De 10 bästa verktygen för kontinuitetshantering

Enligt Aons globala riskhanteringsundersökning för 2025 rankades avbrott i verksamheten som den näst största globala risken för organisationer 2025. Ändå behandlar de flesta team kontinuitetsplanering som en checklista för efterlevnad. De uppdaterar den en gång om året och glömmer sedan bort den.

Ett verktyg för kontinuitetshantering kan vara till hjälp. Istället för att låta planerna samla damm automatiserar det riskbedömningar och håller dem uppdaterade i realtid.

Denna guide täcker 10 verktyg för kontinuitetshantering som hjälper dig att förbereda dig för, reagera på och återhämta dig från störningar. Oavsett om du behöver en dedikerad BCM-plattform eller en flexibel arbetsplats som integrerar kontinuitetsplanering i din dagliga verksamhet, hittar du rätt lösning här.

Vad är programvara för kontinuitetshantering?

Programvara för kontinuitetshantering (BCM) hjälper din organisation att planera för, reagera på och återhämta sig från alla typer av störningar – oavsett om det handlar om naturkatastrofer, cyberattacker eller fel i leveranskedjan.

Dessa verktyg centraliserar dina krisberedskapsplaner genom att:

Automatisera kommunikationen

Spåra återhämtningsuppgifter och

Ger dig en realtidsbild av din organisations motståndskraft

Typer av programvara för hantering av affärskontinuitet

Moderna BCM-lösningar finns i två huvudtyper. Vissa är specialiserade företagsplattformar med inbyggda ramverk för riskbedömning, såsom ISO 22301.

Men många team – särskilt inom produktutveckling, teknik och drift – får större nytta av ett flexibelt verktyg för arbetshantering. Genom att integrera kontinuitetsplanering direkt i de dagliga arbetsflödena kan dessa team vara förberedda utan extra ansträngning.

I det här inlägget kommer vi att behandla båda typerna av verktyg.

👀 Visste du att? Extremt väder blev den främsta orsaken till störningar i verksamheten 2025 och överträffade cyberattacker.

Här är en snabb jämförelse av de bästa verktygen för resilienshantering innan vi utforskar dem mer ingående:

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Priser* ClickUp Team som vill ha enhetlig arbetshantering med anpassningsbara BCM-arbetsflöden ClickUp Docs för planering, ClickUp Automations för incidentutlösare, ClickUp Dashboards för statusuppdateringar i realtid, ClickUp Brain för AI-drivna sammanfattningar. Helt gratis; anpassningar tillgängliga för företag. Fusion Risk Management Företag som behöver dedikerad BCM med riskinformation Integrerad riskhantering, analys av affärspåverkan, krishantering, övervakning av tredjepartsrisker Anpassad prissättning LogicManager Medelstora företag som söker en riskbaserad BCM-strategi Grundläggande riskhantering för företag, BIA-arbetsflöden, återhämtningsplaner, övningshantering Anpassad prissättning Everbridge Organisationer som prioriterar massmeddelanden och kriskommunikation Hantering av kritiska händelser, massmeddelanden, IT-larm, visuellt kommandocenter Anpassad prissättning Archer Företag som behöver GRC-integrerad kontinuitetshantering Integrerad riskhantering, policyhantering, regelefterlevnad, affärsresiliens Anpassad prissättning Riskonnect Organisationer som vill ha hanterade BCM-tjänster med programvara BC i molnet-plattform, hanterade tjänster, planutveckling, övningsfacilitering Anpassad prissättning ServiceNow IT-centrerade organisationer med ett befintligt ServiceNow-ekosystem ITSM-integration, automatiserad BIA, återhämtningsplanering, revisionshantering Anpassad prissättning Quantivate Finansiella institutioner och reglerade branscher Compliance-fokuserad BCM, leverantörshantering, revisionsspår, regelbunden rapportering Anpassad prissättning ParaSolution Kanadensiska organisationer och organisationer som behöver tvåspråkig support Tvåspråkigt gränssnitt, planhantering, övningsschemaläggning, dokumentkontroll Anpassad prissättning SAI360 Globala företag som behöver integrerad EHS- och riskhantering Kombinerad EHS- och riskplattform, lärandehantering, regelverksinnehåll, global efterlevnad Anpassad prissättning

Har du någonsin infört ett nytt verktyg som i slutändan bara skapade mer friktion? Många BCM-verktyg gör just det. Planerna finns i en app, uppdateringarna i en annan och återställningsuppgifterna någon annanstans.

