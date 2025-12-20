Text-till-bild-prompter för marknadsföringsteam: Tips för visuellt innehåll med AI

Människor stannar upp för bilder och korta klipp. Det gör vi alla. En tydlig bild kan säga mer än en lång bildtext. Detta fenomen är förmodligen anledningen till att de flesta YouTube Shorts som är mellan 50 och 60 sekunder långa tenderar att få flest visningar.

Den goda nyheten är att du inte behöver en komplett designavdelning för att hänga med. Med en AI-bildgenerator kan ditt team omvandla en enkel textprompt till högkvalitativa bilder, sammanfoga dem till korta videor och leverera kampanjer på några timmar.

I den här artikeln fokuserar vi på praktiska text-till-bild-prompter för marknadsföringsteamets arbetsflöden, så att du snabbt kan skapa enhetliga varumärkesbilder.

Vi kommer också att lära oss hur man formar konststil, färg, belysning och stämning med hjälp av uppmaningar, så att dina bilder speglar ditt varumärke.

Vad är text-till-bild-prompter?

Tänk på en text-till-bild-prompt som en uppsättning instruktioner med specifika nyckelord som du ger till en AI-bildgenerator.

Du skriver några ord, kanske en eller två meningar, och verktyget gör sitt bästa för att skapa fantastiska bilder genom AI-bildgenerering. Det genererade resultatet kan vara så enkelt som "en hund som sover på en mysig soffa" eller så levande som "en futuristisk stadssilhuett som lyser under en gyllene solnedgång med holografiska skyltar som svävar i luften".

Du kan också använda olika AI-konstgeneratorer för att skapa logotyper baserade på deras unika kreativa processer och modeller.

✍🏻 Obs: Ju tydligare du är med dina ord, desto närmare kommer AI:ns förståelse den vision du har i åtanke. Om du kan ta hänsyn till ytterligare detaljer om konststil, stämning, färg eller bakgrund, blir den resulterande bilden mer personlig och förfinad.

Det finns många text-till-bild-generatorer som gör denna process möjlig. Adobe Firefly, DALL·E, Midjourney och Stable Diffusion är några av de mer kända verktygen. Var och en har sin egen personlighet och sina egna styrkor.

Här är några exempel på uppmaningar som ger liv åt scener:

”En vintage röd cabriolet som kör längs en kustväg i solnedgången, vågor som slår mot klipporna, måsar i skyn.”

”En lugn fjällsjö med en liten trästuga vid stranden, snötäckta bergstoppar i bakgrunden och mjukt morgonljus.”

”En abstrakt digital konstaffisch med virvlande färger, inspirerad av art déco-design, med glödande guldlinjer och djupa blå nyanser.”

via ChatGPT

Bonn Institute bekräftar att visuella stimuli når hjärnan snabbare än ord, och olika system hjälper oss att bearbeta dem på lämpligt sätt. Amygdala, som hjälper oss att reagera på rädsla och andra intensiva känslor, aktiveras av vissa bilder och kan till och med utlösa fysiska reaktioner, såsom snabb puls eller svettiga handflator.

Här är kärnan i det hela i enkla ordalag: på sociala plattformar kan positiva bilder dra till sig mer uppmärksamhet och öka chansen för ett klick eller en delning.

Samtidigt kan en bild som placeras bredvid ett påstående göra att påståendet känns mer trovärdigt, även om bilden inte tillför några nya fakta. Det är därför det är så viktigt att välja bilder med omsorg.

Om bilder når fram snabbare och stannar kvar längre bör marknadsföringsteamen ha ett enkelt sätt att skapa dem. Så här hjälper text-till-bild-prompter:

Förvandla snabba idéer till varumärkesanpassade bilder i stor skala med text-till-bild-prompter , så att små team kan skapa variationer för grafik på sociala medier, annonser och e-postrubriker på några minuter.

Håll kampanjerna konsekventa genom att återanvända en tydlig promptstruktur med konststil, färgscheman och ljusförhållanden , så att genererade bilder ser enhetliga ut och känns enhetliga i alla kanaler.

Sänk kostnaderna genom att låta marknadsförare gå från enkla textbeskrivningar till högkvalitativa bilder i en AI-bildgenerator, medan designers kan fokusera på de mer komplexa designuppgifterna som verkligen behöver dem.

🎥 Om du är nyfiken på AI för marknadsföring men osäker på hur du kan använda det i vardagen, guidar denna nybörjarvänliga guide dig genom beprövade användningsfall och praktiska verktyg som du kan börja använda direkt.

Spara tid på att skapa innehåll

Reuters rapporterade att IBM:s designteam minskade kampanjens genomloppstid från cirka två veckor till ungefär två dagar efter att ha lagt till Adobes generativa verktyg i sin process.

Det är den typen av förändring som upptagna team märker direkt. Med en tydlig text-till-bild-prompt kan du gå från brief till högkvalitativa bilder på samma morgon.

Börja med en enkel textbeskrivning och forma sedan bildprompten med motiv, konststil, belysning, stämning och färg. Din AI-bildgenerator kommer att visa flera genererade bilder som du kan granska sida vid sida, så att du kan behålla endast det som passar berättelsen.

📁 Spara de promptar som fungerade, tillsammans med utgångspunkter eller inställningar, så har du ett bibliotek som du kan återanvända nästa vecka.

Det hjälper också mindre team att publicera grafik för sociala medier och e-postrubriker utan att behöva vänta i en lång kö. Du kommer fortfarande att behöva justera designen i slutet, men du behöver inte längre börja från noll varje gång. Under en månad leder de sparade timmarna till bättre planering, renare testning och stabilare resultat.

Upprätthåll enhetlig varumärkesgrafik i alla kanaler

Konsekvent varumärkesprofilering = högre intäkter. Detta är en viktig påminnelse om att enhetlig visuell profilering bygger förtroende över tid.

När du skriver en bildprompt ska du använda samma bakgrundsspråk varje gång, så att de genererade bilderna känns som om de kommer från samma familj. Om en detalj avviker, lägg till en kort negativ rad som anger vad som ska undvikas.

