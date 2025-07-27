De 10 bästa alternativen till Whisper AI för transkribering 2025

Du har alltså provat Whisper AI och tänkt: ”Hej, inte illa!” – tills det började blanda ihop namn eller förvandla ditt perfekt tydliga ljud till tolkningsbar poesi. Och sedan insåg du att det saknade realtidsfunktioner.

Vi förstår. Whisper är bra; dess öppen källkodsmodell har vunnit fans för den flerspråkiga noggrannhet den erbjuder. Men om du värdesätter snabbhet, enkelhet och teamsamarbete kommer den säkert att brista.

Om du någonsin har tänkt: "Finns det ett bättre sätt?" är du på rätt plats. Det finns många fler alternativ inom transkribering (det finns faktiskt ett verktyg som utför uppgifter inom din arbetsyta, men mer om det senare🧐 ).

Oavsett om du är utvecklare, journalist eller innehållsskapare förtjänar du bättre alternativ för röstigenkänning.

I denna sammanställning lyfter vi fram solida alternativ till Whisper AI som inte bara är bra på att omvandla tal till text, utan också på att effektivisera hela ditt arbetsflöde.

Whisper AI-alternativ i korthet

Här ser du användningsfall och prisstrukturer för varje Whisper-alternativ:

Vad ska du leta efter i Whisper AI-alternativ?

Anställda förlorar över 258 timmar varje år på dubbelarbete och onödiga möten, och med samarbetsaktiviteter som ökar med 50 % kan den siffran stiga ännu högre.

AI-transkriptionsverktyg kan hjälpa dig att minska den bortkastade tiden genom att omvandla talade konversationer till sökbar, redigerbar text. Istället för att spela upp långa inspelningar kan du bläddra igenom dem för att hitta viktiga punkter, dela insikter och gå vidare.

Om Whisper AI inte riktigt uppfyller dina krav, här är vad du ska leta efter i ett pålitligt alternativ:

Användarvänlighet : Rent gränssnitt, ingen teknisk kunskap krävs

Hög noggrannhet : Hanterar bakgrundsljud, flera talare och accenter

Talarlabels : Taggar automatiskt vem som sa vad

Språkstöd : Täcker olika dialekter och globala team

AI-sammanfattningar : Sammanfattar viktiga punkter, åtgärder och uppföljningar.

Redigering i webbläsaren : Sök, markera och rensa transkriptioner snabbt

Samarbete : Granska och kommentera som ett team

Integrationer : Ansluter till Zoom, Notion, Google Drive och mer

Säkerhet: Inkluderar kryptering och efterlevnad av GDPR/HIPAA

📮 ClickUp Insight: 13 % av våra undersökningsdeltagare vill använda AI för att fatta svåra beslut och lösa komplexa problem. Men endast 28 % uppger att de använder AI regelbundet i sitt arbete. En möjlig orsak: säkerhetsrisker! Användare kanske inte vill dela känslig beslutsinformation med en extern AI. ClickUp löser detta genom att erbjuda AI-driven problemlösning direkt i din säkra arbetsmiljö. Från SOC 2 till ISO-standarder uppfyller ClickUp de högsta datasäkerhetsstandarderna och hjälper dig att säkert använda generativ AI-teknik i hela din arbetsmiljö.

De bästa alternativen till Whisper AI

Nu när du vet hur ett pålitligt alternativ till Whisper AI bör se ut, låt oss utforska de bästa alternativen som är värda att titta närmare på:

1. ClickUp (Bäst för effektiv transkription och uppgiftsuppföljning på ett och samma ställe)

Prova ClickUp gratis Transkribera möten, sammanfatta diskussioner och hantera alla dina konferenser enkelt med ClickUp.

ClickUp är den kompletta appen för arbete. Den eliminerar komplexiteten hos Whisper AI med enkla, kraftfulla och omfattande funktioner, inklusive, men inte begränsat till, transkription.

Det är en allt-i-ett-plattform som integreras sömlöst med ditt dagliga arbetsflöde, bearbetar dina möten automatiskt och organiserar alla diskussioner, höjdpunkter och åtgärdspunkter på ett och samma ställe.

ClickUp Talk to Text

⭐️ 10 gånger effektivare AI i ditt företag med funktionen Talk to text på ClickUp Brain MAX: en superkraftfull AI-kompanjon för datorer som verkligen förstår dig, eftersom den känner till ditt arbete.

