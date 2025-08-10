Gratis mallar för säljblad som stärker din produktpresentation

Tänk dig att du har en fantastisk produkt eller tjänst, men att din målgrupp aldrig riktigt förstår det. Det är där en säljbroschyr kommer in. Ett dokument på en sida är utformat för att omedelbart kommunicera vad din produkt löser och varför den är den bästa lösningen.

Men om din försäljningsbroschyr har en tråkig design, saknar viktig information, är överfylld med dåliga bilder eller saknar en uppmaning till handling, riskerar du att förvirra eller helt förlora dina potentiella kunder.

Därför är det viktigt att använda en väl utformad mall för produktförsäljningsblad. Den hjälper dig att lyfta fram specifika funktioner, inkludera ett slående produktfoto och presentera prestandafakta, pris och fördelar i en tilltalande layout. Den förmedlar också tydligt ditt värdeerbjudande till kunder och viktiga beslutsfattare.

I den här guiden hittar du 10 gratis och anpassningsbara mallar för försäljningsblad som hjälper dig att skapa snygga, professionella marknadsföringsmaterial och imponera på potentiella köpare.

🔎 Visste du att? Färger i marknadsföring väcker olika känslor och påverkar köpbeslut. Blått förmedlar till exempel ofta förtroende, medan rött skapar en känsla av brådska. Det är som ett hemligt språk för övertalning!

Vad är mallar för säljblad?

En säljsidmall är ett fördesignat dokument på en sida som hjälper dig att presentera din produkt eller tjänst på ett effektivt sätt. Det är ett smart sätt att skapa en bra säljsida utan att behöva börja från scratch, och låter dig lyfta fram försäljningsargument i ett tydligt och lättläst format.

När du använder en mall för produktförsäljningsblad får du följande fördelar: Skapa snabbt en försäljningsbroschyr för ditt företag som speglar din varumärkesidentitet.

Lyft fram viktiga funktioner och produktspecifikationer med dina egna foton, priser och företagslogotyp.

Inkludera en enkel uppmaning till handling, till exempel en QR-kod till en resurshub eller en länk till en webbplats.

Fokusera på designelement som förstärker ditt första intryck.

Att använda en försäljningsblad är särskilt användbart för en produktlanseringsstrategi. Hur?

Anta att du är grundare av ett nystartat företag och förbereder dig för en mässa. Istället för att stressa kan du använda gratis mallar för säljblad för att skapa ett snyggt produktblad som imponerar på potentiella köpare och kunder, redan innan de ens har pratat med dig.

Vad kännetecknar en bra mall för säljblad?

En noggrant utformad mall för produktförsäljningsblad hjälper dig att presentera dina produkter på ett tydligt och självsäkert sätt. Den berättar din produkts historia, fångar din målgrupps intresse och får potentiella kunder att ta ett steg närmare köpet.

Här är de viktigaste funktionerna som en idealisk säljbladmall bör innehålla för potentiella kunder:

Fet, uppseendeväckande rubrik : Leta efter en mall för försäljningsblad med en design som fångar läsarens uppmärksamhet genom att omedelbart ange den största fördelen med din produkt ✅

Tydlig produktbeskrivning : Sök efter en framgångsrik mall för säljblad som lyfter fram vad din produkt är, hur den fungerar och vilka specifika problem den löser ✅

Snabböversikt över funktioner : Välj mallar för säljblad som bryter ner viktiga produktfunktioner, produktspecifikationer eller produktspecifikationer med korta punktlistor ✅

Iögonfallande produktfoto eller bild : Välj en snygg mall för försäljningsblad som alltid har plats för högkvalitativa bilder eller dina egna foton, så att potentiella köpare kan få en bättre känsla för produkten ✅

Organiserad layout och hierarki : Välj en mall för säljblad som gör det enkelt att överblicka innehållet genom att dela upp det i tydliga avsnitt på din ensidiga broschyr ✅

Övertygande text med uppmaning till handling: Välj mallar för säljblad med en tydlig uppmaning till handling. Ett klassiskt exempel på ett säljblad är en enkel uppmaning som ”Boka en demo”, ”Besök vår webbplats” eller ”Skanna denna QR-kod” ✅

🧠 Kul fakta: För övrigt ägnar säljare bara 35 % av sin tid åt att sälja! Större delen av deras dag går åt till administrativa uppgifter som att mata in data och skapa rapporter.

