De 10 bästa alternativen till Unframe AI år [år]

Visste du att 47 % av digitala arbetstagare har svårt att hitta den information de behöver för att utföra sitt arbete effektivt? Det innebär att varannan anställd inte presterar på sin fulla potential.

Unframe AI hjälper dig att söka och hämta information i hela ditt arbetsutrymme. Men för de flesta team är sökningen fortfarande bara första steget. Den verkliga produktivitetsförlusten kommer från klyftan mellan att hitta ett svar och att agera på det – särskilt när arbetet sker i olika verktyg som inte är kopplade till varandra.

Vi tittade på 10 alternativ till Unframe AI – från dedikerade sökverktyg för företag till AI-drivna plattformar för arbetshantering – som hjälper team att arbeta snabbare genom att koppla svar direkt till genomförande.

Vissa verktyg är specialiserade på sökning. Andra fokuserar på möten, integritet eller anpassade AI-agenter. Och några, som ClickUp, samlar allt på ett ställe.

Låt oss ta en närmare titt.

Varför välja alternativ till Unframe AI?

Team som ditt väljer alternativ till Unframe AI när sökningen inte leder till handling. Om du ständigt växlar mellan ditt sökverktyg, din projektledare och din chattapp för att få jobbet gjort, förstår du varför Unframe AI känns begränsande:

Begränsad arbetsflödesintegration Team som vill ha mer än bara informationshämtning behöver AI som kan sammanfatta, uppdatera eller utlösa åtgärder inom deras befintliga arbetsflöden – inte bara visa var informationen finns.

Olika team behöver olika nivåer av AI-stöd Vissa team vill ha en enkel sökfunktion. Andra behöver mötesinformation, lokal indexering med integritet i första rummet eller anpassade AI-agenter för Vissa team vill ha en enkel sökfunktion. Andra behöver mötesinformation, lokal indexering med integritet i första rummet eller anpassade AI-agenter för kunskapshantering som är tränade på interna data. En enda metod för AI-sökning passar inte alla arbetsflöden.

Ytterligare ett verktyg till en redan överfull stapelFör organisationer som redan hanterar dussintals SaaS-verktyg kan införandet av ett fristående söklagret kännas som att det ökar komplexiteten snarare än minskar den – särskilt när det inte ersätter något annat.

Alternativen nedan omfattar allt från en konvergerad AI-arbetsplats till specialiserade AI-drivna sökverktyg, så att du kan hitta det som passar ditt teams behov bäst.

📮ClickUp Insight: Kontextväxlingar tär tyst på ditt teams produktivitet. Vår forskning visar att 42 % av störningarna på jobbet beror på att man måste jonglera mellan olika plattformar, hantera e-post och hoppa mellan möten. Tänk om du kunde eliminera dessa kostsamma avbrott? ClickUp förenar dina arbetsflöden (och chatt) under en enda, strömlinjeformad plattform. Starta och hantera dina uppgifter från chatt, dokument, whiteboards och mer – samtidigt som AI-drivna funktioner håller sammanhanget sammankopplat, sökbart och hanterbart!

Unframe AI-alternativ i korthet

Verktyg Bäst för Bästa funktioner Priser* ClickUp Team som vill ha AI-driven arbetshantering med enhetlig sökning över alla arbetsuppgifter ClickUp Brain (kontextmedveten AI), ClickUp Enterprise Search, ClickUp Docs, ClickUp Automations Gratis för alltid; anpassningar tillgängliga för företag monday. com Visuell arbetsflödeshantering med AI-automatisering monday AI Assistant, anpassningsbara tavlor, över 200 integrationer Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 14 $/användare/månad. Otter. ai Mötesutskrifter och AI-driven anteckning Transkription i realtid, AI-sammanfattningar, talaridentifiering Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 16,99 $/användare/månad. Glean Dedikerad AI-sökning för företag Enhetlig sökning i över 100 appar, personliga resultat, GenAI-chatt Anpassad prissättning Microsoft Copilot Team som är integrerade i Microsoft 365-ekosystemet Integration med Teams, Outlook och Office-appar, innehållsgenerering Ingår i Microsoft 365 E3/E5 Nyfikenhet Enhetlig skrivbordssökning i lokala filer och molnapplikationer Sökning mellan appar, lokal indexering med fokus på integritet, AI-assistent Gratis provperiod tillgänglig; betalda abonnemang från 500 €/arbetsyta/månad. Dust Anpassade AI-assistenter för företags kunskap Anpassade AI-agenter, datakopplingar, företagssäkerhet Gratis provperiod tillgänglig; betalda abonnemang från 29 €/användare/månad. Onyx Öppen källkod för AI-sökning i företag Självhostad alternativ, dokumentanslutningar, anpassningsbara Gratis provperiod tillgänglig; betalda abonnemang från 20 USD/användare/månad. Dropbox Dash Universell sökning i molnlagring och appar AI-driven sökning, Dropbox-integration, innehållsorganisation Ingår i Dropbox-abonnemang Notion Flexibel kunskapshantering med AI-funktioner Notion AI, relationsdatabaser, wikis, mallar Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 12 $/användare/månad.

