Gratis mallar och exempel på intresseanmälningar

Har du hittat ett företag som verkar passa perfekt, men insett att de inte har några lediga tjänster som matchar dina färdigheter?

Ett intresseanmälan är din väg in. Detta brev på en sida är ett proaktivt sätt att presentera dig själv. Det låter dig visa hur du kan tillföra värde till en tjänst innan den ens finns.

Många företag håller starka kandidater i åtanke för framtida roller, så att ta kontakt tidigt kan ge dig en fördel.

Det kan dock vara svårt att skriva ett intresseanmälan från grunden. Men vi hjälper dig! Dessa gratis mallar och exempel – tillsammans med AI-skrivverktyg – hjälper dig att skapa ett övertygande brev som väcker uppmärksamhet och öppnar dörrar. Låt oss hitta det perfekta för dig!

Vad är mallar för intresseanmälan?

Mallar för intresseanmälan är fördesignade format som hjälper potentiella kandidater att skriva ett professionellt och strukturerat brev. Dessa gör det möjligt för arbetssökande att uttrycka sitt intresse för ett företag, ett jobb eller en möjlighet som inte annonseras offentligt.

Dessa mallar ger en tydlig struktur, med avsnitt för att presentera dig själv, lyfta fram relevanta färdigheter eller erfarenheter och förklara varför du tar kontakt.

👀 Visste du att? Teknikjobb växer med 12 % per år, vilket är snabbare än många andra sektorer.

Vad kännetecknar en bra mall för intresseanmälan?

En välstrukturerad mall för intresseanmälan hjälper arbetssökande att presentera sina kvalifikationer på ett effektivt och professionellt sätt. En bra mall för intresseanmälan innehåller:

En stark inledning som fångar uppmärksamheten med en välskriven formell hälsning och ett koncist första stycke som anger syftet med brevet.

Personliga detaljer som gör att brevet kan anpassas efter mottagarens titel och företagsnamn.

Relevant information som lyfter fram viktiga färdigheter, erfarenheter eller prestationer som stämmer överens med företagets kultur och behov.

Tydlig formatering som bibehåller en professionell layout med korrekt avstånd, rubriker och logisk struktur.

Kortfattat och engagerande innehåll som gör meddelandet direkt och övertygande utan onödiga detaljer.

En uppmaning till handling som uppmuntrar till vidare diskussion, till exempel en begäran om en informativ intervju eller uppföljning.

15 mallar för intresseanmälan

Här är de 15 bästa mallarna för intresseanmälan som du måste prova:

1. Mallen för ansökningsbrev från ClickUp

Hämta gratis mall Förvandla en enkel presentation till en minnesvärd berättelse som leder till intervjuer med ClickUps mall för personligt brev.

Ett personligt brev och ett intresseanmälan är båda formella brev som lyfter fram dina färdigheter och kvalifikationer. Därför är vårt första val ClickUp-mallen för personligt brev. Den är enkel, effektiv och utformad för att guida dig genom en detaljerad process för att berätta om din karriär.

Mallen har separata avsnitt för en engagerande hälsning, en detaljerad beskrivning av din karriär och en övertygande uppmaning till handling.

Du kan enkelt anpassa mallen för personligt brev till en mall för intresseanmälan. De viktigaste delarna är:

Personlig introduktion: Anpassa din hälsning efter målföretagets kultur och rekryterarens namn.

Avsnittet om färdigheter och prestationer: Inkludera mätvärden, specifika projekt eller milstolpar som stämmer överens med jobbeskrivningen.

Avslutande stycke: Skriv en övertygande avslutning som uppmuntrar till vidare diskussion och presenterar din bakgrund på ett sammanhängande sätt.

🔑 Perfekt för: Arbetssökande som vill ha ett strukturerat men anpassningsbart personligt brev för att lyfta fram sina färdigheter och erfarenheter.

2. ClickUp-mallen för jobbsökning

Hämta gratis mall Förvandla en splittrad jobbsökning till en strategisk karriärplan med ClickUps mall för jobbsökning.

