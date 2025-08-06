Otter AI:s priser: Planer, funktioner och alternativ

Otter AI:s omedelbara transkription och AI-drivna anteckningar i realtid har gett företaget en lojal kundkrets bland team, studenter och enskilda yrkesverksamma. Det är enkelt och intuitivt att använda. Dessutom erbjuder det sökbara mötesanteckningar.

Om du måste transkribera föreläsningar och möten dagligen kan dock dess begränsningar – som transkriberingsbegränsningar och brist på ordentliga integrationer i lägre prisplaner – kännas frustrerande.

Du måste välja ett abonnemang som passar dina behov och din budget för att få ut det mesta av dess funktioner.

I den här artikeln går vi igenom Otter AI:s prisplaner – från gratispaketet till affärs- och företagsplanerna – och ett mer kraftfullt alternativ för att integrera dina möten och arbetsflöden i ett enda verktyg. Ja, det är ClickUp – appen som har allt för arbetet.

🧠 Kul fakta: Transkription har sina rötter i det gamla Egypten, där skrivare dokumenterade händelser på tavlor och väggar. Dessa skrivare var högt respekterade personer som var undantagna från fysiskt arbete och beskattning.

ClickUp vs. Otter AI för automatisering av möten

Här är en direkt jämförelse mellan Otter AI:s funktioner och ClickUps AI Notetaker innan vi granskar prissättningen för varje verktyg.

Funktion Otter. ai ClickUp Transkription av möten ✅ Realtidstranskription via OtterPilot i Zoom, Google Meet och Teams med upp till ~95 % noggrannhet; talarmärkning; bildfångst ✅ Automatiskt transkriberade mötesanteckningar och inspelningar från dina Zoom-, Google Meet- och Teams-möten till ClickUp Docs via ClickUps AI Notetaker. Extrahering av åtgärdspunkter ✅ ”Takeaways” identifierar automatiskt beslut, viktiga teman och åtgärdspunkter; markerar uppgifter som är värda att utföra. ✅ ClickUp AI Notetaker sammanfattar möten, identifierar åtgärdspunkter och skapar automatiskt uppgifter från möten med hjälp av AI. Uppgiftsintegration ❌ Inget inbyggt system för uppgiftshantering ✅ Native: konvertera åtgärdspunkter från transkriptioner/direkta sammanfattningar till ClickUp-uppgifter och bifoga dem direkt till arbetsflöden. Centraliserad arbetsyta ❌ Främst en plattform för transkription och sammanfattning; saknar fullständig arbetshantering (dokument, instrumentpaneler, uppgifter) ✅ Helt integrerad arbetsplattform (uppgifter, dokument, instrumentpaneler, Brain, möten) – allt i en app för allt arbete Möteskontext i uppgifter ❌ Transkriptioner och sammanfattningar finns i Otter. ai-arbetsytan; måste exporteras manuellt för att kopplas till uppgifter ✅ Skapa tvåvägskommunikation för att koppla ClickUp-uppgifter till mötesanteckningar direkt i ClickUp. Sökbar kunskapsbas ✅ Robust sökfunktion: efter nyckelord, talare, datum; stöder mappar och teamkanaler ✅ Enhetlig, AI-driven företagssökning i dina uppgifter, dokument, anteckningar och inspelningar i ClickUp (söker även i externa, anslutna appar) AI-drivna sammanfattningar ✅ Skapar sammanfattningar live och efter mötet; synkronisering av bilder; ordmoln och extrahering av nyckelord ✅ Sammanfattningar av uppgifter, nästa steg, trådmedvetna kommentarer och svar via ClickUp Brain och Autopilot Agents Perfekt för Team som behöver tillförlitlig live-transkription, sökbara transkriptioner, sammanfattningar; fristående mötesinformation Team som vill ha möten + uppgifter + genomförande på en och samma plattform med AI som kopplar samman mötesresultat med arbete på en och samma plats.

Vad är Otter AI?

via Otter AI

Otter AI är ett smart verktyg för transkription och anteckningar som omvandlar dina möteskonversationer till sökbar text i realtid. Det används ofta av yrkesverksamma, studenter, journalister och team som vill fokusera på konversationen utan att behöva stressa med att ta anteckningar.