73 % av de anställda säger att växlingen mellan olika appar påverkar deras produktivitet negativt. Denna typ av arbetsfördelning saktar ner svarstiden när det är som viktigast.

De bästa verktygen för kontinuitetshantering eliminerar dessa silos och ger teamen en enda källa till information om planer, uppgifter och kommunikation.

Så här väljer du rätt verktyg:

Planera dokumentation och versionskontroll: Du bör kunna skapa, spara och uppdatera kontinuitetsplaner på ett och samma ställe. Alla måste veta vem som äger planen och alltid arbeta utifrån den senaste versionen.

Funktioner för analys av affärspåverkan: Verktyget ska hjälpa dig att genomföra en Verktyget ska hjälpa dig att genomföra en analys av affärspåverkan för att identifiera dina viktigaste processer, se vad de är beroende av och bestämma vad som behöver återställas först.

Automatiserade aviseringar och eskalering: Leta efter Leta efter automatiserade aviseringar och varningar. Verktyget bör tilldela uppgifter automatiskt så snart en incident har rapporterats, så att rätt personer kan agera snabbt.

Dashboards och rapportering i realtid: Dashboards i realtid ger ledningen en överblick över återhämtningsstatus, slutförda uppgifter och resursallokering utan att behöva be om manuella uppdateringar.

Övnings- och testhantering: Ditt verktyg bör hjälpa dig att schemalägga, spåra och skapa Ditt verktyg bör hjälpa dig att schemalägga, spåra och skapa planeringsdokumentation för bordövningar och simuleringar för att säkerställa att dina planer faktiskt fungerar.

Integration med befintliga arbetsflöden: Kontrollera hur väl BCM-verktyget kan integreras med de projektlednings-, kommunikations- och IT-system som ditt team redan använder.

Skalbarhet och åtkomstkontroll: Verktyget ska stödja distansarbetande team, erbjuda rollbaserad åtkomst och fungera på mobila enheter så att användarna kan få information när som helst och var som helst.

Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på produkternas verkliga värde. Här är en detaljerad översikt över hur vi granskar programvara på ClickUp.

Här är en djupgående titt på de bästa verktygen för kontinuitetshantering som du kan prova i år.

1. ClickUp (Bäst för team som vill ha anpassningsbara BCM-arbetsflöden + arbetshantering på ett och samma ställe)

Skaffa ClickUp gratis Samla kontinuitetsplaner, incidenthanteringsuppgifter och AI-drivna rekommendationer för resiliens i ett enda verktyg med ClickUp.

I många organisationer finns kontinuitetsplaner i dokument som är separata från responsuppgifter som finns i projektverktyg. Uppdateringar sker i ännu ett annat verktyg – vanligtvis e-post eller chatt.

Som världens första konvergerade AI-arbetsyta sammanför ClickUp allt detta. Dina planer, uppgifter, konversationer och rapporter finns i samma arbetsyta som ditt team redan använder. Det innebär att när en incident inträffar behöver ingen stressa för att få igång en respons. Alla vet var de ska gå och vad de ska göra.

Kontinuitetsplaner i ClickUp är levande ClickUp Docs som ditt team kan samarbeta kring. De är direkt kopplade till ClickUp Tasks, som har spårbar framsteg, dedikerade ägare och fastställda tidslinjer.

Skapa och länka praktiska ClickUp-uppgifter i ClickUp Docs

Tack vare ClickUp Automations kan arbetsflöden starta automatiskt när en incident rapporteras – återställningsuppgifter tilldelas, rätt personer meddelas och problem eskaleras utan manuella uppföljningar.

ClickUps inbyggda kontextuella AI gör svaren ännu snabbare. Din AI-assistent, ClickUp Brain, hämtar kunskap från din arbetsyta direkt. Team kan ställa enkla frågor som "Vad är vår plan för avbrott?" eller "Vem ansvarar för återställning av leverantörer?" och få omedelbara svar från godkända planer och uppgifter.

Få omedelbara svar om kontinuitetsplaner, policyer, ramverk för resiliens och åtgärder med hjälp av ClickUp Brain.

AI Super Agents i ClickUp kan också övervaka risker, missade steg eller försenat arbete och vidta åtgärder innan små problem eskalerar.

Med ClickUp blir kontinuitetshantering en integrerad del av det dagliga arbetet – inte ett dokument som du uppdaterar en gång om året och hoppas att du aldrig behöver använda.

