De 8 bästa alternativen till Devin AI för AI-driven kodning 2025

🤖 Devin AI har satt upp ett ambitiöst mål – att bli världens första helt autonoma mjukvaruutvecklare.

Det är en djärv vision – och även om den verkar lovande har många utvecklare upptäckt att den ännu inte är helt redo för komplexa, verkliga arbetsflöden.

Från begränsad kontextbehandling till brister i integration och skalbarhet – Devin lägger ibland till fler steg än det tar bort. Och när du försöker hitta alternativ känns de flesta listorna föråldrade, irrelevanta och fokuserade på hype snarare än praktisk användbarhet.

Det är därför vi har sammanställt denna guide – för att lyfta fram verkliga alternativ till Devin AI som faktiskt stöder AI-driven mjukvaruutveckling och moderna utvecklingsgrupper, oavsett om du behöver snabbare kodgenerering, bättre uppgiftsutförande eller tätare integration med din stack.

Varför välja alternativ till Devin AI?

Devin är en autonom AI-programvaruutvecklare som skapats av Cognition AI, ett startup-företag baserat i San Francisco som grundades 2023 av mästarna i tävlingsprogrammering Scott Wu, Steven Hao och Walden Yan. Till skillnad från traditionella AI-kodningsassistenter är Devin utformad för att självständigt planera, skriva, felsöka och distribuera kod, och fungerar effektivt som en fullfjädrad programvaruingenjör.

Om du har använt Devin AI kan några av dessa kännas alltför bekanta 👇

Inte så bra på komplexa eller visuella uppgifter: Hanterar grundläggande kodning, men har svårt med att konvertera Figma-design, hantera appar med flera moduler och hantera lagerlogik, vilket ofta kräver manuella korrigeringar.

Dålig förståelse för sammanhang: Missar helhetsbilden när det gäller nyanserade kundbehov eller designintentioner, vilket leder till ofullständiga eller irrelevanta resultat.

Saknar kreativitet vid komplex problemlösning: Klarar repetitiva kodningsuppgifter bra men misslyckas med att föreslå innovativa UX-idéer eller kreativa lösningar.

Inte utformat för teamsamarbete: Ignorerar PR-granskningar, feedbackloopar och teamkommentarer, vilket gör det ineffektivt för samarbetsbaserade kodningsmiljöer.

Misslyckas vid fullständig apputveckling: Genererar API:er men bryter samman under frontend-integration eller Heroku-distribution, vilket ofta kräver omfattande uppstädning.

Integritets- och säkerhetsfrågor: Kräver åtkomst till fullständiga repositorier och datamängder, vilket väcker farhågor för team som hanterar känslig användardata på grund av begränsade integritetskontroller och black-box-AI-beteende.

Prestandan minskar vid intensiv användning: Blir betydligt långsammare efter att ha passerat 10–150 beräkningsenheter (ACU), vilket påverkar den totala responsen.

Svag i maskininlärningsarbetsflöden: Har svårt med ML-ramverk som TensorFlow och misslyckas ofta med att distribuera modeller på rätt sätt.

👀 Visste du att? Felsökningsverktyg av företagsklass använder statistisk fellokalisering för att upptäcka buggar snabbare genom att analysera vilka kodrader som är mest korrelerade med fel. Devin har ännu inte implementerat detta, så felsökning tar ofta längre tid.

De bästa Devin AI-alternativen i korthet

Vill du ha en snabb översikt? Jämför dessa attraktiva alternativ till Devin AI och hitta det som passar dig bäst.

