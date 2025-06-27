Gratis mallar för släktträd i Google Sheets

Det börjar med en dammig låda på vinden, några svartvita fotografier och namn som är lätt skrivna med blyerts på baksidan – fragment av en familjehistoria som väntar på att pusslas ihop.

Med tiden växer familjer, glider ifrån varandra och kommer tillbaka tillsammans, och lämnar ofta efter sig minnen som är svåra att organisera eller spåra. Ändå bidrar var och en av dessa stunder till en rik väv av gemensam historia och gemenskap.

För att få en överblick kan en mall för släktträd i Google Sheets vara förvånansvärt effektiv. Med en tydlig layout hjälper den dig att upptäcka kopplingar, kartlägga relationer, bevara berättelser och sätta fokus på din familjs historia.

Du behöver inte spendera mycket pengar för att organisera generationer av familjehistoria – bara lite tid och rätt mall.

Låt oss hitta den perfekta mallen för dig. 🖌️

Vad kännetecknar en bra mall för släktträd i Google Sheets?

En gedigen mall för släktträd i Google Sheets gör din familjehistoria enkel och tydlig att följa, och lätt att uppdatera. Här är vad du ska leta efter i ett välorganiserat släktträd. 👀

Organiserad struktur för relationer: Börjar med en gemensam förfader och förgrenar sig efter generation, med namn och relationer utlagda över rader eller kolumner

Visuell tydlighet och läsbarhet: Använder olika färger, fet text och ramar för att separera grenar och markera viktiga detaljer.

Utbyggbarhet och flexibilitet: Uppdateras enkelt när du hittar fler släktingar, med tillräckligt med utrymme för att lägga till födelsedatum, platser eller anteckningar utan att det blir rörigt.

Integrering av foton och länkar: Låter dig lägga till familjefoton direkt i celler och inkludera länkar till album, dokument eller släktforskningswebbplatser för en personlig och interaktiv approach.

Samarbete: Gör det enkelt för familjemedlemmar att delta, redigera eller kommentera, och fortsätt dela enkelt med alternativ för utskrift eller digital kopia.

Åtkomst i flera format: Du kan ladda ner eller exportera släktträdet i olika format, till exempel Google Docs eller till och med Google Slides för presentationer eller rapporter, och förvara och synkronisera allt på ett bekvämt sätt i Google Drive.

🧠 Rolig fakta: Världens största dokumenterade släktträd tillhör Konfucius, ja, den kinesiske filosofen. Hans släktlinje har dokumenterats kontinuerligt i över 2 500 år och sträcker sig över 80 generationer.

Google Sheets-mallar för släktträd

Har du hittat ett gammalt foto och känner inte igen hälften av personerna på det? Då är det dags att börja bygga ett släktträd. 💁

Prata med släktingar och samla in deras berättelser, eller dyka ner i familjearkiven. Dessa mallar ger dig den startpunkt du behöver.

1. Mall för släktträd i Google Sheets från Template. Net

Vill du inte att en mall ska begränsa dig till ett enda format? Google Sheets Family Tree Chart Template by Template. Net fungerar smidigt i Excel och Google Sheets utan att kräva extra verktyg, prenumerationer eller komplicerade inställningar.

Du kan lägga in så många generationer du vill, anpassa designen efter din familjs historia och uppdatera den allteftersom din forskning avslöjar nya ansikten och aspekter. Dessutom ingår en livstidslicens för kommersiellt bruk. Det betyder att du inte behöver oroa dig för attributregler eller dolda användningsbegränsningar. Du laddar ner den en gång och kan sedan anpassa den precis som du vill.

✅ Perfekt för: Personer som letar efter ett enkelt, anpassningsbart släktträdsdiagram utan extra verktyg eller prenumerationer.

💡 Proffstips: Ett Google Docs-knep för att skapa ett släktträd är att använda Infoga > Ritning och bygga ett enkelt visuellt släktträd med hjälp av former och linjer. Det är en snabb lösning när du inte vill lägga tid på att leta efter mallar.

2. Familjeträdsmall för Google Sheets från Vertex 42

via Vertext42

Google Sheets-familjeträdsmallen från Vertex 42 har en bra balans mellan struktur och flexibilitet. Du kan arbeta praktiskt med utskrivbara tomma diagram eller arbeta digitalt med versioner för Google Sheets, Excel eller Word, beroende på vad som passar din stil.

En genomtänkt funktion är möjligheten att lägga till foton för varje person direkt i släktträdet. Att se ansikten bredvid namnen kan göra det hela mer personligt och ärligt. Beroende på hur långt tillbaka du vill gå kan du också välja hur många generationer du vill inkludera, med layouter för fyra, sex eller till och med sju generationer.

