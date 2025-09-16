Gratis mallar för praktikcertifikat för arbetsgivare och HR-team

Du har just avslutat en framgångsrik praktikperiod. Dina praktikanter har levererat verkligt värde, bidragit till projekt, lärt sig snabbt och blivit en del av teamet. Nu kommer det sista steget: att officiellt erkänna deras arbete.

Men istället för att kämpa med att skapa certifikat från grunden, vad sägs om att ha professionella, anpassningsbara alternativ redo att användas? Använd mallar för praktikcertifikat.

Ett väl utformat praktikprogram uppmärksammar insatser, bygger upp trovärdighet och ger ett gott intryck av din organisation. Med rätt mall kan du fokusera på budskapet istället för formateringen.

Låt oss utforska de bästa gratis mallarna för praktikcertifikat som hjälper dig att avsluta varje praktik med den erkänsla den förtjänar.

🔍 Visste du att den genomsnittliga längden på en praktikperiod är cirka 18,3 veckor?

Vad är mallar för praktikcertifikat?

Mallarna för praktikcertifiering är färdiga format som företag kan anpassa för att certifiera en praktikants erfarenhet. De sparar tid och säkerställer att all nödvändig information inkluderas på ett professionellt och konsekvent sätt.

Här är de standardelement som ingår i en mall för praktikcertifikat:

Praktikantens namn : Praktikantens fullständiga namn säkerställer att certifikatet är personligt och utfärdas korrekt till rätt praktikant.

Företagets logotyp och namn : Organisationens officiella logotyp och namn placeras högst upp.

Praktikperiodens längd : Specifika start- och slutdatum anges tydligt, med en beskrivning av praktikperiodens exakta längd.

Roll och avdelning : Praktikantens position och avdelning för att ge en inblick i omfattningen och sammanhanget för deras ansvarsområden.

Signatur och datum: Signatur från teamledaren och chefen för att verifiera att praktikanten uppfyllt förväntningarna.

🧠 Kul fakta: I Europa mellan 1000- och 1500-talet blev ungdomar så unga som 12 år lärlingar – de bodde hos mästare, fick kost och logi, men ingen lön. De lärde sig yrken som smide, vävning eller bageri under 2 till 7 år.

Vad kännetecknar en bra mall för praktikcertifikat?

En praktikmall är inte bara en formalitet – det är en dokumentation av yrkeserfarenhet som tillför värde till kandidatens karriär.

Här är vad du bör inkludera för att säkerställa att din mall uppfyller både HR-standarder och professionella förväntningar.

Tydlighet och läsbarhet : Välj en ren design med tydliga rubriker och tillräckligt med mellanrum. Detta hjälper mottagarna att enkelt läsa och verifiera detaljerna.

Viktiga fält : Välj en mall med utrymme för praktikantens namn, praktikperiod, hanterade händelser, typ av arbete, företagsnamn och en tydlig förklaring om att praktiken är avslutad. Det säkerställer en omfattande certifiering.

Utrymme för signatur och stämpel : Välj en mall med avsnitt för chefens signatur, officiell stämpel och deras befattning. Det ger certifikatet ökad trovärdighet.

Möjlighet till anpassning : Leta efter anpassningsbara mallar så att du enkelt kan skräddarsy textrutorna eller lägga till avsnitt och andra element.

Varumärkeskonsistens: Välj en design som passar ditt företags logotyp, färger och typsnitt. Detta ökar professionalismen och igenkänningsfaktorn.

➡️ Läs mer: Smarta mål för högskolestudenter

Mallar för praktikcertifikat

Mallarna för praktikintyg erbjuder ett professionellt och organiserat format där du kan ange viktiga uppgifter om praktiken. Här är några mallar för praktikintyg som du bör prova:

1. Färgbandcertifikat för prestationer

via Microsoft

Erkänn praktikantens prestationer med ett professionellt, elegant certifikat med hjälp av detta anpassningsbara Color Band Certificate of Achievement från Microsoft. Den nedladdningsbara mallen erbjuder flexibilitet, oavsett om du skriver ut eller delar designen online.

Här är varför du kommer att gilla det:

Anpassa med foton, grafik och designelement.

Lägg till animationer, övergångar eller videor för digitala versioner.

