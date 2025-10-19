De 8 bästa programvarorna för kostnadskontroll för byggprojekt 2025

Byggbudgetar har en egen vilja. Så fort du tappar kontrollen exploderar kostnaderna. McKinsey rapporterar att 98 % av megaprojekten överskrider budgeten med över 30 % och drabbas av allvarliga förseningar. Tänk dig ritningsändringar mitt i byggprocessen, saknade tidrapporter och ett Excel-fel som leder till en katastrof i sexsiffriga belopp.

Ändå förlitar sig 80 % av entreprenörerna fortfarande på manuell spårning, vilket leder till fel och kaos. Lösningen? Programvara för kostnadskontroll inom byggbranschen som automatiserar utgifter, flaggar avvikelser i realtid och samlar alla poster i en överskådlig instrumentpanel.

I den här guiden utforskar vi de bästa verktygen för kostnadskontroll inom byggbranschen som hjälper dig att undvika kostnadsöverskridanden, fatta datadrivna beslut och hålla alla projekt inom tidsramen och budgeten. 🏗️

Ena minuten är du på rätt spår, nästa minut har din budget spårat ur. Dessa verktyg hjälper dig att ligga steget före – upptäcka problem tidigt och hålla kostnaderna under kontroll.

Verktyg Bäst för Bästa funktioner Priser ClickUp Projektledning och kostnadsspårning inom byggbranschen Teamstorlek: Enskilda personer till företag Anpassade vyer, uppgiftshierarkier, Gantt-diagram, RFI- och godkännandeformulär, finansiella instrumentpaneler Gratis för alltid; Anpassning för företag tillgänglig Procore Kontrollera dokument och samarbeta mellan teamTeamstorlek: Medelstora till stora entreprenadföretag Budgetuppföljning, integrerade tidrapporter, rollbaserad åtkomst, över 400 integrationer Anpassad prissättning RedTeam Finansiell översikt i realtid och operativ effektivitet Teamstorlek: Generalentreprenörer, kommersiella byggföretag Omvandling av kostnadsberäkningar till budget, ändringsorder, anbudsjämförelser, mobil åtkomst Anpassad prissättning CoConstruct Hantera bostadsbyggande i samarbete med kunden Teamstorlek: Byggare av specialanpassade hus, renoverare Tvåvägssynkronisering med QuickBooks, urvalsblad, budget jämfört med faktiskt, kundportaler Anpassad prissättning Autodesk Build Spåra projektets prestanda och synkronisera fältkontoret Teamstorlek: Stora entreprenörer, AEC-företag PCO:er och ändringsorder, RFI:er/inlämningar, redovisningsintegrationer, regelbaserade godkännanden Från 140 USD/användare/månad; alternativ för obegränsat antal användare anpassningsbara Fieldwire Uppgiftshantering på arbetsplatsen och samordning på fältet Teamstorlek: Fältpersonal, underleverantörer, små GC-team Budgetmodul, import av kostnadskoder, planering av pålägg, API för BI-integrationer Gratis plan tillgänglig; Betalas från 54 $/användare/månad CMiC Sammanför finansiella data med ERP-klassade kontroller Teamstorlek: Stora byggföretag Huvudbok, löner, inköp, mobila fältdata, analys Anpassad prissättning Sage Intacct Molnbaserad redovisning och finansiell översikt i realtid Teamstorlek: Entreprenörer med flera enheter, ekonomiteam GL/AP/AR, WIP-verktyg, smarta händelser och regler, AI-assisterad automatisering Anpassad prissättning

Vad du bör leta efter i kostnadskontrollprogramvara för byggbranschen

Byggarbetsplatser är som orkestrar – en felaktig ton och hela framförandet spårar ur. Du behöver mer än en huvudbok; du behöver en dirigentpinne för att harmonisera budgetar, deadlines och resurser i realtid.

🧠 Visste du att: 1989 slog Hard Dollar det första digitala spiken i kistan för gammaldags kostnadsberäkningar och ersatte tråkiga matematiska beräkningar med automatiserad magi.

Här är vad ett kostnadskontrollprogram för byggbranschen bör hjälpa dig med:

Kostnadsuppföljning : Övervaka utgifter för material, arbetskraft och utrustning i realtid.

