De 11 bästa AI-receptgeneratorerna 2025

Häromdagen hade jag ett klassiskt ”vad-ska-jag-laga”-ögonblick.

Du vet hur det går till – du öppnar kylskåpet, stirrar på en halvfull flaska tomatsås, lite parmesanost som blivit över och de där sötpotatisarna som du lovade dig själv att använda, och tänker: Hur ska jag kunna göra middag av det här?

Vanligtvis bläddrar jag igenom receptsajter i vad som känns som timmar, bara för att inse att jag saknar en viktig ingrediens (eller 10 👀).

Men sedan upptäckte jag något fantastiskt – AI-receptgeneratorer! Dessa verktyg tar utgångspunkt i det du redan har och föreslår omedelbart måltidsidéer, vilket sparar tid, minskar svinnet och gör matlagningen roligare.

Är du nyfiken på vilka som fungerar bäst? Låt oss utforska de bästa AI-drivna köksassistenterna som kan förvandla dina matrester till något läckert.

⏰ 60-sekunders sammanfattning Här är en översikt över de bästa AI-receptgeneratorerna och vad de är bäst på: ClickUp : Bäst för AI-driven köksplanering och -hantering Bäst för AI-driven köksplanering och -hantering MealPractice: Bäst för daglig måltidsplanering Mr. Cook: Bäst för receptadministration och minskning av matavfall ChefGPT: Bäst för intelligent måltidsplanering baserad på kostmål Let’s Foodie: Bäst för att vara kreativ med tillgängliga ingredienser SuperCook: Bäst för att skapa recept baserade på ingredienser Plant Jammer: Bäst för hållbar växtbaserad matlagning DishGen: Bäst för att skapa smakrika recept CookAIfood: Bäst för kulinarisk kreativitet Whisk It: Bäst för receptadministration och måltidsplanering RecipeGenAI: Bäst för att skapa recept av professionell kvalitet

Vad ska du leta efter i AI-receptgeneratorer?

En AI-receptgenerator ska integrera AI i ditt dagliga liv på ett smidigt sätt och effektivisera kökshanteringen för att minimera svinn och maximera bekvämligheten. Men med så många alternativ, hur vet du vilka funktioner som verkligen är viktiga?

Här är vad du bör prioritera:

Din AI-receptgenerator bör på ett smart sätt föreslå måltider baserat på de ingredienser du har, till exempel ”kycklingbröst, kokosmjölk, olivolja, vitlökspulver”.

Det bör stödja konsekventa matlagningsvanor med detaljerade makron, flexibel portionsskalning, exakta tidsuppskattningar och anpassningsbara steg-för-steg-instruktioner.

De bästa AI-receptgeneratorerna anpassar sig efter kostbehov och underlättar måltidsplaneringen genom att föreslå recept för keto-, vegan-, glutenfri- och andra dieter.

Det bör utnyttja generativ AI och avancerad naturlig språkbehandling för att förstå önskemål korrekt och ge tydliga, logiska matlagningsinstruktioner som "värm olivolja" eller "tillsätt lönnsirap".

Den bör anpassas efter säsongens förändringar genom att prioritera säsongens råvaror, ge tips om konservering och justera rekommendationerna utifrån lokal tillgänglighet.

Dessa funktioner samverkar för att stödja din kulinariska resa – oavsett om du vill utforska nya kök, spåra vanor, undvika matsvinn eller äta hälsosamt. De bästa verktygen kombinerar dessa element på ett smidigt sätt, vilket gör matlagningen roligare och effektivare samtidigt som du sparar tid.

🍅 Hemligheten bakom att skapa fantastiska recept ligger i hur du formulerar dina frågor till AI:n. Här har vi några tips. 👇🏼

💡Proffstips: Fitnessentusiaster, säg adjö till huvudvärken med kaloriräkning! Låt AI sköta den dagliga planeringen som ger dig precis den mängd näring du behöver, medan du fokuserar på att krossa dina träningspass och njuta av dina måltider.

De 11 bästa AI-receptgeneratorerna

Efter att ha testat dussintals verktyg för AI-recept har jag identifierat de bästa verktygen som ger konsekvent värde när det gäller receptskapande, måltidsplanering och kökshantering. Här är min detaljerade analys av de 11 bästa AI-receptgeneratorverktygen:

1. ClickUp (Bäst för AI-driven köksplanering och -hantering)

Skapa måltidsplaner och få detaljerade recept på några sekunder med ClickUp Brain.

