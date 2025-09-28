15 gratis mallar för hotellkvitton som förenklar faktureringen

Att hantera gästers utcheckningar kan bli kaotiskt, särskilt när kvitton saknar information eller ser oprofessionella ut.

Hotellägare har ofta svårt att skapa enhetliga, korrekta kvitton som återspeglar varje transaktion. Gästerna förväntar sig tydliga betalningsbevis för ersättning från arbetsgivaren eller för personliga register, och ett dåligt formaterat kvitto ger ett negativt intryck.

Men hotellägare har svårt att skapa enhetliga, korrekta kvitton som exakt återspeglar varje transaktion. Mallar för hotellkvitton hjälper till att förenkla processen genom att erbjuda ett färdigt format med alla nödvändiga element.

Oavsett om du driver ett litet värdshus eller ett hotell sparar en väl utformad mall tid och skapar förtroende hos dina gäster. Vi utforskar 15 mallar som förenklar hotellfakturering till fullo.

🧠 Kul fakta: Felaktig fakturering leder till upp till 20 % högre hanteringskostnader.

Vad är mallar för hotellkvitton?

En hotellkvittensmall är ett fördesignat format för att ge gästerna ett betalningsbevis efter deras vistelse. Det hjälper hotell att presentera en professionell sammanfattning av kostnader, datum och utförda tjänster.

Här är de vanligaste elementen i en mall för hotellkvitton:

Hotellinformation : Inkluderar företagsnamn, adress, kontaktnummer och logotyp för enkel identifiering.

Gästinformation : Listar gästens fullständiga namn, adress och kontaktuppgifter för dokumentation.

Bokningsnummer : Ger ett unikt ID för att spåra transaktionen.

Inchecknings- och utcheckningsdatum : Visar gästens vistelsetid och utcheckningstider.

Rumsavgifter : Detaljer om priser, rumsnummer, antal dagar och total rumsavgift.

Övriga avgifter : Anger kostnader för måltider, parkering eller andra tjänster som använts.

Skatter och avgifter : Specificerar tillämpliga skatter och andra avgifter.

Totalt betalt belopp : Sammanfattar det totala saldot efter alla avgifter och skatter.

Betalningsmetod : Anger om betalningen gjordes kontant, med kort eller online.

Auktoriserad signatur: Validerar kvittot med en anställds signatur eller digital stämpel.

Vad kännetecknar en bra mall för hotellkvitton?

En bra mall för hotellkvitton ska ha en tydlig struktur och innehålla all viktig information som gästerna och hotellpersonalen behöver.

Här är de viktigaste elementen att leta efter:

Viktiga detaljer : Välj en mall som innehåller all information för att undvika förvirring eller fel.

Enkel layout : Använd mallar med ett tydligt och organiserat format som gör kvittot lätt att läsa och förstå.

Brandingutrymme : Välj en mall för hotellkvitton som gör att du kan lägga till hotellets logotyp, namn och färger för att enkelt skapa en enhetlig varumärkesupplevelse.

Markerad summa : Välj en mall med markerade sektioner för summor så att gästerna snabbt kan kontrollera betalningen.

Avsnitt med ytterligare information: Välj hotellkvittensmallar med utrymme för anpassade anteckningar, till exempel återbetalningspolicyer eller tackmeddelanden.

De bästa mallarna för hotellkvitton

Mallar för hotellkvitton ska förenkla skapandet och hanteringen av fakturor.

Här är en lista över gratis mallar för hotellkvitton från ClickUp, appen som innehåller allt för arbetet, och andra plattformar som hjälper dig att göra det och säkerställer smidig drift och gästupplevelse.

1. ClickUp-fakturamall för hotell

Hämta gratis mall Skapa professionella fakturor och hantera ekonomin smidigt med ClickUp-fakturamallen för hotell.

ClickUp-fakturamallen för hotell är ett enkelt kvitto som organiserar alla fakturor på ett ställe, med viktiga uppgifter som kundkontakter, e-postadresser, servicetider, belopp, betalningssätt och ytterligare anteckningar.