Be dina teammedlemmar att först använda dessa block och sedan lägga till detaljer för varje scen. Granska tillsammans ett rutnät med genererade bilder och kontrollera ton, färgpalett och komposition innan du publicerar. Om du behöver regionala versioner ändrar du inställningen eller produktfärgen och behåller belysningsförhållandena och layouten oförändrade.

Återanvänd samma konststil, ljusförhållanden, bakgrund och stämningsord i varje bildprompt, så att dina bilder förblir enhetliga i alla kanaler.

Håll en kort lista med negativa punkter, som ”undvik starka neonfärger, undvik överfulla bakgrunder”, för att skydda kvaliteten utan att behöva övervaka det dagligen.

👀 Kul fakta: TikToks skala fortsätter att växa även på affärssidan. Uppskattningar tyder på att plattformen genererade cirka 23 miljarder dollar under 2024, främst från reklam. Vart reklamintäkterna än går tenderar kreativa normer att följa efter, så förvänta dig mer AI-anpassade bilder som är anpassade för vertikala skärmar.

Experimentera snabbt med flera olika designvarianter

På Google Marketing Live 2024 visade Google upp kreativa resurser som hjälper annonsörer att skapa och testa fler bildvarianter i Performance Max, vilket är precis vad de flesta team behöver när tidsramarna är snäva.

Du kan göra en enkel version redan idag med vilken AI-bildgenerator som helst.

✅ Skriv tre text-till-bild-prompter för samma idé, var och en med en annan bildstil eller belysning, och håll motivet och budskapet konsekvent✅ Generera ett dussin alternativ, märk dem och välj två eller tre per kanal. För videocovers och Shorts, prova närmare beskärningar och starka fokuspunkter✅ För LinkedIn-banners, lämna rent utrymme för text✅ Spåra vilka promptlinjer som tenderar att förbättra uppmärksamheten, som mjukt volymetriskt ljus eller bakgrundsbelysning i gyllene timmen, och främja dessa linjer i din standardpromptstruktur✅ När du lokaliserar, byt bakgrund eller färgaccenter och behåll kärnlooken intakt.

På så sätt lär du dig av varje omgång istället för att börja om från början.

Minska beroendet av externa designers för snabba projekt

McKinsey uppskattar att generativ AI kan öka marknadsföringsproduktiviteten med cirka 5 till 15 % av de totala utgifterna, vilket stämmer överens med vad många team upplever när de byter till prompt-first-arbetsflöden.

Detta sparar tid för designers.

Låt marknadsförare hantera snabba uppgifter med text-till-bild-prompter och be designers att förfina de väsentliga delarna som verkligen behöver finslipas. Börja med att lista de tillgångar du kommer att skapa internt, såsom inlägg på sociala medier, bloggrubriker, enkla annonser och webbinariums-kort.

När en förfrågan kommer in öppnar du AI-bildgeneratorn, klistrar in prompten och skapar tre alternativ på mindre än en timme. Ta in en designer för den sista genomgången eller för layouter som behöver extra uppmärksamhet.

💡 Proffstips: Behöver du hjälp med att beräkna den totala avkastningen på dina marknadsföringskampanjer? Med ClickUps kostnadsfria verktyg, Marketing ROI Calculator, kan du spåra alla dina kampanjer, avkastningar och nyckeltal på ett och samma ställe. Allt du behöver göra är att ange dina marknadsföringskostnader och intäkter från enskilda kampanjer, så beräknar verktyget omedelbart din avkastningsprocent och nettovinst!

Hur man skapar effektiva text-till-bild-prompter

Innan vi diskuterar användningsfall för text-till-bild-prompter, låt oss klargöra några viktiga punkter. AI är briljant på att skapa och förstå mönster, men det är också benäget att missförstå din avsikt om prompten är vag.

Låt oss se hur du kan skapa text-till-bild-prompter som en tydlig karta för din AI-bildgenerator genom att namnge det resultat du vill ha.

1. Marknadsundersökning

Kalkylblad gör det svårt att koppla siffror till verkliga affärsresultat. Data är ofta utspridd över olika segment och tidsramar, vilket gör att teamen blir osäkra på vad mätvärdena egentligen säger. En tydlig bild, utformad med rätt diagramstil, varumärkesfärger och utrymme för anteckningar, hjälper till att lyfta fram dessa insikter så att diskussionerna förblir fokuserade och meningsfulla.

Prompt

”Ren infografik över marknadsandelar per segment för Q1 till Q4, minimalistisk stil, varumärkets blå och grå färger, bred layout med förklaring till höger, enfärgad vit bakgrund, lugn stämning, hög upplösning, undvik rörighet och tunga skuggor”

via ChatGPT

2. Konceptualisering

Tidiga idéer tappar ofta fart när teamet inte kan visualisera dem. En tydlig text-till-bild-prompt ger alla en gemensam bild av konceptet, målgruppen och det ögonblick i livet där det passar in. Genom att definiera konststilen, bakgrunden, stämningen och varumärkets färger skapar du en scen som hjälper gruppen att enas om vad som ska byggas.

Prompt

”Konceptskiss av en mobilapp som hjälper studenter att planera studietillfällen, digital konst, mjuk gradientbakgrund, varumärkets lila och turkosa färgscheman, vänlig stämning, tydliga UI-block och stora knappar, tomt utrymme till vänster för anteckningar, undvik liten text och täta skärmar”

via Google Gemini

💡 Proffstips: Marknadsföringsteam på ClickUp kan skapa ett dokument med namnet ”Prompt Library” med avsnitt för grafik för sociala medier, annonser, e-postrubriker och bloggbilder. Spara dina bästa text-till-bild-prompter med exempel på resultat och tagga dem efter kanal så att gratisanvändare och nya teammedlemmar kan leverera enhetliga bilder av hög kvalitet utan att behöva gissa.

3. Skapa dokument med produktkrav (PRD)

Det är lättare att enas om ett produktkravsdokument när alla har samma bild av användaren och resultatet. Små, välplacerade bilder hjälper läsarna att skanna långa sidor och komma ihåg den centrala resan, de viktigaste objekten på skärmen och framgångsstatusen. Genom att också visa potentiella risker, vad man ska undvika och hålla en konsekvent bildstil och färgpalett blir PRD tydligare och mer genomförbart.

