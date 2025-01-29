De 10 bästa apparna för jobbspråkning för projektledare 2025

Projektledare och teamledare har ofta svårt att bedöma sitt teams kapacitet. För att hantera resurser effektivt och öka produktiviteten måste du känna till ditt teams arbetsbelastning utan och innan.

Du måste ha koll på viktiga detaljer – ta reda på hur mycket tid som avsätts för projekt, teammedlemmarnas tillgänglighet för att arbeta med nya projekt och anpassa deras framsteg till de beräknade tidsplanerna.

Det är här jobbspårningsprogramvara kommer till nytta.

Det huvudsakliga syftet med programvara för jobbspråkning är att hjälpa anställda att optimera sin tid, se till att de inte missar möjligheter och upprätthålla en kultur av öppenhet och tillväxt.

Och detta leder direkt till organisatoriska vinster. Du håller dina kunder nöjda med leveranser i tid, skapar förtroende och bygger upp ett gott rykte som ger fler affärer.

Vad är jobbspårningsprogramvara?

Jobbspårningsprogramvara ger projektledare en inblick i alla aspekter av de uppgifter som deras team arbetar med. Dessa verktyg är utformade för att hjälpa team att planera, organisera och hantera sina projekt mer effektivt och innehåller funktioner som uppgiftslistor och schemaläggning, projektuppföljning, tidsspårning, samarbete och rapporteringsfunktioner.

Företag kan använda denna programvara för att effektivisera projektflöden, övervaka deadlines, fördela resurser effektivt, förbättra projektresultaten och öka produktiviteten.

Vad ska du leta efter i en programvara för jobbsammanställning?

Det finns flera olika programvaror för jobbsökning på marknaden, men det är viktigt att veta hur man filtrerar bort den som är skräddarsydd för dina behov.

Titta efter dessa viktiga funktioner innan du köper en plattform:

Uppgiftsorganisation: En idealisk plattform för jobbsökning bör hjälpa dig att dela upp En idealisk plattform för jobbsökning bör hjälpa dig att dela upp projektets leveranser i mindre uppgifter, tilldela dem till teammedlemmar och organisera uppgifterna.

Progress tracking: Möjligheten att övervaka projektets framsteg och milstolpar och jämföra dem med prognostiserade data är ett av de viktigaste kraven i ett jobbspårningsverktyg.

Tidsspårning: Verktyget ska kunna logga och spåra tid som läggs på uppgifter och projekt.

Resurshantering: Du måste kunna fördela och hantera teamets resurser inom verktyget, från personalresurser till ekonomiska resurser.

Samarbetsverktyg: Leta efter funktioner som främjar transparent teamkommunikation, fildelning och samarbete.

Anpassning: Flexibiliteten att anpassa arbetsflöden, fält och projektvyer efter dina behov kan vara en betydande fördel.

Integration: Integrationer med verktyg och programvara från tredje part som du använder i ditt dagliga arbete förenklar och snabbar upp ditt arbete.

Rapportering och insikter: Din jobbsledningsprogramvara bör kunna analysera projektdata och prestationsmått med hjälp av rapporteringsverktyg.

Skalbarhet: Möjligheten att skala upp i takt med teamets tillväxt och hantera ökande projektkomplexitet är ett utmärkt tillägg.

Ett enda jobbspårningssystem kanske inte erbjuder alla dessa funktioner. Men för att undvika att din teknikstack blir överbelastad bör du välja en plattform som uppfyller de flesta av dessa krav.

Låt oss titta på de 10 bästa alternativen på marknaden idag!

De 10 bästa programvarorna för jobbsammanställning

Vi har gjort noggranna efterforskningar, bett användare om recensioner och testat verktygen själva för att hitta den bästa jobbsledningsprogramvaran för dig och dina teamledare. Låt oss utforska dessa i detalj.