Denna programvara för transkription och möteshantering registrerar automatiskt talade ord, talarnas namn och viktiga punkter, vilket gör det enklare att återkomma till viktiga detaljer. Den genererar också sammanfattningar med åtgärdspunkter, så att du kan ägna mer tid åt att utföra ditt egentliga arbete istället för att leta efter det där som någon sa under det senaste mötet.

Verktyget integreras med mötesplattformar som Zoom och Google Meet, vilket gör det till ett praktiskt komplement för distansarbete och virtuellt samarbete.

Viktiga funktioner inkluderar:

Realtidstranskription med talaridentifiering: Transkribera intervjuer, möten och föreläsningar med hög noggrannhet och talaridentifiering.

AI-drivna mötesreferat: Få tillgång till en Få tillgång till en AI-dokumentreferens för dina mötesanteckningar

Synkronisering av röst till text: Följ med i liveuppspelning av ljud- och videofiler som synkroniseras med transkriptionen så att du kan uppfatta varje ord i sitt sammanhang.

Samarbetsanteckningar: Markera, kommentera och dela transkriptioner med ditt team och omvandla konversationer till användbara dokument.

Integrationer: Anslut Otter till Zoom, Google Meet, Dropbox och andra verktyg för att effektivisera ditt arbetsflöde.

Plattformsoberoende åtkomst: Använd Otter på webben, iOS eller Android för att spela in och komma åt transkriptioner var du än befinner dig.

👀 Visste du att? För att maximera engagemanget bör personliga möten hållas korta, under 45 minuter, eller helst en halvtimme. Talare som håller sina presentationer kortfattade (cirka 15 minuter) har större chans att behålla publikens uppmärksamhet.

Otter AI:s prisplaner

Otter AI:s prisplaner har olika fördelar, och det är viktigt att veta vad du betalar för. Behöver du alla extrafunktioner, eller räcker det med den grundläggande gratisversionen? Finns det några tillägg som hjälper dig att få ut det mesta av Otter AI utan att behöva välja en dyr plan?

Låt oss gå igenom det så att du får bästa möjliga värde utan obehagliga överraskningar.

Grundläggande plan

Otter AI erbjuder ett kostnadsfritt baspaket med flerspråkiga transkriptioner, talaridentifiering och mycket mer.

Viktiga funktioner

Transkribera möteskonversationer på engelska, franska och spanska

Identifiera talare, deras talartid och nyckelord i konversationer

Ta anteckningar live från mötesprotokoll i Google Meet

Få tillgång till konversationshistorik, delat anpassat ordförråd och avancerad sökning.

Begränsningar

Denna plan tillåter endast maximalt fem medlemmar i arbetsytan.

Du kan transkribera endast ett möte åt gången och endast få tillgång till 20 Otter AI-chattar.

Du har endast tillgång till de 25 senaste konversationerna i historiken.

Gränsen på 300 minuter för månatliga transkriptioner kan inte överföras till nästa månad och gäller maximalt 30 minuters transkriptioner per konversation.

Den avancerade transkriptionssökningen och den integrerade liveanteckningsfunktionen för virtuella möten på Zoom saknas.

Du kan inte justera uppspelningshastigheten för mötesinspelningarna.

Priser

Gratis för alltid

🔑 Vem det passar: Studenter, frilansare och egenföretagare som ibland håller möten och bara behöver pålitliga transkriptionstjänster kommer att finna detta användbart.

Pro-plan

Otter AI:s Pro-plan erbjuder betydligt fler transkriptionsminuter än basplanen. Den har dock inte funktionen för anteckningar i realtid i Zoom, bland andra avancerade funktioner.

Viktiga funktioner

Utöver att du får tillgång till funktionerna i Basic-planen kan du:

Automatisera mötesreferatet med åtgärdspunkter och en översikt

Få tillgång till Android- eller iOS-widgets och stöd för Siri-genvägar

Dela anteckningar , ställ in anpassade ordlistor, tagga talare och tilldela åtgärder till teammedlemmar.

