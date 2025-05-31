De 10 bästa alternativen till Twos-appen för anteckningar och produktivitet

Vissa dagar räcker det med en enkel lista för att känna sig i kontroll. 🧸Du skriver ner dina tankar, dina påminnelser, den där uppgiften som du hela tiden skjuter upp – och plötsligt känns det lugnare i huvudet. Det är kraften i verktyg som Twos-appen. Det är ett rent, minimalistiskt utrymme där du kan hantera dina anteckningar, spåra personliga uppgifter och skapa en rytm i din dag.

Men kanske har du börjat önska dig något mer än grundläggande uppgiftsplanering. Mer struktur i hur du antecknar, hanterar projekt och reflekterar dagligen? Fler sätt att återkomma till idéer? Mer än bara samma uppgiftslista, dag efter dag?

Oavsett om du bygger ett andra hjärna, förfinar din att göra-lista-app eller utforskar ett nytt projektledningsverktyg för att hantera nya uppgifter med avsikt, så är du på rätt plats. Här är en titt på de 10 bästa Twos-appalternativen som finns tillgängliga idag.

Så om du letar efter något mer och undrar ”vad är alternativet till Twos-appen?” fortsätt läsa.

Vad ska du leta efter i ett alternativ till Twos-appen?

via Twosapp

🎉 Kul fakta: Twos fick sitt namn från de två grundarna och idén att allt börjar med ”bara två saker att komma ihåg”.

Twos är en enkel app – men ditt arbetsflöde är förmodligen inte det.

När du letar efter en ersättare vill du ha något som kan utvecklas i takt med dina behov. Vid någon tidpunkt kanske du behöver mer robust uppgiftshantering, eller samarbetsanteckningar, röst-till-text-inspelning, kalendersynkronisering eller bara bättre påminnelser som faktiskt påminner dig i tid.

De bästa alternativen till Twos-appen bör vara verktyg som kan fungera som ditt personliga uppgiftshanteringssystem och stödja både dagliga uppgifter och långsiktiga mål.

Flexibel för både privat och professionellt bruk

Tillräckligt lättviktig för daglig loggning, men ändå tillräckligt kraftfull för projekt.

Lätt att använda – för ingen har tid att lära sig ett nytt system från grunden.

Anpassningsbar, så att den fungerar precis som din hjärna gör.

Låt oss gå igenom de bästa alternativen – och varför de kan bli ditt nästa favoritverktyg.

🧐 Visste du att? Du kan avgöra vilken typ av tänkare du är utifrån hur du antecknar. Punktlistor? Du älskar struktur. Brainstorming? Du är en idéorienterad person.

Twos-appalternativ i korthet

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Priser* ClickUp Bäst för att omvandla anteckningar till handling och hantera hela din dag Teamstorlek: Perfekt för dig som behöver uppgiftshantering och AI-assistans AI-driven uppgiftshantering, integrering av anteckningar, projektuppföljning, kalendersynkronisering Gratis för alltid; anpassningsbar för företag Logseq Bäst för journalföring med fokus på integritet och sammanhängande tankegångar Teamstorlek: Perfekt för dem som föredrar minimalistisk anteckningsteknik Outliner-baserad journalföring, dubbelriktad länkning, lokal integritet, grafisk vy Gratis; betalda abonnemang från 5 $/månad för synkronisering Anytype Bäst för att skapa ett privat andra hjärna över flera enheter Teamstorlek: Perfekt för dem som behöver organisera sina anteckningar offline End-to-end-kryptering, offline-first, dubbelriktade länkar, plattformsoberoende Gratis; betalda abonnemang från 99 $/år Superlist Bäst för snygga att göra-listor med samarbetsfunktioner Teamstorlek: Perfekt för team som behöver en överskådlig och samarbetsinriktad uppgiftshanterare Minimalistisk design, deluppgifter, påminnelser om uppgifter, samarbete i realtid, plattformsoberoende Gratis; Pro-versionen kostar från 19 $/månad per person. Bear Bäst för rent, distraktionsfritt skrivande och anteckningar Teamstorlek: Perfekt för dig som föredrar enkla anteckningar för personligt bruk Stöd för markdown, hashtags för organisering, krypterade anteckningar, app endast för Apple. Gratis 14-dagars provperiod; Pro 2,99 $/månad RemNote Bäst för studenter och livslånga lärare som behöver spaced repetition Teamstorlek: Perfekt för personer som fokuserar på lärande och anteckningar Spaced repetition, flashcards, markdown-stöd, länkade anteckningar, skrivande i outliner-stil Gratis; Pro-versionen kostar från 8 $/månad 24me Smart Personal Assistant Bäst för att hantera uppgifter, kalender och påminnelser på ett och samma ställe Teamstorlek: Perfekt för upptagna personer som letar efter ett enhetligt system Enhetlig kalender, uppgiftshantering, röstkommandon, smarta aviseringar, plattformsoberoende synkronisering Gratis; Premium 5,99 $/månad Supernotes Bäst för snabb, kortbaserad anteckning och samarbete Teamstorlek: Perfekt för team som behöver snabba anteckningar med samarbete Markdown-baserade anteckningskort, samarbete i realtid, grafisk vy, bakåtlänkning Gratis; Obegränsat 11 $/månad MyMind Bäst för visuella tänkare som vill spara och organisera idéer utan ansträngning Teamstorlek: Perfekt för kreativa personer eller personligt bruk AI-autokategorisering, spara text, länkar, bilder och idéer, fulltextsökning, visuell layout Gratis; betalda abonnemang från 7,99 $/månad Notability Bäst för handskrivna anteckningar, ljudinspelningar och anteckningar i skolan/på jobbet Teamstorlek: Perfekt för studenter, lärare eller yrkesverksamma Handskrivna + maskinskrivna anteckningar, ljudinspelning, visning av flera anteckningar, app endast för Apple Gratis med begränsade funktioner; full tillgång för 19,99 $/år.