Använd Talk to Text för att fråga, diktera och utföra arbete med rösten – handsfree, var som helst.

Skapa och tilldela uppgifter, @tagga dina teammedlemmar, skicka meddelanden och mycket mer med hjälp av din röst och enkla kommandon i naturligt språk.

Välj mellan 40 olika språk för att få jobbet gjort med AI.

Dessutom kan du med Brain MAX

Sök direkt i ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint och ALLA dina anslutna appar + internet.

Ersätt dussintals fristående AI-verktyg som ChatGPT, Claude och Gemini med en enda, kontextuell, företagsanpassad lösning för skrivande, kodning, projektledning och mycket mer.

Är du nyfiken på hur Talk to Text fungerar i din arbetsmiljö? Titta på videon nedan:

ClickUp AI Notetaker

Nu ska vi diskutera det fantastiska verktyget för transkription av möten, ClickUp AI Notetaker.

Du kan lägga till det i dina Zoom-, Google Meet- eller Microsoft Teams-möten och spela in ljud och video i upp till en timme. Det transkriberar konversationen med talarigenkänning och tidsstämplar, vilket genererar ett sökbart transkript som är tillgängligt direkt.

Transkribera möten automatiskt med ClickUp AI Notetaker

Men det är inte allt. Notetaker skapar också smarta sammanfattningar, markerar viktiga punkter och extraherar nästa steg, som omvandlas till checklistor och till och med fullfjädrade uppgifter via ClickUp Tasks.

Med den här funktionen kan du tilldela ägare, ställa in prioriteringar, justera attribut och dela upp dem i checklistor eller deluppgifter för att hålla allt på rätt spår.

Förvandla åtgärdspunkter till spårbara ClickUp-uppgifter

Allt ditt innehåll – inspelningar, transkriptioner, sammanfattningar och uppgifter – sparas direkt i dina privata ClickUp Docs, så att ingenting går förlorat och allt är lätt att hitta senare.

🎥 Se hur ClickUps AI Notetaker förvandlar möten:

Du kan också använda mallar för återkommande mötesanteckningar för att strukturera dagordningar, spåra diskussionspunkter och övervaka tilldelade uppgifter och förfallodatum.

För transkriptionsspecifika arbetsflöden erbjuder ClickUp till och med en särskild mall för ljudtranskription. Med den här mallen kan du hantera filer, spåra talardata och växla mellan vyer som tabell, kalender och Gantt.

ClickUp Brain

Förutom transkription kan du göra massor mer med ClickUp Brain. Denna AI-motor kan sammanfatta hela dokument eller markerad text i Docs och generera snabba uppdateringar om framsteg, vilket ger omedelbara översikter av långa transkriptioner eller mötesanteckningar.

På så sätt säkerställer Brain att alla team är synkroniserade när det gäller projektstatus utan manuellt arbete.

Sammanfatta möten, dra slutsatser och omvandla åtgärdspunkter till uppgifter med ClickUp Brain.

Vill du förbereda en uppföljning eller förbättra en mötesagenda? ClickUp Brain kan hantera det också. Det hjälper dig att skriva om eller utöka dina anteckningar, organisera dina tankar och se till att dina transkriptioner blir användbara, delbara insikter. Du kan till och med be det att plocka ut specifika delar från ett möte eller föreslå förbättringar av din agenda.

Oavsett om du är en enskild skapare eller en del av ett snabbrörligt team hjälper ClickUp dig att hålla ordning och ta ansvar.

ClickUp-integrationer

Med över 1 000 ClickUp-integrationer, inklusive Zoom, Microsoft Teams och UpMeet, passar verktyget perfekt in i ditt befintliga arbetsflöde.

Synkronisera dina mötesverktyg med ClickUp Integrations för att samla allt som rör möten på ett och samma ställe.

Synkronisera din föredragna mötesplattform så startar transkriberingen i realtid automatiskt. Du kan också importera mötesdata via verktyg som MeetGeek, som automatiskt synkroniserar inspelningar, markeringar och åtgärdspunkter direkt till ClickUp.

