt läge som en stilinstruktion.

Be Grok att lägga till humor när det passar ditt varumärke.

Använd standardläget när du vill ha snabba svar och en tydlig struktur.

📌 Exempel på uppmaning: ”Skriv det här inlägget på ett roligt sätt och lägg till humor, men behåll fakta intakta. Skriv sedan om det i vanligt läge.”

via Grok

Tips 5: Fånga upp idéer snabbt med röstinmatning

När du får en idé måste du spara den.

Använd röstläget i Grok iOS-appen för att tala in ditt utkast.

Be sedan Grok att omvandla det till inlägg på sociala medier, en tråd eller en långformad innehållsöversikt.

🧠 Visste du att? GWI-data visar att den typiska användaren besöker 6,75 sociala plattformar varje månad. Det är därför planering för ”flera plattformar” är viktigt. Din publik rör sig mer än du tror.

Begränsningar för Grok för kreatörsstrategier

Grok är ett användbart verktyg för att generera idéer, skriva utkast till inlägg på sociala medier och reagera på trender.

Det känns också mer integrerat med X-plattformen än de flesta AI-chattbottar. Men det finns vissa begränsningar när det gäller att använda Grok. Låt oss diskutera dem nedan:

Grok kan låta övertygande och ändå ha fel om fakta.

Grok är fortfarande en tidig version i vissa sammanhang. X varnar uttryckligen för att det kan "med säkerhet tillhandahålla faktamässigt felaktig information", sammanfatta felaktigt eller missa sammanhanget. Det är viktigt när du skapar innehåll om aktuella trender, trendiga ämnen eller komplexa ämnen.

När du använder Grok för faktauppgifter bör du därför göra en snabb kontroll för att säkerställa att all information är korrekt.

📖 Läs också: De bästa alternativen till Grok

”Realtidsdata” kan vara störande och inte alltid användbar.

Realtidsdata låter perfekt för att upptäcka trender. Men i praktiken kan det också leda till att du drunknar i irrelevant innehåll. Det gäller särskilt på X-plattformen, där trenderna förändras snabbt och sammanhanget förändras snabbt.

Grok kan söka i offentliga X-inlägg och utföra webbsökningar i realtid, vilket är bra för hastigheten, men du måste fortfarande filtrera bort det som inte är relevant för din nisch och målgrupp.

Om du jagar varje trend kan din innehållsstrategi tappa fokus. Du kommer att publicera mer, men ditt varumärkes röst kan börja kännas inkonsekvent på flera plattformar.

📖 Läs också: Hur man använder AI i innehållsmarknadsföring

Dina uppmaningar och interaktioner kan användas för träning, beroende på inställningarna.

Om du använder Grok på X kan xAI dela dina offentliga X-data och dina interaktioner, inmatningar och resultat med Grok för att träna och finjustera modeller, och förklarar vilka kontroller du kan använda (som privat chatt, där det är tillgängligt) för att undvika detta. Det är något att tänka på om du skriver utkast till kunder eller känsliga kampanjanteckningar i chatten.

Slutsatsen är enkel: behandla inte Grok som en privat anteckningsbok om du inte har kontrollerat dina inställningar och är bekväm med policyn.

Lägg inte in personlig eller känslig information i Grok.

X uppmanar dig uttryckligen att inte dela personlig data eller känslig och konfidentiell information i konversationer med Grok. xAI:s integritetspolicy uppmanar dig också att inte inkludera personlig information i uppmaningar och inmatningar.

Om du är företagare eller hanterar kunder, håll dokumentutkast generiska. Redigera namn, budgetar och alla identifierande detaljer. Du kan fortfarande få hjälp med strategisk planering, översikter och idéer utan att avslöja någon konfidentiell information.

Funktioner och åtkomst varierar beroende på var du använder Grok.