Prompt

”Storyboard för användarupplevelsen i tre rutor för beställning av livsmedel i appen, minimalistisk vektorgrafikstil, ruta ett: bläddra, ruta två: varukorg, ruta tre: leveransbekräftelse, varumärkets gröna och kolgrå färgschema, ren vit bakgrund, lugn stämning, undvik liten text och toningar”

via Google Gemini

💡 Proffstips: Använd ClickUp BrainGPT:s Talk to Text för att diktera promptidéer i stunden. Säg ämnet, stämningen, färgschemat och bakgrunden medan idén är färsk, och redigera sedan lite. Det är ett smidigt sätt att fånga promptskrivandet utan att bryta flödet. Ta mötesanteckningar handsfree med ClickUp Talk To Text

4. Buggtestning och mjukvarutestning

Det är lätt att missa buggar när testanteckningarna är spridda. En checklista i bildform hjälper teamet att hålla fokus på olika enheter, plattformar och kritiska tillstånd. Genom att inkludera kända riskområden och utrymme för godkänd/underkänd-taggar blir testningen tydligare och mer tillförlitlig.

Prompt

”QA-checklista för mobil utcheckningsflöde med enhetsikoner, minimalistisk flat art-stil, tydliga kolumner för steg och godkänd/underkänd, varumärkets färgschema för rubriker, vit bakgrund, lugn stämning, hög upplösning, undvik små kryssrutor och täta textblock”

via ChatGPT

5. Kundintervjuer

Besluten blir bättre när teamet får kontakt med den verkliga personen bakom data. En enkel sida gör personen konkret med ett namn, ett kort citat, deras huvudsakliga arbetsuppgifter och största utmaningar. Genom att lägga till information om var produkten används och en varm ton i varumärkets färgpalett behålls fokus på människan och gör det lättare att relatera.

Prompt

”Kundprofil på en sida med platshållare för foto, namn, kort citat, de tre största problemen, de tre viktigaste målen, minimalistisk kortlayout, varma färger med varma accenter, mjuk bakgrund, vänlig stämning, undvik stela företagsbilder”

via ChatGPT

💡 Proffstips: Be ClickUp Brain att omvandla råa anteckningar till promptstarter. Exempel på prompt till ClickUp Brain: ”Sammanfatta kundernas problem från förra veckans intervjuer och utforma tre bildpromptidéer för en lugn onboarding-rubrik. ” Detta gör att AI:ns förståelse av ditt sammanhang ligger nära ditt arbetsflöde.

Du kan använda ClickUp Brain på många sätt för att underlätta dina marknadsföringsuppgifter. Här är ett användningsfall:

Sammanfatta dokument och hitta de filer du behöver snabbare genom att fråga ClickUp Brain

6. Slutförande av prissättningsmodellen

Prisdiskussioner blir enklare när kompromisserna är tydliga. En överskådlig tabell visar nivånamn, kärnfunktioner och en enda höjdpunkt som motiverar priset för varje nivå. Genom att lägga till användningsbegränsningar eller platser där det är relevant, tillsammans med en bakgrund som är lätt att skriva ut, blir jämförelsen enkel och användbar.

Prompt

”Prisjämförelsetabell med tre nivåer sida vid sida, minimalistisk design, varumärkespalett med diskret accent på mittennivån, tydliga funktionsmarkeringar, utrymme för fotnoter, hög upplösning för webb och tryck, undvik starka färgövergångar och dekorativa ikoner”

via ChatGPT

7. Skapa ett pressmeddelande

Meddelanden landar bättre när beviset är synligt från början. En tydlig hero-bild kopplar produktnamnet till dess viktigaste fördelar samtidigt som den sätter rätt stil, stämning och färgschema. Att lämna utrymme för rubriktexten och välja en bakgrund som förblir läsbar gör att bilden fungerar både i nyhetsinlägg och på sociala kanaler.

Prompt

”Pressmeddelandets huvudbild av produkten på ett rent bord, fotorealistiska bilder, mjuk studioljus, varumärkets blå och vita färger, lugn stämning, tomt utrymme till höger för rubriken, högkvalitativa bilder, undvik reflektioner över textområdet”

via Gemini

8. Kundintroduktion

Onboarding fungerar bäst när de första stegen är tydliga och enkla. En kort serie bilder visar de tre steg som en ny användare måste ta och de skärmar eller objekt som de kommer att se. Använd en hjälpsam, mänsklig ton och håll konststilen och bakgrunden konsekvent med varumärket så att guiden känns lugn och lätt att följa.

Prompt

”Tre steg för att komma igång med visuella element som visar registrering, första projektet, första framgången, modern vektorgrafikstil, varumärkets färgpalett, mjuk gradientbakgrund, vänlig stämning, numrerade markörer, undvik liten text och livliga mönster”

via Gemini

📮 ClickUp Insight: Cirka 33 % av kunskapsarbetare kontaktar 1 till 3 personer varje dag bara för att få kontext. Tänk om svaren redan var nedskrivna och lätta att hitta. Med ClickUp Brain kan du ställa frågor direkt i din arbetsyta och få det du behöver från ditt ClickUp-arbete och anslutna appar, så att kontextväxlingar hamnar i bakgrunden.

9. Spåra KPI:er och prestationsindikatorer

Intressenterna vill ha en enkel signal, inte en flod av siffror. En fokuserad bild lyfter fram rätt KPI:er inom ett definierat tidsfönster och använder de mest effektiva diagramtyperna för att visa trenden. Med varumärkets färger, balanserad vitrymd och en exportstorlek som passar presentationer eller dokument blir uppdateringen lätt att följa och dela.

Prompt

”Grafisk översikt över KPI-dashboard för ledningen med tre tydliga diagram och en stor rubrik, minimalistisk diagramstil, varumärkets blå och grå färger, generöst med vitt utrymme, enfärgad bakgrund, seriös och lugn stämning, undvik 3D-effekter och röriga element”

via Gemini

10. Analysera kundrecensioner

Långa feedbacktrådar kan bli otydliga utan ett tydligt sätt att se mönster. En temakarta synliggör problemområden och positiva moment genom att gruppera de viktigaste teman med korta exempelmeningar och sentimentfördelningar. Genom att lägga till källa, tidsram och urvalsstorlek hålls bilden realistisk och tonen förblir neutral och respektfull.