Kort sagt, ClickUp tar allt som Whisper AI gör och bygger vidare på det – automatiserar de tråkiga delarna, integrerar med dina favoritverktyg och omvandlar konversationer till handling. Det är transkription, uppgiftshantering och produktivitet – allt i en kraftfull plattform.

ClickUps bästa funktioner

Hantera mötesuppgifter, lägg till ansvariga och följ upp framstegen

Använd över 50 åtgärdstriggers för att automatisera återkommande mötesuppgifter.

Planera möteskalendrar i ClickUp AI Calendar

Koppla uppgifter till Docs, Chat och Whiteboards för ett enhetligt arbetsflöde.

Spåra projektets framsteg med ClickUp-dashboards i realtid.

Redigera, skriv om eller utöka mötesanteckningar med ClickUp Brain, så att dokumentationen blir mer koncis och användbar.

Begränsningar för ClickUp

Vissa användare kan tycka att de omfattande funktionerna är lite överväldigande i början.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En recension på TrustRadius lyder:

Vi använder det för att underlätta och påskynda våra dagliga möten från vårt Scrum-ritual. Det hjälper mig att hålla koll på framstegen i mitt sprint, framstegen i mina uppgifter och att hålla en organiserad backlog för alla mina ärenden.

Vi använder det för att underlätta och påskynda våra dagliga möten från vårt Scrum-ritual. Det hjälper mig att hålla koll på framstegen i mitt sprint, framstegen i mina uppgifter och att hålla en organiserad backlog för alla mina ärenden.

2. Google Cloud Speech-to-Text (bäst för globala team som håller frekventa möten)

Behöver du snabb, exakt och skalbar transkription utan tekniska omkostnader? Google Cloud Speech-to-Text kan vara ett bra val. Whisper AI är populärt för att det är öppen källkod och gratis, men det kräver manuell installation, lokal processorkraft och löpande underhåll. Det är bra för utvecklare, men inte idealiskt om du har ett team som behöver tillförlitlighet i stor skala.

Google Speech-to-Text API stöder transkription i realtid och batchtranskription, talardiarisering och hög noggrannhet, även i bullriga miljöer. Det levereras också med Googles infrastruktur, säkerhet och AI-förbättringar inbyggda.

De bästa funktionerna i Google Cloud Speech-to-Text

Få tillgång till taligenkänning på över 125 språk och varianter

Använd Googles avancerade Chirp-modell för förbättrad noggrannhet.

Transkribera ljud i realtid eller i batcher

Aktivera automatisk interpunktion för renare transkriptioner

Hantera bakgrundsljud med inbyggd brusrobusthet

Separera flera ljudkanaler för tydligare konversationer

Begränsningar för Google Cloud Speech-to-Text

Detta alternativ till Whisper AI begränsar strömningssessioner till fem minuter med en meddelandestorlek på 25 KB.

Det stöder endast specifika ljudformat, såsom 16-bitars PCM WAV.

Priser för Google Cloud Speech-to-Text

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Google Cloud Speech-to-Text

G2: 4,6/5 stjärnor (över 200 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

🧠 Rolig fakta: Americans with Disabilities Act (ADA) och FCC kräver att tv-bolag i USA inkluderar undertexter för att säkerställa tillgänglighet för tittare med hörselnedsättning.

3. Otter. ai (Bäst för användning av AI-transkriptionsagenter för olika användningsfall)

via Otter AI

Till skillnad från Whisper AI, där du kan transkribera en inspelad fil, är Otter utformat för live-möten och samarbetsmöten.

Det integreras direkt med Zoom, Google Meet och Microsoft Teams och ansluter automatiskt till samtal, synkroniseras med din kalender och delar mötesanteckningar med teammedlemmar. Detta gör det perfekt för hybridteam, konsulter och alla som jonglerar med möten där närvaro inte alltid kan garanteras.

Du kan också använda en röstaktiverad AI-agent för att ställa frågor om dina tidigare konversationer och få sammanfattningar av möten. Dessutom erbjuder den kanaler som smälter samman med asynkrona uppdateringar, perfekt för distansarbetande team som arbetar i olika tidszoner.

Otter. ai bästa funktioner

Skapa automatiska mötesreferat med viktiga punkter och åtgärdspunkter.

Integrera med Google Kalender för att automatiskt lägga till Otter-mötesanteckningar till händelser.

