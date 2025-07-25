Gratis mallar för workshops om designtänkande för samarbetsmöten

Har du någonsin hållit en brainstorming-session som kändes mer som ett kaotiskt fritt slag än en produktiv workshop? Många team har svårt att omvandla kreativa idéer till genomförbara lösningar på grund av bristande struktur och samarbete.

🔎 Visste du att? 60 % av de anställda säger att de känner sig mer innovativa när teamen samarbetar och är samstämda.

Det är här mallar för workshops i designtänkande kommer in. Dessa färdiga ramverk hjälper organisatörer att guida team genom designtänkandeprocessen på ett målinriktat sätt. Se det som din vägkarta till innovativ och samarbetsinriktad problemlösning.

Oavsett om du löser ett problem för kunderna, förbättrar en produkt eller omformar en tjänst, säkerställer en gedigen mall att alla teammedlemmar är samstämda, engagerade och fokuserade.

Låt oss ta reda på vad mallar för design thinking-workshops är, hur man väljer en och vilka mallar du bör utforska för att skissa på din plan för en design thinking-workshop.

Vad är mallar för workshops om designtänkande?

Mallar för workshops om designtänkande är förstrukturerade guider som hjälper team att genomföra samarbetsinriktade, lösningsfokuserade sessioner med hjälp av designtänkandemetoden.

De delar upp processen i hanterbara steg, vilket gör det möjligt för teamen att förstå problemen på djupet, komma med effektiva idéer och skapa prototyper med ett syfte.

Standardelementen inkluderar:

Empatikartläggning: Förstå användarnas behov, känslor och problem för att få insikt i deras upplevelse. Empatikartläggning hjälper till att fokusera workshopen på kundernas utmaningar.

Problemdefinition: Definiera det centrala problem du vill ta itu med. Det hjälper dig att rikta in strategin i rätt riktning.

Idégenereringsverktyg: Använd strukturerade uppmaningar och kreativa övningar för att generera idéer och uppmuntra innovation.

Prototypavsnitt: Visualisera och bygg enkla, testbara modeller. Prototyper ger liv åt visioner och hjälper till att identifiera förbättringar.

Feedbackslinga: Samla in insikter genom recensioner och diskussioner för att stödja förfining och förbättringar.

Tidsramar: Tilldela varje aktivitet en specifik tid. Detta hjälper teamet att hålla fokus och samarbeta effektivt.

18 gratis exempel på mallar för workshops om designtänkande för innovation

Mallar för workshops i designtänkande håller teamet fokuserat, engagerat och produktivt och förvandlar röriga diskussioner till strukturerad innovation.

Här är några av de bästa exemplen på mallar för workshops om designtänkande som hjälper ditt team att brainstorma kreativa idéer, lösa verkliga problem och bättre förstå kundernas behov:

1. Mall för ClickUp-workshopagenda

Hämta gratis mall Sätt upp mätbara mål och inkludera relaterade uppgifter med ClickUp Workshop Agenda Template.

För att hålla en framgångsrik workshop i designtänkande krävs noggrann planering och organisation av allt från mål och referensmaterial till deltagare.

ClickUp Workshop Agenda Template hjälper dig med ett strukturerat format, vilket gör det enklare att planera en effektiv agenda för en workshop i designtänkande.

Med ClickUps kraftfulla svit av designverktyg som är skräddarsydda för kreativa team kan du dessutom förbättra samarbetet och öka den totala kreativa produktiviteten – allt på ett och samma ställe. På så sätt kan ditt team fokusera mindre på logistik och mer på att leverera innovativa, användarcentrerade lösningar.

Här är varför du kommer att gilla det:

Lista relevanta detaljer om workshopen i tabellformat.

Visualisera tidslinjen för aktiviteterna i workshopen med Board View.

Nämn facilitatorn och deltagarna för att meddela dem och hålla teamet informerat.

Notera om mötet behöver spelas in och lista viktiga informationskällor.

Skapa en tidslinje med aktiviteter som ska genomföras, tillsammans med en kort förklaring.

Följ enkelt framstegen med aviseringar, uppgiftsberoenden, automatiseringar, AI och mycket mer.

🔑Perfekt för: Facilitatorer, UX-designers, produktteam och utbildare som letar efter ett strukturerat sätt att organisera workshops om designtänkande.

