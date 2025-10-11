Gratis n8n-mallar för att automatisera dina arbetsflöden snabbare

Att bygga från grunden i n8n kan vara överväldigande – särskilt för användare utan kodkunskaper, utvecklare och snabbrörliga team som inte har tid att felsöka varje steg. Det är där färdiga mallar kommer till nytta. De hjälper dig att automatisera snabbare, undvika manuella inställningsfel och ansluta dina verktyg med färre problem.

I den här bloggen har vi samlat några av de bästa gratis n8n-mallarna för att kickstarta din automatisering – oavsett om du synkroniserar data, skickar varningar eller skapar arbetsflöden i flera steg.

Vad är n8n-mallar?

En n8n-mall är ett färdigt arbetsflöde som hjälper dig att ställa in automatiseringar genom att anpassa färdiga steg istället för att börja från scratch.

Dessa mallar finns i n8n-arbetsflödesbiblioteket och är förkonfigurerade med triggers, åtgärder, logik och till och med AI-noder för avancerad automatisering. Istället för att börja från en tom duk får du en fungerande automatisering som bara behöver dina appanslutningar och några små justeringar.

Mallar gör det också enklare att tillämpa AI-arbetsflödesautomatisering på verkliga användningsfall och ger värdefulla insikter som hjälper tekniska team att spara tid och vara konsekventa när de skalar upp.

Vad kännetecknar en bra n8n-mall?

Med så många mallar tillgängliga, hur vet du vilken som är bäst? Vissa ser bra ut i början, men kanske inte passar när du växer, felsöker eller underlättar överlämningar.

De bästa n8n-mallarna är utformade för verkliga arbetsflöden. De är enkla att förstå, lätta att redigera och tillräckligt flexibla för att stödja förändringar när din process växer. Tänk mindre kaos, mer tydlighet.

Här är vad som skiljer en användbar mall från resten:

Tydliga triggers och åtgärder som kan redigeras snabbt

Tydlig namngivning och layout som är lätt att följa

Inbyggd logik för fallbacks, omförsök eller alternativa vägar

Verkliga användningsfall som leadgenerering, aviseringar och godkännanden

Perfekt för exempel på automatisering av arbetsflöden inom marknadsföring, drift och IT.

Kan mappas visuellt med processkartmallar för snabbare onboarding.

En bra mall hjälper dig att arbeta snabbare och minska antalet korrigeringar, så att du kan fokusera på resultaten istället för att omorganisera arbetsflödet varje gång något förändras.

De bästa n8n- och ClickUp-mallarna för att automatisera dina arbetsflöden snabbare

8 gratis n8n-mallar för automatisering av arbetsflöden

Att skapa ett arbetsflöde från grunden tar tid, för att inte tala om alla försök och misstag som krävs. Dessa färdiga n8n-arbetsflödesmallar ger dig en utgångspunkt för att automatisera det tidskrävande arbetet och hålla igång verksamheten utan att missa ett enda steg.

1. Skapa innehåll från formulärinmatningar och spara det på Google Drive med hjälp av AI

via n8n

Detta AI-drivna arbetsflöde tar bort arbetet med att skapa innehåll från din lista. Det hämtar formulärinmatningar, använder OpenAI för att generera kompletta artiklar, sparar dem automatiskt på Google Drive och loggar länkar i Google Sheets – allt hanteras i ett enda smidigt flöde. Perfekt om du är redo att sluta jonglera med flera verktyg bara för att publicera en enda blogg.

📌 Perfekt för: Innehållsmarknadsförare, solo-bloggare och startup-team som hanterar arbetsflöden med stora mängder innehåll.

2. Samla leads i Google Sheets och Mailchimp

via n8n

Arbetsflödet Gather Leads in Google Sheets and Mailchimp hämtar leaddata från ett Google Sheet och skickar den direkt till Mailchimp som nya prenumeranter. Det är ett enkelt men effektivt sätt att synkronisera registreringar från formulär eller evenemang till din e-postlista utan att kopiera något manuellt.

Perfekt för alla som vill automatisera tidiga ledningsfångster och starta e-postkampanjer snabbare.

📌 Perfekt för: Marknadsföringsteam, evenemangskoordinatorer och småföretag som hanterar växande kontaktlistor.

3. AI-analys av kundernas feedback

via n8n

Mallen AI Customer Feedback Sentiment Analysis tar emot kundfeedback, kör den genom OpenAI för att upptäcka sentiment och loggar resultatet i Google Sheets.

