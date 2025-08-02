Gratis Asana CRM-mallar för att effektivisera kundrelationshanteringen

Tänk om du kunde sluta förlora kunder på grund av dålig uppföljning?

För de flesta företag är problemet inte produkten – det är en rörig process. Viktiga konversationer går förlorade i fragmenterade kalkylblad och överfulla inkorgar, och värdefulla relationer försvinner.

🧠 Kul fakta: 70 % av säljarna tror att CRM-verktyg hjälper dem att avsluta fler affärer.

Det är här en CRM-strategi i kombination med ett flexibelt verktyg som Asana verkligen gör skillnad. Asana är främst känt för projektledning, men dess CRM-mallar gör det möjligt för team att skapa strukturerade arbetsflöden som effektivt hanterar kundinteraktioner.

I den här bloggen delar vi med oss av några populära Asana-mallar för hantering av kundrelationer. Och om du vill ha en mer kraftfull, allt-i-ett-lösning har vi det också.

Vad är Asana CRM-mallar?

Asana CRM-mallar är färdiga projektlayouter som är utformade för att hjälpa team att hantera kundrelationer direkt i Asana. Dessa CRM-mallar organiserar uppgifter, steg och ansvarsområden i hela försäljningsprocessen, vilket gör det enklare att spåra leads, konversationer och uppföljningar utan att behöva byta verktyg.

En mall kan till exempel innehålla kolumner som "Inkommande lead", "Kontaktad", "Förslag skickat" och "Avslutad", var och en med automatiskt tilldelade ägare och förfallodatum.

Till skillnad från vanliga att göra-listor fokuserar CRM-mallarna i Asana på att upprätthålla en strukturerad kommunikation med kunderna och minska fram- och återgången mellan teamen. De fungerar särskilt bra för företag som hanterar flera konton eller har långa försäljningscykler.

Vad kännetecknar en bra Asana CRM-mall?

Den bästa Asana CRM-mallen är tydlig, flexibel och utformad för att minska manuellt arbete. Den ska hjälpa ditt team att arbeta snabbare utan att missa viktiga kunduppgifter eller uppföljningar. Här är några funktioner som stödjer både synlighet och åtgärder mellan team:

Centraliserade kunddata : Leta efter mallar som samlar all kundinformation på ett ställe utan att du behöver leta igenom e-postmeddelanden.

Arbetsflöde för leadspårning: Överväg Asana CRM-mallar som spårar varje lead från första kontakt till konvertering med statusbaserade kolumner.

Automatisering av uppgifter och påminnelser om uppföljning: Använd en Asana CRM-mall som automatiskt tilldelar uppgifter baserat på pipeline-stadium eller aktivitet, och få aviseringar när det är dags att kolla in så att inget faller mellan stolarna.

Kontakttidslinje: Få mallar som låter dig se en fullständig historik över alla interaktioner för att få sammanhang i varje konversation.

Anpassade fält för CRM: Välj Asana CRM-mallar med anpassade fält som affärsstorlek, leadkälla eller prioritet för att filtrera och sortera snabbare.

Samarbetsverktyg: Välj en mall där du kan tagga teammedlemmar, kommentera uppdateringar och omedelbart koppla in sälj- eller marknadsföringsavdelningen.

Inbyggda förfallodatum: Välj mallar som säkerställer ansvarsskyldighet genom att koppla deadlines till varje uppgift.

Rapporteringsvy: Välj en Asana CRM-mall som övervakar framstegen i hela processen med hjälp av Kanban-, kalender- eller listlägen.

Återanvändbart format: Välj en mall som gör att du kan tillämpa samma struktur på nya kunder eller affärer med ett enda klick.

6 gratis Asana CRM-mallar

Att ha rätt struktur är avgörande för att hantera kundrelationer och samtidigt driva affärer. Dessa CRM-mallar i Asana hjälper dig att organisera leads, tilldela uppgifter och förbättra tvärfunktionellt samarbete utan den vanliga oredan.

1. Asana-mall för support inför försäljning

via Asana

Asana Pre-Sales Deal Support Template fokuserar på de tidiga faserna av affären, där samordningen ofta faller sönder. Den är utformad för att stödja snabba försäljningscykler genom att samordna marknadsförings-, produkt- och säljteam.

Du får inte bara en lista, utan ett sammankopplat system där varje steg i affären spåras, med anpassade fält och integrationer med verktyg som Salesforce och Zoom.

⭐ Varför du kommer att gilla den här mallen:

Tilldela tydliga ansvarsområden med hjälp av uppgifter och förfallodatum

Starta projekt skapande genom CRM- och Salesforce-integrationer

Involvera intressenterna i varje steg av affären

🔑 Perfekt för: Säljteam som arbetar med flera avdelningar och vill ha färre överlämningar och bättre översikt över säljprocessen.