Automatiska budgetvarningar : Skicka aviseringar när kostnaderna överskrider fördefinierade gränser, så att teamen kan vidta åtgärder omedelbart.

Avancerad prognostisering: Förutse framtida utgifter baserat på historiska data och utgiftstrender för att undvika oväntade ekonomiska överraskningar.

Anpassade instrumentpaneler : Få en personlig visning av de viktiga data och mätvärden som du vill spåra när : Få en personlig visning av de viktiga data och mätvärden som du vill spåra när du hanterar byggprojekt.

Resurshantering : Spåra användningen av arbetskraft, material och utrustning för att säkerställa optimal resursanvändning.

Integration: Integrera med populära plattformar som QuickBooks, Xero och Sage för smidiga arbetsflöden.

Hantera förändringar och variationer: Spåra ändringar i omfattningen, uppdatera budgetar och upprätthåll finansiell transparens med intressenterna.

Hantering av underleverantörer och offertförfrågningar: Automatisera jämförelser av anbud, säkerställ korrekta avtal och förhindra onödiga kostnadsökningar.

Den bästa programvaran för kostnadskontroll för byggprojekt

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på produkternas verkliga värde. Här är en detaljerad beskrivning av hur vi granskar programvara på ClickUp.

Vi har valt ut den bästa kostnadskontrollprogramvaran som effektiviserar arbetsprocesserna för byggföretag, projektledare, kalkylerare, ekonomiteam och entreprenörer. Oavsett om du bygger storskaliga projekt eller hanterar bostadsprojekt kan dessa verktyg hjälpa dig att hålla dig inom budgeten.

Låt oss se vad de olika programmen har att erbjuda.

1. ClickUp (Bäst för projektledning och kostnadsspårning inom byggbranschen)

Följ byggprojekt från försäljning till koncept till leverans

ClickUp är en ledande molnbaserad projektledningsplattform som används av tusentals team världen över, däribland inom byggbranschen. Den effektiviserar komplexa arbetsflöden med realtidsuppdateringar, automatisering, instrumentpaneler och integrerade verktyg anpassade efter dina affärsbehov.

ClickUps programvara för projektledning inom byggbranschen hjälper team att hantera projekt genom att samla allt från förförsäljning till leverans på en intuitiv plattform. Team kan centralisera alla projektrelaterade dokument, såsom ritningar, kontrakt, godkännanden och tillstånd, i ClickUp Docs. För att göra arbetet mer samarbetsinriktat i realtid håller ClickUp Chat diskussionerna kopplade till arbetet genom att låta dig bädda in uppgifter och dokument i ett AI-drivet chattgränssnitt.

Håll feedback och diskussioner i sitt sammanhang – kopplade till uppgifter, dokument eller listor – utan att byta verktyg med ClickUp Chat.

Det är enkelt att spåra ditt teams tid med en global timer. Dessutom kan du ställa in uppskattningar och skapa rapporter som visar hur dina projekt fungerar. Du kan också skicka anpassade RFI:er och godkännandeformulär till entreprenörer och designers, tilldela uppgifter och se till att arbetsflödena flyter smidigt.

ClickUps finansiella instrumentpaneler visar var du spenderar dina pengar genom att låta dig övervaka budgetfördelningar, faktiska utgifter och vinster i realtid. Du kan också skapa anpassade instrumentpaneler för att spåra viktiga prestationsindikatorer (KPI), såsom procentandelar för slutförda projekt och budgetöverensstämmelse.

Skapa anpassade instrumentpaneler för att få insikt i dina finanser med ClickUp.

I ClickUp får du helt anpassningsbara mallar för bygghantering som innehåller verktyg för uppgifts-, projekt- och resurshantering, samt budgeteringsfunktioner.

En sådan mall är ClickUps mall för projektkostnadshantering. Den hjälper dig att spåra och kontrollera varje krona som spenderas under ditt projekt.

Få en gratis mall Beräkna, godkänn och spåra alla projektkostnader från start till mål med ClickUps mall för projektkostnadshantering.

Den innehåller sex anpassade statusar för att spåra projektkostnader och låter dig kategorisera uppgifter med attribut för att hantera dina uppgifter. Den erbjuder också anpassade vyer som Projektlista, Projektkostnadstabell och Godkännandeprocesspanel, vilket gör det enkelt att komma åt och organisera information.