Det är ett snabbt sätt att sortera svaren i positiva, neutrala eller negativa kategorier utan att behöva läsa igenom varje svar manuellt. Det är utmärkt för att upptäcka trender, mäta nöjdhet eller flagga problem i ett tidigt skede.

📌 Perfekt för: Supportteam, CX-analytiker och produktledare som granskar kundernas synpunkter i stor skala.

4. Skapa en faktura baserad på Typeform-inlämning

via n8n

Trött på att fylla i samma fakturafält om och om igen? Mallen Skapa och fakturera baserat på Typeform-inlämning kan hjälpa dig. Arbetsflödet kopplar samman Typeform med APITemplate.io för att automatiskt skapa fakturor baserat på inlämnade formulär.

Den samlar in kunduppgifter som namn, tjänst och betalningsinformation, och skapar och formaterar sedan en snygg faktura som är redo att skickas eller sparas – ett utmärkt sätt att eliminera repetitiva administrativa uppgifter och påskynda faktureringen.

📌 Perfekt för: Frilansare, tjänstebaserade företag och ekonomiteam som samlar in kundinformation via formulär.

5. Enkel utgiftshantering med n8n Chat, AI Agent och Google Sheets

via n8n

Arbetsflödet Simple Expense Tracker omvandlar dina chattmeddelanden till strukturerade utgiftsposter – utan formulär, kalkylblad eller krångel. Skicka bara ett meddelande som ”biltvätt; 59,3 USD; 25 jan 2024” så använder det AI för att analysera detaljerna och logga posten i Google Sheets.

Resultatet? Ett smidigt sätt att spåra personliga eller affärsrelaterade utgifter i realtid med hjälp av naturligt språk.

📌 Perfekt för: Ensamgrundare, budgetansvariga och team som registrerar utgifter på språng via chatt.

6. Gmail AI Auto-Responder: Skapa utkast till svar på inkommande e-postmeddelanden

via n8n

Att skriva e-postsvar kan kännas som ett heltidsjobb. Gmail AI Auto-Responder n8n-arbetsflödet använder GPT-4o för att utforma smarta svar på dina inkommande e-postmeddelanden i Gmail – utan att du behöver klicka på "Skicka". Du har full kontroll medan AI gör grovjobbet.

📌 Perfekt för grundare, chefer eller supportteam som hanterar stora mängder e-post och vill få en flygande start på svaren utan att förlora den personliga touchen.

7. AI Web Researcher för försäljning

via n8n

Det behöver inte ta timmar att gräva fram detaljer innan du skickar ett kallt e-postmeddelande. Arbetsflödesmallen AI Web Researcher for Sales använder AI för att göra webbsökningar och samla in viktiga insikter så att säljteamet kan anpassa sin marknadsföring snabbare.

Den använder SerpAPI för att söka på Google efter företagsnamn eller domän, besöker webbplatser för att extrahera viktig information som priser, API-tillgänglighet och marknadstyp, och levererar resultaten i ett strukturerat format med hjälp av modulen Structured Output Parser.

📌 Perfekt för: Säljare och SDR-medarbetare som vill förbereda sig för kundkontakter utan att behöva växla mellan 10 flikar eller slösa timmar på research.

Alla leads är inte lika, och arbetsflödet Score Contact Form Leads n8n hjälper dig att betygsätta de leads du får. Det registrerar inskickade kontaktformulär, använder GPT-4 för att betygsätta varje lead som het, varm eller kall och meddelar omedelbart ditt säljteam i Slack.

Den fångar upp leads från alla kontaktformulär via en webhook, använder GPT-4 för att analysera meddelandet och tilldela ett lead-betyg, extraherar viktiga detaljer som namn, e-postadress och meddelande, och skickar en formaterad Slack-varning med triagestatus.

📌 Perfekt för: Sälj- och marknadsföringsteam som vill prioritera leads utan att behöva gå igenom varje inlämning manuellt.

Begränsningar för n8n

n8n är flexibelt, men inte alltid nybörjarvänligt. Det erbjuder inte mycket inbyggd vägledning, så det kan kännas komplicerat att ställa in arbetsflöden, särskilt om du inte är tekniskt kunnig. Utan rätt support kan teamen lägga mer tid på att lösa problem än på att automatisera arbetet.

När n8n kan bromsa dig:

Du måste vara bekant med API för att kunna bygga något avancerat. De flesta mallar kräver fortfarande att du justerar HTTP-förfrågningar eller hanterar JSON.

Det finns inget stöd för onboarding. Du hamnar på en tom duk med få riktlinjer för logikbyggande eller bästa praxis.

