Marknadsföringsstrategier för läkare: Hur man lockar fler patienter

För många hör orden ”läkare” och ”marknadsföring” inte ihop. Men i dagens hälso- och sjukvårdsbransch kan en stark närvaro inom onlinemarknadsföring hjälpa vårdgivare att nå rätt patienter vid rätt tidpunkt.

Studier visar att 65 % av alla människor vänder sig till Google innan de pratar med sin läkare eller annan vårdpersonal. Det innebär att innan en patient bokar en tid sker en betydande mängd oroliga sökningar.

Med riktad, framgångsrik marknadsföring kan du förvandla en desperat sökning till en riktig konversation och kanske till och med utbilda patienterna innan de kommer in genom dörren.

I den här artikeln diskuterar vi olika marknadsföringsstrategier som läkare och vårdpersonal kan använda för att nå ut till personer som redan söker efter dem.

Att driva en läkarmottagning kräver multitasking, där patientvård och pappersarbete ofta prioriteras framför marknadsföring.

Varför behöver läkare en solid marknadsföringsstrategi?

Marknadsföringsstrategier för läkare är mer komplexa än de flesta inser. Och ofta gör dessa insatser mer än att bara hjälpa kliniken. De kan verkligen gynna potentiella patienter på ett meningsfullt sätt.

Här är något att fundera på: studier visar att 74 % av människor är mer benägna att fråga sin läkare om behandling för ett hälsotillstånd efter att ha hört om symtomen i en annons.

Att söka efter symtom på internet är kanske inte alltid den mest effektiva metoden, men det leder ofta till en stunds eftertanke. Det får människor att stanna upp, tänka på sin hälsa och vidta åtgärder.

För en vårdpersonal är det här en genomtänkt digital marknadsföringsstrategi och innehållsmarknadsföring kan göra skillnad. Dessutom kan denna närvaro ge följande fördelar för din medicinska verksamhet:

Ett sätt att nå rätt målgrupp vid rätt tidpunkt

Förtroende som växer genom tydlig information och äkta patientrecensioner

Möjligheten att välkomna nya patienter genom att synas i lokala sökresultat när de behöver vård

Ett starkare online-rykte byggt genom vänliga, snabba svar på feedback

Bekantskap som hjälper potentiella patienter att känna sig trygga med att välja dig för sin vård

Vår undersökning visar att 76 % av yrkesverksamma följer sin egen metod för att bestämma vad som ska göras först. Men forskning visar att 65 % i slutändan väljer snabba vinster framför viktiga saker när prioriteringarna inte är tydliga.

De bästa marknadsföringsstrategierna för läkare

Marknadsföringsprogramvara för företag kan vara överväldigande, särskilt när ditt primära fokus är att ta hand om patienter. Det är där ClickUp gör skillnad.

Den är utformad för att vara tillräckligt enkel för att upptagna läkare ska kunna använda den utan en brant inlärningskurva, men ändå tillräckligt kraftfull för att samla alla dina tillväxtmarknadsföringsstrategier under ett tak. Det är världens första konvergerade AI-arbetsyta som samlar alla dina arbetsappar, data och arbetsflöden.

Du kan planera, följa upp och förbättra allt på ett och samma ställe, utan att behöva hoppa mellan olika plattformar. Resultatet? Du kan säga adjö till arbetsöverbelastning och fokusera på din läkarpraktik, samtidigt som du får ut det mesta av dina marknadsföringsinsatser.

Med rätt programvara behöver du bara veta vilka strategier som faktiskt hjälper dig att nå ut till patienterna. Det kan handla om att synas i lokala sökresultat, lägga upp hjälpsamma videor på YouTube eller skapa en patientvänlig webbplats.

Låt oss titta på de bästa marknadsföringsstrategierna för läkare idag och hur ClickUp passar in i var och en av dem.

1. Sökmotoroptimering (SEO) bygger upp patienternas förtroende online

De flesta patienter börjar sin sökning efter en läkare online, ofta genom att skriva ”specialist nära mig” eller ”symtom + klinik”.

En bra placering i lokala sökningar skapar synlighet och förtroende innan patienten ens sätter sin fot på din mottagning. En stark SEO-strategi innebär att skapa dedikerade tjänstesidor, optimera ditt Google Business-profil och hålla kataloglistorna uppdaterade. Utan detta kanske patienterna aldrig upptäcker din klinik, oavsett hur skicklig du är.