De 10 bästa alternativen till Twos-appen för dig

1. ClickUp (Bäst för att omvandla anteckningar till handling och hantera hela din dag)

Twos är utmärkt för att anteckna tankar och ställa in snabba påminnelser, men ditt system måste arbeta hårdare när ditt liv blir mer fullspäckat. Det är dags att utforska de bästa produktivitetsverktygen för att effektivisera dina uppgifter.

Det är där ClickUp kommer till sin rätt.

Här är en snabb jämförelsetabell som visar ClickUps omfattande funktioner när du letar efter ett alternativ till Twos-appen.

Funktion ClickUp Twos Uppgiftshantering ✅ Avancerat 🟡 Grundläggande AI-assistent ✅ Ja ❌ Nej Dokument och journalföring ✅ Integrerat 🟡 Endast anteckningar Whiteboards ✅ Ja ❌ Nej Automatiseringar ✅ Ja ❌ Nej Kalendervy ✅ Ja 🟡 Grundläggande Påminnelser ✅ Avancerat ✅ Grundläggande Mallar ✅ Omfattande 🟡 Few Integrationer ✅ Många ❌ Nej Mobilapp ✅ Robust ✅ Ja Samarbete ✅ Realtid ❌ Nej Anpassade fält ✅ Ja ❌ Nej Dashboards/rapportering ✅ Ja ❌ Nej Målspårning ✅ Ja ❌ Nej

ClickUp är en verkligt allt-i-ett-app för uppgiftshantering och schemaläggning som hjälper dig att gå från ”Vad behöver jag göra?” till ”Nu fixar vi det”. Den ger dig flexibiliteten att skapa uppgifter direkt från valfri anteckning och lägga till uppgifter direkt i din veckoplanering, utan att tappa fokus.

Den är idealisk för personer som älskar Twos lätthet, men vill ha ett verktyg som följer upp idéer, listor, mål och återkommande rutiner.

Låt oss säga att du skriver: ”Fixa den läckande kranen, skicka födelsedagspresent, planera nästa veckas innehåll. ”

I Twos slutar det där. I ClickUp? Det är bara början. 🎯

🧐 Visste du att? När ditt uppgiftshanteringssystem är konsekvent på alla plattformar minskar din kognitiva belastning. Mindre tid på att växla mellan plattformar = mer tid att tänka.

Samla, organisera och brainstorma

📝 Skriv ner det och koppla det sedan till åtgärder med ClickUp Docs

Använd ClickUp Docs för att skapa tacksamhetsdagböcker

Twos är utmärkt för att tömma hjärnan, men ClickUp Docs går ett steg längre. De är samarbetsinriktade, anpassningsbara och integrerade i ditt arbetsflöde. Istället för att jonglera med olika appar kan du hantera anteckningar och uppgifter i ett gemensamt arbetsutrymme – för enskild användning eller i team.

