Marknadsföringsstrategier för högskolor: Hur man ökar antalet antagna studenter 2025

Med ständigt sjunkande antagningssiffror till högskolor vet du hur utmanande det är att uppnå ditt universitets antagningsmål.

Med en krympande ansökarpool, ökande finansiella risker och växande skepsis kring värdet av en akademisk examen blir marknadsföring av högre utbildning bara svårare än någonsin.

Om du arbetar med marknadsföring inom högre utbildning och letar efter sätt att vända denna utmaning till en konkurrensfördel är det här inlägget något för dig.

Vi delar med oss av praktiska marknadsföringsstrategier för högskolor och universitet för att öka antalet antagna studenter och ge större exponering för varumärket.

⭐ Utvalda mallar Har du svårt att hålla koll på alla dina marknadsföringsinitiativ för högskolan? Använd ClickUps mall för marknadsföringsplan för högskolor för att samla alla dina marknadsföringsstrategier för högskolan på ett ställe. Med den här mallen kan du spåra slutförandet av varje uppgift i procent och till och med kategorisera dem efter prioritet, till exempel hög, medelhög och låg. Få en gratis mall Centralisera dina marknadsföringsinsatser med ClickUps mall för marknadsföringsplan för universitet.

Varför marknadsföring är viktigt för högskolor

Alla akademiska institutioner konkurrerar i grunden om samma möjligheter.

Om den potentiella studenten inte kommer ihåg eller ens överväger din högskola när hen gör sin research, har du redan förlorat en student.

Här är varför du behöver både traditionella och digitala marknadsföringsstrategier för din högskola:

Längre beslutscykler : När man väljer högskola (vanligtvis under en period på 6–18 månader) jämför man program, besöker campus, pratar med nuvarande studenter och undersöker karriärmöjligheter. Du behöver konsekventa kontaktpunkter under hela processen för att hålla dig i åtanke.

Konsekvent varumärkesbyggande hos konkurrenterna : Alla högskolor och universitet satsar på att bygga upp en pålitlig varumärkesidentitet på digitala plattformar (och det borde du också göra) – genom betalda annonser, organiskt innehåll, närvaro i sociala medier och riktade kampanjer.

Förändrat forskningsbeteende : Potentiella studenter bildar sig en uppfattning genom Reddit-trådar, TikTok-videor, poddar, ditt engagemang i sociala medier och till och med genom traditionell marknadsföring innan de kontaktar antagningsenheten eller laddar ner din broschyr.

Direkt inverkan på antalet antagna studenter : Studenter väljer högskolor som de litar på och känner en emotionell koppling till. Marknadsföring bygger upp det förtroendet genom autentiska berättelser och konsekventa budskap i alla kanaler.

Begränsat fönster för att göra intryck: Potentiella studenter gör en kortlista med 5–8 högskolor tidigt i sin researchfas. Om du inte syns under den kritiska perioden kommer du inte ens att hamna på deras ansökningslista.

👀 Visste du att? Den genomsnittliga marknadsföringsbudgeten för online- och yrkesutbildningsenheter är 1,18 miljoner dollar, men medianen är bara 644 000 dollar – ett tydligt tecken på ökande ojämlikhet mellan institutionerna. Inom marknadsföring av högre utbildning blir de rika ännu rikare, medan mindre skolor kämpar för att få uppmärksamhet.

De bästa marknadsföringsstrategierna för högskolor

Oavsett om du är marknadsförare inom högre utbildning för ett kommunalt college, ett privat universitet eller en onlineutbildningsavdelning är ditt mål detsamma. Att attrahera, engagera och konvertera potentiella studenter i en alltmer konkurrensutsatt miljö.

Dessa digitala marknadsföringsstrategier för utbildningsinstitutioner hjälper dig att stärka varumärkeskännedomen och därmed attrahera studenter och öka antalet antagna.

1. Skapa en informativ webbplats

Dina potentiella studenter kanske hör talas om din akademiska institution via rekommendationer från vänner. Eller så upptäcker de dig genom en Google-sökning eller en marknadsföringskampanj på sociala medier.

När de hamnar på din webbplats, oavsett hur, bör den ge ett starkt första intryck.

Vad innebär det? För det första bör det förmedla varumärkets budskap. En annan viktig komponent är hur du skiljer dig från andra högskolor.

För att göra din webbplats till en digital kanal för beslutsfattande för potentiella studenter bör du ha följande på plats som en del av marknadsföringen av högre utbildning:

Webbdesign och arkitektur

Din webbplats besöks av olika målgrupper samtidigt.

Till exempel bläddrar gymnasieelever för att hitta information om grundutbildningsprogram, yrkesverksamma söker efter kvällskurser på avancerad nivå, medan internationella studenter kanske vill ha tydlig information om antagningskriterierna.

