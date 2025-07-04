15+ bästa GPT:er för kodning för att påskynda utveckling och felsökning

Har du någonsin känt att du kodar i slow motion och felsöker med ett förstoringsglas stort som en tallrik? Du stirrar på raderna med kod och undrar var semikolonet har gömt sig. Det är som att spela "Var är Waldo", men med frustration.

Kodningsprocessen kan vara rolig, men den kan också bli en berg-och-dalbana – ena minuten är du ett geni, och nästa minut ifrågasätter du alla dina livsval. Lyckligtvis finns AI-drivna kodningsassistenter här för att hjälpa dig.

Dessa GPT:er kan generera kod, fixa buggar, optimera prestanda och förklara förvirrande fel. De är inte avsedda att ersätta mänskliga programmerare, utan att förstärka våra förmågor och befria oss från tråkiga uppgifter.

I det här blogginlägget går vi igenom de bästa GPT:erna för kodning och ser hur de effektivt kan förändra ditt arbetsflöde!

Vad är GPT:er?

GPT:er (Generative Pre-trained Transformers) är AI-drivna språkmodeller som är utformade för att förstå och generera människoliknande text. Med hjälp av GPT:ers naturliga språkbearbetningsfunktioner (NLP) kan utvecklare interagera med kod genom enkla, konversationsliknande kommandon. De bästa anpassade kodnings-GPT:erna kan generera, felsöka och optimera kod, vilket förenklar utvecklingen och ökar effektiviteten.

Typer av GPT:er

Här är de vanligaste typerna av GPT:er:

Allmänna GPT:er: Hantera uppgifter från skrivande och kodning till brainstorming.

Kodningsspecifika GPT:er: Hjälp med felsökning, generering och Hjälp med felsökning, generering och koddokumentation (till exempel Code Copilot).

Branschspecifika GPT:er: Ge insikter för specifika områden som juridik, medicin eller ekonomi.

Anpassade GPT:er: Lös specifika affärsbehov eller förenkla kodningen för nybörjare (till exempel en GPT för analys av supportärenden).

Fördelar med GPT:er

Det finns flera fördelar med att använda GPT:er. Här är några av dem:

Snabbare kodning och felsökning: Generera kodsnuttar, åtgärda buggar och optimera prestanda utan ansträngning. Utvecklare som använde GitHub Copilot slutförde kodningsuppgifter 55,8 % snabbare jämfört med en kontrollgrupp i ett kontrollerat experiment. Generera kodsnuttar, åtgärda buggar och optimera prestanda utan ansträngning. Utvecklare som använde GitHub Copilot slutförde kodningsuppgifterjämfört med en kontrollgrupp i ett kontrollerat experiment.

Bättre samarbete: Förbättra teamarbetet med AI-genererad dokumentation och insikter.

Ökad produktivitet: Automatisera repetitiva uppgifter och frigör tid för kreativ problemlösning.

Lärande och hjälp: Få förklaringar, bästa praxis och vägledning om kodningskoncept.

👀 Visste du att? En studie från McKinsey visar att utvecklare kan utföra uppgifter upp till dubbelt så snabbt med hjälp av generativ AI.

Vad ska du leta efter i GPT:er för kodning?

Om du vill ha en AI-assistent som hjälper dig (istället för att bara slänga ut slumpmässiga kodsnuttar åt dig), är det här du ska leta efter:

Språkstöd: Välj modeller som fungerar med de programmeringsspråk du använder – oavsett om det är Python, JavaScript eller SQL.

Kodgenerering och kvalitet: Välj modeller som genererar ren, effektiv och välstrukturerad kod, inte bara generiska kodsnuttar.

Felsökning och felkorrigering: Använd modeller som hjälper dig att snabbt identifiera och åtgärda buggar, vilket sparar dig timmar av felsökning.

Förklaringar och dokumentation: Välj GPT:er som bryter ner komplex kod, lägger till kommentarer och förklarar bästa praxis på ett tydligt sätt.

Integration med verktyg: Se efter kompatibilitet med dina favorit-IDE:er, GitHub eller CI/CD-pipelines för att säkerställa smidiga arbetsflöden.

Anpassning och inlärning: Välj modeller som anpassar sig efter dina kodningsvanor och förbättrar sina förslag över tid.

Säkerhet och efterlevnad: Se till att GPT följer säkra kodningsrutiner och stöder dina efterlevnadskrav.