1. ClickUp

ClickUp är ett omfattande projektledningsprogram som hjälper dig att hantera projekt som ett proffs, planera, organisera och samarbeta kring uppgifter samt spåra tid.

ClickUps projektledningsplattform ger insyn i detaljerna för varje projekt som ditt team arbetar med – och fungerar därmed som en plattform för jobbsökning. Denna översikt gör det möjligt för dig att anpassa de dagliga uppgifterna till företagets långsiktiga mål, uppskatta arbetsomfånget och fördela resurser.

Övervaka pågående projekt med ett ögonkast med ClickUps lättförståeliga Gantt-diagram.

Jonglerar du mellan flera projekt? ClickUps smidiga instrumentpaneler och över 15 anpassningsbara vyer, inklusive tavelvy, Gantt-diagramvy och listvy, gör projektuppföljningen till en barnlek.

Hantera flera projekt utan ansträngning och samordna tvärfunktionella team med ClickUps visuella instrumentpanel.

Dela upp dina stora projekt i hanterbara delar med ClickUp Tasks. Använd ClickUps funktioner för uppgiftshantering för att prioritera uppgifter, skapa deluppgifter inom uppgifter och anpassa plattformen efter dina behov med över 35 ClickApps.

Verktyget för uppgiftshantering hanterar även intern kommunikation och håller intressenterna informerade med följande funktioner:

Lägg till flera ansvariga och observatörer till en uppgift

Lämna kommentarer till tilldelade uppgifter

Prata med ditt team och utbyt filer och anteckningar relaterade till en uppgift i realtid med hjälp av chattvyn.

Skapa tydliga kommunikationskanaler genom tilldelade kommentarer på ClickUp Tasks.

Om spårning av uppgiftsframsteg och uppdateringar innebär mycket manuellt arbete kan du spara tid genom att konfigurera ClickUp Automations och ge ditt team möjlighet att fokusera på viktiga åtgärder som gör skillnad. Här är ett exempel: Automatiseringsutlösare: När en uppgiftsstatus ändras från ”Pågår” till ”Slutförd”. Automatiseringsåtgärder: Tilldela någon : Tilldela uppgiften till QA-testaren för att granska det färdiga arbetet.

Lägg till förfallodatum : Ange ett förfallodatum för QA-granskningen, 3 dagar efter att uppgiften har markerats som slutförd.

Lägg till kommentar: Lägg automatiskt till en kommentar till uppgiften som meddelar QA-testaren att uppgiften är klar för granskning.

Minska onödigt manuellt arbete med ClickUp Automations

Och om du vill få insikt i hur mycket tid som lagts på varje uppgift jämfört med den tid som ditt team planerat för den, förenklar ClickUps Project Time Tracking processen – både för arbetsgivare och anställda. Teammedlemmarna kan arbeta från valfri enhet eller plattform, spåra tiden på ett smidigt sätt och lägga till anteckningar till tidsposterna för att referera till den uppgift de arbetar med.

Växla mellan plattformar utan att förlora fakturerbara timmar med ClickUps Project Time Tracking.

Använder du redan ett verktyg för tidsspårning? Integrera dina favoritappar för tidsspårning, såsom Toggl, Harvest eller Clockify, med ClickUp för att synkronisera de spårade timmarna.

Använd ClickUp för enkel integration med populära tidsuppföljningsappar

ClickUps kostnadsfria projektledningsprogramvara levereras också med färdiga mallar som förenklar jobbsledningen ytterligare.

Mallar för projektomfattning hjälper projektledare att organisera viktiga detaljer och komponenter i ett nytt projekt. Mallar för projektuppföljning sparar värdefull tid utan att kompromissa med projektets integritet.

Ladda ner denna mall Få tydlig överblick över uppgiftsförloppet med ClickUps mall för projektuppföljning.

