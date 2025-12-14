Över 20 bästa Krea AI-prompts för text till bild och video

Det finns gott om AI-verktyg som kan förvandla dina otroligt vilda idéer till fantastiska bilder. När Krea lanserade sin egen modell, Krea 1, i juni 2025 var det lätt att avfärda den som ännu en AI-bildmodell.

Vad skulle det annars kunna vara bättre på? Prompt-hantering? Typografi? Eller intelligenta stilöverföringar?

Ja, alla dessa, och det löser också det återkommande problemet med ”AI-utseende” genom att generera bilder som undviker de vanliga AI-artefakterna och konstiga texturerna.

Vi blev nyfikna. Så vi bestämde oss för att testa Krea själva, och under processen skapade vi ett bibliotek med Krea AI-prompts som du kan använda med dina egna modifieringar och justeringar.

Krea vs. populära alternativ

Verktyg Bäst för Styrkor Begränsningar Prissättning Krea AI Visuell iteration i realtid; bild + video Multimodala inmatningar, skissning på duk, över 50 modeller, videogenerering Överväldigande alternativ, begränsad gratis datorkraft, fortfarande i betaversion Gratis (50 tokens), betalda uppgraderingar ClickUp Kreativt arbetsflöde från början till slut AI-bildgenerering plus arbetsflödeshantering, automatiseringar, promptbibliotek Mer arbetsflödesorienterat än stilstyrt Ingår i ClickUp-abonnemang Leonardo AI Spelresurser, 3D-texturer, varumärkesstilar OBJ-texturgenerering, anpassad modellträning, hög prompt-efterlevnad Oorganiska objekt kräver flera försök Gratis nivå + 10–48 $/månad Midjourney Premiumkonstnärliga stilar Bästa konstnärliga estetik, enorm community, referenskonsistens Ingen gratisplan; Discord UI; ingen video 8–96 dollar/månad Ideogram Grafik + typografi Bästa textåtergivning; utskrifter i affischkvalitet Inte idealiskt för fotorealism Gratis + betalda nivåer Runway Gen-4 Karaktärsrealism och filmiska bilder Bäst för människor och live-action-estetik Mindre kontroll över stiliserad grafik Endast betalda nivåer

Förstå Krea AI

Krea AI är ett iterativt skapandeverktyg som använder egna och tredjeparts AI-modeller (artificiell intelligens) för att generera, förbättra, redigera och animera högkvalitativa videor och bilder.

Du matar in en textprompt (eller en befintlig bild/video) och Krea AI använder avancerade modeller för att producera högkvalitativa, visuellt rika resultat, allt från fotorealistiska bilder till stiliserad konst, videoklipp eller uppskalade/förbättrade versioner av befintliga bilder.

Krea AI går från en kommandobaserad approach till ett kooperativt partnerskap i realtid.

👀 Visste du att? I juni 2022 publicerade Cosmopolitan det första tidningsomslaget någonsin som skapats helt av DALL·E 2. Redaktionen samarbetade med en digital konstnär för att förfina det slutgiltiga konstverket. Den slutgiltiga prompten som de använde var ”Vidvinkelbild underifrån av en kvinnlig astronaut med en atletisk kvinnokropp som går över Mars i ett oändligt universum, synthesizervågor, digital konst.” via Cosmopolitan

Vad är Krea AI-prompts?

Krea AI-prompts är instruktioner som talar om för plattformen vilken typ av bild du vill skapa. Här kan du beskriva den bild du vill ha i textform, ladda upp bilder och stilreferenser som Krea kan tolka, och till och med ge livevägledning genom att dela din skärm och webbkamera.

Krea erbjuder också en realtidsduk där du kan skissa former eller rita anteckningar för att påverka AI-skapandet i realtid. Sammantaget kan verktyget tolka textuella och visuella ledtrådar för att generera bilder enligt din fantasi.

📮 ClickUp Insight: 1 av 5 yrkesverksamma lägger mer än 3 timmar om dagen på att leta efter filer, meddelanden eller ytterligare information om sina uppgifter. Det är nästan 40 % av en hel arbetsvecka som går till spillo på något som bara borde ta några sekunder! ClickUps Connected Search samlar allt ditt arbete – över uppgifter, dokument, e-postmeddelanden och chattar – så att du kan hitta exakt det du behöver när du behöver det utan att behöva hoppa mellan olika verktyg.

Hur skriver man uppmaningar som ger bra resultat med Krea AI?

Kvaliteten på Kreas resultat beror i hög grad på strukturen och formatet på din prompt. Ju mer specifikt och tydligt du beskriver din fantasi, desto mer originell blir resultatet.

Ord kan dock vara begränsande när det gäller att beskriva vissa stilar. Och det är en av anledningarna till att Krea:s flera inmatningsmodaliteter kan vara till hjälp för att få de resultat du vill ha.

Så här kan du utforma dina uppmaningar textmässigt och visuellt för att få ut det bästa av Krea AI:

1. Använd beskrivande ord

Börja med ett tydligt motiv, dvs. den centrala fokuspunkten i din bild. Beskriv det sedan med hjälp av beskrivande ord så att AI:n kan få en mer intuitiv förståelse för vad du vill skapa.

Vet du inte hur du ska beskriva ditt motiv eller din fantasi?

Dela upp det i fyra lager:

Fysiskt utseende : Tänk på motivets egenskaper som texturer, färger, material och skala.

Handling eller tillstånd : Verb som beskriver rörelse, stillhet eller interaktion hos ett subjekt.