Prompt

”Granska insiktspanelen med grupperade klisterlappar för de viktigaste teman, korta exempelcitat, lätt sentimentfärgning, whiteboard-utseende, varumärkets accentfärger, ren bakgrund, reflekterande stämning, undvik emojis och tunga gradienter.”

via ChatGPT

11. Skriva SQL-frågor

Även i tekniskt arbete kan ett litet diagram göra datastrukturer lättare att förstå. Att visa tabeller, nyckelfält och förväntade sammanfognings typer skapar tydlighet innan frågor skrivs. Att lägga till filter, tidsfönster och var resultatet kommer att användas hjälper till att hålla diagrammet praktiskt och fokuserat.

Prompt

”Dataflödesdiagram som visar tre tabeller med nycklar och kopplingar, minimalistisk diagramstil, varumärkets blå färger, tydliga pilar och etiketter, vit bakgrund, instruktiv ton, undvik kodblock och tät notation”

via ChatGPT

12. Skapa en pitchdeck

Presentationer blir lättare att följa när varje idé backas upp av en stark bild. En tydlig bild som anknyter till publiken och målet med presentationen gör budskapet på varje bild mer minnesvärt. Med rätt konststil, bakgrund och utrymme för korta texter blir berättelsen fokuserad och konsekvent.

Prompt

”Slide hero-bild för marknadsmöjligheter med abstrakta uppåtgående former, modern vektorbildstil, varumärkespalett med varma accenter, balanserat negativt utrymme för rubriken, självsäker och lugn stämning, undvik stockfoton och kitschiga ikoner.”

via Gemini

👀 Kul fakta: Barbies värld var verkligen rosa. Filmens kulisser använde så mycket intensiv fuchsia att det bidrog till att tömma en leverantörs lager under produktionen. Det är vad man kallar engagemang för en färgpalett.

13. Identifiera funktionernas begränsningar

Tydliga gränser gör det lättare att fatta beslut om funktioner. En gränskarta visar funktionens namn, dess huvudsakliga användningsområde och de begränsningar som avgör vad den kan och inte kan göra just nu. Att på ett neutralt sätt och i en stil som överensstämmer med varumärket lyfta fram scenarier, risker och tekniska begränsningar som ligger utanför omfattningen hjälper teamen att med självförtroende enas om omfattningen.

Prompt

”Funktionsgränskarta som visar kärnanvändningen i mitten med tydligt gråtonade ringar utanför omfattningen, enkel diagramstil, varumärkets blå färger med ljusgrå undantag, läsbara etiketter, enfärgad bakgrund, instruktiv ton, undvik varningsikoner”

via Gemini

💡 Proffstips: Fäst ett delat dokument med ”varumärkesvisuella symboler” med hjälp av ClickUp Docs med dina konststilar, bildstilar, godkända färgscheman, ljusförhållanden och en kort negativlista. Länka det i mallarna så att varje bildprompt återanvänder samma språk för stabila AI-genererade bilder.

14. Förenkla kommunikation och samarbete

Team gör snabbare framsteg när statusen är synlig utan att ytterligare möten behövs. En delad tavla visar projektets namn, dess aktuella fas och de uppgifter som varje ansvarig arbetar med härnäst. Genom att lägga till risker eller hinder tillsammans med varumärkets färgschema blir uppdateringen både transparent och lätt att överblicka.

Prompt

”Teamstatuspanel med tre kolumner: nu, senare, tydliga ägartaggar, minimalistisk kortstil, varumärkesfärger för prioriteringar, mjuk bakgrund, samarbetsinriktad stämning, undvik chattbubblor och dekorativa störande element”

via ChatGPT

15. Dataanalys och statistik

Komplexa figurer förvirrar ofta personer som inte är insatta i data. En enkel bild som visar rätt mått, jämförelsegrupper och tidsfönster gör insikterna tillgängliga för hela teamet. Genom att lägga till vald diagramtyp, en indikation på konfidens eller varians och rätt exportstorlek blir figuren användbar i alla sammanhang.

Prompt

”Jämförelsetabell före och efter för konverteringsfrekvens per kohort, enkel linjestil, lätt skuggade konfidensintervall, varumärkets blå och neutrala färger, enfärgad bakgrund, seriös stämning, undvik 3D och rutnätbrus”

via Gemini

16. Utveckla scenarier för kvalitetssäkringstestning

Textbeskrivningar saknar ofta detaljer om hur en funktion verkligen fungerar. Ett litet storyboard gör flödet lättare att följa genom att visa funktionen, användarrollen, framgångskriterierna och både den lyckade vägen och gränsfallen. Genom att lägga till enhetens eller webbläsarens kontext och hålla en neutral palett säkerställer du att storyboardet förblir enkelt och tydligt.

Prompt

”Fyrrutigt storyboard med inloggningsscenarier: lyckad inloggning, timeout, fel lösenord och låst konto; minimalistisk linjestil; tydliga bildtexter; varumärkets accentfärg för markeringar; vit bakgrund; lugn instruktionsstil; undvik varningsfärger”

via Gemini

17. Utmana dina argument

Idéer håller bättre när de testas mot alternativ. En balanserad jämförelsebild visar påståendet, ett motexempel och bevis som är viktiga för varje sida. Att hålla tonen neutral och respektfull hjälper teamet att diskutera avvägningarna utan att tappa fokus.

Prompt

”Jämförande bild som visar påståendet till vänster och motexemplet till höger, balanserad layout, minimalistisk design, varumärkets blå och grå färger, tydliga bildtexter, neutral bakgrund, genomtänkt stämning, undvik sarkastiska bilder”

via ChatGPT

18. Konkurrensanalys på en sida

Konkurrensanalyser fungerar bäst när de är korta och direkta. En sida sammanfattar de viktigaste konkurrenterna, de funktioner som jämförs och datumet för ögonblicksbilden så att sammanhanget blir tydligt. Genom att använda varumärkets färgpalett blir jämförelsen konsekvent och lätt att dela.