Transkribera två samtidiga möten

Få obegränsad konversationshistorik

Justera uppspelningshastigheten och hoppa över tystnader när du tittar på mötesinspelningar igen.

Begränsningar

Du får fortfarande bara fem medlemmar per arbetsyta eller konto, och måste betala för varje medlem separat.

Du kan inte importera och transkribera obegränsat med ljud- eller videofiler från tredje part.

Funktionerna för användningsanalys och redigerbara tidskoder saknas.

Även om den månatliga transkriptionsgränsen är högre än i basplanen, är den fortfarande begränsad till 1 200 minuter utan överföring.

Priser

16,99 $/månad per användare

🔑 Vem det passar: Startups, småföretag och byråer med mindre team och begränsat antal virtuella möten kommer att finna detta abonnemang användbart.

Affärspaket

Denna prisplan är idealisk för större team som ofta håller virtuella möten och behöver mer avancerade funktioner än bara transkriptioner i sina AI-verktyg för möten.

Viktiga funktioner

Förutom att du får tillgång till allt som ingår i Pro-planen får du även:

Importera och transkribera obegränsat med ljud- eller videofiler automatiskt från Dropbox

Få tillgång till live-transkription via RTMP mot en extra avgift.

Få tillgång till användningsanalyser med prioriterad support

Synkronisera molninspelningar automatiskt och få tillgång till integrerade liveanteckningar och undertexter från Zoom.

Begränsningar

Den maximala månatliga transkriptionsgränsen är satt till 6 000 minuter.

Du kan bara spela in tre samtidiga möten.

Du kan inte byta namn på Otter AI-mötesassistenten i virtuella möten eller få tillgång till enkel inloggning (SSO).

Priser

30 $/månad per användare

🔑 Vem det passar: Startups och medelstora företag som håller veckomöten och virtuella kunddiskussioner och behöver en mer anpassningsbar AI-mötesassistent kan överväga detta paket.

Enterprise-plan

Otter AI har ett anpassningsbart paket för större företag. Detta paket innehåller avancerade funktioner som integration med Salesforce och HubSpot, säkerhet i företagsklass, HIPAA-kompatibilitet och mycket mer.

Viktiga funktioner

Importera och transkribera obegränsat med förinspelade ljud- eller videofiler

Spela upp videofiler från Zoom, Google Meet och MS Teams

Importera försäljningsinformation och synkronisera kundsamtalsanteckningar till Salesforce med Otter Sales Agent.

Använd enkel inloggning (SSO) för ökad säkerhet

Exportera transkriptioner i MP3-, TXT-, PDF-, DOCX- och SRT-format i bulk.

Få tillgång till en organisationsomfattande distribution och en dedikerad kundansvarig.

Begränsningar

Du får endast 6 000 minuter per månad för transkriptioner och kan endast transkribera tre samtidiga möten, precis som i affärspaketet.

Det delade anpassade ordförrådet är också begränsat.

Du behöver minst 100 användarlicenser för att få tillgång till funktionen för enkel inloggning (SSO).

Priser

Anpassade priser

🔑 Vem det är för: Företag med stora och mångsidiga team som behöver omfattande transkriptionstjänster med verktyg för teamsamarbete.

📮ClickUp Insight: Enligt vår undersökning om mötes effektivitet tycker 12 % av de tillfrågade att mötena är överfulla, 17 % säger att de pågår för länge och 10 % anser att de oftast är onödiga. I en annan ClickUp-undersökning erkände 70 % av de tillfrågade att de gärna skulle skicka en ersättare eller ombud till mötena om de kunde.

Är Otter AI värt priset?

Det finns gott om AI-transkriptionsverktyg på marknaden. Är Otter AI värt din tid, dina pengar och din ansträngning?

Det erbjuder en bra balans mellan noggrannhet, samarbetsfunktioner och praktiska integrationer. Låt oss se hur värdefullt det verkligen är.

Fördelar med Otter AI:s priser

Här är de egenskaper som gör Otter AI till en transkriptionsplattform värd att överväga:

Gratis plan tillgänglig: Få tillgång till grundläggande transkriptionsfunktioner utan kostnad för enskilda personer och små team (upp till fem medlemmar).