Få tillgång till Otter.ai via webben, Android-, iOS-appar och ett Chrome-tillägg för flexibilitet.

Använd fyra olika agenter för försäljning, rekrytering, utbildning och media.

Transkribera ljud på engelska, franska eller spanska, vilket tillgodoser en bred användarbas.

Otter. ai-begränsningar

Transkriptionsnoggrannheten kan minska vid komplexa ljud, starka accenter eller flera talare.

Även Business-planen har en gräns på 6000 transkriptionsminuter per månad och 4 timmar per konversation.

Otter. ai-prissättning

Grundläggande: Gratis för alltid

Pro: 16,99 $/användare per månad

Företag: 30 USD/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

Otter. ai betyg och recensioner

G2: 4,3/5 stjärnor (över 290 recensioner)

Capterra: 4,4/5 stjärnor (över 90 recensioner)

Vad säger riktiga användare om Otter.ai?

En G2-recension säger:

Förut brukade jag ta handskrivna anteckningar eller lyssna på inspelningar av möten för att skapa MOM, men inte längre. Nyligen kom jag i kontakt med Otter.ai genom en av mina kollegor och sedan dess har min arbetsbörda när det gäller mötesprotokoll och allt annat blivit mycket enklare. Det tar med alla punkter och ger dig i slutet en kort sammanfattning av hela mötet. Det var också mycket enkelt att integrera och implementera i mitt team. Vi använder det i alla möten för anteckningar.

Förut brukade jag ta handskrivna anteckningar eller lyssna på inspelningar av möten för att skapa MOM, men inte längre. Nyligen kom jag i kontakt med Otter.ai genom en av mina kollegor och sedan dess har min arbetsbörda när det gäller mötesprotokoll och allt annat blivit mycket enklare. Det tar med alla punkter och ger dig i slutet en kort sammanfattning av hela mötet. Det var också mycket enkelt att integrera och implementera i mitt team. Vi använder det i alla möten för anteckningar.

4. Descript (Bäst för multimediaprojektledning)

via Descript

Whisper AI är i första hand ett öppen källkodsverktyg för offline-transkription och kommer till undsättning när du behöver en teknisk installation och manuell redigering. Det är ett stort hinder när du behöver transkribera filer i stor skala. Descript, å andra sidan, låter dig redigera ljud och video direkt på webbplatsen genom att helt enkelt redigera textutskriften.

På så sätt kan du rensa både transkriptionen och ljud- eller videofilen utan extra ansträngning eller tekniska redigeringskunskaper.

Dessutom gör dess realtidssamarbete och AI-drivna borttagning av fyllnadsord transkriptionsprogramvaran till ett kraftfullt val för kreatörer och team som vill ha ett snabbt, polerat arbetsflöde utan kodning eller extra verktyg.

Descripts bästa funktioner

Redigera ljud och video genom att helt enkelt redigera textutskriften.

Använd AI-röstkloning med Overdub och förbättra ljudkvaliteten med Studio Sound.

Ta bort fyllnadsord automatiskt

Redigera flera ljud- och videospår samtidigt

Spela in skärmen och webbkameran direkt i appen

Synkronisera transkriptioner automatiskt med videotidslinjer

Begränsningar för Descript

Detta transkriptionsverktyg har en brant inlärningskurva.

Du kan uppleva fördröjningar när du transkriberar stora videofiler.

Descript-priser

Gratis

Hobbyist: 24 $/användare per månad

Skapare: 35 $/användare per månad

Företag: 65 USD/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Descript

G2: 4,6/5 stjärnor (770+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 stjärnor (170+ recensioner)

👀 Visste du att? En av tre utvecklare rapporterade att de hittade hallucinationer i nästan alla av de 26 000 transkriptioner som de genererade med Whisper AI.

5. Deepgram (bäst för transkribering av ljud- och videofiler med stark accent)

via Deepgram

Deepgram kombinerar avancerade djupinlärningsmodeller med anpassningsbara pipelines som är skräddarsydda för din branschs unika ljudutmaningar. Till skillnad från Whisper AI, som ofta kräver manuell inställning och har svårt med brusiga eller specialiserade ljud, levererar denna programvara blixtsnabb och mycket exakt transkription.