Atmosfär : Motivets emotionella eller sensoriska kvalitet

Kontext eller miljö: miljö, tidsperiod, väder

📌 Spara denna prompt: Ämne: En violinist Fysiskt utseende: silvertrådig mantel, porslinslen hud, glödande bärnstensfärgade ögon, intrikat träfiol, flätat midnattsvart hår, reflekterande metalliska stövlar Handling eller tillstånd: spelar intensivt mitt i en föreställning, stråken skär genom luften med rörelseoskärpa Atmosfär: dramatisk, eterisk, elektriskt laddad stämning Kontext eller miljö: på en flytande scen i en konsertsal med tyngdlöshet, omgiven av svävande ljusfragmentFullständig prompt: En violinist med en mantel med silvertrådar, porslinslen hud, glödande bärnstensfärgade ögon, flätat midnattsvart hår och reflekterande metalliska stövlar, som spelar intensivt mitt i föreställningen med stråken som skär genom luften. Dramatisk, eterisk, elektriskt laddad atmosfär i en konsertsal i tyngdlöshet fylld med svävande ljusstrålar.

Om du utvärderar verktyg för AI-bildgenerering har vi gjort en detaljerad analys för att spara tid åt dig. Se nedan 👇

2. Var specifik när det gäller kompositionsdetaljer

Fokusera på bilden som helhet. Tänk på belysning, stämning, bildtyp och hur du vill att elementen ska arrangeras i bilden.

Modifierare i dina AI-bildprompter ger bildgeneratorn ett visuellt ramverk att följa.

Här är vad du ska ange:

Bildtyp : fotografi, akvarellmålning, digital illustration, 3D-rendering, blyertsskiss, oljemålning, vektorgrafik

Konststil : hyperrealism, anime, Studio Ghibli-estetik, art nouveau, cyberpunk, minimalistisk linjekonst, barock, platt design

Belysning : mjukt naturligt ljus genom fönster, stark studioljus med djupa skuggor, neonljus från skyltar, kantbelysning, gyllene timmes bakgrundsbelysning, diffust ljus vid molnigt väder

Teknisk vinkel : närbild, fågelperspektiv, isometriskt rutnät, sned vinkel, kort skärpedjup, fisheye-objektiv, låg vinkelperspektiv

Komposition : tredjedelsregeln, symmetrisk centrering, ledande linjer, förgrunds-, mellanplan- och bakgrundslager, negativt utrymme, inramning inom ramen

Upplösning: 4K ultradetaljerad, 8K filmkvalitet, eller välj bland deras förinställda upplösningsfilter.

Krea erbjuder också tillgång till över 1 000 stilmallar – både egna och sådana som skapats av communitymedlemmar. Du kan tillämpa dessa stilar direkt om du har svårt att förklara ditt koncept, eller till och med träna din egen anpassade stilmodell för enhetlig grafik över flera generationer.

💡 Proffstips: Bygg upp dina uppmaningar gradvis med hjälp av en teknik för att kedja ihop uppmaningar, så att AI:n kan återge komplexa bildkompositioner. Börja med grundläggande element och lägg sedan till sekundära detaljer som belysning, atmosfäriska effekter och skärpa. Detta förhindrar att AI:n blir förvirrad av för många instruktioner på en gång och ger dig precis kontroll över varje visuellt element.

3. Välj din AI-modell

Krea samlar flera AI-modeller i ett enda gränssnitt, vilket ger dig flexibiliteten att matcha rätt verktyg med dina kreativa behov. Men det innebär också att du måste förstå varje modells styrkor och begränsningar för att uppnå bästa resultat. Här är en snabb tabell som hjälper dig att välja de bästa modellerna för dina specifika behov:

Modell Bäst för Viktigaste styrka Resultat och upplösning Krea 1 Fotorealism Löser problemet med ”AI-utseende” 4 bilder, 4096 Flux Allmän användning Stilreferenser 4 bilder, 1024 Nano Banana Följa uppmaningar Resonemang, världskunskap, komplexa uppmaningar 2 bilder, 1024 ChatGPT-bild Komplexa scener Avancerad resonemang 2 bilder, 1024 Ideogram Grafik Platta, estetiska stilar, typografi 2 bilder, 1024 Runway Gen-4 Karaktärer Filmisk kvalitet 2 bilder, 1024

4. Referenser

Ibland har du en exakt vision, men orden räcker inte till. Du vill ha just den där neonljuset från en cyberpunk-gränd, eller den exakta strukturen på det väderbitna träet från ett foto du tog förra sommaren. Text ensamt kan inte alltid överbrygga den klyftan.

I Krea kan du mata in visuella referenser direkt i genereringsprocessen. Plattformen läser dina bilder och extraherar deras visuella DNA, dvs. färgscheman, ljusstämningar, kompositionsstrukturer, texturkvaliteter, och tillämpar dem på ditt resultat.

Vad är enklast? Att beskriva en solnedgång som du fotograferade förra året eller att bara ladda upp den?

Det senare. Så här utökar multimodala inmatningar dina skaparmöjligheter:

Ladda upp bilder : Mata in upp till tre bilder som referenser för stil, färger, karaktärer eller komposition. Krea kan blanda egenskaper från varje bild eller hämta specifika element från varje bild för att återge dem i ditt slutresultat.

Webbkamerainmatning : Rikta kameran mot objekt, skisser eller till och med dig själv. Plattformen känner igen former, färger och rörelser i realtid och genererar realtidsinterpretationer av det den ser.

Målning på duk : Skissa grova former direkt på Kreas duk för att påverka kompositionen och placeringen av element i din slutliga bild.

