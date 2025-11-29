De 10 bästa HIPAA-kompatibla chattverktygen för säker kommunikation

Ett meddelande från en patient kom kl. 23:42. ”Hej, jag tror att jag glömde något viktigt under mitt besök idag. Kan jag berätta det nu?”

Det är en situation som alla känner igen, där man vill svara utan att tveka. Även om det känns naturligt skulle det öppna dörren för en potentiell HIPAA-överträdelse. Faktum är att vårdorganisationer förra året rapporterade 725 dataintrång, där över 275 miljoner journaler exponerades. Och den typen av fullskaliga kriser avtar tyvärr inte.

Det är därför HIPAA-kompatibla chattverktyg är viktiga. Inte för att reglerna säger så, utan för att det finns riktiga människor på andra sidan varje konversation.

Den goda nyheten är att det finns plattformar som är särskilt utformade för denna typ av kommunikation. Verktyg som skyddar känslig data utan att störa ditt arbete. Låt oss ta en titt på tio av de bästa alternativen som är värda att överväga.

Verktyg Viktiga funktioner Bäst för Priser* ClickUp –HIPAA-kompatibel chatt, dokument, uppgifter, whiteboards, instrumentpaneler – inbäddning av EHR-data, åtkomstkontroll, versionshistorik – AI-driven sammanfattning med ClickUp Brain Individer, små team och företag som behöver en allt-i-ett-arbetsplats som uppfyller kraven Gratis plan tillgänglig; anpassade priser för företag. TigerConnect –Rollbaserad åtkomst, säker meddelandehantering, samtal från journaler –Integration med EHR och sjuksköterskeanrop –Tysta eskaleringsvarningar Vårdgivare som behöver klinisk kommunikation i realtid Anpassade priser OhMD –Säker HIPAA-kompatibel textmeddelandefunktion via befintliga telefonnummer–Över 85 EHR-integrationer, livechatt, autopilot–Gruppchatt och videobesök Små mottagningar som behöver textbaserad patientkommunikation och påminnelser Betalda abonnemang från 250 USD/månad Updox –Enhetlig inkorg för fax, e-post, video–Direkt säker meddelandehantering, revisionsspår, anteckningar under samtal Verksamheter med flera platser som behöver centraliserad kommunikation och dokumenthantering Anpassade priser Paubox –Sömlös HIPAA-kompatibel e-post–Inbyggda filter mot nätfiske/skadlig kod för datasäkerhet E-post-DLP, analysverktyg, säker instrumentpanel Leverantörer som behöver säker e-postmarknadsföring och patientkontakt Betalda abonnemang från 38 $/månad Luma Health – Automatiserade SMS, röstmeddelanden, e-postutskick – Intag av mobila enheter, AI-analys, EHR-synkronisering Patientengagemangsteam som utnyttjar AI för automatisering och analys Anpassade priser SimplePractice –Säker portalmeddelandehantering–Integrerad med fakturering, anteckningar, video–Mallar och chatt under sessionen Enskilda vårdgivare och små mottagningar som behöver integrerad telemedicin och dokumentation Betalda abonnemang från 49 $/månad Klara –AI-driven triagering av patientmeddelanden–Kontinuerlig chatt via SMS, samtal, webbchatt–Delad inkorg och telehälsa i appen Team med flera avdelningar som behöver intelligent patientkommunikation och vidarebefordran Anpassade priser Spruce Health –Säker VoIP, SMS, fax, telefonkedjor–Taggning, samtalsdirigering, automatisering efter kontorstid Kliniker som behöver flexibla inkorgar med säker telefoni och meddelandehantering Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 24 $/användare/månad. Rocket. Chat –Säker meddelandelösning på plats/självhostad–Full datakontroll, öppna API:er, federerad meddelandehantering IT-intensiva organisationer och företag som behöver anpassningsbar, självhostad kommunikation Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 8 $/användare/månad.

Vad ska du leta efter i ett HIPAA-kompatibelt chattverktyg?

Många chattplattformar påstår sig erbjuda säkerhet, men endast ett fåtal uppfyller de strikta krav som krävs för att skydda patientdata och upprätthålla HIPAA-reglerna.

Här är vad du bör kontrollera innan du väljer ett:

End-to-end-kryptering och revisionsspår : Använd stark kryptering för att hålla meddelanden och bilagor säkra under överföring och lagring. Revisionsspår är lika viktiga, eftersom de loggar vem som har åtkomst till data, när och från vilken enhet.

Säker fildelning och EHR-integrationer: Aktivera krypterade filöverföringar och anslut till EHR (elektroniska patientjournaler) eller plattformar för praktikhanteringssystem för att hålla arbetsflödena smidiga och skyddade.

Stöd för affärspartneravtal (BAA) : Teckna ett affärspartneravtal (BAA) med din leverantör för att lagligt skydda PHI och uppfylla HIPAA-standarderna. Kontrollera alltid att BAA finns tillgängligt innan du ingår avtalet.

Inställningar för lagring och radering av meddelanden: Se till att plattformen tillåter kontroll över lagringstider för meddelanden och stöder säker radering av PHI när det inte längre behövs.

👀 Visste du att? Anthem-dataintrånget 2015 exponerade data om cirka 78,8 miljoner människor, vilket gör det till ett av de största dataintrången inom hälso- och sjukvården någonsin.