Användargränssnittet är funktionellt, men inte användarvänligt. Det kan kännas klumpigt och svårt att felsöka när man navigerar i stora arbetsflöden.

Felsökning är gissningsarbete. Flöden kan misslyckas utan att det märks, och att hitta vad som gått fel (och varför) innebär ofta att man måste spåra manuellt nod för nod.

Självhosting medför en del problem. Du måste ta hand om serverunderhåll, uppgraderingar och drifttid, såvida du inte använder n8n Cloud.

Alternativ till n8n-mallar

ClickUp, världens första konvergerade AI-arbetsyta, gör automatisering av arbetsflöden enklare genom sin design. Istället för att sätta ihop delarbetsflöden eller felsöka logikblock kan du börja med mallar som är skapade för handling – organiserade, visuella och helt anpassningsbara.

Dessa mallar är en bra utgångspunkt, men det är lika enkelt att skapa din egen ClickUp-automatisering. Så här kan du ställa in en automatisering i ClickUp, steg för steg:

⭐️ Hur man skapar en automatisering i ClickUp Gå till listan eller mappen där du vill lägga till automatiseringen.

Hitta och klicka på knappen Automatisera (vanligtvis längst upp till höger i listvyn).

Bläddra bland färdiga automatiseringsmallar (som ”när status ändras, tilldela till…”). Eller klicka på Skapa automatisering för att skapa din egen.

Välj händelsen (utlösaren) som ska starta automatiseringen (t.ex. ”när statusen ändras till Pågående”).

Välj vad som ska hända (åtgärd) när utlösaren inträffar (t.ex. ”tilldela Sam Cole”).

Granska dina inställningar och klicka på Skapa eller Spara .

Utför triggeråtgärden i din lista för att se automatiseringen i aktion. 📌 Exempel: Tilldela uppgifter automatiskt när statusen ändras Utlösare: När statusen ändras till ”Under granskning”

Åtgärd: Tilldela uppgiften till Sam Cole

Nu ska vi titta på några mallar som hjälper dig att komma igång.

1. ClickUp enkel mall för arbetsflöde med tankekarta

Få gratis mall Kartlägg dina projektidéer visuellt med ClickUps enkla mall för tankekartor.

ClickUps enkla mall för tankekartor hjälper dig att visualisera och strukturera dina idéer utan att fastna i tekniska detaljer. Oavsett om du brainstormar ett nytt projekt eller planerar teamets arbetsflöden gör den överskådliga layouten och dra-och-släpp-funktionerna det enkelt att skissa och omorganisera dina tankar.

Med den här mallen kan du:

Använd uppgiftsläget för att förvandla varje nod till en fullt redigerbar uppgift med kommentarer, ansvariga och checklistor.

Byt till tomt läge när du vill ha ett störningsfritt utrymme för att kartlägga idéer eller processer.

Minimera och maximera lager för att fokusera på specifika grenar utan att det blir rörigt.

Anpassa nodanslutningar med färger för att gruppera relaterade idéer eller markera beroenden.

Zooma, dra och redigera på språng – perfekt för live-idéer med distansarbetande team.

📌 Perfekt för: Start-up-grundare, projektledare eller utvecklare utan kodkunskaper som behöver ett flexibelt visuellt utrymme för att tänka, planera och dela arbetsflöden, särskilt när de arbetar med flera verktyg eller AI-automatiseringsverktyg.

Integrationer med många olika andra verktyg och system ger oss möjlighet att automatisera skapandet av uppgifter eller informera andra system när något förändras.

2. ClickUp-mall för grafisk design

Få gratis mall Spåra varje designförfrågan från utkast till slutlig granskning med ClickUp-mallen för grafisk design.

Designprojekt kan snabbt spåra ur när feedbacken är splittrad eller deadlines inte hålls. ClickUps mall för grafisk design ger designteam ett visuellt sätt att hantera kreativt arbete från start till slutleverans.

De är utformade för att underlätta snabba överlämningar mellan skribenter, designers och granskare, så att du slipper jaga godkännanden eller sammanställa redigeringar från fem olika verktyg.

Med den här mallen kan du:

Spåra designuppgifter i olika stadier, såsom briefing, granskning och slutgiltigt godkännande.

Använd anpassade statusar för att markera brådskande förfrågningar, blockerad feedback eller pågående redigeringar.

Samla kreativa briefs, referensfiler och mockups under en enda uppgift.

Tilldela arbete till teammedlemmar med inbyggda förfallodatum och tidsspårning.