💡 Proffstips: Använd verktyg för e-postspårning för att övervaka om och när potentiella kunder öppnar dina e-postmeddelanden – så kan du planera uppföljningar med precision istället för att gissa.

2. Asana-mall för försäljningspipeline

Asana Sales Pipeline Template är idealisk för säljteam som behöver ett strömlinjeformat, lättviktigt system för att spåra kundinformation, leads och uppföljningar på ett och samma ställe. Dess största styrka ligger i flexibiliteten.

Till skillnad från traditionella CRM-mallar integreras denna mall sömlöst i ditt arbetsflöde, istället för att vara separat från det. Du kan inkludera detaljer som leadstatus, affärsmöjlighetens storlek etc. med hjälp av anpassade fält och filtrera affärsmöjligheter efter affärens storlek, ägare eller stadium.

⭐ Varför du kommer att gilla den här mallen:

Automatisera processer genom att koppla din försäljningspipeline till Asana Rules för att automatiskt uppdatera fält, tilldela uppgifter osv.

Analysera nya leads, riskfyllda affärsmöjligheter och mycket mer med list-, tavla-, kalender- eller tidslinjelägena.

Lagra anteckningar och uppföljningsuppgifter under varje konto

🔑 Perfekt för: Säljare som vill ha visuella pipelines och integrerade arbetsflöden utan att behöva växla mellan flera plattformar.

3. Asana-mall för kontospårning

Asana Account Tracking Template är utformad för kundframgångsteam som behöver ett enkelt sätt att hantera relationer efter försäljningen. Den går utöver pipeline-spårning genom att fokusera på befintliga kunder, fånga upp kontaktpunkter, öppna ärenden och förnyelsetidslinjer.

Sortera konton efter prioritet, stadium eller hälsopoäng och filtrera allt i flera vyer. Dessutom kan du synkronisera viktiga uppdateringar smidigt tack vare integrationen med Salesforce, HubSpot och Zendesk, vilket sparar tid.

⭐ Varför du kommer att gilla den här mallen:

Lagra kundanteckningar och uppföljningsuppgifter på ett och samma ställe

Visualisera tidslinjer och kommande förnyelser

Samarbeta mellan försäljning, support och drift i realtid

🔑 Perfekt för: Kundansvariga som fokuserar på att behålla kunder, öka försäljningen och hålla kunderna engagerade genom kontinuerlig interaktion.

💡 Proffstips: Skapa en lista med "Ingen kontakt" för leads som inte har engagerat sig efter flera försök. Detta hjälper dig att hålla din pipeline ren och ger ditt säljteam tydlighet om var de ska fokusera sin energi utan att rapporterna blir överbelastade.

4. Asana-mall för överlämning efter försäljning

Som namnet antyder fokuserar Asana Post-Sales Handoff Template på vad som händer efter att affären avslutats, så att ingen del av kundens onboarding-upplevelse förbises.

Den kopplar direkt Salesforce, Zendesk och HubSpot till arbetsflöden, vilket gör det möjligt för teamen att agera omedelbart när en affär markeras som "avslutad-vunnen".

Allt, från uppgiftsfördelning till meddelandetrådar, hanteras på ett och samma ställe, vilket ger både interna team och kunder tydlighet från dag ett.

⭐ Varför du kommer att gilla den här mallen:

Aktivera onboarding-uppgifter direkt genom CRM-uppdateringar

Tilldela ägare och förfallodatum för varje steg i överlämningen

Kartlägg ansvarsområden mellan teamen och håll alla samordnade med hjälp av inbyggda meddelandefunktioner.

🔑 Perfekt för: Kundorienterade team som hanterar onboarding, implementering och serviceinstallation efter försäljning över olika verktyg och avdelningar.

5. Asana-mall för kundimplementering

Att få en ny kund är en stor vinst! Men en osäker eller långsam överlämning från ditt säljteam till kundtjänsten kan snabbt förstöra ett bra första intryck.

Asana-mallen för kundimplementering säkerställer att dina nya kunder får den omedelbara, uppmärksamma service de förtjänar, utan att ditt team behöver dubbla sina ansträngningar.

Denna mall säkerställer en smidig övergång, automatiserar arbetsflöden och definierar tydligt roller, så att ditt team och dina kunder är perfekt samordnade från dag ett.

⭐ Varför du kommer att gilla den här mallen:

Håll koll på kundimplementeringsprocessen med rapporteringspaneler och anpassade fält.

Ange tydliga ansvarsområden och fastställ specifika deadlines för varje fas i implementeringen.

Upprätthåll processkonsistens genom att spara och återanvända anpassade överlämningsarbetsflöden.

🔑 Perfekt för: Försäljnings-, kundframgångs- och serviceteam som arbetar med att leverera smidig och effektiv onboarding och implementering efter försäljning över olika verktyg och avdelningar.

6. Asana-mall för samtalslogg

Har du någonsin försökt tyda hastigt nedskrivna anteckningar på ett papper som hamnat någonstans, eller ännu värre, tappat bort dem helt? Asanas mall för samtalslogg är lösningen.

