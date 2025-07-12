12 gratis mallar för matdagbok för att spåra måltider

Du kanske är en proffs på att balansera dina makronäringsämnen och maximera ditt vattenintag.

Men att försöka komma ihåg vad du åt igår känns som att vara en detektiv som pusslar ihop en brottsplats – av kolhydrater. Frukosten var... något med ägg?

En bra matdagbok löser det problemet en gång för alla.

Matdagböcker är inte bara till för kaloriräknare eller fitnessentusiaster, utan hjälper dig också att upptäcka mönster, öka din energi och bli lite mer medveten om vad du äter.

För att göra det enkelt (och roligt) att följa din kost har vi samlat de bästa gratis mallarna för matdagböcker – några är snygga, andra praktiska, men alla hjälper dig att registrera dina måltider utan att behöva tänka för mycket på det.

Vad är mallar för matdagbok?

Matsedelns mallar är färdiga sidor som är utformade för att hjälpa dig att logga vad och hur mycket du äter, och ibland även hur du mår efter varje måltid. De fungerar som en blandning mellan en anteckningsbok och en näringsrådgivare, vilket gör det lättare att hålla koll på dina matvanor.

Vissa mallar förenklar saker och ting med endast utrymme för att registrera måltider, mellanmål och vattenintag. Andra går djupare och fungerar som mallar för att spåra vanor med särskilda områden för att spåra kalorier, humör, begär eller hur din kropp reagerar på vissa livsmedel. Eftersom de finns i olika stilar och format kan det vara enklare än du tror att hitta en som passar din rutin och dina mål.

Att bygga upp självdisciplin när det gäller matintaget behöver inte kännas strikt eller överväldigande. Med rätt mall börjar det kännas som en liten daglig vana som man håller fast vid.

🔍 Visste du att: De flesta människor kan inte exakt minnas vad de åt för 24 timmar sedan. Det är en viktig anledning till varför matdagböcker finns – de fungerar som ett komplement till ditt minne. Dessutom tenderar människor att äta mindre vid nästa måltid när de minns sina senaste måltider bättre!

Vad kännetecknar en bra mall för matdagbok?

En bra matdagboksmall gör mer än bara att registrera måltider – den är din hemliga MVP som hjälper dig att upptäcka vanor och hålla dig ansvarig.

Här är några saker du bör leta efter i en sådan mall:

Enkel att använda: En bra matdagboksmall komplicerar inte saker och ting i onödan. Den ger dig precis tillräckligt med struktur för att du ska kunna vara konsekvent utan att det blir en plikt. Tänk på den som din En bra matdagboksmall komplicerar inte saker och ting i onödan. Den ger dig precis tillräckligt med struktur för att du ska kunna vara konsekvent utan att det blir en plikt. Tänk på den som din favoritapp för att-göra-listor – enkel, hjälpsam och tillfredsställande att bocka av.

Anpassningsbara efter din livsstil: En storlek passar sällan alla. En bra mall erbjuder utrymme för de detaljer som är viktiga för dig, oavsett om det är humör, cravings, makron eller din energikrasch efter lunchen.

Uppmuntrar till medvetenhet: Den bästa dagliga matdagboken ger dig inte dåligt samvete för att du äter kaka. Istället hjälper den dig på ett vänligt sätt att hitta inspiration att upptäcka mönster, öka medvetenheten och göra medvetna val.

Utformad för konsekvens: En bra layout gör det enkelt att återvända till den dagligen. Om det känns som en naturlig del av din rutin, som att borsta tänderna eller kolla din En bra layout gör det enkelt att återvända till den dagligen. Om det känns som en naturlig del av din rutin, som att borsta tänderna eller kolla din dagliga planeringsapp , så fungerar den som den ska.

Visuellt ren och motiverande: En överskådlig design är viktigt. Mallen ska göra att du vill fylla i den, med en layout som känns vänlig och motiverar dig att skriva.