ClickUps mall för projektuppföljning gör det till exempel enkelt att följa komplexa projekt. Du kan gruppera uppgifter i ett särskilt steg och följa dem därefter. Tilldelade teammedlemmar kan planera sina uppgifter i projektet, vilket säkerställer att chefen och alla andra teammedlemmar är på samma sida.

ClickUps bästa funktioner

Skapa anpassade arbetsfaser eller statusar som speglar ditt specifika arbetsflöde. Du kan också ställa in anpassade fält för att registrera ytterligare jobbspecifika detaljer, som prioritet, kund eller budget.

Skapa relationer mellan jobb för att se hur de hänger ihop och hur slutförandet av ett jobb kan påverka ett annat. Detta underlättar hanteringen av komplexa projekt med flera jobb.

Ställ in påminnelser för dagliga standups eller veckomöten med återkommande uppgifter.

Låt anställda registrera tid från valfri enhet med hjälp av ClickUps desktop- eller mobilapp, webbversion eller kostnadsfria Chrome-tillägg.

Ge teammedlemmarna flexibilitet att växla mellan enheter utan att förlora tid med Global Timer

Få insikter om medarbetarnas aktivitet och prestanda med detaljerade rapporter om tidrapporter, spårad tid, tidsrapportering och uppskattad tid.

Begränsningar för ClickUp

Har en liten inlärningskurva

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/användare per månad

Företag: 12 $/användare per månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

Betyg och recensioner för ClickUp:

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

2. Justworks Hours

via Justworks Hours

Justworks Hours är ett verktyg för tidrapportering som är utformat för att göra ditt team mer effektivt och produktivt. Verktyget passar företag av alla storlekar och säkerställer att anställda får ersättning för sitt arbete utan att slösa tid på manuell tidrapportering.

Verktyget minimerar fel i spårningen av loggade timmar, vilket hjälper dig att följa arbetslagstiftningen, undvika juridiska påföljder och upprätthålla transparenta arbetsplatsrutiner.

Denna programvara för medarbetarövervakning är enkel att använda för både medarbetare och arbetsgivare. Medarbetarna kan stämpla in och ut med webbplattformen, mobilappen eller Slack.

Arbetsgivare kan övervaka arbetspass, skapa rapporter, verifiera plats med geofencing och inkludera entreprenörer i sitt system när teamet växer bortom timanställda.

Justworks Hours bästa funktioner

Synkronisera godkända loggade arbetspass automatiskt till din Professional Employer Organization (PEO) eller löneprogramvara.

Upprätthåll rättvisa rutiner med inbyggda övertidsvarningar och automatiska påminnelser om måltider och vila.

Fördela resurser, fastställ budgetar och hantera din personal bättre med detaljerade rapporter om tidrapporter, löner och övertid.

Integrera kontors- och distansanställda enkelt på plattformen

Justworks Tidsbegränsningar

Kan vara dyrt för småföretag

Justworks Hours prissättning

Grundläggande: 59 $/månad per anställd (för PEO, inklusive tidsspårning)

Plus: 99 $/månad per anställd (för PEO inklusive tidsspårning)

Justworks Hours betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 700 recensioner)

3. Hub Planner

via Hub Planner

Hub Planner är en plattform för resurshantering, planering och schemaläggning som ger översikt över projekt och resurser under ett och samma tak. Använd detta verktyg för att utvärdera hur dina teammedlemmar använder sin tid, vilka medarbetare som är tillgängliga för nya projekt och hitta medarbetare med specifika kompetenser direkt.

Den erbjuder även funktioner för projektledning, så att du kan hantera projektets milstolpar, ställa in dynamiska faktureringspriser och planera finansiella utgifter. Dina anställda kan använda plattformen för att begära årlig ledighet eller schemalägga ledighet med hjälp av resursplaneraren eller begäranformulär.

Verktyget passar både små och medelstora företag samt större företag. Chefer inom alla branscher kan använda detta verktyg för att hålla koll på kapacitetshanteringen.