Lägg till beroenden så att ingenting går vidare förrän feedbacken är klar.

📌 Perfekt för: Kreativa team, byråer eller marknadsförare som hanterar flera kampanjer och vill ha ett snabbare sätt att delegera arbete, minska förseningar och använda programvara för automatisering av uppgifter i rutinmässiga kreativa processer.

💡 Proffstips: Skapa en status i ClickUp som heter ”Väntar på granskning” och använd den sedan för att filtrera uppgifter och spara det som en vy. Detta säkerställer att godkännare endast ser uppgifter som väntar på dem – varken mer eller mindre.

3. ClickUp-mall för arbetsflödet Getting Things Done

Få gratis mall Organisera uppgifter efter sammanhang, prioritet och arbetsinsats med ClickUps mall för arbetsflödet Getting Things Done.

När din att göra-lista blir ett svart hål av halvfärdiga uppgifter är det dags att skapa struktur. Inspirerad av David Allens GTD-metod ger ClickUp Getting Things Done Workflow Template dig en enkel process för att samla in, sortera och agera på allt som behöver din uppmärksamhet. Det är inte bara en lista – det är ett ramverk som hjälper dig att fatta smartare beslut med mindre mentalt kaos.

Använd denna mall för att:

Organisera uppgifter med sju GTD-baserade listor, från Nästa åtgärder till Tickler-fil.

Prioritera efter sammanhang och arbetsinsats med hjälp av fördefinierade, anpassningsbara anpassningsbara fält.

Planera och hantera arbetet i kalendervyn, tavelvyn eller listvyn.

Lagra SOP:er, anteckningar och delade planer i Docs-vyn.

Anpassa inställningarna efter din stil – oavsett om du håller dig till GTD eller förlitar dig på AI-agenter för återkommande uppgifter.

📌 Perfekt för: Individer och team som vill skapa struktur i sin vardag och göra konsekventa framsteg utan att ständigt behöva omprioritera.

4. ClickUp-mall för arbetsflöde för sociala medier

Få gratis mall Spåra varje steg i din sociala strategi med tydliga roller, statusar och deadlines i ClickUps mall för arbetsflöde för sociala medier.

Att driva sociala medier utan en tydlig strategi är som att skrika i tomma intet. Men var ska du börja? Prova ClickUps mall för arbetsflöde för sociala medier för att koppla samman innehållsidéer med större marknadsföringsmål. Den kan göra allt från att skapa din kalender till att spåra vad som fungerar.

Istället för att hantera inlägg med tio olika verktyg får du en plats där du kan planera kampanjer, lagra kreativt material och mäta vad som fungerar hos din målgrupp.

Med den här mallen kan du:

Hantera allt från varumärkesriktlinjer till skapande och spårning av inlägg med fem flexibla vyer.

Använd anpassade statusar som Godkänd, Pågående eller Behöver godkännande för att hålla innehållet flytande.

Klargör ägarskap och avsikt med fält som Strategistadium eller Roll.

Planera plattformsspecifikt innehåll med moodboards, strategiska steg och schemalagda uppgifter.

Öka ansvarstagandet med tidsspårning, taggar och uppgiftsberoenden.

📌 Perfekt för: Sociala medier-ansvariga och kreativa ledare. Särskilt de som bygger flerspråkiga innehållsarbetsflöden och vill optimera projektledningen med automatisering samtidigt som de håller varumärkets ton och timing konsekvent.

5. ClickUp-mall för arbetsflöde för e-postmarknadsföring

Få gratis mall Spåra e-postkampanjer efter status, målgrupp och kanal med ClickUp-mallen för e-postmarknadsföring.

Hantera e-postkampanjer i kalkylblad, dokument och fem olika plattformar? Det är så detaljer glöms bort och lanseringar försenas. ClickUps mall för e-postmarknadsföring kartlägger mål, spårar varje utskick och håller kampanjens resultat synligt för dig.

Allt finns på ett och samma ställe, från att skapa listor till att logga klickfrekvenser, så att ditt team inte missar timing, mätvärden eller samordning av meddelanden.

Med den här mallen kan du:

Använd 12 anpassade fält för att spåra viktiga datapunkter som skickade e-postmeddelanden, totala klick och segmenttyp.

Skapa och övervaka kampanjarbetsflöden i olika vyer, till exempel e-postresultatspårning och innehållskalender.

Tilldela uppgifter efter arbetsbelastning, ange förfallodatum och spåra framsteg med hjälp av statuspanelen.

