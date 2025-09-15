Gratis mallar för amorteringsplaner för att spåra lånebetalningar och räntor

Har du någonsin känt dig förvirrad när du försökt räkna ut hur mycket av din lånebetalning som faktiskt går till ränta respektive amortering? För privatpersoner, småföretagare och ekonomiteam kan denna brist på tydlighet leda till dålig planering och kostsamma överraskningar.

En mall för amorteringsplan löser detta på ett smidigt sätt. Den ger dig en tydlig översikt över varje betalning och visar exakt hur ditt lån betalas av över tid.

Oavsett om du hanterar personliga skulder eller spårar företagslån hjälper dessa mallar dig att hålla ordning och kontroll. Låt oss utforska några gratis mallar för amorteringsplaner för att förenkla din lånehantering.

🧠 Rolig fakta: Ordet "amortering" kommer från det latinska ordet " admortire " , som betyder "att döda" – vilket syftar på att gradvis betala av skulden tills den är helt borta.

Vad är mallar för amorteringsplaner?

Amorteringsplaner är förformaterade verktyg (vanligtvis i Excel, Google Sheets eller PDF) som hjälper dig att spåra låneåterbetalningar över tid. De delar upp varje betalning i två delar: kapitalbelopp (det belopp du lånat) och ränta (kostnaden för lånet).

Dessa mallar visar hur mycket du är skyldig efter varje betalning, när betalningarna förfaller och hur ditt lånesaldo minskar över tid. De ger en tydlig visuell representation av din återbetalningsplan, vilket underlättar budgetering och låneplanering.

💰 De innehåller vanligtvis:

Betalningsdatum

Betalningsbelopp

Fördelning mellan ränta och amortering

Återstående lånesaldo

De bästa mallarna för amorteringsplaner i korthet

Vad kännetecknar en bra mall för amorteringsplan?

En bra mall för amorteringsplan hjälper dig att organisera dina finanser och få en överblick över din återbetalningsprocess. Här är vad du ska leta efter:

Tydlig layout: En väl utformad mall presenterar hela amorteringstabellen på ett sätt som är lätt att läsa på ett ögonblick, utan att kännas överväldigande.

Automatiska beräkningar: När du har angett grundläggande uppgifter som lånebelopp, ränta och löptid beräknar mallen omedelbart viktig information som slutbetalning, hur många betalningar som återstår och utestående saldo.

Månadsvis uppdelning: Varje rad ska visa fördelningen mellan ränta och amortering samt återstående saldo efter varje månads- eller årsbetalning, oavsett om det är en fast eller rörlig ränta.

Redigerbara fält: Bra mallar gör att du snabbt kan justera siffrorna. Detta hjälper dig att utforska hur förändringar påverkar den övergripande planen och Bra mallar gör att du snabbt kan justera siffrorna. Detta hjälper dig att utforska hur förändringar påverkar den övergripande planen och hantera utgifterna bättre.

Visuella hjälpmedel: De bästa mallarna har diagram eller enkla grafer som hjälper dig att se hur ditt saldo minskar över tid, vilket gör informationen mer intuitiv.

Flexibla format: En bra mall fungerar i verktyg som Excel, Google Sheets och till och med En bra mall fungerar i verktyg som Excel, Google Sheets och till och med ClickUp , den kompletta appen för arbete. Välj alltså den plattform som bäst passar dina behov.

👀 Visste du att? Linjär amortering betalar av skulden snabbare, men kostar mer i början. Med linjär (eller konstant amortering) förblir dina månatliga amorteringar desamma, men det totala månadsbeloppet är högre. Det är dyrare i början, men du sparar betydligt på räntan under lånets löptid.

De 10 bästa mallarna för amorteringsplaner för bättre ekonomisk förvaltning

Trött på att jonglera med återbetalningsuppgifter i olika kalkylblad?