Inkludera viktiga avsnitt för att lyfta fram praktikantens prestationer.

🔑 Perfekt för: HR-personal, start-up-grundare, utbildningsinstitutioner och rekryterare som behöver ett professionellt format för att lista praktikantens prestationer efter avslutad praktik.

2. Färgglad mall för praktikcertifikat

Mallen Colourful Internship Award Certificate Template från Template. Net har en tydlig layout som börjar med företagsinformation och en sammanfattning av praktikantens prestationer. Den innehåller också typen av praktik, till exempel samarbetsprogram eller sommarpraktik.

Här är varför du kommer att gilla det:

Anpassa varje element så att det matchar ditt varumärkes färger.

Lägg till logotyper, bilder eller designelement för att anpassa certifikatet.

Ändra detaljerna eller lägg till textrutor så att det passar ditt företags certifieringsformat.

🔑 Perfekt för: HR-personal och rekryterare som söker ett strukturerat format för att utfärda certifieringar.

3. Blått certifikat med uppskattning

via Canva

Canvas certifikat för uppskattning med blå gradient kan anpassas efter ditt företags format. Med en organiserad layout hjälper denna praktikmall dig att lyfta fram viktiga detaljer som praktikens längd, större projekt och anmärkningsvärda prestationer.

Här är varför du kommer att gilla det:

Lägg till märken eller formella erkännanden som erhållits under praktiken.

Skapa ett länkat kalkylblad för att lagra och spåra certifikatdetaljer för alla praktikanter.

Inkludera signaturer från respektive teamledare.

🔑 Perfekt för: HR-personal som vill hantera praktikantuppgifter och skapa ett snyggt certifikat.

4. Intyg om prestation

via Adobe

Det är enkelt att skapa ett snyggt och detaljerat praktikcertifikat med mallen Certificate of Achievement från Adobe. Med anpassningsmöjligheter – från marginaler till teckensnitt – kan du enkelt skräddarsy designen så att den matchar ditt företags varumärke.

Oavsett om den skrivs ut eller delas digitalt hjälper denna praktikmall dig att utfärda certifikat som ser professionella ut och är personligt anpassade.

Här är varför du kommer att gilla det:

Lägg till markeringsrutor för att visa viktiga datum och praktikantens prestationer.

Inkludera viktig företagsinformation och detaljer om praktiken på ett tydligt sätt.

Anslut till din arbetsplats för att effektivisera redigering och fildelning.

🔑 Perfekt för: Utbildningsinstitutioner och rekryterare som vill ha ett professionellt format för att enkelt skapa praktikcertifikat.

💡 Proffstips: Använd ClickUp Automations för att meddela dig eller ditt team när en praktikperiod avslutas, så att du kommer ihåg att skapa och skicka certifikatet.

5. PDF-praktikcertifikat från Jotform

via Jotform

PDF-praktikcertifikatet från Jotform innehåller all viktig information – praktikantens namn, praktikperiodens längd, projekt som hanterats och prestationer. Det bästa av allt? Det kommer med ett signaturverktyg som utfärdaren kan använda för att certifiera dokumentet.

Här är varför du kommer att gilla det:

Skapa ett formulär för att samla in uppgifter om praktikplatsen och generera certifikat automatiskt.

Anpassa den genom att lägga till bilder, logotyper eller ikoner för att förbättra det visuella intrycket.

Dela certifikatet digitalt eller skriv ut det.

🔑 Perfekt för: Små team som söker en omfattande mall för att utfärda certifikat.

💡 Proffstips: Använd ClickUp Docs för att skapa och lagra dina mallar för praktikcertifikat. Du kan utforma en återanvändbar mall, samarbeta med ditt team och enkelt duplicera eller redigera certifikat för varje praktikant.

6. Mall för certifikat för utbildning i begränsade utrymmen med kant och professionell utformning

via Certifier

Certifieringsmallen för certifikat för utbildning i begränsade utrymmen hjälper dig att erkänna slutförd utbildning i säkerhets- och efterlevnadsprogram. Den finns även i Figma- och Microsoft Word-format.

Dessutom kan du med praktikmallen anpassa layouten och andra grafiska element för att inkludera utbildningsdetaljer och presentera den som bevis på prestationer.