De bästa mallarna för säljblad att utforska

Här är de bästa gratis mallarna för säljblad från ClickUp, appen för allt på jobbet, och andra plattformar som hjälper dina sälj- och marknadsföringsteam att spara tid.

Dessa mallar gör att de kan fokusera på att avsluta affärer istället för att utforma dokument från grunden.

1. ClickUp-mall för försäljningssida

Hämta gratis mall Skapa visuellt tilltalande försäljningssidor med starka budskap med hjälp av ClickUp-mallen för försäljningssidor.

ClickUp Sales Page Template erbjuder ett detaljerat, interaktivt ramverk där säljteam kan organisera meddelanden, bilder och priser i ett centraliserat, anpassningsbart dokument. Det är mer än bara en statisk ensidig sida – den stöder flexibla layoutsektioner som är skräddarsydda för att lyfta fram USP:er, onboarding-flöden och CTA-variationer.

Med inbyggda ClickUp Docs, ClickUp Whiteboards och projektuppföljningsfunktioner ger denna mall dig ett försprång när det gäller att lyfta fram produktfördelar, skapa övertygande texter och optimera prestanda, allt inom en och samma centrala plattform. Dessutom kan du strukturera sidan i expanderbara innehållsblock, såsom produktfunktioner, konkurrensjämförelser och produktskärmdumpar, samtidigt som du tilldelar ägarskap för uppdateringar eller A/B-testar olika versioner.

💛 Varför du kommer att älska det:

Skapa transparens med dra-och-släpp-widgets, markdown-formatering och kommentartrådar.

Lyft fram viktiga differentierande faktorer, användningsfall och prissättningslogik genom medieintensiv formatering.

Länka direkt till demonstrationer, produktgenomgångar eller kundrecensioner inom samma arbetsyta.

Hantera redigeringar i realtid, versionshistorik och feedback från teamet.

Perfekt för: SaaS- och digitala produktteam i tillväxtfas som vill effektivisera och skala upp hur de skapar och hanterar försäljningsmaterial.

Här är vad Blaine Labron, vice vd för digital handel och teknik på Pressed Juicery, hade att säga om ClickUp:

ClickUp är ett verktyg som verkligen har hjälpt oss att förnya vår verksamhet, vilket har gjort det möjligt för oss att öka vår digitala försäljning från 2 % till över 65 % efter pandemin.

ClickUp är ett verktyg som verkligen har hjälpt oss att förnya vår verksamhet, vilket har gjort det möjligt för oss att öka vår digitala försäljning från 2 % till över 65 % efter pandemin.

2. ClickUp-mall för evenemangsförslag

Hämta gratis mall Presentera och planera ditt evenemang på ett tydligt sätt med hjälp av ClickUps mall för evenemangsföreslag.

För att marknadsföra en flerdagars ledarskapsreträtt eller ett nätverksevenemang inom branschen krävs mer än bara en presentation. ClickUps mall för evenemangsförslag hjälper dig att strukturera och presentera dina evenemangsplaner på ett tydligt och professionellt sätt. Oavsett om du organiserar en konferens, fest eller produktlansering ger denna mall ett tydligt format för att kommunicera evenemangets mål, logistik och gästupplevelsen.

Varje avsnitt är specialdesignat: lägg till dagsscheman, talarbiografier, information om lokalen, sponsorförteckningar och logistiska anteckningar. Den flexibla layouten gör det också möjligt att anpassa bilder, tidslinjer och uppgifter, vilket säkerställer en smidig planeringsprocess från förslag till genomförande.

💛 Varför du kommer att älska det:

Bädda in visuella mockups eller moodboards för att hjälpa kunderna att visualisera evenemangsupplevelsen.

Samla leverantörslistor, biljettinformation, viktiga dokument och andra fysiska produkter på ett ställe.

Utvärdera värde och logistik sida vid sida och ge tydlig feedback.

Planera logistiken, såsom gästernas förväntningar, interaktiva element och stämningskoncept.

Perfekt för: Evenemangsplanerare, företagsteam, marknadsföringsbyråer och lokalansvariga som presenterar idéer för kunder eller interna intressenter.