Excel-versionen innehåller även olika layoutstilar och orienteringar, vilket gör det enklare att anpassa i takt med att ditt släktträd växer. Och om du inte är säker på var du ska börja finns det ett exempel på Kennedy-familjens släktträd som kan ge dig en känsla för hur det hela hänger ihop.

✅ Perfekt för: Nybörjare och hobbyhistoriker som skapar ett släktträd utan att skriva anpassade formler eller krångla med formatering.

3. Familjeträdsmall för Google Sheets av Someka

via Someka

Om du någonsin har funderat på att spåra ditt släktträd på samma sätt som du skulle kartlägga Skywalker-släkten, är Google Sheets Star Wars Family Tree Template by Someka ett roligt ställe att börja på.

Den är förifylld med bekanta namn som Luke Skywalker och Shmi Skywalker. Layouten är också helt anpassningsbar. Du kan enkelt byta ut karaktärer och använda den för att kartlägga din egen familj, oavsett hur komplexa kopplingarna är. Den är tillgänglig för Excel och Google Sheets, så du kan enkelt göra uppdateringar och redigeringar online eller offline.

✅ Perfekt för: Star Wars-fans som gillar att ge sitt släktträd en unik twist med ett interaktivt släktregister som är inspirerat av popkulturen.

4. Mall för släktträd med 6 generationer från Vertex 42

via Vertex 42

Mallen 6-Generation Family Tree Template, skapad av Jon och Jim Wittwer, är ett av de mest praktiska och visuellt effektiva alternativen för större släktträd.

Denna mall är utformad med tanke på verklig släktforskning och löser ett vanligt problem. De flesta släktträd med flera generationer klämmer in namn i små rutor eller slösar bort värdefullt utrymme. Denna mall balanserar på ett smart sätt kompakthet med tydlighet och rymmer sex generationer på en enda sida utan att namnen blir oläsliga.

Du kan till och med anpassa det med foton, även om platshållarna för bilder är ganska små på grund av utrymmesbegränsningar. Som en bonus innehåller filen ett 7-generationskalkylblad enligt den senaste uppdateringen – perfekt för dem som vill dyka ännu djupare in i sina förfäders historia.

🔍 Visste du att? Innan modern arkivering infördes förde brahminfamiljer i Indien handskrivna släktregister som kallades Panjis. De var så viktiga att äktenskap ofta arrangerades först efter att kompatibiliteten hade kontrollerats genom dessa register.

Begränsningar vid användning av Google Sheets för släktträd

Google Sheets erbjuder ett gratis och tillgängligt alternativ för att kartlägga dina familjedata, men dess användbarhet minskar kraftigt när du försöker bygga ett släktträd som omfattar flera generationer eller är mycket detaljerat.

Här är en närmare titt på begränsningarna (tillsammans med en bättre lösning som gör att dina problem försvinner):

Visuella och layoutmässiga begränsningar

Google Sheets saknar avancerade visuella anpassningsmöjligheter, såsom möjligheten att lägga till former, använda dra-och-släpp-positionering eller intuitivt separera familjegrenar.

✅ För att lösa detta kan du använda ClickUp Mind Maps för att visuellt organisera familjegrenar med drag-och-släpp-flexibilitet, kopplingar, anpassade former och etiketter, perfekt för komplexa släktträd över flera sidor eller generationer. Skapa ett anpassat släktträd med ClickUp Mind Maps och länka det till uppgifter för din släktforskning med ett enda klick.

Skalbarhetsproblem

När du lägger till fler medlemmar eller utökar familjedata över generationer kan Google Sheets bli rörigt. Den manuella formatering som krävs för att hålla relationerna tydliga blir snabbt ohanterlig.

✅ ClickUps 15+ vyer, särskilt tabeller och listor, låter dig gruppera familjemedlemmar efter generation, släktlinje eller region. Du kan enkelt växla mellan synlighet, dela upp träd i sektioner eller expandera dem över flera sidor med länkade dokument och uppgifter.

Begränsad diagram- och grafikfunktion

Organisationsschemafunktionen i Google Sheets är i bästa fall grundläggande – den stöder inte böjda linjer, dynamiska kopplingar eller detaljerade anteckningar som gör släktträd lätta att tolka.

✅ ClickUp Whiteboards ger dig fullständig kontroll över kopplingar, former, linjetyper och utseende. Du kan till och med lägga till foton i ditt släktträd. Detta gör ditt släktträd vackert, funktionellt och lätt att följa, även med komplexa grenar eller stegrelationer. Anpassa ditt släktträd med flera olika stilalternativ och möjligheten att bädda in bilder i ClickUp Whiteboards.