Du kan använda den här mallen för att:

Spåra och övervaka projektkostnader i realtid

Planera din budget och hantera oväntade utgifter

Fatta välgrundade beslut om resursfördelning och budgetering.

En annan användbar mall är ClickUps mall för projektkostnadsanalys, som hjälper dig att jämföra kostnader mellan flera projekt.

Få en gratis mall Analysera projektets resultat med ClickUps mall för projektkostnadsanalys.

Den innehåller anpassade statusar som Slutförd, Pågående och Att göra för att spåra alla kostnadselement, fem anpassningsbara fält för att registrera viktiga kostnadsdetaljer och anpassningsbara vyer för att hålla allt organiserat och lättillgängligt.

Du kan använda den här mallen för att:

Få en tydlig bild av alla projektrelaterade utgifter

Hjälper dig att identifiera möjligheter där du kan sänka kostnaderna

Prognosera framtida kostnader och planera för kommande utgifter

ClickUps bästa funktioner

Projektövervakning : Lägg till : Lägg till anpassade fält i ClickUp , såsom beräknad budget, faktiska utgifter och kostnadsavvikelser, för att spåra och jämföra den ekonomiska utvecklingen i varje fas av ditt byggprojekt.

Spårning av tidsrelaterade kostnader: Använd Använd ClickUps tidsregistreringsfunktion för att registrera timmar som spenderats på uppgifter och jämföra dem med dina ursprungliga planer, vilket gör det enkelt att skapa detaljerade tidrapporter.

Automatiseringar: Ställ in Ställ in ClickUp Automations så att din arkitekt automatiskt får ett meddelande så snart du godkänner ritningarna, vilket säkerställer en smidig överlämning och omedelbara nästa steg utan manuell uppföljning.

Vill du veta hur du kan spara tid med automatiseringar? Titta på den här videon.

Begränsningar i ClickUp

Inlärningskurvan kan vara brant på grund av det omfattande utbudet av funktioner.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger riktiga användare om ClickUp?

Här är en recension från G2:

ClickUp levererar precis vad det lovar och är ett verkligt allt-i-ett-verktyg för att hantera allt jag behöver. Det integreras med de flesta andra verktyg som mina kunder använder och har varit en daglig nödvändighet i många år nu.

ClickUp levererar precis vad det lovar och är ett verkligt allt-i-ett-verktyg för att hantera allt jag behöver. Det integreras med de flesta andra verktyg som mina kunder använder och har varit en daglig nödvändighet i många år nu.

2. Procore (bäst för dokumenthantering och samarbete)

via Procore

Procore är ett program för projektledning inom byggbranschen som hjälper byggteam att minimera fel från dubbelarbete och osammanhängande kalkylblad genom att lagra all din finansiella data, såsom budgetar, kontrakt, ändringsorder och fakturor, i ett enda system. Integrerade tidrapporter hjälper dig att spåra arbetstimmar och tillhörande kostnader direkt mot din budget.

Med hjälp av instrumentpaneler på ägar- och ledningsnivå kan du dessutom omedelbart generera kostnadsrapporter, avvikelserapporter och lönsamhetsöversikter för att öka transparensen.

Procore bästa funktioner:

Integrera med över 400 verktyg, inklusive ERP-system som SAP, Sage, QuickBooks, BIM-programvara och andra byggverktyg.

Gör det möjligt för fältteam att ta foton, skicka in RFI:er, logga problem och hantera punch lists direkt från arbetsplatserna med mobilappen.

Erbjud rollbaserad åtkomst och anpassningsbara arbetsflöden som ger kontroll över vem som kan visa, redigera eller godkänna projektposter.

Begränsningar i Procore

För företag som inte har dedikerade projektledningsteam eller teknikexperter kan det kännas som ett heltidsjobb att navigera i Procore-gränssnittet.

Procore-priser

Anpassad prissättning

Procore-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 3 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 000 recensioner)

Vad säger riktiga användare om Procore?

Här är en recension från G2:

Vi är en kommersiell generalentreprenör och Procore har blivit oumbärligt för vår verksamhet. Vi använder det för projektledning, schemaläggning, upphandling, fakturering – ja, för allt möjligt. Vi förlitar oss på nästan alla funktioner som det erbjuder, och ärligt talat skulle vi inte kunna driva vår verksamhet utan det.