Den heltäckande mallen för jobbsökning från ClickUp spårar statusen för dina ansökningar och hjälper dig att effektivt planera och genomföra din jobbsökningsstrategi. Genom att centralisera din jobbsökningsinformation med hjälp av AI minimerar denna mall risken för att missa deadlines och säkerställer att du förblir proaktiv.

Viktiga funktioner inkluderar:

Centraliserad översikt: Organisera jobbannonser, företagsinformation och ansökningsdatum i en intuitiv vy.

Anpassningsbara fält: Lägg till kolumner för specifik information som löneförväntningar, arbetsplatser eller referenskällor.

Progress tracking: Använd visuella indikatorer för att hjälpa dig att övervaka uppföljningsdeadlines och intervjustadier.

🔑 Perfekt för: Att organisera och spåra jobbansökningar, intervjuer och nätverksaktiviteter på ett och samma ställe.

3. ClickUp-mallen för kanban-tavla för jobbsökning

Hämta gratis mall Visualisera din ansökningsprocess och förbättra enkelt uppföljningen med ClickUps mall för kanbantavla för jobbsökning.

Är du mer visuellt lagd? ClickUp Job Search Kanban Board Template använder en Kanban-tavla för att dela upp din jobbsökning i olika steg.

Detaljerade funktioner inkluderar:

Anpassningsbara kolumner: Ställ in steg som ”Research”, ”Ansökan”, ”Förberedelse inför intervju”, ”Intervju”, ”Erbjudande” och ”Uppföljning”.

Dra-och-släpp-funktion: Flytta enkelt möjligheter mellan olika steg, vilket möjliggör justeringar i realtid.

Statusuppföljning: Använd färgkodade taggar och förfallodatum för att prioritera uppgifter.

🔑 Perfekt för: Yrkesverksamma som söker sitt drömjobb, visualiserar jobbansökningar och följer upp framsteg genom olika rekryteringsfaser.

💡 Proffstips: ClickUp Brain kan vara din AI-CV-skapare! Brain är mer än bara skrivhjälp; det hjälper dig att strategiskt planera din jobbsökning. Använd det för att snabbt skapa ett övertygande intresseanmälan, förfina din formulering för tydlighet eller anpassa tonen efter olika branscher. ClickUp Brain kan också sammanfatta jobbeskrivningar, föreslå nyckelord för att förbättra anpassningen till sökandesystem (ATS) och till och med skapa uppföljningsmejl för att göra din ansökan minnesvärd. Tillsammans med ClickUps mallar för jobbsökning säkerställer ClickUp Brain att du inte bara ansöker utan ansöker strategiskt. Gör din jobbsökning enkel med ClickUp Brain

4. ClickUp-CV-mallen

Hämta gratis mall Skapa ett visuellt tilltalande CV som sammanfattar din yrkesbakgrund med ClickUps CV-mall.

Vill du göra ditt CV lättläst och visuellt tilltalande så att det fångar rekryterarens uppmärksamhet vid första anblicken? ClickUp CV-mallen är svaret!

Mallen fokuserar på både estetik och funktionalitet och innehåller:

Strukturerade avsnitt: Tydligt definierade områden för en professionell sammanfattning, detaljerad arbetshistorik, färdigheter, utbildning och certifieringar.

Visuella förbättringar: Alternativ för att inkludera ikoner, färgaccenter och diagram för att lyfta fram prestationer.

Enkel anpassning: Justerbara fält gör att du kan ändra innehållet enligt branschstandarder eller specifika jobbkrav.

🔑 Perfekt för: Att skapa ett professionellt, välstrukturerat CV som lockar rekryterare.