3. ClickUp-mall för kampanjbeskrivning

Hämta gratis mall Planera, genomför och övervaka strategiska kampanjer med ClickUp-kampanjbeskrivningsmallen.

Framgångsrika marknadsförings- och försäljningskampanjer börjar med en tydlig kreativ brief. ClickUps mall för kampanjbrief fungerar som ett levande dokument som beskriver kampanjens mål och KPI:er och kopplar dem till insikter om målgruppen, tonfall och leveranstider.

Mallen hjälper marknadsförare att förenkla kommunikationen, sätta upp tydliga mål och agera effektivt när de lanserar en ny produkt, genomför en säsongsbetonad kampanj eller ökar varumärkeskännedomen. Alla komponenter är modulära: definiera primära mål, segmentera målgrupper, lyft fram budskapets hierarki och bifoga kreativa referenser.

💛 Varför du kommer att älska det:

Lägg till länkar till kampanjmaterial, referenser och varumärkesriktlinjer.

Organisera kampanjkomponenter med hjälp av anpassningsbara fält för målgrupp, meddelanden, kanaler och KPI:er.

Följ framstegen visuellt med flera vyer som tabell, kalender, Gantt och arbetsbelastning.

Tilldela teammedlemmar uppgifter med deadlines, prioriteringar och underordnade deluppgifter för fullständig ansvarighet.

Perfekt för: Marknadsföringsteam, kreativa byråer och säljavdelningar som planerar strategiska kampanjer inom digitala, tryckta eller produktlanseringsinitiativ och behöver samla strategi, innovation och distribution i ett centralt lanseringsdokument.

4. ClickUp-fallstudiemall

Hämta gratis mall Visa upp framgångshistorier som tilltalar din målgrupp med hjälp av ClickUps mall för fallstudier.

ClickUp-fallstudiemallen förvandlar framgångar till berättande innehåll med rik formatering och inbäddade prestationsdata. Den är optimerad för användning i olika marknadsföringsmaterial, från säljpresentationer till landningssidor och mycket mer. Det bästa beviset på ditt värde är en verklig kunds framgångshistoria – tydligt strukturerad och redo att användas i säljarbetet.

Layouten innehåller platshållare för kundens bakgrund, problemområden, föreslagna lösningar, implementering och resultat. Den ger ett steg-för-steg-ramverk för att samla in data, analysera kundresor och presentera verkliga resultat, vilket lyfter fram värdet av din produkt eller tjänst.

💛 Varför du kommer att älska det:

Skapa en konsekvent berättelse – problem, lösning, resultat – med branschspecifika versioner för bättre målgruppsanpassning.

Dela fallstudier som fristående dokument eller integrera dem i offerter.

Spåra framsteg med anpassade statusar som beskriver varje fas i ditt fallstudieworkflow.

Samarbeta enkelt med hjälp av kommentarer i realtid och AI-drivna skrivverktyg för effektivt utkast.

Perfekt för: Marknadsföringsteam, innehållsskapare, B2B SaaS-företag, produktchefer och akademiska forskare som vill dokumentera framgångsrika användningsfall och bygga förtroende genom verkliga resultat.

5. ClickUp-mall för marknadsföringskampanj

Hämta gratis mall Planera vinnande marknadsföringsstrategier snabbare med ClickUps mall för marknadsföringskampanjbeskrivning.

När man planerar en marknadsföringskampanj på flera plattformar uppstår ofta förvirring kring roller, budskap eller timing. ClickUps mall för marknadsföringskampanjbeskrivning förhindrar sådan bristande samordning genom att samla all kampanjlogistik i ett format som fungerar som både informationsverktyg och säljblad. Den hjälper dig att planera, genomföra och övervaka dina marknadsföringsinitiativ från början till slut med tydlighet och precision.

Denna mall är utformad för att effektivisera kampanjstrategier och samarbete och gör det möjligt för marknadsföringsteam att fastställa mål, identifiera målgrupper, planera budskap och hantera resurser på ett och samma ställe. Team kan också definiera den övergripande berättelsen, bifoga leveranser efter datum och klargöra godkännanden – allt i ett centraliserat dokument.

💛 Varför du kommer att älska det:

Dela upp leveranser efter plattform, ägare och produktionstidplan.