Hub Planners bästa funktioner

Mät tiden som läggs på projekt genom att jämföra den faktiska tiden som rapporterats via tidrapporter med den beräknade tiden.

Få insyn i individuella eller kollektiva prestationer med realtidsanalyser

Lägg till instrumentpaneler i valfri rapport och jämför de faktiska siffrorna med den planerade tiden för utgifter, utnyttjande och arbetade timmar.

Planera arbete som inte är relaterat till projekt, såsom semester eller möten

Begränsningar för Hub Planner

Analyserna visar begränsade insikter

Brist på anpassningsmöjligheter

Priser för Hub Planner

Plug & Play: 7 $/användare per månad (faktureras årligen)

Premium: 18 $/användare per månad (faktureras årligen)

Business Leader: 54 $/användare per månad (faktureras årligen)

Hub Planner-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,2/5 (över 100 recensioner)

4. Smartsheet

via Smartsheet

Smartsheet är en arbetshanteringsplattform för hela projektets livscykel – från projektplanering, resurshantering och budgetering till leverans av projekt.

Den är kraftfull för komplexa projekt med flera beroenden. På instrumentpanelen kan du generera rapporter i realtid om projektets framsteg och prestanda.

Om ditt team har svårt att hantera repetitiva uppgifter kan du automatisera dem med återkommande eller villkorsbaserade arbetsflöden.

Denna programvara för jobbspråkning fungerar bäst för företag eller små och medelstora företag som genomgår en snabb expansion.

Smartsheets bästa funktioner

Visualisera framstegen med Gantt-diagram, Kanban-tavlor eller rutnätsvy.

Fördela resurser effektivt med resursvyer och värmekartor

Spåra kostnadströsklar och överskridanden för att optimera din budget

Använd integrationer med Slack, Google Workspace, Jira och Microsoft Teams för att samla all din information på en enda plattform.

Begränsningar för Smartsheet

Det mobila gränssnittet känns lite rörigt

Priser för Smartsheet

Gratis

Pro: 9 $/användare per månad

Företag: 32 $/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

Smartsheet-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 14 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 000 recensioner)

5. WebWork

via WebWork

WebWork är ett program för projektuppföljning som hjälper arbetsgivare och projektledare att övervaka medarbetarnas aktiviteter och hantera projekt inom en enhetlig plattform.

Verktyget tar slumpmässiga skärmdumpar för att ge dig insyn i de projekt som dina teammedlemmar arbetar med. Det finns som desktop-app, mobilapp och Chrome-tillägg, och det fungerar även i webbläsaren. Det gör att dina medarbetare kan arbeta från vilken plattform som helst och ändå logga sin tid utan att förlora timmar.

WebWork gör också jobbsökningen enklare. Du kan övervaka statusen på uppgifter, anpassa din vy och prioritera arbete baserat på dess vikt eller deadlines. Ditt team kan använda chattfunktionen för att samarbeta och dela projektrelaterade resurser.

WebWorks bästa funktioner

Hantera tiden effektivt med plattformsoberoende tidsspårning

Upptäck arbetsmönster och förbättra prestandan med rapporter

Beräkna exakta fakturerbara timmar och skapa fakturor baserade på timpriser

Begränsningar för WebWork

Det går inte att ställa in anpassade tidszoner för olika anställda.

Priser för WebWork

Pro: 4,99 $/användare per månad

Plus: 7,99 $/användare per månad

Premium: 11,99 $/månad per användare

WebWork-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 100 recensioner)

6. Runn

via Runn

Runn är en resurshanteringsprogramvara med integrerade tidrapporter, projektplanering, kapacitetshantering och prognosfunktioner.

Runns kraftfulla sökverktyg hjälper dig att sortera bland dina medarbetare och hitta lämpliga teammedlemmar för ditt nästa projekt. Det ger dig en tydlig översikt över allas scheman med hjälp av värmekartor, så att du kan se till att det inte uppstår några resurskonflikter.

