Gratis receptboksmallar för att organisera och dela dina favoriträtter

Trött på att skriva recept på servetter eller rota igenom kaotiska kökslådor efter det där perfekta lasagnereceptet?

Att skriva ut varje recept från grunden kan vara utmattande. Oavsett om du är en erfaren hemmakock eller bara stolt över ditt hemliga pannkakstips kan gratis receptboksmallar hjälpa dig att förvandla ditt kulinariska kaos till en vackert organiserad samling.

Att dela med sig av sina recept ska ju vara lika enkelt som att laga dem, och definitivt utan krångel med formatering.

Med dessa mallar blir det enkelt att spara, sortera och till och med dela dina favoriträtter med vänner, familj eller grannar som fortfarande är skyldiga dig Tupperware.

Är du redo att skapa ordning i ditt kök? Låt oss prata om gratis mallar som kommer att glädja din inre kokboksförfattare.

Vad är receptboksmallar?

Receptboksmallar är fördesignade layouter som gör dina recept snygga, organiserade och redo att delas. De ger dig utrymme att lista ingredienser, lägga till steg och skriva in dina egna anteckningar.

Dessutom är de mycket praktiska verktyg för effektiv matplanering. Med rätt lösning kan du:

Strukturera olika recept steg för steg på ett ögonblick

Hantera tiden bättre och slipp repetitiva formateringar och design.

Håll instruktionerna tydliga och repeterbara

Skriv ut eller dela recept som verkligen ser bra ut

Skapa lunch planer för teamet , anpassade måltidsscheman eller temakollektioner.

Låter som en souschef för receptskrivning, eller hur? Dessa lösningar fungerar bäst för hemmakockar, kockar, nutritionister, lärare eller matbloggare. Dessutom blir det enkelt och fantastiskt att spara mormors klassiker eller skriva din första kokbok med en mjuk kopia till hands.

🧠 Kul fakta: Den första kända kokboken går tillbaka till 1700 f.Kr. och är inristad i fyra lertavlor i det antika Mesopotamien! Mallar är en modern uppgradering av något som började för över 3 000 år sedan.

Vad kännetecknar en bra receptboksmall?

En välgjord receptbokmall ska kännas lika intuitiv som att följa ett recept. Tänk på dessa fem viktiga funktioner för att se till att din mall förblir enkel, flexibel och användarvänlig:

Visuellt vägledande layouter: Använd mallar med tydlig design med rubriker, ikoner eller illustrationer. En tydlig visuell struktur hjälper läsarna att snabbt överblicka, följa och laga mat med lätthet.

Valbara datafält : Välj mallar som erbjuder rullgardinsmenyer och redigerbara fält – för portioner, mått, tillagningstider och mer – för att hålla uppdateringarna konsekventa och snabba.

Anpassningsbara avsnitt : Välj layouter som låter dig justera fält som ingredienser, steg och anteckningar, så att varje recept speglar din stil och variationer.

Inbyggda spårningsverktyg : Välj mallar som innehåller funktioner som måltidsplanerare, kostnadsberäknare eller inköpslistor för att underlätta din matlagningsrutin och budgetering.

Kompatibel med flera format: Välj sidor som du enkelt kan exportera som : Välj sidor som du enkelt kan exportera som receptmallar till Google Docs , PDF-filer eller till och med PNG-filer för att redigera, skriva ut eller dela dina skapelser var som helst.

Topp 20 receptboksmallar

Att göra dina läckra recept till något som är värt att dela med sig av betyder inte att du måste ge ut en fullfjädrad kokbok. Oavsett om du samlar familjens favoritrecept, skapar innehåll till din blogg eller fixar något som är klart att tryckas, så gör rätt receptmall hela skillnaden.

Här är några gratis mallar som hjälper dig att organisera, anpassa och visa upp dina kulinariska skapelser – utan att behöva ett bokkontrakt.

1. ClickUp-matsalsbokmall

Få en gratis mall Planera måltider som ett proffs och effektivisera din vecka med ClickUp Cookbook Template.