Skärmdelning: Visa direkt dina Pinterest- eller moodboards och låt AI generera tolkningar utifrån de visuella ledtrådarna.

5. Fortsätt att iterera

Krea är byggt för en iterativ process. Du kan generera, justera, regenerera och förfina AI-resultatet tills du hittar något som fungerar.

Vill du ändra kameravinkeln?

Ta bort oönskade element från bilden?

Ändra belysningen i en bild?

Vill du konvertera en skiss till fotorealistisk rendering?

Välj den AI-genererade resursen från mappen och ge en enkel textprompt som: ”Belys scenen på nytt. Gör den ljusare, med dagsljus som strömmar in genom fönstren”.

Plattformen bearbetar dina instruktioner och uppdaterar bilden därefter. Du kan också styra hur mycket plattformen ändrar din bild genom att justera AI-styrkan.

Med det sagt, här är en pålitlig formel för att strukturera dina prompts:

Bildtyp + konkret beskrivande ämne + specifika kompositionsdetaljer + referensbild eller stil + val av AI-modell

Kom ihåg att inga guider för prompt engineering kan ersätta praktiska experiment. Du måste testa olika modeller och skapa bilder själv för att förstå vad som fungerar.

Bläddra igenom Kreas community för att se vad andra har skapat, studera deras prompts och ta efter deras experiment.

Gå med i plattformens Discord-server för att ställa frågor och lära dig av användare som redan har lärt sig varje modells egenheter.

👀 Visste du att: Det första stora AI-konstprogrammet, AARON, skapades i början av 1970-talet av den brittiske konstnären och datavetaren Harold Cohen. Inom ramen för detta program lärde sig robotar att skapa teckningar som Cohen senare färglade för hand.

De bästa Krea AI-prompterna för olika användningsfall

Krea förvandlar kreativa arbetsflöden genom att erbjuda tillgång till över 50 AI-modeller. Lek med och använd en kombination av textprompter, stilreferenser, bildformat och till och med skisser för att beskriva vad du vill att programmet ska skapa.

Även om det finns en inlärningskurva är det intuitivt. Denna lista med över 30 Krea AI-prompts ger dig tillräckligt med inspiration för att skapa och experimentera med dina egna prompts.

Det är dags att väcka din inre promptingenjör till liv.

Krea-bildprompter för grafiska formgivare och illustratörer

1. Skapa en fotorealistisk rendering av en hög vegetarisk burgare med ett multigrainbröd, stark cheddarost, grillad svampbiff, rostad röd paprika och krispiga spenatblad, allt flytande i en rik guldorange bakgrund. Färska örter, brödsmulor och röda körsbärstomater svävar dynamiskt runt ingredienserna, som om de fångats av en smakrik vindpust. Belysningen är varm och riktad och framhäver fuktdroppar, texturer och glans i varje lager. Inkludera livfulla organiska färgtoner som väcker känslan av en färsk gourmetmåltid.

via Krea AI

2. En djupblå orm som slingrar sig runt flickans ansikte, med detaljerade och strukturerade fjäll. Flickans läppar är knallröda, glansiga och uttrycksfulla. Hennes hår, ögonbryn och ögonfransar är rena vita och smälter sömlöst in i den rena vita bakgrunden. Den övergripande bilden skapar en slående kontrast mellan blå, röda och vita toner.

via Krea AI

3. En Dior-butik med en flödande vit skulptural fasad. Metalliska fjärilar faller i kaskad från det böjda överhänget ovanför ingången. Varmt gyllene ljus belyser valvbågen och varumärkets bokstäver. Glasfönster avslöjar interiören. Blå timme-fotografi fångar utsikten från gatunivå. Modern organisk arkitektur med fotorealistiska detaljer.

4. En kvinna i grå kostym sitter med benen i kors på motorhuven till en veteranbil. Scenen är svartvit förutom färgglada kosmetikflaskor i rosa och lila. En stor kristallparfymflaska ramar in hennes figur. Gröna botaniska blad och lila lavendelstjälkar flätas in i kompositionen. Veteranbilen har kromdetaljer och klassiska strålkastare. Surrealistisk produktfotografi med collagestil i blandteknik.

💡 Proffstips: Är du nästan nöjd men inte helt med resultatet? Prova Krea:s funktion för återanvändning av parametrar. Den hämtar exakt samma prompt, modell och inställningar från den generationen till promptrutan, så att du snabbt kan köra om och redigera. Om det inte fungerar kan du använda promptkedjor för att få det resultat du önskar.

5. En reseposter i 1960-talsstil visar en kuststad vid solnedgången. Platta färgblock i orange och turkos dominerar. Förenklade arkitektoniska silhuetter kantar horisonten. Geometriska vågor rullar under en nedgående sol. Screentryckets textur ger autenticitet.

via Krea AI

6. Ett Kiko-läppglans i rosa skimmer står upprätt i friskt grönt gräs. Morgondaggdroppar täcker grässtråna. Bokeh-ljus glittrar i bakgrunden. Varmt solljus strömmar in från det övre högra hörnet. Kosmetikprodukten reflekterar det naturliga ljuset. Makrofotografi med kort skärpedjup. Fräsch och naturlig produktfotografiestetik.

Om du använder AI för att öka produktiviteten delar den här videon några tidsbesparande tips 👇

💡 Proffstips: Undrar du om du ska använda ChatGPT eller Meta AI- bild generatorn för att skapa bättre bilder? Här är en snabb guide: Använd ChatGPT för: Fotorealistiska produktbilder, detaljerade karaktärsporträtt, komplexa kompositioner med flera element och precisa varumärkesspecifika bilder. Använd Meta AI för: Snabba konceptskisser, abstrakta konstnärliga stilar, experimentella färgpaletter och snabb iteration under tidiga brainstormingfaser.