Detta återanvändbara ramverk ger enhetlighet i all din samtalsloggning, vilket avsevärt minskar det förberedande arbete som krävs för varje interaktion.

Det bästa av allt? Genom att skapa en redigerbar digital samtalslogg i ett projektledningsverktyg som Asana eliminerar du risken för att anteckningar kommer bort eller misstolkas, och får omedelbar information om syftet med samtalet, nästa steg och specifika detaljer.

⭐ Varför du kommer att gilla den här mallen:

Stärk kundrelationerna genom att granska tidigare samtalsloggar för att bättre förstå vanliga kundbehov och förutse framtida krav.

Identifiera omedelbara åtgärder direkt från samtal

Bifoga relevanta dokument (som Google Docs eller Google Sheets) direkt till samtalsanteckningar.

🔑 Perfekt för: Säljteam, kundsupport, kundansvariga och alla som behöver en strukturerad, digital metod för att logga, spåra och analysera kundinteraktioner för förbättrade CRM-rutiner och insikter om teamets prestanda.

Begränsningar för Asana CRM-mallar

Asana CRM-mallar hjälper till att organisera arbetsflöden och förbättra synligheten, men de är inte en fullständig ersättning för fullskaliga CRM-system. Det finns verkliga brister att vara medveten om, särskilt om ditt team hanterar stora volymer eller avancerad försäljningsspårning.

Ingen inbyggd lead-poängsättning : Asana saknar inbyggd lead-poängsättning, vilket innebär att manuella mätningar av till exempel engagemangsnivåer och affärspotential måste göras via anpassade fält. Denna metod är betydligt mindre effektiv jämfört med de automatiserade poängsättningsverktyg som finns i specialiserade : Asana saknar inbyggd lead-poängsättning, vilket innebär att manuella mätningar av till exempel engagemangsnivåer och affärspotential måste göras via anpassade fält. Denna metod är betydligt mindre effektiv jämfört med de automatiserade poängsättningsverktyg som finns i specialiserade CRM-lösningar.

Begränsad kontaktadministration : Asana är inte utformat för att lagra stora mängder kontaktdata. Du kan spåra kundnamn och grundläggande information, men det finns ingen strukturerad kontaktdatabas med historik, preferenser eller loggar för kommunikation via flera kanaler.

Ingen inbyggd e-postintegration : Asana erbjuder inte inbyggd e-postsynkronisering för att skicka eller ta emot meddelanden inom plattformen. Utan plugins kommer du att behöva växla mellan Asana och verktyg som Microsoft Outlook eller Gmail för att hantera kommunikationen.

Rapportering är inte specifikt för CRM: Rapporteringspanelerna i Asana är utformade för allmän användning. De erbjuder inte försäljningsinriktad analys som konverteringskanaler, prognosrapporter eller spårning av affärshastighet utan omfattande anpassning.

15 gratis alternativ till Asana CRM-mallar

Plattformar som Asana erbjuder förstås en solid grund, men för dem som söker ett ännu bredare utbud av produktivitetsverktyg och mer integrerade CRM-funktioner är alternativ som ClickUp, appen som har allt för arbetet, ett bättre val.

ClickUps CRM-lösning samlar hela din försäljningsverksamhet i ett anpassningsbart arbetsutrymme med pipeline-spårning, kommunikation, automatisering, instrumentpaneler och dokumentation.

Med hjälp av den inbyggda ClickUp Brain, förkonfigurerade AI-agenter och över 50 dashboard-widgets kan du spåra affärer, analysera prestanda och samordna mellan team utan att byta verktyg.

Lär dig hur du skapar anpassade mallar i ClickUp:

1. ClickUp Simple CRM-mall

Få gratis mall Organisera kontakter och spåra försäljningsframsteg med ClickUp Simple CRM-mallen.

Att hantera relationer behöver inte vara komplicerat. ClickUp Simple CRM Template fokuserar på det väsentliga: kontaktuppgifter, statusuppföljning och aktivitetshistorik.

Denna strömlinjeformade lösning är idealisk för frilansare och små team och håller saker och ting överskådliga och hanterbara utan att överväldiga användarna med onödiga funktioner.

Leads kan uppdateras genom ett Kanban-arbetsflöde, filtreras efter status (Ny, Kontaktad, Uppföljning, Stängd) och spåras med hjälp av checklistor och taggar. Trots sin enkelhet stöder mallen visualisering av framsteg, förfallodatum och integrationer.

⭐ Varför du kommer att älska den här mallen:

Samla all viktig kontaktinformation på ett och samma ställe

Spåra leads med ett enkelt dra-och-släpp-gränssnitt

Håll kontaktanteckningar och tidslinjer för kontextuell synlighet

Ställ in påminnelser och automatisera uppföljningar

🔑 Perfekt för: Team som vill ha ett nybörjarvänligt CRM-system i en uppgiftshanteringsmiljö utan tidskrävande installation.