Verktyg Viktiga funktioner Bäst för Prissättning ClickUp – AI-driven dokumentation och specifikationer – Autopilot-agenter för automatisering av uppgifter – DevOps-integrationer med Git-verktyg Produktteam och utvecklingschefer som behöver centraliserad projektuppföljning och AI-assisterad dokumentation. Helt gratis; anpassningsmöjligheter för företag Replit Code Repair – Felkorrigering i realtid – Förslag på kodoptimering – Sömlös IDE- och GitHub-integration Ensamstående utvecklare och studerande som söker snabb felsökning i en samarbetsinriktad molnbaserad IDE Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 25 $/månad. Devika AI – Autonom kodgenerering – Webbaserad forskning för problemlösning – Stöd för utveckling i flera språk Öppen källkodsutvecklare och ingenjörer som vill ha full kontroll över agentbaserad AI-mjukvaruutveckling Betalda abonnemang från 19 $/månad SWE Agent – Konverterar GitHub-problem till kodkorrigeringar – Återkopplingsloop mellan agent och dator – Skapar verifierade pull-förfrågningar Backend-utvecklare som hanterar GitHub-problem och automatiserad PR-generering Gratis att självhosta; ingen fast prissättning (API- och infrastrukturkostnader tillkommer) Cody – Frågor och svar på naturligt språk i hela kodbasen – AI-driven autofullständning och refaktorisering – Stöd för flera LLM:er Stora teknikteam som behöver djupgående förståelse för kodbasen och AI-kodassistent på företagsnivå. Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 19 $/månad. MetaGPT – Samarbete med rollbaserade uppgifter – Strukturerad generering av programvaruartefakter – Öppen källkodsramverk för flera agenter Produktledare och teknikarkitekter som söker AI-genererade programvaruspecifikationer och systemdesign Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 20 $/månad. Amazon CodeWhisperer – Kontextmedvetna kodförslag – Intelligent hantering av AWS API – Inbyggd säkerhets- och efterlevnadsskanning AWS-utvecklare och företagsteam som söker säker, AI-assisterad kodning inom IDE:er Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 19 $/månad. Cursor – Autokomplettering av flera rader – Kontextmedveten AI-chatt i redigeraren – Agentläge och anteckningsböcker för strukturerad kodgenerering Utvecklare som vill ha en interaktiv AI-parprogrammerare i en VS Code-liknande editor. Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 20 $/månad.

De bästa Devin AI-alternativen att använda

Låt oss jämföra dessa verktyg när det gäller kapacitet, funktioner, prissättning och mer.

1. ClickUp (Bäst för AI-driven projekt- och kodhantering på ett och samma ställe)

Skapa en checklista för distribution av din Node.js-app med ClickUp Brain.

Planera hela utvecklingscykeln med ClickUp Brain

ClickUp, appen för allt som rör arbete, är utformad för mjukvaruteam som vill hantera allt på ett och samma ställe. ClickUp Brain, en AI-assistent som är utformad för att stödja hela mjukvaruutvecklingscykeln, är kärnan i dess utvecklarfokuserade verktygslåda.

Använd ClickUp Brain för att omedelbart generera ett detaljerat dokument med produktkrav.

Från att dokumentera API:er och sammanfatta långa tekniska dokument till att generera kodsnuttar och skriva tydliga commit-meddelanden – ClickUp Brain effektiviserar viktiga delar av mjukvaruprojektledning så att du kan arbeta snabbare. Det omvandlar också funktionsspecifikationer till praktiska uppgiftslistor, förfinar rörig dokumentation och hjälper till att brainstorma idéer med relevanta kontextmedvetna uppmaningar.

Automatisera rutinmässiga tekniska arbetsflöden med anpassade AI-agenter.

Bygg dina AI-agenter för att automatisera buggtriage, uppgiftsfördelning och arbetsflöden för problemhantering. En agent kan till exempel konfigureras för att automatiskt fördela kodgranskningar baserat på arbetsbelastning eller eskalera blockerare till ledare, precis som Devin AI:s autonoma arbetsflöde.

Använd ClickUp AI-agenten för dina mjukvaruprojekt

Det som verkligen skiljer ClickUp från andra är dock dess förmåga att ersätta flera utvecklingsverktyg med en enda plattform. Istället för att växla mellan Jira, Trello, Notion, Confluence och GitHub samlar ClickUp for Software Teams allt på ett ställe: dokument, uppgifter, sprints, felspårning, roadmaps och releaseplanering.