Prompt

”Konkurrensmatris med fem leverantörer och åtta funktioner, minimalistisk tabellstil, varumärkets färger för markering av kolumner, vit bakgrund, lugn stämning, undvik logotyper och täta fotnoter”

via Gemini

19. Moodboard för kampanj i sociala medier

Kreativa team kommer snabbare överens när tonen är tydlig från början. Ett moodboard visar temat, målplattformen och färgscheman som kommer att styra arbetet. Genom att lägga till tydliga riktlinjer för vad som är tillåtet och inte tillåtet hålls stilen konsekvent för alla kreatörer.

Prompt

”Kampanjmoodboard med sex rutor som blandar texturer, färgprover och exempelbilder; modern minimalistisk konststil; varumärkets färgpalett; mjuk pappersbakgrund; inbjudande stämning; undvik vattenstämplar från bildarkiv”

via Gemini

20. Alternativ för landningssidans hero-bild

Den första skärmen avgör hur människor uppfattar produkten. Genom att testa tre olika varianter kan du hitta det utseende som bäst tilltalar målgruppen och levererar det som utlovas. Genom att inkludera en produktbild eller abstrakt bild, en tydlig bakgrund och utrymme för text blir det enkelt att jämföra de olika alternativen.

Prompt

”Landningssida med produkt på ren yta, fotorealistiska bilder, mjukt kantljus, varumärkets blå färger, tomt utrymme för rubrik till vänster, hög upplösning, undvik störande reflektioner nära texten”

via Gemini

1. ClickUp BrainGPT + ClickUp Talk to Text

Slipp skriva och förvandla din röst till snygga dokument, uppgifter och meddelanden direkt med ClickUps Talk to Text

Om din största utmaning inte är att skapa bilder utan att hålla text-till-bild-prompter konsekventa i alla kampanjer, ger ClickUp BrainGPT ditt marknadsföringsteam en praktisk ”bas” för att skriva prompter.

Istället för att förlora promptrader i slumpmässiga dokument och chattar kan du lagra din bästa promptstruktur i Docs, koppla den till kampanjrelaterade uppgifter och återanvända den med godkännandekontexten intakt. ClickUp BrainGPT stöder också flera AI-modeller som ChatGPT och Gemini (så att du kan växla beroende på om du behöver en mer precis text eller mer detaljerade bildanvisningar), och det är utformat för att fungera i alla dina appar, så att ditt team inte behöver kopiera och klistra in hela dagen.

ClickUp BrainGPT:s Talk to Text passar bra in i samma arbetsflöde. Du kan säga en prompt högt (ämne, konststil, ljusförhållanden, färgscheman, bakgrund och negativ) och konvertera den till ren text som du kan lägga in i ett dokument, en uppgift eller din AI-bildgenerator. Det gör det lättare att fånga upp idéer under brainstorming, granskningar eller när du skapar grafik för sociala medier.

Inbyggd bildgenerering i ClickUp

Och om din dokumentation är starkt beroende av visuella element, kan ClickUp Brain och BrainGPT också ta hand om det arbetet åt dig. När du behöver ett diagram, en snabb mockup eller en ersättning för en föråldrad skärmdump kan du skapa det direkt i uppgiften eller dokumentet.

Beskriv bara vad du behöver. Ett flödesschema för en ny behörighetsmodell, en förenklad UI-skiss eller en tydlig illustration för en genomgång, så skapar ClickUp Brain det direkt. Du kan till och med ladda upp dina befintliga bilder och begära tydligare, uppdaterade varianter, så att din dokumentation stämmer överens med den aktuella produkten utan att du behöver göra manuella uppdateringar.

Detta gör uppdateringar av visuell dokumentation lika snabba som textredigeringar, särskilt när funktioner ändras sent i en sprint eller när du försöker hålla guider, FAQ:er och interna dokument visuellt konsekventa.

Visuellt exempel: enkla vs. omfattande uppmaningar

Nedan ser du två bilder som har genererats med hjälp av ClickUps inbyggda verktyg. Den första använder en enkel prompt, medan den andra använder en mer omfattande och detaljerad prompt. Båda metoderna ger högkvalitativa resultat, men detaljnivån och den kreativa inriktningen kan anpassas efter dina behov:

ClickUp BrainGPT för bildskapande

Eller om du bara vill skapa en söt bild för en gullig kampanj eller dela med dig av lite glädje för någon speciell tillställning, så har ClickUp Brain allt du behöver 🐶✨

Oavsett vilken metod du använder gör ClickUps bildgenerering uppdateringar av visuell dokumentation lika snabba som textredigeringar – särskilt när funktioner ändras sent i ett sprint eller när du behöver hålla guider, FAQ:er och interna dokument visuellt konsekventa.

Bildgenerering med ClickUp Brain

ClickUp BrainGPT:s bästa funktioner

Diktat idéer direkt med Talk to Text så att du kan fånga detaljerna medan de fortfarande är färska

Skriv om grova textbeskrivningar till en repeterbar promptstruktur så att genererade bilder förblir konsekventa

Hitta tidigare uppmaningar och varumärkesreferenser snabbare med Enterprise Search , så att du kan återanvända det som redan fungerar

Växla mellan flera AI-modeller så att du kan anpassa modellen till uppgiften, till exempel kreativ idéutveckling kontra marknadsföringsfinput.

Omvandla godkända promptblock till spårbara uppgifter så att granskningar, revideringar och slutgiltiga godkännanden samlas på ett och samma ställe

Begränsningar för ClickUp BrainGPT

Kräver betalda AI-nivåer och tillägg för full funktionalitet, beroende på plan och administratörsinställningar

Kräver en enkel styrningsrutin, till exempel att uppdatera ditt promptbibliotek, annars kommer teamen att glida in i engångs-promptstilar.

Priser för ClickUp

2. Canva AI (Magic Media)

via Canva AI

Canva AI är utformat för marknadsföringsarbetets verklighet: ”skapa, ändra storlek, leverera”. Med Magic Media kan du generera AI-bilder från en textprompt direkt där ditt team redan skapar annonser, presentationer, grafik för landningssidor och inlägg på sociala medier. Det minskar gapet mellan bildgenerering och produktionsdesign, särskilt när du snabbt behöver flera format.