Krea-bildprompter för marknadsförings- och reklamteam

7. En kvinnas ansikte vilar fridfullt bland vita prästkragar och gröna knappblommor. Hennes ögon är slutna och hon har naturlig makeup. Fräknar pryder hennes näsa och kinder. Hennes hand rör försiktigt hennes haka och visar en guldring. Blommorna ramar in hela hennes ansikte. Mjukt naturligt ljus framhäver hennes hud. Närbildsfotografi med organisk blomsterkomposition.

via Krea AI

💡 Proffstips: Vill du att Krea ska generera resultat som liknar dina referensbilder/din stil? Ställ in likhetsgraden på ett högre värde för att få en färgton som ligger nära originalbilden.

8. Astronauthjälm fylld med blommor, Light Field Photography. Alla möjliga fokusplan fångas samtidigt, vilket möjliggör omfokusering efter fotograferingen och skapar den karakteristiska förmågan att se runt objekt med subtila parallaxförskjutningar. Den distinkta estetiken i den datorbaserade fotografin visar omöjlig djupinformation med varje kronblad skarpt, oavsett position.

via Krea AI

👀 Visste du att? Över 34 miljoner bilder genereras dagligen på AI-plattformar som Adobe Firefly, Midjourney, Stable Diffusion och DALL-E. Även om konstnärer kan ha negativa föreställningar om AI-konst, visar detta enorma antal helt enkelt hur AI har demokratiserat bildskapandet för alla.

9. En kaotisk collage av utklippta bitar från tidningar och tidskrifter, inklusive människans ansikten, övervakningskameror, annonser, produktetiketter, konstiga prylar, logotyper och fragmentariska texter som överlagras varandra utan ett enda tomt utrymme. Lägg till ojämna kanter, vridna pappershörn, skuggor från överlappande utklipp och små rynkor för realism.

via Krea AI

10. En smartphone svävar mot en livfull bakgrund med en gradient från elektriskt blått till magenta. Abstrakta geometriska former kretsar runt enheten. Ren produktbild med dramatisk belysning underifrån. Modern teknikreklamstil med djärva färger och dynamisk komposition.

11. En flat lay-frukostscen på en marmorbänk. Färska croissanter bredvid en rykande kaffekopp. Naturligt morgonljus från fönstret skapar mjuka skuggor. Spridda kaffebönor ger textur. Livsstilsfotografi med varma, inbjudande toner och generöst med vitt utrymme för textöverlägg.

via Krea AI

12. En modell går genom en stadsgata klädd i en överdimensionerad blazer. Rörelseoskärpa antyder rörelse och energi. Ljuset under den gyllene timmen skapar dramatiska skuggor. Betongbyggnader ramar in bakgrunden. Högkontrastfotografi av gatumode med filmisk färgkorrigering.

via Krea AI

💡 Proffstips: Har du en digital rendering av låg kvalitet eller överkomprimerade originalbilder? Använd Krea Enhancer-funktionen för att kreativt återuppfinna hur en skarpare version av scenen med högre upplösning skulle ha kunnat se ut.

13. Två äldre trollkarlar med långa vita skägg spelar schack vid ett träbord i ett svagt upplyst bibliotek. De bär höga, lappade spetsiga hattar och rikt texturerade mantlar i juvelfärger. Antika läderinbundna böcker fyller hyllorna bakom dem. Varm omgivande belysning skapar mjuka skuggor över deras väderbitna ansikten.

via Krea AI

Krea-bildprompter för AI- och konceptkonstnärer

14. En livfull rymdbild av musikaliska planeter och nebulosor, dramatisk dämpad belysning, digital konst, 8K IMAX, filmisk, fotorealistisk upplösning

via Krea AI

👀 Visste du att? Ett konstverk skapat av Midjourney vann ett pris på Colorado State Fair 2022, vilket var ett av de första fallen där AI-konst slog mänskliga bidrag i en traditionell tävling.

15. Vattenfall strömmar över kanterna och löses upp i dimma innan de når botten. Forntida ruiner vilar på varje ö, förbundna med glittrande ljusbroar. Lila och guldfärgade nebulosor virvlar i himlen ovanför och kastar surrealistiska färger över allt.

16. En vit duva med persikofärgade vingfjädrar svävar genom en stjärnklar natthimmel. Gyllene gnistor följer efter fågeln som stjärnstoft och skapar en lysande stig genom mörkret. Den kosmiska bakgrunden visar spridda stjärnor och subtila nebulosamoln. Duvans vingar är utbredda mitt i flykten, varje fjäder är detaljerad och lyser med varma orange toner.

via Krea AI

💡 Proffstips: Använd negativa uppmaningar för att specificera oönskade element i en bild. Till exempel "suddig fjädrar" och "överexponerad glöd" för att säkerställa att skarpa detaljer inte suddar ut stjärnstoftseffekten. Använd också Krea 1-modellen med 75 % AI-styrka för att få den bästa fotorealistiska återgivningen av enskilda fjädrar.