De bästa mallarna för matdagböcker

Är du redo att registrera dina matvanor och skapa en lyckligare och hälsosammare livsstil? Här är de bästa mallarna för matdagböcker:

1. ClickUp-mall för måltidsplanering

Hämta gratis mall Förenkla din veckovisa måltidsplanering med ClickUps mall för måltidsplanering.

Måltidsplanering behöver inte vara överväldigande när du har en mall för måltidsplanering som samlar allt på ett ställe. ClickUps mall för måltidsplanering hjälper dig att organisera dina måltider, inköpslistor och näringsmål på ett och samma ställe.

De är utformade för att effektivisera din veckoplanering genom att erbjuda anpassningsbara fält, vyer och till och med integration med dina inköpslistor. Dessutom är de tillräckligt flexibla för att passa olika kostpreferenser och måltidsrutiner. Detta gör det enkelt att hålla koll på dina viktmål.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Spåra näringsinformation med inbyggda fält för att dokumentera måltider – kalorier, kolhydrater, protein och mer.

Förenkla din shopping genom att skapa ingredienslistor som synkroniseras med dina måltidsplaner.

Se dina vecko- och månadsmåltider på ett ögonblick i färgkodade flikar med måltidsplanens kalendervy.

🔑 Perfekt för: Individer eller familjer som vill öka sin medvetenhet om näring och måltidsplanering.

💡 Proffstips: Planerar du måltider för olika dagar i veckan? Då behöver du inte leta längre än ClickUps återkommande uppgifter! Planera helt enkelt din meny i mallen, välj ett datum och en veckodag i kalendern och ställ in det som en återkommande uppgift. På så sätt behöver du inte lägga till samma måltid i samma dags plan varje vecka.

2. ClickUp-mall för menyplanering

Hämta gratis mall Planera din meny utifrån kostnad, ingredienser och popularitet med ClickUps mall för menyplanering.

Att planera veckans måltider för en familj, ett evenemang eller en restaurang kräver mer än bara passion; det kräver precision, kreativitet och organisation. ClickUps mall för menyplanering organiserar måltider, ingredienser, kostnader och förberedelsetider i ett enda arbetsområde.

Med inbyggda vyer som Receptlåda och Börja här är det enkelt att planera rätter, hålla koll på vad du behöver och till och med tilldela matlagningsuppgifter. Från dagliga menyer till speciella evenemang hjälper denna mall för menyplanering dig att hålla allt i ordning, ända ner till den sista garneringen.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Spåra ingredienskostnader med anpassningsbara fält för att hålla dig inom budgeten.

Planera tillagningstider genom att prioritera populära rätter med hjälp av Gantt-diagrammet för att säkerställa att maten blir klar i tid.

Använd listor, såsom listan över viktiga uppgifter, inköpslista och måltidsplan, för en omfattande planering.

🔑 Perfekt för: Familjer, kockar och restaurangägare som vill förbättra kundupplevelsen och måltidsplaneringen.

3. ClickUp-receptmall

Hämta gratis mall Förlora eller glöm aldrig ett recept med ClickUp-receptmallen.

ClickUp-receptmallen är din digitala kökskompis, utformad för att hålla alla dina kulinariska skapelser organiserade och tillgängliga. Den hjälper dig att lista ingredienser, spåra tillagningssteg och skapa inköpslistor för matinköp.

Använd dem för att anteckna förberedelsetider, tillagningstider och till och med lägga till personliga justeringar. Vad mer? Du kan samarbeta med andra matentusiaster genom att dela recept och samla feedback – eller till och med förvandla din samling till en bästsäljande kokbok.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Anpassa fälten så att de inkluderar förberedelsetid, tillagningstid och personliga anteckningar.

Spåra framsteg med checklistor och statusuppdateringar för varje recept.

Visualisera tillagningstider med hjälp av Gantt-diagram för att planera dina måltider effektivt.

🔑 Perfekt för: Hemmakockar, professionella kockar eller alla som vill digitalisera sin receptsamling.