Spåra sprintens framsteg, tilldela uppgifter och prioritera arbetet smidigt med ClickUp för mjukvaruteam.

I samma vy kan du skapa detaljerad dokumentation, hantera din produktbacklog, tilldela uppgifter och spåra framsteg.

📮ClickUp Insight: 33 % av våra respondenter pekar på kompetensutveckling som ett av de användningsområden för AI som de är mest intresserade av. Till exempel kan icke-tekniska medarbetare vilja lära sig att skapa kodsnuttar för en webbsida med hjälp av ett AI-verktyg. I sådana fall gäller att ju mer kontext AI:n har om ditt arbete, desto bättre blir dess svar. Som den ultimata appen för arbete är ClickUps AI utmärkt på detta. Den vet vilket projekt du arbetar med och kan rekommendera specifika steg eller till och med utföra uppgifter som att enkelt skapa kodsnuttar.

Hantera sprints och tidslinjer med Agile Views

Tekniska chefer kan övervaka tidsplaner med ClickUp Gantt Charts, hantera arbetsflöden med ClickUp Agile Boards och till och med spåra teamets kapacitet med ClickUp Workload View.

Håll koll på din sprint med ClickUp Agile-tavlan med hjälp av realtidsinformation om uppgifterna.

Visualisera hinder och framsteg med anpassade instrumentpaneler.

Övervaka sprintens framsteg, distributionsstatus och teamets arbetsbelastning i realtid. Skapa anpassade instrumentpaneler för att visualisera hinder, hastighet och leveranspipelines – så att dina AI-drivna arbetsflöden får den data de behöver för att optimera leveransen.

ClickUp-instrumentpaneler för sprintar

Anslut dina GitHub- eller GitLab-konton till ClickUp för realtidsvisning av commit, spårning av pull-förfrågningar och automatiska uppdateringar av uppgifter. Med GitHub-integrationen med ClickUp kan du länka kodändringar direkt till uppgifter, uppdatera status när PR:er slås samman och utlösa automatiseringar baserat på commit-aktivitet, vilket håller ditt utvecklingsflöde samordnat och effektivt.

Anslut GitHub till ditt arbetsflöde via ClickUp och skapa ärenden, grenar eller pull-förfrågningar direkt från din uppgiftsvy.

ClickUp stöder också över 1 000 integrationer, så att dina arbetsflöden kan förbli sammankopplade. Från Slack och Zoom till Figma och Bitbucket – integrationssystemet säkerställer att utvecklare inte behöver ändra sitt arbetssätt, utan kan föra över allt till ClickUp.

Om du vill komma igång direkt innehåller ClickUp Software Development Template fördefinierade mappar för planering av roadmap, sprintmanagement, buggspårning och QA-checklistor. Detta ger teamen en plug-and-play-arbetsyta för att leverera mjukvara snabbare.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar i ClickUp

ClickUps breda funktionsuppsättning kan överväldiga mindre team under den initiala installationen.

Avancerad anpassning kräver ofta expertkunskaper på administratörsnivå.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Som en G2-recensent sa:

ClickUp har varit en game changer för vårt team och har transformerat föråldrade arbetsflöden inom både felspårning och utveckling av nya produkter. Vårt felspårningssystem hade ingen synlighet, men efter att vi skapade vårt nya system i ClickUp fick vi en smidig lansering och fortsatte att ha ett fantastiskt arbetsflöde från triage till lösning. Vi har enkelt implementerat automatiseringar för att bespara vårt team tidskrävande manuellt arbete, vilket verkligen har räddat oss också.

📚 Läs också: Utnyttja kraften i ClickUp AI för mjukvaruteam

2. Replit Code Repair (Bäst för felsökning och korrigering av kod i realtid i moln-IDE)

via Replit Code Repair

Code Repair är inbyggt i Replits online-IDE-kodredigerare och är en AI-driven kodningsassistent som övervakar din kod för fel och föreslår korrigeringar direkt. Det är specialiserat på att hålla din befintliga kod ren och felfri, med hjälp av modeller som är finjusterade på massor av felsökningsdata för att generera lösningar.