Flera prisnivåer: Välj mellan planer som är utformade för studenter, yrkesverksamma och stora företag.

Perfekt för flerspråkig transkription: Transkribera möten på engelska, franska och spanska med Otter AI-chatten.

Samarbete i realtid: Kommentera, markera och dela anteckningar i transkriptioner med ditt team.

Plattformsoberoende tillgänglighet: Använd Otter på webben, iOS och Android med en mobilapp för åtkomst när du är på språng.

Automatiska sammanfattningar och åtgärdspunkter: Få omedelbara mötesreferat, viktiga höjdpunkter och uppföljningsuppgifter.

Anpassat ordförråd: Lägg till branschspecifika termer och namn för mer exakt transkription.

Avancerad sökning: Hitta viktiga ögonblick efter talare, tidsstämpel eller nyckelord i ditt transkriptionsarkiv.

👀 Visste du att? Att transkribera en timmes ljud manuellt kan ta cirka tre till åtta timmar, vilket understryker effektivitetsvinsterna med automatiserade transkriptionsverktyg.

Otter AI:s prissättning – nackdelar

Otter AI har några betydande nackdelar som påverkar dess prisvärdhet. Här är de mest anmärkningsvärda:

Begränsningar för gratisabonnemanget: Endast 300 minuters transkription per månad och en gräns på 30 minuter per konversation – för restriktivt för frekventa möten eller dagliga föreläsningar; noggrannheten minskar också i bullriga miljöer.

Begränsad transkriptionstid på högre planer: Även Enterprise-planen har en begränsning på 6 000 minuter per månad och 4 timmar per konversation, utan överföring.

Högre kostnad för bättre funktioner: Live-transkription av Zoom, obegränsade uppladdningar och automatiska sammanfattningar är endast tillgängliga i Business- eller Enterprise-planerna.

Brist på administratörskontroll: Administratörsverktyg och anpassningsalternativ är begränsade till högre nivåer, vilket tvingar mindre team att uppgradera för att få tillgång.

Avancerade funktioner som saknas: Redigerbara tidskoder, AI-verktyg för säljteam och CRM-integrationer (som Salesforce och HubSpot) är låsta bakom Enterprise-planen.

Begränsat antal samtidiga möten: Endast tre möten kan hållas samtidigt, vilket kanske inte fungerar för större team med överlappande scheman.

Varför överväga alternativ till Otter AI

Otter AI är populärt eftersom det är mycket enkelt att använda och erbjuder bra transkriptionstjänster även i gratisplanen. Det har dock vissa nackdelar, som vissa alternativ till Otter AI kan kompensera för.

Här är fyra begränsningar som du bör ta hänsyn till innan du implementerar lösningen i hela organisationen:

Budgetbegränsningar

Otter AI:s kostnadsfria plan erbjuder inte integrerade Zoom-transkriptioner, Dropbox-synkronisering eller användningsanalyser. Det finns heller inga tilläggsalternativ, så du kan inte välja vilka funktioner du vill lägga till i din plan.

Premiumfunktionerna är inte billiga, och även då är vissa avancerade funktioner som bulkexport, domänfångst och automatiserad bildfångst endast tillgängliga i Business- och Enterprise-planerna.

Om du är en enskild användare eller ett litet team kan det hända att du betalar för funktioner som du sällan använder, eller önskar att gratisplanen gav dig lite mer flexibilitet.

Som en G2-recensent uttrycker det:

…Utan den betalda versionen är du begränsad i hur många timmars inspelning du kan transkribera.

…Utan den betalda versionen är du begränsad i hur många timmars inspelning du kan transkribera.

Begränsad transkription

De 300 minuterna för gratis transkriptionstjänster för möten och 30-minutersgränsen för chatt är förmodligen några av de största avgörande faktorerna för att hoppa på Otter AI-tåget.

Även de betalda planerna har en gräns. Otter AI:s maximala transkriptionsgräns på 6 000 minuter för endast Business- och Enterprise-planerna kan också verka begränsande för större organisationer, särskilt om du regelbundet håller flera möten.

Det finns heller inget sätt att utöka denna gräns med ett tillägg. Dessutom kan du spela in maximalt tre möten samtidigt. Du måste alltså registrera dig för flera betalkonton för att kunna transkribera fler än tre möten.