Här är varför du kommer att gilla det:

Lista avslutade kursämnen och viktiga milstolpar i utbildningen.

Lägg till intjänade märken eller certifieringar för visuell igenkänning.

Anpassa mallen online och utfärda certifikat i bulk.

🔑 Perfekt för: Auktoriserade OSHA Training Institute (OTI) utbildningscenter och OSHA-auktoriserade utbildare som vill dokumentera utbildningen.

7. Deltagarintyg från Freepik

via Freepik

Mallen för deltagarintyg från Freepik har en ren och professionell layout som lyfter fram praktikantens viktigaste prestationer. Mallen säkerställer att ditt intyg ser snyggt ut och innehåller all nödvändig information.

Här är varför du kommer att gilla det:

Anpassa designen efter ditt varumärke genom att ändra färger, textrutor och layout.

Lägg till märken som "Bästa praktikant" eller andra utmärkelser.

Infoga en QR-kod för enkel åtkomst till praktikantens register eller portföljer.

Länka till en delad enhet med stöddokument eller feedback.

🔑 Perfekt för: Utbildningsinstitutioner och små team som vill ha ett professionellt format för att certifiera praktikanter efter praktikperioden.

8. ClickUp-mall för introduktion av nyanställda

Hämta gratis mall Organisera checklistan för introduktion, boka möten och schemalägg utbildning med ClickUps mall för introduktion av nya medarbetare.

Har du fullt upp med att anställa praktikanter och följa deras utveckling? Prova ClickUps mall för introduktion av nya medarbetare. Den stöder organiserade uppgiftslistor inom HR, juridik, säkerhet, utbildning, programvara och hårdvara.

Med denna mall för introduktion kan du strukturera varje tillfälle, från delning av resurser och hantering av dokument till utvärdering och slutcertifiering.

Här är varför du kommer att gilla det:

Skapa detaljerade formulär för praktikanters introduktion för att noggrant följa upp framsteg och prestationer.

Anpassa checklistor för introduktion för varje praktikant.

Ställ in automatiska triggers för att uppdatera uppgiftsstatus när varje steg är slutfört.

Effektivisera rekrytering, introduktion och certifiering för en smidig och enhetlig upplevelse för både team och praktikanter.

🔑 Perfekt för: HR-personal, start-up-grundare och rekryterare som vill strukturera introduktionen av praktikanter och dokumentera milstolpar i utbildningen för certifieringar.

9. ClickUp SMART Goals-mall

Hämta gratis mall Planera praktikantens mål, följ upp dem och skapa detaljerad feedback med ClickUp SMART Goals Template.

ClickUp SMART Goals Template hjälper dig att hålla ordning och fokusera på målen under hela praktikprogrammet.

Här är varför du kommer att gilla det:

Spåra dina praktikanters prestationer under Praktikmål för transparens och feedback.

Betygsätt varje uppgift på en skala från 1 till 10 för att prioritera utvecklingsområden för praktikanter.

Skapa uppgiftskort med deluppgifter, checklistor och resurser för att säkerställa tydlighet.

Med whiteboard-vyn kan du definiera tydliga, specifika mål för varje praktikant, komplett med bilder och färgkodning för snabb referens.

Använd tavelvyn för att följa framstegen på ett överskådligt sätt och hjälpa dig att vägleda praktikanterna effektivt i varje steg.

🔑 Perfekt för: Start-up-grundare, utbildningscenter och rekryterare som söker en organiserad struktur för att utvärdera praktikanter och säkerställa en smidig certifieringsprocess.

📣 Kundens röst: Här är vad Karthik Itharajula, ledande kommentator på carscan.AI, tycker om att använda ClickUp: Med hjälp av ClickUp övervakar vi dagligen produktiviteten i uppgifterna, och det går också att hantera alla statusrelaterade frågor, som att flytta från pågående till slutfört och sedan till granskning, så att ledningen kan få en bild av statusen. Med hjälp av ClickUp övervakar vi dagligen produktiviteten i uppgifterna, och det går också att hantera alla statusrelaterade frågor, som att flytta från pågående till slutfört och sedan till granskning, så att ledningen kan få en bild av statusen.