4. ClickUp-mall för veckoplanering

Hämta gratis mall Säkerställ problemfri veckoplanering av måltider med ClickUps mall för veckoplanering.

Vissa veckor går så fort att det är svårt att säga om du har ätit tillräckligt med protein och fiber eller bara överlevt på kaffe. Mallarna för veckoplanering från ClickUp gör det enklare att föra matdagbok genom att ge dig ett enkelt, strukturerat utrymme för att logga dina måltider, din vätskeintag och hur du mått varje dag.

Med den här mallen kan du se hela veckan på ett ögonblick, vilket gör det möjligt att upptäcka mönster, planera måltider och hålla koll på dina hälsomål.

Varje avsnitt är helt anpassningsbart. Oavsett om du spårar makron, noterar cravings eller bara loggar vad som känns bra, kan du anpassa den efter din rutin.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Se hela veckans måltider utan att behöva växla mellan appar eller anteckningar.

Logga frukost, lunch, middag och mellanmål – plus vätskeintag och anteckningar om humör eller energi.

Lägg till inköpslistor, påminnelser om matlagning eller näringsmål för veckan.

Anpassa måltidsplaneringen efter kosttyp, allergier eller träningsmål.

🔑 Perfekt för: Alla som vill skapa hälsosammare vanor – från vanliga ätare och makrospårare till fitnessproffs och medvetna matentusiaster.

📮 ClickUp Insight: Endast 12 % av alla människor använder fysiska dagböcker för att följa upp sina mål, och hela 38 % följer inte upp sina mål alls. Men tänk om du kunde följa upp dina mål med större precision och enkelhet? Prova ClickUp, där en planeringskalendares struktur möter automatiseringens kraft. Från att ställa in uppgifter och deadlines till att spåra framsteg med visuella instrumentpaneler hjälper ClickUp dig att hålla ordning och fokus. Med AI-drivna påminnelser och automatiserade arbetsflöden kommer du aldrig att missa en milstolpe igen. 💫 Verkliga resultat: ClickUp-användare rapporterar en fördubbling av produktiviteten.

5. ClickUp-mall för receptkostnader

Hämta gratis mall Se till att du inte överskrider budgeten när du planerar måltider med ClickUps mall för receptkostnader.

ClickUp-mallen för receptkostnader är perfekt för att hålla koll på dina matutgifter.

De gör det möjligt för dig att noggrant spåra kostnaden för varje ingrediens, vilket hjälper dig att förstå den verkliga kostnaden för varje rätt du lagar.

Med anpassningsbara fält för mängder, enheter och priser förvandlar den dina recept till detaljerade ekonomiska översikter. Genom att regelbundet uppdatera och granska dina receptkostnader kan du fatta välgrundade beslut för att hålla dig inom budgeten utan att kompromissa med smaken.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Beräkna kostnaden per portion för att effektivt hantera utgifterna för portionerna.

Justera för spill och förstörelse för att få en realistisk bild av dina matkostnader.

Jämför flera recept för att välja de mest budgetvänliga alternativen.

🔑 Perfekt för: Hemmakockar och kockar som vill hantera sin matbudget mer effektivt

💡 Proffstips: Använd list- och tavelvyerna i mallen för att få en fullständig bild av dina recept. Listvyn visar varje recepts kostnad per ingrediens, medan tavelvyn visar kostnaden per portion på ett överskådligt sätt. Du kan också använda den inbyggda färgkodningen för att spåra ingrediensernas lagernivåer och undvika sista minuten-inköp.

6. ClickUp-mall för personliga vanor

Hämta gratis mall Skapa konsekventa hälsosamma matvanor med ClickUps mall för personliga vanor.

ClickUps mall för personlig vanespårning är inte bara till för träning eller meditation – den är också ett effektivt sätt att hålla koll på dina matvanor. Oavsett om du försöker dricka mer vatten, minska på sena kvällssnacks eller helt enkelt äta mer grönsaker, hjälper den här mallen dig att bygga upp en rutin dag för dag.