📌 Exempel: En hudklinik i Chicago optimerade sina sidor om behandling av akne och eksem och såg en kraftig ökning av antalet bokningsförfrågningar via organisk sökning.

✅ Så här hjälper ClickUp dig

Håll ordning på katalogen och lokal SEO med ClickUp Custom Fields och ClickUp Docs

Skriv ett dokument med godkända biografier och tjänstebeskrivningar, så att varje uppdatering av listningen överensstämmer med ClickUp Docs

Lokal synlighet hjälper potentiella patienter att hitta dig i sökresultaten när de behöver vård som mest. Skapa en lista med uppdateringar av katalogen med ClickUp Custom Fields för profilstatus, senaste uppdatering, nästa granskningsdatum och fotouppdatering.

Förvara inloggningsuppgifter, godkända biografier och tjänstebeskrivningar säkert i ClickUp Docs så att de alltid är lätta att hitta.

Du kan också lagra bilder, länkar och lokala SEO-riktlinjer i samma dokument så att hela teamet arbetar utifrån en enda källa. Oavsett vem som uppdaterar listningen har de allt de behöver på ett och samma ställe – organiserat, korrekt och klart att användas.

💡 Proffstips: Anslut till Mailchimp, Constant Contact eller liknande verktyg så att när någon fyller i ett ClickUp-formulär för ett webbinarium eller evenemang läggs de automatiskt till i din nyhetsbrevlista. På så sätt hålls e-postmarknadsföringslistorna uppdaterade utan manuell datainmatning.

2. Närvaro på sociala medier som bygger långsiktiga relationer

Sociala plattformar som Instagram, TikTok och Facebook ger dig möjlighet att komma i kontakt med patienter utanför undersökningsrummet.

Istället för att publicera uppdateringar om kliniken kan du överväga att dela med dig av hjälpsamma tips, kulissbilder eller korta fråge- och svarsvideor som besvarar vanliga frågor.

Kom ihåg: Konsekvens och äkthet skapar förtrogenhet, och förtrogenhet skapar förtroende.

📌 Exempel: En barnläkare publicerar varje vecka 60 sekunder långa videoklipp med temat ”myt kontra fakta”. Föräldrarna delar dem med vänner, och antalet remisser ökar naturligt.

✅ Så här hjälper ClickUp dig

Planera innehåll och inlägg på sociala medier med ClickUp Calendar och ClickUp Automations

Planera nästa månads inlägg på sociala medier och klinikuppdateringar i ClickUp Calendar

Att dela hälsotips, klinikuppdateringar och vänliga påminnelser är ett enkelt sätt att låta potentiella och befintliga patienter veta att du tänker på dem.

I ClickUp Calendar kan du planera ämnen som vård under influensasäsongen, myter om ryggsmärta eller vad du ska fråga din husläkare. Ställ in återkommande uppgifter för veckovisa inlägg för att hålla rytmen.

När en uppgift flyttas till "Redo att publiceras" skickar ClickUp Automation ett meddelande till den person som ansvarar för att hantera dina sociala mediekanaler. De vet att det är dags att publicera, och du vet att dina uppdateringar kommer ut i tid utan att du behöver jaga på med påminnelser.

Lägg till en automatisering som varnar ditt team när en uppgift flyttas till Klar att publicera, så att inläggen publiceras i tid via ClickUp Automations

💡 Proffstips: Använd ClickUp Automations för att automatiskt begära recensioner. Ställ till exempel in en automatisering som skickar ett formulär för patientrecensioner när en uppgift i din lista "Avslutade möten" markeras som klar. Detta integrerar online-recensioner sömlöst i ditt vanliga arbetsflöde, vilket eliminerar behovet av extra steg.

3. Videomarknadsföring på YouTube för auktoritet och förtroende

YouTube är världens näst största sökmotor, och patienter vänder sig ofta dit för att få hälsoinformation.

Korta, lättillgängliga videor som ”Vad du kan förvänta dig vid ditt första besök hos kardiologen” eller ”Hur du förebygger idrottsskador” kan positionera dig som en pålitlig röst och samtidigt driva trafik till din kliniks webbplats.

Video fungerar också utmärkt när den återanvänds i klipp på sociala medier och blogginnehåll.

📌 Exempel: En fysioterapeut publicerar varje vecka 2-minutersvideor med ”veckans stretch” och bäddar in dem på sin webbplats, vilket ökar både engagemanget och SEO.