Här är de bästa mallarna för amorteringsplaner som hjälper dig att spåra betalningar, bryta ner ränta kontra kapital och hålla koll på din återbetalningsplan för lån med både rörlig och fast ränta, utan stress.

1. ClickUp enkel budgetmall

Få gratis mall Organisera din månads- och årsbudget med ClickUps budgetmall.

Det är mycket enklare att hålla koll på dina in- och utbetalningar med ClickUps enkla budgetmall. Den ger dig en tydlig översikt över dina inkomster och utgifter, presenterade på ett överskådligt sätt. Varje avsnitt är organiserat så att du lätt kan upptäcka mönster, planera i förväg och hålla fokus på dina mål. Med vyer sorterade efter typ och månad känns allt strukturerat och lätt att följa.

Använd den för att kategorisera varje betalning under ett specifikt lån eller skuldnamn för att övervaka flera åtaganden samtidigt. Du kan lägga till anpassade fält som betalningsdatum, betalningsbelopp, betald kapital, betald ränta och återstående saldo som ska amorteras. Använd tabell- eller budgetplanvyn för att visa dessa sida vid sida med befintliga utgiftskategorier.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Se alla dina finansiella aktiviteter per kontotyp

Använd rullgardinsmenyer för att märka inkomst- och utgiftskategorier och lägg till detaljer som typ, källa och beskrivning.

Kontrollera ditt nettokassaflöde i Net Cash View för att se vad som återstår efter räntebetalningar och andra utgifter.

🔑 Perfekt för: Privatpersoner, småföretagare eller ekonomiteam som vill ha ett enkelt sätt att organisera sina inkomster och utgifter.

2. ClickUp-mall för ekonomisk förvaltning

Få gratis mall Hantera dina finanser smidigt med ClickUps mall för ekonomisk förvaltning.

Med rätt redovisningsverktyg känns det inte längre som en oändlig utmaning att hantera företagets ekonomi. Och ClickUp Finance Management Template är ett sådant verktyg!

Du får ett komplett arbetsutrymme för att hantera försäljning, fakturor, utgifter, ersättningar och till och med produktinformation – allt på ett och samma ställe. Du får överskådliga layouter, smart automatisering och massor av verktyg för att hålla ordning på dina pengar.

Du kan till exempel spåra dina ränte- och amorteringsbetalningar månad för månad med anpassade uppgiftsstatusar i ClickUp på följande sätt:

Att göra: kommande betalning

Pågår: betalning förbereds

Slutfört: betalning gjord

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Spåra offerter, fakturor och månatliga betalningar med lättnavigerade listor.

Registrera alla detaljer med hjälp av inbyggda fält som belopp, status, kontaktuppgifter och datum.

🔑 Perfekt för: Team och företag som letar efter ett smartare sätt att hantera sin ekonomi utan att behöva hoppa mellan olika verktyg.

3. ClickUp-mall för utgiftsrapport

Få gratis mall Förenkla utgiftsuppföljning och rapportering med ClickUps mall för utgiftsrapporter.

ClickUp-mallen för utgiftsrapporter är det perfekta verktyget för att spåra dina och dina anställdas utgifter utan förvirring. Den har en färdig layout för att logga utgifter efter datum, typ och belopp, så du behöver inte börja från scratch.

Du kan fylla i de förberedda avsnitten, från resor till mat och telefonräkningar, med den här mallen. Du kan också bifoga kvitton, lägga till korta beskrivningar och inkludera godkännanden från chefen direkt på sidan.

Du kan anpassa den för att spåra enskilda lån eller periodiska betalningar och visualisera betalningsplaner. Kombinera den med ClickUp Brains avancerade AI-funktioner för att analysera historiska utgiftsmönster och prognostisera återstående åtaganden.

Be ClickUp Brain att skapa en optimerad amorteringsplan åt dig.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Fyll i en färdig tabell med alla utgiftskategorier på ett ställe.

Fyll i kvittensuppgifter med utrymme för beskrivningar och bifoga foton.