Användningsfall: För en daglig dagbok i ClickUp Docs.

Skriv ner tankar som:

”Måste ringa pappa.”

”Måste ringa pappa.”

Markera och högerklicka för att omvandla det till en uppgift eller påminnelse – perfekt för dagliga avstämningar eller självreflektion.

Du kan också:

Skapa veckoplanerare

Spåra tacksamhet

Spara artikelidéer eller mål

Bädda in media och kalkylblad

Länk till uppgifter eller listor

✨ Oavsett om du skriver dagbok eller håller koll på ditt humör, kombinerar ClickUp skrivande och organisering i en flexibel plattform.

💡 Proffstips: Gör din ClickUp Daily Journal till en terapikompanjon. Tagga tankar som "ångest", "framgångar" eller "utlösare" för att återkomma till dem under terapisessioner eller stödja rutiner som minskar överväldigande känslor.

🧩 Brainstorma visuellt med ClickUp Whiteboards

Samarbeta med din community, planera produktstrategier och dela idéer med ClickUp Whiteboards.

Med ClickUp Whiteboards kan du kartlägga idéer, tömma huvudet och visuellt koppla samman tankar – perfekt för att omvandla brainstorming eller möten till genomförbara uppgifter.

Användningsfall: Börja med en mind map för ett nytt projekt, konvertera sedan klisterlappar eller grenar direkt till uppgifter eller dokument, så att du kan hålla din kreativa flöde och genomförande på ett och samma ställe.

Förbättra din journalföring och anteckningar med AI och visuella element 🎨 ClickUp går längre än text. Använd AI Notetaker för att automatiskt registrera och sammanfatta möten eller terapisessioner och omvandla viktiga punkter till genomförbara uppgifter. Vill du göra din tacksamhetsdagbok eller humörspårare mer uttrycksfull? Skapa anpassade bilder direkt i ditt dokument med ClickUp Brain – skriv bara in vad du vill se. Och om du behöver förklara en process eller dela en snabb uppdatering kan du spela in ett klipp och bädda in det direkt i din dagbok eller uppgift. Med ClickUp är dina anteckningar, bilder och åtgärder alltid sammankopplade, vilket gör ditt produktivitetssystem allt-i-ett.

✨ Förvandla slumpmässiga tankar till verkliga resultat – med ClickUp Brain

Använd ClickUp Brain för att skapa uppgifter för dina planer och få en ständig AI-assistent som hjälper dig att planera allt.

Du behöver inte längre organisera varje idé själv. ClickUp Brain, den inbyggda AI-assistenten, kan bryta ner ostrukturerade anteckningar, prioritera dem efter hur brådskande de är och omvandla dem till en tydlig, genomförbar uppgiftslista.

Användningsfall: Du antecknar ”Planera semester”. ClickUp Brain föreslår:

Undersök 3 platser

Fastställ resedatum

Dela resplanen med familjen

Ställ in budget och bokningsfrist

Du kan redigera, schemalägga eller till och med automatisera dessa steg – allt utan att lämna din arbetsplats. Med funktioner som AI-schemaläggning och smarta uppgiftsprioriteringsförslag säkerställer ClickUp Brain att dina planer faktiskt stämmer överens med din tid och kapacitet.

📮ClickUp Insight: 18 % av våra undersökningsdeltagare vill använda AI för att organisera sina liv genom kalendrar, uppgifter och påminnelser. Ytterligare 15 % vill att AI ska hantera rutinuppgifter och administrativt arbete. För att göra detta måste en AI kunna: förstå prioritetsnivåerna för varje uppgift i ett arbetsflöde, utföra nödvändiga steg för att skapa eller justera uppgifter och ställa in automatiserade arbetsflöden. De flesta verktyg har ett eller två av dessa steg utarbetade. ClickUp har dock hjälpt användare att konsolidera upp till 5+ appar med hjälp av vår plattform! Upplev AI-driven schemaläggning, där uppgifter och möten enkelt kan fördelas till lediga tider i din kalender baserat på prioritetsnivåer. Du kan också ställa in anpassade automatiseringsregler via ClickUp Brain för att hantera rutinuppgifter. Säg adjö till stressigt arbete!

📖 Läs mer: Lär dig hur du kan utnyttja AI för smartare schemaläggning och ökad produktivitet.

✅ Personliga uppgiftslistor som anpassar sig efter din dag

Använd ClickUp Tasks för att skapa dina dagliga uppgifter och få ett komplett arbetsflöde för att hantera dem på ett bra sätt.