16. Två silhuetter står i en massiv valvbåge med utsikt över ett futuristiskt främmande landskap. Enorma sfäriska strukturer och höga cylindriska byggnader reser sig från ökenmarken under en disig himmel. Arkitekturen kombinerar organiska kurvor med industriella element. Varmt solljus filtreras genom dammet i atmosfären och skapar dramatisk bakgrundsbelysning och långa skuggor över den sandiga marken.

via Krea AI

17. En vit Pegasus med utsträckta vingar står på en flytande ö vid soluppgången. Forntida mossbelagda ruiner och vattenfall faller ned i dimmiga moln nedanför. Gyllene ljus bryter igenom himlen medan frodigt gräs täcker terrängen. Bakgrunden visar atmosfärisk djup med varm bärnsten som övergår till turkos himmel.

18. En skogsgudinna med barkliknande hud och mossbeklädda axlar framträder ur smaragdgrönt lövverk. Horn pryder hennes huvud, sammanflätade med grenar och vita blommor. Fläckigt solljus skapar kantbelysning på organiska texturer. Hennes lugna uttryck förmedlar uråldrig visdom mot bakgrund av den lager på lager av grön vegetation.

🧠 Kul fakta: Har maskinellt skapad konst något värde? År 2018 auktionerades ett AI-genererat porträtt med titeln Portrait of Edmond de Belamy ut på Christie's för 432 500 dollar. Detta evenemang utlöste en global debatt om maskinell kreativitet.

Krea-prompts för redigering och AI-förbättringar

19. Belys scenen på nytt och gör den ljusare med solljus som strömmar in genom fönstren.

via Krea AI

💡 Proffstips: När du matar in referensbilder, använd matchande, beskrivande språk. Istället för att bara säga "Förvandla det här fotot till en teckning som referensbilden" kan du till exempel säga "Förvandla det här fotot till en digital illustration med en platt rosa bakgrund och detaljerade linjer, så att det matchar referensbilden".

20. Omformulera bilden. Zooma ut 100 % så att vi bara kan se mannens överkropp.

via Krea AI

21. Ändra kameravinkeln. Rotera kameran/vinkeln så att vi kan se kvinnan i profil, från sidan.

via Krea AI

22. Ta bort oönskade element från en scen. Ta till exempel bort alla människor från gatan så att den ser tom ut.

via Krea AI

23. För klädbyten, redigera denna bild och ändra jackans färg från svart till gul.

24. Byt stil och förvandla enkla skisser och koncept till mer detaljerade verk, som renderingar eller fotografier.

via Krea AI

*Obs: Alla bilder i detta avsnitt kommer från Krea.

💡 Proffstips: När du redigerar bilder, tala inte om för AI:n vad som ska ändras – beskriv istället det slutresultat du vill ha. Istället för ”ta bort bakgrunden och lägg till oskärpa”, prova ”skapa ett porträtt med mjuk bokeh-bakgrund och motiv i skarp fokus”.

Fortsätt experimentera och sök inspiration från andra kreatörer för att se hur de använder AI-verktyg för att skapa de bästa visuella verken.

Vilka är vanliga misstag när man använder prompts i Krea AI?

Krea erbjuder omfattande funktioner. Och det tar tid att vänja sig vid dess modaliteter och funktionsuppsättningar.

Om du har haft svårt att få det att generera de bilder du vill ha, här är några misstag du kan ha gjort.

Misstag Varför det händer Lösning Gör allt med en enda modell Det finns över 50 AI-modeller för bildgenerering och över 10 modeller för videoproduktion. När du skapar alla typer av konstnärliga, abstrakta, animerade eller grafiska bilder utan att ändra AI-modellen kan du få ett ganska nedslående resultat. Experimentera. Lär dig var olika modeller utmärker sig, t.ex. runway-4 för karaktärsreferenser, Nano Banana och ChatGPT för måleri+textprompter. Använder inte Raw-läge Kreas modeller är tränade att generera "snygga" resultat som standard. Denna estetiska bias strider mot vissa konstnärliga stilar eller tekniska renderingar. Aktivera Raw Mode när du vill att modellen ska generera mindre konstnärliga bilder. Ignorera inställningarna för AI-styrka AI-styrka-reglaget styr hur starkt plattformen tolkar dina referenser jämfört med din textprompt. Om du inte justerar skalan får du resultat som i stort sett är orelaterade. Välj lägre AI-styrka när du vill att Krea ska prioritera textprompter och hålla sig nära referenserna. Överbelastning av uppmaningarna Att fylla uppmaningar med över 50 beskrivningar förvirrar genereringsprocessen. Gå igenom skapandeprocessen steg för steg om det finns flera små och nyanserade detaljer att ta hänsyn till. Använda canvasverktyg passivt Kreas arbetsyta (former, penslar, fjäderverktyg) är utformad för kontinuerlig förfining, inte för engångsförsök. Skissa grova former, använd trollspöet för smarta val och upprepa 3–5 gånger för ett polerat resultat. Missbruk av webbkamera och skärmdelning Användarna förväntar sig att kameran bokstavligen placerar dem i scener eller antar att skärmdelning skapar exakta kopior. AI tolkar former, färger och rörelser – inte direkt kopiering. Använd webbkameran för abstrakta former/färger och skärmdelning för att visa moodboards eller referenssamlingar. Överskattade community-tränade anpassade modeller Krea erbjuder över 1 000 stilmallar från communityn. Användare använder standardmodeller och missar specialiserade stilar som passar deras exakta behov. Bläddra bland communityns stilar innan du skapar komplexa uppmaningar. Många nischade estetiska stilar (cyberpunk neon, Studio Ghibli, art nouveau) är förtränade och redo att användas.

Begränsningar vid användning av Krea AI

Krea är imponerande, men det är inte ett felfritt verktyg. Här är några områden där Kreas kreativa iterativa process kommer att brista:

Begränsade beräkningsenheter : Du behöver betalda abonnemang eftersom det kostnadsfria abonnemanget endast erbjuder 50 beräkningsenheter per månad – dessa förbrukas snabbt när du itererar genom koncept eller testar flera AI-modeller för ett enda projekt.

