Mallar för insamlingskalender för att maximera effekten

Att organisera en insamling är som att lösa ett pussel. Med många bitar som rör sig, från kampanjplanering och marknadsföring till kontakt med volontärer och uppföljning efter evenemanget, krävs det tålamod för att hålla allt på rätt spår.

Här kan mallar för insamlingar vara till hjälp. En mall för insamlingar hjälper dig att planera dina mål, tidsplaner och uppgifter så att du får med allt. Den håller ditt team samordnat och insamlingsstrategierna på rätt spår.

Låt oss ta en titt på de bästa mallarna för insamlingskalendrar i ClickUp för att organisera dina insamlingsaktiviteter.

Vad är mallar för insamlingskalendrar?

Mallar för insamlingskalendrar hjälper dig att planera, organisera och hantera alla viktiga aktiviteter som rör dina insamlingsinsatser. De fungerar som guider bakom kulisserna för att hålla evenemangen på rätt spår och hjälpa dig att nå dina mål.

Här är de vanligaste elementen i en mall för en insamlingskalender:

Kampanjdatum: Start- och slutdatum samt deadlines för evenemang och relaterade uppgifter.

Kommunikationsschema: Tidsplaner för att skicka e-post eller nyhetsbrev och publicera inlägg på sociala medier eller pressmeddelanden.

Donatoruppgifter: Specifika avsnitt för donatorsamtal, donatorers kontaktuppgifter och donatorlistor.

Samordning av volontärer: Introduktion, rekrytering, utbildning och schemaläggning av volontärer.

Marknadsföringsaktiviteter: Ett sätt att organisera lanseringar av reklamkampanjer, innehållsplanering och samarbeten.

Budgetdetaljer: Avsnitt för att notera tilldelad budget, beräknad budget och andra viktiga utgifter.

Åtgärder efter kampanjen: Ett sätt att dokumentera debriefingmöten, prestationsutvärderingar, effektrapporter och givarbedömningar.

💡 Proffstips: Att fastställa mål och strategier kräver ett fokuserat tillvägagångssätt redan från början. Använd dessa kostnadsfria mallar för ideella organisationer i Excel och ClickUp för att maximera resultatet av dina insamlingsevenemang.

Översikt över mallar för insamlingskalendrar

12 kostnadsfria mallar för insamlingskalendrar för ideella organisationer och evenemangsarrangörer

Här har vi listat de bästa exemplen på ClickUp-mallar för insamlingskalendrar för alla dina insamlingsaktiviteter:

1. ClickUp-mall för planering av insamlingsevenemang

Hämta gratis mall Organisera uppgifter, skapa en tidsplan och hantera donationer med ClickUps mall för planering av insamlingsevenemang.

Att organisera en insamling kräver detaljerad planering, från att bestämma tema till att skapa slutrapporten. ClickUps mall för planering av insamlingar gör planeringen stressfri med ett strukturerat tillvägagångssätt.

Mallen hjälper dig att skapa en lista med steg för effektiv evenemangsplanering, från kontakt med större donatorer till hantering av intäkter.

Du får fullständig information om evenemangsnamn, förfallodatum, prioritetsstatus och mycket mer, så att informationen inte sprids och deadlines inte blir förvirrande.

Här är varför du kommer att gilla det

Lista alla beroenden för varje uppgift, såsom skapande, redigering och korrekturläsning av marknadsföringsinnehåll, innan den slutgiltiga publiceringen.

Ställ in automatiseringar för att skapa och skicka inbjudningar till gästerna automatiskt.

Skapa en evenemangssammanfattning för att hålla reda på viktiga datum, till exempel planering av evenemanget och val av lokal.

Registrera viktig information, inklusive evenemangets namn, datum, teammedlemmar, syfte och intäktsmål.

🔑 Perfekt för: Evenemangsarrangörer, insamlingsansvariga i föreningar och evenemangskoordinatorer som vill organisera och hantera insamlingsevenemang på ett smidigt sätt.