ClickUps bästa funktioner

Kartlägg riskscenarier, beroenden och återhämtningsflöden visuellt för snabbare anpassning med ClickUp Whiteboards.

Spåra påverkan, återställningstidsmål (RTO) och systemkritikalitet i en vy med anpassade fält.

Ge ditt ledningsteam omedelbar insyn i återhämtningsprocessen och flaskhalsar med ClickUp Dashboards i realtid.

Standardisera incidenthanteringsplaner och kontinuitetsarbetsflöden mellan team och regioner med mallar för riskhantering.

Begränsningar i ClickUp

Inga färdiga mallar för analys av affärspåverkan specifika för BCM

Kräver initial konfiguration för att ställa in BCM-specifika arbetsflöden.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En G2-användare rekommenderar ClickUp för deras operativa kontinuitet:

Vi arbetar med många av våra kunder på timbasis, vilket alltid skapar ett behov av att hålla reda på hur många timmar som har lagts ner på ett projekt vid en given tidpunkt. Att logga timmar och kunna gå igenom pågående eller tidigare projekt skapar en utmärkt affärskontinuitet. ClickUp gör det möjligt för oss att utbilda nya medlemmar på ett effektivt sätt genom att helt enkelt låta dem gå igenom vår databas med tidigare projekt och få tillgång till allt material som producerats för enskilda kunder, från det äldsta till det nyaste. Enkelt uttryckt väljer vi ClickUp eftersom det passar vårt mantra: Utbildning, skalbarhet och kontinuitet!

2. Fusion Risk Management (Bäst för företag som behöver dedikerad BCM med riskinformation)

via Fusion Risk Management

Fusion Risk Management är en specialbyggd plattform för kontinuitetshantering och riskhantering för företag. Dess Fusion Framework System kopplar samman kontinuitetshantering, IT-katastrofåterställning, krishantering och tredjepartsrisker.

Dess unika försäljningsargument ligger i fördefinierade ramverk och arbetsflöden för BCM-proffs. Det är också utmärkt för affärspåverkansanalys (BIA). Använd det för att identifiera kritiska processer, kartlägga beroenden och enkelt fastställa återställningsprioriteringar.

Fusion Risk Managements bästa funktioner

Få tillgång till strukturerade BIA-arbetsflöden som guidar dig genom att identifiera kritiska processer, dokumentera beroenden och fastställa återställningstidsmål (RTO).

Prioritera vad som behöver återställas först och samordna åtgärderna på ett tydligare sätt.

Använd krishanteringsmodulen för en översikt över kommandocentralen med uppgiftsfördelning, statusuppföljning och kommunikation med intressenter under en incident.

Integreras enkelt med befintliga plattformar för affärshantering, såsom ServiceNow, Workday HR och SalesPoint iQ, bland andra.

Begränsningar för Fusion Risk Management

Priserna för företag kan vara för höga för mindre organisationer.

Implementeringen kräver omfattande konfiguration och förändringshantering.

Priser för Fusion Risk Management

Anpassad prissättning

Fusion Risk Management – betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 140 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 50 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Fusion Risk Management?

En nöjd användare rapporterar:

Den AI-baserade Infusion Uploader minskar manuellt arbete med 30 % och förbättrar effektiviteten vid skapandet av kontinuitets- och katastrofåterställningsplaner.

3. LogicManager (Bäst för medelstora företag som söker en riskbaserad BCM-strategi)

via LogicManager

LogicManager erbjuder en riskbaserad metod för hantering av affärskontinuitet. Det börjar med att hjälpa teamen att identifiera och bedöma organisatoriska risker, och använder sedan dessa insikter för att styra analysen av affärspåverkan och kontinuitetsplaneringen. Genom att koppla återhämtningsplaner direkt till verkliga risker och beroenden håller LogicManager BCM fokuserat på vad som faktiskt kan störa verksamheten – inte bara på att uppfylla efterlevnadskrav.

Du kan anpassa riskkategorier och påverkningsskalor efter dina behov. Du får också rapportering som uppfyller kraven på regelefterlevnad med revisionsspår för hela BCM-programmets livscykel.

LogicManagers bästa funktioner

Strukturera kontinuitetshanteringen utifrån principerna för riskhantering i företaget och se till att planerna tar hänsyn till de mest betydande hoten.