📮ClickUp Insight: Vår undersökning om mötes effektivitet visar att 25 % av mötena i genomsnitt involverar 8 eller fler deltagare. Vi fann också att ett genomsnittligt möte varar i cirka 51 minuter. Dessa stora möten kan resultera i minst 6 till 8 timmars kollektiv mötestid per vecka på organisationsnivå.

Dåliga autentiseringsfunktioner i lägre nivåer

51 % av organisationerna planerar att investera mer i säkerhet på grund av ökande incidenter av dataintrång.

Denna investering bör även omfatta dina transkriptionsverktyg, eftersom du sannolikt kommer att diskutera känslig information under virtuella möten.

Om du har registrerat dig för Basic- eller Pro-planen får du dock endast en autentiseringsapp för att säkra transkriptionsdata. Business- och Enterprise-planen har lagt till SMS-autentiseringssäkerhet.

Den största nackdelen när det gäller säkerhetsfunktioner är dock att SSO eller avancerade administratörskontroller endast är tillgängliga i Enterprise-planen. För mindre team är det nästan omöjligt att betala för avancerad säkerhet.

Begränsade integrationer i gratis- och pro-planerna

Otter AI fungerar bra med några större plattformar, såsom Google Meet, Zoom och Dropbox, men det finns vissa begränsningar. Om du till exempel har Basic- eller Pro-abonnemanget kan du inte få tillgång till integrerad live-textning för Zoom-möten.

Vill du ansluta Otter till ditt CRM-system, till exempel HubSpot eller Salesforce? Då måste du registrera dig för Enterprise-planen. Detta kan vara ett stort hinder för team som vill integrera Otter i en större teknikstack. Du måste då växla mellan verktygen manuellt, vilket motverkar syftet med automatisk transkription.

En G2-recensent påpekade också bristen på integration i affärspaketet:

Jag önskar att affärspaketet skulle integreras med HubSpot.

Jag önskar att affärspaketet skulle integreras med HubSpot.

🧠 Rolig fakta: I genomsnitt talar människor 150–170 ord per minut, vilket är ungefär fyra gånger snabbare än den genomsnittliga skrivhastigheten. Denna skillnad understryker värdet av transkriptionstjänster för att effektivt fånga upp talat innehåll.

Bästa alternativen till Otter AI

Varför nöja sig med transkriptionsbegränsningar och höga kostnader när andra affärsverktyg erbjuder mer flexibilitet, funktioner och värde?

Möt ClickUp, allt-i-ett-appen för arbetet. Det är en centraliserad plattform som automatiserar transkribering av möten, erbjuder en AI-mötesassistent som sammanfattar dina mötesanteckningar och omvandlar åtgärdspunkter till uppgifter, samt organiserar din mötesagenda och mötesprotokoll i ett samarbetsutrymme.

En kund förklarar varför ClickUp är perfekt för att hantera dina möten:

Vi använder det för att underlätta och påskynda våra dagliga möten från vårt Scrum-ritual. Det hjälper mig att hålla koll på framstegen i min sprint, framstegen i mina uppgifter och att hålla en organiserad backlog för alla mina ärenden.

Vi använder det för att underlätta och påskynda våra dagliga möten från vårt Scrum-ritual. Det hjälper mig att hålla koll på framstegen i min sprint, framstegen i mina uppgifter och att hålla en organiserad backlog för alla mina ärenden.

Viktiga funktioner

Medan Otter AI fokuserar på transkription och sammanfattning, utökar ClickUp upplevelsen genom att omvandla dina möten till organiserade, spårbara resultat.

Här är några av de bästa funktionerna:

ClickUp AI Notetaker

Fånga upp exakta transkriptioner med talaretiketter, sammanfattningar, inspelningar och åtgärdspunkter som listas överskådligt i ett enda dokument med hjälp av ClickUp AI Notetaker.

ClickUp AI Notetaker är en intelligent anteckningsapp som ansluter sig till dina samtal för att spela in, transkribera och bearbeta möten (baserat på dina behörigheter, förstås!). Oavsett om du är en student som jonglerar med föreläsningar eller ett team som hanterar flera kundsamtal, ser Notetaker till att du får korrekta, strukturerade anteckningar utan att behöva lyfta pennan.