Du kan använda Grok via X som en fristående app och på Grok.com. Funktionerna kan variera beroende på plats och plan. Så ett arbetsflöde som fungerar på din telefon kanske inte stämmer överens med vad du ser i ditt X-konto, eller vice versa.

Det är därför du bör hålla dina verktyg för kreatörsstrategier flexibla. Grok kan vara ett kraftfullt verktyg, men du kommer fortfarande att behöva andra AI-verktyg för planering, produktion och publicering när du behöver konsistens.

📖 Läs också: Gratis mallar för innehållsstrategi för marknadsföring

Bästa alternativen till Grok för kreatörer

Strategier för kreatörer misslyckas sällan för att du "har slut på idéer". De misslyckas för att arbetet sprider sig: trendanalysen finns i en flik, utkasten finns i en annan, feedbacken begravs i direktmeddelanden och din innehållskalender finns någon helt annanstans.

Sedan kommer AI-spridningen in, där ditt team använder flera AI-verktyg för att komma på idéer och skapa innehåll.

Det är där ClickUp fungerar som ett smartare alternativ till Grok.

Istället för att lägga till ännu en AI-chattbot är ClickUp byggt som en konvergerad AI-arbetsplats, där dina uppgifter, dokument, chattar, instrumentpaneler och AI-assistenter/agenter kan samarbeta med fullständig kontext. Så din "idémotor" och ditt exekveringssystem slutar vara separata verktyg.

Varför ClickUp Brain känns mindre som "bara ännu en chattbot"

ClickUp Brain är utformat för att fungera i din faktiska arbetsmiljö (uppgifter, dokument, chattar och möten) och säkerställer att allt ditt innehåll och alla dina data är inbäddade i det kreativa arbetsflödet där du planerar och utför.

ClickUp stöder också åtkomst till flera modeller (från ChatGPT, Gemini och Claude) med enhetliga sekretess- och säkerhetskontroller, så att du inte behöver växla mellan flera plattformar för att få olika skrivstilar eller resonemang.

Så här kan ClickUp Brain vara till hjälp när du försöker hänga med i trenderna på sociala medier och skapa innehåll:

Mindre verktygshoppande : Samla innehållsstrategi, uppgifter och utkast på ett ställe så att du inte behöver klistra in Groks svar på tre olika ställen.

Snabbare planering och uppföljning : Sammanfatta uppgiftstrådar och : Sammanfatta uppgiftstrådar och ClickUp Docs när du behöver gå från idéer till en publiceringsbar plan.

Snabb hjälp via trådade kommentarer och ClickUp Chat : Du kan be ClickUp Brain att gräva fram gamla diskussioner, nästa steg eller en tydlig sammanfattning medan du arbetar.

Här är en video om hur du kan skriva nästan vad som helst med ClickUp Brain:

💡Proffstips: ClickUp Super Agents är utformade för att vidta åtgärder baserat på triggers och villkor med hjälp av instruktioner som du definierar. Detta säkerställer att din innehållsskapandeprocess fortsätter även när du är upptagen med att bara komma på idéer till ditt innehåll. Få automatiska svar och sammanfattningar från triggerbaserade AI-agenter med ClickUp Agents För kreatörer och social media-ansvariga skulle den ideala processen se ut ungefär så här: Skapa automatiskt en uppgiftssats för ”återanvändningspaket” när ett inlägg markeras som publicerat.

Skissa på en första version av bildtexter och CTA-variationer när en uppgift går in i granskningsfasen.

Sammanfatta kommentarer och feedback till tydliga nästa steg när godkännanden blir röriga.

Skapa en veckovis sammanfattning av vad som har levererats, vad som har blockerats och vad som behöver uppföljning.

ClickUp Brain ger kreatörer förslag som de kan återanvända för sin innehållsstrategi.

Här är några tips som du kan prova i ClickUp Brain för att utveckla och optimera din innehållsstrategi:

”Förvandla dessa 5 ämnen till 3 innehållspilar för min målgrupp, med en tydlig synvinkel för varje.”