Tar planeringen bort glädjen från din matlagning? ClickUp Cookbook Template kan snabbt bli ditt favoritverktyg för att organisera rätter. Den är särskilt bra för veckolånga måltidsplaner och för att tilldela rätter till ett litet team med sin måltidstavla i Kanban-stil.

Den har också en kalendervy så att du alltid är förberedd, ända ner till tillagningstid och ingredienser. Dessutom har ClickUp ett AI-drivet dokumentationsverktyg som heter ClickUp Docs, så att teamen kan spara tid på att skriva.

🌟 Här är varför du kommer att älska den

Skicka in måltidsinformation snabbt med ett användarvänligt intagsformulär

Hantera detaljerade recept på samma plats med en integrerad dokumentvy.

Hantera kommande uppgifter effektivt med tydliga måltidsstatusar som "brainstorm", "att laga" och "inställt".

🔑 Idealisk för: Hemmakockar eller små kockteam som vill visualisera måltidsplaneringen och förbättra matlagningen.

💡 Proffstips: Planera din vecka och dina basrätter i förväg. Det hjälper dig att spara pengar genom att köpa in större mängder. Tänk dock på hållbarheten och håll dig till naturliga konserveringsmetoder.

2. ClickUp-receptmall

Få en gratis mall Handla smartare och laga mat konsekvent med ClickUp-receptmallen.

Behöver du en allt-i-ett-receptlåda så att du aldrig missar ett steg? ClickUp-receptmallen har allt du behöver. Använd den i vilken måltidsplan som helst, använd inbyggda checklistor för smidiga matinköp och spåra allt från förberedelser till servering.

Lägg till snabba uppdateringar i kommentarsfältet efterhand. Du kan även kombinera den med kostnadsberäkningsmallar för att hålla koll på måltider och budgetar.

🌟 Här är varför du kommer att älska den

Förenkla matlagningen och inköpen för din familj eller dina ombud med anpassade fält som portionsstorlek och leverantörsinformation.

Organisera steg och bilder med särskilda utrymmen för instruktioner och foton.

Håll koll på hur mycket tid du lägger ner med funktioner för tidrapportering med ett enda klick.

🔑 Perfekt för: Hemmakockar och måltidsplanerare som vill ha ett pålitligt, återanvändbart system för att hantera recept och inköpslistor.

3. ClickUp-mall för receptkostnader

Få en gratis mall Håll dig inom budgeten, skala upp ditt kök och lyckas med matlagningen med ClickUps receptkostnadsmall.

ClickUp Recipe Cost Template är utvecklad för kockar som hanterar flera rätter och snäva budgetar. Lösningen utmärker sig med anpassade vyer som kartlägger ingredienser i rätter, från mängder och måttenheter till artikelkostnader.

Det finns också en tavelvy för omedelbara kostnadsöversikter för kockar som förbereder cateringarrangemang. Kort sagt är den konfigurerad för att minimera svinn, effektivisera lagerhållningen och stödja smartare inköpsbeslut.

🌟 Här är varför du kommer att älska den

Övervaka lagret utan ansträngning med hjälp av färgkodade ingrediensfält.

Automatisera kostnadsuppföljningen med inbyggda formelfält för att beräkna kostnaden per portion.

Effektivisera hanteringen av stora mängder ingredienser med alternativ för massinmatning i rullgardinsmenyer.

🔑 Idealisk för: Professionella kockar och restaurangägare som behöver kontrollera ingredienskostnaderna. Perfekt även för cateringchefer som arbetar med lagerplanering och noggrann optimering av evenemangsbudgetar.

💡 Proffstips: När receptkostnaderna fortsätter att stiga är det bäst att se över dina utgiftsvanor. Använd appar för att spåra vanor för att dämpa lusten att göra onödiga inköp eller upptäcka mönster som driver upp dina matkostnader.

Vill du slippa besväret med att skriva ner saker? Låt AI skapa söta små receptkort åt dig!

4. ClickUp-mall för restaurangreceptkostnader

Få en gratis mall Standardisera kostnaderna och hantera köksdriften effektivt med ClickUp Restaurant Recipe Cost Template.

