Notta AI och Otter AI: Vilket transkriptionsverktyg passar dig bäst?

Kan du inte bestämma dig mellan Notta och Otter? Låt oss avgöra detta en gång för alla!

Du är upp till halsen i produktivitetsarbete med Zoom-möten i rad och oändliga uppgifter, och någonstans där emellan glömmer du bort vilken dag det är. Låter det bekant?

Naturligtvis vänder du dig till AI-transkriptionsverktyg som backup – ett smart drag. Men nu står du inför ett nytt dilemma: ”Ska jag välja Notta eller Otter?”

Båda lovar tydliga transkriptioner, sammanfattningar, noggrannhet och åtgärdspunkter, men vilket av dem levererar verkligen och passar ditt arbetsflöde?

Denna jämförelse mellan Notta AI och Otter AI hjälper dig att ta reda på vilket av dem som förtjänar en permanent plats i din produktivitetsstack. Oavsett om du är ute efter tydlighet, snabbhet eller smarthet har vi svaret (och ett bättre alternativ för dig – ClickUp ). Låt oss börja!

Notta vs. Otter i korthet Funktion Notta AI Otter AI Bonus: ClickUp AI Stöd för flera språk 58 språk Endast engelska, spanska och franska Över 15 språk och integrationer som Fireflies stöder över 60 språk. Inspelning Ljud och video Endast ljud Ljud och video Integrationer Zoom, Google Meet, Teams, Webex, Notion och andra appar från tredje part Zoom, Teams, Google Meet och andra appar från tredje part Över 1000 integrationer för videokonferenser och mycket mer Samarbete Fokuserar mer på individuell produktivitet Redigering i realtid, teamchatt och tilldelning av åtgärdspunkter Samarbete i realtid, ClickUp Chat, kommentarer, automatisering av uppgifter, skärminspelning och mycket mer Schemaläggning Inbyggd händelseplanerare Endast kalendersynkronisering Inbyggd ClickUp-kalender Priser Gratis: 50 filimporter per månadPro: 13,49 $/månad för en användareBusiness: 27,99 $/månad per användareEnterprise: Anpassad prissättning Gratis: 3 filer per användare under hela livstidenPro: 16,99 $/månad per användareBusiness: 30 $/månad per användareEnterprise: Anpassad prissättning Finns som tillägg till alla betalda abonnemang.

Vad är Notta AI?

Notta AI är en AI-driven tal-till-text-programvara som transkriberar talade ord till skriftlig text i realtid.

Det låter dig spela in och transkribera ljud från alla uppladdade video- eller ljudfiler till ren, redigerbar text. Det är i princip din AI-anteckningsassistent. Du kan till och med få AI-genererade sammanfattningar om du hellre vill hoppa över det oväsentliga och gå rakt på sak (vi ser er, TL;DR-folket).

Med Notta vet du alltid vem som sa vad, utan att behöva spela röstdetektiv i efterhand.

👀 Visste du att? Vår uppmärksamhetsspännvidd har minskat från 12 sekunder år 2000 till bara 8,25 sekunder på två decennier. Det är mindre än en guldfisk!

Notta AI-funktioner

Notta AI är inte bara till för att skriva ner saker. Det är ditt stöd bakom kulisserna under möten (för vi behöver alla ett) – det transkriberar, organiserar och sammanfattar till och med dina konversationer medan du lutar dig tillbaka.

Här är vad som gör det unikt bland alla AI-mötesverktyg.

1. Funktion nr 1: Automatisk transkribering i realtid

via Notta

Live-möte på Zoom, Google Meet eller Microsoft Teams? Notta hjälper dig. Det kan automatiskt ansluta sig till möten och starta transkribering i realtid utan att du behöver lyfta ett finger.

Om du redan har en ljud- eller videofil kan du bara ladda upp den och låta Notta göra grovjobbet med automatisk transkription på några minuter. Nu behöver du inte längre spola tillbaka inspelningar tio gånger för att fånga vad som sades mellan klunkarna av vatten.

2. Funktion nr 2: Stöd för flera språk

via Notta

Behöver du transkribera tvåspråkiga möten eller arbeta med globala team? Notta talar 58 språk, så dina internationella samtal kommer inte att låta som rappakalja i transkriptionen.

Från engelska till japanska till swahili hjälper Notta dig att hålla konversationerna tydliga över gränserna – perfekt för översättningstjänster eller alla som arbetar med flera språk.