Få tillgång till steg-för-steg-arbetsflöden för att genomföra BIA, dokumentera kritiska processer och utveckla återhämtningsstrategier.

Använd inbyggda verktyg för att planera, genomföra och dokumentera återställningsövningar, inklusive schemaläggning av simuleringar och spårning av åtgärdsaktiviteter.

Begränsningar för LogicManager

Den riskcentrerade metoden kan kännas främmande för team som är vana vid planeringsfokuserade verktyg.

För att få full nytta av verktygen krävs engagemang i LogicManagers metodik.

Användargränssnittet kan vara förvirrande och frustrerande.

Priser för LogicManager

Anpassad prissättning

LogicManager-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 20 recensioner)

Vad säger verkliga användare om LogicManager?

En användare delar med sig på G2:

Jag uppskattar att LogicManager samlar alla våra risker i ett enda system, vilket är mycket hjälpsamt och centraliserar riskhanteringen i hela vår organisation... Den enkla kommunikationen och samarbetet mellan avdelningarna som uppstår genom delning av uppdaterad information är mycket lovvärt.

📚 Läs också: Programvara för riskhantering i företag

4. Everbridge 360 (Bäst för organisationer som prioriterar kriskommunikation)

via Everbridge 360

Everbridge är en plattform för hantering av kritiska händelser. Den fokuserar på kriskommunikation och samordning i realtid. Medan många BCM-verktyg fokuserar på planering, utmärker sig Everbridge genom sin aktiva incidenthantering.

Dess massmeddelandesystem kan snabbt nå stora grupper via SMS, röstmeddelanden och e-post, vilket hjälper teamen att dela uppdateringar, ge instruktioner och hålla sig samordnade när snabbhet är viktigast. Under en kris kan denna snabba kommunikation vara skillnaden mellan en samordnad respons och totalt kaos.

Everbridge 360 bästa funktioner

Nå flera personer via flera kanaler, med bekräftelsespårning och tvåvägskommunikation.

Håll dig uppdaterad med en realtidsdashboard som visar incidentstatus, insatsteamens placering och slutförda uppgifter under en aktiv kris.

Integrera med IT-övervakningsverktyg för att automatiskt varna jourhavande tekniker när kritiska system slutar fungera.

Begränsningar för Everbridge 360

Fokuserar mer på responskommunikation än planering och dokumentation.

Premiumpriset återspeglar funktioner i företagsklass.

Priser för Everbridge 360

Anpassad prissättning baserad på antal användare och moduler

Everbridge 360 betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 250 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Everbridge 360?

En G2-recensent berömmer verktyget:

Det jag uppskattar mest med Everbridge, förutom dess snabba responsfunktioner för kritiska händelser och massmeddelanden, är dess segmenterings- och routningsfunktioner. De fungerar felfritt, vilket gör att jag kan meddela endast relevant personal när vi får en varning.

5. Archer (Bäst för företag som behöver GRC-integrerad affärskontinuitet)

via Archer

Archer tillhandahåller en integrerad plattform för styrning, riskhantering och regelefterlevnad (GRC) med robusta funktioner för kontinuitetshantering. Den är utvecklad för stora organisationer som vill att kontinuitetsplaneringen ska ingå i ett bredare risk- och regelefterlevnadsprogram.

Archer kopplar samman affärskontinuitet med områden som operativ risk, tredjepartsrisk och regelefterlevnad. Detta ger teamen en samlad bild av hur störningar påverkar riskbilden i stort, istället för att hantera kontinuiteten isolerat.

Archer bästa funktioner

Skapa dagliga, veckovisa och månatliga rapporter om riskhantering

Skapa ett visuellt ramverk för efterlevnad med SOP:er och processkartor

Dokumentera, versionera och distribuera kontinuitetsriktlinjer med godkännandeprocesser och spårning av intyganden.

Archer-begränsningar

Användare rapporterar att vissa moduler kan vara svåra att installera och använda.

Passar bäst för stora företag med dedikerade GRC-team.

Archer-prissättning

Anpassad prissättning

Archer-betyg och recensioner

G2: 3,6/5 (över 20 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Archer?

En användare delar med sig på Capterra:

Precis som med säkerhetsbedömningar kan det anpassas för att ha en bedömningsmodul och utföra uppgifter som e-postutskick och varningar med lätthet. Sammantaget är det ett mycket användbart verktyg och dess förmåga att anpassas efter företagets behov ger det en fördel.