Skissera dina försäljningsmål med hjälp av den fördefinierade sektionen för att klargöra mål och framgångsmått.

Koppla kreativa briefs till kalendervyer och rapporteringspaneler

Samarbeta i realtid genom integrerade kommentarer, AI-drivna skrivverktyg och statusuppdateringar.

Perfekt för: Marknadsföringschefer, digitala byråer och kreativa team som planerar multikanalkampanjer över flera plattformar med flera intressenter.

🎥 Här är en översikt över hur du skapar en marknadsföringsplan på ClickUp:

6. ClickUp-mall för projektförslag

Hämta gratis mall Presentera din nästa stora idé med självförtroende med ClickUp-mallen för projektförslag.

Att lansera ett nytt internt system eller ett externt samarbete kräver ofta ett skräddarsytt men ändå repeterbart ramverk. ClickUps mall för projektförslag är en hybrid mellan ett förslag och ett strukturerat säljblad, som ger tydlighet kring omfattning, leveranser, teamroller och förväntad avkastning.

Mallen innehåller alla viktiga avsnitt, såsom mål, värdeförklaringar, tidsplaner och budget, vilket säkerställer att produktförslagen är tydliga, konsekventa och i linje med kundens förväntningar. Den är idealisk för att skapa repeterbara förslagsformat med inbyggda godkännandeprocesser och integrerad uppgiftshantering.

💛 Varför du kommer att älska det:

Presentera projektets värde tydligt med en inbyggd tidslinje och sammanfattning av effekter för att länka resurser, kostnadsberäkningar och riskminimeringsplaner.

Definiera projektets omfattning med hjälp av strukturerade avsnitt som mål, leveranser och värdeuttalanden.

Fastställ tydliga tidsplaner genom att fylla i de fördefinierade fälten för förslagets datum och varaktighet.

Perfekt för: Byråer, konsulter och projektledare som måste presentera detaljerade, kundklara projektförslag för godkännande.

7. Mall för programförslag från ClickUp

Hämta gratis mall Skapa effektfulla program från idé till genomförande med ClickUps mall för programförslag.

ClickUp-mallen för programförslag hjälper dig att skapa tydliga, välorganiserade och effektfulla förslag för nya program eller tjänsteinitiativ. Mallen kombinerar strategi och logistik i ett strukturerat dokument som läses som ett internt säljblad.

Mallen är utformad för att eliminera gissningar och erbjuder en professionell layout för att formulera mål, prioritera uppgifter och utvärdera kostnader.

💛 Varför du kommer att älska det:

Få tillgång till avsnitt om affärsanpassning, förväntade resultat, utbildningsformat, personalbehov och budgetberäkningar.

Presentera program i ett format som är redo för ledningen att granska.

Använd automatisering för att spåra godkännanden och feedbackrundor

Beräkna kostnader effektivt med anpassningsbara tabellvyer för att budgetera för material och arbetskraft.

Perfekt för: Programansvariga, koordinatorer inom ideella organisationer, planerare inom offentlig förvaltning och företagsteam som lanserar eller omstrukturerar program inom utbildning, hälso- och sjukvård, social påverkan eller intern verksamhet.

🎥 Lär dig hur ClickUp-teamet använder ClickUp:

8. Mall för försäljningsblad för HR-programvara för företag från Canva

via Canva

HR Software Corporate Business Sell Sheet Template by Canva är en elegant, professionellt utformad säljblad på en sida som tilltalar HR-personal. Den är också användbar för marknadsföringsteam och säljare för att lyfta fram viktiga funktioner, fördelar och företagets trovärdighet.

Mallen hjälper dig att attrahera potentiella kunder vid evenemang, säljmöten eller digitala kampanjer. Den skapar förtroende och ökar engagemanget genom övertygande och koncis kommunikation. Det finns utrymme för kundreferenser, säkerhetscertifieringar, integrationer och kontaktinformation.

💛 Varför du kommer att gilla det:

Kommunicera med hjälp av välorganiserade avsnitt för funktioner, höjdpunkter och produktsammanfattningar.

Presentera komplexa erbjudanden i ett tydligt och läsbart format.

Exportera i PDF-, JPG- eller webboptimerade format för flexibilitet.