Skapa och slutför texten gemensamt i ClickUp Docs.

Ställ in återkommande granskningsuppgifter och effektivisera upprepade kampanjer med AI-arbetsflödesgeneratorn

📌 Perfekt för: Marknadsföringschefer och e-postspecialister som hanterar flera kampanjer samtidigt. Perfekt för dem som behöver ett repeterbart, datastött system för prestanda, schemaläggning och samordning mellan team.

6. ClickUp Kanban-mall för arbetsflöde inom mjukvaruutveckling

Få gratis mall Visualisera hela ditt utvecklingsarbetsflöde med ClickUp Kanban-mallen för mjukvaruutveckling.

När din backlog är full och buggar fortsätter att smyga sig igenom behöver du mer än en uppgiftslista. ClickUp Kanban Software Development Workflow Template ger ditt team en realtidsvy över vad som är på gång, vad som är blockerat och vad som är klart – utan att behöva byta flikar eller jaga uppdateringar.

De är utformade för att stödja agila sprintar, från nya funktionsförfrågningar till slutlig distribution.

Med den här mallen kan du:

Spåra sprintens framsteg visuellt med dra-och-släpp-kolumner i Kanban.

Anpassa uppgiftsdetaljer med hjälp av fält som Begärare, Produktfunktion eller Utvecklingsstatus.

Ställ in WIP-gränser för att hålla teamet fokuserat och minska flaskhalsar i arbetsflöden med hög volym.

Skapa anpassade statusar för att hantera buggar, granskningar och lanseringar

Tilldela uppgifter, lägg till beroenden och använd AI för att automatisera uppgifter som upprepas varje sprint.

📌 Perfekt för: Tekniska team, produktägare och nystartade företag som hanterar komplexa utvecklingspipelines med begränsad tid och en växande lista med funktionsförfrågningar.

⭐ Bonus: Påskynda automatiseringen av arbetsflöden med AI-agenter Team inom alla funktioner stöter ofta på flaskhalsar på grund av manuella processer, fragmenterad kommunikation och repetitiva uppgifter. AI-agenter hanterar dessa utmaningar genom att effektivisera arbetsflöden och möjliggöra snabbare och effektivare arbetsprocesser. Automatisera rutinuppgifter: AI-agenter hanterar repetitiva åtgärder som datainmatning, statusuppdateringar och uppföljningar, vilket frigör tid för ditt team att fokusera på mer värdeskapande arbete.

Transkribera och sammanfatta möten direkt: Se till att alla beslut och detaljer dokumenteras och delas, vilket minskar risken för förlorad information och påskyndar uppföljningen.

Automatiskt generera åtgärdspunkter och tilldela uppgifter: Baserat på mötesdiskussioner eller projektuppdateringar kan AI-agenter automatiskt skapa och tilldela uppgifter i dina projektledningsverktyg, vilket minimerar manuella överlämningar och förseningar.

Dokumenthantering i realtid: Håll alla på samma sida med AI-driven versionsspårning och omedelbara sammanfattningar av ändringar, så att teamen kan gå vidare utan förvirring eller backtracking.

Svar och resurser på begäran: AI-chattassistenter kan snabbt hämta dokument, svara på frågor om arbetsflöden och ta fram relevant information, vilket eliminerar behovet av att söka igenom e-postmeddelanden eller filer.

Möjliggör asynkron produktivitet: AI-agenter kan omvandla långa möten eller projektuppdateringar till koncisa höjdpunkter och praktiska nästa steg, vilket gör det enkelt för teammedlemmar i olika tidszoner att hålla sig uppdaterade och fortsätta arbetet. Autopilot Agents i ClickUp håller informationen flödande över arbetsytan, med minimalt manuellt ingripande.

7. ClickUp-mall för processflödesdiagram

Få gratis mall Skissa upp processer med flera roller, till exempel rekrytering, med hjälp av ClickUps mall för processflödesdiagram.

Med ClickUp-mallen för processflödesdiagram kan du beskriva varje steg i en uppgift eller ett system, koppla ihop punkterna och tilldela tydliga ansvarsområden. Det är fördelaktigt när ditt team behöver en gemensam referens för att minska förseningar vid överlämningar, eliminera förvirring och fatta beslut snabbare. Från anställningsflöden till interna SOP:er – allt är enkelt att följa och uppdatera.

Med den här mallen kan du:

Skapa visuella processkartor direkt på ClickUp Whiteboards

Använd anpassade fält för att organisera uppgiftstyper, tidslinjer och roller.