De bästa GPT:erna för kodning i korthet

Verktyg Viktiga funktioner Bäst för Prissättning* ClickUp Generering av kodsnuttar, AI-koddokumentation, GitHub/GitLab-integration, realtidsdashboards, agila mallar Från enskilda utvecklare till företagsteam som hanterar AI-kodning och projektarbetsflöden Gratis plan tillgänglig; anpassade priser för företag. Code Copilot Kodförslag i realtid, felsökning, dokumentationsgenerering, stöd för flera språk Utvecklare som använder parprogrammering och VS Code/GitHub-integration Tillgängligt med ett gratis ChatGPT-konto. Python GPT Python-kodgenerering, smart felsökning, dataanalys, förslag på maskininlärning Python-utvecklare med fokus på automatisering, webbutveckling och ML Tillgängligt med ett gratis ChatGPT-konto. Fråga koden Utforska GitHub-repositorier via chatt, ställ frågor om komplexa kodstrukturer, granska kvaliteten Utvecklare som granskar eller introduceras till nya kodbaser Tillgängligt med ett gratis ChatGPT-konto. Vue. js GPT Scaffolds Vue-komponenter, felsökningsstöd, biblioteksintegration (Vuex, Axios) Frontend-utvecklare som bygger Vue.js-appar Tillgängligt med ett gratis ChatGPT-konto. Grimoire Promptbaserad programmering, konvertering av UI till kod, byte av AI-modell (GPT-4, Claude, Gemini) Nybörjare och avancerade utvecklare lär sig begrepp via projekt Kräver ChatGPT Plus (20 $/månad); Grimoire Pro: Anpassad prissättning Crew AI Assistant Gratis och öppen källkod Tekniska team som simulerar samverkande AI-agenter Webbutvecklare behöver snabb prototyputveckling och förklaringar AutoExpert Dev Kortfattad kodgenerering för Python/Django, sparar sessionsstatus, API-uppdateringar Python-utvecklare som automatiserar repetitiva uppgifter Tillgängligt med ett gratis ChatGPT-konto. DevOps GPT CI/CD-skript, logg-/felanalys, Docker/K8s-stöd, PEP8-kompatibilitet DevOps-ingenjörer som automatiserar distributionsarbetsflöden Tillgängligt med ett gratis ChatGPT-konto. Flutter GPT Flutter-widgetgenerering, buggfixar, tips för Dart-optimering Mobilutvecklare som bygger appar i Flutter Tillgängligt med ett gratis ChatGPT-konto. Kodkommentar Gen Genererar automatiskt förklarande kodkommentarer, nybörjar-/expertläge, stöd för flera språk Utvecklare som dokumenterar kod för samarbete eller överlämningar Tillgängligt med ett gratis ChatGPT-konto. Kodguiden Genererar/omstrukturerar HTML, CSS, JS; hjälp med mikrotjänstarkitektur Python-prestandaoptimering, biblioteksstöd (NumPy, Flask) och hjälp med skriptning Tillgängligt med ett gratis ChatGPT-konto. Bug Hunter GPT Identifierar sårbarheter i koden, föreslår korrigeringar, stöder bug bounty-arbetsflöden Säkerhetsforskare och avancerade utvecklare Tillgängligt med ett gratis ChatGPT-konto. HTML Mentor HTML-feedback i realtid, tillgänglighetskontroller, formateringsförslag Nybörjare och frontend-utvecklare som förbättrar HTML-strukturen Tillgängligt med ett gratis ChatGPT-konto. JavaScript Mentor JS-felsökning, felhantering, inlärningsvägar med skräddarsydda förslag Nybörjare och medelnivå JS-utvecklare Tillgängligt med ett gratis ChatGPT-konto. Ruby Mentor Kodförslag, felsökning, Rails-integration, projektbaserad vägledning Ruby-utvecklare som bygger skalbara backend-appar Tillgängligt med ett gratis ChatGPT-konto. SQL Mentor Frågeoptimering, syntaxkorrigering, praktisk SQL-övning Nybörjare och analytiker som förbättrar sina SQL-kunskaper Tillgängligt med ett gratis ChatGPT-konto. Python Mentor Responsiva layouter med Bootstrap, klassoptimering och temamatchning Utvecklare som förbättrar automatiseringen av arbetsflöden i Python Tillgängligt med ett gratis ChatGPT-konto. Java Mentor Felsökning, OOP-koncept, kodoptimering, stöd för Spring/Hibernate Java-utvecklare som bygger webb- och företagsapplikationer Tillgängligt med ett gratis ChatGPT-konto. PHP Mentor Riktlinjer för ren PHP-kod, säkerhetsrutiner, användning av MySQL/PDO Backend-utvecklare som arbetar med PHP och serverskript Tillgängligt med ett gratis ChatGPT-konto. Material Tailwind GPT Skräddarsydda UI-komponenter med Tailwind + Material Design, mobil responsivitet Frontend-utvecklare som designar rena UI-komponenter Tillgängligt med ett gratis ChatGPT-konto. Bootstrap Buddy Responsiva layouter med Bootstrap, klassoptimering, temamatchning Webbutvecklare som använder Bootstrap för snabb siddesign Tillgängligt med ett gratis ChatGPT-konto. Code Guru Kodgranskningar, funktionsoptimering, generering av enhetstester, runtime-analys Utvecklare som söker feedback om prestanda och kvalitetssäkring av kod Tillgängligt med ett gratis ChatGPT-konto.

De bästa GPT:erna för kodning

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på verkligt produktvärde. Här är en detaljerad översikt över hur vi granskar programvara på ClickUp.

Att välja en anpassad GPT-modell för dina kodningsbehov handlar inte bara om att välja det mest avancerade alternativet. Det handlar om att välja rätt GPT:er för att generera kod, åtgärda fel, optimera prestanda och förklara komplex logik.

Kolla in dessa GPT:er som kan hjälpa dig att höja din utvecklingskompetens:

1. Code Copilot (Bäst för AI-driven parprogrammering och kodförslag i realtid)

via Code Copilot

Ett kodningsverktyg bör erbjuda specifika funktioner som hjälper dig att påskynda ditt utvecklingsflöde. Code Copilot föreslår kod i realtid, hjälper till att felsöka och genererar till och med dokumentation så att du slipper göra det.

Code Copilots bästa funktioner

Koda i flera språk som Python, JavaScript och TypeScript.

Upptäck och åtgärda buggar direkt med AI-driven felsökning

Integrera med VS Code, JetBrains och GitHub Codespaces.

Begränsningar för Code Copilot

Du kan behöva justera dess förslag för att de ska passa din kodningsstil.

Det kan vara svårt att integrera i början.

Priser för Code Copilot

Tillgängligt med ett gratis ChatGPT-konto.

Code Copilot Betyg och recensioner

4. 1/5 [28 000+ betyg]

📮ClickUp Insight: 33 % av våra respondenter pekar på kompetensutveckling som ett av de användningsområden för AI som de är mest intresserade av. Till exempel kan icke-tekniska arbetstagare vilja lära sig att skapa kodsnuttar för en webbsida med hjälp av ett AI-verktyg. I sådana fall gäller att ju mer kontext AI:n har om ditt arbete, desto bättre blir dess svar. Som den ultimata appen för arbete är ClickUps AI utmärkt på detta. Den vet vilket projekt du arbetar med och kan rekommendera specifika steg eller till och med utföra uppgifter som att enkelt skapa kodsnuttar.