Din webbplatsarkitektur bör tydligt segmentera dessa vägar från själva startsidan.

Ett exempel: Arizona State University, där du själv kan välja utbildningsprogram.

via Arizona State University

Utöver tydlig navigering är detta de element som är oumbärliga (bra att ha) på din webbplats:

Mobilanpassad design : Skapa en design som gör det möjligt för dina potentiella kunder att göra research under pendlingen, mellan lektionerna eller när de scrollar på sina mobiler sent på kvällen.

Programsökare : Ställ 3–4 snabba frågor till dina potentiella kunder om intressen, karriärmål och studiepreferenser, och föreslå sedan relevanta program.

AI-chattbottar: Använd chattbottar som kan svara på vanliga frågor om deadlines, krav, campusfaciliteter och ansökningsstatus dygnet runt.

Skapa programspecifika landningssidor

De söker efter specifika frågor, till exempel ”bästa masterprogram i finans i USA”, och kommer direkt till programsidorna via sökmotorer eller riktade annonser. Dessa programsidor fungerar som ett fristående konverteringsverktyg med följande viktiga element:

Behörighetskriterier : Ha ett avsnitt som specificerar krav för inhemska och internationella studenter, standardiserade testresultat, förkunskapskrav och minimikrav på betygsgenomsnitt.

Tydliga uppmaningar : Ha tydliga uppmaningar för potentiella kunder i olika skeden av deras beslutsprocess, t.ex. fyll i ansökningsformuläret, boka ett samtal med en antagningsrådgivare, ladda ner broschyren.

Nedladdningsbara broschyrer : Skapa nedladdningsbara PDF-filer som innehåller information om läroplanens struktur, kursavgifter, tillgängliga stipendier, kreditkrav, lärarnas meriter och karriärmöjligheter.

Studenternas omdömen : Korta citat eller videoklipp från nuvarande studenter och nyutexaminerade.

Nästa antagningsdatum: Tydliga deadlines och ansökningsfrister för att skapa en känsla av brådska.

Andra webbsidor

När dina potentiella kunder besöker din webbplats kanske de fortfarande jämför olika högskolor eller funderar på sitt slutgiltiga val. Skapa engagerande webbsidor som ger målgruppen tillgång till information som:

Om oss : Högskolans grund, historia, ackrediteringar och rankningar, kända alumner, kulturell mångfald, kärnvärden och all annan information som kan bidra till att öka studenternas engagemang och hjälpa dem att få en bättre förståelse för din institution.

Pressomnämnanden och nyheter : Senaste mediebevakningen, forskningsgenombrott, anmärkningsvärda prestationer av alumner och institutionella milstolpar.

Campusfaciliteter : Virtuella rundturer, information om studentbostäder, biblioteksresurser, laboratorier, idrottsanläggningar, studiemiljöer och studentlivet på campus.

Stödtjänster för studenter: Karriärrådgivning, resurser för mental hälsa, akademisk handledning och anpassningar för funktionsnedsättningar.

Centralisera innehållet på din webbplats och programinformationen med ClickUp Docs.

Ditt team kan skapa innehåll för broschyrer, programriktlinjer, behörighetskrav, om oss och andra webbsidor med hjälp av den inbyggda AI-assistenten.

Flera bidragsgivare (marknadsföringsförfattare, akademiska dekaner, studentteam) kan redigera samtidigt, lämna kommentarer i texten och tagga granskare innan sidorna publiceras.

Förenkla ditt innehållsarbete med ClickUp Docs

Every Doc sparar automatiskt olika versioner, så att du aldrig förlorar äldre versioner av kurssidor eller ackrediteringsinformation.

Du kan också lagra stilguider och riktlinjer för visuell identitet i ett delat dokument för att säkerställa att alla webbtexter har en enhetlig ton mellan olika avdelningar.

👀 Visste du att? Nästan 79 % av studenterna föredrar att hämta information om skolan från högskolans officiella webbplats, medan 26 % använder en chattbot eller ChatGPT för att förbättra sin informationssökning.

2. Bygg upp ditt varumärke på sociala medier

Alla universitet behöver inte finnas på TikTok.

Men om du ignorerar sociala medier går du miste om en möjlighet att bygga upp en gemenskap och dela din institutions värderingar och mission.

Dessutom spelar sociala medier en avgörande roll för att etablera, upprätthålla och stärka relationer under hela studentens livslängd.

Enkelt uttryckt är det här som potentiella studenter bildar sig ett första intryck, nuvarande studenter hittar en känsla av tillhörighet och alumner håller kontakten långt efter examen.