Det innehåller inbyggda funktioner som talardiarisering, realtidsbearbetning och smart formatering som gör dina arbetsflöden smidiga och felfria.

Deepgram erbjuder skalbar infrastruktur och lägre latens utformad för användare med stora volymer, vilket gör det till ett utmärkt val för företag. Whisper AI är utmärkt för utvecklare och forskare som experimenterar med transkription,

Deepgrams bästa funktioner

Stöd för anpassningsbara modeller för branschspecifikt ljud

Bearbeta ljud med störningar eller flera talare med precision

Integrera via API:er med flera plattformar och arbetsflöden.

Få tillgång till ljudintelligens för att skapa sammanfattningar av möten och samtal.

Skapa en API-nyckel för intern distribution

Deepgrams begränsningar

Du får begränsad samtidighet på vissa modeller.

Vissa funktioner, som Aura-2, är inte tillgängliga för streaming-API:et.

Deepgrams prissättning

Betala efter användning: Få upp till 200 dollar i krediter gratis och betala sedan efter användning.

Tillväxt: 4 000 dollar/år

Företag: Anpassad prissättning

Deepgram-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 stjärnor (över 270 recensioner)

Capterra: Inga recensioner tillgängliga

6. AssemblyAI (Bäst för sentimentanalys i transkriptioner)

via AssemblyAI

Om Whisper AI:s flerstegsinstallation är för komplicerad för ditt lilla team är AssemblyAI ett bra alternativ med ett utmärkt API för tal-till-text.

Till skillnad från Whisper AI:s öppen källkodsmodell erbjuder AssemblyAI en helt hanterad, molnbaserad plattform som tillhandahåller transkription och avancerade funktioner som innehållsmoderering, sentimentanalys, ämnesdetektering och sammanfattning.

Du kan genomföra kontinuerliga modellförbättringar, få tillgång till skalbarhet i företagsklass och använda ytterligare AI-drivna insikter utöver grundläggande taligenkänning.

AssemblyAI:s bästa funktioner

Stöd för över 99 språk med automatisk språkdetektering

Identifiera och märk olika talare med talardiarisering.

Erbjud transkription i realtid med låg latens

Få tillgång till intelligenta verktyg som AI-videosammanfattare , sentimentanalys, ämnesdetektering och redigering av personuppgifter.

Använd anpassningsbart ordförråd för att förbättra transkriberingens noggrannhet.

Begränsningar för AssemblyAI

Strömningstranskription är endast tillgänglig för betalande användare, med maximalt 100 samtidiga sessioner.

Du har en hastighetsbegränsning på 30 LeMUR-förfrågningar per minut på betalda abonnemang.

Priser för AssemblyAI

Gratis: Kredit värd upp till 50 dollar

Betala efter användning: Från 0,15 USD/timme

Anpassat: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för AssemblyAI

G2: 4,6/5 stjärnor (över 50 recensioner)

Capterra: Inga recensioner tillgängliga

👀 Visste du att? 56 % av cheferna är osäkra eller vet inte om deras företag har etiska standarder som styr användningen av AI.

7. IBM Watson Speech to Text (bäst för starkt reglerade branscher)

via IBM Watson Speech to Text

Är du trött på generiska verktyg för tal-till-text som snubblar på branschjargong eller känslig data? IBM Watson Speech to Text är utvecklat för miljöer med höga krav där noggrannhet, datasäkerhet och domänspecifik prestanda är avgörande.

Oavsett om du transkriberar medicinska dikteringar, finansiella samtal eller rättsliga förfaranden, anpassar sig detta IBM-verktyg till specialiserad vokabulär, stöder smart formatering och skalas efter företagets behov.

Till skillnad från Whisper AI stöder IBM Watson domänanpassning, erbjuder bättre efterlevnad för reglerade branscher och ger flexibilitet vid distribution, både i molnet och lokalt. Om ditt projekt kräver mer än allmän transkription, erbjuder Watson den djupgående kontroll som du inte får med Whisper.

IBM Watson Speech to Text – de bästa funktionerna

Få branschspecifikt ordförråd med anpassade språk- och akustiska modeller.

Få tillgång till transkription i realtid och batchtranskription för flexibilitet.

Få tillgång till talardiarisering för att identifiera och märka olika talare.

Möjliggör strömning med låg latens och hög noggrannhet

Erbjud lokal eller molnbaserad distribution för bättre kontroll.