💡 Proffstips: Vill du effektivisera dagliga processer, från automatisering av uppgifter till generering av finansiella rapporter? Prova dessa AI-verktyg för ideella organisationer.

2. ClickUp-mall för donationer

Hämta gratis mall Spåra donationer, organisera givardata och hantera deadlines med ClickUp-mallen för donationer.

Det kan vara komplicerat att hantera donationer, men med ClickUps donationsmall kan du samla in pengar på ett smidigt sätt.

Tack vare den överskådliga layouten kan du spåra detaljerna för varje donation på ett och samma ställe.

Mallen ger en fullständig översikt över viktiga datum och deadlines för planering av insamlingsevenemang under en viss period. Du får en tydlig bild av alla insamlingsinsatser och donatorerna får insyn i hur betalningarna används.

Här är varför du kommer att gilla det

Lista alla beräknade intäkter från donatorer och sponsorer för att planera dina insatser.

Spara och spåra mottagna donationer med Secured Donations View .

Filtrera och kategorisera insamlade medel från större donatorer, bidrag och företagssponsring.

Spåra betalningssätt – check, kreditkort eller annat – tillsammans med typen.

Se kommande deadlines och hantera din tid med kalendervyn.

🔑 Perfekt för: Insamlingsarrangörer i lokalsamhället och ideella organisationer som söker ett strukturerat format för att organisera donationer.

3. ClickUp-kalenderplaneringsmall

Hämta gratis mall Planera evenemang och milstolpar, organisera projekt och hantera resurser med ClickUp Calendar Planner Template.

Det är enkelt att hålla koll på datum och hantera deadlines med ClickUp Calendar Planner Template.

Du får en tidslinjevy över alla deadlines för evenemang som organiseras under en viss period. De är kategoriserade efter avdelningar, såsom HR, löner, drift, försäljning och evenemangsdatum. Detta hjälper dig att hålla koll på om allt går enligt plan.

Denna kalendermall för insamlingar hjälper dig att planera olika insamlingsaktiviteter och hantera projekt på ett effektivt sätt.

Här är varför du kommer att gilla det

Sätt upp insamlingsmål och delmål för varje uppgift för noggrann uppföljning.

Få en översikt över alla kommande uppgifter och evenemang med sammanfattningsvyn och tidslinjevyn .

Inkludera relevant information om evenemang och relaterade uppgifter, såsom referenser, plats, kostnader, milstolpar etc.

Betygsätt evenemangsuppgifter utifrån produktivitet och insamlingsresultat för att identifiera optimeringsmöjligheter.

🔑 Perfekt för: Ideella organisationer, evenemangskoordinatorer och insamlingsansvariga som vill hantera kalendern för evenemang.

💡 Proffstips: Insamlingsteam har mål och OKR precis som alla andra. Här är en kort video som förklarar hur du hanterar dessa i ClickUp.

🧠 Kul fakta: Cirka 10 % av alla donationer sker under årets sista tre dagar.

4. ClickUp-mall för planering av ideella evenemang

Hämta gratis mall Planera evenemang och följ upp budgetar effektivt med ClickUps mall för evenemangsplanering för ideella organisationer.

ClickUps mall för planering av ideella evenemang erbjuder en omfattande uppsättning verktyg för allt från insamlingar till registrering. Med den här mallen blir det enkelt att planera och hantera evenemang för din ideella organisation.

Denna mall för insamlingskalender hjälper dig att hålla reda på vilka team som ansvarar för vilka uppgifter inom IT, evenemangsorganisation, ekonomi och kreativitet, vilket säkerställer ansvarsskyldighet.

Hantera alla sista minuten-uppgifter, inklusive utskrift av material, dekorering och logistik, utan kaos.

Här är varför du kommer att gilla det

Använd automatiseringar för att skapa e-postkampanjer och nå ut till potentiella sponsorer.