Vi är en kommersiell generalentreprenör och Procore har blivit oumbärligt för vår verksamhet. Vi använder det för projektledning, schemaläggning, upphandling, fakturering – ja, för allt möjligt. Vi förlitar oss på nästan alla funktioner som det erbjuder, och ärligt talat skulle vi inte kunna driva vår verksamhet utan det.

💡 Proffstips: Använd en programvara som erbjuder realtidsdashboards, automatiska varningar och prognosfunktioner, så att byggteamet kan identifiera kostnadsavvikelser i ett tidigt skede. Detta hjälper till att hantera projektkostnadsrisker, vidta korrigerande åtgärder och upprätthålla projektets lönsamhet.

3. RedTeam (Bäst för finansiell översikt i realtid och operativ effektivitet)

via RedTeam

Med RedTeam kan du omvandla dina kostnadsberäkningar till verkliga projektbudgetar, vilket gör det enkelt att spåra eventuella förändringar från det ursprungliga anbudet till de slutliga siffrorna. Du kan segmentera din budget efter avdelningar, kostnadskoder och andra anpassade kriterier för att förbättra kostnadskontrollen.

Med mobilappen kan team som arbetar inom byggbranschen komma åt projektinformation, uppdatera status och hantera uppgifter var som helst, vilket förbättrar produktiviteten och kommunikationen på plats.

RedTeams bästa funktioner:

Jämför flera underleverantörers anbud på ett och samma ställe och välj det bästa alternativet.

Spåra faktiska kostnader jämfört med budgeterade kostnader per projektfas eller uppgift och övervaka kostnadsavvikelser i realtid.

Automatisera skapandet av ändringsorder utifrån observationer på plats och koppla föreslagna ändringar till ursprungliga kontrakt.

RedTeams begränsningar

Verktyget har inte funktioner som en att göra-lista för att tilldela och övervaka uppgifter för anställda och följa upp dagliga framsteg.

RedTeam-prissättning

Anpassad prissättning

RedTeams betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 100 recensioner)

Vad säger riktiga användare om RedTeam?

Här är en recension från G2:

Integration med projektets intressenter, såsom arkitekter, ingenjörer och underleverantörer, på ett och samma ställe. Det sparar definitivt tid och arbete för mig.

Integration med projektets intressenter, såsom arkitekter, ingenjörer och underleverantörer, på ett och samma ställe. Det sparar definitivt tid och arbete för mig.

4. CoConstruct (bäst för hantering av bostadsbyggande)

via CoConstruct

CoConstruct är särskilt utformat för byggare och renoverare av specialanpassade bostäder. Detta verktyg för kostnadskontroll inom byggbranschen organiserar budgetar efter kostnadskoder, vilket ger chefer en tydlig överblick över utgifter, vad som har spenderats och vad som återstår.

Verktyget erbjuder ett centraliserat urvalsark som integrerar design-, beräknings- och produktionsprocesser på ett och samma ställe. När kunderna gör sina val uppdateras finanserna i realtid så att alla omedelbart kan se projektkostnaderna.

CoConstructs bästa funktioner

Övervaka beräknade kostnader jämfört med faktiska kostnader och skapa fakturor direkt från slutfört arbete.

Använd Gantt-diagram, kalendervyer och markering av kritiska vägar för att hantera scheman effektivt.

Logga dagliga aktiviteter, väderförhållanden och dela foton och uppdateringar om framstegen med kunderna från arbetsplatsen.

Begränsningar för CoConstruct

Med beräkningsverktyget kan du inte ladda alla olika beräkningar som du fått från underleverantörer i systemet och välja vilka alternativ du vill använda.

CoConstruct-priser

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av CoConstruct

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger riktiga användare om CoConstruct?

Här är en recension från G2:

CoConstruct är ett mycket användbart verktyg. Programvaran är mycket genomtänkt utformad. Budgetar, inköpsorder och ändringsorder är alla relativt smidiga och lätta att använda.

CoConstruct är ett mycket användbart verktyg. Programvaran är mycket genomtänkt utformad. Budgetar, inköpsorder och ändringsorder är alla relativt smidiga och lätta att använda.