De bästa alternativen till Unframe AI

Varje verktyg på denna lista har utvärderats utifrån hur väl det använder AI, hur effektivt det hjälper dig att hitta information och hur enkelt det passar in i ditt teams befintliga arbetsflöde. Vissa verktyg är mycket bra på en specifik uppgift, medan andra – som ClickUp – har ett bredare tillvägagångssätt genom att samla din arbetshantering, kunskap och samarbete i en enda AI-plattform.

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på verkligt produktvärde. Här är en detaljerad översikt över hur vi granskar programvara på ClickUp.

1. ClickUp (Bäst för team som vill ha AI-driven projektgenomförande med en enhetlig sökfunktion)

Prova ClickUp gratis Gå från splittrat, fragmenterat arbete till en samlad AI-plattform med ClickUp.

Till skillnad från Unframe AI är ClickUp en konvergerad AI-arbetsplats : projekt, uppgifter, dokument, chatt och AI finns alla i ett sammankopplat system. Istället för att lägga AI ovanpå spridda verktyg bygger ClickUp in kontextuell intelligens direkt där arbetet utförs. Det är därför svaren inte stannar vid sökresultaten.

Med ClickUp Brain , den inbyggda AI-assistenten, kan du

Ställ frågor på naturligt språk om din arbetsplats

Sammanfatta långa uppgiftstrådar

Skapa uppdateringar med hjälp av fullständig kontext från dina projekt, dokument och konversationer.

Prioritera uppgifter för åtgärder från din arbetsplats med hjälp av ClickUp Brains kontextmedvetna svar.

Det fungerar som din AI-kunskapshanterare och projektledare för att säkerställa att inga uppgifter fastnar och att du inte behöver diskutera fram och tillbaka med dina kollegor för att få svar. Du kan också skriva @brain i valfri kommentar eller ClickUp Chat-tråd för att få AI-assistans på begäran.

Brain MAX utökar den funktionen ytterligare med en AI Super App för datorer. Den kan hämta svar inte bara från din ClickUp Workspace utan också från anslutna appar som Google Drive, Slack, Figma, GitHub och många fler. ClickUp Enterprise Search är skräddarsydd för att ge dig de mest relevanta resultaten baserat på ditt pågående arbete.

Arbete sker inte alltid vid ett tangentbord. Talk to Text i Brain MAX låter dig fånga idéer, uppdateringar eller instruktioner med din röst. Det transkriberas och omvandlas omedelbart till strukturerade uppgifter, anteckningar eller kommentarer utan att bryta flödet – 4 gånger snabbare än att skriva!

Därefter tar ClickUp Automations över repetitiva sysslor som statusuppdateringar, uppdrag eller aviseringar. Och när teamen är redo att gå vidare fungerar AI Super Agents som kontextmedvetna AI-teammates. Du kan skicka meddelanden till dem, tilldela dem uppgifter och delegera komplexa arbetsflöden från början till slut, precis som du skulle göra med en människa. Få enkelt tillbaka 8+ timmar varje vecka genom att låta dina Super Agents utföra arbetet åt dig!

Automatisera komplexa arbetsflöden från början till slut med anpassade ClickUp Super Agents.

Titta på den här videon för att lära dig mer om Super Agents:

ClickUps bästa funktioner

Håll kunskapen kopplad till utförandet genom att skapa och lagra dokumentation direkt tillsammans med relaterade uppgifter och projekt med genom att skapa och lagra dokumentation direkt tillsammans med relaterade uppgifter och projekt med ClickUp Docs . ClickUp Brain kan söka och referera till dem kontextuellt eftersom de är inbyggda i ClickUp.

Fyll i uppgiftsegenskaper automatiskt med AI genom att automatiskt generera ansvariga, prioriteringar, statusar och beskrivningar baserat på sammanhanget.

Skapa uppgifter direkt från chattmeddelanden med ett klick med hjälp av AI.

Fånga mötesresultat automatiskt med automatiskt med ClickUp AI Notetaker , som sammanfattar diskussioner och extraherar åtgärdspunkter.