Organisera uppgifter och tilldela dem till teammedlemmar med Event Tasks View .

Visualisera och följ evenemangets tidsplan med Gantt-diagramvyn .

Spåra evenemangets olika faser, evenemangets komponenter och slutförandestatus på ett och samma ställe.

Fastställ en tydlig budget för val av lokal, marknadsföring av evenemang och annat, för enkel uppföljning.

🔑Perfekt för: Ideella organisationer, evenemangskoordinatorer och insamlingsansvariga i lokalsamhället som vill skapa insamlingsplaner och hantera budgetar.

5. ClickUp-mall för ideell djurräddningsorganisation

Hämta gratis mall Spåra volontärer, hantera intag av husdjur och övervaka insamlingsmål med ClickUp Nonprofit Pet Rescue Template.

ClickUps mall för ideella djurräddningsorganisationer gör det enkelt att hitta hem åt husdjur och hantera donationer. Den ger dig översikt över antalet djur som tas emot, tillgängliga resurser och budgetar, vilket gör planeringen enkel och precis.

Mallen förenklar hanteringen av olika aspekter av räddning och vård av husdjur genom att kategorisera uppgifter med anpassade fält såsom interaktioner, adoption, veterinärtjänster, donationer och adoptionsbara hundar.

Detta ramverk underlättar djurräddning för volontärer med sina funktioner för tidrapportering, taggning och e-post.

Här är varför du kommer att gilla det

Håll en lista över specifika egenskaper, beteendemönster och andra detaljer om djuren med Box View .

Håll koll på deadlines för alla uppgifter, till exempel att fylla på förråd, veterinärbesök och annat, med kalendervyn .

Håll koll på djuren och deras adoptionsstatus med hjälp av händelseuppföljning och uppföljning i pågående, adopterade osv.

Organisera och följ upp insamlingsaktiviteter som räddningsaktioner för husdjur, donationskampanjer och mycket mer.

🔑Perfekt för: Djurräddningscenter, volontärer och ideella organisationer som vill hantera djurräddningar på ett framgångsrikt sätt.

Här är vad Heath Hayden, koordinator för professionell utveckling vid Tacoma Community College, tycker om att använda ClickUp:

Jag har använt ClickUp för att organisera och hantera stora och små evenemang och projekt på min arbetsplats. Jag har tyckt att kalenderfunktionen, beroendefunktionerna och enkätfunktionerna är särskilt användbara. Det är den bästa projektledningsprogramvaran jag någonsin har använt.

6. ClickUp-mall för strategisk evenemangsplanering

Hämta gratis mall Skapa detaljerade planer, organisera uppgifter och följ upp framstegen med ClickUps mall för strategisk evenemangsplanering.

ClickUps mall för strategisk evenemangsplanering gör evenemangsplaneringen enkel och framgångsrik. Mallen hjälper dig att organisera alla detaljer, från projektbudgetering och planering till genomförande och uppföljning.

Mallen kategoriserar aktiviteter efter syfte, vilket gör det enkelt att följa resultaten av varje insamlingskampanj. Dessutom kan du följa statusen för olika moment, till exempel väntande, godkända, behöver revideras och andra, vilket gör planeringen och genomförandet effektivt.

Här är varför du kommer att gilla det

Hantera målgrupp, kampanjkanal och roller på ett och samma ställe för enkel uppföljning.

Lägg till filer och hashtags för alla kampanjer för att enkelt kunna spåra styrkor och svagheter.

Ange den tilldelade budgeten för varje evenemangsuppgift så att du håller dig inom budgetramen.

Automatisera aviseringar för försenade evenemangsrelaterade uppgifter eller sådana som kräver justeringar.

Planera och följ tidslinjer för varje evenemang med evenemangskalendervyn.

🔑Perfekt för: Ideella organisationer och insamlingsgrupper som vill organisera informationskampanjer.