Sätt upp tydliga mål för din kost, följ dina framsteg och gör medveten kost till en del av din dagliga rutin – allt på ett och samma anpassningsbara ställe. Det är din personliga partner som inte dömer dig för att du är sugen på kakor.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Sätt upp tydliga mål som "två hemlagade måltider om dagen" eller "inget socker efter klockan 20" för att definiera vilka matvanor du vill utveckla.

Visualisera dina framsteg med hjälp av diagram och grafer som visar din konsistens.

Använd anpassade statusar som "Öppen" och "Slutförd" för att övervaka fullbordandet av vanor.

Lägg till anteckningar om humör, energi eller hungerkänslor för djupare insikter.

🔑 Perfekt för: Personer som vill skapa och upprätthålla positiva matvanor och uppnå matrelaterade mål med struktur och målmedvetenhet.

7. ClickUp-mall för dagliga mål

Hämta gratis mall Sätt upp dagliga kortsiktiga mål med ClickUps mall för dagliga mål.

Medveten kost börjar med små, medvetna val – och den här mallen hjälper dig att hålla fast vid dem. ClickUps mall för dagliga mål är perfekt för att spåra kortsiktiga mål för kost och välbefinnande, såsom ”Drick 3 liter vatten”, ”Inget tanklöst småätande” eller ”Inkludera protein i varje måltid”.

De ger klarhet i din dag genom att hjälpa dig att definiera vad framgång innebär idag – inte i teorin, utan i vad du lägger på tallriken och i kroppen. Reflektera över hur du mår, logga vad du har ätit och spåra de små framsteg som bygger långsiktiga vanor.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Sätt upp realistiska dagliga mål för mat och vätskeintag i vyn Dagliga anteckningar.

Skriv ner hur måltiderna fick dig att må eller vad som utlöste vissa begär i anteckningslistan.

Logga meningsfulla framsteg och se hur varje dag bidrar till något större.

Organisera dina mål enkelt med dra-och-släpp-funktionen och tydlig formatering.

🔑 Perfekt för: Personer som vill sätta upp dagliga, uppnåbara mål för en hälsosam relation till mat och ta ansvar för sina val.

Vill du planera dina veckomenyer snabbare för att nå dina kostmål?

Beskriv bara dina mål (till exempel ”proteinrika vegetariska måltider” eller ”3-dagars lågkolhydratplan”) så genererar ClickUp Brain en komplett måltidsplan direkt i ditt ClickUp Doc med hjälp av AI. Du kan till och med be den att skapa en inköpslista eller byta ut ingredienser baserat på vad du har i kylskåpet.

Be ClickUp Brain att skapa din veckomeny baserat på dina makron, kostbehov eller vad du redan har hemma.

8. Mall för 3-dagars matdagbok från Canva

via Canva

Canvas mall för 3-dagars matdagbok har en minimalistisk och enkel design som gör det lätt att logga ditt dagliga matintag. Den överskådliga layouten gör att du kan fokusera på innehållet, vilket hjälper dig att hålla dig konsekvent med din dagbok.

Oavsett om du övervakar din kost, planerar måltider eller helt enkelt dokumenterar dina kulinariska upplevelser kan du anpassa den efter din stil och dina kostbehov.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Förenkla matregistreringen med en ren och distraktionsfri layout.

Anpassa inläggen efter dina kostpreferenser och mål.

Lägg till anteckningar, allergier eller särskilda saker att komma ihåg för dina måltider.

🔑 Perfekt för: Personer som söker ett anpassningsbart verktyg för dagliga måltidsplaner

9. Abstrakt matdagboksmall för Instagram av Canva

via Canva

Vill du förvandla dina måltider till små ögonblick på Instagram? Denna färgglada mall för matdagbok för Instagram från Canva är perfekt för att dela dina måltider med stil. Den är ljus och djärv, utformad för att få dina dagliga matdagböcker att sticka ut på skärmen.