Om du är redo att gå bortom riskfyllda lösningar och bygga ett kommunikationssystem du kan lita på, här är de bästa HIPAA-kompatibla programvaruverktygen att överväga 👇

1. ClickUp (Bästa allt-i-ett-arbetsyta som uppfyller HIPAA-kraven med chatt, uppgiftshantering och dokumentation)

Inom hälso- och sjukvården är kommunikation hjärtat i patientvården. Från vårdkoordinering till administrativa uppdateringar innehåller varje meddelande känslig information som måste skyddas enligt HIPAA-standarderna.

Det är där ClickUp for Health + ClickUp Chat förändrar hur medicinska team kommunicerar och samarbetar. Det är världens första konvergerade AI-arbetsyta som samlar alla arbetsappar, data och arbetsflöden på en säker plattform.

ClickUp är SOC 2-kompatibelt och dess Enterprise Plan är HIPAA-kompatibelt (genom ett undertecknat BAA) med anpassade roller som ger avancerad kontroll över användarbehörigheter och åtkomst.

Se till att all kommunikation, alla dokument, alla möten och alla uppgifter är HIPAA-kompatibla i ClickUp.

Istället för att hantera separata chattverktyg, uppgiftshanterare och rapporteringssystem kan vårdgivare och administratörer effektivisera kommunikationen och verksamheten från en enda arbetsplats. Inom hälso- och sjukvården kan det handla om att en vårdgivare uppdaterar dokumentation eller att en vårdkoordinator följer upp en patient, samtidigt som alla är överens om nästa steg och åtkomstkrav. På så sätt eliminerar ClickUp alla former av arbetsflödesförlust och erbjuder 100 % kontext och en enhetlig plats där människor och AI-agenter kan arbeta tillsammans. Låt oss utforska detta vidare.

Säkerställ säker och snabb kommunikation med ClickUp Chat

För att skydda patientdata och samtidigt hålla teamen uppkopplade möjliggör ClickUp Chat (den bästa allt-i-ett-plattformen för meddelanden ) konversationer i realtid som omfattas av strikta efterlevnadsregler. Data skyddas både under överföring och i vila med hjälp av starka krypteringsstandarder.

Samla chattar, uppgifter och känslig information på ett och samma ställe i ClickUp Chat.

Chatten inkluderar @mentions och trådade svar. Till exempel kan ett vårdteam som hanterar hjärtpatienter skapa en dedikerad chattkanal för kardiologi där sjuksköterskor uppdaterar vitala värden i realtid, en apotekare lägger in medicineringar och jourhavande kardiolog omedelbart meddelas med en @Mention för snabb konsultation.

Starta möten med ett klick med SyncUps

Vill du förbättra den medicinska kommunikationen genom att möjliggöra realtidssamarbete ansikte mot ansikte mellan vårdpersonal – oavsett var de befinner sig?

Samarbeta ansikte mot ansikte med dina kollegor på några sekunder med ClickUp SyncUps.

Så här stöder ClickUp SyncUps medicinska team:

Omedelbar samverkan: Medicinska team kan starta eller ansluta sig till SyncUps direkt från valfri kanal eller direktmeddelande, vilket gör det möjligt för läkare, sjuksköterskor och specialister att diskutera patientfall, behandlingsplaner eller brådskande uppdateringar utan att behöva växla mellan olika appar.

Skärmdelning och uppgiftsanslutning: Under en SyncUp kan deltagarna dela sina skärmar för att tillsammans granska laboratorieresultat, bilder eller journaler. Du kan också ansluta specifika uppgifter till en live SyncUp, så att alla är överens om nästa steg och ansvarsområden.

Mobil tillgänglighet: SyncUps fungerar smidigt på mobila enheter, så vårdpersonal kan delta i viktiga diskussioner var som helst på sjukhuset eller kliniken – även under ronderingar.

Trådad kommunikation: SyncUps inkluderar trådad chatt, vilket gör det enkelt att dokumentera viktiga beslut, dela resurser och följa upp åtgärder efter samtalet.

Kommunicera asynkront med Clips

Om realtidskommunikation är svårt kan du spela in och dela videouppdateringar, förklaringar och uppdateringar asynkront med ClickUp Clips.

Det innebär att läkare, sjuksköterskor och administratörer kan förklara komplexa arbetsflöden, ge feedback eller informera om patienters tillstånd utifrån sin egen schemaläggning. Detta är perfekt för skiftarbete, samarbete mellan team eller när det inte är möjligt att hålla möten med kort varsel.

Bädda in ClickUp Clips i uppgifter, dokument och chattar för smidigare samarbete

Så här gör Clips och SyncUp tillsammans medicinsk kommunikation säkrare och mer effektiv:

Skyddad åtkomst: Varje klipp lagras i ClickUps säkra arbetsyta, med detaljerade behörigheter och revisionsspår. Endast behöriga användare kan visa eller dela inspelningar, vilket säkerställer att patientdata och intern kommunikation förblir konfidentiell.

Revisionsbarhet: Klipp loggas automatiskt med tidsstämplar och användaruppgifter, vilket uppfyller HIPAA:s krav på åtkomstspårning och revisionskontroller.

Enhetlig kommunikation: Clips integreras sömlöst med ClickUps chatt-, dokument- och uppgiftshanteringsfunktioner. Det innebär att all din kommunikation – oavsett om det är text, video eller röst – är centraliserad, sökbar och skyddad under samma HIPAA-kompatibla paraply.