✅ Så här hjälper ClickUp dig

Organisera och centralisera allt med ClickUp Spaces

Skapa ett dedikerat utrymme och lägg till en mapp för varje fokusområde i din medicinska marknadsföringsstrategi med ClickUp Spaces

Tänk på ditt marknadsföringsarbete som patientjournaler. Allt blir enklare när det finns på ett och samma ställe. Det stället är ClickUp Spaces.

Skapa ett utrymme i ClickUp som heter "Marknadsföring" så att din vårdverksamhet har en enda samlingsplats för alla dina idéer, planer och uppdateringar. Lägg till mappar för lokal SEO, patientrecensioner, sociala medier och webbplatsinnehåll.

I varje mapp kan du skapa listor för specifika uppgifter, såsom uppdateringar av Google Business Profile, hälsotips på Instagram eller förfrågningar om patientomdömen.

Så här fungerar det i praktiken: När en ny idé dyker upp under en hektisk dag på kliniken kan du snabbt lägga till den i rätt lista, välja ett datum och tilldela den.

📌 Exempel: Dr Smith driver en liten läkarpraktik. Hennes marknadsföringsutrymme har en mapp för månatliga kampanjer med en lista för varje månad. Teamet öppnar den aktuella listan för att se vad som är planerat, vad som pågår och vad som har slutförts. Detta säkerställer att hon har all viktig information på ett och samma ställe!

4. Online-recensioner och rykteshantering

Nästan 70 % av patienterna läser recensioner innan de väljer läkare. Ett fåtal vänliga, autentiska recensioner kan göra hela skillnaden. Att uppmuntra feedback, svara med empati och visa att du värdesätter patienternas åsikter hjälper dig att bygga förtroende både online och offline.

En familjepraxis kan till exempel överväga att skicka ett sms till patienterna efter varje besök med en enkel länk till en recension. Detta kan öka antalet recensioner, vilket leder till fler förfrågningar från nya patienter.

✅ Så här hjälper ClickUp dig

Omvandla feedback till vård med ClickUp Forms

Skapa ett kort feedbackformulär för patientomdömen och skicka det automatiskt efter varje besök med hjälp av ClickUp Forms

Vänliga, tålmodiga recensioner och genomtänkta uppföljningar är kärnan i ett gott rykte online. Efter varje besök skickar du ett kort ClickUp-formulär för att be om feedback. Varje svar blir en uppgift i din lista över patientrecensioner, redo att åtgärdas.

Använd ClickUp Assigned Comments för att ge en teammedlem en tydlig nästa åtgärd, till exempel "Tacka patienten" eller "Ring för att lösa problemet". När tacket har skickats eller problemet har lösts markerar du kommentaren som klar. Det är ett enkelt sätt att se till att alla röster blir hörda.

5. Webbplatsoptimering som guidar patienterna smidigt

Din webbplats är ofta det första ”väntrummet” för patienter. Om den är långsam, förvirrande eller svår att navigera på kan de lämna den innan de bokar.

En patientvänlig webbplats är tydlig, mobilanpassad och lätt att använda. Lyft fram tjänster, visa telefonnummer och bokningslänkar tydligt och besvara vanliga frågor på ett enkelt språk.

📌 Exempel: En kardiologiklinik omdesignade sin webbplats för att fokusera på tre tydliga åtgärder – Boka tid, Möt våra läkare och Lär dig mer om behandlingar. Deras avvisningsfrekvens minskade med 40 %.

✅ Så här hjälper ClickUp dig

Få en helhetsbild med ClickUp Dashboards

Lägg till ett diagram för recensionsbetyg och en tabell för väntande meddelanden, så att din online-rykteshantering håller sig på rätt spår med ClickUp Dashboards

Skapa en ClickUp-instrumentpanel som ger dig en snabb översikt över det viktigaste: webbplatsbesök, samtal från ditt Google Business-profil, formulärinlämningar och bokade tider från din mottagnings webbplats. Lägg till ett diagram för recensionsbetyg och en enkel tabell för meddelanden som fortfarande behöver besvaras.

Om du märker att antalet samtal minskar efter en helgdag kan teamet se det direkt på instrumentpanelen. Ett kort inlägg om välbefinnande kan öka patienternas engagemang och på ett subtilt sätt uppmuntra dem att boka tid.