💡Proffstips: Vill du säkerställa effektiv brainstorming i varje steg av design thinking-processen? Utforska dessa design thinking-verktyg för att effektivt komma på och genomföra dina idéer.

2. Mall för registrering till virtuell workshop i ClickUp

Hämta gratis mall Samla in information om deltagarna och planera med ClickUps mall för registrering till virtuella workshops.

Letar du efter ett strukturerat sätt att hantera information om workshopdeltagare och planera effektivt? ClickUp Virtual Workshop Registration Template effektiviserar planering och organisation med anpassningsbara fält och ett strukturerat format.

Du kan skapa anpassade registreringsformulär för workshops med frågor som deltagarnas frågor, specifika problem och mer, så att du samlar in all nödvändig information från varje deltagare.

Med den här mallen kan du också skicka ut enkäter efter workshopen och analysera svaren för att identifiera förbättringsområden och vad som fungerade bra.

Här är varför du kommer att gilla det:

Anpassa registreringsformulär för att fånga upp specifika detaljer från deltagarna.

Skicka automatiskt bekräftelsemejl till alla deltagare när de skickar in formuläret.

Samla deltagarnas kontaktuppgifter och adresser på ett ställe för enkel referens.

Inkludera information om registreringsformuläret tillsammans med deltagaren i fliken Beskrivning.

Nämn teamfrågor tillsammans med listan så att inget förbises.

Kategorisera formulärinmatningarna i nya registreringar, deltagande och icke deltagande.

🔑Perfekt för: Arrangörer som vill samla in information om deltagarna i den virtuella workshopen på ett smidigt sätt.

3. Mall för ansökningsformulär till ClickUp-workshop

Hämta gratis mall Skapa formulär och följ upp framstegen med ClickUps mall för workshopansökningsformulär.

ClickUp Workshop Application Form Template säkerställer att informationen som samlas in från workshopdeltagarna är konsekvent.

Det gör att du kan skapa formulär som är anpassade efter evenemangets krav, till exempel jobbtitel, arbetsmejl och eventuella relevanta idéer eller frågor, så att all nödvändig information samlas in från teammedlemmarna.

Uppgifterna fylls automatiskt i rätt fält, vilket eliminerar behovet av manuellt arbete och minskar risken för fel.

En sådan ansökningsprocess baserad på designtänkande säkerställer att rätt team av likasinnade individer samlas för brainstorming-sessionen.

Här är varför du kommer att gilla det:

Håll koll på alla sökande och deras aktuella status med deltagarförteckningen .

Kategorisera deltagarna efter workshopfas, till exempel idéskapande, prototyp och mer.

Samla in information som jobbtitel, företag och kontaktuppgifter för deltagarna med Workshop Application Form View .

Följ upp framstegen för diskuterade idéer med kommentarer, AI och automatisering.

Markera sökandens status som ny ansökan, under granskning, betalning, avvisad och godkänd.

🔑Perfekt för: Facilitatorer och team som vill organisera deltagaruppgifterna för en workshop om designtänkande.

4. Mall för ClickUp-utbildningsramverk

Hämta gratis mall Sätt upp mål, organisera workshopmaterial och följ framstegen med ClickUp Training Framework Template.

Att planera, strukturera och hantera workshops om designtänkande blir aldrig komplicerat med ClickUp Training Framework Template.

När du har fastställt målet för design thinking-workshopen hjälper mallen dig att organisera materialet, teammedlemmarna och workshopens tidsplan på ett smidigt sätt.

Följ framstegen och utvärdera effektiviteten med återkommande uppgifter, och planera workshopens tidsplan från brainstorming och idéskapande till genomförande och testning.

Här är varför du kommer att gilla det:

Kategorisera varje idé från workshopen utifrån status, till exempel Att göra, Pågående, Behöver granskas, Aktiv och Klar.

Gruppera workshopmaterialet i filtyper, till exempel dokument och kalkylblad.

Tilldela workshopuppgifterna till dina teammedlemmar eller skicka en inbjudan via e-post.

Bifoga relevant material för varje aktivitet som ska genomföras.

Organisera och följ upp framstegen för varje utbildningsuppgift med utbildningslistan.