10. ClickUp 30-60-90 dagars planmall

Hämta gratis mall Sätt upp mål för praktikanterna, dokumentera framstegen och identifiera viktiga styrkor med ClickUps mall för 30-60-90-dagarsplan.

Letar du efter en mall som säkerställer en smidig introduktion och certifieringsprocess för dina praktikanter? Prova ClickUp 30-60-90 dagars planmall. Den låter dig beskriva viktiga uppgifter under praktikperiodens 30-, 60- och 90-dagarsfaser. Dessutom kan du spåra vem som är ansvarig, vem som är tilldelad, uppgiftens prioritet och förfallodatum – allt på ett och samma ställe.

Här är varför du kommer att gilla det:

Skapa en strukturerad introduktionsplan med tydliga mål under hela praktikperioden.

Använd kalendervyn för att planera uppgifter och hålla koll på deadlines.

Lagra alla dokument om introduktion, utbildning och utvärdering under fliken Referenser.

Med tavelvyn kan du övervaka framstegen i realtid och enkelt flytta uppgifter genom varje milstolpe.

🔑 Perfekt för: Rekryterare som söker ett verktyg för att organisera praktikanters mål och dokumentation för en smidig certifieringsprocess.

➡️ Läs mer: Exempel på karriärutvecklingsplaner

11. ClickUp-mall för avgångssamtal

Hämta gratis mall Samla in slutlig feedback och prestationsdata innan du utfärdar certifieringen med ClicUps mall för avslutningssamtal.

När det är dags för praktikanterna att avsluta sin praktik är det viktigt att ha allt organiserat för att säkerställa en smidig och problemfri certifieringsprocess. ClickUps mall för avslutningssamtal ger dig ett strukturerat format för att samla in och lagra all nödvändig information.

Denna mall hjälper dig att enkelt skapa tydliga frågor för utvärderingssamtal för en grundlig bedömning.

Här är varför du kommer att gilla det:

Lägg till sidor för att inkludera stödjande dokument, feedback och referenser.

Registrera de professionella ID-numren för praktikantens chef och ansvarig person för korrekt validering.

Infoga kommentarer eller länka relaterade dokument till varje avsnitt för bättre sammanhang.

Särskilda avsnitt för praktikantuppgifter, lärandemål, arbetserfarenhet, arbetstillfredsställelse, feedback och underskrifter.

🔑 Perfekt för: HR-chefer som söker ett strukturerat format för att underlätta feedback och certifiering av praktikanter.

➡️ Läs mer: Mallar för karriärkartor för att skapa en tydlig karriärplan

12. Mall för utbildningsplan från ClickUp

Hämta gratis mall Kartlägg praktikantens lärandemål och samla in feedback med ClickUps mall för utbildningsplan.

ClickUp-mallen för utbildningsplan hjälper dig att utforma en tydlig, målinriktad inlärningsupplevelse. Den gör det möjligt för dig att beskriva praktikantens inlärningsmål, milstolpar och utbildningsmoduler – allt kopplat till certifieringsresultat.

Dessutom säkerställer denna mall att din utbildningsprocess är komplett, mätbar och i linje med de slutliga certifieringskriterierna.

Här är varför du kommer att gilla det:

Särskilda avsnitt för utbildningsmål, scheman, innehållsöversikt och resurser.

Omvandla utbildningsmål till genomförbara uppgifter med deadlines.

Ange utbildningsmetoderna – workshops, praktiska uppgifter eller online-moduler.

Dokumentera feedback efter praktikperioden för att påskynda certifikatförberedelserna.

🔑 Perfekt för: HR-personal och utbildningsinstitutioner som vill ha ett strukturerat format för att kartlägga praktikantens mål och framsteg inför utfärdandet av certifikatet.

💡 Proffstips: AI-drivna verktyg som ClickUp Brain är ett utmärkt sätt att skapa anpassade praktikcertifikat. Skapa en professionell certifiering med praktikant-specifika detaljer.

Skriv feedback och anteckningar om praktikantens uppgifter i ett lättförståeligt format.

Skapa en sammanfattning av praktikantens framsteg och uppgiftsstatus för snabb granskning och dokumentation.

Välj mellan olika visuella stilar, inklusive fotografiska, anime, konstnärliga och mycket mer.