Skapa, dela och redigera hälso- och sjukvårdsinformation i Docs

För att utvidga samma anpassning till dokumentation ger ClickUp Docs teamen ett säkert och mångsidigt utrymme för att skapa, dela och uppdatera allt från SOP:er och behandlingsprotokoll till mötesanteckningar och intagsarbetsflöden.

Skapa och dela mångsidig dokumentation som SOP:er och handböcker med ClickUp Docs.

Denna förstärkta programvara för dokumentsamarbete integreras direkt i din arbetsyta och kopplas till projekt, uppgifter eller mappar så att de aldrig hamnar i ett silo eller begravs i e-postkedjor.

Du kan tilldela uppgifter från ett dokument, nämna teammedlemmar och kontrollera åtkomsten ned till enskilda läsare eller redigerare. Du kan också bädda in PubMed- eller Scopus-referenser för att samarbeta kring publikationer eller experimentella data.

Dela dokument och hantera medarbetarnas roller med ClickUp Permissions

Varje dokument kan delas internt eller externt, med alternativ för att bjuda in medarbetare som läsare, kommentatorer eller fullständiga redaktörer. Versionshistoriken körs i bakgrunden så att redigeringar alltid kan spåras, och du kan återgå till tidigare versioner om det behövs.

Uppgiftskommentarer utökar samarbetet ännu mer. Istället för att dela feedback mellan olika chattappar finns den precis där arbetet utförs. En vårdgivare kan lämna kontext om en vårdkoordinering, eller en compliance-ansvarig kan markera något som behöver följas upp. Du kan också tagga teammedlemmar, bädda in filer eller konvertera en kommentar till en ny uppgift om den blir något som kan åtgärdas.

💡 Proffstips: Effektivisera din patientregistrering och uppdateringsförfrågningar genom att skapa anpassade formulär i ClickUp. Du kan också integrera med Cognito Forms för att automatiskt omvandla formulärinlämningar till åtgärdsbara uppgifter, vilket minskar manuell datainmatning och påskyndar dina kliniska arbetsflöden.

Håll alla detaljer sammankopplade i hela din arbetsmiljö inom hälso- och sjukvården.

När sammanhanget börjar sträcka sig över flera trådar sammanfattar ClickUp Brain det. Med en snabb uppmaning kan denna kraftfulla AI-lösning för hälso- och sjukvård sammanfatta långa dokumentredigeringar eller konversationshistorik, extrahera åtgärdspunkter från kommentarer eller hjälpa till att utforma ett svar inom en uppgift.

Skapa sammanfattningar direkt och säkert med ClickUp Brain

Det är tränat på din arbetsplats, så det förstår hur ditt team kommunicerar och arbetar. För team som hanterar känsliga uppgifter med stora volymer sparar AI-stöd för sådana uppgifter tid samtidigt som fokus ligger på helheten.

Ett infektionskontrollteam på ett sjukhus kan till exempel använda ClickUp Brain för att bearbeta dagliga incidentrapporter och extrahera viktiga trender (som återkommande infektionskällor).

📌 Prova dessa frågor: Ge en snabb referens till CDC:s riktlinjer för handhygien och länka den till vårt dokument om infektionskontroll.

Sammanfatta dagens anteckningar från det tvärvetenskapliga teammötet och lista åtgärder för kardiologi-, omvårdnads- och apoteksteamen separat.

Skapa en uppföljningschecklista för patienter efter operation baserat på detta utskrivningsprotokoll och tilldela uppgifter till återhämtningsavdelningen.

Markera återkommande problem från veckans rapporter om infektionskontroll och föreslå tre prioriterade åtgärder för nästa granskningsmöte.

ClickUps bästa funktioner

Automatisering av uppgifter: Automatisera återkommande vårduppgifter och arbetsflöden för bokningar med Automatisera återkommande vårduppgifter och arbetsflöden för bokningar med ClickUp Automations med hjälp av förinställda triggers och villkor.

Datavisualisering: Spåra teamets arbetsbelastning och patientvårdsverksamheten på Spåra teamets arbetsbelastning och patientvårdsverksamheten på ClickUp Dashboards med anpassningsbara diagram, tidsspårning och widgets för kapacitetsplanering.

Centraliserad vårdkoordinering: Organisera möten och uppföljningar i realtid med Organisera möten och uppföljningar i realtid med ClickUp Calendar.

Säker inbäddning av data: Lägg till EHR-data (elektroniska hälsojournaler), försäkringsformulär eller laboratorieresultat direkt i ClickUp Docs för snabbare teamåtgärder.

Sömlösa och kompatibla integrationer: Anslut säkert till över 1 000 verktyg som Zoom, Google Workspace och Slack för att skapa ett sammankopplat ekosystem för hälso- och sjukvård med Anslut säkert till över 1 000 verktyg som Zoom, Google Workspace och Slack för att skapa ett sammankopplat ekosystem för hälso- och sjukvård med ClickUp-integrationer.

Begränsningar för ClickUp

Den omfattande funktionsuppsättningen kan kännas överväldigande för mindre mottagningar under introduktionsfasen.