Här är vad Katrina Julia, grundare och VD för FIT Life Creation, hade att säga om att använda ClickUp:

ClickUp är det BÄSTA systemet för projektledning, instrumentpaneler, CRM + skalning som jag har stött på! Det har hjälpt mig att spara hundratals – tusentals timmar, prioritera + fokusera på att finjustera affärsutvecklingen i processer värda 500 000–miljoner dollar dagligen. Vi övergår nu till att spåra konverteringar + resultat! ÄLSKAR ClickUp!

ClickUp är det BÄSTA systemet för projektledning, instrumentpaneler, CRM + skalning som jag har stött på! Det har hjälpt mig att spara hundratals – tusentals timmar, prioritera + fokusera på att finjustera affärsutvecklingen i processer värda 500 000–miljoner dollar dagligen. Vi övergår nu till att spåra konverteringar + resultat! ÄLSKAR ClickUp!

2. ClickUp Advanced CRM-mall

Få gratis mall Hantera kundrelationer under hela cykeln med ClickUp CRM-mallen

ClickUp Advanced CRM Template erbjuder en omfattande lösning för varje fas av kundengagemanget, från prospektering till förnyelse. Med 22 anpassade statusar, prioritetsetiketter, e-postintegration och kundspecifika uppgiftsmappar ger den dig en tydlig översikt över din försäljningsmaskineri.

Med lead scoring, kontaktloggar och automatiseringsklara arbetsflöden lagrar den här mallen inte bara data – den omvandlar den till dagliga åtgärder.

Säljteam kan segmentera leads, tilldela uppföljningar, spåra möteshistorik och skapa tidslinjer för affärer – allt från en centraliserad arbetsyta.

⭐ Varför du kommer att älska den här mallen:

Lagra och hantera detaljerade kunddata med hjälp av anpassade fält som bransch och jobbtitel.

Spåra affärer efter status i försäljningsprocessen, listan och uppgiftsvyerna.

Automatisera påminnelser, e-postmeddelanden och nästa åtgärder med hjälp av inbyggda arbetsflöden.

Tilldela uppgifter och övervaka ansvaret under hela försäljningsprocessen.

🔑 Perfekt för: Sälj- och marknadsföringsteam som söker ett strukturerat men flexibelt CRM-system som kan integreras i deras befintliga uppgiftshanteringssystem.

📚 Läs också: Hur du skapar ditt eget CRM i ClickUp

3. ClickUp-mall för försäljningspipeline

Få gratis mall Spåra leads och prognostisera affärer med ClickUp Sales Pipeline Template.

ClickUp Sales Pipeline Template är utformad för att hjälpa team att hantera varje steg i sin försäljningscykel med tydlighet och kontroll.

Med 30 statusar, dra-och-släpp-funktionalitet och strukturerade vyer som Sales SOP och Box View förenklar det spårningen av pipeline samtidigt som ditt team kan fokusera på att driva affärer framåt.

Mallen använder en kombination av listvyer, Kanban-tavlor och instrumentpaneler för att spåra leadgenerering, kvalificering, förslag och konverteringar. Den har också e-postloggning och automatiseringsutlösare för att upprätthålla momentum i varje steg av tratten.

⭐ Varför du kommer att älska den här mallen:

Spåra affärer från start till mål med färgkodade statusar

Ställ in automatiska uppgifter för uppföljningar och förslagsinlämningar

Beräkna potentiella intäkter och avslutsfrekvens med hjälp av instrumentpaneler

Optimera konverteringsprocesser med hjälp av inbyggd pipeline-analys.

🔑 Perfekt för: Säljteam som vill ha ett anpassningsbart, överskådligt pipeline-system med inbyggda verktyg för uppgiftshantering och leadspårning.

📮 ClickUp Insight: Enligt vår undersökning förlitar sig nästan 88 % av ledarna fortfarande på manuella incheckningar, instrumentpaneler eller möten för att få uppdateringar. Kostnaden? Förlorad tid, kontextbyte och ofta föråldrad information. Ju mer energi du lägger på att jaga uppdateringar, desto mindre har du kvar för att agera på dem. ClickUps Autopilot Agents, tillgängliga i listor och chattar, visar statusändringar och viktiga diskussionstrådar direkt. Nu behöver du aldrig mer be ditt team att skicka "snabba uppdateringar". 👀 💫 Verkliga resultat: Pigment förbättrade teamkommunikationens effektivitet med 20 % med ClickUp – vilket gjorde att teamen blev mer sammankopplade och samordnade.

4. ClickUp-mall för hantering av försäljningspipeline

Få gratis mall Samordna kundansvariga och affärsutvecklingsrepresentanter med ClickUps mall för hantering av försäljningspipeline.

ClickUp Sales Pipeline Management Template tar pipeline-organisationen ett steg längre med inbyggd processlogik och fas-specifika KPI:er.