3. Funktion nr 3: Mångsidig mediehantering

via Notta

Notta är inte kräsen – den tar emot alla typer av ljud- och videoinnehåll. Intervjuer, poddar, inspelade föreläsningar eller det där kundsamtalet för två veckor sedan?

Lägg bara in din ljud- eller videofil så konverterar Notta den enkelt till text. Den stöder olika format, vilket sparar dig besväret med att konvertera filer bara för att få en transkription.

När transkriberingen är klar kan du exportera dina anteckningar till Notion, Slack eller andra plattformar i flera format (TXT, DOCX, PDF, SRT).

4. Funktion nr 4: Integration och hantering

via Notta

Som en äkta AI-mötesassistent integreras Notta med Zoom, Google Meet och Microsoft Teams.

Med funktionen för automatisk anslutning till möten kan du ställa in den och sedan glömma bort den. Notta ansluter sig till dina samtal, genererar mötesprotokoll och organiserar allt kronologiskt. Du behöver inte jaga deltagarna för att få deras version av mötesdetaljerna.

Du kan också integrera med verktyg som Salesforce, HubSpot och ClickUp för att hålla ditt arbetsflöde effektivt.

5. Funktion nr 5: AI-genererade sammanfattningar och höjdpunkter

via Notta

Transkriptioner är bra, men Notta tar det ett steg längre med AI-genererade sammanfattningar. Det plockar ut viktiga punkter så att du inte behöver bläddra igenom varje mötesprotokoll.

Du kan också omvandla dessa höjdpunkter till delbara klipp, vilket underlättar kommunikationen med ditt team.

Dessutom kan du använda AI-chatten för att ställa frågor om transkriptionen eller omvandla åtgärdspunkter till en färdig mall för en uppgiftslista. Sammantaget gör det dina mötesprotokoll användbara.

Priser för Notta AI

Gratis för alltid

Pro: 13,49 $/månad för en användare

Företag: 27,99 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Översättningstillägg: Från 10 USD/månad per användare; tillgängligt med alla betalda abonnemang.

💡 Proffstips: Koppla ihop Notta med din favoritprogramvara för möteshantering eller anteckningsmallar för att ha produktiva möten utan att behöva skriva ett enda ord.

Vad är Otter AI?

Otter AI är ett annat smart transkriptions- och anteckningsverktyg som är utvecklat för att omvandla talade ord till strukturerade, sökbara och delbara anteckningar.

Från synkronisering med Google Kalender till automatisk anslutning till möten på Zoom skapar Otter en live-transkription som möjliggör samarbete. Det gör det också möjligt för teammedlemmar att kommentera, markera och tilldela åtgärdspunkter i realtid.

Otter AI hjälper dig att dokumentera dina möten – bokstavligen – så att du kan ägna mindre tid åt att skriva mötesprotokoll och mer tid åt att utföra det faktiska arbetet.

👀 Visste du att? Även om nästan 75 % av ledarna regelbundet tar eller delar mötesanteckningar och åtgärdspunkter, anser hela 48 % att de lägger mer tid på denna process än de skulle önska.

Otter AI-funktioner

Otter är den som presterar bäst i ditt team, som antecknar, organiserar anteckningarna och ser till att alla är informerade. Här är en närmare titt på dess verktygslåda som är skapad för upptagna hjärnor och kaotiska kalendrar.

1. Funktion nr 1: Samarbetsbaserad transkription i realtid

via Otter

Otter transkriberar live-möten med imponerande noggrannhet och låter hela ditt team hoppa in i transkriptet som ett delat Google Doc-dokument.

Medan det transkriberar livekonversationer från Zoom, Google Meet eller Teams kan ditt team samtidigt markera viktiga ögonblick, lämna kommentarer och lägga till bilder. Det förvandlar din transkription till en levande projektplan medan alla fortfarande är på samma sida.

2. Funktion nr 2: AI-sammanfattningar och talar-ID

via Otter

Otter nöjer sig inte med att bara skriva ner allt – det organiserar också informationen. Det identifierar automatiskt talare och sammanfattar viktiga punkter i överskådliga små stycken.

Bonus? Det genererar till och med ett ordmoln så att du enkelt kan se mötesämnen.

3. Funktion nr 3: Smart mötesassistent med kalenderintegration

via Otter

Otter väntar inte på instruktioner – det integreras med din Google Kalender och vet exakt när och var det ska dyka upp. Det ansluter automatiskt till möten, transkriberar dem i realtid och arkiverar allt snyggt under rätt kalenderhändelse.