ClickUp-priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Här är en recension från G2:

Det jag gillar mest med ClickUp är hur smidigt allt fungerar tillsammans. Kombinationen av chatt, whiteboards och utrymmen gör att vi kan brainstorma, tilldela och spåra arbete på ett och samma ställe. Det är flexibelt, visuellt och mycket anpassningsbart, perfekt för att hantera flera team och projekt över olika avdelningar. Wiki-funktionen hjälpte oss också att ersätta spridda SOP:er och onboarding-dokument med en enda källa till information.

Det jag gillar mest med ClickUp är hur smidigt allt fungerar tillsammans. Kombinationen av chatt, whiteboards och utrymmen gör att vi kan brainstorma, tilldela och spåra arbete på ett och samma ställe. Det är flexibelt, visuellt och mycket anpassningsbart, perfekt för att hantera flera team och projekt över olika avdelningar. Wiki-funktionen hjälpte oss också att ersätta spridda SOP:er och onboarding-dokument med en enda källa till information.

💡 Proffstips: Brain MAX förvandlar kommunikationen inom medicin och hälsovård genom att samla all viktig information och alla arbetsflöden i en enda säker, AI-driven arbetsyta. Så här gör du: Prova ClickUp Brain MAX för djupare forskning och sammanhang. Sök direkt i ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint och ALLA dina anslutna appar, plus webben, för att hitta patientfiler, forskningsdokument eller efterlevnadsregister.

För kliniker och personal som är på resande fot låter Talk to Text dig ställa frågor, diktera patientanteckningar eller styra ditt arbete med rösten – handsfree, var du än befinner dig.

I stället för att förlita sig på en samling osammanhängande AI-verktyg som ChatGPT, Claude och Gemini, erbjuder Brain MAX en enda, kontextuell, företagsanpassad lösning som förstår din vårdmiljö. Prova ClickUp Brain MAX – AI-superappen som verkligen förstår dina medicinska arbetsflöden. Sluta använda en massa olika AI-verktyg och upplev smidig, säker och intelligent kommunikation inom hälso- och sjukvården.

2. TigerConnect (bäst för klinisk kommunikation i realtid)

via TigerConnect

TigerConnect är en HIPAA-kompatibel meddelandeplattform som skräddarsyr kommunikationen för vårdgivare och erbjuder rollbaserad åtkomst för läkare, sjuksköterskor och administratörer. Den har ett adaptivt gränssnitt som dynamiskt justerar aviseringar och layouter baserat på användarroller, vilket säkerställer att varningar skickas till rätt personer.

Det erbjuder också en funktion för "tyst eskalering" som kopplar in chefer om svaren dröjer. Verktyget gör det också möjligt för användare att starta chattar eller samtal direkt från patientjournaler och stöder anpassade arbetsflöden, såsom checklistor inför operationer, som är skräddarsydda för specifika vårdbehov.

TigerConnects bästa funktioner

Centraliserad administratörspanel med användarprovisionering (CSV-import, LDAP/AD), synkronisering av rollschemaläggning och omedelbar återkallelse av enhetsåtkomst.

Integrera med EHR-system och sjuksköterskeanropsverktyg för realtidsåtkomst till patientdata under konsultationer.

Kommunicera efter roll (t.ex. ”jourhavande kardiolog”) istället för att söka efter namn.

Begränsningar för TigerConnect

Vissa användare nämner att systemet känns föråldrat och att man måste stänga en skärm för att komma åt en annan, vilket saktar ner arbetsflödet.

Priser för TigerConnect

Anpassade priser

TigerConnect-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 190 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 40 recensioner)

Vad säger verkliga användare om TigerConnect?

En G2-recensent säger:

TigerConnect är otroligt användbart för att sprida företagsövergripande informationsvarningar (väder, trafik, nödsituationer) och är även ett utmärkt verktyg för internkommunikation med anställda, vilket möjliggör patientrapporter, remissinformation och HIPAA-information utan risk för att bryta mot HIPAA.

TigerConnect är otroligt användbart för att sprida företagsövergripande informationsvarningar (väder, trafik, nödsituationer) och är även ett utmärkt verktyg för internkommunikation med anställda, vilket möjliggör patientrapporter, remissinformation och HIPAA-information utan risk för att bryta mot HIPAA.

👀 Visste du att? HIPAA-överträdelser som begås i okunnighet kan fortfarande resultera i böter på mellan 100 och 50 000 dollar per överträdelse, med ett årligt maximum på 25 000 dollar för upprepade överträdelser.

3. OhMD (Bäst för textbaserad patientkommunikation och påminnelser om bokade tider)

via OhMD

OhMD grundades 2016 av en grupp innovatörer inom hälso- och sjukvården som ville överbrygga kommunikationsklyftan mellan läkare och patienter. De utvecklade en plattform där vårdgivare kan använda sina befintliga telefonnummer för säker meddelandehantering. Detta eliminerade behovet av ytterligare applikationer.

Verktyget är kopplat till över 85 EHR-system, vilket gör det enkelt att ta med patientuppgifter i konversationen. Det gör det också möjligt för mottagningar att dela en säker länk för videobesök med ett enda klick, vilket smidigt integrerar dem i meddelandetråden.

För vårdteam erbjuder OhMD stöd för flera användare, enkel inloggning, användarrevision och gruppchattalternativ för att hålla allt samordnat. Denna konfiguration hjälper små mottagningar att hantera patientvården mer effektivt.

OhMD:s bästa funktioner

Använd Autopilot för att schemalägga uppföljningar som håller patienterna informerade om nästa steg efter besöket.