2. Python GPT (bäst för att skriva, felsöka och optimera Python-kod)

via Python GPT

Om du programmerar i Python finns Python GPT här för att göra kodningen enklare, snabbare och effektivare. Den är specialiserad på att skapa effektiv Python-kod av hög kvalitet. Den kombinerar en kodtolkar och dataanalysverktyg i ett gränssnitt.

Python GPT:s bästa funktioner

Generera Python-kod snabbt för automatisering, webbutveckling och mycket mer.

Åtgärda fel och optimera kodkvaliteten med smarta felsökningsförslag.

Hjälp till med dataanalys och maskininlärning genom att föreslå effektiva algoritmer.

Sök på webben efter komplexa frågor som kräver ytterligare användarinmatning.

Begränsningar för Python GPT

AI-genererad Python-kod kan innehålla föråldrad syntax eller utfasade funktioner, särskilt i ramverk som är under utveckling.

Priser för Python GPT

Tillgängligt med ett gratis ChatGPT-konto.

Python GPT-betyg och recensioner

4. 1/5 (600+ betyg)

3. Ask The Code (Bäst för att förstå och felsöka komplexa kodsnuttar)

via Ask The Code

Ask The Code är ett praktiskt ChatGPT-plugin som hjälper utvecklare att enkelt utforska GitHub-arkiv. Det ansluter ChatGPT till din kodbas, så att du kan ställa frågor och få omedelbara insikter direkt i chatten.

Ask The Code bästa funktioner

Anslut ChatGPT till valfritt offentligt GitHub-arkiv för att utforska och förstå kodbaser utan att lämna chattgränssnittet.

Kom snabbt igång genom att söka i arkivet efter insikter om kodstruktur och funktionalitet.

Säkerställ användbara kodkvalitetsgranskningar genom att be ChatGPT att markera potentiella problem eller föreslå förbättringar inom arkivet.

Fråga The Code begränsningar

Behov av bredare plattformsstöd, till exempel att lägga till ett Edge-tillägg för att optimera tillgängligheten och användarvänligheten.

Priser för Ask The Code

Tillgängligt via ett gratis ChatGPT-konto.

Ask The Code-betyg och recensioner

4. 1/5 (1 000+ recensioner)

📚 Läs också: Hur man använder ChatGPT för att skriva kod

4. Vue. js GPT (Bäst för att bygga och felsöka Vue. js-applikationer)

Vue. js GPT är en smart AI-assistent som är utvecklad för att göra Vue. js-utveckling enklare och snabbare. Den hjälper webbutvecklare att skriva ren kod, åtgärda buggar och integrera tredjepartsbibliotek – allt i realtid. Att lägga till Vue. js GPT i ditt arbetsflöde kan hjälpa dig att öka din produktivitet som utvecklare, minska utvecklingstiden och upprätthålla högkvalitativ, skalbar kod.

Vue.js GPT:s bästa funktioner

Skapa snabbt Vue.js-komponenter och mallar

Analysera kodsnuttar för att identifiera och korrigera fel

Ge rekommendationer om applikationsarkitektur, tillståndshantering och komponentstrukturering.

Guider som integrerar bibliotek som Vuetify, Axios eller Vuex i Vue-projekt

Begränsningar för Vue.js GPT

Saknar erfarenhet från verkligheten, vilket begränsar praktiska insikter i komplexa problem inom mjukvaruutveckling.

Priser för Vue.js GPT

Tillgängligt med ett gratis ChatGPT-konto.

Vue. js GPT-betyg och recensioner

4. 2/5 (100+ betyg)

5. Grimoire (Bäst för att behärska avancerade programmeringskoncept och bästa praxis)

via Grimoire

Grimoire är en AI-driven kodningsassistent som är utformad för att organisera utvecklingsprocessen för både nybörjare och erfarna programmerare. Den innehåller över 70 färdiga projekt som hjälper användare att lära sig grunderna i kodning eller snabbt skapa webbplatser. Med ett ChatGPT Plus-abonnemang kan du också använda snabbtangenter som K för cmd-menyn, P för projekt och R för README.

Grimoires bästa funktioner

Generera kod effektivt med promptbaserad programmering

Konvertera UI-mockups eller wireframes till HTML-, CSS- och JavaScript-kod för webbutveckling.

Integrera med flera AI-modeller som GPT-4, Claude Opus och Google Gemini.

Grimoires begränsningar

Grimoires "prompt-gramming" (skriptbaserade kommandon) och snabbtangenter kräver en inlärningskurva för att kunna användas effektivt.

Grimoire-priser

Kräver ett ChatGPT Plus-abonnemang för att låsa upp avancerade funktioner ChatGPT Plus: 20 $/månad ChatGPT Pro: 200 $/månad

ChatGPT Plus: 20 $/månad

ChatGPT Pro: 200 $/månad

ChatGPT Plus: 20 $/månad

ChatGPT Pro: 200 $/månad

Grimoire Pro: Anpassad prissättning

Grimoire-betyg och recensioner

4. 4/5 (över 25 000 betyg)

👀 Visste du att? En chatbot för Chevrolets kundtjänst manipulerades till att godkänna alla förfrågningar, vilket ledde till att den erbjöd en ny Chevrolet Tahoe för en dollar, vilket gjorde det till ett juridiskt bindande erbjudande. Denna incident visade på behovet av lämpliga säkerhetsåtgärder i AI-system.

6. Crew AI Assistant (Bäst för teambaserad mjukvaruutveckling och samarbete)

via CrewAI Assistant

CrewAI är ett Python-ramverk som hjälper dig att samordna autonoma, rollspelande AI-agenter som kan samarbeta i komplexa uppgifter.

Tänk på det så här: Istället för att be en enda LLM att göra allt, skapar du en grupp av specialiserade agenter, var och en med sin egen personlighet, expertis och ansvar – precis som ett team i verkliga livet.