📌 Exempel: En hudläkare driver en serie om hudcancermedvetenhet. ClickUp Dashboards visar att videor genererar fler bokningar än blogginlägg. Under resten av månaden byter teamet till korta videoklipp. Resultatet blir innehållsmarknadsföring som tjänar människor och respekterar tid.

6. Utbildningsinnehåll som lockar patienter

Genom att publicera hjälpsamma bloggar, guider eller checklistor bygger du upp din auktoritet samtidigt som du driver organisk trafik. Patienter är mer benägna att lita på och boka tid hos en läkare som tillhandahåller användbart och begripligt innehåll.

Varje artikel bör besvara en vanlig patientfråga, använda ett varmt och enkelt språk och innehålla ett tydligt nästa steg.

📌 Exempel: En endokrinolog skriver månatliga guider om ”blodsockerkontroll under semestern”. Patienterna delar dem med familjen, och nya besökare upptäcker mottagningen via Google.

✅ Så här hjälper ClickUp dig

Styr din marknadsföring med praktiska ClickUp-mallar

Oavsett hur mycket du försöker känns det som att hålla dina onlineprofiler uppdaterade är en av de där små sysslorna som du "tar itu med senare" – tills senare blir till veckor och din information är inaktuell.

ClickUps mall för strategisk marknadsföringsplan gör det enkelt att följa samma enkla steg varje gång, oavsett vem som hanterar uppdateringen. Här är vad du kan uppnå med denna mall för marknadsföringskampanjer:

Få en gratis mall Håll alla steg sammankopplade så att inget går förlorat längs vägen med ClickUps mall för strategisk marknadsföringsplan.

Identifiera exakt vilka du vill nå och förstå vad som är viktigast för dem.

Kartlägg de bästa sätten att skapa kontakt, oavsett om det är genom lokala evenemang, onlineinnehåll eller lokala annonser.

Spåra resultaten i realtid så att du kan justera din strategi innan små problem blir stora luckor.

När du har utarbetat din övergripande strategi är nästa steg att implementera den för din klinik. Det är där ClickUps marknadsföringsplanmall för läkarmottagningar kommer in.

Den tar de övergripande målen från din strategiska plan och omvandlar dem till tydliga, praktiska steg som är skräddarsydda för en läkarmottagning, så att du kan fokusera på patientvården.

Få en gratis mall Njut av ett enkelt och pålitligt sätt att planera kampanjer och spåra resultat i ClickUps mall för marknadsföringsplan för läkarmottagningar.

Så här kan du hålla din marknadsföring konsekvent med den här mallen:

Skapa en tydlig plan för att attrahera nya patienter samtidigt som du upprätthåller starka relationer med befintliga patienter.

Stärk din närvaro i det lokala samhället genom både personlig kontakt och onlinekanaler.

Se till att alla marknadsföringsaktiviteter är samordnade så att varje annons, inlägg och evenemang förmedlar samma budskap om din verksamhet.

7. Betalda annonser och Google-kampanjer för snabba resultat

SEO och innehåll tar tid. Om du vill ha omedelbar synlighet kan betalda annonser på Google hjälpa dig att nå patienter som söker med hög avsikt, till exempel ”akutvård nära mig” eller ”knäledsplastikläkare i Dallas”.

Med smart målgruppsanpassning kan dessa annonser konvertera till en lägre kostnad än traditionella annonser, eftersom de når människor precis när de är redo att agera.

📌 Exempel: En fertilitetsklinik kör Google Ads med inriktning på ”IVF-konsultation nära mig” och fyller upp sina bokningskalendrar inom några veckor.

8. Patientengagemang genom e-postmarknadsföring

Ett genomtänkt månatligt e-postmeddelande hjälper dig att hålla dig aktuell hos patienterna. Dela säsongsbetonade hälsotips, lyft fram tjänster och inkludera en enkel länk för att boka besök. Till skillnad från sociala medier hamnar e-postmeddelanden direkt i deras inkorg, vilket gör det till ett effektivt sätt att bygga långsiktig lojalitet.

Här är ett förslag: En barnläkarmottagning skickar varje augusti ut en hälsokontrollista inför skolstarten till föräldrarna, och snart ökar antalet bokade besök innan skolåret börjar.