🔑Perfekt för: Team och lärare som letar efter ett strukturerat format för att organisera deltagare, aktiviteter och resurser för en workshop om designtänkande.

5. Mall för ClickUp-utbildarens anteckningar

Hämta gratis mall Planera sessioner för designtänkande och dokumentera viktiga punkter med ClickUp Trainer Notes Template.

Håll planeringen och organiseringen av workshops i designtänkande konsekvent med ClickUp Trainer Notes Template. Med särskilda avsnitt för varje aktivitet och en tidsplan för workshopen säkerställer mallen att alla nödvändiga detaljer finns på ett ställe, så att ingenting missas.

Lägg till anpassade attribut för att hantera dina utbildningsanteckningar och enkelt visualisera framstegen i varje utbildningssession. Dessutom förbättrar bilder och ikoner dokumentets visuella utseende och bibehåller en tydlig formatering.

Här är varför du kommer att gilla det:

Lista aktiviteter från idé till testning, tillsammans med en kort beskrivning och varaktighet.

Lägg upp målen, slutsatserna och sammanfattningen av workshopen för snabb referens.

Organisera och visualisera de olika ämnen du kommer att behandla med hjälp av tavelvyn.

Inkludera lärdomar från workshopen och hur de bidrog till att förbättra produkten.

Ge konstruktiv feedback till arrangörerna och facilitatorerna för förbättringar.

🔑Perfekt för: Utbildare och lärare som vill ha ett strukturerat dokument för att lista workshopens tidsplan, mål, lärdomar och feedback.

6. ClickUp-mall för designidéer

Hämta gratis mall Brainstorma idéer, organisera dem och följ framstegen med ClickUps mall för designidéer.

Det är viktigt att se till att produktidén överensstämmer med alla teammedlemmars åsikter för att säkerställa ett smidigt samarbete och arbete. ClickUp Design Ideation Template underlättar gemensam brainstorming och idéutveckling i ditt team.

Samarbeta med teammedlemmarna för att brainstorma idéer och skapa innehåll med hjälp av denna whiteboardmall. Mallen säkerställer effektiv idéskapande, från konceptgenerering till att begränsa idéerna för att uppnå önskat resultat.

Ange uppskattningar för tidsplanen och använd automatisering för att säkerställa att alla aktiviteter slutförs i tid.

Här är varför du kommer att gilla det:

Kategorisera idéerna som produkt, process och människor, och ange vem som har kommit med idén.

Skapa visuella diagram över olika aspekter av din design med hjälp av Design Ideation Diagram View .

Organisera idéer med hjälp av klisterlappar och färgkoder efter kategori för enkel navigering.

Använd kopplingar och flödesscheman för att kartlägga processer och relationer mellan idéer.

Lägg till bilder och webbplatskort för att ge idéerna ett sammanhang.

Omvandla utvalda idéer till uppgifter och tilldela dem till teamet.

🔑Perfekt för: Team som vill brainstorma och organisera idéer tillsammans.

7. ClickUp Squad Brainstorm-mall

Hämta gratis mall Organisera idéer, sätt prioriteringar och samordna team med ClickUp Squad Brainstorm Template.

Upplever du kaos, förvirring och mycket fram och tillbaka när du organiserar workshops om designtänkande? Testa ClickUp Squad Brainstorm Template, som är utformad för att eliminera komplexitet och göra teamsamarbetet smidigt.

Mallens whiteboardformat gör det enkelt för teamet att presentera så många idéer som möjligt och brainstorma dem med sina teamkamrater.

Med klisterlappar, bilder, webbplatskort, former och textrutor kan du skapa kategorier för varje idé. Dessutom underlättar färgkodade rutor och anteckningar navigeringen, och kopplingar förenklar definitionen av relationer.

Här är varför du kommer att gilla det:

Använd Team Work Canvas View för att samarbeta med ditt team och brainstorma idéer.

Omvandla idéer till uppgifter för att säkerställa att de slutförs i tid.

Lägg till deluppgifter och checklistor med beroenden för ett smidigt arbetsflöde.

Tilldela uppgifter till teammedlemmarna och sätt deadlines för att hålla allt under kontroll.

Bädda in verktyg som Google Sheets, Docs, Figma och webbplatser för felfri datatillgång.