Du kan låta dina team fylla i tidrapporter automatiskt. Spåra projektstatus och tidrapporter i realtid mot prognostiserade data för att bättre förstå företagets totala prestanda.

Rapporteringsfunktionen ger en inblick i din verksamhet med dynamiska diagram, tabeller och grafer, så att du kan få värdefull information och identifiera förbättringsmöjligheter.

Runn bästa funktioner

Tilldela uppgifter till teammedlemmar med dra-och-släpp-funktionen

Filtrera teammedlemmar efter roller, kompetens, team och taggar

Få en överblick över din projektportfölj, inklusive faser och milstolpar, och prioritera de viktigaste uppgifterna.

Registrera fakturerbara och icke-fakturerbara timmar med enkla tidrapporter

Runn-begränsningar

Det tar tid att komma igång

Begränsade rapporteringsalternativ

Runn-priser

Gratis

Pro: 10 $/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

Runn-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (Otillräckligt antal recensioner)

Capterra: 4,8/5 (30+ recensioner)

7. Asana

via Asana

Som arbetshanteringsprogram håller Asana dig uppdaterad om den senaste statusen för dina projekt, ger insyn i teamets arbetsbelastning och hjälper till att skapa transparent kommunikation mellan intressenterna.

Funktionen för arbetsbelastning utvärderar ditt teams arbetsbelastning och om de har kapacitet för nya projekt. Funktionen för tidsspårning hjälper dig att mäta den tid som läggs på uppgifter så att du kan fastställa budgetar på ett korrekt sätt, och rapporteringspaneler omvandlar den insamlade datan till visuella insikter.

Asana passar team av alla storlekar, från nystartade småföretag till stora koncerner.

Asanas bästa funktioner

Använd projektmallar och lägg till automatisering för att minska manuellt arbete

Anpassa projektsektioner och växla mellan layouter som Gantt, lista, kalender, tavla eller tidslinje.

Visualisera ditt teams kapacitet och omfördela arbetet med arbetsbelastningsfunktionen.

Automatisera processer i hela din teknikstack med över 270 integrationer

Asanas begränsningar

Kan vara dyrt för småföretag

Asanas priser

Personligt: Gratis

Startpaket: 13,49 $/användare per månad

Avancerad: 30,49/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

Enterprise+: Anpassad prissättning

Asana-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 12 000 recensioner)

8. Monday

via Monday

Från projektplanering och uppgiftshantering till resursallokering – Monday låter dig se dina projekt som en öppen bok. Det visuella gränssnittet är tilltalande och passar bra för kreativa team.

Om du vill veta hur mycket tid ditt team lägger på specifika uppgifter kan du lägga till kolumnen Tidsspårning i ditt arbetsflöde. Starta eller pausa uppgifterna enkelt med hjälp av play-knappen. Denna funktion är dock endast tillgänglig för Pro- och Enterprise-abonnemang.

Monday är en samarbetsplattform som håller dig uppdaterad om projektets framsteg och gör det möjligt för alla intressenter att hålla sig informerade om projekten, kommunicera och upprätthålla en transparent arbetsmiljö.

Måndagens bästa funktioner

Sätt upp mål och målsättningar, definiera projekt och processer för att uppnå dina målsättningar och skapa uppgifter för att anpassa dina projekt och processer efter dina mål.

Planera, schemalägg och fördela resurser för att balansera dina anställdas arbetsbelastning.

Organisera ditt arbetsflöde genom att prioritera uppgifter, tilldela ansvar och sätta deadlines.

Visualisera framstegen med hjälp av realtidsdashboards

Begränsningar på måndagar

Vissa användare klagar på försenade aviseringar.