Så att dina ”nästa steg” från måndagens samtal inte försvinner i en hav av mappar med namnet ”Mötesanteckningar slutgiltiga v2”.

via Otter

Har du flera projekt eller avdelningar att hantera? Otter håller ordning på allt med delade mappar, anpassade grupper och organiserade team.

Oavsett om du arbetar med marknadsföring, försäljning eller kundservice kan alla få tillgång till det de behöver. Du behöver inte längre leta igenom Slack-trådar eller fråga ”Hej, vem har anteckningarna från förra torsdagen?” . Dessutom tilldelar det automatiskt åtgärdspunkter från möten, så att inga uppgifter blir ouppföljda.

5. Funktion nr 5: AI-innehållsgenerering

via Otter

Har du någonsin lämnat ett möte och tänkt: ”Toppen... nu måste jag skriva uppföljningsmejlet också?” Otter AI Chat hjälper dig. Be det bara att skriva utkast till uppföljningsmejl, blogginlägg, bildtexter på sociala medier eller sammanfattningar, så skapar det dem med hjälp av den faktiska konversationen som kontext.

Oavsett om du synkroniserar med ditt team live eller granskar senare, hjälper Otter Chat dig att skapa tydligt, skräddarsytt innehåll på några minuter.

Priser för Otter AI

Gratis för alltid

Pro: 16,99 $/månad per användare

Företag: 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

💡 Proffstips: Använd Otters funktion för anpassat ordförråd för att träna programmet på branschspecifik jargong, akronymer eller teamets slang. Detta förbättrar transkriberingsnoggrannheten avsevärt.

Notta AI vs Otter AI: Jämförelse av funktioner

Nu när du vet allt du behöver veta om de båda AI-transkriptionsverktygen är det dags att jämföra dem och se vilket som har bäst funktioner.

Funktion nr 1: Transkriptionsnoggrannhet

Notta AI: Erbjuder mycket noggranna transkriptioner, särskilt när du arbetar med förinspelade medier och flerspråkiga filer. Dess styrka ligger i tydlighet och formatrenhet, även i bullriga miljöer.

Otter AI: Levererar utmärkt live-transkription med stark talaridentifiering och formatering. Passar bäst för samtal i realtid.

🏆 Vinnare: Oavgjort. Notta är bättre på flerspråkig transkription, medan Otter utmärker sig när det gäller noggrann AI-transkription.

Funktion nr 2: Stöd för flera språk

Notta AI: Stöder transkription på 58 språk och erbjuder översättning i realtid, vilket gör det idealiskt för globala team eller tvåspråkiga intervjuer.

Otter AI: Transkriberar endast konversationer på engelska (amerikansk och brittisk), spanska och franska.

🏆 Vinnare: Notta AI är den klara vinnaren för internationellt och tvåspråkigt bruk.

Funktion nr 3: Användargränssnitt och samarbete

Notta AI: Ren gränssnitt med enkel navigering. Samarbetsfunktioner finns, men är något begränsade jämfört med Otter.

Otter AI: Erbjuder en mer intuitiv upplevelse med samarbetsfunktioner som delade mappar, kommentarer i realtid och redigerbara transkriptioner. Perfekt för teammiljöer och nybörjare.

🏆 Vinnare: Otter AI. Bättre för team tack vare avancerade samarbetsfunktioner.

Funktion nr 4: AI-sammanfattningar och anteckningar

Notta AI: Genererar AI-sammanfattningar med mallar för uppgiftslistor, praktiska insikter och tidslinjebaserade anteckningar. Användbart för att omvandla transkriptioner till att göra-listor.

Otter AI: Erbjuder även AI-genererade sammanfattningar och markerar viktiga punkter, men med mindre fokus på uppgiftshantering.

🏆 Vinnare: Oavgjort. Notta är bättre för att omvandla samtal till uppgifter, medan Otter utmärker sig för snabba genomgångar och samordning inom teamet.

Funktion nr 5: Stöd för AI-innehållsgenerering

Notta AI: Utmärkt för att skapa sammanfattningar och att göra-listor, men erbjuder inga andra funktioner för att skapa innehåll.

Otter AI: Utmärker sig med Otter Chat, som låter användare omedelbart skapa uppföljningsmejl, bloggar och mötesrelaterat innehåll med hjälp av AI.