💡 Proffstips: Vill du bli en mästare på effektiv budgethantering för kunder? Börja med dessa steg: Börja med en detaljerad budget och dela upp den i tydliga kategorier och delmål.

Ställ in utgiftstakter som kräver godkännande och använd automatiserade arbetsflöden för att hantera ändringsorder.

Ge regelbundna, tydliga finansiella uppdateringar som visar budgetens utveckling, faktiska kostnader och eventuella risker eller avvikelser med föreslagna lösningar.

Se alltid till att avsätta en buffert (5–10 %) för oförutsedda utgifter, följ upp dess användning separat och undvik att använda den för icke-nödvändiga poster.

5. Autodesk Build (bäst för att följa projektets utveckling i realtid)

via Autodesk Build

Autodesk Build kopplar samman data från både byggarbetsplatsen och kontoret så att du kan identifiera vad som driver budgetförändringar. Entreprenörer kan också använda det för att lösa utmaningar inom projektledning, såsom kostnadsöverskridanden och bristande samordning mellan arkitekter, underleverantörer, design- och fältteam.

Funktioner för schemaläggning och framstegsspårning hjälper dig att övervaka projektets tidsplan, medan verktyg för kvalitets- och säkerhetshantering säkerställer efterlevnad av regler och standarder.

Verktyget låter dig också skapa regelbaserade godkännandeprocesser och anpassade mallar för att enkelt hantera kontrakt och ändringar.

Autodesk Builds bästa funktioner

Övervaka projektbudgetar, spåra utgifter, skapa fakturor och hantera ändringsorder i realtid.

Effektivisera skapandet, spårningen och hanteringen av RFI:er och inlämningar, så att godkännanden sker i tid.

Synkronisera finansiella data genom att integrera Autodesk Build och dina redovisningssystem, såsom Sage, Viewpoint och JD Edwards.

Begränsningar för Autodesk Build

När du har skickat in en uppgift och tilldelat den till någon annan låses den, vilket gör det svårt att revidera eller korrigera misstag utan att flera personer måste involveras för att omfördela den.

Priser för Autodesk Build

Pris per användare : 140 USD per användare/månad

Obegränsad användarprissättning: Anpassad prissättning

Autodesk Build – betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 4 000 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger riktiga användare om Autodesk Build?

Här är en recension från G2:

Allt är smidigt; jag vet var alla dokument finns, jag kan navigera genom ritningarna och göra alla slags anteckningar och mätningar jag behöver och kontrollera dem när det behövs, jag kan se vem som gör ändringar och när, och samordna dem, jag kan använda appen när jag är på resande fot, hittills har jag inte behövt använda kundsupporten eftersom den är väldigt intuitiv och lätt att använda.

Allt är smidigt; jag vet var alla dokument finns, jag kan navigera genom ritningarna och göra alla slags anteckningar och mätningar jag behöver och kontrollera dem när det behövs, jag kan se vem som gör ändringar och när, och samordna dem, jag kan använda appen när jag är på resande fot, hittills har jag inte behövt använda kundsupporten eftersom den är väldigt intuitiv och lätt att använda.

🎯 Produktivitetstips: Istället för att manuellt bygga upp din kostnadsfördelningsstruktur (CBS) från grunden för varje projekt, använd en digital CBS-mall för byggbranschen. Hur hjälper det? Sparar tid under projektets uppstart genom att eliminera repetitiva arbetsuppgifter.

Säkerställer enhetlighet mellan olika projekt, vilket underlättar rapportering och analys.

Möjliggör snabba justeringar – duplicera helt enkelt mallen och ändra endast projektspecifika poster.

6. Fieldwire (Bäst för arbetsledning på byggarbetsplatser och samordning på fältet)

via Fieldwire

Fieldwire erbjuder en dedikerad budgetmodul som gör det möjligt för byggproffs att hantera projektbudgetar under hela projektets livscykel. Du kan organisera utgifter genom att definiera kostnadskoder för olika kategorier, såsom material, arbetskraft, utrustning och underleverantörer. Dessa kan också importeras från en Excel-mall för snabbare installation.