Överväldigande med alternativ : Även om över 50 modeller låter imponerande, kan det förvirra nybörjare som bara behöver grundläggande bildgenerering och inte behöver avancerad kontroll över stilöverföring eller specialiserade renderingsmotorer. Allt de behöver är : Även om över 50 modeller låter imponerande, kan det förvirra nybörjare som bara behöver grundläggande bildgenerering och inte behöver avancerad kontroll över stilöverföring eller specialiserade renderingsmotorer. Allt de behöver är bildgenereringsprompter för att komma igång.

Svårigheter med nyanser : AI:n misstolkar abstrakta begrepp, alltför detaljerade beskrivningar eller förfrågningar som kombinerar flera konstnärliga stilar – prova : AI:n misstolkar abstrakta begrepp, alltför detaljerade beskrivningar eller förfrågningar som kombinerar flera konstnärliga stilar – prova med tankekedjor , särskilt vid generering i realtid, där resultaten förändras konstant när du justerar elementen på duken.

Ingen offlinefunktion : Du behöver en stabil internetanslutning för att komma åt alla funktioner, eftersom Krea är helt webbaserat.

Fortfarande i aktiv betaversion : Medan Krea successivt lanserar nya funktioner är vissa av dess funktioner fortfarande experimentella, med tillfälliga buggar och ofullständig funktionalitet.

Stöder inte långa innehåll: Du kan bara skapa videor på upp till 10–12 sekunder, vilket innebär att du måste skapa flera klipp och sätta ihop dem i ett externt videoredigeringsprogram för längre videor.

📮 ClickUp Insight: 88 % av våra undersökningsdeltagare använder AI för sina personliga uppgifter, men över 50 % drar sig för att använda det på jobbet. De tre största hindren? Brist på smidig integration, kunskapsluckor eller säkerhetsproblem. Men vad händer om AI är inbyggt i din arbetsmiljö och redan är säkert? ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, gör detta till verklighet. Den förstår uppmaningar i klarspråk och löser alla tre problem som kan uppstå vid införandet av AI, samtidigt som den kopplar samman din chatt, dina uppgifter, dokument och kunskaper över hela arbetsytan. Hitta svar och insikter med ett enda klick!

Krea AI-alternativ att utforska

Kolla in dessa Krea-alternativ som kompenserar för dess begränsningar eller erbjuder fler arbetsinkluderande funktioner som passar ditt arbetsflöde:

1. ClickUp

Krea hanterar bildgenereringen väl. Detsamma gäller för de andra verktygen på listan. Dessa verktyg är dock inte skapade för att hantera kreativa processer.

ClickUp integrerar AI i ditt arbetsflöde med Brain, Automations och samarbetsverktyg som hjälper dig att omvandla bildutdata till färdiga kreativa tillgångar.

Världens första konvergerade AI-arbetsyta kombinerar flera verktyg, modeller och arbetsflöden i en enhetlig plattform.

Nedan ser vi hur den kontextuella AI:n integrerar intelligens direkt i varje arbetsflöde:

AI som förstår dig och ditt arbete

ClickUp Brain förstår ditt arbetssammanhang i olika uppgifter, dokument, kommentarer och bilagor.

När den kreativa chefen frågar: ”Vad är det som försenar lanseringsbilderna för vårkampanjen?” skannar ClickUp Brain briefs, förfrågningar om tillgångar, feedbacktrådar och korrekturkommentarer och svarar sedan:

Saknade revisioner på två huvudgrafikbilder

En fotografering som har fastnat i väntan på godkännande av rekvisita

Sena kopieringsuppdateringar påverkar den slutliga layouten

Designfiler som fastnat bakom olösta feedbackloopar

ClickUp Brain lyfter fram ansvariga och tidsåtgången för varje flaskhals.

Med dessa insikter kan ditt team ägna mer tid åt att lösa problem än att hantera arbetsbelastningen.

Bygg upp ditt promptbibliotek

För pågående kreativa projekt kan du skapa ett gemensamt bibliotek med framgångsrika uppmaningar i ClickUp Docs.

Dokumentera hur specifika formuleringar, kompositionsdetaljer eller stilreferenser i prompten påverkade resultaten.

Ditt team kan använda dessa promptmallar som utgångspunkt för sina experiment utan att behöva börja från scratch.

Använd kombinationen ClickUp Docs + ClickUp Brain för att skapa promptbibliotek.

Skapa bilder med ClickUp Brain

Om du är ClickUp-användare kan du här se hur du kan skapa upp till 10 polerade bilder direkt och skicka dem direkt till ditt team – inom ClickUp Workspace.

Skapa bilder för att illustrera koncept, designa annonser eller infografik, bygg storyboards eller mockups – allt från enkla textprompts eller korta instruktioner.

Skapa kraftfulla bilder med enkla uppmaningar i ClickUp Brain.

Du kan använda AI-bildgenerering från många olika startpunkter i ClickUp: en uppgift, en kommentartråd, ett dokument eller en whiteboard.

Efter genereringen får du bilder som du omedelbart kan bifoga till uppgifter, bädda in i dokument eller whiteboards eller dela i chattar.

Du behöver inte exportera och importera, eftersom allt finns i ClickUp.

Dessutom finns alla modeller du behöver i samma ekosystem. Du kan växla mellan dem utifrån dina behov.