Det erbjuder talaridentifiering, tidsstämplar och automatisk detektering av åtgärdspunkter och viktiga beslut, vilket ger tydliga, organiserade mötesreferat i din ClickUp-inkorg efter varje session. Du kan enkelt söka igenom dessa anteckningar – som läggs till som separata ClickUp-dokument för varje möte – för att återkomma till viktiga punkter eller spåra vad som behöver följas upp.

Här är varför denna Redditor rekommenderar ClickUps AI Notetaker:

via Reddit

Till skillnad från traditionella verktyg som kräver manuellt arbete eller betalda uppgraderingar för grundläggande funktioner, finns ClickUp AI Notetaker tillgängligt som ett prisvärt tillägg. Det erbjuder professionell transkription utan premiumpriser, vilket gör mötesdokumentation inte bara enkel utan också mycket prisvärd.

ClickUp Brain

ClickUp Brain är världens mest kompletta arbets-AI och utgör kärnan i ClickUp.

Den kopplar samman insikter från hela din arbetsplats och omvandlar spridd information till användbar kunskap. Tänk på den som en skrivassistent, projektassistent, kunskapsassistent och mötesassistent i en och samma kontextmedvetna AI-plattform.

Till skillnad från Otter AI, där avancerade funktioner som AI-sammanfattningar och smart sökning är låsta bakom komplexa, dyra prisnivåer, är Brain ett kostnadseffektivt tillägg till alla betalda planer – och du kan prova det gratis.

Extrahera svar, beslut och åtgärdspunkter från dina mötesanteckningar med ClickUp Brain.

Den sammanfattar automatiskt dina mötesanteckningar och asynkrona diskussionstrådar, identifierar viktiga beslut och extraherar uppföljningar inom samma plattform där du hanterar ditt arbete.

Markera bara valfri text i dina mötesprotokoll i ClickUp Docs, så omvandlar Brain dem omedelbart till ClickUp-uppgifter. Du kan till och med använda AI Assign-funktionen för att ställa in regler för att automatisera dessa uppgiftsfördelningar baserat på dina teammedlemmars styrkor och expertisområden.

📮ClickUp Insight: 92 % av kunskapsarbetare riskerar att förlora viktiga beslut som är utspridda i chattar, e-postmeddelanden och kalkylblad. Utan ett enhetligt system för att registrera och spåra beslut går viktiga affärsinformation förlorad i det digitala bruset.

Behöver du hitta ett specifikt beslut från förra veckans möte? Fråga bara ClickUp Brain. Det kan svara på frågor baserat på innehållet i din arbetsyta, identifiera luckor i dina mötesagendor och skapa en centraliserad kunskapsbas för uppgifter, dokument och diskussioner.

Du behöver inte längre bläddra igenom långa transkriptioner för att hitta en enda detalj manuellt – allt är sökbart och tillgängligt på några sekunder.

Dessutom kan ClickUp Brain till och med analysera teamets kommunikationsmönster och föreslå förbättringar som hjälper dig att samarbeta mer effektivt i framtida möten. Denna enda funktion kan strukturera all din kommunikation, både inom möten och i övrigt, med minimal ansträngning och maximal effekt.

💡 Proffstips: ClickUp Brain är inte bara användbart efter möten. Använd det i ClickUp Calendar för att schemalägga möten med hjälp av naturliga språkprompter och utarbeta en mötesagenda. Sugen på fler äventyr? Prova att schemalägga möten med röstkommandon via ClickUp Brain MAX -datorprogrammet! Boka möten med naturligt språk med hjälp av ClickUps AI-drivna kalender.

ClickUp Docs

Samarbeta med ditt team i realtid på ClickUp Docs

När AI Notetaker har registrerat dina anteckningar kan du planera, diskutera, redigera och genomföra dina planer i ClickUp Docs.

Docs erbjuder en dynamisk och samarbetsinriktad plattform där hela ditt team enkelt kan tolka mötesdiskussioner och planera implementeringsstrategier. Du kan tagga teammedlemmar med ClickUp Assign Comments och omvandla beslut till genomförbara uppgifter med bara några få klick.