Crew AI Assistant bästa funktioner

Tilldela specifika roller och mål till varje AI-agent för att säkerställa en strukturerad och effektiv problemlösning.

Underlätta naturligt beslutsfattande och dynamisk delegering av uppgifter mellan agenter

Distribuera CrewAI på olika infrastrukturer, inklusive molntjänster, självhostade miljöer eller lokala installationer.

Använd verktyg för åtgärder som att söka på webben (SerperDevTool), läsa dokument (PDFSearchTool, etc.) och anpassa API-integrationer. CrewAI stöder: sin egen verktygsuppsättning (crewai_tools), LangChain-verktyg och LlamaIndex-verktyg.

Begränsningar för Crew AI Assistant

För att använda CrewAI krävs kunskaper i Python-programmering och grundläggande AI-kunskaper för kodning , vilket gör det svårt för icke-tekniska användare.

Priser för Crew AI Assistant

Gratis och öppen källkod

Crew AI Assistant-betyg och recensioner

4. 4/5 (1 000+ recensioner)

Vad verkliga användare säger om Crew AI Assistant

En Redditor jämför flera ramverk och säger:

Om du vill komma igång snabbt är CrewAI förmodligen det enklaste alternativet. Bra dokumentation, massor av exempel och en stabil community.

Om du vill komma igång snabbt är CrewAI förmodligen det enklaste alternativet. Bra dokumentation, massor av exempel och en stabil community.

👀 Visste du att? CrewAI har fått stor uppmärksamhet, med över 27 000 stjärnor på GitHub och används av 40 % av Fortune 500- företagen i mer än 60 länder.

7. AutoExpert Dev (Bäst för att automatisera repetitiva kodningsuppgifter och förbättra effektiviteten)

via AutoExpert Dev

Om du vill förbättra din kodningsupplevelse med Python- och Django-ramverk kan AutoExpert (Developer Edition) vara ett perfekt val. Detta verktyg integreras med ChatGPT:s avancerade dataanalysfunktioner och erbjuder en rad funktioner för att organisera utvecklingsprocessen.

AutoExpert Devs bästa funktioner

Generera koncisa och effektiva kodsnuttar

Få tillgång till anpassade kommandon för att spara och återkalla sessionsstatus.

Säkerställ tillgång till uppdaterad information om API:er och bibliotek.

Begränsningar för AutoExpert Dev

Stödet för andra programmeringsspråk och ramverk kan vara mindre omfattande.

Priser för AutoExpert Dev

Tillgängligt med ett gratis ChatGPT-konto.

AutoExpert Dev-betyg och recensioner

4. 2/5 (1 000+ betyg)

8. DevOps GPT (Bäst för hantering av CI/CD-pipelines, infrastruktur och molninstallationer)

via DevOps GPT

DevOps GPT avser en serie AI-drivna verktyg och modeller som är utformade för att optimera och automatisera olika aspekter av DevOps-arbetsflöden.

Den levererar produktionsklar, säker kod för Docker, Kubernetes, Linux, CI/CD och övervakningsstackar. Den skriver rena, dokumenterade och testade skript – särskilt i Python med PEP8-kompatibilitet.

Det bästa av allt? Den ställer rätt frågor för att skräddarsy lösningar för din miljö. Oavsett om du behöver containerisering, automatisering eller molnbaserade verktyg, så har denna GPT det du behöver.

DevOps GPT:s bästa funktioner

Få precisa, produktionsklara kodsnuttar som är anpassade efter specifika behov.

Automatisera rutinuppgifter som tester, byggnationer, skanningar och distributioner för att frigöra tid för mer strategiska initiativ.

Analysera loggar och fel för att ge insikter och föreslå kodlösningar.

Begränsningar för DevOps GPT

Den bygger på tidigare träningsdata, vilket kan resultera i föråldrad eller mindre tillförlitlig information.

Priser för DevOps GPT

Tillgängligt med ett gratis ChatGPT-konto.

DevOps GPT-betyg och recensioner

4. 2/5 (200+ betyg)

📚 Läs också: Bästa kodredigerare för utvecklare

9. Flutter GPT från Whitebox (bäst för utveckling och felsökning av Flutter-applikationer)

via Flutter GPT av Whitebox

Flutter GPT från Whitebox är skräddarsydd för Flutter-ramverket och språket Dart och erbjuder expertråd, kodgenerering, felsökningshjälp och optimeringsförslag.

Om din nuvarande metod inte är optimal kommer denna GPT att föreslå bättre mönster eller verktyg (t.ex. ValueNotifier istället för setState eller CustomPaint istället för staplade behållare), vilket hjälper dig att skriva renare och mer skalbar Flutter-kod.

Flutter GPT från Whitebox – bästa funktioner

Skapa Flutter-widgets, klasser och funktioner på några sekunder och spara utvecklingstid.

Felsök kod effektivt med AI-driven felsökning och förslag på felkorrigeringar.

Automatisera repetitiva kodningsuppgifter och fokusera på att bygga fantastiska appar snabbare.

Flutter GPT av Whitebox begränsningar

Kräver internetanslutning, vilket begränsar offlinefunktionaliteten.

Flutter GPT från Whitebox prissättning

Tillgängligt med ett gratis ChatGPT-konto.

Flutter GPT av Whitebox – betyg och recensioner

4. 1/5 (80+ betyg)

🧠 Kul fakta: Världens första datorprogrammerare var inte ett AI-geni – det var Ada Lovelace. Hon skrev den första algoritmen för Charles Babbages analytiska motor och formade framtiden för datorer innan datorer ens existerade.

via Code Comment Gen

Föreställ dig följande: du är upptagen med ett projekt och bygger en komplex funktion. Det kan vara logik som filtrerar användardata eller en knepig algoritm som sorterar en lista. Du har skrivit koden, den fungerar, men den är ett pussel för alla som försöker läsa den senare. Det är där Code Comment Gen kommer in.