Begränsningar för IBM Watson Speech to Text

Verktyget kräver en komplex installation och träning för optimal användning inom nischade områden.

Det kan vara dyrare än andra open source-alternativ.

Priser för IBM Watson Speech to Text

Lite-abonnemang: Gratis i 500 minuter per månad

Plus-plan: Från 140 USD/månad

Premium: Anpassad prissättning

Deploy Anywhere-plan: Anpassad prissättning

IBM Watson Speech to Text – betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inga recensioner tillgängliga

Vad säger riktiga användare om IBM Watson Speech to Text?

En G2-recension säger:

IBM Watson speech to text är en mycket bra programvara för att bygga applikationer som omvandlar mänskligt tal till text. IBM Watson stöder inte bara engelska utan även många andra språk som japanska, spanska, franska och många fler. Det är mycket enkelt att använda: spela bara in tal med mikrofonen så känner IBM Watson igen talet och använder sin maskininlärningsalgoritm för att omvandla talet till text. Vi kan enkelt integrera Watson speech to text-tjänsten i vår applikation med hjälp av Mobile SDK och Rest apis.

IBM Watson speech to text är en mycket bra programvara för att bygga applikationer som omvandlar mänskligt tal till text. IBM Watson stöder inte bara engelska utan även många andra språk som japanska, spanska, franska och många fler. Det är mycket enkelt att använda: spela bara in tal med mikrofonen så känner IBM Watson igen talet och använder sin maskininlärningsalgoritm för att omvandla talet till text. Vi kan enkelt integrera Watson speech to text-tjänsten i vår applikation med hjälp av Mobile SDK och Rest apis.

8. Sonix. ai (Bäst för poddare, journalister och forskare)

via Sonix AI

Sonix.ai erbjuder en intuitiv, webbaserad transkriptionsplattform som gör det möjligt för användare att ladda upp ljud eller video och få högkvalitativa transkriptioner på några minuter utan några tekniska kunskaper.

Whisper AI är utmärkt för utvecklare som vill ha en transkriptionsmotor med öppen källkod, medan Sonix är utvecklat för proffs som snabbt behöver tillförlitliga resultat. Dess hastighet, noggrannhet och kraftfulla inbyggda redigerings- och samarbetsfunktioner gör det till ett populärt AI-transkriptionsverktyg och ett alternativ till Whisper.

Sonix. ai bästa funktioner

Transkribera ljud- och videofiler automatiskt på över 40 språk.

Redigera transkriptioner direkt i din webbläsare med ett intuitivt gränssnitt.

Gör anteckningar från videor och märk talare för att skilja mellan olika röster.

Sök enkelt i transkriptioner med hjälp av tidsstämplar och nyckelord.

Integrera med verktyg som Zoom, Google Drive och Dropbox.

Skydda dina data med säker molnlagring och åtkomstkontroll.

Sonix. ai-begränsningar

Du kan inte använda Sonix offline, eftersom det kräver en internetanslutning för all bearbetning.

Alternativen för transkription i realtid är begränsade.

Sonix. ai-prissättning

Standard : Gratis plattformsanvändning + 10 dollar per timme för översättning respektive transkription.

Premium : 16,5 $/månad per plats + 5 $ per timme för översättning respektive transkription.

Företag: Anpassad prissättning

Sonix. ai betyg och recensioner

G2: 4,7/5 stjärnor (över 20 recensioner)

Capterra: 4,9/5 stjärnor (över 130 recensioner)

Vad säger riktiga användare om Sonix.ai?

En G2-recension säger:

När du laddar upp en ljud-/videofil konverteras den automatiskt till text, och det är ganska exakt. Detta verktyg har faktiskt sparat mig enormt mycket tid när det gäller att transkribera ljud- och videofiler manuellt. Dessutom är det också möjligt att ladda upp filer direkt från molnlagringsappar som Google Drive och Dropbox.

När du laddar upp en ljud-/videofil konverteras den automatiskt till text, och det är ganska exakt. Detta verktyg har faktiskt sparat mig enormt mycket tid när det gäller att transkribera ljud- och videofiler manuellt. Dessutom är det också möjligt att ladda upp filer direkt från molnlagringsappar som Google Drive och Dropbox.