Utvecklare kan använda det tillsammans med Ghostwriter (Replits AI-kodningsassistent) för autofullständning i realtid, kodöversättning, felsökning för flera användare i delade projekt och kodöversättning mellan över 50 språk. Det är en praktisk assistent för dagliga korrigeringar i snabba eller kollaborativa kodningssessioner.

Replit Code Repairs bästa funktioner

Förutom att hjälpa till att åtgärda buggar föreslår det logiska förbättringar och renare sätt att skriva dokumentation för kod

Utökar Language Server Protocol genom att automatiskt korrigera 60 % av vanliga kodfel, såsom saknade importer eller typkonflikter.

Erbjuder förklaringar i realtid av tillämpade korrigeringar för att hjälpa juniorutvecklare att förstå vad som förändras och varför.

Begränsningar för Replit Code Repair

Användare har rapporterat plötsliga krascher med olika felkoder, vilket gör det svårt att diagnostisera problem.

Priser för Replit Code Repair

Gratis

Replit Core: 25 $/månad

Team: 40 $/användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

Replit Code Repair – betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 100 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Replit Code Repair?

Som en G2-recensent sa:

Replit AI Agent förändrade allt för mig. Jag har ingen bakgrund inom kodning, men jag har alltid varit passionerad när det gäller att skapa mitt eget företag inom SAAS-området. Med Replit Agent utvecklar jag nu en affärsidé nästan varje dag och kan validera idén med riktiga användare när Replit hjälper mig att implementera den i produktionen.

🧠 Rolig fakta: I Stanfords experiment 2023 simulerade 25 AI-agenter en hel stad med människor. De planerade födelsedagsfester, bildade relationer och skapade rutiner utan övervakning. Detta experiment visade hur sofistikerade vissa typer av AI-agenter har blivit, särskilt de som kan sätta upp mål, uppfatta omgivningen och har långtidsminne.

⚡ Mallarkiv: Behöver du standardisera dina utvecklingsdokument eller påskynda onboarding? Dessa koddokumentationsmallar hjälper dig att skapa strukturerade README-filer, API-referenser och interna guider, så att ditt team är samstämt från början.

3. Devika AI (Bäst för öppen källkod, självhostad AI-kodning med webbforskningsfunktioner)

via Devika AI

Devika AI är ett självhostat open source-projekt, utformat som en AI-kodningsagent som är byggd för att fungera som en autonom mjukvaruutvecklare. Det bryter ner användarens kommandon till exekverbara steg, söker efter relevant dokumentation online och skriver strukturerad kod i flera filer som svar.

Agenten kartlägger också beroenden mellan komponenter, stöder kodgenerering i flera språk och möjliggör körning av kod i flera filer i hela projektet.

Det har verktyg för avancerad resonemang, framstegsspårning och en inbyggd webbläsarinteraktionsmodul som stöder dokumentationssökning och kodforskning. Utvecklare kan övervaka sina pågående åtgärder via ett visuellt gränssnitt och se vilka delar av ett projekt som är färdiga eller pågående. Devika integreras med vanliga verktyg som GitHub, API-slutpunkter och IDE:er, och är lämpligt för solo-kodningsuppgifter eller automatisering av större funktionsbyggnader.

Devika AI:s bästa funktioner

Identifierar nyckeltermer från uppmaningar för att vägleda planering och sökning enligt relevant kodkontext.

Bibehåller projektstrukturen och spårar hur varje fil passar in i det bredare systemet för kodskrivningsmodulen.

Utvecklare kan beskriva uppgifter i konversationsform och få kod eller förtydliganden i utbyte med ett NLP-drivet chattgränssnitt.

Devika AI:s begränsningar

Det finns rapporter om att iterationsprocessen är problematisk.

Priser för Devika AI

Pro: 19 $/månad

Pro+: 49 $/månad

Team: 99 $/månad

Enterprise Custom: Anpassad prissättning

Devika AI-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Devika AI?