Det är också användbart när du bryr dig om varumärkets enhetlighet men inte vill att varje förfrågan ska bli ett designärende. Canvas arbetsflöde är centrerat kring mallar och snabba redigeringar, så att teamen kan producera variationer samtidigt som typografi och varumärkeselement hålls under kontroll.

Canva AI:s bästa funktioner

Skapa bilder från textprompter i samma redigeringsprogram som används för marknadsföringsmaterial

Skapa snabba variationer för olika kanaler, storlekar och kreativa riktlinjer

Använd mallar och varumärkeskontroller så att visuella element förblir konsekventa i sociala medier och kampanjer.

Kombinera AI-bilder med produktionsklara layouter, exporter och samarbetskommentarer

Påskynda cyklerna från utkast till godkännande genom att generera alternativ som intressenterna kan välja mellan tidigt

Begränsningar för Canva AI

Erbjuder begränsad kontroll jämfört med specialiserade konstgeneratorer när du behöver mycket tekniska promptparametrar

Kräver betalda abonnemang för mer avancerad AI-användning och högre gränser, beroende på din teams konfiguration

Kräver fortfarande mänsklig granskning av varumärkets korrekthet, produktdetaljer och efterlevnad före publicering

Priser för Canva AI

Gratis plan

Canva Pro: 15 dollar per månad/användare

Canva Business: 20 dollar per månad/användare

Canva för företag: Anpassade priser

3. Adobe Firefly

via Adobe Firefly

Adobe Firefly är ett bra val när du behöver AI-genererade bilder som passar in i professionella kreativa arbetsflöden, plus tydligare riktlinjer för kommersiellt arbete. Adobe positionerar Firefly som utformat för kommersiellt bruk, och det integreras väl med det bredare Adobe-ekosystemet, vilket är viktigt om ditt team redan arbetar i Creative Cloud för slutlig designproduktion.

För marknadsföringsteam används Firefly ofta för att snabbt generera tillgångar, utforska olika konststilar och iterera kreativa koncept innan de finslipas i Adobe-verktyg. Det använder också ett kreditbaserat system, så att du kan hantera användningen på ett förutsägbart sätt i hela teamet.

Adobe Fireflys bästa funktioner

Skapa bilder från textprompter med varumärkesvänliga kontroller för stil och komposition

Stöd kommersiella arbetsflöden med Adobes positionering kring säkrare innehållsanskaffning

Integrera i Adobes bredare kreativa verktygskedja för slutredigering och produktionsresurser

Använd generativa krediter för att hantera bildgenerering på teamnivå

Lägg till härkomstsignaler genom Adobes metod för innehållsautentisering, där sådan finns tillgänglig

Begränsningar för Adobe Firefly

Förbrukar snabbt krediter när du kör många variationer, särskilt vid högre kvalitetsinställningar

Fungerar bäst om ditt team redan använder Adobe-verktyg för slutlig design och redigering

Kräver fortfarande granskning avseende noggrannhet, varumärkespåståenden och användningsrättigheter före publicering

Priser för Adobe Firefly

Firefly Standard: 9,99 $ per månad/användare

Firefly Pro: 19,99 $ per månad/användare

Firefly Premium: 199,99 $ per månad/användare

Creative Cloud Pro: 69,99 $ per månad/användare

4. DALL·E (OpenAI)

DALL·E används ofta för att skapa bilder för marknadsföring eftersom det hanterar iterativ promptskrivning väl, särskilt när du förfinar en textbeskrivning genom några omgångar för att komma närmare den önskade stämningen, belysningen och kompositionen. Det används också ofta när du vill ha snabba idéer för grafik på sociala medier, bloggrubriker och kampanjkoncept.

Om ditt arbetsflöde inkluderar ChatGPT kan bildgenerering i DALL·E-stil också fungera konversationsmässigt, vilket innebär att du kan begära ändringar som olika bakgrunder, färgscheman eller en ny bildstil utan att skriva om hela prompten från grunden.

DALL·E:s bästa funktioner

Skapa bilder från en enkel textprompt och förfina dem sedan med iterativa uppföljningar

Utforska snabbt flera visuella riktningar för samma kampanjidé

Stöd för ett brett utbud av stilar, från fotorealistiska bilder till digital konst

Fungerar bra för att konceptualisera marknadsföringsbilder innan den slutgiltiga layouten utformas

Erbjud API-åtkomst för team som vill automatisera arbetsflöden för bildgenerering

Begränsningar för DALL·E

Kräver noggrann uppmaning och granskning för varumärkets noggrannhet, produktdetaljer och påståenden

Inkluderar användnings- och säkerhetsbegränsningar som påverkar vad som kan genereras

Kan vara mindre förutsägbart för exakt typografi, små detaljer eller strikta layoutkrav

Priser för DALL·E

Anpassad prissättning

5. Midjourney

via Midjourney

Midjourney är populärt när du vill ha slående, stiliserade bilder och är villig att iterera lite för att få exakt rätt utseende. Marknadsföringsteam använder det ofta för djärv konceptkonst, kampanjmoodboards och hero-bilder där konststilen är lika viktig som bokstavlig noggrannhet.

Midjourneys plansystem är uppbyggt kring GPU-tid och genereringslägen, så att du kan välja mellan snabbare genereringar eller långsammare köade arbeten beroende på dina deadlines.

Midjourney erbjuder också integritetskontroller genom Stealth Mode på högre nivåer, vilket är viktigt om du arbetar med kampanjer inför lansering eller kundvisualiseringar som du inte vill ska synas offentligt.