ClickUp Tasks hjälper dig att hantera allt – från din morgonrutin till viktiga deadlines. Tillsammans med ClickUp Brain fungerar det som en röstassistent för smart uppgiftshantering. Om du behöver en app för att-göra-listor som går utöver kryssrutor och stöder strukturerade arbetsflöden, är ClickUp rätt val.

Användningsfall: Din söndagskvällslista

🟢 Matinköp

🔴 Kundförslag ska lämnas in på tisdag

🟡 Ring veterinären

Ställ in färgkodade prioriteringar, beräknade tider och återkommande inställningar (veckovis för matinköp, månadsvis för veterinären). Du kan schemalägga uppgifter baserat på hur brådskande de är eller dela upp dem i deluppgifter för tydlighetens skull.

Varje uppgift har kraftfulla funktioner:

Deluppgifter

Anpassade statusar (som ”Pågår” eller ”Väntar på svar”)

Påminnelser och automatiseringar

Tidsspårning, om det är din stil

🧐 Visste du att? Genom att skapa en kolumn eller tagg med namnet ”Klart” i ditt anteckningsverktyg kan du träna din hjärna att se framsteg istället för bara press.

⚡ Automatisera din rutin

Förbättra produktiviteten genom att automatisera uppgifter med ClickUp Automations

Med ClickUp Automations kan du ställa in regler för att flytta uppgifter, tilldela användare eller uppdatera status automatiskt.

Användningsfall: När du har skrivit klart en anteckning och markerat den som "Klar" kan ClickUp automatiskt tilldela den till rätt person eller flytta den till din veckoplan – utan att du behöver göra något manuellt.

Planera, prioritera och visualisera

🗓️ Planera din vecka visuellt med ClickUp Calendar

Använd AI-driven prioritering och automatiska justeringar för att hålla dig på rätt spår med dina mål med ClickUp Calendar.

Med ClickUp Calendar kan du planera din dag eller vecka genom att dra uppgifter till tidsblock. Du kan också justera dina planer efterhand som livet utvecklas.

Användningsfall: Du jonglerar mellan arbete, träning och personliga ärenden. Dra "e-postuppföljning" till måndag kl. 10, "gym" till onsdag kl. 18 och "förberedelser inför mammas födelsedag" till lördag. Klart.

Dessutom kan du:

Synkronisera med Google Kalender

Färgkodera dina uppgiftstyper

Växla till tavla-, lista- eller tidslinjevy när som helst.

🎉 Rolig fakta: Pinterest började som en digital anslagstavla för att samla idéer, men många användare behandlar det som en visuell dagbok. Din produktivitetsapp kan göra samma sak – med en kalendervy.

📊 Spåra framsteg med instrumentpaneler

Med ClickUp Dashboards kan du prioritera uppgifter, spåra framsteg och fokusera på det som är viktigast.

Med ClickUp Dashboards kan du se din arbetsbelastning, deadlines och projektstatus på ett ögonblick.

Användningsfall: Skapa en instrumentpanel för att spåra dina dagliga uppgifter, dagboksanteckningar och projektmilstolpar – så att du alltid vet vad du har på gång och vad som väntar härnäst.

🎯 Håll fokus med måluppföljning

ClickUp Goals hjälper dig att sätta upp, följa och visualisera framsteg för personliga eller arbetsrelaterade mål.

Användningsfall: Sätt upp ett mål som ”Skriv fem dagboksanteckningar den här veckan” eller ”Slutför tre viktiga uppgifter” och se dina framsteg uppdateras automatiskt när du bockar av punkterna.

🔔 Smarta påminnelser som gör att du inte glömmer bort något

ClickUp Reminders är inte bara passiva aviseringar utan integrerade med dina uppgifter och dokument.

Användningsfall: När du granskar din dagbok skriver du ”kontakta teamet på fredag”. Konvertera den raden till en påminnelse som ska vara klar på fredag kl. 10 – med ett enda klick.

Du kan:

Lägg till återkommande påminnelser (t.ex. ”Vattna blommorna varje söndag”).

Skicka påminnelser till dig själv eller andra

Bifoga dokument, anteckningar eller filer

Förvandla uppgiftskommentarer till uppföljningar

🔔 Påminnelse: Att missa en uppgift är feedback, inte ett misslyckande. Justera, inte döma.