Mallen innehåller även automatiseringsalternativ för att skicka påminnelser och markera fakturor som betalda, vilket minskar behovet av manuell uppföljning och förbättrar kassaflödet. Alla fakturaposter är sökbara och kan exporteras för bokföringsavstämning.

🌟 Varför du kommer att älska det:

Spåra betalningsstatus och förfallna konton

Länka fakturor direkt till bokningar och gästprofiler

Automatisera uppföljningar för att minimera sena betalningar.

Sortera fakturor efter kund och förfallodatum för enkel uppföljning.

🔑 Perfekt för: Hotellägare, receptionchefer och ekonomiavdelningar som söker ett smart och organiserat sätt att skapa och hantera kundfakturor med en mall för hotellkvitton.

📣 Kundens röst: Här är vad Ansh Prabhakar, analytiker för förbättring av affärsprocesser på Airbnb, hade att säga om att använda ClickUp: ClickUp har mycket att erbjuda på ett och samma ställe, till exempel projektledning, brainstorming-alternativ, uppgiftshantering, projektplanering, dokumenthantering etc. Det har definitivt gjort livet relativt enklare eftersom det är lätt att använda, användargränssnittet är väl utformat och samarbetet inom teamet och med andra team är enklare. Vi kunde hantera arbetet bättre, spåra och rapportera arbetet enkelt, och baserat på dagliga möten om framstegen var det enkelt att planera framtiden. ClickUp har mycket att erbjuda på ett och samma ställe, till exempel projektledning, brainstorming-alternativ, uppgiftshantering, projektplanering, dokumenthantering etc. Det har definitivt gjort livet relativt enklare eftersom det är lätt att använda, användargränssnittet är väl utformat och samarbetet inom teamet och med andra team är enklare. Vi kunde hantera arbetet bättre, spåra och rapportera arbetet enkelt, och baserat på dagliga möten om framstegen var det enkelt att planera framtiden.

2. ClickUp-mall för offertförfrågan

Hämta gratis mall Hantera alla dina leverantörsofferter och fakturor på ett och samma ställe med ClickUps mall för offertförfrågan (RFQ).

När hotell tar emot företagsevenemang eller gruppbokningar är det viktigt att skicka korrekta offerter. Med ClickUps mall för offertförfrågan (RFQ) kan team samla alla detaljer, såsom rum, catering, evenemangslokaler och specialönskemål, i ett strukturerat format.

🌟 Varför du kommer att älska det:

Registrera alla artiklar i grupp- och företagsofferter.

Övervaka offerter efter status för att få en tydlig bild av pipeline

Bifoga kontrakt, offerter eller menyer på ett ställe för att utfärda kvitton till leverantörer.

Organisera offerter efter kund, artikeltyp eller inlämningsdatum för enkel jämförelse.

Särskilda tabeller hjälper dig att hålla reda på kunduppgifter, inklusive alla använda artiklar, utnyttjade tjänster och gästinformation.

🔑 Perfekt för: Hotellägare, projektkoordinatorer och driftschefer som letar efter ett smidigt och effektivt sätt att hantera leverantörsofferter.

🎥 Titta på: Hur man skapar en faktura i ClickUp

3. ClickUp-mall för fakturauppföljning

Hämta gratis mall Hantera dina finanser och se till att dina kunder betalar i tid med ClickUps mall för fakturauppföljning.

Fakturor kan lätt hamna mellan stolarna, särskilt i hektiska hotell- och restaurangmiljöer. ClickUps mall för fakturauppföljning är en central huvudbok som spårar alla fakturaunderlag från utfärdande till betalning. Den hjälper dig att hantera flera gäster och tjänster samtidigt som du behåller kontrollen över dina finanser.

Kategorisera fakturor efter kund, bokning eller betalningsstatus och filtrera vyer för en mikrovy. Denna mall hjälper dig också att generera vecko- eller månadsrapporter, vilket gör det enklare att stämma av konton och spåra intäktstrender.