Växla mellan flödesschema och checklista med fördefinierade layouter som Hiring Flowchart.

Tilldela flera medarbetare, lägg till milstolpar och spåra varje steg från Öppet till Slutfört.

Omvandla komplexa procedurer till arbetsflödesdiagram som ditt team faktiskt kan använda.

📌 Perfekt för: Operationschefer, projektkoordinatorer eller alla som vill omvandla komplexa, tvärfunktionella arbetsflöden till tydliga, spårbara processer.

8. ClickUp-mall för processkartläggning

Få gratis mall Spåra varje processdetalj – från agenda till ansvarsområden – i en vy med ClickUp-mallen för processkartläggning.

Istället för att skapa flödesscheman isolerat kan du använda ClickUp-mallen för processkartläggning för att koppla varje steg till en faktisk uppgift, ansvarig person och deadline. Du kan dokumentera din nuvarande process, markera ineffektiviteter och tilldela ansvar – allt inom ett enda arbetsområde.

De är tillräckligt flexibla för att täcka allt från introduktionssekvenser till tekniska procedurer, med liveuppdateringar och inbyggd ansvarighet för att hålla saker och ting i rörelse.

Använd denna mall för att:

Dela upp processer i steg med hjälp av uppgiftsbaserade vyer som Lista, Kalender och Gantt.

Lägg till sammanhang med fält som slutförandegrad, processagenda och ansvarig.

Tilldela flera ägare, ange prioriteringar och lämna feedback med kommentarer och reaktioner.

Automatisera uppföljningen av framsteg genom att ställa in triggers kopplade till slutförda uppgifter eller ändringar.

Använd AI-processkartläggning för att identifiera mönster och förfina arbetsflöden över tid.

📌 Perfekt för: Analytiker, driftschefer och teamledare samt nyckelpersoner som ansvarar för att dokumentera, genomföra och iterera affärsprocesser utan att behöva börja om från början varje gång.

9. ClickUp-processkarta – whiteboardmall

Få gratis mall Dela upp varje processteg i tydliga mål, uppgifter och nästa steg med ClickUp Process Map Whiteboard Template.

När du måste visa hur dina arbetsflöden fungerar kan en processkarta snabbt samordna alla. Med ClickUp Process Map Whiteboard Template kan du skapa levande, interaktiva kartor som visar hur stegen hänger ihop mellan team, system eller faser.

Istället för att stirra på statiska diagram kan du flytta uppgifter, lägga till filer, tilldela ägare och justera efterhand som processen utvecklas. Eftersom det är byggt på ClickUp Whiteboards får du visuell tydlighet utan att förlora detaljerna på uppgiftsnivå.

Med den här mallen kan du:

Skapa visuella processkartor med dra-och-släpp-noder med hjälp av ClickUp Whiteboards.

Tilldela ägare, prioriteringar och beroenden till varje steg för tydlig ansvarighet.

Organisera relaterade dokument, länkar och kommentarer i noder

Hoppa mellan vyerna Whiteboard, List och Guide för att hantera både övergripande flöden och detaljerade uppgifter.

Förbättra samarbetet genom att se till att alla är på samma sida, på samma plats.

📌 Perfekt för: Analytiker, projektledare och team som regelbundet använder digitala whiteboardtavlor för att kartlägga arbetsflöden, brainstorma förbättringar eller förenkla komplexa system.

10. ClickUp Swimlane-flödesschemamall

Få gratis mall Spåra tvärfunktionella arbetsflöden steg för steg med hjälp av ClickUp Swimlane Flowchart Template.

Har du någonsin frågat dig själv: ”Vem skötte det där?” Det är ett tecken på att din process inte är tydlig. ClickUp Swimlane Flowchart Template löser det snabbt. Den kartlägger vem som är ansvarig, vad som behöver göras och när, på en tavla. Du kan tilldela uppgifter, spåra framsteg och uppdatera arbetsflöden i realtid.

Med den här mallen kan du:

Planera arbetsflöden i flera steg över team eller funktioner

Tilldela ägarskap efter swimlane så att alla vet sin roll.

Upptäck ineffektivitet och överlappningar snabbt med en visuell layout.

Länka varje steg till verkliga uppgifter och statusar i ditt arbetsområde.

Samarbeta med ditt team för att uppdatera, testa och förfina i realtid.

📌 Perfekt för: Tvärfunktionella team, avdelningschefer eller projektledare som letar efter dynamiska flödesschemamallar som kombinerar uppgiftsplanering med processöversikt.