📱 Hantera din dag var du än befinner dig med mobilappen

Med mobilappen ClickUp kan du skriva anteckningar, skapa uppgifter och kolla påminnelser när du är på språng – så att ditt produktivitetssystem alltid finns med dig, inte bara vid skrivbordet.

Mallar som kickstartar din rutin

Vet du inte var du ska börja? ClickUp erbjuder mallar för dagliga uppgiftslistor, journalföring, tidsblockering och mycket mer. Du kan få tillgång till gratis mallar för att komma igång med din planering.

📝 ClickUp daglig att göra-lista mall

Få gratis mall Skapa enkla att göra-listor med denna ClickUp-mall

Vill du ha ett enkelt sätt att omvandla dina tankar till en fokuserad, genomförbar plan – utan att bygga upp ditt system från grunden? ClickUp Daily To-Do List Template ger dig just det. Den är perfekt för alla som behöver en konsekvent struktur för att registrera, prioritera och bocka av dagliga uppgifter – oavsett om du hanterar en hel arbetsdag eller bara vill hålla ordning på ditt liv.

Vad den här mallen hjälper dig med:

✅ Börja varje dag med en tydlig, färdig layout

✍️ Skriv ner uppgifter när de dyker upp och kategorisera dem efter prioritet.

⏰ Ställ in förfallodatum, påminnelser och återkommande rutiner

🧠 Lägg till anteckningar, checklistor eller deluppgifter för extra kontext

📅 Visualisera din arbetsbelastning i list-, tavel- eller kalendervy

🔁 Återanvänd den dagligen utan att behöva formatera om – kopiera bara och kör igång!

💡 Proffstips: I ClickUp kan du koppla ihop dina dokument och uppgifter med hjälp av relationer. På så sätt förblir dina anteckningar och åtgärder kopplade till varandra – även flera veckor senare.

ClickUps bästa funktioner:

ClickUp Brain , som hjälper dig att effektivisera ditt arbetsflöde från början till slut. Organisera enkelt idéer, sammanfatta anteckningar och skapa handlingsplaner automatiskt med, som hjälper dig att effektivisera ditt arbetsflöde från början till slut.

ClickUp Docs , så att allt förblir sammankopplat och lätt att hantera. Skapa, lagra och länka anteckningar eller dagböcker till uppgifter i realtid med, så att allt förblir sammankopplat och lätt att hantera.

ClickUp Tasks , så att du aldrig missar något. Skapa flexibla att göra-listor med deluppgifter, påminnelser och anpassade arbetsflöden genom, så att du aldrig missar något.

ClickUp Calenda r , tack vare enkel drag-och-släpp-schemaläggning. Visualisera din vecka och justera planer enkelt med, tack vare enkel drag-och-släpp-schemaläggning.

ClickUp Reminders , så att du alltid ligger steget före när det gäller viktiga uppgifter. Förvandla flyktiga tankar till praktiska påminnelser med, så att du alltid ligger steget före när det gäller viktiga uppgifter.

ClickUp-mallar , så att du kan fokusera på det som är viktigast. Kom igång snabbt med plug-and-play-inställningar för anteckningar, planering och mer genom att använda, så att du kan fokusera på det som är viktigast.

Växla mellan list-, tavla-, kalender-, Gantt- eller tidslinjevyer för att anpassa efter din planeringsstil. Lägg till anpassade fält för att spåra vad som helst – humör, prioritet, budget eller till och med dagboksanteckningar.

Dedikerad mobilapp som hjälper dig att komma åt alla uppgifter och använda den som en app för anteckningar när du är på språng.

Begränsningar för ClickUp:

Det kan kännas överväldigande i början på grund av det stora antalet funktioner, men det är lättare att börja enkelt.

Fungerar bäst på datorn, men mobilversionen förbättras snabbt.

Det tar lite tid att komma igång, men ger långsiktiga fördelar.

ClickUp Prissättning:

ClickUp-betyg och recensioner:

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Jag brukade leva efter mina skriftliga anteckningar, men efter två dagars utvärdering av ClickUp visste jag att det var lösningen för mig

Jag brukade leva efter mina skriftliga anteckningar, men efter två dagars utvärdering av ClickUp visste jag att det var lösningen för mig

🌼 Uppmuntran: Du är inte ”dålig på produktivitet” – du har bara inte hittat rätt system ännu.