💡 Proffstips: Använd ClickUp Docs för att göra ditt intresseanmälan perfekt! Det är en dynamisk arbetsyta där du enkelt kan redigera och förfina ditt intresseanmälan. När du har skrivit ett utkast till ditt brev med hjälp av en mall kan du använda avancerade formateringsalternativ för att strukturera ditt brev på ett professionellt sätt, lägga till kommentarer för feedback och till och med länka relaterade jobbsökningsuppgifter direkt i dokumentet. Behöver du skräddarsy flera versioner för olika möjligheter? Duplicera ditt dokument och justera det utan att behöva börja om från början. När ditt brev är klart kan du exportera det som en PDF-fil eller dela det med en enda länk för smidig inlämning.

5. Mall för intresseanmälan för ett jobb från Template. Net

Mallen för intresseanmälan för ett jobb från Template. Net är mest användbar när du riktar dig till företag som inte har några specifika lediga tjänster. Den erbjuder:

Detaljerad personlig beskrivning: Avsnitt där du kan beskriva din bakgrund, expertis och det unika värde du tillför.

Anpassningsbar branschspecifik språk: Anpassa innehållet så att det passar specifika företagskulturer och branschjargong.

Tydlig uppmaning till handling: En välformulerad avslutning uppmuntrar till ett möte eller vidare dialog. Genom att ta initiativet positionerar denna mall dig som en innovativ kandidat som inte väntar på att möjligheter ska dyka upp, utan skapar dem själv.

🔑 Perfekt för: Yrkesverksamma som kontaktar företag om potentiella jobbmöjligheter.

6. Mall för intresseanmälan för prospektering från Template. Net

Mallen för intresseanmälan från Template. Net är utformad för nätverkande och affärsutveckling och erbjuder följande:

Omfattande bakgrundsavsnitt: Beskriv din karriärhistorik, viktiga projekt och anmärkningsvärda prestationer i detalj.

Värdeerbjudande: Förklara tydligt Förklara tydligt i ditt jobbansökningsbrev hur din expertis kan tillgodose potentiella behov eller utmaningar som mottagaren kan stå inför.

Uppföljningsmeddelanden: Utnyttja inbyggda förslag för att boka samtal eller möten för att diskutera samarbete. Denna metod hjälper dig att bygga nya relationer och öppnar dörrar till möjligheter som kanske inte är omedelbart synliga.

🔑 Perfekt för: Arbetssökande som vill komma i kontakt med potentiella arbetsgivare innan lediga tjänster annonseras ut.

7. Mall för professionellt intresseanmälan från Template. Net

Förmedla din professionella kompetens och beredskap för ledande befattningar med mallen för professionella intresseanmälningar från Template. Net. Denna mall är avsedd för kommunikation med hög insats och innehåller:

Formell ton och struktur: Segmenterade avsnitt för en stark introduktion, detaljerad yrkesbakgrund och framtidsvision.

Framhävande av prestationer: Områden att inkludera prestationsmått, utmärkelser, större projekt och Områden att inkludera prestationsmått, utmärkelser, större projekt och professionella mål för arbetet

Elegant presentation: En raffinerad layout som utstrålar professionalism och trovärdighet.

🔑 Perfekt för: Att göra ett starkt första intryck med ett välformulerat och formellt intresseanmälan till ett företag eller en tjänst.

8. Mall för intresseanmälan via e-post från Template. Net

Fånga en upptagen rekryteringschefs uppmärksamhet med ett kort och koncist e-postmeddelande. Mallen för intresseanmälan via e-post från Template. Net är utformad för snabb och effektiv kontakt och hjälper dig med:

Kortfattad ämnesrad: Utformad för att fånga uppmärksamhet i överfulla inkorgar

Tydligt, strukturerat innehåll: En kort introduktion, en sammanfattning av dina viktigaste kvalifikationer och en stark avslutning som uppmanar till omedelbar handling.

Mobilvänligt format: Säkerställer läsbarhet på både stationära och mobila enheter.

🔑 Perfekt för: Att skicka en kortfattad och professionell förfrågan om jobbmöjligheter via e-post.