Du måste också veta att användargenererat innehåll för målgruppen skapar större förtroende än något annat marknadsföringsmaterial eller några andra marknadsföringsstrategier.

Varje plattform ger dig en annan scen:

Instagram, Facebook och TikTok låter dig visa upp campuslivet, studenternas upplevelser och den dagliga kulturen.

LinkedIn lyfter fram akademisk excellens, forskning vid fakulteten och alumners prestationer.

YouTube fungerar som en berättarplattform för campusrundturer, webbseminarier och studenters framgångshistorier.

För inspiration, kolla in University of Michigans Instagram-sida. De publicerar allt från sena studiekvällar till fotbollstraditioner.

Med tanke på att 73 % av blivande studenter använder sociala medier för att undersöka skolor, gör din närvaro på sociala medier det lättare för dem att föreställa sig sin framtid på ditt universitet.

via University of Michigan

Flera andra universitet lyckas också med detta på andra sociala medieplattformar.

Northeastern Universitys YouTube-kanal har till exempel massor av videor om campus, aktuella ämnen osv. Det visar att din marknadsföringsstrategi inte behöver kretsa enbart kring campusvisningar eller glansiga reklamfilmer.

via Northeastern University

Å andra sidan riktar sig Harvard Business Schools LinkedIn-sida för Executive Education till flera målgrupper (potentiella deltagare, företagskunder, fakultetsmedlemmar, alumner).

via Harvard Business School

Kärnan i dessa exempel är att dina strategier för sociala medier ska baseras på ett brett spektrum av ämnen, aktiviteter, intressen och erfarenheter.

Förutom en gedigen strategi för sociala medier är det viktigt att använda rätt kanal för att nå din målgrupp. Det innebär att din målgrupp kommer att bestå av:

Studenter och potentiella studenter

Föräldrar

Företagspartners

Andra institutioner

Personal och potentiella lärare

Hur kan ClickUp hjälpa till?

Använd ClickUps mall för marknadsföringsplan för antagning till högskolor på sociala medier för att följa upp dina insatser på sociala medier i olika marknadsföringskanaler.

Med den här mallen kan du planera, tilldela och schemalägga dina uppgifter på sociala medier från ett och samma ställe.

Du kan även använda den här mallen för att visualisera deadlines för olika inlägg (i en kalendervy), hantera uppgifter med ett dra-och-släpp-kanbantavla och spåra framstegen för varje uppgift (med anpassade statusar). Mallen är enkel att konfigurera och ännu enklare att använda i arbetet.

Få en gratis mall Hantera inlägg på sociala medier med ClickUps mall för marknadsföringsplan för sociala medier för antagning till högskolor.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Samla alla dina kampanjer på en organiserad tavla med anpassade vyer för varje plattform.

Håll koll på deadlines för antagningscykler, evenemang och helgdagar med färgkodade statusar och påminnelser.

Lägg till anpassade fält för mätvärden som engagemangsgrad, räckvidd och klickfrekvens för att övervaka vad som tilltalar potentiella studenter mest.

🎺 Fördelar med ClickUp: Du kan hantera högskolans sociala medier med hjälp av spridda kalkylblad, direktmeddelanden och påminnelser. Men det ger inte den struktur, synlighet eller samordning som krävs för att skapa en konsekvent närvaro online. ClickUps marknadsföringsprojektledning samlar alla delar av din marknadsföring på sociala medier under ett och samma tak. Från idé till analys efter lansering – varje steg i din kampanj finns samlat på ett och samma ställe. Förvandla slumpmässiga marknadsföringsåtgärder till en sammanhängande strategi som når ut över olika plattformar med ClickUps marknadsföringsprojektledning.

Försäljning, marknadsföring, designlab, logistik, teknik och support måste utföra sina uppgifter i en specifik ordning för att kundens projekt ska bli framgångsrikt – innan ClickUp var detta ett stort problem. Utan möjligheten att spåra projektets tidsplan, mål och globala teams uppgifter på ett och samma ställe hade vi svårt att få alla delar till evenemangen i tid.

Försäljning, marknadsföring, designlab, logistik, teknik och support måste utföra sina uppgifter i en specifik ordning för att kundens projekt ska bli framgångsrikt – innan ClickUp var detta ett stort problem. Utan möjligheten att spåra projektets tidsplan, mål och globala teams uppgifter på ett och samma ställe hade vi svårt att få alla delar till evenemangen i tid.

3. Investera i innehållsmarknadsföring

Investera i att skapa högkvalitativt innehåll som går utöver att bara erbjuda information om antagning. När du konsekvent publicerar värdefulla resurser börjar potentiella studenter se din institution som en självklar källa för vägledning.