🏆 Vinnare: Otter AI vinner för att det går utöver anteckningar till fullständig innehållsskapande.

Funktion nr 6: Prissättning

Notta AI: Mer generös gratisplan med tillgång till viktiga funktioner. Betalda planer har konkurrenskraftiga priser för individuell användning och teamanvändning.

Otter AI: Bra funktioner, men ett mer begränsat gratispaket och något högre prisnivåer.

🏆 Vinnare: Notta AI är ett mer prisvärt alternativ med en generös gratistjänst.

Notta AI vs. Otter AI på Reddit

Visst, webbplatsens funktioner visar en sida av myntet. Men vad säger riktiga användare när ingen ser på?

Vi dök ner i Reddits kaninhål för att hitta ärliga, ofiltrerade åsikter om Notta och Otter AI – från vanliga användare som har testat båda verktygen i verkliga arbets- (och kaos-)scenarier.

Användaren Wonderful-Ad-5952 recenserar både Notta AI och Otter AI på r/AiNoteTaker.

Här är vad användarna säger om Notta AI.

Fördelar: Transkription i realtid, sammanfattningar, talaridentifiering och översättning. Bra språkstöd och plattformsintegration. Nackdelar: Gratis minuter tar snabbt slut. Ibland saknas viktiga punkter i sammanfattningen. Önskelista: Fler gratis minuter + bättre AI-noggrannhet med accenter och jargong. Prisvärdhet: 6/10. Genomsnittlig prestanda i en konkurrensutsatt bransch.

Fördelar: Transkription i realtid, sammanfattningar, talaridentifiering och översättning. Bra språkstöd och plattformsintegration. Nackdelar: Gratis minuter tar snabbt slut. Ibland saknas viktiga punkter i sammanfattningen. Önskelista: Fler gratis minuter + bättre AI-noggrannhet med accenter och jargong. Prisvärdhet: 6/10. Genomsnittlig prestanda i en konkurrensutsatt bransch.

Å andra sidan, här är deras åsikt om Otter AI.

Fördelar: Hög noggrannhet, sammanfattningar i realtid och ett bra användargränssnitt. AI-chatten är ett coolt extra. Nackdelar: 30 minuters mötesbegränsning i gratisversionen är jobbigt. Att det bara finns på engelska är en stor nackdel. Önskelista: Fler språk och högre gratisbegränsningar. En billigare version för lättare användning skulle vara bra. Prisvärdhet: 7/10. Bra om du håller dig till engelska och har en jämn mötesbelastning.

Fördelar: Hög noggrannhet, sammanfattningar i realtid och ett bra användargränssnitt. AI-chatten är ett coolt extra. Nackdelar: 30 minuters mötesbegränsning i gratisversionen är jobbigt. Att det bara finns på engelska är en stor nackdel. Önskelista: Fler språk och högre gratisbegränsningar. En billigare version för lättare användning skulle vara bra. Prisvärdhet: 7/10. Bra om du håller dig till engelska och har en jämn mötesbelastning.

En annan användare, KeepOnRising19, påpekar hur Otter har svårt med olika accenter på r/Journalism.

Det är inte så bra för personer med brytning. Jag är forskningsskribent och de flesta av mina intervjuer är med personer som talar flytande engelska men har stark brytning och använder tekniska termer, och jag måste oftast gå igenom och rensa upp mycket om jag använder det.

Det är inte så bra för personer med brytning. Jag är forskningsskribent och de flesta av mina intervjuer är med personer som talar flytande engelska men har stark brytning och använder tekniska termer, och jag måste oftast gå igenom och rensa upp mycket om jag använder det.

Sammantaget har båda AI-verktygen för mötesprotokoll sina för- och nackdelar, och det beror helt på vad du söker i ditt AI-verktyg.

Möt ClickUp: Det bästa alternativet till Notta AI och Otter AI

Notta och Otter är båda kompetenta, men ett verktyg som kan allt detta och mer är ClickUp, den kompletta appen för arbete!

ClickUp samlar dina anteckningar, uppgifter, dokument och möten på ett och samma ställe. Oavsett om du vill transkribera möten eller omvandla åtgärdspunkter till spårbara uppgifter, ser ClickUp till att allt flyter smidigt.

ClickUps fördel nr 1: Spåra alla dina möten med en smart kalender

Trött på att leta efter länkar till varje möte? Möt kalendern som inte bara visar ditt schema – den håller jämna steg med dig. ClickUp Calendar använder AI för att automatiskt planera din perfekta dag genom att organisera uppgifter, möten och deadlines i en smart, flexibel tidslinje.