Du kan anpassa designen efter din stil, så att matdagboken känns mer som ett uttryck för dig själv än en rutin. Med rätt ord och bilder blir varje inlägg ett kreativt uttryck.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Dela din resa direkt som Instagram Stories med bara några få klick.

Håll dig ansvarig med en lekfull design som uppmuntrar till konsekvens.

Synkronisera med din rutin genom att koppla ihop den med en mall för livsplanering

🔑 Perfekt för: Alla som vill hålla koll på sin mat och samtidigt dela den på ett snyggt och engagerande sätt på sociala medier.

10. Mall för matdagbok från Canva

via Canva

Om du vill presentera dina matpreferenser på ett roligt sätt behöver du inte leta längre än Canva:s mall för matdagbok.

Med sidor dedikerade till dina favoriträtter, desserter, kryddiga rätter och perfekta måltider får du en fullständig bild av dina matvanor i ett mer uttrycksfullt format än ett kliniskt. Layouten är lätt att anpassa och det finns utrymme att skriva ner allt, från anteckningar om portioner till humörspårning.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Dela med dig av olika maträtter du har provat, utmaningar du har antagit och din kulinariska bucket list med andra.

Samarbeta med dina kollegor i realtid

Lägg till animationer och övergångar för att göra den mer interaktiv.

🔑 Perfekt för: Alla som vill dela med sig av sina matvanor på ett roligt och engagerande sätt.

11. Matdagboksmall från NutriAdmin

via Nutriadmin

Det blir mycket enklare att spåra dina kunders matvanor när dina verktyg är utformade för tydlighet och ändamålsenlighet. NutriAdmins matdagboksmall effektiviserar denna process och erbjuder en strukturerad och användarvänlig metod för att spåra kostvanor.

De är utformade för näringsspecialister och hjälper dig att noggrant registrera måltider, mellanmål och drycker. De låter dig också identifiera matvanor och områden som kan förbättras, vilket förbättrar din förmåga att stödja kunder på ett effektivt sätt.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Registrera mer än bara måltider med frågor om hunger, humör och energinivåer.

Stärk kundernas följsamhet genom att göra dagboksförandet mindre skrämmande och mer reflekterande.

Skapa smartare recensioner under konsultationer med organiserade, högkvalitativa inmatningar

🔑 Perfekt för: Dietister och hälsocoacher som vill få djupare insikter utan att överväldiga sina kunder.

12. Mall för daglig kalorilogg från Microsoft

via Microsoft

Med mallen Daily Log of Calories från Microsoft kan du logga dina måltider, kalorier och gram fett som du konsumerar, och den beräknar automatiskt fettprocenten i din kost.

Det hjälper dig att följa USDA:s rekommendation om att begränsa fettintaget till 30 % av ditt dagliga kaloriintag. Det visar också din fettprocent visuellt med ett diagram, vilket gör det enklare att övervaka dina matvanor över tid.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Förenkla uppföljningen genom att logga måltider, kalorier och fettgram på ett och samma ställe.

Visualisera ditt fettintag med ett automatiskt diagram som uppdateras när du matar in data.

Anpassa dem enkelt efter dina personliga kostmål och preferenser.

🔑 Perfekt för: Personer som letar efter ett effektivt verktyg för att övervaka och hantera sitt dagliga fettintag.

Håll koll på din hälsoresa med ClickUp

Matsedelsmallar gör att en hälsosam livsstil känns mindre som en plikt och mer som en välfungerande rutin. De hjälper dig att hålla koll, upptäcka mönster och fatta mer medvetna val om vad du ger din kropp för bränsle.

ClickUp, appen för allt på jobbet, erbjuder ett brett utbud av mallar som fungerar som digitala planeringsappar för måltider och utmärker sig genom sin mångsidighet.

Med funktioner som uppgiftshantering, kalendervyer och fullständig anpassning kombinerar ClickUp planering och journalföring i ett enda kraftfullt utrymme. Registrera dig för ClickUp gratis idag!