Här är några tips på hur du kan bygga upp värdefulla tillgångar:

Skapa innehållskluster kring viktiga beslutspunkter

Blivande studenter har komplexa och mångfacetterade frågor när de väljer sin karriärväg. Analysera vad de faktiskt söker efter och skapa sammanhängande innehållskluster som besvarar dessa frågor på ett heltäckande sätt.

När en student till exempel söker på ”är datavetenskap värt det” behöver hen flera perspektiv innan hen fattar ett beslut. För att svara på sådana frågor kan du skapa en serie blogginlägg som:

Är en examen i datavetenskap nödvändig för tekniska yrken?

Karriärvägar inom datavetenskap bortom mjukvaruutveckling

Vad är den genomsnittliga lönen för en examen i datavetenskap?

Vilka färdigheter krävs för att bli datavetenskapsakademiker?

Detta är bara ett av många ämnen som du kan lägga till i din marknadsföringsplan. Din institution kan skapa tillförlitligt innehåll kring många beslutskritiska aspekter:

Innehållskategori Ämnen att ta upp Ansökningsprocess Hur man skriver övertygande personliga brev Rekommendationsbrev: vem man ska be och när Vanliga misstag att undvika vid ansökan Förberedelser inför intervjun för antagning till högskolan Karriärresultat Vad tjänar akademiker inom olika ämnen efter 5 år? Branscher som anställer från specifika program Färdigheter som arbetsgivare efterfrågar hos akademiker Konverteringsgrad från praktik till jobb Ekonomiskt stöd Hur mycket kostar en masterutbildning i finans i USA? Vad kostar det att bo i USA för en internationell student? Vilka studielån finns tillgängliga för internationella studenter? Vilka bidrag och stipendier finns tillgängliga för sökande med en examen i finans? Kulturell inkludering Hur ser den etniska sammansättningen ut på XYZ College? Är Boston en säker stad för asiatiska studenter?

Utnyttja fakultetens expertis för att bli en tankeledare

Universitet har en av de mest underutnyttjade marknadsföringsresurserna – certifierade experter.

Alla tankeledarskap behöver inte vara peer-review-granskade artiklar eller långa akademiska uppsatser.

Även korta, lättillgängliga inlägg som ”Tre lärdomar från våra MBA-studenters hållbarhetsprojekt” kan skapa enorm trovärdighet.

Uppmuntra lärarna att dela med sig av korta förklaringar om aktuella ämnen, ge en inblick bakom kulisserna (BTS) i klassrumsprojekt och samarbeta med studenter eller alumner om lärandemål.

MIT Labs har faktiskt en podcastserie. Enligt den officiella webbplatsen är syftet med podcasten att dela MIT:s arbete med en global publik. Den täcker vanligtvis samtal mellan MIT:s rektor och personer som arbetar i dess laboratorier.

via MIT Open Podcasts

Hur kan ClickUp hjälpa till?

ClickUp Brain, den inbyggda AI-assistenten, hjälper dina team att arbeta smartare i alla steg av din innehållsmarknadsföring.

Brain visar hur din institution använder AI på ett framåtblickande sätt för både studenter och personal.

Brain hjälper dig att skapa introduktioner, skriva om stycken eller sammanfatta långa innehållsblock direkt där ditt team arbetar. Det säkerställer en konsekvent ton och tydlighet, vilket är viktigt för material som riktar sig till studenter, såsom antagningsguider, nyhetsbrev via e-post eller vanliga frågor om karriär.

Skapa ditt innehåll med ClickUp Brain

Du kan till och med använda ClickUp Brain för att återanvända befintligt innehåll i nya format. Ett 1-timmars webinar om antagning kan bli en bloggsammanfattning, ett karusellinlägg och en frågestund med fakulteten i ditt ClickUp-arbetsområde.

Om en fakultetsmedlem har publicerat en forskningsrapport kan de be Brain att omvandla den till en infografik och ett karusellinlägg för sociala medier.

Så här kan du skapa en bild med ClickUp Brain.

Och eftersom inspirationen inte alltid kommer när du sitter vid skrivbordet kan du med ClickUp Brain MAX:s Talk-to-Text fånga upp idéer när du är på språng.

Lärare kan diktera insikter från föreläsningar, studenter kan spela in reflektioner från projekt och marknadsförare kan uttrycka snabba innehållsidéer. ClickUp Brain transkriberar, organiserar och omvandlar dem sedan till användbara anteckningar eller redigeringsklara utkast i ClickUp Docs.