De är utformade för att hjälpa kundansvariga (AE) och affärsutvecklare (BDR) att samarbeta i olika faser av affären utan att förlora överblicken.

Med 25 statusar, 18 anpassningsbara fält, inklusive Företagets intäkter och Antal anställda, samt stöd för automatisering, erbjuder det ett kraftfullt system för att spåra potentiella kunder från första kontakten till avslut.

Det inkluderar anpassade vyer för enskilda säljare, rapporter om affärers ålder och indikatorer på flaskhalsar. Meddelanden och automatiseringar håller teamen samordnade och potentiella kunder engagerade i varje steg.

⭐ Varför du kommer att älska den här mallen:

Tilldela affärsmöjligheter till AE:er och BDR:er med fullständig affärsinformation

Håll teamet samordnat med inbyggd automatisering och delade vyer

Spåra säljarnas prestationer med individuella arbetsbelastningsmått genom Box View .

Skapa eskaleringsprotokoll och avslutningsvarningar

🔑 Perfekt för: Medelstora till stora säljteam som behöver strukturerad pipelinehantering med tydliga roller och gemensam synlighet för alla teammedlemmar.

💡 Proffstips: Skapa en anpassad modell för lead-poängsättning baserad på faktiska avslutade affärer, inte bara ifyllda formulär. Beteenden som att besöka prissidor eller delta i demonstrationer kan viktas högre än generiska åtgärder, som att öppna e-postmeddelanden.

5. ClickUp Sales CRM-mall

Få gratis mall Spåra leads och kundinteraktioner med ClickUp Sales CRM-mallen

ClickUp Sales CRM Template hjälper säljteam att hålla ordning, spåra prestanda och hantera alla kundkonversationer. Den stöder hela din säljtratt, från första kontakt till konvertering, med inbyggd analys och automatisering för att spara tid.

Mallen har verktyg för kontospårning, kundanteckningar, uppgiftsfördelning och tidsplaner för affärer – allt kopplat till en interaktiv instrumentpanel.

Dessutom får du anpassningsbara pipeline, schemaläggning av utåtriktade aktiviteter och e-postuppföljningar direkt i ClickUp, vilket gör det till en verkligt allt-i-ett-arbetsplats för moderna försäljningsverksamheter.

⭐ Varför du kommer att älska den här mallen:

Hantera konversationer och affärer i olika anpassade pipeline-stadier

Övervaka teamets aktivitet med tavla-, lista- och sammanfattningsvyer .

Integrera med Slack, e-post och andra försäljningsverktyg

Få tillgång till affärshistorik och kundkommunikation på ett och samma ställe

🔑 Perfekt för: Säljteam som behöver ett skalbart, lättanvänt CRM-system för att hantera leads, spåra interaktioner och förbättra beslutsfattandet med hjälp av datadrivna insikter.

6. ClickUp Client Hub-mall

Få gratis mall Hantera kundarbete och relationer med ClickUp Client Hub-mallen

ClickUp Client Hub Template kombinerar enkel projektledning med CRM-funktionalitet och ger kundorienterade team en centraliserad plattform för att spåra kommunikation, leveranser och pågående uppgifter.

Den fungerar som en centraliserad knutpunkt för all kunddata, inklusive mötesanteckningar, kontohistorik, faktureringsuppdateringar och viktiga kontakter.

Den intuitiva strukturen möjliggör snabb åtkomst, enkel dokumentation och smidigt internt samarbete. Denna hubb-mall är praktisk för byråer, juridiska team eller konsultföretag som hanterar värdefulla relationer och behöver transparens i alla kontaktpunkter.

⭐ Varför du kommer att älska den här mallen:

Organisera kundprojekt och kommunikation på ett och samma arbetsområde.

Automatisera rutinuppdateringar, överlämningar av uppgifter och påminnelser

Spåra leveranser med detaljerade statusuppdateringar under hela kundens livscykel.

Behåll översikten över interna och externa samarbetspartners

🔑 Perfekt för: Byråer, konsulter eller kundansvariga som vill ha en central arbetsplats för att hantera både projektgenomförande och arbetsflöden för kundrelationer.

7. ClickUp Account Hub-mall

Få gratis mall Spåra kunder och relationsinformation med ClickUp Account Hub-mallen.

ClickUp Account Hub Template ger en omfattande översikt över strategiska kundkonton och stöder kontoplanering, identifiering av affärsmöjligheter och förnyelseprocesser.

Användare kan tilldela kundansvariga, logga tidigare interaktioner och skapa uppsäljningsvägar – allt via anpassningsbara instrumentpaneler.

Med sju statusar, anpassade fält som Total Contract Value (TCV) och Customer Sentiment samt inbyggda automatiseringar hjälper mallen teamen att centralisera kontodata, övervaka kontaktpunkter och ligga steget före när det gäller viktiga uppföljningar.