Planera tiden på ett smart sätt med den AI-drivna med den AI-drivna ClickUp-kalendern som hjälper dig att schemalägga arbetet utifrån prioriteringar och tillgänglighet.

Få tillgång till flera AI-modeller, inklusive de senaste från Claude, Gemini och ChatGPT, i ClickUp Brain.

För- och nackdelar med ClickUp

Fördelar:

Minskar kontextväxlingar genom att hålla svar och utförande på samma plats.

AI förstår relationerna mellan arbete, inte bara nyckelord.

Tillräckligt flexibelt för att stödja team av alla storlekar och funktioner

Skalbar från enkla användningsfall till avancerade, agentdrivna arbetsflöden utan att behöva migrera verktyg.

Nackdelar:

Nya användare kan behöva tid för att utforska alla funktioner.

Mobilappens upplevelse är ännu inte i nivå med den fullständiga funktionaliteten på datorn.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 900 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En nöjd användare från G2 rapporterar:

Jag tycker att ClickUp är otroligt värdefullt eftersom det samlar funktioner på en enda plattform, vilket säkerställer att allt arbete och all kommunikation samlas på ett ställe, vilket ger mig 100 % kontext. Denna integration förenklar projektledningen för mig och förbättrar effektiviteten och tydligheten. Jag gillar särskilt Brain AI-funktionen, eftersom den fungerar som en AI-agent som utför mina kommandon och effektivt utför uppgifter åt mig. Denna automatisering är mycket hjälpsam eftersom den effektiviserar mitt arbetsflöde och minskar det manuella arbetet.

2. monday. com (Bäst för visuell arbetsflödeshantering med AI-driven automatisering)

Gillar ditt team visuella verktyg? Undviker de att använda de flesta AI-drivna plattformar eftersom de tycker att de är klumpiga och ointuitiva? Om du märker att ditt team återgår till kalkylblad och manuella processer, även när kraftfulla funktioner finns tillgängliga, kan monday.com hjälpa till.

Dess flexibla Work OS är känt för sitt färgglada, visuella gränssnitt.

Även om det inte är en direkt ersättning för företagssökning, hjälper dess kraftfulla AI team att automatisera arbetsflöden och minska manuellt arbete. monday sidekick (dess AI-assistent) kan generera uppgiftsbeskrivningar, sammanfatta uppdateringar och skapa formler för dina tavlor. Du kan också skapa anpassade AI-block eller automatiseringar med hjälp av naturliga språkprompter.

Anpassningsbara tavlor med över 30 kolumntyper låter dig visualisera arbetet på flera olika sätt, inklusive Kanban-, Gantt- och kalendervyer. Med över 200 integrationer är det ett solitt val för team som vill ha ett visuellt projektledningslager med AI-assistans.

monday. com bästa funktioner

Kategorisera data, extrahera viktig information från text eller filer, upptäck sentiment, översätt innehåll eller förbättra textkvaliteten direkt i tavlor med flera AI-funktioner.

Berika CRM-arbetsflöden med AI-agenter, såsom AI Sales och AI Lead Agents, som kan utföra upptäckter, anpassa kontakter, berika prospekt och sammanfatta e-postinteraktioner för att påskynda engagemanget i pipelinen.

Visualisera arbetet i realtid med intuitiva, färgkodade instrumentpaneler och statusuppdateringar i realtid, så att teamen snabbt kan upptäcka hinder eller framsteg.

monday.com – för- och nackdelar

Fördelar:

Den färgglada drag-och-släpp-designen gör det enkelt för icke-tekniska team att komma igång.

Erbjuder separata produkter för CRM, utveckling och tjänstehantering, vilket gör det möjligt för team att expandera inom samma plattform.

Hundratals färdiga mallar påskyndar installationen för vanliga användningsfall i olika team.

Nackdelar:

Nya användare kan endast läggas till i paket (t.ex. 3, 5, 10 platser åt gången); minimikravet på platser kan komplicera budgeteringen för små team.

Gästfaktureringsmodellen kan leda till oväntade kostnader

Automatiserings- och integrationsåtgärder varierar beroende på nivå, så du kan behöva uppgradera dina planer för att få full funktionalitet.

monday. com prissättning

Gratis

Standard: 14 $/användare/månad

Pro: 24 $/användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

monday. com betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 14 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 5 600 recensioner)

Vad säger verkliga användare om monday.com?

Direkt från en G2-recension:

Gränssnittet känns rent, flexibelt och lätt att anpassa. Med tavlor, automatiseringar, instrumentpaneler och mallar är det enkelt att skapa arbetsflöden som speglar hur ett team faktiskt fungerar. Det stöder både strukturerad projektplanering och daglig uppgiftskoordinering, och den tydliga översikten över ansvar, deadlines och framsteg hjälper till att minska flaskhalsar.