💡 Proffstips: Använd ClickUps mall för marknadsföringsplan för universitet för att planera och följa upp dina marknadsföringsstrategier för högre utbildning på ett och samma ställe. Mallen innehåller en introduktionsguide och mer än fem ClickUp-vyer som hjälper dig att enkelt visualisera framstegen för varje uppgift, inklusive dess prioritet, status och förfallodatum. Få en gratis mall Centralisera dina marknadsföringsinsatser med ClickUps mall för marknadsföringsplan för universitet. Med den här mallen kan du Spåra slutförandet av varje uppgift i procent

Kategorisera dina uppgifter efter prioritet, till exempel hög, medelhög och låg.

Skapa ClickUp-uppgifter med beroenden och tilldela dem till teammedlemmar

Lägg till omfattande detaljer om varje innehållsmarknadsföringsstrategi genom anpassade fält.

4. Använd e-postmarknadsföring

E-post är fortfarande den mest pålitliga kommunikationskanalen, och 77 % av de potentiella studenterna föredrar att få uppdateringar och information om högskolan via e-post.

Som marknadsförare för ett universitet har du oändligt många kontaktpunkter för att samla in e-postadresser till potentiella studenter. Till exempel när studenter fyller i förfrågningsformulär, laddar ner broschyrer, anmäler sig till campusvisningar, deltar i webbseminarier eller interagerar med din webbplats.

Använd informationen som samlats in från potentiella kunder för att segmentera dem efter ålder, plats, programintresse, ansökningsstatus och beslutsstadium. Skapa personliga e-postsekvenser som guidar mottagarna mot anmälan samtidigt som du tillhandahåller användbara resurser i varje steg.

Så här kan du använda e-post för att nå studenter i olika skeden:

Prospektfasen Typ av innehåll Kännedom Programöversikter, höjdpunkter från campuslivet, berättelser om studenters framgångar, stipendieutlysningar Övervägande Detaljerade beskrivningar av läroplaner, presentationer av lärarkåren, guider för ekonomiskt stöd och påminnelser om ansökningsfrister. Beslut Personliga antagningsbrev, checklista för nästa steg, information om boende, sista anmälningsdagar Antal antagna studenter Orienteringstider, kursregistreringsguider, campusresurser, välkomstpaket Kundbehållning Inbjudningar till evenemang, akademiska stödresurser, praktikmöjligheter, tillgång till alumnnätverk

Hur kan ClickUp hjälpa till?

Förutom att samordna dina e-postkampanjer via integrationer, gör ClickUp det nu möjligt för dig att hantera e-postmeddelanden som en del av dina projektarbetsflöden.

Med ClickUp för e-postprojektledning kan du skicka och ta emot meddelanden direkt i ClickUp, länka dem till uppgifter, utlösa automatiseringar och omvandla e-posttrådar till strukturerade arbetsuppgifter.

Låt oss ta ett exempel.

En potentiell students e-postmeddelande med frågor om stipendiefristar kan automatiskt omvandlas till en uppgift för antagningsgruppen, schemaläggas och tilldelas. Eftersom du hanterar dessa e-postmeddelanden i ClickUp kan dina marknadsförings- och antagningsgrupper hålla sig synkroniserade och undvika att trådar tappas bort.

Med hjälp av vanliga förfrågningspunkter kan du utveckla e-postsekvenser som aktiveras när en potentiell kund skickar in ett formulär eller går vidare till nästa steg. Ställ in regelbaserade ClickUp-automatiseringar som aktiveras när vissa villkor är uppfyllda.

Ställ in regelbaserade triggers med ClickUp Automations

Till exempel:

Trigger : När den potentiella kunden skickar in formuläret med begäran om ett konsultationssamtal

Villkor : Programintressefältet motsvarar ”Graduate Business Programs” (magisterprogram i ekonomi).

Åtgärd: Skicka ett e-postmeddelande med en kalenderlänk för att boka ett samtal och tilldela uppgiften till antagningsrådgivaren.

Att automatisera arbetsflöden med ClickUp tar lite tid att installera, men sparar dig mer än 5 timmars arbete varje vecka.

⭐ Bonus: Använd ClickUp Autopilot Agents för att hantera repetitiv kommunikation i stor skala. Dessa AI-drivna assistenter kan automatiskt svara på studenternas frågor, vidarebefordra e-postmeddelanden till rätt studievägledare och sätta igång nästa steg i processen. När en potentiell student till exempel skickar ett e-postmeddelande med frågor om stipendieberättigande för ett forskarprogram kan en Autopilot Agent omedelbart svara med relevant information om ekonomiskt stöd, tagga antagningsrådgivaren för uppföljning och skapa en uppgift för att skicka en personlig påminnelse före nästa ansökningsdeadline.