Spårningsfunktioner med begränsad tid

Priser för Monday

Gratis

Grundläggande: 12 $/användare per månad

Standard: 14 $/användare per månad

Pro: 24 $/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

Måndagsbetyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

9. Teamwork

via Teamwork

Som en plattform för arbetshantering ger Teamwork dig möjlighet att organisera teamets resurser, uppskatta tidsplaner och spåra loggade timmar på ett korrekt sätt.

Du kan optimera kapacitetsplaneringen genom att förutse resursbehov, spåra projektpipelines och veta när du behöver mer supportpersonal. Med en fullständig översikt över allas arbetsbelastning kan du besluta att omfördela uppgifter eller redigera projektdetaljer för att säkerställa att projektet levereras i tid.

Denna plattform, som främst är utformad för byråer, IT-företag och konsulttjänster, kan anpassas för olika typer av företag, stora som små.

Teamworks bästa funktioner

Skicka automatiska påminnelser till anställda om att logga sin arbetstid

Använd tidsspårning för att logga timmar, hantera budgetar och generera felfria fakturor i tid.

Få en centraliserad översikt över beräknade, tilldelade, loggade och tillgängliga timmar

Granska ditt teams arbetsflöde och hantera kort- och långsiktig resursplanering på ett effektivt sätt.

Begränsningar för teamarbete

Att exportera rapporter kan vara besvärligt

Priser för Teamwork

Gratis

Leverans: 13,99 $/användare per månad

Grow: 25,99 $/användare per månad

Skala: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Teamwork

G2: 4,4/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 800 recensioner)

10. Hubstaff

via Hubstaff

Hubstaff är en programvara för projektuppföljning med funktioner för tidrapportering, personalhantering och aktivitetsanalys.

Det gör att ditt team kan spara tid med automatiserad tidrapportering och lönehantering. Verktyget integreras med PayPal, Payoneer, Wise och andra betalningsmetoder, vilket möjliggör automatiserad betalning baserat på fakturerbara timmar.

Du kan också skapa anpassningsbara rapporter med data från tidsspårning, aktivitetsövervakning och teamsamarbete och använda dessa insikter för att fatta viktiga affärsbeslut.

Hubstaffs bästa funktioner:

Spåra anställdas arbetstimmar för distans-, hybrid- och kontorspersonal och säkerställ korrekt fakturering.

Gör det möjligt för anställda att logga arbetstimmar från valfritt operativsystem eller enhet

Hantera skift, tillgänglighet och PTO-förfrågningar och undvik schemaläggningskonflikter med funktionen för schemaläggning av anställda.

Skapa rapporter med HubStaff Insights och identifiera datatrender och mönster

Hubstaffs begränsningar:

Det kan vara svårt att ställa in olika tidszoner i Hubstaff.

Hubstaffs prissättning

Gratis

Startpaket: 7 $/användare per månad

Grow: 9 $/användare per månad

Team: 12 $/användare per månad

Företag: 25 $/användare per månad

Hubstaff-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1 000 recensioner)

Styr dina projekt mot framgång med jobbspårningsprogramvara

Jobbspårningsappar säkerställer att dina anställdas hårda arbete inte går förlorat, vilket möjliggör transparenta och korrekta utbetalningar. Dina teammedlemmar får en tydlig bild av vad de lägger sin tid på och kan använda den för att ta kontroll över sina arbetstider och förbli produktiva.

Dessa verktyg hjälper organisationer att hantera resurser för pågående projekt och framtida projekt. De erbjuder rapporter i realtid så att du kan bestämma hur mycket budget som ska tilldelas varje projekt och när och var resurserna ska omfördelas.

Det finns ingen plattform för jobbspråkning som är så kraftfull och smidig som ClickUp – vare sig det gäller projektledning, tidsspårning, budgetberäkning, resursfördelning eller alla dessa uppgifter tillsammans.

Som en allt-i-ett-plattform håller den din teknikstack smidig och effektivare samtidigt som du hålls uppdaterad om statusen för alla dina projekt.

Kom igång med ClickUp idag och hantera din personal med självförtroende!