🔑Perfekt för: Teamledare och kreativa personer som vill organisera uppgifter för hela teamet och säkerställa att målen uppnås i tid.

8. ClickUp Empathy Map Whiteboard Template

Hämta gratis mall Samla in kundinsikter och organisera forskning med ClickUp Empathy Map Whiteboard Template.

Att förstå kundernas behov och samordna idéer och processer kan vara komplicerat, men inte med ett organiserat format som ClickUp Empathy Map Whiteboard Template.

Mallen hjälper team att brainstorma kundernas problem och kategorisera dem för smidig analys. Använd dessutom klisterlappar och textrutor för att lägga till all relevant information och kundupplevelseundersökningar.

Planera frågorna som ska ställas till användarna, analysera mönster och diskutera idéer med teamet för att hitta rätt lösning, allt på ett och samma ställe.

Här är varför du kommer att gilla det:

Skapa en kundprofil utifrån de frågor som ställts och de trender som analyserats.

Lista svaren och idéerna i Board View för att identifiera mönster.

Kategorisera och lägg till attribut för att hantera dina kundinsikter och enkelt visualisera kunddata.

Skapa lösningar och omvandla dem till uppgifter så att ingenting missas.

Ange prioritetsmärken, tilldela uppgifter och lägg till kommentarer för effektiv planering.

🔑Perfekt för: UX-designers och produktteam som letar efter ett verktyg för att utvärdera kundernas problem och komma på lösningar.

9. ClickUp-mall för användarprofil

Hämta gratis mall Organisera forskningsdata och skapa en målgrupp med ClickUp User Persona Template.

För att utveckla innovativa lösningar måste du förstå dina idealkunders preferenser, och ClickUp User Persona Template hjälper dig att skapa den ideala personan.

Oavsett om du lanserar en ny produkt eller försöker förbättra en befintlig produkt gör mallen det enkelt att definiera kundernas behov.

Här är varför du kommer att gilla det:

Lista berättelser, motivation, utmaningar, förväntningar och andra viktiga kunddetaljer, och förstärk dem med en bild.

Inkludera stödjande fakta och information för att identifiera lösningar.

Skapa färgkodade kategorier för att göra informationen lätt att förstå och hänvisa till.

Brainstorma lösningar och lista svar tillsammans med personan.

Integrera uppgiftshantering för att säkerställa att idéer implementeras effektivt.

🔑Perfekt för: Marknadsförare och produktteam som letar efter en strukturerad metod för att skapa kundpersonligheter.

10. ClickUp-mall för användarflöde

Hämta gratis mall Identifiera problemområden och skapa en intuitiv användarupplevelse med ClickUp User Flow Template.

Med ClickUp User Flow Template kan du enkelt visualisera användarflöden.

Mallen hjälper dig att förstå hur användarna interagerar med din produkt eller webbplats och identifiera områden som kan förbättras.

Team kan använda den här mallen för att se till att alla är på samma sida när det gäller att visualisera användarresor och optimera kundupplevelsen.

Här är varför du kommer att gilla det:

Använd kopplingar för att definiera varje steg i användarflödet på whiteboardtavlan.

Lägg till bilder och ikoner för att skapa en kartläggning av användarresan.

Skapa en användarresa som är skräddarsydd efter dina behov

Ställ in återkommande uppgifter för att göra regelbundna uppdateringar av användarflödet.

Lägg till steg som uppgifter och tilldela dem till relevanta teammedlemmar.

🔑Perfekt för: UX-designers, marknadsförare och produktteam som vill förbättra användarresan.

11. Mall för användarstudier från ClickUp

Hämta gratis mall Samla in feedback och tillämpa idéer för designtänkande med ClickUp-mallen för användarstudier.

Det mest effektiva sättet att förbättra tjänster är att samla in feedback från kunder och identifiera områden som kan förbättras. Det är dock komplicerat att organisera all information, som lätt kan gå förlorad i mängden chattar.

ClickUp User Studies Template erbjuder en smidig struktur för varje steg, från att samla in feedback till att organisera den och hitta lösningar.

På så sätt kan ditt team omvandla rå feedback till praktiska förbättringar, prioritera de mest angelägna frågorna och kontinuerligt förbättra användarupplevelsen med tydlighet och effektivitet.