3. Otter. ai (Bäst för AI-driven transkription av möten och sökbara konversationsarkiv)

👀 Visste du att? ClickUp fann att 27 % av de tillfrågade har svårt med möten som saknar uppföljning, vilket leder till förlorade åtgärdspunkter, olösta uppgifter och i slutändan undermålig produktivitet.

Viktig information från dina möten går ofta förlorad i röriga anteckningar eller timslånga inspelningar. Om du och ditt team fortfarande slösar tid på att titta på videor eller fråga kollegor "Vad bestämde vi oss för?", är det dags att prova ett verktyg som Otter. ai.

Otter. ai är ett AI-drivet transkriptionsverktyg och möteshanterare som gör muntliga konversationer lika sökbara som skriftliga dokument. Du kan integrera det med Zoom, Google Meet och Microsoft Teams för transkription i realtid under dina möten.

Efter mötet genererar Otters AI sammanfattningar, extraherar åtgärdspunkter och identifierar talare, vilket gör dina samtal mer handlingsbara. Även om det är utmärkt för mötesinformation ersätter det inte bredare kunskapshanteringsverktyg eller projektgenomförandesystem.

Otter. ai bästa funktioner

Spela in mötesljud automatiskt och konvertera det till text, med distinktion mellan talare för att göra transkriptionerna lätta att följa.

Få sammanfattningar som lyfter fram viktiga beslut och utdrag av åtgärdspunkter som nämnts under diskussionen.

Sök i tidigare möten efter nyckelord, talare eller datum för att hitta specifika diskussioner utan att behöva gå igenom ljudfilerna.

Otter. ai – för- och nackdelar

Fördelar:

Hanterar flera talare, accenter och teknisk terminologi väl

Deltar automatiskt i möten (med din tillåtelse, förstås!) direkt på Zoom, Google Meet och Microsoft Teams.

Teammedlemmarna kan markera, kommentera och redigera transkriptioner tillsammans.

Nackdelar:

Fokuserar enbart på mötesinnehåll och tillgodoser inte bredare sökbehov inom företaget.

Transkriptionskvaliteten kan försämras med dålig ljudkvalitet.

Den kostnadsfria versionen har begränsad transkriptionskapacitet, så användare som använder tjänsten mycket kan behöva undersöka ytterligare alternativ.

Otter. ai-prissättning

Grundläggande

Pro: 16,99 $/användare/månad

Företag: 30 $/användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

Otter. ai betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 450 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Otter.ai?

En användare på Cap t erra delar med sig:

Vi använde Otter.ai under lång tid och uppskattade dess pålitliga transkriberings- och anteckningsfunktioner. Det fungerade bra för grundläggande mötesinspelningar, och vi gillade möjligheten att ladda upp ljudfiler och använda mobilappen för personliga inspelningar. Men när vårt arbetsflöde blev mer komplext behövde vi ett verktyg som inte bara transkriberade utan också förstod sammanhanget i konversationerna och hjälpte oss att vidta åtgärder.

📮ClickUp Insight: 21 % av de tillfrågade vill utnyttja AI för att prestera bättre i sitt arbete genom att använda det i möten, e-post och projekt. De flesta e-postappar och projektledningsplattformar har AI integrerat som en funktion, men det är kanske inte tillräckligt smidigt för att samordna arbetsflöden mellan olika verktyg. Men vi har knäckt koden hos ClickUp! Med ClickUps AI-drivna möteshanteringsfunktioner kan du enkelt skapa dagordningspunkter, anteckna från möten, skapa och tilldela uppgifter från mötesanteckningar, transkribera inspelningar och mycket mer – med vår AI Notetaker och ClickUp Brain. Spara upp till 8 mötestimmar per vecka, precis som våra kunder på Stanley Security!

4. Glean (bäst för dedikerad AI-sökning för företag)

via Glean

👀 Visste du att? Än idag lägger kunskapsarbetare 60 % av sin tid på att söka efter information i olika verktyg som inte är kopplade till varandra.

När organisationer växer sprids kunskap snabbt – och det blir svårare att hitta ett tillförlitligt svar än att skapa nytt innehåll. Dokument finns i Drive. Beslut finns i Slack-trådar. Sammanhanget är begravt i ärenden, e-postmeddelanden och wikis. Glean är utvecklat för just detta problem.