11. ClickUp-mall för innehållshantering

Få gratis mall Börja organisera hela din innehållspipeline med ClickUp-mallen för innehållshantering.

De flesta innehållsteam har inga problem med kreativiteten, utan med samordningen. Utan ett transparent arbetsflöde fastnar idéerna i utkast, feedback går förlorad och deadlines missas.

ClickUp-mallen för innehållshantering ger ditt team ett överskådligt, repeterbart system för att hantera innehåll från idé till färdig produkt. Den omvandlar spridda idéer till strukturerade tidslinjer och håller alla på samma sida – författare, designers, redaktörer och godkännare.

Med den här mallen kan du:

Planera och spåra flera typer av innehåll i olika format och kanaler

Ange statusar som "Koncept", "Under granskning" eller "Klar för publicering" för att hålla ordning.

Använd färgkodade fält för att hantera budgetar, deadlines, kanaler och mockups.

Lägg till medarbetare, sätt prioriteringar och låt automatiseringarna göra grovjobbet.

Koppla in prestationsdata för att förfina det som fungerar och ta bort det som inte fungerar.

📌 Perfekt för: Marknadsföringsteam, redaktionschefer och byråer som hanterar kalendrar i flera format och utforskar enkla innehållshanteringssystem för att skala upp snabbare utan att tappa kontrollen.

💡 Proffstips: ClickUp Brain kan snabbt hjälpa dig att gå från en tom sida till en polerad kopia. Använd det för att brainstorma bloggtitlar, sammanfatta mötesanteckningar, skapa e-postutkast eller skriva om innehåll i en bättre ton – direkt i valfri uppgift eller dokument. Använd ClickUp Brain för att snabbt hantera dina långa dokument.

12. ClickUp-mall för projektledning

Få gratis mall Spåra varje avdelnings projektstatus, fas och framgångsmått med ClickUp-mallen för projektledning.

De flesta projekt misslyckas inte för att de är misslyckade, utan på grund av dålig samordning. ClickUp-mallen för projektledning ger dig en levande arbetsyta där du kan strukturera varje fas tydligt – idé, planering, genomförande och granskning.

Allt är kartlagt i fördefinierade listor och tavlor, så ditt team slösar inte tid på att uppfinna nya arbetsflöden eller leta efter uppdateringar.

Med den här mallen kan du:

Dela upp stora initiativ i faser med hjälp av fördefinierade listor och statusarbetsflöden.

Se projektets status med dynamisk tidsspårning, prioriteringar och anpassade fält.

Håll intressenterna synkroniserade med e-post, kommentarer och uppgiftsbaserade diskussioner.

Ställ in WIP-gränser och markera hinder med hjälp av Board View och beroendevarningar.

Spåra verkliga framsteg med visuella indikatorer i kalendervyer, tidslinjer och arbetsbelastningsvyer.

📌 Perfekt för: Tvärfunktionella team som hanterar långsiktiga leveranser i ClickUps projektledningsprogram, särskilt när ansvar, synlighet och tempo är viktigt.

13. ClickUp-mall för projektförfrågan och godkännande

Få gratis mall Spåra projektförfrågningar efter fas, prioritet, budget och status med ClickUp-mallen för projektförfrågningar och godkännanden.

De flesta förseningar i nya projekt börjar med otydliga förfrågningar, saknad kontext och långsamma godkännanden. ClickUp-mallen för projektförfrågningar och godkännanden säkerställer ett strukturerat sätt att logga förfrågningar, fånga viktiga detaljer och dirigera team till rätt beslutsfattare, utan långa e-posttrådar eller flaskhalsar.

Använd denna mall för att:

Samla in viktig projektinformation med hjälp av anpassade fält för omfattning, kostnad, risk och påverkan.

Spåra förfrågningens status genom olika steg som Under granskning, Godkänd och Pågår.

Konfigurera ClickUp-automatiseringar för att meddela intressenter eller tilldela godkännare direkt.

Granska, kommentera och godkänn förfrågningar utan att lämna ditt ClickUp-arbetsområde.

Länka godkända projekt direkt till arbetsflöden för smidiga överlämningar.

📌 Perfekt för: Team som hanterar stora volymer av inkommande projektförfrågningar och behöver ett enkelt sätt att utvärdera, tilldela och prioritera projekt baserat på kostnad, risk och strategiskt värde.

14. ClickUp-mall för e-postautomatisering

Få gratis mall Automatisera e-postarbetsflöden steg för steg med hjälp av ClickUp-mallen för e-postautomatisering.