✅ Så här hjälper ClickUp dig

Använd kraften i AI för att brainstorma marknadsföringsstrategier

Med ClickUp Brain, din personliga AI-assistent, behöver du inte brainstorma ensam. Du kan fråga Brain och bygga vidare på dess förslag. Fråga till exempel Brain frågor som "Föreslå digitala marknadsföringsstrategier för en barnläkare" eller "Vilka är effektiva sätt för en läkare att bygga förtroende online?"

Få förslag och marknadsföringsstrategier för att få fler patienter med ClickUp Brain

Dessutom kan du direkt från din arbetsplats undersöka aktuella trender och bästa praxis inom hälso- och sjukvårdsmarknadsföring.

💡 Proffstips: Utnyttja patienternas feedback med ClickUp Brain. Istället för att själv sortera igenom varje recension kan du låta programmet sammanfatta svaren direkt så att ditt team får en översikt över de viktigaste punkterna. Dessutom kan programmet skriva vänliga, genomtänkta svar som matchar din kliniks ton, flagga brådskande frågor och till och med föreslå uppgifter när en uppföljning behövs. Om en recension nämner något specifikt, till exempel en fråga om fakturering eller lång väntetid, kan ClickUp Brain koppla den feedbacken till rätt läkare eller automatiskt skapa en åtgärdspost. På så sätt blir din granskningsprocess snabbare, mer personlig och betydligt mindre arbetsintensiv för ditt team. Gör din granskningsprocess mer personlig och mycket mindre arbetsintensiv för ditt team med hjälp av ClickUp Brain

Och om du letar efter smartare sätt att attrahera fler patienter och effektivisera din dagliga medicinska verksamhet? Tänk dig att ha ett kraftfullt verktyg som låter dig:

Sök direkt i ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint och alla dina anslutna appar – plus webben – för att hitta alla filer, dokument eller bilagor.

Ersätt dussintals fristående AI-verktyg som ChatGPT, Claude och Gemini med en enda, företagsanpassad lösning som är kontextuell och förstår ditt medicinska arbetsflöde.

Använd Talk to Text för att ställa frågor, diktera anteckningar och styra ditt arbete med rösten – helt handsfree, var du än befinner dig.

Möt ClickUp Brain MAX – AI-superappen som är utformad för att verkligen förstå dig och ditt arbete. Är du redo att förändra hur du hanterar din praktik och kommunicerar med patienter? Prova ClickUp Brain MAX och upplev framtidens produktivitet för läkare.

Fånga idéer, dela instruktioner och få saker gjorda fyra gånger snabbare med Talk to Text i ClickUp Brain MAX

9. Läkarremisser och samhällsengagemang

Starka relationer med lokala vårdgivare och samhällsorganisationer skapar en stadig ström av nya patienter.

Genom att anordna föreläsningar, erbjuda utbildningssessioner eller helt enkelt hålla kontakten med remissnätverk kan du öka din räckvidd. Patienter litar på remisser från sina läkare, så denna strategi ger ofta högkvalitativa leads.

📌 Exempel: En ortopedklinik samarbetar med lokala gym för att anordna workshops om skadeförebyggande åtgärder, vilket leder till kontinuerliga remisser från tränare.

Vanliga marknadsföringsutmaningar för läkare (och hur man övervinner dem)

En läkarmottagning stöter ibland på några välbekanta hinder när det gäller marknadsföring. Den goda nyheten är att med lite struktur och rätt vanor kan dessa utmaningar bli möjligheter att skapa djupare relationer med dina patienter.

1. Håll jämna steg med patienternas föränderliga förväntningar

Dagens patienter förväntar sig mer än bara god vård. De vill ha tydlig kommunikation, användbar information före och efter besöket och en smidig upplevelse både online och personligen.

Recensioner, sociala medier och till och med snabba svar på meddelanden påverkar hur patienterna upplever din verksamhet. Det svåra är att hitta tid att uppfylla dessa förväntningar utan att överbelasta din personal.

✅ Lösning: Börja med att lyssna noga på vad patienterna säger i recensioner och meddelanden. Skapa en gemensam lista för patientfeedback, märk teman som "uppföljning behövs" eller "positiv kommentar" och tilldela nödvändiga åtgärder till rätt teammedlem så att förväntningarna konsekvent uppfylls och hanteras på ett genomtänkt sätt.