Den läser din kod som en utvecklare skulle göra – noggrant, kontextuellt och med tydlighet i åtanke.

Den identifierar vad som är viktigt, vad som är förvirrande och vad som behöver dokumenteras. Oavsett om det är en funktion som gör för mycket eller en loop med oklar logik, lägger Code Comment Gen till precisa, professionella kommentarer som förklarar varför, inte bara vad.

Gör komplex logik lättare att förstå för dig och ditt team.

Växla mellan nybörjarläget, där GPT går igenom din kod rad för rad och förklarar varje steg, och expertläget, där den endast kommenterar den viktigaste logiken eller mindre uppenbara delar för att hålla det rent.

Justera tonen och detaljnivån i kommentarerna så att de passar ditt projekts behov.

Generera kommentarer för olika programmeringsspråk

Begränsar kontrollen över stil och innehåll i genererade kommentarer

Tillgängligt med ett gratis ChatGPT-konto.

4. 5/5 (40+ betyg)

11. Code Wizard (Bäst för att skriva, omstrukturera och optimera kod i flera språk)

via Code Wizard

Code Wizard är ett AI-drivet verktyg som är utformat för att hjälpa webbutvecklare att skriva och förstå kod mer effektivt.

Det hjälper dig att utforma mikrotjänster, API:er och molnbaserad infrastruktur. Samtidigt kan du optimera prestandan med hjälp av profilering, refaktorisering och språkspecifika knep.

Code Wizards bästa funktioner

Skapa kodsnuttar anpassade till ditt projekt på några sekunder

Dela upp svåra kodsegment i tydliga, begripliga förklaringar.

Generera HTML-, CSS- och JavaScript-kod baserat på projektbeskrivningar.

Begränsningar för Code Wizard

Kämpar med komplexa, högt anpassade krav som kräver mänsklig övervakning för avancerade användningsfall

Priser för Code Wizard

Tillgängligt med ett gratis ChatGPT-konto.

Betyg och recensioner av Code Wizard

4,0/5 (100+ betyg)

12. Bug Hunter GPT (Bäst för att upptäcka och åtgärda buggar i din kodbas)

via Bug Hunter GPT

Vem vill inte ha en outtröttlig, AI-driven kompis som hjälper till att hitta buggar? Bug Hunter GPT är en AI-driven assistent som är skräddarsydd för bug bounty-jägare och cybersäkerhetsexperter.

Bug Hunter GPT:s bästa funktioner

Få obegränsad insikt i cybersäkerhet för att kunna ge djupgående vägledning om identifiering av sårbarheter.

Optimera hotanalysen genom att hjälpa till att utvärdera potentiella säkerhetsrisker och strategier för att minska dessa.

Använd djupgående kodanalys för att identifiera svagheter och föreslå förbättringsområden via kodningskompetenskontrollen.

Bug Hunter GPT-begränsningar

Kan möjliggöra utveckling av skadlig kod eller exploatering, vilket kräver ansvarsfull användning.

Priser för Bug Hunter GPT

Tillgängligt med ett gratis ChatGPT-konto

Bug Hunter GPT-betyg och recensioner

4. 4/5 (200+ betyg)

13. HTML Mentor (Bäst för att lära sig och förbättra HTML-struktur och bästa praxis)

via HTML Mentor

Vill du förbättra dina HTML-kunskaper? HTML Mentor, en AI-driven assistent, ger feedback i realtid på din HTML-kod och ser till att den är ren, effektiv och följer bästa praxis.

HTML Mentors bästa funktioner

Åtgärda vanliga fel innan de blir problem.

Få förslag på hur du formaterar och organiserar din kod för bättre underhållbarhet.

Se till att din HTML är inkluderande och uppfyller webbtillgänglighetsstandarder.

Begränsningar för HTML Mentor

Nya användare tycker att den initiala installationen och förståelsen av plattformen är utmanande.

Priser för HTML Mentor

Tillgängligt med ett gratis ChatGPT-konto.

HTML Mentor-betyg och recensioner

Otillräckligt antal betyg

14. JavaScript Mentor (Bäst för att behärska JavaScript-koncept och felsöka skript)

via JavaScript Mentor

Känner du att JavaScript lurar dig – som när ”null == undefined” men ”null !== undefined” också? JavaScript Mentor är här för att rädda dagen. Som en AI-driven kodningsassistent är den utformad för att hjälpa mjukvaruutvecklare att förbättra sina JavaScript-kunskaper.

JavaScript Mentors bästa funktioner

Få tillgång till kodassistans i realtid för att få omedelbar feedback och lösningar på JavaScript-kodningsutmaningar.

Identifiera fel snabbt och få AI-drivna förslag på lösningar.

Njut av personlig inlärningssupport för att få skräddarsydda rekommendationer baserade på din kunskapsnivå och expertis.

Begränsningar för JavaScript Mentor

AI-drivna kodgranskningar är användbara, men kräver viss expertis för att feedbacken ska kunna tillämpas effektivt.

Priser för JavaScript Mentor

Tillgängligt med ett gratis ChatGPT-konto.

JavaScript Mentor-betyg och recensioner

Otillräckligt antal betyg

👀 Visste du att? ChatGPT kan förstå och generera text på över 95 språk! Tack vare omfattande träningsdata är det mest exakt på engelska, men det kan fortfarande föra konversationer på många andra språk, även om vissa kan vara mindre precisa.

15. Ruby Mentor (Bäst för att skriva och felsöka Ruby-applikationer)

via Ruby Mentor

Ruby Mentor är en AI-driven assistent som är utformad för att hjälpa mjukvaruutvecklare att förbättra sina kunskaper i Ruby och Ruby on Rails.

Den ger smarta förslag och felsökningshjälp och anpassar sig efter dina specifika projektbehov. Ruby Mentor kan också tolka dokumentation och utföra uppgifter baserat på dina instruktioner, och fungerar som en virtuell kodningsassistent.