🌟 Varför du kommer att älska det:

Dela live-rapporter med ekonomiavdelningar eller fastighetsägare.

Ställ in återkommande uppgifter för att förbereda och skicka fakturor enligt schemat.

Skapa en faktureringsprocess med dra-och-släpp-funktion för bättre arbetsflödeshantering.

Använd anpassade statusar som obetald, förfallen och betald för att spåra framstegen noggrant.

🔑 Perfekt för: Frilansare, hotellets ekonomiavdelningar och tjänstebaserade företag som söker ett strukturerat sätt att övervaka och hantera fakturor.

💡 Proffstips: Använd ClickUp Brain för att förbättra faktureringen och spåra fakturornas status. Så här ser det ut när du ber ClickUp Brain att skapa en professionell gästfaktura:

4. ClickUp-betalningsformulärmall

Hämta gratis mall Skapa en smidig betalningsprocess för dina kunder och klienter med ClickUps betalningsformulärmall.

Med ClickUp-betalningsformuläret kan du samla in faktureringsinformation direkt från kunderna och organisera allt på ett centralt ställe.

Det hjälper dig att spåra varje steg i betalningsprocessen – från nya serviceförfrågningar till betalningsbekräftelse – med ett tydligt flöde. Säker kryptering skyddar kunddata, medan dedikerade fält hjälper dig att hålla reda på detaljer som priser, kvittolänkar och betalningssätt.

🌟 Varför du kommer att älska det:

Skapa säkra betalningsformulär med ditt varumärke och bifoga dem till fakturor eller bokningsregister.

Skapa revisionsspår för betalningskompatibilitet

Kategorisera betalningar efter metod – kontanter, kort eller banköverföring.

Organisera fakturor efter kund och företag för enkel referens.

🔑 Perfekt för: Hotellets ekonomiavdelning, tjänsteleverantörer och administratörer som behöver ett säkert och effektivt sätt att samla in och hantera betalningsinformation.

📮ClickUp Insight: 30 % av arbetstagarna tror att automatisering kan spara dem 1–2 timmar per vecka, medan 19 % uppskattar att det kan frigöra 3–5 timmar för djup, fokuserat arbete. Även dessa små tidsbesparingar summerar sig: bara två timmar per vecka motsvarar över 100 timmar per år – tid som kan ägnas åt kreativitet, strategiskt tänkande eller personlig utveckling. 💯 Med ClickUps AI-agenter och ClickUp Brain kan du automatisera arbetsflöden, generera projektuppdateringar och omvandla dina mötesanteckningar till konkreta nästa steg – allt inom samma plattform. Du behöver inga extra verktyg eller integrationer – ClickUp samlar allt du behöver för att automatisera och optimera din arbetsdag på ett och samma ställe. 💫 Verkliga resultat: RevPartners minskade sina SaaS-kostnader med 50 % genom att konsolidera tre verktyg i ClickUp – och fick därmed en enhetlig plattform med fler funktioner, tätare samarbete och en enda källa till information som är enklare att hantera och skala.

5. ClickUp-mall för betalningshistorik

Hämta gratis mall Hantera och spåra alla kundbetalningar och historik med ClickUp-mallen för betalningshistorik.

Transparens i betalningar skapar förtroende hos gästerna och förenklar avstämningen. ClickUps mall för betalningshistorik hjälper dig att hålla ordning på fakturor och betalningar och göra dem lätta att spåra.

Med visuella tavlor, automatisk sortering och realtidsmeddelanden eliminerar mallen behovet av manuell datainmatning. Varje betalningspost innehåller datum, betalningsmetod, referens-ID och relaterade bokningsuppgifter. Denna historik kan filtreras efter gäst eller datumintervall för att underlätta rapportering och revisioner.

🌟 Varför du kommer att älska det:

Koppla transaktioner till fakturor och kvitton

Använd loggar för att lösa tvister eller bekräfta saldon.