2. Logseq (bäst för journalföring med fokus på integritet och sammanhängande tankegångar)

via Källa

Logseq är som en minimalists dröm om ett andra hjärna. Om Twos gav dig en smak av daglig loggning och anteckningar, tar Logseq det till nästa nivå med länkade tankespår och fullständig offlinekontroll. Byggt på ett gränssnitt i outliner-stil kan varje tanke du skriver i Logseq placeras under en annan, så att dina idéer organiseras naturligt genom länkade tankar.

Det är särskilt bra om du skriver dagbok dagligen, tar personliga anteckningar eller gillar att reflektera och se hur dina idéer hänger ihop över tid. Till skillnad från Twos är Logseq inte till för att hantera uppgifter utan för att hjälpa dig att bygga upp ett långsiktigt kunskapssystem. Det är lokalbaserat och öppen källkod, vilket innebär att dina data förblir hos dig och att synkronisering är valfritt och inte krävs.

Logseqs viktigaste funktioner

Outliner-baserad journalföring med hopfällbara punktlistor

Dagliga sidor är utformade för att uppmuntra till regelbundet skrivande.

Grafisk vy för att visualisera relationer mellan anteckningar

Lokal först, öppen källkodsmodell för förbättrad integritet

Dubbelriktad länkning för att koppla samman och återkomma till relaterade tankar

💡 Proffstips: Använd bakåtlänkar i Logseq för att koppla dina dagliga anteckningar till ämnen som ”mål”, ”insikter” eller ”lärande”. Med tiden framträder mönster – som om din hjärna lämnar brödsmulor efter sig.

Begränsningar för Logseq

Saknar inbyggt stöd för att-göra-listor eller schemaläggning

Kräver manuell installation eller plugins för synkronisering mellan enheter.

Känns främmande för användare som är vana vid linjära anteckningsappar

Logseq Prissättning:

Logseq Sync är för närvarande i offentlig betaversion och tillgängligt för aktiva bidragsgivare till Open Collective. För att få tillgång kan du välja mellan följande månatliga donationsnivåer:

Backer : 5 $/månad

Sponsor: 15 $/månad

Logseq-betyg och recensioner:

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

🔔 Påminnelse: System behöver inte vara snygga. De måste bara vara meningsfulla för dig.

3. Anytype (Bäst för att skapa ett privat andra hjärna över flera enheter)

via Källa

Om du någonsin har önskat dig en anteckningsapp som fungerar som Notion – men som håller dina data helt privata – är Anytype precis vad du letar efter. Den är utformad för att vara din allt-i-ett-digitala hjärna, där du kan skapa sidor för vad som helst: anteckningar, uppgifter, personer, projekt och idéer. Allt finns lokalt på din enhet, med end-to-end-kryptering och valfri synkronisering mellan plattformar.

Twos är perfekt för att snabbt skriva ner tankar, medan Anytype hjälper dig att skapa ett helt anpassat system för att organisera alla delar av ditt liv. Se det som grunden för ditt eget personliga operativsystem – med mer struktur och mindre oro för att överlämna dina data till molnet.

Anytypes viktigaste funktioner

Offline-funktioner med automatisk krypterad synkronisering

Objektbaserat system för att skapa anpassade typer som dagböcker, uppgifter och böcker

Dubbelriktade länkar och grafisk vy för djupgående kunskapskartläggning

Distraktionsfritt gränssnitt utformat för fokuserat skrivande

Plattformsoberoende stöd för macOS, Windows, Linux, Android och iOS.

Begränsningar för Anytype

Fortfarande i betaversion, med vissa funktioner begränsade eller under aktiv utveckling.

Saknar inbyggda påminnelser eller kalenderfunktioner (för tillfället)

Presenterar en inlärningskurva för användare som är nya inom objektbaserade arbetsflöden.

Priser för Anytype:

Explorer: Gratis

Byggare: 99 $/år

Medskapare: 299 $ för 3 år

Företag: Anpassade priser

Anytype-betyg och recensioner:

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

🎉 Rolig fakta: Många ensamgrundare använder personliga uppgiftshanterare för att spåra känslor tillsammans med att göra-listor – eftersom humöret påverkar momentum.

4. Superlist (Bäst för snygga att göra-listor med samarbetsfunktioner)

via Källa

Om du gillade Twos för dess enkelhet men saknade samarbetsfunktioner eller finess, är Superlist en utmärkt uppgradering. Superlist är skapat av teamet bakom Wunderlist och ger uppgiftshanteringen en modern känsla – med ren design, delbara listor och funktioner som gör även vardaglig planering till en trevlig upplevelse.