Läs mer: Gratis söta kalendermallar för att hålla ordning med stil

📮 ClickUp Insight: Mer än hälften av alla anställda har svårt att hitta den information de behöver på jobbet. Endast 27 % säger att det är enkelt, medan resten upplever vissa svårigheter och 23 % tycker att det är mycket svårt. När kunskapen är utspridd över e-postmeddelanden, chattar och verktyg går det snabbt att slösa bort tid. Med ClickUp kan du omvandla e-postmeddelanden till spårbara uppgifter, länka chattar till uppgifter, få svar från AI och mycket mer inom ett enda arbetsområde. 💫 Verkliga resultat: Team kan spara mer än 5 timmar varje vecka med ClickUp – det är över 250 timmar per person och år – genom att eliminera föråldrade processer för kunskapshantering. Tänk vad ditt team skulle kunna åstadkomma med en extra vecka av produktivitet varje månad.

7. ClickUp-mall för evenemangsmarknadsföring

Hämta gratis mall Organisera evenemangsinformation, samordna team och följ upp framstegen med ClickUps mall för evenemangsmarknadsföring.

Evenemangsmarknadsföring är ett viktigt steg för att arrangera framgångsrika evenemang. ClickUps mall för evenemangsmarknadsföring gör det enkelt att organisera relevant evenemangsinformation, så att hanteringen och planeringen av marknadsföringsinsatser blir smidig.

Mallen samlar all information, såsom evenemangsfas, evenemangstyp, deltagartyp och platstyp, på ett ställe. Detta säkerställer enkel spårning och uppföljning av evenemang.

Här är varför du kommer att gilla det

Schemalägg inlägg på sociala medier som marknadsför kampanjer med hjälp av automatiseringar.

Se marknadsföringsmål, leadmål och insamlade leads samlat för smidig planering.

Skapa anpassade checklistor för varje insamling så att hela processen följs.

Ange plats och datum för evenemanget tillsammans med evenemanget för att se omfattande information.

Spåra utgifter, räkningar och kvitton för att hålla dig inom budgeten.

🔑Perfekt för: Insamlingsarrangörer och lokala ideella organisationer som vill marknadsföra sina evenemang och öka kännedomen om dem.

🔎 Visste du att? 32 % av donatorerna säger att sociala medier inspirerar dem mest.

8. ClickUp-kalender med mall för att-göra-lista

Hämta gratis mall Schemalägg uppgifter, organisera dem och samla alla detaljer på ett ställe med ClickUp-kalenderns mall för att-göra-lista.

För att hålla ordning krävs detaljerad planering, och ClickUp-kalenderns mall för att-göra-lista hjälper dig att göra just det.

Kategorisera uppgifter baserat på evenemang och roller för att säkerställa enkel planering och uppföljning. Se alla dina möten, vilken kategori varje person tillhör och personens roll i en överskådlig vy.

Mallen för insamlingskalendern, med information om start- och slutdatum samt mål, gör det enkelt att planera och följa upp insamlingskampanjer.

Här är varför du kommer att gilla det

Organisera uppgifter efter vem som behöver utföra dem och håll alla ansvariga.

Betygsätt produktivitetsnivåerna för varje uppgift utifrån evenemangets framgång för att förbättra framtida planering.

Hantera filer för varje uppgift, till exempel evenemangsprocess, betalningsuppgifter och analysrapporter.

Skapa ett mötesförfrågningsformulär baserat på evenemangets krav för enkel schemaläggning.

🔑 Perfekt för: Evenemangsarrangörer och insamlingsansvariga som vill organisera och planera varje steg i evenemanget på ett effektivt sätt.

9. ClickUp årsplaneringsmall

Hämta gratis mall Planera uppgifter, följ upp mål och visualisera framsteg med ClickUps årsplaneringsmall.

Har du någonsin missat en viktig deadline som planerades i början av året? Med ClickUps årsplaneringsmall kan du enkelt hålla koll på alla evenemang tack vare en strukturerad layout.