Glean fokuserar på en sak: företagsomfattande sökning. Det ansluter till ett stort ekosystem av arbetsplatsverktyg och skapar ett enda, behörighetsmedvetet söklagret över dem. Anställda kan ställa frågor på naturligt språk och få svar som sammanställts från flera källor, istället för att leta igenom mappar eller gissa vilken app som innehåller svaret.

Glean utmärker sig när det gäller återvinning och relevans. Resultaten anpassas efter roll, aktivitet och åtkomsträttigheter, vilket bidrar till att minska bruset i stora organisationer.

Hitta de bästa funktionerna

Samla sökningen i över 100 appar med en enda sökfält för all företagskunskap.

Respektera företagets säkerhetsmodeller med strikt, behörighetsmedveten indexering.

Ta fram relevant kunskap proaktivt baserat på vad användarna arbetar med.

Ta reda på för- och nackdelar

Fördelar:

Utmärkt sökhastighet och relevans i företagsstorlek

AI-drivna svar ger direkt information istället för bara en lista med länkar.

Stark säkerhet och efterlevnad för stora organisationer

Fungerar bra i miljöer med många djupt rotade verktyg.

Nackdelar:

Det lägger till ytterligare ett verktyg till din teknikstack istället för att konsolidera den.

Det har inga inbyggda funktioner för projektledning eller genomförande.

Det passar bäst för medelstora och stora företag.

Ta reda på priser

Anpassad prissättning

Samla in betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 140 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Glean?

En användare på G2 säger:

Jag använder Glean för att söka efter kunskap på arbetsplatsen, vilket gör att jag slipper leta igenom oändliga resurser genom att ge mig snabb tillgång till nödvändig information. Det känns intuitivt, är lätt att använda och hämtar resurser för noggrannhetskontroll.

Jag använder Glean för att söka efter kunskap på arbetsplatsen, vilket gör att jag slipper leta igenom oändliga resurser genom att ge mig snabb tillgång till nödvändig information. Det känns intuitivt, är lätt att använda och hämtar resurser för noggrannhetskontroll.

📮 ClickUp Insight: Mer än hälften av alla anställda (57 %) slösar tid på att söka igenom interna dokument eller företagets kunskapsbas för att hitta arbetsrelaterad information. Och när de inte hittar det? 1 av 6 tar till personliga lösningar – de letar igenom gamla e-postmeddelanden, anteckningar eller skärmdumpar bara för att pussla ihop informationen. ClickUp Brain eliminerar sökandet genom att tillhandahålla omedelbara, AI-drivna svar hämtade från hela din arbetsyta och integrerade tredjepartsappar, så att du får vad du behöver – utan krångel.

5. Microsoft Copilot för Microsoft 365 (bäst för team som är integrerade i Microsofts ekosystem)

via Microsoft

I stället för att fungera som ett fristående sökverktyg arbetar Microsoft Copilot inom Microsofts ekosystem och hjälper användarna att hämta sammanhang från e-postmeddelanden, möten, filer och chattar utan att lämna de appar de redan använder. Det är särskilt effektivt när arbetet är mycket standardiserat kring Word, Excel, PowerPoint och Teams, och när säkerhet och efterlevnad hanteras noggrant genom Microsofts identitetslager.

Copilot kan skapa en presentation från ett Word-dokument, sammanfatta en lång e-posttråd eller hitta åtgärdspunkter från ett Teams-möte. Det passar utmärkt för team som redan använder Microsoft-verktyg, men värdet minskar snabbt om dina arbetsflöden sträcker sig utanför Microsofts stack, med verktyg som Slack, Figma eller Jira.

Microsoft Copilot för Microsoft 365 – de bästa funktionerna

Skapa innehåll i Microsoft-appar genom att utarbeta dokument, presentationer och kalkylblad med hjälp av företagsdata.

Utnyttja appöverskridande intelligens för att hämta information från ett e-postmeddelande och skapa en uppgift i Planner eller generera en presentation baserad på ett mötesprotokoll.

Sammanfatta möten och konversationer direkt i Teams och Outlook för att lyfta fram viktiga punkter och nästa steg.

Analysera och manipulera data i Excel med hjälp av naturliga språkprompter.

För- och nackdelar med Microsoft Copilot för Microsoft 365

Fördelar:

Känns naturligt och bekant för team som redan standardiserat Microsoft 365.

Arver automatiskt Microsofts identitets-, säkerhets- och efterlevnadsmodell

Minskar friktionen genom att behålla AI i vardagliga verktyg

Minimal installation jämfört med fristående AI-plattformar för företag

Nackdelar:

Det är mindre användbart för team som använder en mångsidig teknikstack som inte kommer från Microsoft.

Kräver specifik företagslicens för åtkomst.

Det kan vara långsamt att svara och ger ibland generiska eller felaktiga resultat.