13. ClickUp-mall för uppgiftshantering

Hämta gratis mall Spåra praktikantens uppgifter och slutförande för att utvärdera framstegen med ClickUp-mallen för uppgiftshantering.

Praktikanter har ofta flera uppgifter att hantera samtidigt. Med ClickUps mall för uppgiftshantering blir det enkelt för både praktikanter och team att hålla sig uppdaterade. Mallen har fördefinierade anpassade vyer som hjälper till att spåra uppdragstagare, förfallodatum och beräknad tid.

Här är varför du kommer att gilla det:

Inkludera detaljerade uppgiftskort för bättre översikt och snabb referens.

Använd dra-och-släpp-schemaläggning i kalendervyn för flexibel planering.

Definiera uppgiftsberoenden för att undvika förseningar och hantera tidsplaner smidigt.

Sortera uppgifter efter prioritet och avdelning för att enkelt planera och övervaka framstegen från en central instrumentpanel.

🔑 Perfekt för: HR-chefer och utbildningsinstitut som vill dokumentera praktikanters uppgifter och slutförandegrad för att utfärda certifieringar.

➡️ Läs mer: Hur skriver man ett CV för nybörjare?

14. ClickUp-mall för närvarolista

Hämta gratis mall Spåra praktikantens arbetstimmar, övervaka tillgänglighet och ställ in påminnelser med ClickUps mall för närvarolista.

ClickUp-mallen för närvarolista erbjuder ett strukturerat format för att enkelt logga och granska närvaroregistreringar. Det anpassade närvariformuläret hjälper dig att spåra om en praktikant var närvarande, sen eller ledig, vilket gör att data hålls tydliga och redo för certifieringsgranskning.

Här är varför du kommer att gilla det:

Registrera praktikantens kontaktuppgifter för enkel referens.

Logga spårad tid, tilldelade projekt, handledare och dagliga anteckningar för effektiv spårning.

Ställ in flexibla påminnelser för praktikanter om deras arbetsscheman.

Synkroniserar automatiskt alla formulärinmatningar till huvudspårningsbladet, vilket eliminerar manuell inmatning.

🔑 Perfekt för: Små team och utbildningscenter som vill spåra praktikanters arbetstimmar för att avgöra om de är berättigade till certifikat.

15. ClickUp-mall för projektdokumentation

Hämta gratis mall Dokumentera praktikantprojekt och specifika uppgifter med ClickUp-mallen för projektdokumentation.

ClickUp-projektdokumentationsmallen fungerar både som prestationsspårare och certifieringsbevis, vilket gör projektdokumentationen smidig och tillförlitlig.

Det hjälper dig att omvandla praktikantens mål till mätbara milstolpar. Hur? Med särskilda avsnitt för projektmål, bakgrund och sammanfattning kan du tydligt dokumentera praktikantens roll. Dessutom hjälper projektgranskningen dig att utvärdera deras prestationer och läranderesultat.

Här är varför du kommer att gilla det:

Skapa en strukturerad tabell med praktikantens milstolpar, teamledare och feedback eller kommentarer.

Skapa en visuell tidslinje med förfallodatum för varje uppgift för att spåra praktikantens produktivitet.

Definiera viktiga prestationsmått för att effektivt utvärdera praktikantens bidrag.

🔑 Perfekt för: HR-personal och utbildningsinstitut som vill följa praktikanters bidrag till projekt och validera certifieringar.

📮 ClickUp Insight: 16 % av cheferna har svårt att integrera uppdateringar från flera verktyg i en sammanhängande vy. När uppdateringarna är spridda lägger du mer tid på att sammanställa information och mindre tid på att leda. Resultatet? Onödiga administrativa bördor, missade insikter och bristande samordning. Med ClickUps allt-i-ett-arbetsyta kan chefer centralisera uppgifter, dokument och uppdateringar, vilket minskar arbetsbördan och lyfter fram de insikter som är viktigast, precis när de behövs. 💫 Verkliga resultat: Samla 200 professionella medarbetare i ett enda ClickUp-arbetsutrymme med hjälp av anpassningsbara mallar och tidsspårning för att minska omkostnaderna och förbättra leveranstiderna på flera platser.

16. ClickUp-mall för veckovis statusrapport

Hämta gratis mall Spåra praktikantens veckovisa framsteg med ClickUps mall för veckovisa statusrapporter.