5. Anordna evenemang med personlig närvaro

Studenterna vill se den campus där de kommer att tillbringa de närmaste åren. Ge dem möjlighet att uppleva den genom att öppna dina befintliga campusevenemang för dem.

Anordna öppet hus med registrering under hemkomsthelger, årliga festivaler, stora idrottsevenemang eller till och med gästföreläsningar. Campusbesök visar dem energin och kulturen på ditt universitet.

För lokala och regionala potentiella studenter kan du schemalägga gruppvisningar av campus på helgerna. Detta sparar tid jämfört med individuella visningar, och dina potentiella studenter får också möjlighet att träffa andra som överväger samma program.

Under campusrundturerna kan studentambassadörerna dela med sig av sina erfarenheter och samtidigt svara på frågor som dyker upp under rundvandringen.

För potentiella studenter i hela landet eller internationellt kan du spela in virtuella campusrundturer och bädda in dem på din webbplats. Skapa interaktiva 360-gradersupplevelser som gör det möjligt för användarna att navigera genom campusbyggnaderna i sin egen takt.

Hur kan ClickUp hjälpa till?

ClickUps mall för evenemangsmarknadsföring håller ordning på alla detaljer, från planering och schemaläggning av volontärer till uppföljning av anmälningar och efterarbete efter evenemanget.

Få en gratis mall Använd ClickUps mall för evenemangsmarknadsföring för att planera och genomföra evenemang.

Du kan planera varje steg i din öppet hus-dag eller campusrundtur i ClickUp Views, spåra anmälningar via anpassade fält och fördela förberedande uppgifter mellan avdelningarna.

När arbetsflödet för evenemanget är på plats lägger ClickUp Calendar till ytterligare ett kontrollskikt. Varje del av campus-evenemanget blir en tidsbunden färdplan.

Du kan också synkronisera kalendern med dina externa verktyg, som Google Kalender eller Outlook, för att hålla fakulteten, volontärerna och personalen samordnade.

Planera evenemang och uppföljning med ClickUp Calendar.

6. Investera i lokal sökmotoroptimering och hantering av ditt företags rykte online

För högskolor börjar synligheten långt innan en student besöker din webbplats. När potentiella studenter (och deras föräldrar) söker efter ”bästa handelshögskolor nära mig” eller ”bästa sjuksköterskeutbildningar i Boston” avgör din högskolas närvaro online om du ens hamnar på deras radar.

Lokal sökoptimering och hantering av online-rykte är två av de viktigaste pelarna i dagens marknadsföring av högskolor. Tillsammans hjälper de dig att nå rätt studenter, i rätt regioner, med rätt budskap.

Börja med att optimera din Google Business Profile (GBP). Se det som det första intrycket din högskola ger. Se till att varje campus har en uppdaterad profil med korrekta uppgifter, inklusive adress, kontaktnummer, öppettider och högkvalitativa campusbilder.

Lägg till inlägg om öppet hus, kommande ansökningsdatum och evenemang på campus. Uppmuntra nuvarande studenter och alumner att lämna ärliga, detaljerade omdömen om sina erfarenheter. Dessa har större betydelse för potentiella studenter än någon betald annons någonsin kan ha.

Utöver sökresultat sträcker sig rykteshantering till hur din högskola engagerar sig i digitala kanaler.

Svara snabbt på både positiva och negativa recensioner med empati och öppenhet. Se det som en spegel som visar studenterna hur din institution värdesätter feedback.

Hur kan ClickUp hjälpa till?

ClickUp Tasks omvandlar breda mål till tydliga, genomförbara steg som är lätta att följa och hantera. Börja med att skapa uppgifter för varje KPI för rykte eller marknadsföring som du vill förbättra, till exempel att öka antalet Google-recensioner, höja stjärnbetygen eller utöka din närvaro i lokala kataloger.

ClickUp Tasks gör teamarbete genomförbart – sätt prioriteringar, tilldela ansvariga, lägg till detaljer och håll alla uppdaterade med kommentarer och uppdateringar, allt på ett och samma ställe.

Varje uppgift kan delas upp i mindre deluppgifter eller checklistor, vilket gör även immateriella insatser, såsom rykte och synlighet, mätbara och hanterbara. Du kan tilldela uppgifter till specifika teammedlemmar, ange deadlines, lägga till prioriteringar och följa framstegen från start till mål.

Uppgifterna kan grupperas efter team, avdelning eller initiativ – till exempel ”Lokal SEO”, ”Reputationshantering” eller ”Studentfeedback” – så att alla vet vad de ska fokusera på och hur deras arbete bidrar till helheten.

Med ClickUp Tasks omvandlar du idéer och mål till konkreta åtgärder, vilket gör det enkelt att mäta resultat och hålla ditt team samordnat.