2. Följ reglerna när du marknadsför

Marknadsföring inom hälso- och sjukvården kan vara utmanande på grund av HIPAA-regler och andra sekretesslagar. Du kan inte bara visa annonser eller dela patientberättelser utan skyddsåtgärder. Många läkare oroar sig för att ett misstag kan leda till böter eller skada deras rykte, så de undviker marknadsföring helt och hållet.

✅ Lösning: Använd tydliga samtyckesformulär för allt som rör patientinformation och fokusera på allmän, icke-identifierbar information som hälsotips eller nyheter från samhället. Spara godkända meddelanden och patientsäkra material i en central mapp så att alla vet vad som är säkert att använda. Konsultera en jurist för att säkerställa att alla dina marknadsföringsaktiviteter är lagliga.

3. Få ut mesta möjliga av en begränsad budget

Små mottagningar har ofta begränsade medel för reklam och marknadsföring. Denna begränsning kan göra det svårt för små mottagningar att konkurrera med större vårdgivare som verkar dominera online. Utan en plan riskerar du att sprida dina medel över för många kanaler.

✅ Lösning: Fokusera på några få områden med hög avkastning istället för att försöka göra allt. Använd ett enkelt ClickUp-dashboard för att spåra var dina nya patienter kommer ifrån – oavsett om det är Google, rekommendationer eller lokala evenemang – så att du kan lägga mer resurser på det som fungerar och mindre på det som inte fungerar.

4. Samla in och använd patienternas feedback på ett effektivt sätt

Feedback är en guldgruva för att förbättra vård och marknadsföring, men det är lätt att den går förlorad i e-postmeddelanden, pappersformulär eller vardagliga samtal. Utan ett system kanske värdefulla insikter aldrig når de personer som kan agera på dem.

✅ Lösning: Skapa ett kort, vänligt onlineformulär som patienterna kan fylla i efter besöket. Varje svar bör skickas till en och samma plats för granskning, så att inget förbises och uppföljningen kan ske snabbt.

5. Skapa innehåll som patienterna faktiskt vill läsa

Utbildningsinnehåll skapar förtroende och positionerar din verksamhet som en hjälpsam resurs. Men mellan kliniska uppgifter och den dagliga verksamheten hamnar ofta innehållsskapandet längst ner på listan. Utan en plan blir inläggen oregelbundna och man missar möjligheter att skapa kontakt med patienterna.

✅ Lösning: Planera i förväg med en ClickUp-kalender som innehåller hälsotips, klinikuppdateringar och säsongsbetonade påminnelser för året för effektiv projektledning inom hälso- och sjukvården. Tilldela uppgifterna att skriva, granska och publicera så att varje del har en tydlig ansvarig, och använd automatiseringar för att hålla processen igång utan ständiga kontroller. Alternativt kan du använda ClickUp Brain för att skapa engagerande, tillgängligt innehåll (text OCH video) för din målgrupp. Du kan också utnyttja externa AI-verktyg som ChatGPT, Claude och Gemini direkt från din ClickUp-arbetsyta!

Förvirrad över marknadsföring inom hälso- och sjukvården? ClickUp är din lösning.

Marknadsföring för en vårdverksamhet handlar om mer än att få fler patienter att komma till dig – det handlar om att vara närvarande, bygga förtroende och skapa en varaktig relation med din omgivning.

Det gör du genom att skapa rätt struktur. På så sätt kan du organisera alla kampanjer, inlägg och uppföljningar på ett och samma ställe utan att tappa bort de små detaljerna.

Oavsett om du hanterar din egen marknadsföringskampanj eller samarbetar med en pålitlig marknadsföringsbyrå inom hälso- och sjukvårdsbranschen, så säkerställer tillgång till aktuella insikter om marknadsföring inom hälso- och sjukvårdsbranschen och tillämpning av en effektiv digital marknadsföringsstrategi att dina insatser når rätt målgrupp och ger verkliga resultat.

Med ClickUp kan du organisera alla kampanjer, inlägg och uppföljningar på ett och samma ställe, vilket ger din marknadsföring samma omsorg och uppmärksamhet som du ger dina patienter.

Det ger dig en enda plats för idéer, uppgifter och framsteg, så att ingenting faller mellan stolarna. Oavsett om du planerar en kvartalskampanj, svarar på patientrecensioner eller spårar lokala SEO-uppdateringar, finns allt på ett ställe där ditt team kan se det – och agera på det.

Om du är redo att ta hand om din marknadsföring på samma sätt som du tar hand om dina patienter, registrera dig för ClickUp idag!