Midjourneys bästa funktioner

Skapa stiliserade bilder med stark estetisk konsistens över olika varianter

Erbjud flera genereringshastigheter, inklusive lägena Fast och Relax

Stöd högre sekretessnivåer genom Stealth Mode

Möjliggör experiment i stor skala genom obegränsat Relax-läge på betalda nivåer

Skala användningen med förutsägbara prenumerationsnivåer baserade på dina produktionsbehov

Begränsningar i Midjourney

Kräver prenumerationsnivåer för de flesta seriösa marknadsföringsändamål

Gör exakt textåtergivning och strikt layoutkontroll inkonsekvent, så det slutgiltiga designarbetet behöver fortfarande ett layoutverktyg

Begränsar sekretessfunktionerna till Pro- och Mega-nivåerna via Stealth Mode

Priser för Midjourney

Grundläggande plan: 10 dollar per månad

Standardplan: 30 dollar per månad

Pro-plan: 60 dollar per månad

Mega Plan: 120 dollar per månad

Integrera AI-genererade bilder i marknadsföringsarbetsflöden

När ditt team har en stark uppsättning text-till-bild-prompter och en mapp full av genererade bilder är nästa steg att flytta dessa tillgångar genom en tydlig process från idé till publicering.

Alltför ofta går det arbetet förlorat i ett virrvarr av uppgifter som är utspridda över olika AI-verktyg som inte kommunicerar med varandra.

Kontextförvirring förvärrar situationen när du måste söka igenom olika system bara för att svara på enkla frågor som vad som har ändrats eller var en fil finns.

ClickUp samlar allt i ett konvergerat AI-arbetsutrymme. Här är ett enkelt, heltäckande flöde som använder olika ClickUp-funktioner i rätt ordning så att arbetet förblir synligt och lätt att godkänna.

Börja med ett levande hem i ClickUp Docs

Skapa ditt eget promptbibliotek på lättförståeligt språk med ClickUp Docs

Ge dina bilder och texter en enda, välkomnande plats att bo på med ClickUp Docs. Skapa ett dokument i ClickUp med namnet ”Promptbibliotek och varumärkesbilder”.

Innehållet består av promptar som faktiskt fungerar, korta anteckningar om varför de fungerar och en lättläst varumärkesguide. När någon efterfrågar en hero image kan de hitta ett exempel, en färdig bildprompt och två rader om stämning och färg. När ditt varumärke förändras redigerar du först detta dokument så att hela teamet är synkroniserat med den uppdaterade versionen.

Här är några användbara tips som hjälper dig att strukturera allt i dina ClickUp Docs:

Promptblock grupperade efter användningsfall, till exempel grafik för sociala medier, e-postrubriker och betalda annonser

Ett kort avsnitt om ”varumärkestokens” med konststil, färgscheman, ljusförhållanden och en liten negativ lista

👀 Kul fakta: IKEA var en tyst pionjär inom ”falska” foton som känns äkta. Redan 2014 var cirka 75 % av bilderna i deras katalog datorgenererade renderingar, skapade för att kontrollera belysning, färg och layout i stor skala. Det är ett tidigt exempel på att byta ut foton mot syntetiska bilder utan att förlora förtroendet.

Fråga i ClickUp Chat, spara som ClickUp-uppgifter

Samla feedback på ett ställe och omvandla det bästa meddelandet till en uppgift med hjälp av ClickUp Chat

De flesta förfrågningar börjar som en mening. Behåll den andan. Skapa en ClickUp Chat -kanal med namnet ”Grafiska förfrågningar och feedback”.

När någon skriver ”Vi behöver en LinkedIn-header till imorgon, ton, produkt till höger” kan du omvandla det meddelandet till en uppgift med ClickUp Tasks i samma fönster. I uppgiftsbeskrivningen klistrar du in den exakta uppmaningen från ClickUp Docs och lägger till storlekar, förfallodatum och granskare. Du går från prat till handling i ett enda steg, och ingenting går förlorat i en separat tråd.

📌 Exempel: En produktmarknadsförare skickar ett meddelande med målet och tonen. Du omvandlar det till en ClickUp-uppgift med titeln ”LinkedIn-rubrik för fallstudie”, tilldelar den, lägger till texten i bildprompten och bifogar två tidigare genererade bilder som passar utseendet. Skaparen har nu sammanhang, referens och äganderätt utan att behöva hålla ett möte.

Låt ClickUp Automations styra arbetet, inte pressa människor

Flytta uppgifter automatiskt till rätt lista med ClickUp Automations

En bra process känns naturlig och lätt att följa. Ställ in några ClickUp-automatiseringar som driver arbetet framåt utan ständiga påminnelser. När statusen ändras till ”Klar för granskning” lägger du upp ett inlägg i ClickUp Chat och taggar den kreativa ledaren och flyttar ClickUp-uppgiften till granskningslistan.

När en uppgift ska vara klar inom 24 timmar och fortfarande är pågående, påminn den som har tilldelats uppgiften och projektägaren. Skapa en kvartalsvis påminnelse för att uppdatera ditt ClickUp Doc-dokument ”Prompt Library and Brand Visuals”, så att dina text-till-bild-prompter för marknadsföringsteamet förblir aktuella.

💡 Proffstips: Använd ClickUp Agents för att hålla bildförfrågningar igång (utan att behöva jaga godkännanden). Arbetsflödesanpassat kreativt samarbete med hjälp av ClickUp Agents När ditt team börjar använda text-till-bild-prompter i stor skala är det sällan bildgenereringen som bromsar upp arbetet. Det är uppföljningarna: ”Var är den senaste versionen?” eller ”Vilken prompt godkände vi?” ClickUp AI Agents kan hantera det koordineringsarbetet i sitt sammanhang, så att ditt arbetsflöde förblir synligt. Så här kan du använda dem för AI-genererade bilder: Konfigurera en Live Answers Agent för frågor av typen ”var finns det?”: Peka ClickUp Agent mot det utrymme/den lista där kreativa uppgifter finns (och det dokument där ditt promptbibliotek och dina varumärkestoken finns). När någon frågar ”Vilken prompt använder vi för landningssidans hero?” eller ”Vilka färgscheman är godkända för inlägg på sociala medier?”, kan AI-agenten svara med rätt sammanhang.

Använd en Live Intelligence Agent för statusöversikt: Konfigurera den så att den delar en veckovis uppdatering som visar vad som är godkänt, vad som är under granskning och vad som fastnat i revisioner, särskilt när flera kreatörer producerar genererade bilder för olika kanaler.

Skapa lätta agenter utan kodning: Behandla det som att skriva promptar för operationer: definiera vad du vill att agenten ska göra, välj sammanhang (specifika dokument, listor eller anslutna appar) och välj sedan vilka åtgärder den kan vidta, till exempel sammanfatta uppdateringar eller föreslå nästa steg.