Ruby Mentors bästa funktioner

Få omedelbar feedback om Ruby-syntax, bästa praxis och felsökning.

Delta i självstudier och kodningsövningar som anpassas efter din kunskapsnivå.

Lär dig hur du bygger skalbara webbapplikationer med hjälp av expertkunskap.

Begränsningar för Ruby Mentor

Applikationen kan vara överväldigande för nybörjare.

Priser för Ruby Mentor

Tillgängligt med ett gratis ChatGPT-konto.

Ruby Mentor-betyg och recensioner

Otillräckligt antal betyg

16. SQL Mentor (Bäst för att skapa, optimera och felsöka SQL-frågor)

via SQL Mentor

Har du någonsin känt att SQL-fel talar ett hemligt språk som du inte har fått lära dig? Möt SQL Mentor, ett verktyg som guidar dig genom den ibland förvirrande världen av SQL och hjälper dig att skriva bättre frågor, förstå databasbegrepp och undvika de där huvudbryande felen.

SQL Mentors bästa funktioner

Identifiera och åtgärda SQL-fel med AI-driven felsökning

Följ branschstandarder för rena, underhållbara databasstrukturer

Arbeta med praktiska övningar för att befästa dina SQL-kunskaper.

Begränsningar för SQL Mentor

Begränsad tillgång till gratis mentorskap

Priser för SQL Mentor

Tillgängligt med ett gratis ChatGPT-konto.

SQL Mentor-betyg och recensioner

Otillräckligt antal betyg

🧠 Kul fakta: IBMs AI Watson skapade en skräckfilmstrailer för "Morgan" genom att analysera hundratals skräckfilmer. AI:n valde ut de mest spännande ögonblicken, kusliga ljuden och oroande bilderna för att skapa en skrämmande trailer, vilket bevisar att även maskiner kan ge oss mardrömmar!

17. Python Mentor (Bäst för att lära sig och förbättra sina kunskaper i Python-kodning)

via Python Mentor

Har du någonsin känt att din Python-kod ger dig problem? Du skriver en helt logisk loop, och Python säger: "Syntaxfel: oväntad indragning... försöker du ens?" Om det låter bekant kanske du är i stort behov av Python Mentor!

Python Mentor erbjuder kodningstips i realtid, felsökningshjälp, prestandaoptimeringar och bästa praxis för att skriva ren och effektiv Python-kod.

Python Mentors bästa funktioner

Förbättra exekveringshastigheten med experttips för kodoptimering.

Lär dig hur du använder viktiga bibliotek som Pandas, NumPy och Flask.

Upptäck hur du organiserar arbetsflöden med hjälp av Python-skript.

Begränsningar för Python Mentor

Det omfattande utbudet av funktioner och information kan vara överväldigande för dem som just har börjat med Python.

Priser för Python Mentor

Tillgängligt med ett gratis ChatGPT-konto.

Python Mentor-betyg och recensioner

Otillräckligt antal betyg

18. Java Mentor (Bäst för att skriva, felsöka och optimera Java-applikationer)

via Java Mentor

Stirrar du på en stacktrace som ser ut som forntida hieroglyfer? I så fall är Java Mentor lösningen!

Java Mentor är din AI-drivna guide till att bemästra Java. Från grunderna i objektorienterad programmering till avancerade ramverk som Spring och Hibernate hjälper denna mentor dig att skriva ren, effektiv och felfri Java-kod.

Java Mentors bästa funktioner

Få förslag i realtid för renare och kraftfullare kod, med hjälp av maskininlärning.

Lär dig grundläggande begrepp som OOP, datastrukturer och hantering av undantagsfel.

Översätt kommentarer i klartext till funktionell kod

Begränsningar för Java Mentor

Grundliga kodgranskningar kräver betydande tid och ansträngning från både mentorer och adepter.

Priser för Java Mentor

Tillgängligt med ett gratis ChatGPT-konto.

Java Mentor-betyg och recensioner

Otillräckligt antal betyg

💡 Proffstips: Istället för att bara klistra in ett fel i en anpassad kodnings-GPT, se till att fråga ”Förklara varför detta fel uppstår och hur man åtgärdar det” för att få ett mer användbart och detaljerat svar.

19. PHP Mentor (bäst för PHP-utveckling och felsökning av serversidiga skript)

via PHP Mentor

PHP Mentor är din AI-drivna guide till att bemästra PHP, oavsett om du bygger dynamiska webbplatser, arbetar med databaser eller optimerar backend-prestanda. Den hjälper dig att skriva renare och effektivare kod samtidigt som du undviker vanliga fallgropar.

PHP Mentors bästa funktioner

Lär dig grundläggande begrepp som syntax, arrayer, funktioner och objektorienterad programmering.

Få bästa praxis för att förhindra SQL-injektion, XSS och andra sårbarheter.

Lär dig att interagera med MySQL och andra databaser med hjälp av PDO och MySQLi.

Begränsningar för PHP Mentor

Omfattande feedback på stora kodinlämningar kan kännas överväldigande om den inte är välstrukturerad.

Priser för PHP Mentor

Tillgängligt med ett gratis ChatGPT-konto.

PHP Mentor-betyg och recensioner

Otillräckligt antal betyg

20. Material Tailwind GPT (Bäst för att designa eleganta UI-komponenter med Material Tailwind)

via Material Tailwind GPT

Har du någonsin tillbringat timmar med att justera Tailwind-klasser, bara för att sluta med en design som ser misstänkt lik ut som ditt första utkast? Material Tailwind GPT, din AI-drivna designassistent, gör det enklare än någonsin att skapa vackra, responsiva användargränssnitt.

Den är specialiserad på att hjälpa utvecklare att skapa UI-komponenter med hjälp av biblioteket @material-tailwind/html, som kombinerar TailwindCSS-verktygsklasser med Material Design-estetik. Oavsett om det gäller knappar, formulär, navigeringsfält eller mer komplexa sektioner, skräddarsyr den varje lösning efter ditt projekts behov.