Du känner säkert till ClickUp som ett kraftfullt verktyg för projektledning, men den ultimata appen för arbete kan också vara din perfekta köksassistent!

Med ClickUp Brain, dess inbyggda AI-assistent, kan du skapa personliga recept som är anpassade efter dina kostbehov och preferenser – för måltidsplanering ska vara lika välorganiserad som ditt arbetsflöde!

Denna AI-drivna assistent kan skapa detaljerade ClickUp-uppgifter för varje måltid, komplett med ingredienslistor och steg-för-steg-instruktioner, så att du kan ta itu med din veckomenyplanering på en gång.

Fastnat med specifika ingredienser? ClickUp Brain föreslår recept baserat på dina tillgängliga ingredienser eller kostpreferenser. Det kan också hjälpa till att skapa AI-drivna ingredienschecklistor, så att du aldrig behöver oroa dig för ett tomt skafferi igen.

En annan viktig aspekt av effektiv kökshantering är att hålla koll på tiden. Använd ClickUps tidsspårning för att säkerställa perfekt timing med matlagningstider och påminnelser. Dessutom kan du automatisera repetitiva måltidsförberedelser, som återkommande inköpslistor och påminnelser, vilket frigör tid så att du kan njuta av matlagningsprocessen.

Om du behöver extra hjälp med planeringen erbjuder ClickUp Meal Planning Template en strukturerad metod för att organisera veckans måltider med din familj. Lägg till anpassade statusar som "Förberedd", "Lagar mat" och "Klar" för att följa dina framsteg genom varje recept.

Få gratis mall Organisera dina dagliga och veckovisa måltider enkelt med hjälp av ClickUps mall för måltidsplanering.

Därefter erbjuder ClickUp Recipe Template ett särskilt utrymme för att lagra älskade familjerecept. Den har anpassningsbara fält för ingredienser, tillagningstid och tillagningssteg. Recepten kan kategoriseras med taggar som "Snabba vardagsmiddagar" eller "Semesterfavoriter" för att enkelt kunna hitta dem igen.

Ska du ha middagsbjudning med vänner? Med ClickUp Menu Planning Template kan alla hålla sig uppdaterade.

Få gratis mall Använd ClickUp-mallen för menyplanering när du lagar mat med familjen eller leder ett team.

För större köksprojekt är det viktigt att hålla dina medhjälpare synkroniserade. Samarbeta enkelt med ClickUp Docs för att effektivisera kommunikationen och påskynda arbetsflödet.

Det som skiljer ClickUp från andra är hur det integrerar dessa funktioner i ett enda sammanhängande system. Medan andra plattformar fokuserar enbart på att generera recept, hjälper ClickUp dig att hantera hela matlagningsprocessen – från planering till tillagning.

ClickUps bästa funktioner

Ställ in automatiska ClickUp-påminnelser för kommande köksuppgifter eller deadlines.

Använd ClickUp Time Management för att övervaka hur lång tid varje köksuppgift tar.

Organisera matlagningsuppgifterna genom att fastställa beroenden för att säkerställa att viktiga uppgifter utförs i rätt ordning för en effektiv kökshantering.

Spara dina recept i ClickUp Docs eller Tasks och kategorisera dem efter kök, måltidstyp eller kostpreferenser.

Använd ClickUps funktioner för uppgiftshantering för att planera dina måltider för veckan.

Skapa uppgiftslistor för ingredienser som behövs för varje recept, så blir det enklare att hantera din matinköp.

Automatisera repetitiva måltidsplanerings- och förberedelseuppgifter, såsom återkommande inköpslistor eller påminnelser om måltidsförberedelser via ClickUp Automation.

Begränsningar för ClickUp

Den initiala inställningen av receptmallar kan ta tid.

Inlärningskurva när du först organiserar ditt arbetsflöde i köket

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 dollar per medlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. MealPractice (Bäst för daglig måltidsplanering)

När du har fullspäckat schema gör MealPractice måltidsplaneringen enkel. Detta AI-drivna verktyg skräddarsyr recept efter dina proteinpreferenser, näringsstil och favoritmat, vilket gör den dagliga matlagningen till en barnlek istället för en plikt.

Med ett strömlinjeformat gränssnitt erbjuder det anpassade receptalternativ som passar dina behov, plus en receptdatabas som sammanställts av kockar och som du kan filtrera efter kök, tillagningstid och svårighetsgrad. Spara dina favoriter, planera din vecka enkelt och låt MealPractice ta bort gissningsarbetet från måltiderna!