Redigera, skriv ut eller dela mallen efter behov med dina teammedlemmar och chefer.

🔑 Perfekt för: Team och anställda som behöver ett snabbt sätt att registrera utgifter, skicka in rapporter och dokumentera allt på ett bra sätt.

4. ClickUp fakturamall

Få gratis mall Skapa professionella fakturor snabbt med ClickUps fakturamall.

Behöver du ett snabbare sätt att hantera fakturor utan att tappa bort vem som är skyldig dig vad? ClickUp-fakturamallen hjälper dig att hålla koll på kundernas betalningar utan att behöva leta igenom e-postmeddelanden eller kalkylblad.

Du kan spara varje faktura som en uppgift, komplett med detaljer som kundnamn, kontaktuppgifter, belopp och förfallodatum. Med detta faktureringsverktyg får du flera vyer för att hålla ordning och se vad som är återbetalt, vad som är förfallet och vad som är på väg.

Mallen kan också fungera som en levande dokumentation av en amorteringsplan. Varje "faktura" du loggar kan representera en specifik delbetalning i ett lån eller en återbetalningsplan, där dina fakturafält har en dubbel funktion:

Fakturabeloppet blir din totala periodiska betalning.

Poster visar fördelningen mellan kapital och ränta för den perioden.

Förfallodatum fungerar som betalningsdatum i din amorteringsplan.

Statusen Betald/Obetald visar exakt var du befinner dig i återbetalningsplanen.

Med tiden blir mallens kalendervy en visuell återbetalningskarta – varje betald faktura är ett kryss mindre i saldot, och varje kommande faktura är nästa steg i planen.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Spåra faktura- och återbetalningsstatus med ett ögonkast med list-, tavla-, kalender- och tidslinjevyer.

Använd ClickUps inbyggda funktioner för tidrapportering , till exempel att spåra tid från valfri enhet, lägga till anteckningar till tidsposter, markera fakturerbar tid och skapa detaljerade rapporter.

Ställ in återkommande uppgifter i ClickUp för att hantera månadsfakturering och betalningar automatiskt.

Hantera betalningar på samma plats där du skickar och lagrar fakturor – en process, en enda källa till information, två uppgifter utförda samtidigt.

🔑 Perfekt för: Frilansare, byråer och team som vill ha koll på fakturering och betalningar samt betala tillbaka sina lån i tid.

Titta på den här videon för att lära dig mer om alla sätt du kan spåra tid på i ClickUp!

5. ClickUp-mall för bokföring

Få gratis mall Håll en omfattande redovisning av ditt företags ekonomi med ClickUps mall för bokföring.

ClickUp Accounting Operations Template samlar alla dina viktigaste finansiella transaktioner i ett strukturerat utrymme som utvecklas i takt med ditt företag. Från att organisera kontogrupper till att spåra journaler, huvudböcker och kassaflöden ger det dig tydlighet utan komplexitet.

Den är strukturerad för standardiserade redovisningsflöden och innehåller avsnitt för kontogruppering, kassaflöden, huvudböcker och periodrapporter. Dessutom kan du använda AI i redovisningen för att avlasta rutinuppgifter som klassificering av poster, upptäckt av avvikelser eller generering av sammanfattningar.

I mallen blir varje amorteringspost en bokföringsuppgift som representerar en delbetalning av ett lån eller en återbetalningsplan. Istället för en separat lånehanterare loggar du helt enkelt varje betalning som en del av din övergripande bokföring.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Övervaka alla intäkter och utgifter för ditt företag med listan över konton.

Gruppera transaktioner efter kontotitlar, journaltyper eller månatlig kontantaktivitet.

Visualisera resultat- och balansräkningar med dra-och-släpp-tavlor

Använd statusar som Öppen, Aktiv eller Stängd för att ange om en avbetalning ännu inte har påbörjats, förfallit eller betalats. Detta speglar både din amorteringsprogression och typiska bokföringsarbetsflöden.