Behöver du fullständig översikt över din ingrediensanvändning och menyprissättning? ClickUp Restaurant Recipe Cost Template är utvecklad för kockar och restaurangteam som kräver precision.

Dess anpassningsbara fält hjälper dig att kartlägga portioner, leverantörer och krav per rätt, vilket gör den till en ingrediensfokuserad lösning. Detta gör den perfekt för portionskontroll och leverantörsförhandlingar. Kort sagt standardiserar denna mall arbetsflöden, minskar svinn och håller dig inom budget.

🌟 Här är varför du kommer att älska den

Optimera dina budgetar och beställningsprocesser med formelfält som receptets avkastning och befintligt lager.

Skapa matlagningsinstruktioner för varje rätt med kopplade uppgiftsberoenden

Skicka påminnelser via e-post till leverantörer för snabb ombeställning med snabba automatiseringar baserade på ingrediensstatus.

🔑 Idealisk för: Restaurangchefer, kökschefer och kulinariska team som behöver detaljerade kostnadsfördelningar, lageranpassning och leverantörsöversikt. Den är också utmärkt för att automatisera utgifter så att de kan fokusera mer på matlagningen.

63 % av våra undersökningsdeltagare rangordnar sina personliga mål efter brådskandehet och vikt, men endast 25 % organiserar dem efter tidsram. Vad betyder det? Du vet vad som är viktigt, men inte nödvändigtvis när. ⏳ ClickUp Goals, förbättrat med AI-assistansen ClickUp Brain, ger tydlighet här. Det hjälper dig att dela upp stora mål i tidsbundna, genomförbara steg. ClickUp Brain ger intelligenta förslag på tidsplaner och håller dig på rätt spår med uppdateringar i realtid och automatiska statusändringar när du slutför uppgifter. 💫 Verkliga resultat: Användare rapporterar en fördubbling av produktiviteten efter att ha bytt till ClickUp .

5. ClickUp-mall för måltidsplanering

Få en gratis mall Spåra näringsmål, slipp sista minuten-förberedelser och skapa varierade rätter med ClickUps mall för måltidsplanering.

Vill du inte att dina lunchplaner ska begränsas av vad du har i kylskåpet? Med ClickUps mall för måltidsplanering slipper du den tråkiga rutinen och kan ligga steget före.

Lösningen hjälper dig att planera måltider för veckor och till och med månader med en kalendervy. Du kan också använda dess Kanban-tavla för att organisera dina rätter efter din kost.

🌟 Här är varför du kommer att älska den

Lägg till instruktioner och håll ordning på dina köksrutiner med de inbyggda alternativen för deluppgifter.

Kartlägg vad varje måltid gör för dina kroppsbehov med datafält för kolhydrater, kalorier och fett.

Planera ditt arbetsschema, förberedelsetid och ärenden på ett ögonblick med hjälp av sammanfattningsavsnittet.

🔑 Perfekt för: Hälsomedvetna personer, måltidsplanerare och familjer som vill ha varierade måltider utan att tappa bort sina näringsmål och kostbehov.

6. ClickUp-mall för menyplanering

Få en gratis mall Spåra dina mest populära rätter, effektivisera förberedelserna och skapa menyer som passar ditt teams styrkor med ClickUps mall för menyplanering.

ClickUp-mallen för menyplanering är utformad för att skapa restaurangmenyer där timing, förberedelser och teamroller är perfekt anpassade efter varandra. Dess strukturerade mappuppbyggnad och centraliserade receptdokument effektiviserar inköp och måltidsorganisation.

Anpassade statusar bryter ner även de mest komplexa förberedelserna i hanterbara steg, medan detaljerade vyer säkerställer konsekvens under varje skift. Det hjälper också teammedlemmarna att få exakta instruktioner, anteckningar och ansvarsområden precis när de behövs.

🌟 Här är varför du kommer att älska den

Justera vad du presenterar som dagens special med en enda klick för att se tillgängliga ingredienser.

Förbättra menyns läsbarhet med separata, exporterbara filer för lunch, afternoon tea, middag och mer.