9. Intresseanmälan för antagning till skola av Template. Net

Använd mallen för intresseanmälan för antagning till skola från Template. Net för att omvandla dina akademiska meriter till en övertygande personlig berättelse som tilltalar antagningskommittén. Mallen är skräddarsydd för akademiska ansökningar och innehåller:

Personlig berättelse: Avsnitt där du kan berätta om din akademiska bakgrund, dina fritidsaktiviteter, din unika synvinkel och dina personliga ambitioner.

Anpassning efter institution: Hjälp att skräddarsy ditt brev så att det speglar skolans kärnvärden och akademiska kultur.

Framtidsvision: Ett särskilt område där du kan formulera din långsiktiga utbildnings- och Ett särskilt område där du kan formulera din långsiktiga utbildnings- och karriärplan.

🔑 Perfekt för: Studenter och föräldrar som formellt uttrycker intresse för antagning till en skola eller ett akademiskt program.

👀 Visste du att? Över 39 % av de personer som överväger att byta karriär motiveras av utsikterna till högre lön.

10. Intresseanmälan för tränarposition av Template. Net

Utnyttja din passion för ledarskap för att inspirera team och driva framgång med intresseanmälan för coachningsposition från Template. Net. Denna specialiserade mall fokuserar på:

Ledningsbeskrivning: Avsnitt som beskriver din coachningsfilosofi, innovativa undervisningsmetoder, tidigare framgångar med team och mentorstrategier.

Prestationsmått: Områden där du kan inkludera kvantifierbara prestationer och förbättringar under din ledning.

Vision för framtida påverkan: Ett avsnitt som ägnas åt att beskriva hur du planerar att bidra till teamets tillväxt och framgång.

🔑 Perfekt för: Tränare som söker en tjänst som tränare inom idrott eller akademisk coaching.

🧠 Kul fakta: Över 36 % av arbetstagarna i USA är en del av gig-ekonomin och arbetar som frilansare eller på kontrakt.

11. Intresseanmälan för vikarierande lärare av Template. Net

Visa att du är redo att upprätthålla hög kvalitet i dynamiska klassrumsmiljöer med intresseanmälan för vikarierande lärare från Template. Net. Den är utformad för lärare och innehåller:

Lärarbehörighet: Detaljerade avsnitt för certifieringar, undervisningsfilosofi och strategier för klassrumsledning.

Anpassningsförmåga: Betona din förmåga att snabbt anpassa dig till olika undervisningsmiljöer och elevernas behov.

Professionellt uppträdande: Ett strukturerat format som förmedlar en djup förståelse för den akademiska världen och lyfter fram både kompetens och passion för utbildning.

🔑 Perfekt för: Lärare som söker vikariat på skolor eller i skolområden.

12. Intresseanmälan för intern tjänst av Template. Net

Utnyttja din insidekunskap för att öppna upp nya karriärmöjligheter inom din organisation med hjälp av mallen för intresseanmälan för intern tjänst från Template. Net. Denna mall är perfekt för interna kandidater och erbjuder:

Interna prestationer: Avsnitt där du kan beskriva dina bidrag inom organisationen, inklusive projekt, teamframgångar och förbättringar.

Tillväxtvision: Ett utrymme för att formulera dina framtida ambitioner och hur du planerar att tillföra ytterligare värde till företaget.

Professionell ton: En balanserad approach som understryker både lojalitet och beredskap för mer ansvar.

🔑 Perfekt för: Anställda som vill söka en ny tjänst inom sin nuvarande organisation.

🧠 Kul fakta: Distansarbete har ökat med 159 % sedan 2005, främst på grund av tekniska framsteg och COVID-19-pandemin.

13. Intresseanmälan för befordran av Template. Net

Skapa ett CV för att avancera till en högre position inom ditt nuvarande team med hjälp av mallen för intresseanmälan för befordran från Template. Net. Denna mall riktar sig till anställda med specifika kompetensområden som söker befordran och innehåller följande:

Detaljerad prestationslogg: Uppmanar dig att lista specifika prestationer, prestationsmått, dokumenterade resultat och ledarskapsbidrag.

Personligt uttalande om framtida påverkan: Avsnitt som är avsedda för att beskriva din vision och dina planer för att nå ytterligare framgångar i en högre befattning.