För varje budgetpost kan du med verktyget ange faktiska kostnader och bifoga styrkande handlingar, såsom kvitton och fakturor. Eftersom dessa poster uppdateras i realtid får alla berörda parter omedelbar insyn i hur de faktiska utgifterna förhåller sig till den ursprungliga budgeten.

Fieldwires bästa funktioner

Anslut system som Google Drive och Power BI via Fieldwires REST API för att extrahera, analysera och automatisera data.

Bifoga relaterade dokument, såsom RFI:er och uppgifter, till ändringsorder för omfattande dokumentation.

Skapa detaljerade rapporter om uppgiftsförlopp, inspektioner och andra mått för att få insikt i projektets prestanda.

Begränsningar för Fieldwire

Det kan vara svårt att ladda upp och byta namn på ritningar eftersom det inte går att anpassa namnen.

Priser för Fieldwire

Grundläggande

Pro : 54 dollar per användare/månad

Företag : 74 USD per användare/månad

Business Plus: 104 USD per användare/månad

Betyg och recensioner för Fieldwire

G2: 4,5/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 90 recensioner)

Vad säger riktiga användare om Fieldwire?

Här är en recension från G2:

Jag använder Fieldwire för de flesta av mina företags uppdrag. Det är ett utmärkt sätt att hålla koll på alla projekt, tidsplanering och medarbetarnas ansvar. Det fungerar även som arbetsbevis och innehåller före- och efterbilder med metadata som tid och GPS-positioner.

Jag använder Fieldwire för de flesta av mina företags uppdrag. Det är ett utmärkt sätt att hålla koll på alla projekt, tidsplanering och medarbetarnas ansvar. Det fungerar även som arbetsbevis och innehåller före- och efterbilder med metadata som tid och GPS-positioner.

📮 ClickUp Insight: 30 % av arbetstagarna håller sig till fastställda arbetstider, men 27 % arbetar regelbundet övertid och 19 % har inte någon fastställd arbetstid alls. När arbetet är oförutsägbart, hur kan du då någonsin verkligen stämpla ut? 🕰️ Automatiserad uppgiftsschemaläggning i ClickUp Calendar kan hjälpa dig att skapa mer struktur även i de mest oförutsägbara scheman. Planera din vecka, fastställ fasta arbetstider och automatisera påminnelser om att logga ut – för det är du som ska bestämma över din tid! 💫 Verkliga resultat: Lulu Press sparar 1 timme per dag och anställd med hjälp av ClickUp Automations, vilket leder till en 12-procentig ökning av arbetseffektiviteten.

7. CMiC (Bäst för att samordna finansiella data och projektledning)

via CMiC

CMiC är ett program för resursplanering (ERP) som tillhandahåller finansiella verktyg för kostnadshantering i byggprojekt, inklusive huvudbok, leverantörs- och kundreskontra samt finansiell rapportering. Det integrerar redovisning, inköp, löner och data från projektledningssystem i en enda databasplattform, så att alla team kan arbeta utifrån en enda källa.

För fältarbetare hjälper funktioner som tidrapportering, övervakning av utrustningsanvändning och hantering av arbetsorder till att förbättra produktiviteten och skicka uppdateringar i realtid till det centrala systemet.

CMiC:s bästa funktioner

Ge fältteamet tillgång till projektdata i realtid med mobilappen.

Använd analysverktyg för att få praktiska insikter om projektets prestanda, finansiella hälsa och resursutnyttjande.

Använd AI-genererade arbetsflöden och processautomatisering för att hantera projektändringar och underleverantörsuppgifter.

CMiC:s begränsningar

Backend-inställningarna är komplexa och kräver omfattande kunskap eller support från CMiC för att säkerställa korrekt kontroll utan att påverka datakvaliteten.

CMiC-prissättning

Anpassad prissättning

CMiC-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,1/5 (170+ recensioner)

Vad säger riktiga användare om CMiC?

Här är en recension från G2:

CMiC är lätt att navigera i. Layouten är intuitiv och relativt anpassningsbar. Det är enkelt att ladda ner och ladda upp filer, och det finns flera sätt att komma åt filerna.

CMiC är lätt att navigera i. Layouten är intuitiv och relativt anpassningsbar. Det är enkelt att ladda ner och ladda upp filer, och det finns flera sätt att komma åt filerna.