Tilldela förberedelser till specifika kockar och skapa smidigare överlämningar baserat på matlagning med anpassningsbara uppgiftsfördelningar och filter.

🔑 Idealisk för: Restaurangägare, kökschefer och köksansvariga som behöver samordna komplexa menyer, jonglera flera skift och konsekvent genomföra sina menyer i hela teamet.

7. ClickUp-mall för restauranglager

Få en gratis mall Hantera lagring av ingredienser, spåra återbeställningspunkter och optimera lagerkostnaderna med ClickUp Restaurant Inventory Template.

Vill du gå bortom budgetar och måltidsplaner och uppnå operativ perfektion? ClickUp Restaurant Inventory Template är skapad för kockar och chefer som strävar efter excellens i service och resultat.

Denna mall har fem uppgiftsstatusar för realtidsuppdateringar om varje ingrediens. Fältet för förvaringsplats hjälper även nya teammedlemmar att veta exakt var allt ska förvaras. Dessutom hjälper ClickUp Automations till att utlösa åtgärder baserat på aktuella lagernivåer.

🌟 Här är varför du kommer att älska den

Förhindra lagerbrist och överbeställningar med realtidsberäknade återbeställningspunkter.

Fördela och uppskatta ingrediensmängder med en särskild veckovis konsumtionsvy.

Hantera budgetar och förhandla enhetskostnader med specificerad kostnadsspårning och leverantörsfält.

🔑 Idealisk för: Restaurangägare, lagerchefer och köksteam som behöver full kontroll över lagernivåer, kostnader och lagerlogistik.

En verifierad G2-recensent säger:

Jag använder Clickup för att se till att jag inte glömmer något. Jag använder det för att hålla reda på filmer jag vill se, recept jag vill laga och böcker jag vill läsa. Jag använder det också för att skapa mallar för processer så att alla steg följs när jag genomför komplicerade projekt.

Jag använder Clickup för att se till att jag inte glömmer något. Jag använder det för att hålla reda på filmer jag vill se, recept jag vill laga och böcker jag vill läsa. Jag använder det också för att skapa mallar för processer så att alla steg följs när jag genomför komplicerade projekt.

8. Enkel receptboksmall från Template. Net

via Template. Net

Om du vill ha en ren, anpassningsbar layout för att börja samla dina favoritrecept är Simple Recipe Book Template från Template.Net en bra start. Den innehåller särskilda bildutrymmen för att göra det visuellt tilltalande och lättlästa textrutor för alla ingredienser och instruktioner.

Dessutom är den kompatibel med Microsoft Word, Apple Pages, Publisher och InDesign för flexibel redigering och export.

🌟 Här är varför du kommer att älska den

Anpassa efter din personliga stil eller ditt varumärkes stil med anpassningsbara typsnitt, färger och layouter.

Ge varje recept en unik touch med utrymme för personliga anteckningar eller tips.

🔑 Perfekt för: Hemmakockar, matbloggare, kulinariska studenter och professionella kockar som söker ett lättanvänt, anpassningsbart verktyg för receptdokumentation.

9. Mall för barnkokbok från Template. Net

via Template. Net

Mallen Kids Cookbook från Template.Net är ett roligt och enkelt sätt att designa en kokbok som barn kommer att älska. Med ljusa bilder, redigerbara layouter och steg-för-steg-format förenklar den matlagningen för unga kockar samtidigt som den gör upplevelsen lärorik och spännande.

Oavsett om det gäller familjeminnen eller klassrumsprojekt är den här mallen det perfekta verktyget för att väcka kulinarisk nyfikenhet.

🌟 Här är varför du kommer att älska den

Förbättra läsbarheten för barn med enkla steg-för-steg-instruktioner och gott om vitt utrymme.

Lägg till kökskunskaper, säkerhetstips, matlagningsgrunder och fakta om mat med särskilda utrymmen.

Förbättra receptens attraktionskraft med levande foton och illustrationer med hjälp av ett dra-och-släpp-redigeringsprogram.

🔑 Perfekt för: Föräldrar, lärare och ungdomsledare som vill skapa engagerande, barnvänliga kokböcker som gör matlagning roligt och lärorikt.