📮 ClickUp Insight: 55 % av cheferna förklarar ”varför” bakom projekten genom att koppla uppgifterna till större utmaningar eller mål. Det innebär att 45 % som prioriterar process framför syfte kan leda till bristande motivation och drivkraft bland teammedlemmarna. Även högpresterande medarbetare behöver se hur deras arbete är viktigt och finna mening i det de gör. Det är dags att överbrygga klyftan. Koppla enskilda uppgifter till övergripande mål och syften i ClickUp. Använd inbyggda relationer och beroenden för att visa hur varje insats bidrar till helheten, vilket gör uppgifterna mer meningsfulla för alla i ditt team. 💫 Verkliga resultat: Cartoon Network använde ClickUps funktioner för hantering av sociala medier för att slutföra publiceringen av innehåll fyra månader tidigare än planerat och hantera dubbelt så många sociala kanaler med samma teamstorlek.

📚 Läs mer: De bästa programvaruverktygen för campusadministration

7. Datadriven digital annonsering

Datadriven digital annonsering använder insikter om målgruppen, beteendeanalyser och konverteringsstatistik för att informera om hur, var och när din högskola ska genomföra onlinekampanjer.

Med hjälp av Google Ads, Meta (Facebook + Instagram), LinkedIn och YouTube kan du marknadsföra öppet hus, programlanseringar, stipendier och ansökningsfrister till kvalificerade målgrupper.

Men varför är det viktigt?

Genom att spåra visningar, klick och konverteringar kan du se vilka kampanjer som lockar de mest kvalificerade potentiella kunderna och vilka som inte når upp till målen.

Helst vill du spåra hur många leads som faktiskt blev sökande. När du kan koppla data på kampanjnivå (annonsklick, besök på målsidor och ifyllda formulär) till faktiska antagningsresultat blir din annonsering en tillväxtmarknadsföringsstrategi.

Börja med att koppla samman dina datakällor. Synkronisera dina annonsplattformar, CRM, marknadsföringsprogramvara och analysverktyg så att leadaktiviteten flödar in i ett centralt system.

Skapa sedan studentsegment som speglar din antagningsprocess. Det kan vara gymnasieelever som utforskar olika alternativ för högskolestudier. Eller internationella studenter som söker information om visum och boende. Eller något annat.

Anpassa ditt annonsinnehåll så att det speglar motivationen hos varje segment. En gymnasieelev kanske reagerar på livfulla bilder från campuslivet. En yrkesverksam student kanske engageras mer av ROI-inriktade budskap om löneutveckling eller flexibilitet.

Hur kan ClickUp hjälpa till?

ClickUp Dashboards ger en tydlig bild av resultatet av din marknadsföringskampanj. Övervaka relevanta produktivitetsmått för marknadsföring för att säkerställa att du uppnår dina mål.

Övervaka resultatet av dina marknadsföringskampanjer med hjälp av ClickUp Dashboards.

⭐ Bonus: Anslut dina favoritverktyg för annonsering och analys direkt till ClickUp med hjälp av ClickUp Integrations. Länka plattformar som Google Ads, Meta, HubSpot och Google Analytics för att automatiskt hämta kampanjdata och prestationsmått.

8. Förvandla dina studenter till ambassadörer för ditt varumärke

Dina studenter är ditt mest effektiva marknadsföringsteam.

Frågan är: låter du dem göra det?

När en student delar sin vlogg om inflyttningen i studentrummet, ett foto från den årliga festen eller ett kort inlägg om hur en professor hjälpte dem att få en praktikplats – det är marknadsföring som inte går att köpa.

Dessa autentiska, oscriptade berättelser skapar emotionella band som ingen betald annons kan efterlikna. De visar hur livet på din campus verkligen är, vilket hjälper potentiella studenter att föreställa sig själva där.

Många universitet och högskolor har också gjort detta till en del av sin marknadsföringsplan.

University of Southern California (USC) driver ett av de mest strukturerade och framgångsrika studentambassadörsprogrammen inom högre utbildning.

Varje ambassadör väljs ut genom en rigorös ansökningsprocess och utbildas i digital etikett, varumärkesröst och grunderna i innehållsskapande, inklusive fotografi, korta videoklipp och berättande.

Dina ambassadörer har olika perspektiv och kommer från olika bakgrunder, bland annat internationella studenter, transferstudenter, idrottare och konstnärer. Potentiella sökande får se flera olika versioner av collegeupplevelsen.

Hur kan ClickUp hjälpa till?

Att driva ett studentambassadörsprogram kräver samordning mellan marknadsföring, antagning, sociala medier och studentfrågor. ClickUp for Education hjälper till att effektivisera varje del av processen.