🔑 Perfekt för: Småföretag, ekonomiteam eller verksamhetschefer som vill organisera sin bokföring.

6. ClickUp-mall för betalningshistorik

Få gratis mall Hantera och spåra betalningar med ClickUps mall för betalningshistorik.

Om du letar efter ett enkelt sätt att logga, visa och verifiera dina personliga eller affärsmässiga betalningsregister är ClickUp-mallen för betalningshistorik lösningen för dig!

Med enkla vyer som betalningsformulär, detaljerade listor och kundsammanfattningar vet du alltid vem som har betalat vad, när och hur. Dessutom hjälper inbyggda beräkningar dig att se totalbeloppet på ett ögonblick, medan uppladdning av kvitton och betalningsmetoder säkerställer korrekt dokumentation.

💡 Proffstips: Istället för att betrakta din amortering som ett separat verktyg kan du använda den här mallen för att integrera den i ditt befintliga arbetsflöde för betalningshistorik. Varje låneavbetalning blir bara ytterligare en betalningsuppgift, berikad med spårning av kapital/ränta och passar sömlöst in i dina nuvarande fält, vyer och automatiseringar.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Spåra alla poster i en centraliserad vy med alla poster med sorterbara och filtrerbara kolumner.

Spara digitala kopior av kvitton och organisera dem så att du enkelt kan hitta dem igen.

Hantera statusen för varje betalning med anpassade statusar, till exempel Öppen och Slutförd.

🔑 Perfekt för: Frilansare och småföretagsteam som letar efter ett organiserat, delbart system för att registrera och granska betalningar, inklusive låneavbetalningar.

7. ClickUp-projektbudget med WBS-mall

Få gratis mall Spåra projektbudgeten effektivt med ClickUps projektbudget med WBS-mallen.

Behöver du en strukturerad, detaljerad metod för att hantera omfattning, budget och framsteg? Prova ClickUp Project Budget med WBS-mall. Den använder en arbetsfördelningsstruktur för att tilldela kostnader, övervaka faktiska värden och visualisera framsteg mot planerade milstolpar i ett enhetligt utrymme. Detta gör det till den perfekta grunden för att på ett naturligt sätt integrera en amorteringsplan i din budgetstruktur.

Mallen kopplar budgetrader direkt till aktiviteter, vilket säkerställer fullständig överensstämmelse mellan finansiell planering och projektgenomförande. Eftersom mallen stöder olika vyer – inklusive Gantt, lista och tavla – kan du visuellt spåra när betalningar förfaller, tillsammans med projektets milstolpar. Detta ger en tydlig, tidsmässig bild av återbetalningen kopplad till projektstrukturen.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Visualisera ditt projektschema över olika faser och omplanera uppgifter med dra-och-släpp-funktionen.

Organisera all relevant data för dina projekt på ett ställe för effektiv kapacitetsplanering och resursallokering.

Planera alla aktiviteter efter projektfas med hjälp av tabellen för arbetsfördelningsstruktur.

🔑 Perfekt för: Projektledare och team som hanterar stora projekt med flera budgetströmmar

🔍 Visste du att? Amortering gäller inte bara lån. Även företag använder det för att fördela kostnaderna för tillgångar och investeringar, till exempel utrustning, över tid.

8. ClickUp-mall för tidslinjevy

Få gratis mall Organisera din amorteringsplan och kartlägg viktiga datum med hjälp av ClickUps mall för tidslinjevy.

Kartlägg hela din amorteringstid i ett smidigt, visuellt arbetsområde med ClickUp Timeline View Template. Det ger individer och team en flexibel tidslinjestruktur för att organisera amorteringsfaser och planera förfallodatum. Varje punkt har sitt belopp, uppdelat på kapital och ränta, med saldot efter betalning reflekterat i klisterlappar eller ett anpassat fält.