Skapa, granska och godkänn på ett och samma ställe

Effektiviserat kreativt arbetsflöde i ClickUp Tasks

Skaparen kör text-till-bild-prompten i din AI-bildgenerator, laddar upp tre genererade bilder till samma ClickUp-uppgift och lägger till en rad kommentarer under varje bild. Granskare kan lämna kommentarer direkt där.

Om en ändring behövs, ställ in status till "Revisions needed" (Revideringar behövs), behåll den första uppsättningen bifogad och lägg till de uppdaterade filerna under "Round 2" (Omgång 2). När det är rätt, vänd till "Approved" (Godkänt).

En slutlig automatisering kan dela en kort sammanfattning i ClickUp Chat med en länk till uppgiften och den färdiga resursen. Härifrån hämtar kanalägare bilden för sociala inlägg, annonser eller e-post, och du behöver inte jaga någon för att få tag på filerna.

Några användbara saker att tänka på:

Lägg till ”användningsanvisningar” för uppgiften, till exempel ”fungerar bra på mörka bakgrunder, lämna den högra tredjedelen tom”.

Spara den vinnande bildprompten i ClickUp Doc med en liten lärdom.

Håll riktlinjerna levande där människor faktiskt tittar

Ditt varumärke är inte en PDF-fil i en mapp. Det finns i ClickUp Doc som du öppnade i steg ett. När du antar en ny palett eller vill ha en mjukare konststil, ändra först formuleringen i dokumentet och använd sedan ClickUp Automations för att meddela "Design", "Social" och "Lifecycle" i ClickUp Chat.

Nästa bildprompt som någon kopierar kommer att innehålla uppdateringen. Med tiden håller detta AI-genererade bilder konsekventa utan dagliga påminnelser eller långa godkännandeprocesser.

Bästa praxis för marknadsföringsteam som använder AI-text-till-bild

AI kan påskynda processen, men fungerar bäst när dina text-till-bild-prompter ligger inom tydliga ramar som skyddar förtroende, åtkomst och varumärkets tydlighet.

Med det i åtanke följer här en kort lista som du kan ha till hands:

Var öppen om användningen av AI i annonser och påståenden , och spara bevis för det du säger, i enlighet med FTC:s riktlinjer för sanningsenlig reklam och AI.

Skriv alternativtext för varje bild, undvik text i bilderna när det är möjligt och lägg till en kort textversion för diagram så att alla förstår budskapet.

Håll varumärket konsekvent i prompten med en enhetlig grafisk stil, färg och stämning, eftersom ett konsekvent varumärke korrelerar med starkare tillväxt

Registrera ursprunget bredvid varje tillgång med hjälp av Content Credentials eller en enkel logg över modell, version och inställningar, så att du kan verifiera hur bilderna har skapats.

Följ kanalens riktlinjer och testa några prompt-drivna variationer för varje placering med hjälp av plattformens vägledning, till exempel LinkedIn:s kreativa specifikationer.

Text till bild, ClickUp till framgång

Du har omsorgsfullt förvandlat din idé till en bild. Vi har gått igenom hur du kan forma konststil, belysning, stämning och promptstruktur så att dina bilder känns genomtänkta – inte slumpmässiga.

Men här är det som teamen verkligen uppskattar: ClickUp samlar allt på ett och samma ställe, så att dina promptskrivningar, bildgenereringar, granskningar och godkännanden inte längre är utspridda i olika verktyg.

ClickUp Brain och ClickUp BrainGPT ger marknadsförare ett snabbare sätt att arbeta med visuella element från början. Diktatera en grov idé med Talk to Text, förvandla den till en polerad prompt med ClickUp BrainGPT och generera stödjande bilder – moodboards, rubriker, miniatyrbilder, diagram – direkt i ditt arbetsutrymme. Inget kopierande och klistrande. Inget hoppande mellan appar. Inga förlorade versioner.

ClickUp Docs innehåller ditt levande promptbibliotek, ClickUp Chat fångar upp förfrågningar, ClickUp Tasks driver arbetet framåt och ClickUp Automations påminner om granskningar utan störande ljud. Och när du är redo att skapa eller förfina bilderna förblir ClickUp Brain anslutet till ditt projektkontext så att resultaten matchar det du faktiskt bygger.

Andra verktyg kan skapa bilder. ClickUp hjälper ditt team att skapa dem i tid, i linje med varumärket och i samklang med varandra.

Om du är redo att skapa ditt eget promptbibliotek – och generera enhetliga, AI-kompatibla bilder – registrera dig på ClickUp nu.

Vanliga frågor (FAQ)

Det är en kort, tydlig instruktion som du ger en AI-bildgenerator för att omvandla ord till bilder. Inom marknadsföring anger en bra prompt ämne, konststil, belysning, färg, stämning och eventuella "undvik"-anteckningar, så att den resulterande bilden passar ditt varumärke och syfte.

Ja, om dina text-till-bild-prompter upprepar samma bildstil, färgscheman, bakgrund och stämning i alla tillgångar. Spara framgångsrika prompter i ett delat bibliotek så kommer dina genererade bilder att kännas som en enhetlig helhet, från sociala inlägg till annonser.

Välj det verktyg som passar dina behov, inte bara det som är populärt just nu. Om du vill ha fotorealistiska bilder, välj en modell som är känd för den styrkan. Om du gillar digital målning eller art déco-känsla, välj en modell som hanterar stiliserade verk väl. Testa några, spara en liten uppsättning promptar och bedöm utifrån högkvalitativa bilder som du faktiskt kan leverera.

Samla arbetet på ett ställe. Spara uppmaningar, versioner, kommentarer och godkännanden i ClickUp-uppgifter så att granskare kan ge feedback och godkänna utan att behöva leta efter filer.

Ja. Håll ett levande promptbibliotek i ClickUp Docs, diskutera förfrågningar i ClickUp Chat, omvandla meddelanden till ClickUp Tasks och låt ClickUp Automations påminna om granskningar och överlämningar. Detta gör text-till-bild-prompts till en del av en stabil, heltäckande process som du kan lita på.