10. Mall för familjereceptbok från Template. Net

via Template. Net

Vill du förvandla dina handskrivna receptkort och älskade familjerätter till en vacker kokbok? Med mallen Family Recipe Cookbook från Template.Net kan du skapa en professionell samling som fångar din familjs mattraditioner.

Dessutom kan du anpassa allt från omslagsdesignen till clipart och kantlinjer, så att kokboken blir helt din egen. Allt som återstår är att skriva ut den och dela din familjs kulinariska arv!

🌟 Här är varför du kommer att älska den

Lägg till familjefoton tillsammans med recepten för att väcka liv i berättelser och minnen.

Visa upp dina recept precis som du vill med hjälp av flera olika layoutalternativ.

Formatera receptavsnitten efter rätt, tillfälle eller familjemedlem med omedelbar omordning av sidorna.

🔑 Perfekt för: Hemmakockar och matentusiaster som vill bevara och dela med sig av värdefulla familjerecept i ett professionellt utformat format.

11. Professionell kokboksmall från Template. Net

via Template. Net

Den professionella kokboksmallen från Template.Net hjälper dig att organisera recepten i en tydlig och professionell layout. Den har strukturerade avsnitt för ingredienser, instruktioner, tillagningstid och portionsstorlekar, allt formaterat för snabb referens.

Den eleganta designen förbättrar också läsbarheten utan att förlora sitt polerade utseende. Kort sagt, mallen är perfekt för att visa upp dina gourmetkreationer.

🌟 Här är varför du kommer att älska den

Fånga varje detalj i varje recept med färdiga avsnitt för ingredienser, tillagningstrin och portionsstorlekar.

Framhäv dina rätter på ett aptitretande sätt med inbyggda platshållare för foton.

Uppdatera och anpassa dess online-design utan kodningserfarenhet med dra-och-släpp-redigeraren.

🔑 Perfekt för: Matbloggare, kockar, matlagningslärare och hemmakockar som vill skapa professionella receptsamlingar.

🧠 Kul fakta: Fysiska böcker säljer bättre än e-böcker även idag! Trenderna förändras dock, så det är smart att utforma dina kokböcker för både tryckta och digitala format för att ligga steget före.

12. Retro-kokboksmall från Template.net

via Template.net

Vill du ha charm från mitten av 1900-talet i din kuratering? Retro Cookbook Template från Template.Net blandar perfekt nostalgi och användbarhet. Den har vintageinspirerade designelement, klassisk typografi och dekorativa kantlinjer.

Med förformaterade receptkort, rustika sidor och fotoramar är receptboksmallen rolig och enkel att organisera.

🌟 Här är varför du kommer att älska den

Fånga värmen i traditionella receptböcker med dämpade färger och dekorativa mönster.

Lägg till en touch av modern charm med animeringar med ett enda klick.

🔑 Perfekt för: Hemmakockar, matbloggare och små matföretag som vill bevara traditionella recept och skapa kokböcker med vintageestetik.

13. Mall för semesterkokbok från Template. Net

via Template. Net

The Holiday Cookbook Template från Template.Net är en helt redigerbar kokbok fylld med illustrationer med julmotiv. Lösningen har också festliga färgscheman och kategoriserade receptavsnitt för att hålla humöret uppe.

De finns även i form av färdiga receptkort om du vill skicka ut dem som säsongshälsningar. Dessutom finns det gott om utrymme för att föreslå förberedelsetips och lägga till personliga anteckningar.

🌟 Här är varför du kommer att älska den

Skydda dina skapelser med en extra sida om upphovsrätt till publikationer.

Kommunicera mer effektivt med dina läsare med ett julinspirerat meddelande från författarens sida.

🔑 Perfekt för: Hemmakockar, matbloggare och alla som skapar en kokbok med semestertema för att ge bort eller publicera.

14. Mall för hemlagad kokbok från Template. Net

via Template. Net

Om du vill ha en kokbok som kan gå i arv i familjen, ger The Homemade Cookbook Template från Template.Net en personlig touch. Den fördesignade lösningen utmärker sig särskilt genom sina jordnära toner, handritade accenter och intuitiva receptlayouter som ger varje sida värme och personlighet.