Oavsett om du spårar relationer på företagsnivå eller start-up-kunder, säkerställer denna mall att data förblir organiserade och prestanda mätbara.

⭐ Varför du kommer att älska den här mallen:

Hantera uppdateringar av kontostatus med hjälp av enkla visuella steg

Organisera viktiga milstolpar, möten och förnyelsevillkor

Anpassa kontostrategin efter marknadsförings- och produktmål

Automatisera vanliga uppdateringar och påminnelser med tre smarta arbetsflöden

🔑 Perfekt för: Kundansvariga eller serviceteam som behöver ett enkelt system för att spåra kundinformation, upprätthålla synlighet och hantera dagliga kundrelationer.

💡 Proffstips: Lägg till en instrumentpanel som vy för att spåra mål, upptäcka trender och hålla ditt team samordnat – allt på ett och samma anpassningsbara utrymme.

8. ClickUp-mall för kundonboarding

Få gratis mall Guida nya kunder med ClickUp-mallen för kundintroduktion

ClickUp Customer Onboarding Template hjälper team att skapa smidiga, repeterbara kundonboardingupplevelser utan kaoset med spridda steg.

Det gör det möjligt för team att utveckla utbildningsscheman, välkomstchecklistor, plattformsgenomgångar och spåra framstegsuppdateringar.

Varje uppgift är kopplad till tydliga resultat, medan integrationer med e-post och supportverktyg underlättar smidig kommunikation. Onboarding-chefer kan också övervaka den tid som läggs på varje kund, framgångsrika KPI:er och feedback för framtida förbättringar.

⭐ Varför du kommer att älska den här mallen:

Kartlägg varje steg i processen med skräddarsydda tidsplaner för onboarding.

Samla in kunddata genom intagsformulär och anpassade fält

Organisera kunderna i olika servicepaket med By Service Package View .

Övervaka kundnöjdhet och engagemang i realtid med hjälp av feedbackformulär.

Spåra onboarding-processen i sex detaljerade statussteg

🔑 Perfekt för: Kundansvariga, onboardingteam och SaaS-startups som vill erbjuda en personlig onboardingprocess och mäta engagemanget vid varje kontaktpunkt.

➡️ Läs mer: Gratis mallar för kundintroduktion för att effektivisera nya kundupplevelser

9. ClickUp-mall för kontohantering

Få gratis mall Spåra viktiga konton och förnyelser med ClickUp-mallen för kontohantering.

ClickUp Account Management Template hjälper företag att hålla ordning samtidigt som de hanterar värdefulla kunder med en komplett livscykelvy av strategiska konton.

Med inbyggda vyer som Prioriterade konton, Riskkonton och Kundframgångsguide kan du med denna mall centralisera kunddata och förhindra att dina viktigaste konton försvinner.

Varje kundprofil innehåller mötesprotokoll, kontrakt, öppna uppgifter och tillhörande dokument. Denna centrala informationskälla hjälper till att stärka relationerna och skapa långsiktigt värde. Inbyggda dashboards visar intäktsbidrag, förnyelserisk och faktorer som påverkar kundnöjdheten.

⭐ Varför du kommer att älska den här mallen:

Spåra förnyelsedatum, kontaktinformation och engagemang med anpassade fält som E-postengagemang och Stängningsdatum .

Upptäck möjligheter till merförsäljning med hjälp av anpassade poängvyer

Samordna med marknadsföring och produktavdelningen om feedback från kunderna.

Få tillgång till viktiga vyer som At Risk och Priority Accounts för snabba beslut.

🔑 Perfekt för: Kundframgångsteam, AM:er och företagsförsäljare som behöver övervaka kundernas hälsa, förhindra kundbortfall och hålla kunddata tillgängliga för hela teamet.

➡️ Läs mer: Kundtjänstmallar för att organisera supportverksamheten

10. ClickUp Steg för att skapa en mall för försäljningstratt

Få gratis mall Skapa strukturerade trattar med ClickUp-stegen för att skapa en mall för försäljningstratt.

Att planera en effektiv försäljningstratt kräver tydlighet och riktning. ClickUp Steps to Create Sales Funnel Template guidar team genom varje fas i tratten – från medvetenhet till retention – och kartlägger viktiga aktiviteter, innehåll och budskap för varje steg.

Varje avsnitt är uppdelat i spårbara mål och konverteringskontroller. Mallen hjälper även sälj- och marknadsföringsteam att samarbeta mer effektivt, vilket minskar missförstånd och förbättrar kvaliteten på leads genom mer riktade och effektiva strategier.

⭐ Varför du kommer att älska den här mallen:

Visualisera hela försäljningstratten med hjälp av list-, Gantt- och tavelvyer .

Tilldela uppgifter för innehåll, outreach och spårning i varje steg

Koppla ihop uppgifter, marknadsföringsplaner och kampanjinnehåll

Förbättra samarbetet med inbyggda deluppgifter, prioriteringar, kommentarer och automatisering.