MealPractices bästa funktioner

Anpassa veckans måltidsplaner med dra-och-släpp-schemaläggning och automatisk portionsjustering för olika gruppstorlekar.

Skapa automatiska inköpslistor som synkroniseras direkt med de största leveranstjänsterna för livsmedel.

Dela receptsamlingar och måltidsplaner med familjemedlemmar genom funktioner för samarbete i arbetsutrymmet.

Spåra näringsinformation och kostmål med detaljerad analys och övervakning av framsteg.

Importera recept från valfri webbplats och konvertera dem automatiskt så att de passar dina kostpreferenser.

Begränsningar för MealPractice

Begränsad receptdatabas

Du kan bara välja bland de tillgängliga alternativen.

Priser för MealPractice

Startpaket : 8 $ (engångskostnad)

Bästa värde: 25 $ (engångskostnad)

MealPractice-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

3. Mr. Cook (Bäst för receptadministration och minskning av matavfall)

Mr. Cook är en smart app för receptadministration som hjälper dig att organisera recept, planera måltider och utnyttja tillgängliga ingredienser på bästa sätt.

Denna app är utmärkt för att omvandla foton av ingredienser till praktiska receptförslag, vilket gör den särskilt värdefull när du har rester eller ingredienser som snart går ut.

Om du till exempel ser att tomaterna och örterna närmar sig sitt utgångsdatum, tar du bara en bild. Appen analyserar bilden och föreslår recept som hjälper dig att använda dessa ingredienser innan de går till spillo.

Mr. Cooks bästa funktioner

Skanna in handskrivna recept till digitalt format och bevara dina värdefulla familjerecept.

Använd appen på ditt föredragna språk, vilket gör den tillgänglig för olika kök.

Se näringsinformation för varje recept för att fatta välgrundade matval.

Laga mat sent på kvällen utan att anstränga ögonen med mörk lägesfunktionen.

Mr. Cooks begränsningar

För att få tillgång till alla funktioner krävs ett betalt abonnemang.

Mr. Cooks prissättning

Gratis

Plus : 3,99 $/månad

Pro: 8,99 $/månad

Mr. Cooks betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

💡 Proffstips: När du använder en AI-receptgenerator, ange alla ingredienser du har hemma just nu. Detta hjälper till att minimera matsvinn och gör det möjligt för AI:n att föreslå recept som bäst utnyttjar det du redan har, så att du får ut det mesta av ditt skafferi.

4. ChefGPT (Bäst för intelligent måltidsplanering baserad på kostmål)

via ChefGPT

ChefGPT förvandlar hemlagad mat till en smidig gourmetupplevelse. Det förvandlar slumpmässiga ingredienser i skafferiet till läckra måltider, skapar anpassade veckomenyer och föreslår till och med den perfekta vinmatchningen – vilket ger dig restaurangkvalitet på ditt bord.

Med denna smarta AI-köksassistent kan du utnyttja det du redan har i ditt kök och laga mat med självförtroende.

ChefGPT:s bästa funktioner

Ange vilka ingredienser du har tillgängliga, så skapar PantryChef-läget recept med just dessa ingredienser.

Upptäck nya smaker med MasterChef-läget, som föreslår recept som är anpassade efter din smak.

Uppnå dina näringsmål med MacrosChef-läget, som utformar recept baserat på dina mål för protein, kolhydrater och fett.

Skapa en personlig måltidsplan med MealPlanChef-läget, utformat för dina kost- och träningsmål.

Kombinera dina måltider perfekt med PairPerfect, som rekommenderar drycker som kompletterar din maträtt med sommelier-nivå expertis.

ChefGPT:s begränsningar

Det kan ta lite tid att vänja sig vid verktyget.

ChefGPT-priser

Grundläggande : Gratis

Pro: 2,99 $/månad

ChefGPT-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

👀 Visste du att? AI-algoritmer använder databaser med smakämnen för att identifiera vilka ingredienser som passar bra ihop, vilket förbättrar kreativiteten och kvaliteten på nya recept.

5. Let’s Foodie (Bäst för att vara kreativ med tillgängliga ingredienser)

Har du kyckling, ris och paprika i kylskåpet? Ange dessa ingredienser i Let’s Foodie, lägg till eventuella kostpreferenser eller restriktioner, så föreslår verktyget lämpliga recept som passar din matlagningsnivå.