Som en Reddit-recensent sa:

Det kan ta några försök att konfigurera Devika, men när det väl är igång – särskilt med DeepSeekCoder 33B – gör det verkligen jobbet, även för regex och fakturaautomatisering.

Det kan ta några försök att konfigurera Devika, men när det väl är igång – särskilt med DeepSeekCoder 33B – gör det verkligen jobbet, även för regex och fakturaautomatisering.

📚 Läs också: En dag i livet för en mjukvaruutvecklare

4. SWE Agent (Bäst för AI-driven buggfixning och GitHub-problemhantering (öppen källkod)

via SWE Agent

SWE Agent är en helt autonom AI-agent med öppen källkod. Den tar emot ett GitHub-ärende som indata, analyserar projektet och utför en loop med läsning, redigering, testning och commit av kod, med målet att lösa problemet från början till slut. Den använder verktyg som kompilatorer, linters och testkörare – och kan analysera det abstrakta syntaxträdet (AST) för att förstå kodstrukturen innan ändringar tillämpas.

Systemet drivs av stora språkmodeller, såsom GPT-4 eller Claude, i kombination med ett Agent-Computer Interface (ACI) som gör det möjligt att navigera, modifiera och köra kod. SWE Agent stöder även felsökning, testgenerering och öppnande av pull-förfrågningar på riktiga repositorier – drivet av stora språkmodeller som kan förstå projektkontexten i stor skala. Detta gör det till en praktisk assistent för långvariga buggköer.

SWE Agents bästa funktioner

Lätt att anpassa via YAML-filer och modulär design för experiment eller skräddarsydda arbetsflöden.

Försöker flera omgångar av korrigeringar baserat på verkliga testresultat istället för att stanna vid en lösning.

Levereras med moduler som EnIGMA för att lösa CTF-liknande cybersäkerhetsutmaningar och felsöka sårbarheter.

Begränsningar för SWE Agent

Utveckling och installation är tidskrävande och komplexa processer.

Priser för SWE Agent

Gratis och öppen källkod (kostnader för beräkning och modell-API varierar)

SWE Agent-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om SWE Agent?

Som en Reddit-recensent sa:

Fantastiskt arbete! Jag har just uppdaterat koden lokalt på min MacBook så att alla LLM som stöds av Groq Cloud också kan användas. Sedan körde jag ett test med Mixtral 8x7B och svaret är inte bara supersnabbt (vilket man kan förvänta sig av Groq) utan matchar också mitt tidigare experiment med GPT-4.

⚡ Mallarkiv: Felsöker du produktproblem eller QA-feedback? Dessa mallar för felrapporter hjälper dig att registrera fel, logga steg för att återskapa dem och effektivisera kommunikationen mellan utvecklare och testare.

dessa färdiga Provadessa färdiga mjukvaruutvecklingsmallar för sprintplanering, roadmap-uppföljning, QA-checklistor och funktionsreleaser, som hjälper ditt team att hålla ordning och leverera snabbare.

5. Cody (Bäst för AI-driven kodförståelse och kodgenerering i stora kodbaser)

via Cody Sourcegraph

Cody är en AI-kodningsassistent som skapats av Sourcegraph för att hjälpa utvecklare att förstå, navigera och generera kod i stora och komplexa repositorier. Till skillnad från generiska kodverktyg utnyttjar Cody Sourcegraphs kodindexeringsmotor. Detta gör det möjligt att söka igenom hela kodbasen, även över flera repositorier, så att utvecklare kan få hjälpsamma förslag utan att bryta sitt arbetsflöde.

Assistenten körs i din IDE (som VS Code eller JetBrains) och integreras med kodsökning, dokumentation och externa verktyg som Notion eller issue trackers. Den är utmärkt för frågor och svar i realtid, förslag över flera repositorier och förklaringar av stora kodblock.