Trots att den känns mysig och personlig har denna kokbok en tydlig struktur, vilket gör den lätt att läsa och anpassa samtidigt som den kombinerar sentimentalt värde med praktisk design.

🌟 Här är varför du kommer att älska den

Gör det enkelt att följa med snabba matlagningsemojis och visuella ingrediensindikationer.

Uppdatera utseendet när du vill med en funktion för att ändra bakgrunden som inte påverkar något annat innehåll.

🔑 Perfekt för: Hemmakockar, familjer som samlar gamla recept och alla som vill skapa en personlig men praktisk hemmagjord kokbok.

15. Personlig kokboksmall från Template. Net

via Template. Net

Vill du skapa en kokbok som är helt din egen? Den personliga kokboksmallen från Template.Net utmärker sig med sin höga grad av anpassningsbarhet samtidigt som den behåller ett lättsamt och personligt tema.

På plattformen kan du smidigt lägga till varumärkesteman, signera alla dina kulinariska skapelser och väva in ett brett utbud av designelement. Dessutom är det enkelt att växla mellan digitala och tryckta format.

🌟 Här är varför du kommer att älska den

Anpassa kokbokens design med omslag, ramar och clipart så att den passar din matlagningsstil.

Dölj valda receptsidor innan du delar dem för att hålla den slutliga kokboken relevant för din målgrupp med ett anpassat lageralternativ.

🔑 Perfekt för: Hemmakockar, matbloggare och alla som vill bevara och dela med sig av sina älskade recept i ett personligt och visuellt tilltalande format.

16. Mall för hälsosam kokbok från Template. Net

via Template. Net

Mallen Healthy Cookbook Template från Template.Net är den perfekta menymallen för kaféer och hälsomärken som fokuserar på att göra övergången från snabbmat till hälsosam kost. Liksom många andra lösningar erbjuder den en blandning av bilder på rätter och tillagningsanvisningar.

Mallen utmärker sig också genom fördefinierade bakgrundsikoner som sätter och styr det övergripande hälsosamma temat. Ladda ner den som en Google Docs-mall eller som en PDF-fil som du kan ladda upp direkt till din webbplats.

🌟 Här är varför du kommer att älska den

Kategorisera måltider med en layout som tar hänsyn till kostmål som kolhydrater, kalorier och proteinnivåer.

Framhäv näringsrika ingredienser med ikonmarkörer för superfoods och hälsosamma alternativ.

Guida läsarna med hälsosamma matlagningstips och förenklade bilder på tillagningen.

🔑 Perfekt för: Hälsoinriktade kaféer, fitnessvarumärken och matbloggare som sammanställer näringsrika måltidssamlingar.

17. Mall för restaurangkokbok från Template. Net

via Template. Net

Vill du lyfta fram din kocks specialiteter? Restaurangkokboksmallen från Template.Net är ett kraftfullt verktyg för smakdriven varumärkesprofilering.

Den ger dina recept en raffinerad, professionell layout som är visuellt imponerande och lätt att följa. Det är också ett utmärkt sätt att etablera dig som en framstående auktoritet inom din matlagning.

🌟 Här är varför du kommer att älska den

Visa upp dina signaturrätter med exklusiva layouter som är utformade för att ge visuell effekt.

Lägg till kockens anteckningar och ursprungshistorier för att ge varje recept en unik berättelse.

Organisera recepten efter rätt eller avsmakningsmeny för att återspegla din restaurangs struktur.

🔑 Perfekt för: Professionella kockar, restaurangägare och kulinariska varumärken som vill skapa en presentationskokbok eller publicera sin signaturmeny.

18. PowerPoint-receptboksmall från Microsoft

via Microsoft

Receptboksmallen i PowerPoint från Microsoft är speciellt utformad för att imponera. Den levereras i pptx-format och är perfekt för restaurangchefer och köksmästare som vill presentera måltidsplaner eller menykoncept för intressenter.