Med den här mallen får du friheten att kartlägga, justera och spåra varje fas i din amorteringsplan utan strikta gränser. Den förvandlar en låneåterbetalningsplan till en tydlig, visuell väg som leder rakt till noll.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Tilldela ansvar och förfallodatum direkt på tidslinjen för snabb ansvarsskyldighet.

Samarbeta live med teammedlemmar i ett gemensamt visuellt utrymme

Utöka arbetsytan efter behov för att passa även de mest komplexa återbetalningsplanerna med flera faser.

🔑 Perfekt för: Småföretagare eller frilansare, särskilt de som hanterar utrustningslån, startkapital eller kundfinansierade projekt där återbetalningsdatum är lika viktiga som kassaflödesplanering.

9. Mall för lånebetalningsplan från Mission Investors

via Mission Investors

Att hålla koll på återbetalningsplaner för flera lån, alla med olika villkor, frekvenser och belopp, kan snabbt bli överväldigande. Mallen för lånebetalningsplan från Mission Investors erbjuder ett anpassningsbart kalkylblad som är utformat för att förenkla lånehanteringen och öka transparensen i portföljen.

Det visualiserar varje betalnings fördelning, inklusive kapitalbelopp, ränta, extra betalningar och saldon, allt i en omfattande plan.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Spåra planerade och extra betalningar för att se hur de påverkar din återbetalningstid.

Se en lånesammanfattning med planerade betalningar, total betald ränta, faktiskt antal betalningar och förtida betalningar, allt på ett ögonblick.

Spåra ditt lånes framsteg med kolumner för ingående balans, kapitalbelopp, ränta och mer.

🔑 Perfekt för: Låntagare och finansiella rådgivare som behöver hålla lättförståeliga register över lånebetalningar.

💡 Bonustips: Här är några tips för effektiv amortering av lån: Spåra dina betalningar regelbundet för att se hur mycket som går till ränta respektive amortering.

Gör extra inbetalningar när det är möjligt för att förkorta återbetalningstiden.

Använd digitala verktyg eller mallar för att hålla ordning och aldrig missa en betalning.

Förstå dina lånevillkor in i minsta detalj

Uppdatera din plan varje gång du gör ändringar, till exempel refinansiering eller engångsbetalningar.

Visualisera framstegen med detaljerade instrumentpaneler och diagram.

10. Excel-amorteringsplan från CFI

via CFI

Excel-mallen för lånebetalningsplan från CFI erbjuder en fullständig amorteringsplan som täcker allt från lika stora månadsbetalningar till extra inbetalningar och förändrade räntesatser.

Denna färdiga kalkylblad hjälper dig att beräkna exakta lånebetalningar, kapital, ränta och saldon för alla lånetider och räntesatser. Det förenklar skapandet av en komplett amorteringsplan, vilket sparar tid och ansträngning.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Ladda ner en fullt fungerande Excel-mall med alla nödvändiga formler förinstallerade.

Justera lånebeloppet, räntan och löptiden för att se hur de påverkar din betalningsplan.

Visualisera tydligt återstående saldo och betalningsförlopp för varje period.

🔑 Perfekt för: Finansiella proffs, företagare eller studenter som vill spåra sin amorteringsplan med hjälp av Excel.

Förenkla lånehanteringen med ClickUp

Att hantera ett lån behöver inte vara en gissningslek. Med rätt mall för amorteringsplan kan du tydligt se hur varje betalning minskar ditt saldo, månad för månad, dollar för dollar.

Med anpassningsbara vyer och automatisering hjälper ClickUp dig att bygga ett smart låneuppföljningssystem från grunden eller ansluta till färdiga system. Spåra betalningsplaner, ställ in påminnelser och dela till och med formulär med kunder eller teammedlemmar. Dessutom uppdateras allt i realtid, så du missar ingenting.

Är du redo att ta kontroll över din lånestrategi? Börja med ClickUp och se hur dina siffror äntligen blir begripliga. Registrera dig för ClickUp gratis idag!