Cody bästa funktioner

Team kan skapa återanvändbara promptar för enhetlig kodgenerering mellan olika bidragsgivare, och det har pålitlig redigering av flera filer för avancerade mänskliga instruktioner.

Stöder GPT-4, Claude och Sourcegraphs små modeller för olika användningsfall.

Tillgängligt med sekretesskontroller och självhostade distributioner för säkerhet i företagsklass.

Cody-begränsningar

Verktyget saknar stöd för multimodala indata som bilder eller diagram, vilket kan vara en nackdel när man hanterar komplexa datastrukturer eller algoritmer.

Cody-priser

Gratis

Enterprise Starter: 19 $/användare/månad för upp till 50 utvecklare

Enterprise: 59 $/användare/månad för upp till 25+ utvecklare

Cody-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 60 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Cody?

Som en G2-recensent sa:

Jag har verkligen älskat att använda Cody i VSCode de senaste månaderna. Det har varit en game changer för vårt team. Det sätt på vilket det sammanfattar kodblock och fyller i luckor i logguttalanden, felmeddelanden och kodkommentarer är otroligt smart.

📚 Läs också: Trender inom mjukvaruutveckling att hålla ögonen på

6. MetaGPT (Bäst för samarbetsbaserad programvarudesign och planering med flera agenter)

via MGX MetaGPT

MetaGPT är ett multiagent-AI-ramverk som simulerar ett komplett mjukvaruutvecklingsteam. Det tilldelar AI-roller som produktchef, arkitekt och QA för att generera strukturerade mjukvaruleveranser. Du kan beskriva en produktidé på vanlig engelska, och MetaGPT genererar kod baserat på fördefinierade SOP:er – och producerar kravdokument, systemdesign, kodmoduler och testplaner.

Hela processen följer fördefinierade standardrutiner (SOP), vilket säkerställer att varje agent bidrar på ett kontrollerat och förutsägbart sätt. MetaGPT producerar kompletta projektskelett med en tydlig struktur, vilket gör det lämpligt för AI-driven dokumentation för att förbättra din utvecklares produktivitet.

MetaGPT:s bästa funktioner

AI-agenter kommunicerar via formaterade artefakter som PRD:er och systemdiagram.

Agenterna delar uppdateringar via ett gemensamt minnessystem för att undvika konflikter och säkerställa samordning.

Lägg till roller, verktyg eller redigera agentbeteende med full åtkomst till multiagent-orkestreringslogiken för öppen källkodsprojekt som drivs av communityn.

Begränsningar för MetaGPT

Resultatet kan behöva granskas noggrant av människor innan det implementeras, särskilt för produktionssystem.

Priser för MetaGPT

Anpassad prissättning

MetaGPT-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om MetaGPT?

Som en recensent på Product Hunt sa:

MetaGPT X (MGX) är ett mycket värdefullt verktyg för utvecklare. Det fungerar som ett helt team av AI-agenter som samarbetar för att bygga programvara, vilket gör utvecklingsprocessen mer effektiv. Det är ganska smart hur det delar upp uppgifter som kodning, planering och dataanalys i separata agenter som arbetar tillsammans.

7. Amazon CodeWhisperer (Bäst för AI-kodförslag med AWS-integration och säkerhetskontroller)

via AWS Amazon CodeWhisperer

Amazon CodeWhisperer är en AI-kodningsassistent som är utformad för att hjälpa utvecklare att skriva, granska och säkra kod snabbare. Den ger kodförslag i realtid medan du skriver, baserat på kontexten från den aktuella filen och föregående kod. Den är utformad för att integreras smidigt i IDE:er som VS Code, JetBrains och AWS Cloud9 och fungerar i över 15 språk, inklusive Python, Java, JavaScript och TypeScript.

CodeWhisperer upptäcker osäkra mönster, markerar hårdkodade inloggningsuppgifter och föreslår säkrare implementationer. Det är särskilt användbart när du arbetar med AWS SDK:er, eftersom det automatiskt kompletterar resursspecifika kodsnuttar baserat på bästa praxis för tjänster som S3, Lambda och DynamoDB.