Få en gratis mall Använd ClickUp-mallen för mötesprotokoll för att enkelt spåra detaljer från dina möten.

Vill du ha ett enkelt sätt att omvandla dina AI-genererade transkriptioner till något som hela ditt team faktiskt kan använda? ClickUp Meeting Minutes Template hjälper dig.

Det ger dig ett rent, samarbetsvänligt utrymme där du kan anteckna allt från deltagarnas namn och dagordningar till viktiga slutsatser och åtgärdspunkter – direkt i ett ClickUp Doc.

Det bästa av allt? Eftersom det är integrerat i ClickUp kan du omedelbart tilldela uppföljningsuppgifter, länka till relevanta dokument och se till att alla vet vad de ansvarar för. Du behöver inte längre försöka komma ihåg vem som har åtagit sig att göra vad. Det är ett enkelt sätt att göra dina möten mer produktiva och ansvarsfulla.

ClickUp Clips

Transkriptioner räcker inte alltid. För team som behöver fullständig kontext erbjuder ClickUp Clips en videoinspelning av dina möten och skärmaktiviteter direkt i plattformen. Se bara till att skicka din AI Notetaker till ett möte som du vill spela in.

Spela in möten med ClickUp Clips

Dessa videoklipp kan bäddas in i dina ClickUp-uppgifter, dokument och chattar, vilket ger en komplett visuell referens tillsammans med dina transkriptioner – något som Otter AI inte stöder som standard.

ClickUp-integrationer

Ett av de största problemen med Otter AI är att det erbjuder begränsad integration, och även dessa är inte tillgängliga i lägre prisplaner. Med ClickUp slipper du sådana problem.

Synkronisera hela din teknikstack med ClickUp-integrationer

ClickUp-integrationer säkerställer att du kan synkronisera ditt arbete med över 1 000 populära verktyg, inklusive Zoom, Google Meet och Microsoft Teams, även om du har vårt gratisabonnemang. Plattformen integreras också med HubSpot, Salesforce och andra CRM-system så att insikter från dina säljmöten registreras automatiskt i ditt säljverktyg.

På så sätt får du en centraliserad hubb för att hantera allt i ditt arbetsflöde.

💡 Proffstips: Använd ClickUp Forms för att samla in feedback efter varje möte för att förstå ditt teams åsikt om hur givande mötet var och vad som kunde ha gjorts för att göra det mer effektivt.

Varför ClickUp är bättre än Otter AI för de flesta team

ClickUp är ett attraktivt alternativ till Otter AI eftersom det centraliserar mötesanteckningar, uppgifter och projektledning inom en enda plattform.

Till skillnad från Otter låter det dig spela in, transkribera och omvandla mötesanteckningar till genomförbara uppgifter, utan att behöva jonglera med flera verktyg eller tömma plånboken. Med prisvärda AI-tillägg och ett gratis abonnemang med obegränsade möten och integrationer erbjuder ClickUp oslagbart värde jämfört med komplexa Otter AI-prissättningsplaner.

Prisöversikt

ClickUp erbjuder flera prisplaner för att passa olika teamstorlekar och budgetar. Här är en översikt över prenumerationerna:

Transkribera dina möten exakt utan begränsningar med ClickUp

Otter AI är utmärkt för att transkribera och sammanfatta möten, men bara så länge du inte behöver använda det för ofta. Begränsningarna i transkriberingstid, avancerade funktioner som är dolda bakom höga nivåer och begränsade integrationer kan göra att du letar efter ett alternativ.

ClickUp går bortom dessa begränsningar med flexibla tillägg, exakta transkriptioner och samarbetsytor. Det är ett utmärkt alternativ till Otter AI för team som vill automatisera mötesanteckningar och integrera dem direkt i sitt arbetsflöde.

Funktionerna AI Notetaker och ClickUp Brain går utöver enkel transkription och erbjuder praktiska insikter och smidig uppgiftshantering. Det är också mycket anpassningsbart med flera mallar och vyer och erbjuder smidig integration med populära mötes- och produktivitetsverktyg.