Läs mer om allt du kan åstadkomma med ClickUp Whiteboards 👇🏽🎥

Funktionalitet och analytiska begränsningar

Google Sheets saknar de avancerade funktionerna som finns i avancerad släktforskningsprogramvara. Det erbjuder inte automatisk spårning av släktskap, länkning av poster eller möjlighet att integrera med externa familjedatakällor.

✅ Använd ClickUp Custom Fields för att märka relationer (t.ex. mor/far, syskon, svärföräldrar), ClickUp Automations för att identifiera luckor (som saknade födelsedatum) och till och med bädda in tredjepartsdatabaser direkt i uppgifter med hjälp av ClickUps inbäddnings- och integrationsfunktioner.

Alternativa mallar för släktträd i Google Sheets

Om du letar efter mallar för släktträd som går utöver Google Sheets begränsningar vet du nu att ClickUp erbjuder några uppfriskande alternativ. Den visuella samarbetsprogramvaran, som är känd för sin flexibilitet när det gäller uppgifts- och projektledning, erbjuder anpassningsbara, visuellt tilltalande och användarvänliga mallar.

Här är en lista över de bästa! 🧰

1. ClickUp-mall för släktträd

Hämta gratis mall Organisera, lagra och samarbeta kring släktforskning med ClickUp-mallen för släktträd.

Om du letar efter ett visuellt och kollaborativt sätt att kartlägga din familjehistoria är ClickUp Family Tree Template ett utmärkt ställe att börja på. Den är förkonfigurerad med ClickUp Whiteboards, så du är inte begränsad till fasta layouter. Du kan dra, släppa, koppla och anpassa varje element (precis som du vill).

Börja med att lägga till ditt efternamn högst upp, och därifrån är det en resa uppifrån och ner genom din släktlinje. Dubbelklicka för att redigera namn, datum, bilder eller detaljer, och använd kopplingar för att skapa relationer mellan generationerna.

Gränssnittet gör det hela ännu bättre. Vill du duplicera en familjegren? Tryck bara på Ctrl eller Cmd + D. Behöver du gruppera eller avgruppera element? Det gör du med några få tangenttryckningar. Dessutom kan du bjuda in andra familjemedlemmar att bidra i realtid eftersom det är en samarbetswhiteboard.

✅ Perfekt för: Visuella tänkare och släktforskare som behöver ett interaktivt sätt att bygga och dela sitt släktträd.

📮 ClickUp Insight: Cirka 90 % av alla människor sätter upp mål relaterade till hälsa eller karriärutveckling, men passionerade projekt och hobbyer hamnar ofta i skymundan. Men roliga idéer förtjänar också att lyftas fram. Skriv ner dem i ClickUp Notepad eller skissa upp dem via ClickUp Whiteboards, och slutför de kreativa projekt – som att bygga ett släktträd – som du har "tänkt ta itu med" i månader. Allt du behöver är en plan. 🤓 💫 Verkliga resultat: ClickUp-användare säger att de kan ta sig an ~10 % mer arbete – inklusive det roliga – sedan de bytte till verktyget.

2. ClickUp-mall för släktdiagram på whiteboard

Hämta gratis mall Förstå komplexa relationer mellan människor och grupper med ClickUp Kinship Diagram Whiteboard Template.

ClickUp Kinship Diagram Whiteboard Template är en annan intuitiv lösning för att visualisera familjerelationer. Till skillnad från traditionella statiska diagram kan du enkelt rita komplexa familjerelationer.

Det är särskilt användbart för dem som vill förstå komplexa familjedynamiker eller för yrkesverksamma som hjälper kunder att utforska sin genealogiska bakgrund.

Du kan skapa uppgifter med anpassade statusar som Öppen och Slutförd för att övervaka framstegen för varje relationskartläggning. Dessutom kan du använda anpassade fält för att kategorisera och lägga till attribut.

✅ Perfekt för: Släktforskare som behöver kartlägga invecklade och komplexa familjediagram och relationer med ett mer analytiskt whiteboardformat.

📖 Läs också: Bästa whiteboardprogram för samarbete

3. ClickUp-mall för organisationsschema

Hämta gratis mall Skapa ett överskådligt, strukturerat släktträd med ClickUp Org Chart Template.

ClickUp Org Chart Template var ursprungligen avsedd för att skapa organisationsscheman (som namnet antyder), men ger dig också en redigerbar yta där du kan organisera ditt släktträd visuellt. Den är uppbyggd med en stegvis, top-down-layout som låter dig kartlägga generationer tydligt, oavsett om du spårar din närmaste familj eller dyker ner i utökade grenar.

Dubbelklicka för att lägga till namn, födelsedatum eller personuppgifter, och använd kopplingar för att enkelt definiera relationer mellan föräldrar och barn samt syskon.