Skapa en dedikerad Ambassador Workspace i ClickUp där ditt marknadsföringsteam hanterar rekrytering, utbildning, innehållsplanering och resultatuppföljning.

Ditt marknadsföringsteam kan lägga till varje ambassadör som gäst som kan skicka in inlägg för godkännande eller spåra kampanjens deadlines.

Onboarding-resurserna, såsom varumärkesriktlinjer och policyer för sociala medier, lagras i ClickUp Docs.

ClickUps kalendervy hjälper dig att planera ambassadörsinnehåll kring viktiga händelser under läsåret, såsom orientering, sportevenemang, studentrekrytering och examensveckan.

Vanliga utmaningar inom marknadsföring av högskolor och hur man övervinner dem

Även med de bästa strategierna på plats innebär marknadsföring av högre utbildning en rad utmaningar. Dessa inkluderar:

❗Att sticka ut på en mättad marknad

Det amerikanska utbildningsdepartementet listar nästan 4 000 akademiska institutioner i USA som utfärdar examensbevis. Det antalet inkluderar inte ens yrkesskolor eller icke-traditionella skolor.

Marknaden är mer konkurrensutsatt än någonsin och det har skett en betydande förändring i hur studenter uppfattar traditionell utbildning.

✅ Lösning: Undvik generiska positioneringar som alla andra använder.

Istället för att säga "globala möjligheter" bör du fokusera på riktade budskap. Det kan till exempel vara att betona din 6-månaders placeringsgrad efter examen.

Istället för att lyfta fram ”forskning i världsklass” kan du betona hur dina studenter bidrar till finansierade projekt redan under sitt andra studieår.

❗Samordning mellan olika avdelningar

Fråga vilken högskola som helst, så kommer de att använda en mängd olika verktyg. CRM för antagning, en e-postplattform för marknadsföring, ett äldre ERP-system för akademiker och kalkylblad för att nå ut till alumner.

Som ett resultat av detta arbetar marknadsföring, antagning, alumner och akademiska avdelningar i silos.

Resultatet blir bristande samordning mellan dessa avdelningar. Utan en marknadsföringsplan leder detta till en splittrad studentupplevelse.

✅ Lösning: Uppmuntra tvärfunktionell planering genom delade kalendrar, regelbundna strategisynkroniseringar och enhetliga kampanjbriefingar. Upprätta tydliga riktlinjer för varumärket och arbetsflöden så att alla avdelningar bidrar till en enhetlig och sammanhängande berättelse.

📚 Läs mer: Hur man använder ClickUp för studenter

❗Begränsade marknadsföringsbudgetar

Om du är en liten högskola eller ett litet universitet med begränsad marknadsföringsbudget och resurser kan du helt enkelt inte göra tio saker samtidigt.

Du konkurrerar också med institutioner som har marknadsföringsbudgetar på flera miljoner dollar och som har fullservicebyråer och egen personal som sköter allt.

✅ Lösning: Gå inte in med full kraft. Fokusera på 2–3 kanaler där din målgrupp finns. Dela ditt innehåll konsekvent. Det finns inget fel i att använda AI för att skala upp dina digitala marknadsföringsaktiviteter. Till exempel när du skapar innehåll, återanvänder det eller brainstormar etc.

💡 Proffstips: När ditt teams kapacitet är begränsad kan du använda ClickUp Brains Connected Search för att sätta varje idé i sitt sammanhang innan du börjar genomföra den. När du till exempel brainstormar kampanjkoncept kan Brain automatiskt hämta relaterade insikter från tidigare antagningsrapporter, inlägg på sociala medier eller evenemangssammanfattningar som lagras i ditt arbetsutrymme. Använd ClickUp Brains Connected Search för att få omedelbara svar utan att behöva uppfinna hjulet på nytt varje gång

Centralisera dina marknadsföringsinsatser för högskolan med ClickUp

Holistisk marknadsföring över digitala marknadsföringskanaler kommer att öka antalet studenter. Men du vill inte att ditt team ska behöva hantera kaos, särskilt när deras tid redan är uppdelad mellan tusentals olika uppgifter.

ClickUp är en tidsbesparare här.

Denna app för arbetet centraliserar ditt arbete. Du får en arbetsyta där innehållet finns tillsammans med en kontextmedveten AI, automatisering som hanterar repetitiva uppgifter, mallar skapade för marknadsföring inom utbildning och samarbetsfunktioner som håller ditt team samordnat.

Kort sagt, allt som hjälper dig att förverkliga dina marknadsföringsidéer utan att lämna en enda plattform.

Registrera dig gratis på ClickUp för att börja planera dina marknadsföringsstrategier för högskolor.