Använd Live Chat för att skapa en välkomnande plats där nya patienter kan kontakta dig via din webbplats.

Använd elektroniska formulär för att samla in skyddad hälsoinformation före besök genom ett enkelt textutbyte.

OhMD-begränsning

Vissa användare rapporterar att patientmeddelanden ibland försvinner, vilket leder till manuella sökningar för att hitta dem.

OhMD-priser

Reach : Från 300 USD/månad

Utveckling: Anpassade priser

OhMD-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 150 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om OhMD?

En G2-recensent säger:

Jag gillar användarvänligheten och kundsupporten. De ger också snabb feedback när jag har ett problem. Sammantaget älskar jag systemet och de snabba aviseringarna som jag får via e-post när jag har ett nytt textmeddelande.

Jag gillar användarvänligheten och kundsupporten. De ger också snabb feedback när jag har ett problem. Sammantaget älskar jag systemet och de snabba aviseringarna som jag får via e-post när jag har ett nytt textmeddelande.

4. Updox (Bäst för verksamheter med flera platser som behöver centraliserad dokumenthantering och kommunikation)

via Updox

Updox samlar e-post, fax och videosamtal i en gemensam inkorg, vilket centraliserar kommunikationen för vårdgivare. Med Direct Secure Messaging (DSM) kan läkare dela patientjournaler på ett säkert sätt med kollegor via ett pålitligt nätverk.

Updox är skräddarsytt för vårdgivare utanför sjukhus, såsom läkare och apotekare, och erbjuder även en instrumentpanel där teamen kan spåra meddelandestatus och patienters svar i realtid. Dessutom är betalningshantering inbyggt i chattarna, vilket gör att personalen kan ta betalt utan att behöva byta skärm.

Patienterna får påminnelser om sina bokade tider direkt i sin inkorg, medan akuta fall eskaleras med ett enda tryck från valfri teammedlem. Detta säkerställer en bättre efterlevnad av reglerna för både team och avdelningar.

Updox bästa funktioner

Håll gruppkonferenser med upp till 19 deltagare, komplett med virtuella väntrum, skärmdelning och anteckningsfunktion under samtalet.

Redigera, signera, redigera och markera dokument direkt i din inkorg utan att exportera till ett annat verktyg.

Vidarebefordra fax automatiskt med regelbaserade tilldelningar och spara en HIPAA-kompatibel revisionsspår för varje dokument.

Updox begränsning

Vissa användare rapporterar att avtalen förnyas automatiskt utan möjlighet att säga upp eller köpa ut, vilket leder till oönskade kostnader.

Updox-priser

Anpassade priser

Updox-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Updox?

En G2-recensent säger:

Updox gränssnitt och integration med vår EHR (Practice Fusion) är så enkelt och intuitivt. Som läkarmottagning fick vi så många överflödiga fax, slösade massor av papper och, viktigast av allt, slösade massor av tid på att ta emot fax, skanna dem och sedan flytta dem till patientjournalerna. Med Updox flyttas ett fax till en patientjournal med ett enda klick. Det gör allas liv så mycket enklare och vi sparar massor av pengar på papper.

Updox gränssnitt och integration med vår EHR (Practice Fusion) är så enkelt och intuitivt. Som läkarmottagning fick vi så många överflödiga fax, slösade massor av papper och, viktigast av allt, slösade massor av tid på att ta emot fax, skanna dem och sedan flytta dem till patientjournalerna. Med Updox flyttas ett fax till en patientjournal med ett enda klick. Det gör allas liv så mycket enklare och vi sparar massor av pengar på papper.

🧠 Rolig fakta: Enligt World Economic Forum genererar ett genomsnittligt sjukhus cirka 50 petabyte data varje år. Det är mer än dubbelt så mycket data som lagras i hela Library of Congress!

5. Paubox (Bäst för HIPAA-kompatibel e-postmarknadsföring och patientkontakt)

Via Paubox

Istället för att förlita sig på portaler, lösenord eller extra klick krypterar Paubox alla utgående e-postmeddelanden i bakgrunden så att mottagarna kan läsa meddelandena direkt i sin inkorg, oavsett om de använder Gmail, Outlook eller en mobil klient.

Det integreras med din befintliga e-postleverantör och säkerställer automatiskt HIPAA-kompatibilitet utan att kräva ändringar i arbetsflödet. Administratörer kan granska analyser, hantera hot i karantän och tillämpa policyer via en säker instrumentpanel.

Det inbyggda skyddet mot inkommande hot blockerar phishing, spoofing och skadlig kod med hjälp av filter som ExecProtect och DomainAge.

Paubox bästa funktioner

Bädda in krypterad e-postfunktionalitet direkt i applikationer med hjälp av RESTful Email API med HITRUST-certifierad säkerhet.

Använd e-post-DLP för att skanna utgående meddelanden och skydda känsligt innehåll innan det skickas.

Upptäck och blockera inkommande eller utgående e-postmeddelanden som innehåller känslig PHI eller annan reglerad data (SSN, kreditkort).

Paubox begränsning

Vissa användare tycker att Paubox Forms är svårt att navigera och saknar anpassningsmöjligheter.

Paubox-priser

Standard : 38 $/månad

Plus : 77 $/månad

Premium: 90 $/månad

Paubox-betyg och recensioner

G2: 4,9/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 5/5 (över 20 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Paubox?