Här är varför du kommer att gilla det:

Ange källan – undersökning eller intervju – tillsammans med kundens kontaktuppgifter.

Kategorisera användartypen efter yrke och åldersgrupp för enkel spårning.

Definiera forskningsstegen som Ny post, Validering, Analys, Rekommendation, Kasserad och Avslutad.

Följ utvecklingen av användarstudier med Research Process View .

Prioritera frågor och skapa genomförbara uppgifter med vyn Behov av åtgärd .

Ange rätt åtgärd för varje identifierat giltigt problem.

🔑Perfekt för: UX-designers och produktteam som vill få insikter om kundupplevelsen och brainstorma lösningar.

12. ClickUp-mall för användbarhetstestning

Hämta gratis mall Planera användartestningssessioner och följ framstegen med ClickUps mall för användbarhetstestning.

Vill du genomföra användbarhetstester? Använd ClickUp Usability Testing Template, som hjälper dig att hantera hela processen smidigt och organisera feedbacken för att hitta effektiva lösningar.

Definiera de steg som användarna ska följa för att utföra en effektiv användbarhetstestning av den önskade funktionen, och be dem att ge feedback eller lägga till skärmdumpar. Inkludera ett avsnitt om mig och feedbackavsnitt för varje steg.

Denna whiteboardmall säkerställer att du kan samla in viktig feedback för att utforma erbjudanden som verkligen glädjer dina kunder.

Här är varför du kommer att gilla det:

Samla feedback från användare på ett ställe för att brainstorma idéer.

Lägg till flöden, kopplingar, diagram och bilder för att förbättra processen och detaljerna.

Analysera kundfeedback och brainstorma lösningar utifrån identifierade problemområden.

Skapa uppgifter och ange prioriteringar och beroenden för att planera och följa upp på rätt sätt.

🔑Perfekt för: Produktteam som vill få kundfeedback om nya utvecklingar och göra ytterligare förbättringar.

13. Mall för användbarhetstestning i ClickUp

Hämta gratis mall Utför tester och utvärdera produktprestanda med ClickUps mall för användbarhetstestning.

Användbarhetstestning innefattar en serie noggrant planerade steg, från att definiera målgruppen och identifiera den ideala urvalsgruppen till att samla in feedback, analysera den och mycket mer.

Låter det komplicerat? Men så behöver det inte vara om du har en strukturerad metod, till exempel ClickUp Usability Testing Plan Template.

Här är varför du kommer att gilla det:

Skapa checklistor med steg: Planering, Identifiera prover, Skaffa material och Genomföra tester

Skapa deluppgifter som rekrytering av deltagare, analys och mycket mer.

Sätt upp prioriteringar och tilldela uppgifter till teammedlemmar, såsom analytiker, rekryterare och andra.

Använd anpassade attribut för att registrera detaljer som projektnamn och beskrivning, testmetod, testledarens namn och mycket mer.

Spåra framsteg automatiskt när du markerar tester som slutförda.

🔑Perfekt för: UX-designers och team som vill utforma en effektiv plan för användbarhetstestning.

14. ClickUp-mall för problemformulering

Hämta gratis mall Förstå kundbeteende och analysera behov med ClickUps mall för problembeskrivning.

Det blir enklare att förstå dina kunder med ClickUp Problem Statement Template. Den hjälper dig att utforma enkäter för att samla in information om kunderna, vad de vill uppnå, vilka problem de står inför och hur de känner.

Du kan skicka automatiska enkäter till kunder för att få feedback om designen, och när kunderna har fyllt i enkäten kategoriseras problemen för att underlätta analysen.

Mallen hjälper dig också att organisera input och hitta de perfekta lösningarna.

Här är varför du kommer att gilla det:

Identifiera målgruppen och skapa en kundprofil

Skapa en sammanfattning av alla problem, krav och hinder som har identifierats.

Organisera alla svar i dokument så att du aldrig missar någon viktig feedback.

Dela upp kundernas problem i kategorier för att hålla koll på framstegen.

Analysera problemformuleringar och lista lösningar

🔑Perfekt för: Forskare som behöver ett strukturerat sätt att samla in, analysera och agera på kundfeedback för att förbättra användarupplevelsen.