Med evenemang organiserade efter kvartal, avdelning, kategori och tilldelat team hjälper mallen för insamlingskalendern dig att sätta prioriteringar och planera dina uppgifter.

Med en tidslinjevy får du en översikt över händelserna baserat på anpassade tidsinställningar, så att du kan övervaka framstegen och göra justeringar efter behov.

Här är varför du kommer att gilla det

Tilldela en budget för varje uppgift för att hantera pengarna under hela kalenderåret eller räkenskapsåret.

Håll en lista över alla uppgifter som ska utföras för varje insamlingsevenemang du organiserar.

Beräkna automatiskt den totala budgeten för varje evenemang kategoriserat efter uppgifter.

Ladda upp dokument för varje uppgift, till exempel att skapa annonser och träffa reklambyrån för kampanjer.

🔑 Perfekt för: Insamlingsarrangörer, evenemangsarrangörer och ideella organisationer som vill hantera evenemang under hela året.

💡 Proffstips: Att organisera ett evenemang kräver hantering av scheman, analys av resurser och brainstorming av idéer. Använd AI för evenemangsplanering och gör dessa processer smidiga.

10. ClickUp-mall för redaktionell kalenderlista

Hämta gratis mall Håll koll på evenemangets redaktionella arbete från början till slut med ClickUps mall för redaktionell kalenderlista.

Hantera publiceringsscheman på ett framgångsrikt sätt med ClickUps mall för redaktionell kalenderlista. Mallen hjälper dig att lägga grunden för kommunikation och övervaka alla uppgifter, från brainstorming till publicering.

Flytta uppgifter genom processen med hjälp av en organiserad process med anpassade steg. Prioritera dessutom uppgifter och markera ansvariga för att undvika dubbelarbete och säkerställa att uppgifterna slutförs i tid.

Här är varför du kommer att gilla det

Spåra tiden för att säkerställa korrekta uppskattningar för varje redaktionellt arbete.

Håll en lista över uppgifter för varje redigeringsprocess, såsom research, utkast och korrekturläsning, och följ upp dem med Board View .

Ladda upp relevanta bilagor som sammanfattningar, översikter, varumärkesriktlinjer och källmaterial tillsammans med uppgiftskortet.

Markera förfallodatum för varje redaktionellt steg, till exempel datum för första utkast och granskning, så att du alltid håller dig inom tidsramen.

🔑 Perfekt för: Insamlingsgrupper, ideella organisationer och evenemangsarrangörer som vill planera och övervaka årets aktiviteter.

💡 Proffstips: Vill du effektivisera planeringen och hanteringen av deadlines för skapandet av redaktionellt innehåll? Kolla in de bästa programvaruverktygen för innehållskalendrar och visualisera slutdatum och deadlines på ett smidigt sätt.

11. ClickUp-mall för månadsplanering

Hämta gratis mall Visualisera månatliga uppgifter och hantera resurser med ClickUps månatliga schemamall.

Har du svårt att hinna med alla deadlines? Med ClickUps månadsplaneringsmall kan du enkelt hantera alla evenemang och relaterade uppgifter för månaden.

Se varje avdelnings arbetsbelastning och teammedlemmarnas planer för uppgiftsfördelning. Använd dessutom kalendervyn för att spåra missade deadlines för månaden och göra justeringar.

Kontrollera vad du behöver vara uppmärksam på, vilka uppgifter som inte går enligt plan och vilka som går enligt plan, så att du aldrig missar viktiga händelser och detaljer.

Här är varför du kommer att gilla det

Spåra den tid som behövs för varje uppgift, inklusive utåtriktad verksamhet, evenemangsförberedelser och uppföljningar.

Ange timpriser, tilldelad budget och faktiska kostnader, och spåra allt på ett och samma ställe.

Hantera och spåra månadens intäkter och utgifter med Payout View .