En G2-recensent säger:

Jag uppskattar hur Paubox säkerställer säker, HIPAA-kompatibel e-postkommunikation, vilket gör det enkelt att skicka känslig information samtidigt som sekretessen upprätthålls. Det användarvänliga gränssnittet effektiviserar också hanteringen av patientdata, vilket förbättrar den övergripande effektiviteten och arbetsflödet.

Jag uppskattar hur Paubox säkerställer säker, HIPAA-kompatibel e-postkommunikation, vilket gör det enkelt att skicka känslig information samtidigt som sekretessen upprätthålls. Det användarvänliga gränssnittet effektiviserar också hanteringen av patientdata, vilket förbättrar den övergripande effektiviteten och arbetsflödet.

📮ClickUp Insight: Nästan 20 % av våra undersökningsdeltagare skickar över 50 snabbmeddelanden dagligen. Denna höga volym kan tyda på ett team som ständigt surrar av snabba utbyten – bra för hastigheten, men också en grogrund för kommunikationsöverbelastning. Med ClickUps integrerade samarbetsverktyg, såsom ClickUp Chat och ClickUp Assigned Comments, är dina konversationer alltid kopplade till relevanta uppgifter, vilket förbättrar översikten och minskar behovet av onödiga uppföljningar.

6. Luma Health (Bäst för automatiserad patientkontakt och AI-driven analys)

Via Luma Health

Luma Health är en AI-baserad plattform för patienters framgång som är utformad för att effektivisera hela vårdprocessen. Innan besöket får patienterna mobila intagningsformulär, laddar upp sina ID-handlingar och försäkringsuppgifter och fyller i samtyckesformulär, som alla registreras digitalt och synkroniseras automatiskt med EHR.

Dess djupa EHR-integrationer med system som Epic, eClinicalWorks, Athenahealth och andra möjliggör automatiserade arbetsflöden som synkroniserar data mellan plattformar. Det automatiserar också kontakten genom flerspråkiga, tvåvägskommunikation via SMS, röst, e-post och säker chatt. På så sätt kan det hantera bekräftelser, avbokningar, ombokningar, remisser och återkallelser (med hjälp av NLP för att förstå naturliga svar och emojis). Den AI-drivna analysen spårar mått som minskning av uteblivna besök, remisskonvertering, slutförda intag, intäktsökning och patientnöjdhet, vilket ger feedback till smartare schemaläggning.

Luma Healths bästa funktioner

Meddelar automatiskt patienter när önskade tidsbokningar blir lediga på grund av avbokningar, matchade efter typ, leverantör och plats.

Använd Spark AI + Navigator Concierge för att hantera patienters samtal och sms med naturlig språkförståelse.

Omvandla inkommande fax med AI för att klassificera, extrahera data och vidarebefordra dem direkt utan manuell sortering.

Luma Health begränsning

Vissa användare upplever att de måste uppdatera ofta för att se nya meddelanden och rapporterar att skickade länkar aldrig når mottagarna.

Priser för Luma Health

Anpassade priser

Luma Health-betyg och recensioner:

G2: 4,8/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 80 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Luma Health?

En G2-recensent säger:

Jag älskar verkligen hur enkelt och snabbt det är att skicka säkra meddelanden till våra patienter med remiss-/tidsbokningsinformation. Man kan inkludera alla detaljer utan att behöva ringa fram och tillbaka. Och jag kan gå vidare till nästa uppgift, men ändå fortsätta konversationen med patienten om det behövs.

Jag älskar verkligen hur enkelt och snabbt det är att skicka säkra meddelanden till våra patienter med remiss-/tidsbokningsinformation. Man kan inkludera alla detaljer utan att behöva ringa fram och tillbaka. Och jag kan gå vidare till nästa uppgift, men ändå fortsätta konversationen med patienten om det behövs.

💡 Proffstips: Utbilda personalen att använda patientens initialer och de fyra sista siffrorna i journalnumret istället för fullständiga namn i chatten. Det är fortfarande identifierbart för ditt team, men ger ett extra skydd om skärmdumpar av misstag delas.

7. SimplePractice (Bäst för enskilda vårdgivare och små mottagningar som behöver integrerad telemedicin och fakturering)

Via SimplePractice

SimplePractice är ett HIPAA-kompatibelt EHR- och praktikhanteringssystem. Det är utformat för en rad vårdgivare, inklusive terapeuter, logopeder, arbetsterapeuter och psykiatriker.

Dess säkra meddelandefunktion är tätt integrerad i klientportalen, vilket hjälper terapeuter att hålla kontakten mellan sessionerna utan att kompromissa med integriteten. Det som utmärker den är hur smidigt meddelandefunktionen integreras med andra kliniska verktyg, såsom videosessioner, anteckningar om framsteg och tidsbokning.

För mottagningar som erbjuder telemedicin stöder SimplePractice säker chatt under livevideobesök. Detta är särskilt användbart för att dela länkar, skriftliga resurser eller för att kolla läget när ljudet bryts. Du kan också ställa in tillgänglighetsmeddelanden, skicka uppdateringar till specifika kunder och se till att all kommunikation förblir krypterad och dokumenterad.

SimplePractices bästa funktioner

Använd Wiley Treatment Planner för att skapa detaljerade vårdplaner med förinställda alternativ anpassade efter specifika diagnoser.

Utnyttja anpassade anteckningsmallar, behandlingsplaner och utvärderingar som förifylls med kunddata för effektiv klinisk dokumentation.