Priser för Microsoft Copilot

Copilot Business: 21,00 $ per användare/månad (betalas årligen)

Copilot Enterprise: 30,00 $ per användare/månad (betalas årligen)

Microsoft Copilot för Microsoft 365 – betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 20 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Microsoft Copilot?

Direkt från en recension på Capterra:

Användargränssnittet är nybörjarvänligt och lätt att navigera. Det bästa är att skapa AI-agenter med hjälp av Prompts! Testa, publicera, dela, integrera och så många fantastiska funktioner!

6. Curiosity (Bäst för integritetsfokuserad enhetlig skrivbordssökning i lokala appar och molnapplikationer)

via Curiosity

Vissa team vill ha AI-driven sökning, men kan inte skicka sina data till molnet. Om din organisation har så strikta regler för dataskydd är detta något för dig.

Curiosity har en helt annan approach än Unframe AI genom att köras lokalt på din enhet och indexera filer, e-postmeddelanden och anslutna appar utan att vidarebefordra data via externa servrar. Det gör det attraktivt för individer eller små team som arbetar med känslig information, reglerade data eller strikta interna sekretesskrav.

I stället för att fungera som ett företagsomfattande kunskapslager fungerar Curiosity mer som ett personligt intelligenslager. Det hjälper användarna att snabbt hitta och sammanställa information från både lokalt och molnbaserat innehåll. Det är snabbt, offlinevänligt och utformat med hänsyn till integriteten.

Curiositys bästa funktioner

Indexera innehåll lokalt i filer, e-postmeddelanden och anslutna appar, och arbeta offline när indexeringen är klar.

Anslut din e-post, kalender, molnlagring och lokala filer till ett enda sökbart gränssnitt.

Ställ frågor på naturligt språk och få svar som sammanställts från ditt indexerade innehåll.

För- och nackdelar med nyfikenhet

Fördelar:

Eliminerar oro över att känslig data behandlas av tredjeparts molntjänster.

Lokal indexering ger nästan omedelbara resultat utan nätverksfördröjning.

Sök i dina filer och anteckningar utan internetuppkoppling

Nackdelar:

Det finns endast för stationära datorer, så det finns ingen åtkomst via webben eller mobilen.

Det kräver lokal lagringskapacitet och processorkraft, vilket kan påverka prestandan på äldre maskiner.

Funktionerna för teamsamarbete är inte lika robusta som molnbaserade verktyg.

Curiosity-prissättning

Utvecklare: Gratis

Cloud Workspace: 500 €/arbetsyta/månad

Enterprise Workspace: Anpassad prissättning

Nyfikenhetsbetyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

AppSumo: 4,0/5 (över 20 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Curiosity?

De flesta användare uppskattar den snabba, pålitliga sökfunktionen, som denna på G2:

Lätt att använda, kan hitta alla dokument via: Outlook, Sharepoint, Onedrive, Teams, etc. (nästan alla applikationer). Jag sparar värdefull tid istället för att söka efter dokument/filer. Mina data förblir säkra på min dator.

7. Dust (Bäst för att bygga anpassade AI-assistenter med datakopplingar för företag)

via Dust

Vissa team vill inte ha ett allmänt sökverktyg. De vill ha AI-assistenter som speglar hur deras verksamhet fungerar.

Dust är utvecklat för företag som vill utforma anpassade AI-assistenter, tränade på interna data och skräddarsydda för specifika användningsfall – som säljstöd, kundsupport eller interna kunskapsfrågor. Istället för att erbjuda en gemensam assistent låter Dust team skapa flera specialbyggda agenter med distinkta instruktioner, datatillgång och beteenden.

Dust integreras med Notion, Slack, Google Drive och GitHub för att ge dina anpassade agenter tillgång till företagets kunskap. Det passar bäst för team med tekniska kunskaper för att konfigurera och underhålla dessa agenter, eftersom det inte är en plug-and-play-lösning.

Dust bästa funktioner

Finjustera hur agenterna svarar, vilka källor de prioriterar och hur de hanterar olika typer av frågor.

Anslut till dina befintliga verktyg för att ge AI-agenter kontextuell kunskap om ditt företag.

Kontrollera vilka data varje AI-agent har tillgång till och vilka teammedlemmar som kan använda dem.

För- och nackdelar

Fördelar:

Undvik begränsningarna med en universell assistent

Stark styrning för åtkomst till företagsdata

Passar väl för organisationer med intern AI- eller driftsexpertis.

Nackdelar:

Du behöver dedikerade resurser för teknisk installation och löpande konfiguration.

Det krävs mycket tid för att lära sig att bygga och optimera anpassade agenter.