Det blockerar automatiskt fokuseringstid, omplanerar när planerna ändras och hjälper dig att förbli produktiv utan att behöva jonglera mentalt.

Ta kontroll över din dag och planera, prioritera och anpassa automatiskt med ClickUp-kalendern.

Med tvåvägssynkronisering med Google Kalender är alla händelser i perfekt harmoni. Arbetar du i Outlook? Synkronisera det också!

Delta i Zoom-, Meet- eller Teams-samtal med ett enda klick, dra och släpp uppgifter för att omprioritera och låt ClickUp AI omvandla möten till tilldelade uppgifter direkt. Det är din dagliga planerare, anteckningsbok och tidsplanerare – allt i en elegant vy.

ClickUps fördel nr 2: Ta anteckningar och skapa uppgifter automatiskt

Nu när du har anslutit dig till mötet utan problem kan vi prata om anteckningar. ClickUp ger dig en upplevelse som går utöver transkription – det är fullständig produktivitetsautomatisering.

Oavsett vilken mötesplattform som används, ansluter sig ClickUp AI Notetaker, spelar in allt, transkriberar det till smart, sökbar text och lägger det i ditt arbetsutrymme.

Inga manuella anteckningar. Inget byte mellan appar. Bara ren fokus.

Delta i möten, slipp anteckningar och låt AI ta anteckningar åt dig med ClickUp AI Notetaker.

Men det slutar inte där. ClickUp Brain kommer sedan in och sammanfattar ditt möte med viktiga beslut, hinder, prioriteringar och åtgärdspunkter – allt inom några sekunder.

Du kan till och med ställa frågor om vad som sades under mötet, och verktyget hämtar svaren från transkriptionen åt dig.

Sammanfatta insikterna och tilldela uppgifterna samtidigt som du håller fokus på konversationen med ClickUp Brain.

Det bästa av allt? Varje åtgärd konverteras automatiskt till en spårbar uppgift, tilldelas och är redo att utföras. Dessutom kan du dela dessa anteckningar med ditt team direkt, så att alla är på samma sida – inga fler ”vad missade jag?”-ögonblick.

En Reddit-användare, Proud-Present-8870, delar med sig av sina erfarenheter av att använda ClickUp AI Notetaker på r/clickup.

…Första veckan av användning…otroligt. Det dyker upp i min kalender, vilket är mycket välkommet, och sammanfattningen/transkriptionen/åtgärdspunkterna fungerar till 90 % utmärkt. Små justeringar behövs. Jag längtar efter fler användningsfall. Och det är ett bra tecken…

…Första veckan av användning…otroligt. Det dyker upp i min kalender, vilket är mycket välkommet, och sammanfattningen/transkriptionen/åtgärdspunkterna fungerar till 90 % utmärkt. Små justeringar behövs. Jag längtar efter fler användningsfall. Och det är ett bra tecken…

Med ClickUp ger dina anteckningar inte bara information, utan hjälper dig också att hålla produktiva möten som driver din nästa åtgärd framåt.

ClickUps fördel nr 3: Redigera mötesreferat tillsammans med andra

När ditt möte har transkriberats och sammanfattats, vart hamnar all den informationen? Direkt i ClickUp Docs, din samarbetsyta som är skapad för handling.

Till skillnad från statiska anteckningsappar möjliggör ClickUp Docs live-redigering, samarbete i realtid och enkel koppling av uppgifter.

Förvandla statiska anteckningar till levande, samarbetsdokument med ClickUp Docs

Hela ditt team kan arbeta tillsammans på ett dokument, lägga till kommentarer, tilldela avsnitt och till och med bädda in uppgifter direkt i dokumentet. Det är som om Google Docs har fått en produktivitetsmakeover – nu kan varje idé, beslut eller brainstorming omedelbart omsättas i handling.

ClickUps fördel nr 4: Koppla samman schemaläggning och åtgärder

Om hela din vecka består av möten, får du inte missa funktionerna i ClickUp Meetings.

Med rich text-redigering kan du strukturera anteckningar precis som du vill. Markera viktiga punkter, skapa tydliga mötesagendor med checklistor och tilldela omedelbart åtgärdspunkter till teammedlemmar från dokument.

Varje diskussionspunkt registreras, spåras och följs upp, så att ingenting går förlorat i virrvarret.