Få tillgång till rapporterings- och analyspaneler om närvaro, inkomsttrender, remisskällor och vårdgivares arbetsbelastning för smartare insikter om verksamheten.

Begränsningar i SimplePractice

En handfull användare noterade avsaknaden av en autosparfunktion, vilket kräver frekvent manuell sparning för att undvika att förlora framsteg i anteckningar.

Priser för SimplePractice

Starter : 49 $/månad

Essential : 79 $/månad

Plus: 99 $/månad

Betyg och recensioner för SimplePractice

G2: 4,1/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 800 recensioner)

Vad säger verkliga användare om SimplePractice?

En G2-recensent säger:

De tillgängliga formateringsalternativen för anteckningar som "Wiley" gör det mycket enklare att skapa behandlingsplaner än vad det har varit för mig tidigare. Jag gillar layouten på SimplePractice; den är mycket lätt att navigera. Kunderna kan kontakta dig via meddelanden, och du kan genomföra HIPAA-godkända virtuella telehälsosessioner.

De tillgängliga formateringsalternativen för anteckningar som "Wiley" gör det mycket enklare att skapa behandlingsplaner än vad det har varit för mig tidigare. Jag gillar layouten på SimplePractice; den är mycket lätt att navigera. Kunderna kan kontakta dig via meddelanden, och du kan genomföra HIPAA-godkända virtuella telehälsosessioner.

8. Klara (Bäst för effektiv patientkommunikation mellan flera avdelningar och intelligent vidarebefordran)

Via Klara

Klara är en annan HIPAA-kompatibel plattform för patientengagemang som erbjuder en smidig, textliknande upplevelse i alla kommunikationskanaler. Oavsett om en patient skickar meddelanden via SMS, webbplats, webbchatt eller telefonsamtal, samlas all kommunikation i en enda krypterad meddelandetråd som personalen kan hantera centralt. En av dess höjdpunkter är det intelligenta routnings- och arbetsflödesautomatiseringslagret. Klara Assistant använder AI för att tolka vad patienterna behöver – även från friformade meddelanden – och märker, tilldelar eller dirigerar dem automatiskt till rätt teammedlem (för fakturering, schemaläggning, kliniska frågor etc.). Det minskar triageringstiden och minskar flaskhalsar i receptionen.

Klara hanterar också hybridkommunikation på ett smidigt sätt. Om en patient ringer kan de välja att konvertera samtalet till en säker meddelandetråd.

Klara bästa funktioner

Aktivera telemedicin i appen med virtuella väntrum, videobesök och kontinuerliga chattrådar som automatiskt arkiveras med konversationen.

Stöd internt samarbete med delade inkorgar, @mentions, interna anteckningar och omfördelning av meddelanden mellan schemaläggnings-, klinik- och faktureringsteam.

Sänd uppdateringar eller policymeddelanden säkert till patientgrupper med hjälp av mallbaserade meddelanden i Klara.

Klara begränsning

Användarna önskar att de kunde skicka formulär, beställningar eller resultat direkt från patientjournalerna till Klara istället för att spara och ladda upp dem separat.

Klara-priser

Anpassade priser

Klara-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Klara?

En G2-recensent säger:

Jag älskar att kunna skicka meddelanden till patienter, eftersom det kan gå snabbare än att ringa. Det gör det också möjligt för oss att kommunicera med annan personal om en enskild patient i en tråd så att informationen kan refereras till. Jag använder det varje dag på mitt arbete och använder det ofta som patient. Det är mycket enkelt att komma igång, både som medicinsk personal och som patient.

Jag älskar att kunna skicka meddelanden till patienter, eftersom det kan gå snabbare än att ringa. Det gör det också möjligt för oss att kommunicera med annan personal om en enskild patient i en tråd så att informationen kan refereras till. Jag använder det varje dag på mitt arbete och använder det ofta som patient. Det är mycket enkelt att komma igång, både som medicinsk personal och som patient.

💡 Proffstips: Konfigurera din chatt så att vanliga PHI-mönster automatiskt ersätts med asterisker efter 24 timmar. Telefonnummer ersätts med ”–-1234″ och datum med ”//2024″, samtidigt som konversationens sammanhang förblir läsbart.

9. Spruce Health (bäst för VoIP, meddelanden och anpassade inkorgskonfigurationer)

Via Spruce Heath

Spruce Health, en annan säker samarbetsplattform, har tvåfaktorsautentisering, SOC 2-revision, HITRUST-certifiering och automatisk revisionsloggning för varje läs-, skriv- och visningsåtgärd.

Med det kan du skicka säkra tvåvägssms, hantera eFax, hantera telemedicinska samtal eller digitalisera ditt telefonsystem med funktioner som telefon träd, flera linjer, transkription av röstmeddelanden och samtalsdirigering. Dessa verktyg är också utrustade med automatisering, vilket gör att du enkelt kan schemalägga meddelanden, utlösa autosvar eller automatisera arbetsflöden efter arbetstid. Dessutom kan du använda anpassade inkorgskonfigurationer, tillämpa taggar på kontaktpaneler eller tilldela meddelanden till lämplig teammedlem eller grupp. Interna anteckningar, teammeddelanden och @-personsökning säkerställer att konversationer koordineras och spåras utan att patientens integritet åsidosätts.