”Skapa en 14-dagars innehållsplan för X, Instagram och LinkedIn med hjälp av min varumärkesröst: [klistra in riktlinjer för röst]. ”

”Ge mig 10 idéer till inlägg utifrån denna målgrupps problem: [problem], uppdelat på utbildning, åsikter och bakom kulisserna.”

via ClickUp Brain

”Skriv fem hookar för den här idén, och skriv sedan om den bästa i två tonfall: kraftfullt och lugnt.”

”Återanvänd denna långa disposition till: 1 X-tråd, 1 LinkedIn-inlägg och 1 kort videoskript. ”

”Skapa en enkel kreativ brief för det här inlägget: mål, budskap, CTA, bevis och checklista över tillgångar. ”

via ClickUp Brain

”Sammanfatta feedbacken i den här tråden och omvandla den till en tydlig uppsättning nästa steg tillsammans med ägarna.”

”Baserat på dessa mätvärden, föreslå 5 experiment för nästa vecka och förklara vad varje test syftar till att ta reda på.”

via ClickUp Brain

Få mer tillförlitliga svar med ClickUp Enterprise Search.

Sök i hela ditt arbetsutrymme och anslutna appar med ClickUps Enterprise Search

En av Groks största begränsningar för kreatörer är tillförlitlighet: det kan låta säkert men ändå vara fel, särskilt när du arbetar snabbt med trendiga ämnen.

ClickUps Enterprise Search är utvecklad för att ge ”pålitliga svar” inom din arbetsmiljö och extraherar data från uppgifter, dokument, chattar och möten och presenterar svar med sammanhang (och källhänvisningar, beroende på erfarenhet). Den indexerar också ofta, så att dina sökresultat hålls uppdaterade när ditt arbete förändras.

Ännu bättre för team: Enterprise Search är behörighetsmedveten, så användarna ser bara det de redan har tillgång till i anslutna verktyg (användbart när du hanterar kundmappar, varumärkestillgångar eller partnerdokument).

Fånga upp idéer snabbare med ClickUp BrainGPT + Talk to Text

Använd din röst för att ta anteckningar och sammanfattningar, och visa sedan alla transkriptioner med ClickUp BrainGPT:s Talk to Text

Om du gillade Groks röstläge för snabb inspelning är ClickUp BrainGPT, den fristående AI-appen från ClickUp, och dess Talk to Text de ”kreatörsoperativa” versionerna av det arbetsflödet.

Med Talk to Text kan du diktera idéer och omedelbart omvandla dem till polerad text. Detta är särskilt bra för hooks, reklamtexter eller grova utkast till längre innehåll när du är ute och promenerar eller mellan inspelningar.

Du kan komma åt ClickUp BrainGPT via dess dedikerade desktop-app eller använda BrainGPT Chrome-tillägget, som låter dig söka i ClickUp, på webben och i anslutna filer (som Drive/SharePoint/GitHub) direkt från din webbläsare.

📖 Läs också: Hur du använder Grok AI för att öka produktiviteten

Förbättra din innehållsstrategi med ClickUp

Att använda Grok AI för kreatörsstrategier fungerar bäst när du behandlar det som din idémotor.

Du använder Grok för att generera idéer, utforska trendiga ämnen och få snabba svar från information i realtid. Sedan flyttar du arbetet till ett system som hjälper dig att planera, skriva, granska och publicera utan att förlora din varumärkesröst eller din kalender.

Det är där ClickUp kommer in som en konvergerad AI-arbetsplats som låter dig komma på idéer, planera, skapa och genomföra din innehållsstrategi på en enda plattform.

Med ClickUp Brain kan du omvandla utkast till spårbart arbete, sammanfatta feedback och se till att ditt team är i linje med dina långsiktiga innehållsmål.

Registrera dig gratis på ClickUp och ta din innehållsstrategi till nästa nivå.