15. ClickUp Design Sprint-mall

Hämta gratis mall Definiera mål, planera uppgifter och samordna med teamet med ClickUp Design Sprint-mallen.

Innan du börjar med en designsprint behöver du ett omfattande dokument som beskriver planen. Eventuella brister i planen leder till förvirring och fel. ClickUp Design Sprint Template hjälper dig att undvika dessa fel.

Med mappmallen kan du skapa separata dokument med alla nödvändiga detaljer för varje steg i design thinking-processen. Den definierar också tydligt varje medlems roll, från antecknare till marknadsföringsexperter och tekniker.

Ställ in triggers för att flytta uppgifter till olika listor, inklusive kartläggning, skiss, beslut, prototyp och test.

Här är varför du kommer att gilla det:

Kartlägg design sprint-processen i en Board View , inklusive sprintstadier som brainstorming, prototyputveckling, användartestning etc.

Lista steg i kartlistan och lägg till anteckningar och kartfiler

Inkludera lösningsanteckningar, idéer och skissfiler i listan.

Använd kalendervyn för att planera tidslinjen och uppgifterna för designsprintet.

Genomför tester och lista användarbetyg och feedback i testlistan.

🔑Perfekt för: Produktdesignteam som vill brainstorma kreativa idéer och genomföra dem i en effektiv sprint.

16. Mall för feedbackenkät om ClickUp-workshop

Hämta gratis mall Samla in feedback och fatta välgrundade beslut med ClickUps mall för feedbackenkät för workshops.

Du har alltså hållit din första workshop om designtänkande och behöver nu feedback för att identifiera styrkor och förbättringsområden. Prova ClickUp Workshop Feedback Survey Template, som är utformad för att hjälpa dig med just det.

Det gör att du kan samla all feedback på ett ställe och använda kort för att säkerställa att allt blir heltäckande och lättförståeligt. Utnyttja den feedback du får för att förbättra dina nästa workshopplaner.

Här är varför du kommer att gilla det:

Anpassa feedbackformuläret med frågor relaterade till tjänsten och tjänsteleverantörerna.

Använd automatisering för att schemalägga påminnelser och testa enkäten innan du skickar ut den.

Samla in viktig data med anpassade fält som tjänsteleverantör, inköpsdatum, kundnivå och totalbetyg.

Utvärdera tjänster och tjänsteleverantörer med hjälp av Service Rating View respektive Provider Rating View.

Använd Övergripande rekommendationsvy för att få en översikt över deltagarnas feedback och Feedbackvy för att granska detaljerad feedback.

🔑Perfekt för: Workshoparrangörer, facilitatorer och utbildare som vill samla in feedback efter workshops och hitta möjligheter och punkter för optimering.

17. PPT-mall för workshop om designtänkande från Slidesgo

via Slidesgo

Med PPT-mallen för workshop om designtänkande från Slidesgo blir det enkelt att planera en workshop om designtänkande. Mallens visuellt tilltalande format erbjuder ett engagerande sätt att brainstorma och lära sig.

Denna nedladdningsbara mall för workshop om designtänkande kan sparas i Google Slides, PowerPoint eller Canva. Lägg till så många bilder som du behöver eller justera de befintliga utifrån designtänkandeprojektet för att säkerställa en effektiv session.

Här är varför du kommer att gilla det:

Inkludera idéer, fakta och stödjande information så att alla är på samma sida.

Anpassa bilderna med hjälp av ikoner, platta ikoner, grafer, bilder, tidslinjer och mockups.

Utvärdera scenarier med användarpersonlighet, idégenerering, orsak-verkan-relationer och frågor och svar.

🔑Perfekt för: Designteam som vill organisera en produktiv workshop om designtänkande.

18. Mall för workshop om designtänkande av Miro

via Miro

Vill du gå från ett koncept till ett förslag? Mallen för workshop om designtänkande från Miro stöder varje steg i processen.

Det gör att du kan välja den mest lämpliga metoden från de många alternativ som listas och fortsätta med brainstorming för att hitta rätt lösning för varje aspekt.

Oavsett om du vill skapa en prototyp eller presentation, intervjua personer, prova affinitetskartläggning, bygga en svårighets-/viktighetsmatris, skapa empati-kartor eller annat, gör mallen det smidigt och strukturerat.