🔑 Perfekt för: Försäljningschefer, marknadsförare och grundare som utformar skalbara försäljningsstrategier och vill spåra leads, innehållsinsatser och konverteringsresultat i ett enda system.

💡 Proffstips: Behandla ditt CRM som den enda källan till sanning genom att länka all viktig kommunikation, alla dokument och alla beslut direkt till kontaktuppgifterna. Detta håller hela teamet samordnat och eliminerar kaoset med information spridd över flera verktyg.

11. ClickUp-mall för försäljningsplan

Få gratis mall Håll fokus på målen med ClickUp-mallen för försäljningsplanering

ClickUp Sales Plan Template hjälper team att definiera tydliga försäljningsmål, samordna strategier och följa upp resultat utan att det blir rörigt. Den beskriver strategiska mål, försäljningstaktik, territoriell planering och kvartalsmål i ett strukturerat dokument.

Den är utformad som en färdig listmall och erbjuder strukturerade vyer som Tidslinje, Gantt och Försäljningsplanens komponenter, så att ditt team alltid vet vad som är nästa steg och hur det hänger ihop med de övergripande målen.

Mallen stöder även prestationsuppföljning och tvärfunktionell samordning. Du kan skapa vyer för olika produktlinjer, försäljningskanaler eller team.

⭐ Varför du kommer att älska den här mallen:

Analysera framsteg och förfina strategin via instrumentpaneler för att samordna mål med marknadsföring och verksamhet.

Spåra varje CRM-strategis framsteg med hjälp av Gantt- och kalendervyer .

Samarbeta mellan teammedlemmar med deluppgifter och uppdrag

Använd projektsammanfattningar för att övervaka prestanda och snabbt ändra riktning vid behov.

🔑 Perfekt för: Försäljningschefer, direktörer och ledande befattningshavare som planerar strukturerad tillväxt som samordnar team, tidsplaner och leveranser inom ett enda samarbetsinriktat CRM-arbetsområde.

12. ClickUp-mall för försäljningsrapport

Få gratis mall Spåra prestanda och insikter med ClickUp-försäljningsrapportmallen

Att analysera prestandatrender och kommunicera dem effektivt är avgörande för framgångsrik försäljning. ClickUp Sales Report Template har fördefinierade layouter för daglig, veckovis eller månatlig rapportering av försäljningsresultat.

Diagram, tabeller och dynamiska fält hjälper dig att visualisera framsteg och lyfta fram viktiga prestationsindikatorer (KPI:er).

Oavsett om du mäter konverteringsfrekvenser, spårar säljarnas prestationer eller granskar trender för vinster/förluster, omvandlar denna mall rådata till övertygande sammanfattningar som är redo att presenteras för ledningen.

⭐ Varför du kommer att älska den här mallen:

Spåra regioner, prestationer, kvartal och mer med hjälp av anpassade fält som Försäljningskvartal och Försäljningsregion .

Få tillgång till flera vyer för rapportering per år, månad eller produkt-/tjänstetyp.

Markera KPI:er som vinstfrekvens, pipelinehastighet och intäkter.

Förbättra det tvärfunktionella samarbetet med strukturerade instrumentpaneler och tidslinjer.

🔑 Perfekt för: Försäljningsanalytiker, chefer och operativa team som rapporterar om prestationer och vill skapa konsekventa, datastödda försäljningsrapporter över olika cykler och team.

🔎 Visste du att? Det har skett en betydande ökning av mobila CRM-plattformar, och företag som använder dem har upplevt en tillväxt på 150 % när det gäller att uppnå sina försäljningsmål.

13. ClickUp-mall för försäljningsspårning

Få gratis mall Spåra prestanda och pipeline-aktivitet med ClickUp Sales Tracker-mallen.

Dagliga försäljningsaktiviteter kräver kontinuerlig övervakning, särskilt i snabbrörliga miljöer. ClickUp Sales Tracker Template övervakar försäljningsdata från alla vinklar: produktvis, teamvis och över tid.

Vyer som Försäljningsvolym per månad och Försäljningsstatus per produkt gör det enkelt att hålla koll på din pipeline samtidigt som data hålls ren, aktuell och visuellt tilltalande.

Mallen innehåller samtalsloggar, statustaggar, affärsanteckningar och tidsstämplade åtgärder för full spårbarhet. Team kan anpassa fält för att anpassa dem till CRM-data, skapa aviseringar för uppföljningar och visualisera dagliga prestationsmått genom diagram eller widgets.

⭐ Varför du kommer att älska den här mallen:

Spåra enhetskostnader, returer, frakt och vinstmarginaler med anpassade fält som Fraktkostnad och Vinstmål .