6. Riskonnect (Bäst för organisationer som vill ha hanterade BCM-tjänster med programvara)

via Riskonnect

Riskonnect erbjuder en unik kombination av BCM-programvara och hanterade tjänster. Deras BC in the Cloud-plattform tillhandahåller tekniken. Och deras konsultteam hjälper dig att bygga upp, underhålla och testa ditt kontinuitetsprogram.

Denna hybridmodell är idealisk för organisationer som behöver ett välutvecklat BCM-program men saknar den interna expertisen eller resurserna för att bygga upp ett sådant. Riskonnect fungerar i huvudsak som en förlängning av ditt team.

Riskonnects bästa funktioner

Få tillgång till alla uppgifter om din organisations riskexponering på ett och samma ställe

Få detaljerade instrumentpaneler och praktiska insikter för att snabbare hantera risker för störningar i verksamheten.

Skapa anpassade formulär och automatisera manuell datainmatning

Riskonnects begränsningar

Omfattande anpassningsmöjligheter kan vara både en fördel och en nackdel med verktyget.

Hanterade tjänster medför löpande kostnader utöver mjukvarulicenser.

Priser för Riskonnect

Anpassad prissättning

Riskonnect-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 30 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Riskonnect?

En G2-användare delar med sig av blandade omdömen:

Kombinationen av IRM + Data Analytics har varit en fantastisk plattform som kombinerar skade- och affärsdata för att skapa värde för externa och interna intressenter... Anpassningen av plattformen har varit både fördelaktig och ett hinder för enkla lösningar.

7. ServiceNow Business Continuity Management (Bäst för IT-centrerade organisationer med ett befintligt ServiceNow-ekosystem)

via ServiceNow Business Continuity Management

ServiceNow Business Continuity Management är byggt på ServiceNow-plattformen. Detta gör det till ett naturligt val för organisationer som redan använder ServiceNow för IT-tjänstehantering (ITSM). Den täta integrationen innebär att dina IT-katastrofåterställningsplaner kopplas direkt till din CMDB och dina arbetsflöden för incidenthantering.

Automatisera enkelt analysen av affärspåverkan genom att hämta data från din befintliga ServiceNow-implementering. Identifiera automatiskt vilka applikationer som stöder kritiska affärsprocesser och beräkna effekten av att de inte är tillgängliga.

ServiceNow Business Continuity Management – de bästa funktionerna

Skapa automatiserade arbetsflöden för kontinuitetshantering, IT-återställning och mycket mer i en enda sammankopplad plattform.

Aktivera återställningsåtgärder och körmanualer automatiskt när incidenter upptäcks.

Använd AI för att få smarta svar direkt

Begränsningar för ServiceNow Business Continuity Management

Kräver ServiceNow-plattformen, vilket kanske inte är meningsfullt om du inte redan är kund.

Mer inriktat på IT-katastrofåterställning än affärskontinuitet för hela företaget.

Priser för ServiceNow Business Continuity Management

Anpassad prissättning

ServiceNow Business Continuity Management – betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

8. Quantivate (Bäst för finansinstitut och reglerade branscher)

via Quantivate

Quantivate är en plattform för kontinuitetshantering och riskhantering för finansinstitut och andra starkt reglerade branscher. Den gör det enklare att uppfylla efterlevnadskrav med förkonfigurerade arbetsflöden för regelbunden rapportering och revisionshantering.

Det är särskilt starkt inom leverantörshantering och riskbedömning av tredje part. Detta är kritiska frågor för banker och kreditföreningar som är föremål för tillsyn av sina leverantörskedjor.

Quantivates bästa funktioner

Utför omfattande riskbedömningar av tredje part och validering av affärskontinuitet för leverantörer.

Håll detaljerade revisionsspår och få tillgång till mallar för rapportering till myndigheter.

Skapa, lagra och uppdatera kontinuitets- och krishanteringsplaner på ett och samma ställe.

Kvantifiera begränsningar

Branschspecifikt fokus kan begränsa attraktionskraften för organisationer utanför reglerade sektorer.

Quantivate-prissättning

Anpassad prissättning

Quantivate-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

9. ParaSolution (Bäst för organisationer som behöver tvåspråkig support)

via premiercontinuum

ParaSolution är en kanadensisk leverantör av BCM-programvara som erbjuder en tvåspråkig plattform (engelska/franska). Den passar utmärkt för företag som är verksamma i Kanada eller andra flerspråkiga miljöer.