För fullständiga register över alla hotelltjänster som tillhandahålls varje kund.

Övervaka betalningshistoriken för att identifiera mönster och förbättra kassaflödet.

🔑 Perfekt för: Hotellchefer, ekonomiavdelningar och servicekoordinatorer som vill ha ett effektivt system för att hantera, spåra och analysera betalningshistorik.

6. ClickUp-mall för bokföringsjournal

Hämta gratis mall Organisera betalningar, transaktioner och krediter på ett ställe för enkel bokföring med ClickUp Accounting Journal Template.

Att hantera hotellets ekonomi är ett noggrant och ofta manuellt arbete. ClickUps mall för bokföringsjournal minskar arbetsbördan för hotellets bokförare. Den ger dig en utgångspunkt för att spåra utgifter, intäkter, skatter och justeringar i en organiserad huvudbok. Detta gör det enkelt att visualisera finansiella data, vilket möjliggör välgrundade beslut, övervakning av förändringar över tid och förståelse för hotellets resultat.

Du kan också använda dem för att skapa månadsrapporter eller exportera data till externa redovisningssystem.

🌟 Varför du kommer att älska det:

Registrera intäkter och utgifter med tydliga kategorier

Spåra justeringar och korrigeringar för ökad transparens.

Förbered data för skattedeklarationer och finansiella granskningar

Skapa beroenden för att hantera och effektivisera ditt hotells redovisningsprocess.

Stöder kategoritaggar, så att du kan sortera transaktioner efter rumsintäkter, mat och dryck, städning,

🔑 Perfekt för: Hotellredovisare, ekonomiavdelningar och små hotellägare som söker ett effektivt sätt att hantera dagliga finansiella register och få insikt i företagets resultat.

7. Mall för hotellkvitton från Jotform

via Jotform

Som namnet antyder optimerar Jotforms mall för hotellkvitton ditt hotells utchecknings- och betalningsprocess med ett färdigt format. Den hjälper dig att snabbt och korrekt registrera gästuppgifter, rumsavgifter och betalningsinformation.

Det innehåller även anpassningsbara avsnitt för logotyper, villkor och tackmeddelanden.

🌟 Varför du kommer att gilla det:

Skapa ett unikt kvittonummer för varje transaktion med hjälp av en widget för serienummer.

Skapa en omfattande databas med alla hotelltransaktioner för bättre organisation.

Integrera med betalningshanterare och bokningsplattformar

Hjälper till att standardisera genereringen av kvitton samtidigt som det ger flexibilitet för olika bokningsscenarier.

🔑 Perfekt för: Hotellchefer, receptionister och personal inom hotell- och restaurangbranschen som vill snabba upp faktureringen och skapa välorganiserade, professionella kvitton.

8. Mall för återbetalningsformulär för hotelldepositioner från Jotform

via Jotform

Utan ett system kan återbetalning av depositioner vara tidskrävande. Med Jotforms mall för återbetalning av hotelldeposition kan gäster begära återbetalning av depositionen, medan personalen kan logga godkännanden och spåra betalningsstatus.

Denna blankett säkerställer transparens och konsekvens och hjälper dig att samla in viktiga uppgifter, såsom kontaktinformation, kontouppgifter och orsaken till återbetalningen, på ett och samma ställe. Den har även anpassningsalternativ och ett användarvänligt gränssnitt för att hålla ordning på gästernas återbetalningar.

🌟 Varför du kommer att gilla det:

Spåra godkännanden och behandlingstider och spara information om återbetalningar.

Synkronisera formulärsvar till ditt CRM-system eller exportera och skriv ut dem med ett enda klick.

Integrera med Stripe eller Square för att ta emot eller återbetala kreditkortsbetalningar på ett säkert sätt.

🔑 Perfekt för: Hotellchefer, ekonomiavdelningar och receptionister som behöver ett pålitligt sätt att samla in och hantera begäranden om återbetalning av depositioner.