Du väljer den AI-modell som passar din uppgift. Till exempel

Claude för långsiktigt tänkande, strukturerat resonemang och strategisk planering

ChatGPT (OpenAI) för att finslipa kundinriktad text och snabb iteration

Gemini för forskningsintensiva uppmaningar, tekniska analyser och faktasyntes.

Välj en AI-modell som passar dina behov

Eller kanske kan du också använda din kreativa energi och dela bedårande bilder med dina kollegor.

Flytta allt ditt arbete till en AI-superapp – din AI-kompanjon på skrivbordet.

ClickUp BrainGPT är en enhetlig AI-arbetsyta för datorer. Det förvandlar ClickUp till en AI-superapp där ditt arbete, dina verktyg och din intelligens finns samlade på ett och samma ställe. De viktigaste funktionerna är: Tala naturligt, och Talk to Text omvandlar dina tankar till strukturerade texter, sammanfattningar, handlingsplaner eller uppmaningar. Det fångar nyanser, organiserar idéer och förvandlar röriga röstanteckningar till användbart arbete på ett ögonblick.

Skapa AI-bilder som har all kontext från din arbetsyta och anslutna appar med hjälp av ClickUp Brain MAX.

Använd Enterprise Search för att hitta vad som helst bland uppgifter, dokument, kommentarer, bilagor och anslutna verktyg som Google Drive eller Figma.

Automatisera kreativa arbetsmoment med AI-agenter som tolkar ditt arbetsflöde, läser uppgiftskontexten och agerar åt dig. Agenter uppdaterar status, dirigerar arbete, tilldelar ägare, genererar tillgångar och avblockerar uppgifter utan att behöva steg-för-steg-regler.

Skriv uppmaningar på naturligt språk med ClickUp Brain och skapa intelligenta agentiska arbetsflöden.

Om du redan använder för många AI-appar visar den här videon hur du kan åtgärda det innan det går överstyr.

ClickUps viktigaste funktioner

Samarbeta i realtid kring kreativa koncept: Använd Använd ClickUp Whiteboards för att brainstorma visuella idéer med ditt team, fästa referenser och omvandla koncept till genomförbara uppgifter direkt.

Spåra bildprestanda i olika kampanjer: Skapa anpassade Skapa anpassade ClickUp-instrumentpaneler för att övervaka prestanda och engagemang för dina bilder och använd AI-kort för att automatiskt sammanfatta uppgiftsframsteg eller visa mönster i feedback.

Omvandla samtal till tydliga nästa steg: Använd Använd ClickUp AI Notetaker för att fånga upp kreativa beslut från kundsamtal eller teamsynkroniseringar och tilldela uppföljningar direkt till uppgifter så att ingenting går förlorat.

Omedelbar ljud- och videosamarbete: Starta Starta ClickUp SyncUp direkt från din arbetsyta för att diskutera visuell inriktning, dela feedback om genererade bilder eller gå igenom revideringar i realtid.

Dela idéer via klipp: Spela in din skärm för att visa olika varianter av uppmaningar, berätta om designfeedback eller förklara visuella koncept med hjälp av Spela in din skärm för att visa olika varianter av uppmaningar, berätta om designfeedback eller förklara visuella koncept med hjälp av ClickUp Clips – allt lagras i den relevanta uppgiften.

Skicka kreativa godkännanden automatiskt: Ställ in ClickUp Automations för att meddela intressenter när designen är klar för granskning och flytta godkända tillgångar till produktion utan manuella uppföljningar.

Begränsningar i ClickUp

Dess funktionsuppsättning och anpassningsalternativ kan överväldiga nya användare.

ClickUp-priser

2. Leonardo AI

via Leonardo AI

Leonardo AI (förvärvat av Canva) är en generativ AI-plattform som använder avancerade ML-algoritmer för att omvandla textprompter till högkvalitativa bilder. Verktygets egenutvecklade grundmodell, Leonardo Phoenix, gör det möjligt för användare att skapa ett brett utbud av visuella tillgångar, från konceptkonst och speltillgångar till marknadsföringsgrafik och produktmodeller.

Med det får du ett stort bibliotek med förtränade AI-modeller som är optimerade för specifika konststilar och till och med en möjlighet att träna dina egna anpassade modeller. Leonardos intuitiva, webbläsarbaserade gränssnitt gör det tillgängligt för både nybörjare och proffs.

Leonardo AI:s bästa funktioner

Skapa fotorealistiska bilder med stark detaljrikedom och konsekvent efterlevnad av prompten, även när du lägger till textöverlägg på bilderna.

Ladda upp OBJ-filer och skapa kontextuellt intelligenta texturer för 3D-tillgångar.

Skissa koncept med Realtime Canvas och se hur skisserna förvandlas till detaljerade karaktärs- och miljökoncept.

Träna anpassade AI-modeller på din egen dataset för att upprätthålla en konsekvent varumärkesestetik och karaktärsdesign över flera generationer.

Begränsningar för Leonardo AI

Att skapa realistiska oorganiska objekt som bilar och maskiner kan kräva flera försök jämfört med organiska motiv.

Gratis användare får vänta längre i genereringskön under rusningstider, då betalande prenumeranter prioriteras.

Priser för Leonardo AI

Gratis : 150 tokens per dag

Lärling : 10 $/månad

Artisan : 24 $/månad

Maestro: 48 $/månad

Leonardo AI-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Leonardo AI?

Här är en recension från G2:

Leonardo. Ai erbjuder full äganderätt till genererat innehåll, där alla rättigheter förblir hos användaren. API-krediter utan utgångsdatum underlättar långsiktig planering. Det möjliggör också anpassad modellträning och detaljerade projektbehörigheter, vilket gör samarbetet mellan team med olika åtkomstbehov mycket smidigare.