Verktyget erbjuder praktiska matlagningstips och information om ingredienser utöver grundläggande receptförslag. Så om du är osäker på hur du ska förbereda paprika eller vill lära dig mer om olika tillagningsmetoder, kan du lita på Let's Foodie.

Let’s Foodies bästa funktioner

Få personliga maträtter rekommenderade utifrån dina tidigare matval och preferenser.

Njut av skräddarsydda receptförslag som matchar din smak och matlagningsstil när systemet lär sig av dina vanor.

Upptäck nya rätter som är utvalda utifrån dina tidigare matval och som passar dina unika smakpreferenser.

Let’s Foodie begränsningar

Alltför förenklade matlagningsanvisningar kanske inte passar alla.

Priser för Let’s Foodie

Gratis

Let’s Foodie-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

6. SuperCook (bäst för att skapa recept baserade på ingredienser)

via SuperCook

Matlagning behöver inte vara komplicerat. SuperCook gör det enkelt – välj bara de ingredienser du har, så föreslår det recept direkt. Du kan till och med använda röstkommandon för att lägga till ingredienser.

Du behöver inte hoppa mellan olika webbplatser eller leta efter saknade ingredienser – bara snabba, enkla måltidsidéer när du behöver dem!

SuperCooks bästa funktioner

Sortera recept efter tillagningstid, typ av mat och antal ingredienser.

Spara dina favoritråvaror för snabbare receptsökningar nästa gång.

Få receptförslag när du saknar en enda ingrediens

Fokusera på specifika ingredienser för att se alla recept som innehåller dem.

Begränsningar för SuperCook

Inga förslag på ersättningsingredienser om du saknar något

Priser för SuperCook

Gratis

SuperCook-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

7. Plant Jammer (Bäst för hållbar växtbaserad matlagning)

via Plant Jammer

Letar du efter ett enkelt sätt att laga mat på ett mer hållbart sätt? Möt Plant Jammer, den AI-drivna receptgeneratorn som specialiserar sig på hållbar, växtbaserad matlagning.

Denna innovativa plattform hjälper dig att skapa läckra vegetariska måltider samtidigt som du minimerar matsvinnet – perfekt för dig som vill införliva fler växtbaserade alternativ i din kost eller minska din miljöpåverkan.

Till skillnad från vanliga receptappar som hämtar recept från en fast databas, skapar Plant Jammer nya recept på plats utifrån din ingredienslista.

Plant Jammers bästa funktioner

Lägg till ingredienser i ditt virtuella skafferi så spårar appen din tillgänglighet.

Uppdatera ditt skafferi när du använder ingredienser för att fortsätta få relevanta receptförslag.

Navigera enkelt i butikshyllorna med hjälp av appens vägledning när du behöver extra ingredienser.

Dela dina matlagningsframgångar och modifiera andras recept inom Plant Jammer-communityn för att främja en samarbetsinriktad matlagningsmiljö.

Förbättra din upplevelse när appen lär sig av användarinteraktioner och genomför köksexperiment för att finjustera sina rekommendationer.

Begränsningar för Plant Jammer

Erfarna kockar kan tycka att förslagen är för enkla för deras smak.

Priser för Plant Jammer

Grundläggande: Gratis

Premium: 10 $ (engångskostnad)

Plant Jammer-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

8. DishGen (Bäst för att skapa smakrika recept)

via DishGen

Vill du släppa loss din kulinariska kreativitet och laga något unikt? Prova DishGen!

Till skillnad från traditionella receptgeneratorer som förlitar sig på standardkombinationer analyserar DishGens algoritm din specifika ingrediensmix för att föreslå läckra kombinationer och tillagningsmetoder som du kanske inte hade tänkt på annars.

Du kan även spara och kategorisera dina favoritrecept som genererats av AI för snabb åtkomst. Använd bokmärken och historikspårning för att skapa en personlig samling av lyckade rätter.

DishGens bästa funktioner

Ändra portionsstorlekar, byt ingredienser eller modifiera tillagningsmetoder i farten.

Följ de enkla, steg-för-steg-instruktionerna som medföljer varje recept, utformade för att vara lätta att förstå för nybörjare.

Utforska flera måltidsförslag baserade på dina preferenser och tidigare matlagningshistorik.

Begränsningar för DishGen

Månatliga kreditgränser i gratispaketet kan begränsa möjligheten att generera ett stort antal recept.