Material Tailwind GPT:s bästa funktioner

Utnyttja HTML-kodsnuttar med korta implementeringsexempel för att komma igång snabbare.

Anpassa färger, avstånd och typografi utan ansträngning med smarta Tailwind-konfigurationer.

Se till att din användargränssnitt ser bra ut på alla skärmstorlekar med mobilvänliga komponentförslag.

Material Tailwind GPT-begränsningar

Begränsad dokumentation kan göra det svårt

Material Tailwind GPT-prissättning

Tillgängligt med ett gratis ChatGPT-konto.

Material Tailwind GPT-betyg och recensioner

3. 7/5 (20+ betyg)

21. Bootstrap Buddy (Bäst för att skapa responsiva webbplatser med Bootstrap)

via Bootstrap Buddy GPT

Har du spenderat för mycket tid på att brottas med Bootstrap-klasser för att till slut ändå få ett resultat som inte känns helt rätt? Bootstrap Buddy, din AI-drivna kompis med intelligenta kodförslag, färdiga komponenter och anpassning i realtid, gör det enklare att bygga snygga, responsiva webbplatser utan att behöva bry dig om koden.

Bootstrap Buddys bästa funktioner

Få AI-drivna förslag på rutnät, knappar, formulär och navigeringsfält.

Justera stilar, färger och layouter utan ansträngning så att de passar ditt projekts varumärke.

Skriv renare, mer underhållbar Bootstrap-kod med optimerad klassanvändning.

Begränsningar för Bootstrap Buddy

Fördesignade komponenter kan kräva manuell kodning för fullständig anpassning.

Priser för Bootstrap Buddy

Tillgängligt med ett gratis ChatGPT-konto.

Bootstrap Buddy-betyg och recensioner

4. 1/5 (60+ betyg)

22. Code Guru (Bäst för automatiserade kodgranskningar, funktionsoptimering och generering av enhetstester)

via Code Guru

Code Guru är ett AI-drivet verktyg som är utformat för att hjälpa utvecklare att förbättra kvaliteten och effektiviteten i sin kod. Det erbjuder detaljerade kodgranskningar, optimerade funktioner och omfattande enhetstester, vilket ger tydlig vägledning för att säkerställa att koden är effektiv, väl dokumenterad och följer bästa praxis.

Code Guru bästa funktioner

Få djupgående analyser av din kod för att identifiera potentiella problem och områden som kan förbättras.

Generera grundliga enhetstester för att säkerställa kodens tillförlitlighet och underlätta underhållet.

Identifiera prestandaflaskhalsar i din applikation genom att analysera runtime-beteendet.

Begränsningar för Code Guru

Optimerade funktionsförslag kan kräva manuella justeringar för unika projektbehov.

Priser för Code Guru

Tillgängligt med ett gratis ChatGPT-konto.

Code Guru-betyg och recensioner

4. 1/5 (10 000+ betyg)

📚 Läs också: Utvecklare och kodningsgemenskaper att gå med i

Det finns många AI-kodningsverktyg, men låt oss vara ärliga – utan en bra plats att hålla reda på allt kommer du att sluta med en kodningsklovnbil. Det är därför du behöver ett verktyg som ClickUp för att hålla dina AI-drivna kodningsprojekt organiserade och fungera smidigt.

ClickUp (bäst för att generera kodsnuttar och hantera mjukvaruprojekt)

ClickUp är inte bara till för att organisera uppgifter – det är en app för allt som har med arbete att göra, för utvecklare och mjukvaruteam som använder AI för kodning och mjukvaruprojektledning.

Här är några funktioner som är särskilt utformade för dem.

🧠 ClickUp Brain för AI-driven kodning och koddokumentation

ClickUp Brain ger dig AI-assistans i realtid direkt i din arbetsmiljö, vilket effektiviserar utvecklarnas planering, skrivande, dokumentering och samarbete kring kod.

Oavsett om du skriver en funktionsspecifikation eller sammanfattar en felrapport, gör den det tunga arbetet med kodningsdokumentation för att undvika manuella anteckningar.

Automatisera skrivandet av teknisk dokumentation med ClickUp Brain

Du kan använda det för:

Generera dokumentation från uppgiftskommentarer

Skapa sammanfattningar av utvecklingsmöten eller PR-diskussioner

Automatisk skrivning av ticketbeskrivningar från utvecklaranteckningar

Inte bara det, ClickUp Brain kan också hjälpa till med själva koden genom att:

Generera kodsnuttar direkt

Granska och förklara kodblock

Felsök problem genom att ställa frågor på ett enkelt språk

Få hjälp med kodning i vilket kodningsspråk som helst med ClickUp Brain.

Den stöder flera programmeringsspråk och hjälper utvecklare att arbeta snabbare utan att behöva hoppa mellan olika verktyg. Tänk på den som en inbyggd kodningsassistent i ditt projektledningsutrymme.

Generera kodsnuttar på några sekunder med ClickUp Brain

Dessutom kan ClickUp Brains AI Knowledge Manager söka igenom hela ditt arbetsområde och ge svar hämtade från wikis, uppgifter och dokument – som en ChatGPT för ditt företags hjärna. Så istället för att pinga teammedlemmar eller gräva igenom trådar, kan du bara fråga.

”Vad är slutpunkten för vår API för användarinloggning?”

”Visa mig det senaste beslutet om React-migreringen.”

”Vilken sprint inkluderar cachinguppdateringen?”

Hämta information från din arbetsyta snabbare genom att fråga ClickUp Brain.

💡 Proffstips: Använd ClickUp Docs för att lagra dina kodningsriktlinjer, API-referenser och arkitekturbeslut – och låt sedan ClickUp Brain göra dem direkt tillgängliga. Behöver du referera till hur token-autentisering fungerar eller var en konfigurationsfil finns? Fråga bara ClickUp Brain, så hämtar den svaret direkt från dina dokument – utan att du behöver leta och utan att kontexten går förlorad.