9. Mall för hotellkvitton från Template.net

Mallen för hotellkvitton från Template.net hjälper dig att registrera och presentera alla hotellrelaterade utgifter i ett professionellt format som inkluderar specificerade avgifter, betalningsinformation och gästinformation.

Mallen är utformad för enkel utskrift och e-post, och du kan anpassa kvittot så att det matchar ditt hotells varumärke. Du kan också ge gästerna tryckta eller digitala kopior för en smidig faktureringsupplevelse. Mallen stöder detaljerade specifikationer av utgifter för transparens i varje transaktion.

🌟 Varför du kommer att gilla det:

Skapa snabbt kvitton med ditt varumärke och arkivera digitala kopior för bokföringen.

Länka och redigera smidigt med MS Word eller Google Docs.

Inkludera tjänstebeskrivningar med kvantitet, pris och totalbelopp för varje artikel, till exempel rumspriser.

🔑 Perfekt för: Hotellpersonal, receptionister och faktureringsavdelningar som vill skapa och fylla i korrekta kvitton med hotellets logotyp för gästerna.

🔎 Visste du att? I forna tider användes räknepinnar för att registrera siffror, kvantiteter och meddelanden.

10. Mall för hotellkvitto från Template.net

Mallen för hotellkvitto från Template.net har ett överskådligt format för korrekt registrering av kontanttransaktioner. Den innehåller fält för datum, belopp, betalningsändamål och underskrift.

Mallen hjälper dig att registrera gästens kontaktuppgifter, utnyttjade tjänster, tillämpliga skatter och betalningsinformation – allt i ett utskrivbart eller delbart kvitto. På så sätt förbättrar du gästupplevelsen med personlig information och upprätthåller konsekvensen i alla kvitton.

🌟 Varför du kommer att gilla det:

Ge gästerna ett professionellt betalningsbevis

Lägg till kommentarer för att notera justeringar eller särskilda önskemål.

Använd bilder eller varumärkeselement för att göra kvittot mer tilltalande.

🔑 Perfekt för: Hotellreceptioner och faktureringspersonal som vill skapa professionella, gästvänliga kvitto på ett enkelt sätt.

11. Mall för officiella hotellkvitton med varumärke från Canva

via Canva

Canvas mall för officiella hotellkvitton med varumärkesprofil kombinerar elegant design med praktisk loggning och skapar ett kvitto som stärker ditt varumärke. Använd den för att registrera alla fakturauppgifter, inklusive gästinformation, tjänster och betalningssammanfattningar.

Eftersom det är en Canva-mall kan du enkelt anpassa typsnitt, färger och ikoner för att återspegla ditt hotells varumärke och ge gästerna en enhetlig upplevelse.

🌟 Varför du kommer att gilla det:

Inkludera hotellets kontaktuppgifter för frågor om vistelsen eller support.

Samarbeta med ditt team om redigeringar och godkännanden i realtid.

Lägg till länkar och kommentarer direkt på kvittot för tydlighet och samordning.

🔑 Perfekt för: Hotellchefer, designteam och receptionister som vill skapa professionella kvitton med företagets varumärke som ökar gästernas förtroende och förbättrar samarbetet i teamet.

12. Mall för hotellbokningsfaktura från Template.net

Med mallen för hotellfakturor från Template.net kan du ge gästerna en betalningsrad för alla tjänster som de har använt under sin vistelse samt kontaktuppgifter för enkel kommunikation.

Denna fakturamall effektiviserar faktureringen genom att kombinera bokningsuppgifter med en detaljerad betalningsöversikt. Den innehåller fält för rumspriser, skatter, depositioner och betalningsinstruktioner.

🌟 Varför du kommer att gilla det:

Inkludera villkor och betalningsinformation för att undvika förvirring.

Förtydliga betalningsfrister och depositioner

Anpassa för grupp- eller enskilda bokningar

🔑 Perfekt för: Hotellreceptioner och faktureringspersonal som vill skapa detaljerade fakturor med företagets logotyp för att öka tydligheten och gästernas nöjdhet.