Skapa dagordningar med rich text-redigering för att markera viktiga punkter och hålla ordning med ClickUp Meetings.

Återkommande möten? Inga problem. Kalendersynkronisering? Enkelt. Med /slash-kommandon kan du snabbt formatera och skapa uppgifter, medan ClickUp automatiskt länkar mötesanteckningar till relaterade uppgifter och scheman via Google Kalender. Denna enkla funktion sparar timmar av arbete.

📮ClickUp Insight: 37 % av arbetstagarna skickar uppföljningsanteckningar eller mötesprotokoll för att spåra åtgärdspunkter, men 36 % förlitar sig fortfarande på andra, fragmenterade metoder. Utan ett enhetligt system för att dokumentera beslut kan viktiga insikter som du behöver hamna begravda i chattar, e-postmeddelanden eller kalkylblad. Med ClickUp kan du omedelbart omvandla konversationer till genomförbara uppgifter i alla dina uppgifter, chattar och dokument – så att ingenting faller mellan stolarna.

ClickUps fördel nr 5: Få tillgång till ClickUps mallbibliotek

Låt oss vara ärliga, ibland måste mötesanteckningar göras manuellt för att vara på den säkra sidan. Men måste de vara så förvirrande och kaotiska? Absolut inte! Det är där ClickUp-mallen för mötesanteckningar kommer in.

Med anteckningsmallar för varje möte – brainstorming, kundsamtal, sprintgranskning och mer – kan du registrera deltagare, dagordningspunkter och åtgärdspunkter individuellt eller som ett team.

Så här kan du få ut det mesta av denna mall för mötesanteckningar.

Organisera anteckningar med inbäddade sidor för olika typer av möten

Lägg till punkter på dagordningen i förväg för att hålla samtalet fokuserat och förbereda ditt team i förväg.

Utse en antecknare eller låt alla bidra till ett delat ClickUp-dokument under mötet.

Använd ClickUp Brain för att sammanfatta och tilldela uppgifter direkt från dina anteckningar.

ClickUps fördel nr 6: Anslut hela din arbetsplats

Det kallas en allt-i-ett-app av en anledning – den kopplar faktiskt samman hela din arbetsplats. Med över 1 000 verktyg, från Slack, Zoom och Microsoft Teams till Dropbox, GitHub och mycket mer, har ClickUp Integrations alla lösningar du kan behöva precis där du behöver dem.

Det innebär att dina möten, uppgifter, anteckningar, filer och arbetsflöden äntligen kan samlas under ett och samma tak. Du behöver inte längre hoppa mellan flikar eller leta igenom olika appar – ClickUp samlar allt i ett enkelt, centraliserat arbetsutrymme.

ClickUp-användare har ofta framhävt hur dessa samarbets- och automatiseringsfunktioner eliminerar behovet av frekventa teammöten.

Victoria Berryman, marknadsföringschef på Seequent, säger:

Med ClickUp har vi sparat otaliga timmar genom att eliminera onödiga möten för att diskutera projektuppdateringar. Nu är våra möten en tid för att arbeta med lösningar.

Med ClickUp har vi sparat otaliga timmar genom att eliminera onödiga möten för att diskutera projektuppdateringar. Nu är våra möten en tid för att arbeta med lösningar.

💡 Proffstips: Använd ClickUp Automations för att skapa anpassade triggers för åtgärder efter mötet, till exempel ”när en mötesöversikt skapas, tilldela uppgifter och deluppgifter, ange förfallodatum och meddela teamet”.

Kort sagt är ClickUp ett allt-i-ett-verktyg för produktivitet som förvandlar varje möte till ett enkelt, genomförbart steg mot framgång, vilket gör det till det perfekta alternativet till Notta eller Otter AI.

Transkribera, utföra uppgifter och nå framgång med ClickUp

Visst, Notta och Otter är bra på att lyssna (eller två) på dina möten. Men ClickUp gör mer än bara lyssnar – det agerar.

Med AI-drivna anteckningar, omedelbar uppgiftsskapande, enkel automatisering och inbyggda samarbetsverktyg är det din allhörande, aldrig glömande möteskompis och ditt teams arbetsflödesguide.

Du behöver inte längre växla mellan appar eller leta efter åtgärder. Allt väntar redan på dig – snyggt organiserat och klart att användas. Registrera dig för ett gratis ClickUp-konto och prova det idag!