När ditt släktträd utvecklas kan du omorganisera sektioner på några sekunder utan att behöva bygga om något (perfekt för att återknyta kontakten med avlägsna kusiner eller upptäcka nya släktlinjer). Du kan också lägga till färger för att gruppera släktlinjer, infoga kommentarer eller fotnoter för att ge mer kontext och samarbeta live med släktingar genom att tagga dem direkt i dokumentet.

✅ Perfekt för: Släktforskare, återföreningsplanerare eller alla som dokumenterar släktstrukturer över flera generationer.

🧠 Rolig fakta: Den tidigaste kända illustrationen av ett släktträd – Jesseträdet – går tillbaka till 1100-talet. Det var ett medeltida sätt att visa Jesu släktskap och ritades ofta i vackra mångfärgade glasmålningar eller ristades in i katedralväggar.

4. ClickUp Blank Mind Map Template

Hämta gratis mall Skapa ett levande släktträd med ClickUps tomma mind map-mall.

ClickUp Blank Mind Map Template ger dig en fri form för att utforma ditt släktträd precis som du vill ha det. Dess dra-och-släpp-layout gör det till ett av de mest anpassningsbara mind map-exemplen för att visualisera generationsrelationer.

Börja med ett centralt namn eller en idé och utvidga i valfri riktning, till exempel genom att spåra släktlinjer, sammanfoga familjegrenar eller lägga till sidohistorier. Lägg till namn, födelsedatum, släktskap och anpassade anteckningar. Om du vill gå längre än grunderna kan du även infoga foton, kulturella traditioner eller viktiga händelser för att berika din familjs berättelse.

Eftersom det är byggt på ClickUp Whiteboards är realtidssamarbete inbyggt. Du kan bjuda in syskon, kusiner eller äldre släktingar att lägga till det de minns. Visst är det roligt?

✅ Perfekt för: Kreativa släktforskare eller lärare som vill ha fullständig visuell frihet för att skapa ett släktträd, inklusive kulturella arv.

När du har lagt till din familjehistoria i ClickUp – med hjälp av uppgifter, anpassade fält och till och med relationer för att kartlägga generationer – är det enkelt att hålla reda på allt.

ClickUp Brain är inbyggt i arbetsytan och är ett utmärkt verktyg för att hitta allt du behöver. Oavsett om du letar efter en farfarsfars födelsedatum eller en anteckning som din kusin lade till för flera månader sedan, är det bara att fråga.

Prova till exempel "Vilket år föddes farfar Joe?" och få fram det mest relevanta resultatet, vilket sparar tid och grävande.

🔍 Visste du att? Innan papper och kalkylblad fanns, fördes familjehistorien vidare muntligt, särskilt i afrikanska och arabiska kulturer. Berättare som grioterna i Västafrika var levande arkiv för familjens släktlinje och memorerade och reciterade generationer av förfäder under ceremonier.

5. ClickUp-mall för fotokatalog

Hämta gratis mall Hitta foton genom att söka efter nyckelord och taggar för exakt spårning av släktträdet med ClickUp Photo Directory Template.

Vill du visa din släkt med foton? ClickUp Photo Directory Template visar familjeprofiler med foton, namn och ytterligare information i ett rutnätliknande layout. Varje "kort" kan representera en familjemedlem, och du kan anpassa fälten så att de innehåller födelsedatum, platser, relationer eller till och med intressanta fakta och familjehistorier.

Istället för att bläddra igenom rader av text eller kalkylblad får du en fotobaserad vy av ditt släktträd, vilket gör det perfekt för presentationer och släktträffar. När ditt släktträd växer och ny information dyker upp kan du enkelt uppdatera mallen.

✅ Perfekt för: Familjer som vill visa upp sitt släktträd med visuellt fokus på foton

Återupplev din familjehistoria med ClickUp

Om du har använt Google Sheets för att skapa ett organiserat släktträd som representerar olika generationer vet du redan att det är en utmärkt utgångspunkt – enkelt, tillgängligt och bekant. Men ett kalkylblad har sina begränsningar när ditt släktträd börjar växa eller du vill ha mer visuell berättarteknik, anpassningsmöjligheter och samarbete.

Det är där ClickUp kommer in. Dess steg-för-steg-guider och visuella mallar, som whiteboards, tankekartor och till och med fotokataloger, gör det roligt, interaktivt och enkelt att utveckla. Du kan dra och släppa, färgkoda grenar, ladda upp foton och till och med samarbeta med släktingar i realtid, oavsett var de befinner sig.

Är du redo att gå bortom de små cellerna? Registrera dig för ClickUp gratis idag! ✅