9. Happy Scribe (Bäst för att skapa flerspråkiga undertexter för videor på sociala medier)

via Happy Scribe

Happy Scribe är ett färdigt Whisper-alternativ som är utformat för innehållsskapare, lärare och team över hela världen. Det erbjuder talöversättning på över 120 språk och till skillnad från Whisper AI har det ett enkelt gränssnitt, talardetektering och automatisk synkronisering av undertexter utan att någon kodning krävs.

Kort sagt, om du letar efter en plug-and-play-transkriptionslösning med hög noggrannhet är Happy Scribe det perfekta valet för dig.

Happy Scribe bästa funktioner

Transkribera ljud- och videofiler automatiskt på över 120 språk.

Använd AI för mötesanteckningar och få tillgång till taligenkänning för att automatiskt identifiera och märka flera talare.

Skapa och synkronisera undertexter och bildtexter för videor

Välj mellan AI-genererade och mänskligt skapade transkriptioner efter dina behov.

Integrera med populära plattformar som YouTube, Zoom och Dropbox.

Exportera transkriptioner i olika format, inklusive Word, PDF, SRT och VTT.

Begränsningar för Happy Scribe

Du kan uppleva minskad noggrannhet vid dålig ljudkvalitet eller starka accenter.

Det är inte utformat för omfattande integrering av utvecklare.

Priser för Happy Scribe

Starter: Från 12 dollar per 60 minuter

Lite: 9 $/månad

Pro: 29 $/månad

Företag: 89 $/månad

Betyg och recensioner av Happy Scribe

G2: 4,8/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 30 recensioner)

🧠 Rolig fakta: Ett avsnitt av The French Chef with Julia Child som sändes av PBS är det första tv-programmet med undertexter.

10. TurboScribe (Bäst för transkribering av dagliga möten och generering av undertexter)

via TurboScribe

Whisper AI erbjuder lokal bearbetning, vilket kan vara svårt för små kreatörer, studenter och nystartade företag. TurboScribe är ett enklare alternativ som företag kan använda för AI-notatsammanfattning, kreatörer för att generera undertexter och studenter för att transkribera föreläsningar.

Verktyget erbjuder molnbaserad transkription med avancerade redigeringsfunktioner, talarigenkänning och stöd för flera språk, allt tillgängligt via ett enkelt webbgränssnitt.

TurboScribe bästa funktioner

Transkribera ljud- och videofiler snabbt med AI-driven noggrannhet

Stöd för flera språk för globala transkriptionsbehov

Identifiera och märk olika talare automatiskt

Redigera transkriptioner enkelt med en intuitiv webbaserad redigerare.

Skapa tidsstämplar för enkel navigering i transkriptioner.

Exportera transkriptioner i olika format som TXT, PDF och DOCX.

TurboScribe-begränsningar

Det saknas avancerad anpassning av AI-modeller.

Det finns färre API:er och integrationer för utvecklare jämfört med vissa konkurrenter, så dataforskare och utvecklare bör leta efter andra alternativ.

Priser för Turbo Scribe

Gratis transkriptioner upp till 3 per dag

TurboScribe Unlimited: 20 $/månad

Turbo Scribe-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inga recensioner tillgängliga

Vissa verktyg erbjuder noggranna transkriptioner men saknar samarbetsfunktioner. Andra ger snabba sammanfattningar men brister när det är dags att omsätta insikter i handling. Whisper AI är visserligen kraftfullt, men är främst utvecklat för utvecklare, inte för team som behöver snabba resultat.

Om du är trött på att lappa ihop flera verktyg, välj helt enkelt ClickUp. Här kan du spela in möten, automatiskt transkribera konversationer, generera AI-drivna sammanfattningar och omedelbart omvandla diskussioner till uppgifter, allt på ett och samma ställe.

Med ClickUp Brain Max får du mer än bara transkription. Du får en smart assistent som registrerar åtgärder, svarar på uppföljningsfrågor och håller ditt team samordnat. Kombinera det med ClickUp AI Notetaker så kommer du aldrig mer att missa en detalj, eftersom varje samtal och varje konversation automatiskt dokumenteras och är redo att användas.

Registrera dig hos ClickUp och ta din transkription, dina anteckningar och ditt teamarbete till nästa nivå!