Hantera praktikantens prestationer och engagemang på ett smidigt sätt med ClickUps mall för veckorapport. Den ger en tydlig översikt över praktikantens aktuella projekt, vilket gör det enkelt att dokumentera bidrag och följa utvecklingen över tid.

Det underlättar också utvärderingar och stödjer en smidig certifieringsprocess.

Här är varför du kommer att gilla det:

Lägg till en förhandsgranskning av nästa veckas uppgiftslista för att upprätthålla kontinuiteten.

Anpassa tabeller eller lägg till nya för att registrera specifika prestationsmått.

Skapa undersidor för att organisera veckoliga uppgiftsloggar under hela praktikperioden.

Hjälper dig att föra en veckorapport över praktikanten med detaljer som förfallodatum, slutdatum, teamledare och feedback.

🔑 Perfekt för: Start-up-grundare, rekryterare och utbildningsinstitutioner som vill följa praktikanters veckovisa prestationer för effektiv utvärdering vid certifieringstillfället.

17. ClickUp-mall för prestationsutvärdering

Hämta gratis mall Sätt upp tydliga mål och granska praktikantens prestationer på ett omfattande sätt med ClickUps mall för prestationsgranskning.

ClickUp Performance Review Template är utformad för 360-graders utvärderingar och låter dig samla in feedback från kollegor, spåra mätbara prestationer och bedöma behörigheten för certifiering – allt på ett och samma ställe.

Oavsett om det gäller försäljningssiffror, kundnöjdhetsbetyg eller uppgiftsgenomförandegrad hjälper denna mall för prestationsutvärdering dig att dokumentera allt.

Här är varför du kommer att gilla det:

Ange tydliga prestationsmått för att utvärdera praktikantens bidrag.

Inkludera ett avsnitt för självutvärdering för att uppmuntra praktikanter att reflektera.

Skapa sidor för olika praktikanter för att hålla ordning på praktikantutvärderingarna.

Effektiviserar uppföljningen efter granskningen med praktikanterna, vilket gör beslut om återanställning mer organiserade och effektiva.

🔑 Perfekt för: Småföretag och utbildningsinstitut som behöver ett omfattande verktyg för att utvärdera praktikanters prestationer.

🔍 Visste du att? I genomsnitt omvandlades 53 % av de kvalificerade praktikanterna till heltidsanställda på nybörjarnivå.

18. ClickUp-mall för personalregister

Hämta gratis mall Organisera praktikantens uppgifter, utvärderingar och avslutningsrapporter med ClickUps mall för personalregister.

Att organisera praktikantens uppgifter och utvärderingar är inte längre något krångel med ClickUps mall för personalregister. Det är din allt-i-ett-lösning för att spåra, hantera och dokumentera varje steg i praktikantens resa.

Denna mall erbjuder ett strukturerat ramverk för att lagra uppgifter, utvärderingar och avslutningsinformation. På undersidor kan du lägga till viktiga dokument som anställningsavtal, framstegsrapporter och mer, vilket gör hanteringen av praktikanter smidig från början till slut.

Här är varför du kommer att gilla det:

Registrera fullständiga bakgrundsuppgifter, inklusive utbildning, arbetserfarenhet, rekrytering och avgång.

Ange prestationsmått i ett checklistaformat för att förenkla utvärderingarna.

Lägg till kommentarer och rekommendationer för framtida referens eller certifiering.

🔑 Perfekt för: HR-chefer, små team och utbildningsinstitutioner som vill hålla ordning på praktikantdata.

Registrera och följ praktikantens prestationer med ClickUp

Mallarna för praktikcertifikat gör det enkelt att inkludera alla viktiga detaljer om praktikantens resa i ett strukturerat format.

ClickUp, appen som innehåller allt du behöver för arbetet, hjälper dig att effektivisera hela processen. Från att registrera dokument och spåra prestationer till att utfärda certifikat som återspeglar praktikantens bidrag – ClickUp har allt du behöver.

Med anpassningsbara mallar och kraftfulla spårningsfunktioner blir hanteringen av praktikantregister smidig.

Låt inte spridda data leda till certifieringsfel. Registrera dig hos ClickUp idag för att förenkla din dokumentationsprocess för praktikplatser.