Amazon CodeWhisperers bästa funktioner

Lär sig din kodbas för att ge stilistiskt konsekventa förslag för mjukvaruutveckling.

Kodskanning med AI-korrigering upptäcker och föreslår korrigeringar för säkerhetsproblem som exponerade nycklar eller osäkra frågor.

Körs i olika IDE:er med inbyggt stöd för CLI-autentiseringsuppgifter och AWS-kontext.

Begränsningar för Amazon CodeWhisperer

Mindre användbart utanför komplexa projekt med fokus på AWS eller när djupgående anpassning av modellbeteendet krävs.

Priser för Amazon CodeWhisperer

Gratis

Pro: 19 $/användare/månad

Betyg och recensioner av Amazon CodeWhisperer

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Amazon CodeWhisperer?

Som en G2-recensent sa:

Det bästa med Amazon CodeWhisperer är dess förmåga att ge förslag i realtid under kodningen. Det är också lätt att använda och implementera, och genom att använda det regelbundet förbättras kodningsfärdigheterna avsevärt. Dess kodningshjälp spelade också en avgörande roll för att förbättra effektiviteten i min kod och logikbyggande.

8. Cursor (bäst för AI-parprogrammering i din IDE med en allt-i-ett-kodassistent)

Via Cursor AI

Cursor AI är en AI-driven kodningsassistent som är inbyggd direkt i en förgrenad version av VS Code. Den är utformad för att fungera som en parprogrammerare som förstår din kodbas, hjälper dig att felsöka och låter dig redigera filer med naturliga språkmönster. Du kan markera rader, ställa frågor i chatten och få kontextuella kompletteringar eller kodredigeringar utan att behöva växla mellan flera flikar eller olika programvaruutvecklingsverktyg.

Dess djupgående kontextbehandling indexerar hela ditt repo, förstår beroenden och hjälper till med storskaliga redigeringar i flera filer. Utvecklare kan be Cursor att förklara vad en funktion gör, omstrukturera kod eller till och med utforska Git-historiken med ett konversationsgränssnitt.

Cursor AI:s bästa funktioner

Låter dig markera valfri kod och be om ändringar eller förklaringar med naturligt språk, direkt i redigeraren.

Du kan använda Cursor tillsammans med GitHub Copilot för att få ut det bästa av båda AI-verktygen.

Du kan dela AI-prompter, kodningsinställningar och inställningar med ditt team för att säkerställa konsekvens och snabbare onboarding.

Begränsningar för Cursor AI

AI:s prestanda kan variera; ibland levererar den perfekta resultat, men andra gånger avviker den från rätt spår utan någon tydlig anledning.

Priser för Cursor AI

Gratis

Pro: 20 $/månad

Företag: 40 $/användare/månad

Cursor-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Cursor AI?

Som en G2-recensent sa:

Det kan skapa en grundläggande frontend från en enda prompt, med alternativ som "Godkänn" och "Fortsätt" som ser snygga och professionella ut. Det ansluter också sömlöst till Supabase för fullstack-applikationer, vilket förenklar processen och sparar mycket tid.

📈 Snabbstatistik: 62 % av utvecklarna använder aktivt verktyg för artificiell intelligens i sina utvecklingsarbetsflöden, jämfört med 44 % föregående år.

Vill du byta ut Devin AI? ClickUp kan vara den uppgradering du behöver.

Devin AI må ha startat trenden, men dessa verktyg rider på den med mycket bättre balans. Oavsett om du felsöker, bygger fullstack-appar eller bara vill ha en AI som förstår din kod finns det ett smartare och bättre alternativ.

Om du behöver en komplett arbetsyta som kombinerar dokumentation, sprints och AI-driven automatisering är ClickUp skapat för utvecklarnas produktivitet i stor skala. Med funktioner som kodmedveten AI, anpassningsbara agenter och GitHub/GitLab-integrationer är det mer än en assistent; det är din kompletta arbetsyta utformad för att öka utvecklarnas produktivitet.