Det har en mindre community och ett mindre ekosystem jämfört med etablerade AI-verktyg för företag.

Dust-prissättning

Gratis provperiod tillgänglig

Pro: 29 €/användare/månad

Företag: Anpassad prissättning (100+ användare)

Dust-betyg och recensioner

G2: 4,9/5 (över 20 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Dust?

En åsikt på G2 lyder:

Det gör att vi kan bygga och distribuera AI-agenter mycket snabbt och få teamen att komma igång med AI direkt i sina arbetsflöden, istället för att behandla AI som ett separat experiment eller sidovärktyg. Denna snabba värdeskapande har varit avgörande för att driva på en verklig adoption i hela organisationen... det skulle vara fantastiskt att kunna ge externa användare (kunder/prospekt) enklare tillgång till att interagera med dem.

8. Onyx (Bäst för självhostad öppen källkodsbaserad AI-sökning för företag)

via Onyx

Behöver du AI-sökning i företagsklass men vill ha full kontroll över dina data av compliance-skäl? Proprietära molnlösningar kan kännas som en svart låda för dig, och du kanske vill undvika leverantörsberoende.

Det är här Onyx (tidigare Danswer) kommer in. Det är en öppen källkodsplattform för företagssökning som du kan självhosta på din egen infrastruktur. Den levererar AI-driven frågesvarning i interna verktyg samtidigt som den ger organisationer full insyn och kontroll över hur data indexeras, bearbetas och lagras.

Som ett alternativ till Unframe AI är Onyx idealiskt för reglerade branscher, eftersom det ger företag kontroll och transparens som molnlösningar inte kan matcha.

Onyx bästa funktioner

Självhostad AI-sökning för företag på din egen infrastruktur

Anpassa sök- och rankningslogiken efter interna behov.

Ansluter till dussintals verktyg för att driva AI-driven sökning och frågesvar.

Granska kodbasen, bidra med förbättringar eller anpassa funktionaliteten efter dina specifika behov.

För- och nackdelar med Onyx

Fördelar:

Maximal kontroll över datalagring och efterlevnad

Den öppna källkodsmodellen förhindrar att kostnaderna eskalerar när ditt team växer.

Regelbundna uppdateringar och förbättringar från open source-communityn

Nackdelar:

Du behöver ett tekniskt team för distribution, konfiguration och underhåll.

Supporten är communitybaserad, såvida du inte väljer företagssupport.

Den initiala installationen är mer komplex än molnbaserade SaaS-alternativ.

Onyx-priser

Gratis provperiod tillgänglig

Företag: 20 $/användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

Onyx-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

9. Dropbox Dash (bäst för universell sökning i Dropbox och anslutna molnapplikationer)

via Dropbox

Dropbox Dash är utformat för team vars arbete redan kretsar kring Dropbox, men som vill ha smartare sätt att hitta och organisera innehåll utanför mappar.

Med Dash kan du använda frågor i naturligt språk och organisera innehåll i "Stacks" för att gruppera relaterad information.

Precis som Unframe AI fungerar Dash bäst för team som fokuserar på att hitta filer, inte på bredare kunskap eller arbetsflöden. Det förbättrar sökbarheten inom ett befintligt ekosystem, snarare än att samordna arbetet mellan olika verktyg.

Dropbox Dash bästa funktioner

Sök i Dropbox och anslutna appar med hjälp av naturligt språk för att få syntetiserade svar.

Gruppera relaterade filer, länkar och innehåll från olika källor i samlingar.

Få tillgång till Dash var du än arbetar med hjälp av ett webbläsartillägg och en desktop-app för snabba sökfunktioner.

För- och nackdelar med Dropbox Dash

Fördelar:

Enkel tilläggsfunktion för befintliga Dropbox-användare

Fokuserar på sökning och organisation utan komplexiteten hos fullständiga projektledningsverktyg.

Enkel, fokuserad upplevelse med minimal installation

Användbar bro mellan fillagring och sökning

Nackdelar:

Det är mest värdefullt för team som redan använder Dropbox.

Det har inte robusta funktioner för projektledning eller uppgiftsutförande.

Det är en relativt ny produkt som fortfarande utvecklas.

Priser för Dropbox Dash

Ingår i Dropbox-abonnemanget

Dropbox Dash-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 80 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Dropbox Dash?

En G2-recension säger:

Istället för att hoppa mellan olika verktyg kan jag använda den universella sökfunktionen för att hitta filer, länkar och dokument direkt – oavsett om de finns i Dropbox, Google Drive, Slack eller någon annanstans. De AI-drivna genvägarna och sammanfattningarna sparar också mycket tid genom att hjälpa mig att snabbare hitta rätt information och hålla fokus.