Det krävs en enkel strategi för BCM, med fokus på planhantering, övningsplanering och dokumentkontroll – utan komplexiteten hos större företagsplattformar.

ParaSolutions bästa funktioner

Få strukturerade mallar för att dokumentera kontinuitetsplaner, med versionskontroll och godkännandeprocesser.

Planera, spåra och dokumentera återställningsövningar och tester

ParaSolution-begränsningar

Mindre funktionsuppsättning jämfört med företagsplattformar

Färre integrationsalternativ tillgängliga

ParaSolution-prissättning

Anpassad prissättning

ParaSolution-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

10. SAI360 (Bäst för globala företag som behöver integrerad EHS- och riskhantering)

via SAI360

SAI360 är en omfattande plattform för miljö, hälsa, säkerhet (EHS) och riskhantering som inkluderar funktioner för kontinuitetshantering. Den är utformad för globala företag som behöver hantera BCM tillsammans med andra operativa riskområden.

Styrkan hos denna GRC-plattform är dess bredd – du kan hantera allt från incidentrapportering till utbildningshantering och kontinuitetsplanering i ett enda system.

SAI360:s bästa funktioner

Kombinera kontinuitetshantering med miljöefterlevnad, säkerhetshantering och operativ riskhantering.

Implementera utbildningsmoduler för att säkerställa att ditt team känner till sina roller i dina kontinuitetsplaner.

Få tillgång till regelverk och spårning av efterlevnad för flera jurisdiktioner

Begränsningar för SAI360

Användare rapporterar att tyngre sidor och rapporter kan ta lång tid att ladda.

Flera användare delar en mindre än idealisk upplevelse med kundsupporten

Priser för SAI360

Anpassad prissättning

SAI360-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 100 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om SAI360?

En recension på G2 lyder:

Det har en intuitiv rapporterings- och analyspanel som främjar insikter om riskmedvetenhet. Det är mycket skalbart och flexibelt, vilket gör det idealiskt för företag av alla storlekar eftersom det garanterar hög avkastning på investeringen.

Bygg in kontinuitetshantering i ditt dagliga arbetsflöde med ClickUp

Den bästa kontinuitetsplanen är den som ditt team faktiskt använder. Inte ett bortglömt dokument. Och definitivt inte ett specialiserat system som ditt team bara öppnar under övningar.

ClickUp integrerar hantering av affärskontinuitet i den arbetsmiljö som ditt team redan använder varje dag. Du dokumenterar dina planer i ClickUp Docs. Du tilldelar återställningsuppgifter med ClickUp Tasks. Du automatiserar incidenthantering med ClickUp Automations. Och du spårar återställningsprocessen med ClickUp Dashboards.

När en störning inträffar behöver ditt team inte lära sig ett nytt verktyg under press. De reagerar med hjälp av samma plattform som de använder för alla projekt, med all den information de behöver till hands.

Sluta behandla kontinuitetshantering som en checklista för efterlevnad. Gör det till en del av ditt teams arbetsmetoder.

Skapa ett program för kontinuitetshantering som faktiskt är redo när du behöver det. Börja använda ClickUp redan idag.

Vanliga frågor

Programvara för kontinuitetshantering fokuserar på att förbereda sig för och reagera på störningar. Den hjälper teamen att planera vad de ska göra när något går fel. Projektledningsverktyg fokuserar på det dagliga arbetet, såsom uppgifter, deadlines och samarbete. BCM-verktyg är utvecklade för nödsituationer, medan projektverktyg är utvecklade för normal drift.

Ja. Små team är ofta mer sårbara för störningar eftersom de har färre medarbetare och reservpersonal. BCM-programvara hjälper dem att planera i förväg, tilldela tydliga ansvarsområden och återhämta sig snabbare utan kaos. Även enkla planer kan göra stor skillnad när något oväntat inträffar.

Kontinuitetsplanering omfattar hur hela verksamheten ska fortsätta att fungera under en störning. Katastrofåterställning fokuserar främst på att återställa IT-system och data. Katastrofåterställning är en del av kontinuitetsplaneringen, men kontinuitetsplaneringen omfattar även människor, processer, leverantörer och kommunikation.

De flesta organisationer bör testa sina planer minst en gång om året. Kritiska system eller högriskteam kan testa oftare. Regelbundna tester hjälper teamen att hitta luckor, hålla planerna uppdaterade och se till att alla vet vad de ska göra innan en verklig incident inträffar.