Identifiera avhopp och processförseningar snabbt

Logga och övervaka dagliga försäljningsaktiviteter med tidsstämplar

Analysera trender och kundorder utan att byta verktyg

🔑 Perfekt för: Inre säljteam, SDR-chefer och team som vill ha insyn i arbetsflödet samtidigt som de vill hantera individuella och teamets prestationer, mäta resultat och optimera säljinsatserna med datadriven spårning.

14. ClickUp-mall för säljsamtal

Få gratis mall Effektivisera din marknadsföring med ClickUp-mallen för säljsamtal

Varje samtal har ett värde – om det registreras på rätt sätt. Med ClickUp Sales Calls Template kan säljare logga samtalsresultat, bifoga samtalsanteckningar och ställa in uppföljningsåtgärder. Anpassade fält för kontakter och samtalsdatum gör hela din CRM-process tydlig, ansvarig och lätt att agera på, så att inga leads går förlorade.

Samtal kan kategoriseras efter syfte (introduktion, demo, förhandling) och kopplas till affärer eller kontakter. Att ha dessa data strukturerade innebär bättre coaching, mindre repetition och snabbare framsteg genom försäljningstratten.

⭐ Varför du kommer att älska den här mallen:

Få en översikt över dina säljsamtal och följ utvecklingen med sammanfattningsvyn .

Spåra försäljningssamtal efter status med strukturerade pipelines och samtalsloggar

Lagra kontaktuppgifter, samtalsanteckningar och uppföljningsscheman på ett och samma ställe.

Tilldela uppföljningar och hantera resultat med anpassade statusar

Organisera din marknadsföring med hjälp av vyer som är skapade för synlighet och momentum.

🔑 Perfekt för: Säljutvecklingsrepresentanter, utgående team och utbildare som analyserar samtalsdata och vill spåra sina kontaktsatsningar, organisera uppföljningar och förbättra resultaten från varje kundsamtal.

💡 Proffstips: Att bygga varaktiga kundrelationer handlar om en effektiv CRM-cykel. Följ dessa viktiga steg för att förvandla potentiella kunder till lojala ambassadörer: Identifiera leads: Hitta potentiella kunder som passar din idealprofil ✅

Kvalificera leads: Avgör vilka leads som verkligen är redo och sannolikt kommer att konvertera ✅

Vårda leads: Bygg upp en relation och tillför värde tills de är redo att köpa ✅

Slutför affärer: Guida potentiella kunder genom de sista stegen till en framgångsrik konvertering ✅

Erbjud kundsupport: Erbjud exceptionell service efter köpet för att främja lojalitet och rekommendationer ✅

15. ClickUp-mall för försäljningsprocess

Få gratis mall Strukturera ditt försäljningsflöde med ClickUp-mallen för försäljningsprocesser.

ClickUp Sales Process Template organiserar varje steg i försäljningscykeln i en enda, uppgiftsbaserad layout som beskriver din försäljningsprocess steg för steg – från leadkvalificering till avslut.

Den organiserar aktiviteter i anpassade statusar och fält, med visuella arbetsflöden som underlättar prestationsuppföljning och samarbete mellan olika roller.

Varje steg är utrustat med uppgiftschecklistor, godkännandepunkter och resurslänkar för att underlätta effektiv arbetsflödeshantering. Detta hjälper till att snabbare introducera nya säljare och håller veteranerna i linje med strategiska förändringar.

Automatiseringar effektiviserar ytterligare vanliga uppgifter, såsom uppföljningar och statusuppdateringar.

⭐ Varför du kommer att älska den här mallen:

Dela upp försäljningsstadierna i detaljerade uppgifter med ansvariga personer.

Använd Gantt-, tavel- och kalendervyer för att spåra tidslinjer och uppföljningar.

Lagra kontaktinformation, e-postmeddelanden, lead-poäng och samtalsloggar med anpassade fält.

Identifiera flaskhalsar i pipeline och granska uppgiftsförloppet i en enda instrumentpanel.

🔑 Perfekt för: Försäljningschefer, enablement-specialister och team som bygger skalbara arbetsflöden för att standardisera sin försäljningsprocess och skapa tydlighet i varje steg av affären, från upptäckt till avslut.

Optimera din försäljningspipeline med ClickUp

Om du hanterar flera verktyg för CRM, projektuppdateringar, rapportering och kundkommunikation slösar du tid. Asana erbjuder CRM-mallar som är en bra utgångspunkt, men ClickUp erbjuder en enda plattform för att hantera alla aspekter av din försäljningsverksamhet.

Oavsett om du bygger från grunden eller förbättrar din nuvarande konfiguration gör ClickUp det enklare att avsluta affärer, behålla kunder och skala upp din intäktsmotor.

Automatisera repetitiva uppgifter, tilldela leads, spåra affärsstadier och övervaka prestanda från anpassningsbara instrumentpaneler. På så sätt finns alla arbetsflöden, alla kontakter och alla försäljningar samlade på ett ställe.

Kom igång gratis idag och se hur ClickUp gör underverk för att hantera ditt CRM!