Formell men personlig ton: Balanserar professionell formalitet med en personlig touch som framhäver ditt engagemang för organisationen.

14. Intresseanmälan för jobb utan lediga platser från Template. Net

Skapa möjligheter genom att proaktivt visa upp din potential för företag som inte aktivt rekryterar. För jobbsökande som vill ta kontakt även när det inte finns några lediga tjänster erbjuder Template. Net Template följande mall för intresseanmälan för jobb utan lediga tjänster:

Framtidsinriktat tillvägagångssätt: Avsnitt där du förklarar ditt stora intresse för det specifika företaget och hur dina färdigheter kan tillgodose framtida behov.

Värdeerbjudande: Ange tydligt vilka unika bidrag du kan ge och varför din timing kan vara rätt för kommande projekt.

Öppen avslutning: En uppmaning till företaget att överväga dig för framtida roller eller att spara ditt CV.

🔑 Perfekt för: Proaktiva jobbsökande som vill byta karriär och kontakta företag även när det inte finns några lediga tjänster.

📮ClickUp Insight: Nästan 88 % av våra undersökningsdeltagare förlitar sig nu på AI-verktyg för att förenkla och påskynda personliga uppgifter. Vill du uppnå samma fördelar på jobbet? ClickUp är här för att hjälpa dig! ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, kan hjälpa dig att förbättra produktiviteten med 30 % genom färre möten, snabba AI-genererade sammanfattningar och automatiserade uppgifter.

15. Google Docs professionell mall för personligt brev av GDOC

GDOC

Gör ett bestående första intryck med en elegant, modern design som framhäver din professionalism med Google Docs Professional Cover Letter Template från GDOC.

Denna kostnadsfria mall för Google Docs är utformad för att vara enkel att använda och ge stort genomslag. Dess detaljerade funktioner inkluderar:

Redigerbara avsnitt: Tydligt definierade områden för kontaktuppgifter, professionell sammanfattning, detaljerad arbetshistorik, Tydligt definierade områden för kontaktuppgifter, professionell sammanfattning, detaljerad arbetshistorik, kompetenshantering och utbildning.

Visuell attraktionskraft: En minimalistisk design som kombinerar modern typografi med subtila färgaccenter, vilket gör att ditt personliga brev blir både visuellt tilltalande och lätt att överblicka.

Enkel åtkomst: Eftersom det är molnbaserat kan du samarbeta eller uppdatera ditt personliga brev när du är på språng, så att du alltid har den senaste versionen.

🔑 Perfekt för: Att skapa ett välformaterat, professionellt personligt brev för en jobbansökan med hjälp av Google Docs.

Ta kontroll över din karriär med ClickUps gratis mallar för intresseanmälan

Ett intresseanmälan kan vara ett värdefullt verktyg för att bli uppmärksammad, oavsett om du kontaktar ett företag som inte har några lediga tjänster, ansöker om befordran eller utforskar nya akademiska möjligheter.

Det kan dock snabbt bli överväldigande att hålla reda på utkast, uppföljningar och flera ansökningar. Det är där ClickUp, allt-i-ett-appen för arbete, gör hela skillnaden.

Med ClickUps kostnadsfria, anpassningsbara mallar kan du skapa professionella intresseanmälningar som lyfter fram dina färdigheter och din entusiasm.

Men det slutar inte där – ClickUp kan vara din perfekta programvara för jobbsökning som hjälper dig att hålla ordning på projektledning, uppföljning av deadlines och dokumentsamarbete. Missa aldrig en uppföljning eller glöm en ansökningsdeadline!

Du kan till och med integrera anteckningar, ställa in påminnelser och spåra svar, allt inom ett enda arbetsområde.

Istället för att jonglera med spridda dokument och e-postmeddelanden kan du samla allt på ett ställe och ta ett mer strukturerat grepp på din jobbsökning eller karriärutveckling. Registrera dig för ett gratis ClickUp-konto idag och ligg steget före i din professionella resa.