🤝 ClickUps GitHub- och GitLab-integrationer för realtidsöverblick

Kombinera dina projekt och kod enkelt med ClickUps GitHub- och GitLab-integrationer.

GitHub-kodförvar är en guldgruva för utvecklare, med open source-projekt, samarbetsverktyg och AI-driven kodningshjälp. Synkronisera commits, grenar och pull-förfrågningar direkt i uppgifterna med ClickUp Integrations.

Med GitHub/GitLab-aktivitet (som commits och PR) kopplad till uppgifter kan du referera till dem via ClickUp Brain när du sammanfattar kodändringar, skriver dokumentation eller svarar på frågor om en funktion.

När en pull-begäran har länkats kan du använda ClickUp Brain för att automatiskt generera uppföljningsuppgifter, testfall eller dokumentation.

🔑 Viktig insikt: Genom att synkronisera ditt utvecklingsarbete till ClickUp ger du ClickUp Brain mer relevant data att utgå ifrån, så att dess AI-svar blir mer exakta och hjälpsamma.

🧑🏻‍💻 Formatering av kodblock

ClickUp stöder rich text-redigering med kodblock i markdown-stil – perfekt för att dela kodsnuttar, skript eller konfigurationsfiler direkt i uppgifter, kommentarer och dokument. Omge bara din kod med tre bakåtstreck (“`).

Dela enkelt kodsnuttar inom dina uppgifter eller ClickUp Docs.

Varför är det användbart, undrar du? Jo, därför att det:

Håller tekniska konversationer tydliga och läsbara

Behåller indrag och formatering för enkel kopiering och klistring.

Fungerar utmärkt med ClickUp Brain – så att det kan förklara eller optimera din kod med fullständig kontext.

Generera kodblock med ClickUp Brain

📊 ClickUp Dashboards för en översikt över prestanda i realtid

Förbättra prestandan med ClickUp Dashboards

ClickUp Dashboards ger teknikteam ett kontrollcenter i realtid för sina projekt. Använd anpassade kort för att spåra aktiva sprintar, öppna pull-förfrågningar, buggköer eller uppgiftsstatus per tekniker – allt i en vy.

Tidrapporter visar exakt hur lång tid funktioner eller korrigeringar tar, vilket hjälper dig att uppskatta framtida utvecklingsarbete mer exakt.

Arbetsbelastningsdiagram visualiserar teamets kapacitet så att du kan undvika att överbelasta viktiga medarbetare.

Burndown- och hastighetsdiagram är perfekta för agila team – de hjälper dig att övervaka sprintens hälsa och upptäcka scope creep i ett tidigt skede.

Teamets prestationsrapporter avslöjar hinder, fastnade uppgifter eller försenat arbete innan de hindrar leveransen.

Oavsett om du leder ett litet utvecklingslag eller skalar över pods, hjälper ClickUp Dashboards dig att ligga steget före leveransrisker och leverera snabbare med självförtroende.

⚙️ Agil och Scrum-projektledning

Hantera utvecklingsprojekt effektivt från start till mål med ClickUp för mjukvaruteam.

Hantera sprints, spåra backloggar och planera mjukvarureleaser med ClickUp för mjukvaruteam.

Kom igång snabbt med färdiga mallar för mjukvaruutveckling som är utformade för att organisera allt från sprintplanering till felspårning – så att ditt team kan arbeta organiserat och effektivt.

Till exempel förser ClickUp Software Development Template produkt-, design-, teknik-, QA- och utvecklingsteam med allt de behöver för att komma igång med ClickUp!

Få en gratis mall Hantera hela livscykeln för mjukvaruutveckling på ett ställe med ClickUp – från backlog till release.

Spåra buggar, funktioner, sprints och releaser med färdiga uppgiftsstatusar, Agile-vyer och anpassade fält som är skräddarsydda för tekniska arbetsflöden.

Oavsett om du är en ensam utvecklare eller leder ett tvärfunktionellt team håller den här mallen kod, samarbete och leverans samordnade – så att du kan leverera snabbare och med färre överraskningar.

Chelsea Bennett, Brand Engagement Manager på Lulu Press, delade med sig av sina erfarenheter av ClickUp:

En projektledningsplattform är viktig för ett marknadsföringsteam, och vi uppskattar att den hjälper oss att hålla kontakten med andra avdelningar. Vi använder ClickUp bokstavligen varje dag, för allt. Det har varit till stor hjälp för vårt kreativa team och har gjort deras arbetsflöde bättre och mer effektivt.

En projektledningsplattform är viktig för ett marknadsföringsteam, och vi uppskattar att den hjälper oss att hålla kontakten med andra avdelningar. Vi använder ClickUp bokstavligen varje dag, för allt. Det har varit till stor hjälp för vårt kreativa team och har gjort deras arbetsflöde bättre och mer effektivt.

Begränsningar för ClickUp

Det finns en inlärningskurva för förstagångsanvändare.

ClickUp-priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Koda snabbare och hantera mjukvaruprojekt bättre med ClickUp

Vi har gått igenom en rad AI-mentorer, buggjägare och UI-experter. Skriver du fortfarande kommentarer manuellt och felsöker med endast "console.log"? Du kodar med en stentavla och en mejsel. Och låt oss vara ärliga: Vem har tid för det?

Enligt erfarna kodare är att använda GPT:er för kodning som att ge dina kodningssuperkrafter en fyrdubbel espresso. Även med alla dessa fantastiska GPT:er behöver du fortfarande en plats där du kan hantera dina projekt, samarbeta med ditt team och spåra dina briljanta idéer.

Det är där ClickUp kommer in! Med AI-driven kodningshjälp, Git-integrationer, agila arbetsflöden och rapporteringsverktyg är det den ultimata allt-i-ett-plattformen för utvecklare.

Omfamna framtiden inom kodning och mjukvaruutveckling. Registrera dig för ClickUp idag!