Använd framstegsmätaren för att spåra milstolpar, till exempel att uppnå donationsmål och spåra bekräftelser.

Planera processen för varje evenemang och ställ in beroenden för enkel planering.

🔑 Perfekt för: Evenemangsarrangörer, insamlingsorganisationer och ideella organisationer som vill skapa och kontrollera månadsplanen.

Läs också: Bästa projektledningsprogramvaran för framgångsrika ideella organisationer

12. ClickUp-mall för volontärschema

Hämta gratis mall Kontrollera tillgänglighet, tilldela uppgifter och kommunicera förändringar med ClickUps mall för volontärschema.

Det kan vara svårt att samordna volontärernas scheman så att de stämmer överens med planerade evenemang. ClickUps mall för volontärscheman erbjuder en heltäckande metod för att hantera volontärer utan förvirring.

Kategorisera blivande och nya donatorer och volontärer och märk dem som medlemmar, teamledare och koordinatorer för att säkerställa att evenemangen organiseras smidigt. Se varje volontärs roller och färdigheter för att tilldela uppgifter därefter och upprätthålla effektiviteten.

Här är varför du kommer att gilla det

Organisera kontaktuppgifterna för alla volontärer på ett och samma ställe.

Lista färdigheter och skäl för volontärarbete för att bedöma och tilldela ansvar på ett korrekt sätt.

Effektivisera processen för att ta emot och hantera volontärer med Volunteer Process View .

Spåra nya volontärer och skicka välkomstmeddelanden till dem med Vyn för nya volontärer .

Skapa ett formulär där intresserade volontärer kan ansöka och dela information om sina färdigheter.

🔑 Perfekt för: Ideella organisationer, utvecklingsteam, evenemangskoordinatorer och insamlingsansvariga som vill anställa volontärer och hantera deras scheman.

Proffstips: Vill du organisera dina insatser för ideella evenemang bättre? Använd ClickUp for Non-Profits för att spåra mål, schemalägga och organisera evenemang. Hantera teamresurser, skapa och dela intagsformulär och samarbeta i projekt för att evenemangen ska fungera smidigt.

Vad kännetecknar en bra mall för insamlingskalender?

En bra mall för insamlingskalender hjälper dig att förenkla ditt arbetsflöde. När du väljer mall bör du ta hänsyn till följande viktiga faktorer:

Enkel anpassning: Välj en mall som är lätt att redigera så att den passar dina insamlingsevenemangs krav för enkel användning.

Tydlig struktur: Leta efter en mall som erbjuder en tydlig struktur för att organisera detaljer, såsom volontärer, supportrar, givargrupper, styrelsemedlemmar och mer. Detta hjälper till att undvika informationskaos.

Smidigt samarbete : Prioritera en mall som håller hela teamet synkroniserat. Detta hjälper till att förhindra dubbelarbete, förvirring och håller arbetsflödet organiserat.

Automatiseringar: Välj en mall som erbjuder smidig automatisering för deadlines och utskick av e-postmeddelanden.

Visuell organisation: Välj en mall med funktioner som färgkodning, filter, SMART-mål och tidslinjevyer för att enkelt se vad som är nästa steg.

Läs mer: Gratis mallar för insamlingar för evenemang och välgörenhetsorganisationer

Effektivisera hanteringen av insamlingskalendern med ClickUp

Mallar för insamlingskalendrar håller reda på små detaljer om de organiserade evenemangen, som annars kan gå förlorade i kaoset med planering och genomförande.

ClickUp, appen som har allt för arbetet, gör det enkelt att organisera insamlingsevenemang och hantera kalendrar. Med alla detaljer om evenemanget, uppgifter, kommunikation och scheman samlade på ett ställe kan du enkelt hålla koll på dina uppgifter.

Låt inte spridda datum och viktiga detaljer påverka evenemangets framgång negativt. Registrera dig gratis hos ClickUp idag och planera, organisera och hantera en kalender för insamlingsevenemang!