Här är varför du kommer att gilla det:

Använd klisterlappar för att lägga till relevant information för varje idé, teknik och steg.

Skapa tankekartor, användarkort, tabeller och tidslinjer för att presentera information.

Integrera med verktyg för att samla in exakta data, göra beräkningar, analysera och mycket mer.

Se tidigare sammanfattningar och diskutera nya idéer med teamet i kommentarerna.

🔑Perfekt för: Design- och produktteam som vill hitta innovativa lösningar på kundernas problem.

✨Hur man genomför en workshop i designtänkande – steg-för-steg-guide Definiera utmaningen: Klargör det problem du vill lösa och sätt upp ett tydligt, användarcentrerat mål.

Bjud in rätt deltagare: Inkludera tvärfunktionella teammedlemmar, intressenter och helst några slutanvändare.

Fastställ agendan och tidsramen för varje fas: Avsätt tid för varje fas i design thinking: empati, definition, idégenerering, prototyp och test.

Empati: Dela användarundersökningar, genomför intervjuer eller skapa empati-kartor för att förstå användarnas behov.

Definiera problemet: Sammanfatta insikterna till en tydlig problemformulering eller synvinkel (POV).

Idégenerering: Underlätta brainstorming (t.ex. frågor som börjar med ”Hur skulle vi kunna...”) och uppmuntra kvantitet framför kvalitet.

Prioritera idéer: Använd omröstning, matris för påverkan och insats eller andra tekniker för att välja de bästa idéerna.

Prototyp: Skapa lågupplösta mockups eller modeller för att snabbt förverkliga idéer.

Testa och samla in feedback: Dela prototyper med användare eller intressenter, observera reaktioner och samla in feedback.

Sammanfattning och nästa steg: Reflektera över lärdomar, tilldela uppföljningar och bestäm vilka idéer som ska gå vidare.

Vad kännetecknar en bra mall för en workshop i designtänkande?

En mall för workshop om designtänkande stöder dina mål och är lätt för deltagarna att följa.

Här är vad du bör tänka på när du väljer en mall för en workshop i designtänkande:

Anpassning till målen : Leta efter en mall som passar ditt workshopmål, till exempel användarundersökning, idéskapande eller prototyputveckling.

Tydliga steg : Välj mallar som tydligt visar varje fas i design thinking – empati, definition, idégenerering, prototyp och test – för ett smidigt flöde. Avsatta utrymmen för olika sektioner förhindrar förvirring.

Inbyggda förslag : Välj mallar med uppmaningar, instruktioner eller exempel för att guida ditt team i rätt riktning.

Samarbetsvänligt : Använd mallar som möjliggör realtidsinmatning och teamarbete. Detta håller teamen samordnade och säkerställer ett effektivt samarbete.

Enkel anpassning : Se till att mallen kan anpassas efter ditt teams storlek, bransch eller tidsram. En anpassningsbar mall gör det enkelt att presentera information.

Automatiseringar : Överväg mallar med automatisering för beräkningar, påminnelser och förflyttning av uppgifter till nästa steg. Detta minskar manuellt arbete och håller arbetsflödet smidigt och korrekt.

Kreativa verktyg: Välj layouter som uppmuntrar öppet tänkande, använd klisterlappar, möjliggör skissande och underlätta utbyte av feedback. Detta stimulerar kreativt tänkande och säkerställer smidigt samarbete.

Gör brainstorming-sessioner mer produktiva med ClickUp

Mallar för workshops om designtänkande är ett effektivt sätt att brainstorma kreativa idéer, analysera kundbehov, hitta lösningar, testa dem och förfina dem.

Oavsett om du lanserar en ny produkt och vill utvärdera kundupplevelsen eller vill ha innovativa idéer för att bättre möta användarnas behov, så effektiviserar dessa mallar den kreativa tankeprocessen.

ClickUp, appen som har allt för arbetet, gör det enklare att planera och organisera workshops om designtänkande. Med samarbetsverktyg och anpassningsbara mallar skapar ClickUp tydlighet utan att begränsa kreativiteten, vilket hjälper team att samarbeta, hålla sig samstämda och fatta snabbare, smartare beslut baserade på verkliga användarinsikter.

Förvandla spridda idéer till strukturerade lösningar. Registrera dig för ClickUp idag!