📚 Läs mer: De bästa rapporteringsverktygen och programvarorna

8. Sage Intacct (Bäst för molnbaserad redovisning och finansiell översikt i realtid)

via Sage Intacct

Sage Intacct är en omfattande svit av finansiella moduler, inklusive huvudbok, leverantörsskulder, kundfordringar, kontanthantering, orderhantering, inköp, fakturering och debitering. Dashboards i realtid erbjuder en detaljerad analys av data och trender, vilket bidrar till att förbättra datastödda, strategiska beslut.

Verktyget konsoliderar flera enheter, dotterbolag och valutor, vilket gör det till ett bra val för globala verksamheter. Med Smart Events och Smart Rules kan du till och med automatisera delning av rapporter och varningar.

Sage Intaccts bästa funktioner:

Registrera och hantera ändringsorder genom att automatiskt uppdatera projektbudgetar och kostnadsprognoser.

Initiera och hantera RFP-processen för att begära och samla in anbud från leverantörer.

Automatisera uppgifter och arbetsflöden med Sage Copilot, plattformens AI-assistent.

Begränsningar i Sage Intacct

Programvaran kan ibland vara långsam, särskilt när den hanterar stora datamängder eller kör komplexa rapporter.

Priser för Sage Intacct

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Sage Intacct

G2: 4,3/5 (över 3 000 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 500 recensioner)

Vad säger riktiga användare om Sage Intacct?

Här är en recension från G2:

Sage Intacct har gjort det möjligt för oss att effektivisera nästan alla redovisningsprocesser som vi tidigare utförde i andra programvarusystem. Det har eliminerat behovet av papper och arkivskåp: automatiserade företagskortssystem, ACH-betalningar och automatiserad budgetering genom integration med Martus.

Sage Intacct har gjort det möjligt för oss att effektivisera nästan alla redovisningsprocesser som vi tidigare utförde i andra programvarusystem. Det har eliminerat behovet av papper och arkivskåp: automatiserade företagskortssystem, ACH-betalningar och automatiserad budgetering genom integration med Martus.

Buildertrend är utformat för att passa byggbranschens kundsida: val, kundkommunikation och enkel schemaläggning som håller projekt och kunder samordnade. Det kopplar val till budgetar och ändringsorder så att du kan visa en kund hur en vald uppgradering påverkar slutresultatet utan att behöva gräva igenom ett dussin kalkylblad. Om ditt företag har mycket kundkontakt och du vill ha ett modernt, mobilvänligt verktyg som håller ägarna informerade, så klarar Buildertrend det utan problem.

Viewpoint är en ERP-plattform som fokuserar på djupgående ekonomi, lönehantering och jobbkostnadsredovisning för stora entreprenörer och tunga anläggningsarbeten. Den är byggd för att hantera redovisning för flera enheter, fackliga löner och komplexa projekthierarkier – den typ av backoffice-funktioner som större företag faktiskt behöver. Förvänta dig robust rapportering och tät integration med redovisningsflöden; det är den typ av motor du kör när kalkylblad och små appar inte längre räcker till.

Foundation Software är ett programpaket för jobbkostnadsredovisning som sätter AIA-fakturering, löner och projektkostnader i centrum. Det är enkelt och fokuserat: ange kostnader, koppla dem till jobb och få tillförlitliga finansiella rapporter utan onödiga detaljer. För team som vill ha gedigna redovisningskontroller och tydliga revisionsspår är Foundation ett praktiskt och smidigt val.

Håll byggkostnaderna under kontroll med ClickUp

Att välja rätt plattform för kostnadskontroll handlar om tre saker: att den passar in i ditt teams arbetsflöde, att den fungerar tillsammans med dina befintliga system och att den ger dig kristallklar finansiell översikt. Med så många alternativ på marknaden är det smartast att testa några demoversioner – först då vet du vilken som verkligen passar din process.

Om du behöver en flexibel, användarvänlig lösning som är utvecklad för byggbranschen, uppfyller ClickUp alla krav. Den samlar uppskattningar, scheman, budgetar och kommunikation i en intuitiv hubb, så att du kan upptäcka överskridanden innan de inträffar och hålla alla projekt på rätt spår.

Är du redo att bygga smartare? Prova ClickUp idag och ta kontroll över din vinst.