Spruce Heath bästa funktioner

Använd Spruces fax-API för att skicka HIPAA-kompatibla fax med omförsökslogik, omslagsalternativ och leveransloggar.

Slå ihop dubbla kontakter och tilldela delade nummer till familjer för att hålla patientjournalerna rena och korrekta.

Skicka säkra meddelanden mellan Spruce-anslutna kliniker för att samordna remisser och delad patientvård.

Spruce Heath-begränsning

Det saknas en underanteckning under patientnamnen som är synlig i alla interaktioner för att identifiera detaljer som förälder, vårdnadshavare eller smeknamn.

Spruce Heath-priser

Gratis provperiod: 14 dagar

Basic : 24 $/användare/månad

Communicator: 49 $/användare/månad

Spruce Heaths betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 30 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Spruce Heath?

En G2-recensent säger:

Det jag uppskattar mest är hur lätt Spruce är att använda, inte bara för mig själv och andra vårdgivare, utan framför allt för mina patienter som har svårt med teknik. Att ha all min kommunikation på ett ställe gör det lättare för mig att hålla ordning. Jag gillar taggningsfunktionen som gör det möjligt att tilldela uppgifter till andra vårdgivare.

Det jag uppskattar mest är hur lätt Spruce är att använda, inte bara för mig själv och andra vårdgivare, utan framför allt för mina patienter som har svårt med teknik. Att ha all min kommunikation på ett ställe gör det lättare för mig att hålla ordning. Jag gillar taggningsfunktionen som gör det möjligt att tilldela uppgifter till andra vårdgivare.

👀 Visste du att? Kommunikationsfel bidrog till 7 149 fall av medicinsk felbehandling (30 % av alla anspråk mellan 2009 och 2013), vilket ledde till 1 744 dödsfall och kostade sjukhusen svindlande 1,7 miljarder dollar, enligt CRICO Strategies.

10. Rocket. Chat (Bäst för IT-intensiva organisationer som kräver fullständig datakontroll och självhostade lösningar)

Rocket. Chat är en öppen källkodsplattform för meddelanden som uppfyller HIPAA-kraven. Du kan distribuera den lokalt, i en säker molntjänst eller till och med i air-gapped-miljöer, vilket ger din organisation full kontroll över var data lagras och vem som har tillgång till den.

Dessutom erbjuder det realtidsmeddelanden, gruppkanaler, trådade diskussioner, röst- och videofunktioner. Alla har end-to-end-kryptering, multifaktorautentisering och rollbaserade behörigheter. Du kan till och med anpassa din egen telefonkedja eller dina arbetsflöden genom öppna API:er så att meddelanden passar naturligt in i hur din organisation fungerar. Det gör att du kan fånga upp patientmeddelanden från olika kanaler och utlösa intelligenta arbetsflöden, såsom vidarebefordran av förfrågningar, sändning av meddelanden eller matning av data till vårdplattformar och CRM-system.

Rocket. Chat bästa funktioner

Bädda in chatten direkt i din egen app eller patientportal med white label-SDK:er, iframe-stöd, API:er och anpassningsverktyg.

Skapa anpassade appar och automatiseringar med Rocket. Chat:s App Engine-verktygslåda och skräddarsy arbetsflöden, meddelandelogik eller integrationer.

Använd det öppna Matrix-protokollet för federerad meddelandehantering, vilket möjliggör säkra, interoperabla chattar mellan olika Rocket. Chat-servrar mellan kliniker, laboratorier eller försäkringsbolag.

Rocket. Chattbegränsning

Användare rapporterar att bifogade filer inte alltid stöds och att sporadiska serverkrascher kan orsaka korta avbrott och förlust av åtkomst till chatten.

Rocket. Chat-priser

Gratis för alltid

Pro: 8 $/användare/månad (faktureras årligen)

Företag: Anpassade priser

Rocket. Chat-betyg och recensioner:

G2: 4,2/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 150 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Rocket. Chat?

En recensent på Capterra säger:

En av de viktigaste fördelarna är dataskyddet, du vet att all information som lämnas ut via meddelanden är säker. Den kan laddas ner på olika enheter: Android, iOS, Windows och Linux. Appen är väldigt enkel att använda och har många användbara funktioner för att upprätthålla god kommunikation.

En av de viktigaste fördelarna är dataskyddet, du vet att all information som lämnas ut via meddelanden är säker. Den kan laddas ner på olika enheter: Android, iOS, Windows och Linux. Appen är väldigt enkel att använda och har många användbara funktioner för att upprätthålla god kommunikation.

Säker kommunikation från början till slut med ClickUp

Det finns gott om chattverktyg som är utvecklade för snabba konversationer. Men när patientinformation, efterlevnad och intern samordning spelar in blir listan betydligt kortare.

Några av verktygen i listan underlättar efterlevnaden av reglerna för patientkommunikation via SMS och samtalsdirigering. Andra erbjuder AI, uppgiftshantering och smarta automatiseringar. Och så finns det ClickUp. Det verktyg som kombinerar chatt i realtid med djupgående operativa arbetsflöden så att konversationer, åtgärdspunkter och dokumentation samlas på ett ställe, skyddade av säkerhet i företagsklass.

Om du bygger ett system som kan skalas upp i takt med din vårdverksamhet, erbjuder ClickUp utrymmet att göra det. Säkert. Effektivt. Och utan att behöva växla mellan flera olika lösningar. Registrera dig på ClickUp nu.