Manuella e-postmeddelanden minskar produktiviteten och utgör en betydande risk för konsekvensen. ClickUp-mallen för e-postautomatisering förvandlar dina kampanjer till ett repeterbart system.

Du får varje steg utstakat, från planering av sekvenser till schemaläggning och mätning av resultat. Inga uppföljningar missas, inga utspridda utkast, bara ren, samordnad execution som drivs av automatisering.

Använd denna mall för att:

Planera kampanjarbetsflöden och automatisera baserat på triggers som användaråtgärder eller tidslinjer.

Tilldela uppgifter, granska e-postmeddelanden och övervaka leveransstatus från en central tavla.

Skapa beroenden för att ordna kampanjstegen utan att behöva detaljstyra.

Spåra utkast, granskningar och schemalagda steg med anpassade statusar.

Samarbeta med teamen om e-posttexter med hjälp av Docs och inbyggda kommentarer.

📌 Perfekt för: Marknadsförings- och livscykelteam som hanterar e-postarbetsflöden och vill förenkla kampanjer med hjälp av AI för marknadsföringsautomatisering, allt inom sin projektledningsplattform.

15. ClickUp Kanban-mall

Få gratis mall Visualisera uppgiftsförloppet på ett ögonblick med ClickUp Kanban-mallen.

Ibland räcker det med en tydlig bild för att upptäcka vad som bromsar ditt team. Det är där rätt Kanban-mall kan göra hela skillnaden. ClickUp Kanban-mallen förvandlar varje uppgift till ett spårbart kort som du kan dra, släppa och hantera i realtid.

Oavsett om du lanserar en produkt eller hanterar supportärenden ger det struktur utan att begränsa flexibiliteten.

Med den här mallen kan du:

Visualisera uppgifter i en tydlig, anpassningsbar Kanban-tavla.

Spåra framsteg i fem statusar: Öppen, Pågående, Granskning, Blockerad och Stängd.

Dela upp komplexa arbetsuppgifter i deluppgifter, beroenden och taggar.

Ställ in automatiseringsregler för att utlösa uppdateringar och minska manuella överlämningar.

Samarbeta mellan avdelningar samtidigt som arbetsflödena förblir transparenta.

📌 Perfekt för: Team som vill minska antalet uppdateringsmöten och synliggöra framsteg med Kanban Board Software som faktiskt fungerar med deras process, inte mot den.

16. ClickUp-mall för blogghantering

Få gratis mall Spåra bloggstatus, tidslinjer och teamroller med ClickUp-mallen för blogghantering.

Det är svårt att hålla sig till ett publiceringsschema när dina idéer, utkast, bilder och godkännanden finns på olika platser. ClickUps mall för blogghantering samlar allt i ett strukturerat arbetsutrymme så att ditt team kan fokusera på att skapa istället för att jaga deadlines. Varje steg, från första utkast till publicerade inlägg, är tydligt, synligt och fullt spårbart.

Med den här mallen kan du:

Hantera innehållsuppgifter i flera vyer, såsom lista, tavla, kalender och Gantt.

Organisera bloggförfrågningar med hjälp av formulärvyn som omvandlar inskickade formulär till uppgifter.

Spåra kopieringsstatus, granska anteckningar och publicera deadlines med förinställda anpassade fält.

Använd tidslinje- och rutorvyerna för att balansera arbetsbelastningen mellan skribenter och redaktörer.

Lagra briefs, dispositioner och referensfiler direkt i varje uppgift.

📌 Perfekt för: Innehållsteam som hanterar bloggpipelines i olika format och med olika deadlines, särskilt de som bygger upp sin stack med smartare bloggverktyg.

Förvandla repetitiva arbetsflöden till klick-och-kör-system med ClickUp

Färdiga mallar kan påskynda automatiseringen, men bara om de faktiskt är användbara direkt. Det är där många verktyg brister. Med n8n måste du ofta bygga från grunden, förstå API:er och felsöka osynliga fel.

ClickUp har en annorlunda approach. Dess plug-and-play-mallar är gratis och redo att användas inom marknadsföring, drift och interna arbetsflöden. Varje mall har inbyggda vyer, uppgiftsstadier och automatiseringslogik, så att du kan hoppa över inställningarna och gå direkt till utförandet.

Behöver du meddela en lead, tilldela en uppföljning eller flytta en uppgift baserat på status? ClickUp Automations sköter det. Vill du sammanfatta en e-posttråd eller skriva om ett svar? ClickUp Brain gör det också, utan att du behöver byta verktyg.