Anpassa varumärket med dina färger, logotyper och typsnitt för ett snyggt utseende som stämmer överens med varumärket.

Perfekt för: HR-teknikföretag, SaaS-leverantörer, start-up-grundare eller B2B-marknadsförare som marknadsför HR-produkter till företagskunder eller visar upp lösningar på mässor och affärsmässor.

9. Webbdesign Försäljningsblad för företag av Canva

via Canva

Website Design Corporate Business Sell Sheet by Canva är en djärv, kundfokuserad mall som marknadsför webbdesign-tjänster för småföretag. Den erbjuder en perfekt blandning av marknadsföringstext och visuell struktur för att förmedla varför en digital närvaro är avgörande för tillväxt.

Denna ensidiga broschyr hjälper designbyråer att tydligt kommunicera sitt värde och attrahera potentiella kunder som kanske är nya inom onlinebranschen. Den guidar läsarna från medvetenhet till handling, vilket gör den idealisk för marknadsföring, presentationsmaterial eller konsultationer.

💛 Varför du kommer att gilla det:

Presentera din pitch med en rubrik och underrubrik som omedelbart kommunicerar ditt värde.

Förklara ditt erbjudande genom parallella avsnitt för tjänster och skäl att välja just dig.

Markera tidigare projekt visuellt med layoutklara bildplatshållare.

Förklara designtjänster, prismodeller och tidsplaner på ett tydligt sätt.

Perfekt för: Frilansande webbdesigners, digitala byråer eller marknadsföringskonsulter som riktar sig till småföretagare inom detaljhandel, hotell- och restaurangbranschen eller lokala tjänster som vill etablera eller förbättra sin närvaro på webben.

🧠 Kul fakta: Säljteam som använder AI eller automatiseringsverktyg i sitt arbete rapporterar en betydande ökning av produktiviteten och teamets totala prestanda, där 90 % upplever positiva resultat.

10. Försäljningsbladmall från Xtensio

via Xtensio

Säljbladmallen från Xtensio är en visuellt tilltalande ensidig mall som är utformad för att kommunicera kärnvärdet i din produkt eller tjänst på ett ögonblick. Genom att kombinera övertygande text, en ren layout och fängslande bilder låter detta säljblad dig snabbt kommunicera vad din produkt gör, varför den är viktig och hur den sticker ut.

Oavsett om du vänder dig till kunder, investerare eller intressenter hjälper denna mall dig att formulera ditt erbjudande på ett tydligt och effektivt sätt. Den är idealisk för att fånga uppmärksamhet vid kallkontakt eller produktpresentationer.

💛 Varför du kommer att gilla det:

Skapa mobilanpassade försäljningssidor med ditt varumärke utan kodning och bädda in diagram, videor, kundutlåtanden eller produktfunktioner.

Samarbeta i realtid och leverera broschyren via delbara länkar – perfekt för snabba affärscykler.

Skicka potentiella kunder en länk som uppdateras dynamiskt istället för statiska filer.

Använd dra-och-släpp-block för problemområden, produktbeskrivningar, fallstudier och uppmaningar till handling.

Perfekt för: Start-up-grundare, produktmarknadsförare och småföretagare som vill presentera nya erbjudanden för potentiella kunder, säkerställa intressenters stöd eller inkludera i investerarpresentationer.

Behärska produktpositionering med ClickUp-mallar

Professionella säljblad är viktiga för att presentera dina produkter eller tjänster på ett tydligt och effektfullt sätt. De kommunicerar värde, lyfter fram fördelar och fångar uppmärksamhet, vilket gör dem till kraftfulla verktyg för att attrahera kunder, avsluta affärer och säkra investeringar.

ClickUp , appen för allt som har med arbete att göra, hjälper säljteam, småföretagare och start-up-grundare att hålla ordning, samarbeta bättre och arbeta snabbare.

Med funktioner som dokument, whiteboards, uppgiftshantering, automatisering och samarbete i realtid kan du skapa, spåra och optimera varje del av ditt företags arbetsflöde.

Och det bästa av allt? ClickUp erbjuder över 1 000 anpassningsbara mallar så att du kan lansera dina försäljnings- och marknadsföringsmaterial på några minuter.

Registrera dig på ClickUp idag för att spara tid, hålla dig uppdaterad och driva på företagets tillväxt!