Leonardo. Ai erbjuder full äganderätt till genererat innehåll, där alla rättigheter förblir hos användaren. API-krediter utan utgångsdatum underlättar långsiktig planering. Det möjliggör också anpassad modellträning och detaljerade projektbehörigheter, vilket gör samarbetet mellan team med olika åtkomstbehov mycket smidigare.

📚 Läs mer: De 13 bästa Meta AI-alternativen 2025

3. Midjourney

via Midjourney

Midjourney utmärker sig genom att producera högst stiliserade, konstnärliga bilder med en distinkt estetik som många anser vara guldstandarden för kreativa proffs.

Plattformen fungerar främst via Discord och skapar detaljerade konstverk och illustrationer utifrån textbeskrivningar. Varje generering blir en del av ett sökbart communitygalleri där du kan bläddra bland miljontals bilder med deras exakta prompts synliga.

Till skillnad från Kreas realtidsiterationsmetod fokuserar Midjourney på att leverera polerade, sammanhängande konstnärliga resultat som ofta kräver minimala justeringar.

Midjourneys bästa funktioner

Ger oändlig inspiration och lärandemöjligheter med sitt öppna community-flöde.

Relax Mode för obegränsad bildgenerering i långsammare takt

Ladda upp referensbilder för att upprätthålla konsekvensen mellan skapelserna eller tillämpa specifika konstnärliga stilar samtidigt som karaktärsdrag bevaras.

Kör flera genereringsjobb samtidigt

Stealth Mode för att hålla bilder och videor privata när du inte vill att de ska visas i communitygalleri

Midjourneys begränsningar

Det finns för närvarande ingen gratis provperiod, utan du måste teckna ett abonnemang för att testa plattformen.

Användare kritiserar ofta bristen på kundsupport och avsaknaden av direkta kommunikationskanaler.

GPU-tiden beräknas utifrån faktisk serverbearbetningstid, inte väntetid i kö, vilket gör kostnadsberäkningen oförutsägbar för komplexa uppmaningar.

Priser för Midjourney

Grundläggande : 8 $/månad

Standard : 24 $/månad

Pro : 48 $/månad

Mega: 96 $/månad

Midjourney-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (100 recensioner)

Capterra:

Vad säger verkliga användare om Midjourney?

Här är en recension från G2:

Jag tycker att Midjourney, om det används på rätt sätt, kan hjälpa till att skapa bilder som ser riktigt realistiska ut och kan spara mycket tid. Det är enkelt att använda när man väl har lärt sig att ge rätt uppmaningar.

Jag tycker att Midjourney, om det används på rätt sätt, kan hjälpa till att skapa bilder som ser riktigt realistiska ut och kan spara mycket tid. Det är enkelt att använda när man väl har lärt sig att ge rätt uppmaningar.

Effektivisera dina kreativa processer med ClickUp

Innan du prenumererar på ännu ett AI-verktyg eller provar andra modeller, ta en paus och fundera över vad du egentligen behöver.

Om dina visuella krav inte kräver ett omfattande modellurval eller hyperspecialiserad stilkontroll behöver du kanske inte en dedikerad plattform som Krea.

Med ClickUp kan du skapa fantastiska bilder direkt i din arbetsmiljö. Och det bästa är att det inte slutar där.

ClickUp hjälper dig att hantera dina kreativa arbetsflöden från början till slut. Med inbyggda AI-automatiseringar, AI-agenter, kontextuell sökning och AI-drivna dokument kan du snabbt gå från idé till genomförande.

Är du redo att samla alla kreativa arbetsflöden under ett tak? Registrera dig på ClickUp – din uppkopplade arbetsplats.

Vanliga frågor

Träna en anpassad AI-modell genom att ladda upp minst tre befintliga bilder av ditt varumärkes visuella tillgångar. Krea tilldelar sedan en unik stilkod som du kan tillämpa på framtida generationer. Använd detta steg för att upprätthålla en konsekvent estetik i alla resultat utan att behöva skapa nya prompts varje gång.

Nej. Bilder och videor kräver separata arbetsflöden. Du kan först skapa en bild och sedan använda den som startram för videogenerering genom att ladda upp den till nyckelbildens tidslinje. Plattformen stöder inte samtidig bild- och videogenerering från en prompt.

Sträva efter rika, detaljerade uppmaningar med information om stil, texturer, belysning, kamerainställningar och miljö. Du kan också mata in referenser eller rita på duken för att styra det exakta resultatet.

Använd rutan för negativa uppmaningar under uppskalning eller mönstergenerering för att utesluta oönskade element från det slutliga resultatet. Ange saker som suddiga bilder, artefakter, förvrängning eller anatomiska felaktigheter för att förfina utskriftskvaliteten. Detta hjälper AI att fokusera på önskade element samtidigt som vanliga genereringsproblem undviks.

Krea erbjuder integrerade arbetsflöden för bild- och videogenerering i realtid. Det fokuserar också på AI-assisterade förbättringar och redigeringar. Midjourney utmärker sig dock i stiliserade bilder med exceptionell estetisk sammanhållning, men fokuserar enbart på bildgenerering. Välj utifrån om du behöver mångsidighet eller ren konstnärlig produktion.

Ja. Det kostnadsfria abonnemanget erbjuder 50 beräkningspoletter per dag. Beroende på vilken modell du väljer kan du testa mellan 6 och 25 uppmaningar varje dag.