Layouten med en rätt per sida gör den särskilt användbar för att förbereda köksteamet inför stora evenemang, som repetitionsmiddagar eller provsmakningar. Behöver du anpassa den till interna varumärkespresentationer eller kulinariska utbud? Denna mall integreras sömlöst och kan enkelt exporteras till PDF-filer eller bildformat för utskrift och digital delning.

🌟 Här är varför du kommer att älska den

Konvertera bilder till utskriftsklara PDF-filer eller digitala bilder med bara några klick med hjälp av exportfunktionerna i Microsoft Office.

Skapa en engagerande berättelse för tittarna med ett brett utbud av inbyggda bild- och textanimationer.

🔑 Idealisk för: Evenemangsplanerare, kockar, restaurangchefer och evenemang som visar upp recept vid teammöten, cateringförslag eller varumärkespresentationer.

19. Mall för kokboksomslag av Canva

via Canva

Gillar du tidningar? Med Canvas mall för kokboksomslag har du allt du behöver, bokstavligen. Den visuellt tilltalande mallen öppnas med en anpassningsbar framsida för din broschyr och en extra sida för författarpresentationer.

Alla delar av denna lösning kan justeras med hjälp av Canvas redigeringsverktyg, inklusive former, bilder och till och med ett bibliotek med kreativa produkter. Även om denna Canva-lösning främst är avsedd för bokens inledning, kan du också lägga till sidor för att skapa en fullfjädrad receptbok.

🌟 Här är varför du kommer att älska den

Lägg till medieinnehåll från dina tillgångar eller ett professionellt utformat bildbibliotek och omslagslayouter.

Anpassa tonen i ditt innehåll med AI-drivna texturoverlay och verktyg för bakgrundsredigering.

Justera ryggbredden och omslagets mått så att de passar självpubliceringsplattformar eller standardformat för tryck.

🔑 Perfekt för: Hemmakockar, matbloggare, kokboksförfattare eller självutgivare som vill skapa ett snyggt och iögonfallande omslag för digitala eller tryckta kokböcker.

20. Receptboksmall av Freepik

via Freepik

Receptboksmallen från Freepik är en färgglad, handritad layout som är utformad för att få dina recept att sticka ut. Den har en enda sida för ingredienser, anvisningar och matlagningstips, vilket gör den enkel och koncis.

Förutom receptboksformatet erbjuder Freepik plattformsverktyg som Upscale, Turn into Video och experimentell redigering som hjälper dig att förvandla denna kokbok till precis det du föreställer dig.

🌟 Här är varför du kommer att älska den

Fånga omedelbart uppmärksamheten med dess utbud av livfulla, illustrerade omslag.

Få fullständig kontroll över designelementen med flera filformat, inklusive vektorfiler och vanliga JPG-filer.

Skapa omedelbart nya bilder till omslaget med AI-driven alternativ bildgenerering.

🔑 Perfekt för: Hobbykockar, matlagningskurser för barn, matbloggare eller alla som vill skapa en lättsam och lättförståelig receptbok.

💡 Proffstips: Vet du inte vad du ska laga nästa gång? Prova att använda en AI-receptgenerator. Det är ett överraskande roligt och snabbt sätt att upptäcka nya, kreativa måltidsidéer och skapa din meny.

Perfekt receptdokumentation och planering med ClickUp

En välorganiserad receptsamling kan förvandla matlagning från en syssla till ren glädje. När dina favoriträtter är snyggt sorterade och lätta att hitta, spenderar du mindre tid på att leta och mer tid på att skapa – precis som dina gäster!

Vi har undersökt mallar för alla typer av kök, men de bästa går utöver text och bilder. Tänk på uppgiftshantering för förberedelser, AI för att brainstorma smaker och kalendervyer för att spåra framsteg.

ClickUp erbjuder allt detta och mer därtill. Det dokumenterar till och med stegen så fort du börjar skapa och hjälper dig att automatisera hur du delar receptböcker. Kort sagt är det den ultimata kökskompisen för både hemmakockar och professionella kockar.

Är du redo att förvandla spridda ingredienser till en perfekt rätt? Registrera dig för ClickUp idag!