10. Notion (Bäst för flexibel kunskapshantering med AI-driven sökning och innehållsgenerering)

via Notion

För team där kunskapen ständigt utvecklas är utmaningen inte bara att hitta information, utan också att hålla den aktuell, sammankopplad och användbar. Det är där Notion passar in som ett alternativ till Unframe AI.

Notion fungerar bäst som en levande kunskapshubb. Istället för att indexera information i olika verktyg uppmuntrar det team att centralisera dokument, anteckningar, wikis och lätta projektverktyg i ett flexibelt arbetsutrymme. Med Notion AI ovanpå kan team ställa frågor, sammanfatta innehåll eller skapa utkast direkt från det som redan är dokumenterat.

Denna flexibilitet innebär att du måste lägga tid på att konfigurera din arbetsyta så att den matchar strukturen hos dedikerade projektledningsverktyg.

Notions bästa funktioner

Skapa och förfina innehåll med hjälp av AI för att skriva, sammanfatta och komma på idéer.

Bygg sammankopplade databaser och visa samma data som en tabell, Kanban-tavla, kalender eller tidslinje.

Kombinera text, databaser och inbäddningar för att skapa anpassade system för alla användningsområden.

Kom igång snabbt med mallar för wikis, dokument och interna system.

För- och nackdelar med Notion

Fördelar:

Bygg praktiskt taget vilket system som helst, från projektföljare till CRM-system och kunskapsbaser.

Utmärker sig genom att skapa sammankopplade kunskapsbaser där informationen länkas på ett naturligt sätt.

Nackdelar:

Det finns en brant inlärningskurva för komplexa installationer, vilket kan överväldiga nya användare.

Prestandan kan minska med mycket stora databaser.

Dess inbyggda projektledningsfunktioner är inte lika robusta som dedikerade PM-verktyg.

Notion-prissättning

Gratis

Plus : 12 $/användare/månad

Företag : 24 $/användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Notion

G2: 4,6/5 (över 9 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 600 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Notion?

Här är vad en blandad Capterra-recension säger:

Det jag gillar mest med Notion är utan tvekan att det är så enkelt att använda, även för nybörjare... Men AI-funktionerna lämnar mycket att önska. Notions AI är betydligt mindre kapabel än ChatGPT, med mindre övertygande funktioner. AI:n är långsam, och när den används på sidor med omfattande data uppstår allvarliga fördröjningar, ofta med flera minuters frysning.

Hitta rätt verktyg för att koppla svar till handling

Det finns inte ett enda ”bästa” alternativ till Unframe AI. Och ärligt talat, det är poängen.

Vissa team behöver bättre mötesinformation. Andra bryr sig mycket om integritet, anpassade AI-agenter eller att hålla kunskapen ren och organiserad. Rätt verktyg beror på hur ditt team faktiskt arbetar – inte hur en produktdemo ser ut.

Men några saker är alltid sanna.

Sökning ensamt räcker inte. Att hitta information är bara viktigt om det leder till beslut, uppföljningar eller framsteg.

Fler verktyg betyder inte alltid högre produktivitet. Att lägga till ytterligare ett söklager kan öka kontextväxlingen istället för att minska den.

De starkaste lösningarna kopplar samman insikter med genomförande. Verktyg som kopplar svar direkt till uppgifter, dokument och arbetsflöden hjälper team att arbeta snabbare och smidigare.

När sökning, dokument, uppgifter och automatisering samsas blir det självklart att omvandla svar till handling. Om ditt mål är att minska kontextförvirring och samla ditt arbete, din kunskap och din AI på ett ställe, prova ClickUp gratis och se skillnaden själv ✨

Vanliga frågor (FAQ)

Unframe AI är ett AI-drivet verktyg för företagsökning och kunskapshantering. Det hjälper team att hitta information i sina anslutna appar och datakällor genom att visa svar från företagets kunskapsbaser.

AI-produktivitetsverktyg fokuserar på intelligent sökning, innehållsgenerering och automatiserade insikter. Traditionell projektledningsprogramvara lägger tonvikten på uppgiftsuppföljning, tidslinjer och arbetsflödeshantering, men konvergerade plattformar som ClickUp kombinerar båda funktionerna.

Ja, de flesta alternativ erbjuder integrationer med vanliga arbetsverktyg som Slack, Google Workspace och Microsoft 365. Djuptiden på dessa integrationer varierar dock, från grundläggande anslutningar till djup, tvåvägssynkronisering eller enhetlig sökning i alla anslutna appar.