Du måste registrera dig för att få tillgång till avancerade inställningar.

Priser för DishGen

Grundläggande: Gratis

Premium : 7,99 $/månad

Pro: 15,99 $/månad

DishGen-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

9. CookAIfood (Bäst för kulinarisk kreativitet)

via CookAIfood

En komplett måltidsidé med bara en bild? CookAIfood använder avancerad AI för att generera personliga recept utifrån en enkel bild av ingredienserna du redan har hemma.

Med ett användarvänligt gränssnitt tillgodoser CookAIfood olika kostpreferenser och erbjuder personliga måltidsförslag. Det är ett oumbärligt verktyg för både nybörjare och erfarna kockar som vill utforska nya kulinariska horisonter.

CookAIfoods bästa funktioner

Skapa och anpassa allt – från middagsmenyer till bröllopsmåltider.

Hitta restauranger i närheten som serverar rätter som liknar dina favoritrecept.

Kom i kontakt med andra matälskare för att dela recept och matlagningstips via communityplattformen.

Använd dietplaneraren för att hålla koll på näringsinnehållet och hålla dig på rätt spår mot dina hälsomål.

Skapa AI-matfoton för att visualisera hur din rätt ska se ut.

CookAIfoods begränsningar

Receptförslagen kan ibland sakna variation och leda till repetitiva måltidsidéer.

Priser för CookAIfood

Grundläggande : 5 $ (100 krediter)

Avancerad : 10 $ (225 krediter)

Premium: 20 $ (500 krediter)

CookAIfood-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

10. Whisk It (Bäst för receptadministration och måltidsplanering)

via Whisk It

Whisk It är en omfattande köksassistent som är utmärkt för att organisera recept, planera måltider och förenkla din inköpsprocess.

Det som gör detta verktyg särskilt användbart är dess förmåga att spara recept från valfri onlinekälla i en personlig receptinkorg – ungefär som när du sparar pins på Pinterest, men specifikt utformat för matlagningsentusiaster.

Whisk Its bästa funktioner

Anslut direkt till olika livsmedelsleveranstjänster för att beställa ingredienser via plattformen.

Spara och kategorisera recept från flera olika onlinekällor i en central receptinkorg.

Förvandla alla sparade recept till en inköpslista med ett enda klick, så att du aldrig missar någon ingrediens.

Whisk It-begränsningar

Användargränssnittet kan ibland kännas mindre intuitivt.

Priser för Whisk It

Gratis

Whisk It-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

11. RecipeGenAI (Bäst för att skapa recept av professionell kvalitet)

via RecipeGenAI

Minimera matsvinnet med verktyg som tillgodoser dina olika kostbehov. RecipeGen AI levereras med en robust databas med över 300 ingredienser, som förvandlar dina tillgängliga ingredienser till personliga recept.

Det som gör RecipeGenAI unikt är dess implementering av tolv olika AI-kockpersonligheter. Var och en bidrar med specialiserad kulinarisk expertis. Oavsett om du längtar efter äkta italienska rätter eller vill utforska asiatisk fusionsmat kan du välja en kockpersonlighet som passar din önskade matlagningsstil.

RecipeGenAI:s bästa funktioner

Utforska olika kök skapade av kockar från hela världen.

Njut av gourmetalternativ med recept från Michelin-stjärniga kockar för premium användare.

Upplev obegränsad receptgenerering med en engångsbetalning och inga dolda avgifter.

Begränsningar för RecipeGenAI

Vissa recept kan behöva justeras för att fungera bra i verkligheten.

Priser för RecipeGenAI

Standardplan : 9,99 $/månad

Premiumupplevelse: 14,99 $/månad

RecipeGenAI-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Ta ditt matlagande till nästa nivå med AI-driven receptgenerering

AI-receptgeneratorer har kommit långt – de handlar inte längre bara om måltidsidéer utan är fullfjädrade köksassistenter som hjälper till med att minska svinnet, spåra näringsintaget, organisera och vara kreativa.

Många verktyg erbjuder unika fördelar, men ClickUp går längre än recept. Det kombinerar smart måltidsplanering med kraftfulla organisationsfunktioner för en smidig matlagningsupplevelse. Det har varit mitt favoritverktyg i köket ett tag nu, och jag är säker på att det kommer att bli ditt också.

Registrera dig på ClickUp idag och förändra ditt sätt att laga mat.