13. Mall för förskottsbetalningskvitto från Vyapar

via Vyapar

Mallen för förskottsbetalningskvitton från Vyapar dokumenterar på ett professionellt sätt medel som erhållits i förskott från kunder och leverantörer. Den hjälper dig att presentera en organiserad dokumentation som skapar förtroende och ger ett positivt intryck av ditt företag.

Mallen har ett format som innehåller alla viktiga uppgifter, såsom företagsnamn, kundinformation, fakturanummer och specificerade avgifter.

🌟 Varför du kommer att gilla det:

Skicka automatiska påminnelser om betalningar för att upprätthålla kassaflödet.

Erbjud flera betalningsmetoder, inklusive kontanter, check, banköverföring och onlinebetalningar.

Använd kryptering för att skydda känslig finansiell och personlig information.

🔑 Perfekt för: Hotellägare, ekonomiavdelningar och kundansvariga som vill utfärda professionella förskottskvitton och upprätthålla säkra, transparenta finansiella register.

🧠 Kul fakta: 39 % av hotellen hanterar ineffektiva arbetsflöden på grund av bristande struktur, automatisering och analys.

14. Bokningsbekräftelsemall från bnbholiday

via bnbholiday

Bokningsbekräftelsemallen från bnbholiday är idealisk för semesterbostäder, bed and breakfast och små hotell som vill hantera bokningar på ett effektivt sätt. Den sparar automatiskt bokningsförfrågningar i din kalender, så att alla viktiga detaljer registreras tydligt.

Gästerna kan få information om sin bokning, inklusive betald deposition och resterande belopp. Detta minskar förvirringen vid ankomsten och underlättar incheckningen.

🌟 Varför du kommer att gilla det:

Lägg till ytterligare information om vistelsen, till exempel incheckningstid eller bekvämligheter.

Skriv ut eller ladda ner bekräftelsen som PDF för enkel delning.

Skapa särskilda avsnitt för hotell- och gästinformation för att undvika förvirring.

🔑 Perfekt för: Små hotellägare, B&B-värdar och fastighetsförvaltare som vill effektivisera bokningsbekräftelser och förbättra gästupplevelsen.

15. Mall för bokningskvitto för semesterbostäder från AllBusinessTemplates

via AllBusinessTemplates

Med mallen för bokningskvitton för semesterbostäder från AllBusinessTemplates är det enkelt att skapa professionella och enhetliga fakturor för uthyrning. Mallen har särskilda avsnitt för bokningsuppgifter, avgifter och information om vistelsen, vilket garanterar transparens för korttidsuthyrningar.

Dessutom ger färgschemalagren ett elegant utseende som förbättrar gästupplevelsen.

🌟 Varför du kommer att gilla det:

Lägg till anteckningar för husägare för att dela med dig av särskilda instruktioner eller uppdateringar.

Registrera insättningar och betalningshistorik på ett tydligt sätt

Ge gästerna en fullständig transaktionshistorik

🔑 Perfekt för: Ägare av semesterbostäder, motellägare, fastighetsförvaltare och värdar som vill leverera välorganiserade bokningskvitton med sitt varumärke till sina gäster.

Håll din hotellfakturering smidig med ClickUp

Mallar för hotellkvitton gör din fakturering organiserad, konsekvent och professionell. De förenklar faktureringsprocessen genom att inkludera alla viktiga detaljer i ett färdigt format.

Med ClickUp blir det dock ännu enklare att hantera hotellfakturor.

Du får tillgång till anpassningsbara mallar, samarbete i realtid och ClickUp Brain för att säkerställa en smidig faktureringsprocess. Dessutom, eftersom ClickUp har fullständig överblick över ditt arbete, kan du hålla ditt faktureringssystem centraliserat och effektivt, vilket förbättrar både din bokföringsnoggrannhet och gästernas nöjdhet.

Registrera dig gratis hos ClickUp och optimera ditt hotells faktureringsprocess från början till slut.