Du kan skapa personliga eller delade att göra-listor, lägga till uppgifter, infoga kommentarer, ställa in påminnelser och organisera uppgifter mellan olika projekt. Det är inte lika komplext som en fullständig projektledningslösning (och det är poängen), men det ger dig precis tillräckligt med struktur för att hålla fokus – utan att det blir rörigt.

Superlists viktigaste funktioner

Minimalistisk, intuitiv design med kraftfulla funktioner för att-göra-listor.

Dela listor med familj, vänner eller team för enkel samverkan

Stöd för deluppgifter, anteckningar, påminnelser och bilagor

Inbyggda appar finns tillgängliga för macOS, Windows, iOS och Android.

Synkronisering i realtid för smidig samarbetsplanering

Begränsningar för Superlist

Fortfarande i tidig åtkomst, med vissa funktioner begränsade eller under aktiv utveckling.

Saknar tidsregistrering, automatisering och avancerade arbetsflödesfunktioner.

Erbjuder mindre flexibilitet än verktyg som ClickUp eller Notion för komplex planering.

Priser för Superlist:

Gratis

Pro: 19 $/person/månad

Super: 39 $/person/månad

Superlist-betyg och recensioner:

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

🎉 Kul fakta: Metoden ”Zettelkasten” – att länka varje anteckning till andra idéer – är över 100 år gammal och har hjälpt en forskare att publicera över 70 böcker.

5. Bear (Bäst för rent, distraktionsfritt skrivande och anteckningar)

via Källa

Om det du gillade mest med Twos var enkelheten i att skriva ner saker utan krångel, kan Bear vara det perfekta valet för dig. Denna Apple-exklusiva app är omtyckt av författare, dagboksskrivare och antecknare som vill ha ett snyggt gränssnitt och precis rätt struktur.

Bear kombinerar markdown-formatering, hashtags för organisering och en vacker skrivupplevelse – perfekt för att fånga kreativa anteckningar utan distraktioner. Även om den inte är byggd för uppgiftshantering eller samarbete, är den fantastisk för personliga anteckningar, kreativ brainstorming eller för att föra en lättviktig dagbok.

Bear – viktigaste funktionerna

Minimalistiskt, elegant gränssnitt optimerat för fokuserat skrivande

Organisering med hjälp av hashtags, kapslade taggar och kraftfulla filter

Markdown-stöd med intuitiva formateringsgenvägar

Individuell kryptering av anteckningar för ökad integritet

Sömlös synkronisering mellan Mac, iPad och iPhone

Begränsningar

Begränsat till Apple-enheter utan stöd för flera plattformar.

Saknar inbyggd uppgiftshantering och kalenderfunktion

Saknar samarbets- och påminnelsefunktioner för delade arbetsflöden

Bear-priser:

Gratis: 14 dagars provperiod

Pro: 2,99 $/månad

Björnens betyg och recensioner:

G2: 4,8/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 800 recensioner)

🌼 Uppmuntran: Om dina tankar känns kaotiska är det inte en brist – det är en signal. Att skriva ner dem, även om det blir klumpigt, är ett sätt att möta dig själv med omsorg och klarhet. Det är därför många terapeuter nu uppmuntrar sina klienter att använda ”dagliga sidor” som en uppvärmning inför terapin.

6. RemNote (Bäst för studenter och livslånga lärande som behöver spaced repetition)

via Källa

RemNote är mer än ett verktyg för anteckningar – det är en tankekompanjon som är skapad för djupinlärning. Om du vill omvandla dina anteckningar till flashkort, återkomma till viktiga idéer över tid eller bygga upp ett långsiktigt kunskapssystem, är RemNote rätt val för dig.

Till skillnad från Twos, som är mer listfokuserat, använder RemNote spaced repetition och länkat tänkande för att hjälpa dig att komma ihåg vad du skriver, inte bara lagra det. Det är särskilt användbart för studenter, forskare eller alla som arbetar med komplicerat material och vill behålla det.

RemNotes viktigaste funktioner

Spaced repetition är integrerat i anteckningarna för effektiv memorering.

Flashkort som genereras direkt från markeringar eller uppmaningar i texten

Länkade anteckningar och dagliga sidor för att stödja strukturerad granskning

Markdown-stöd med utformning i outliner-stil för tydlighet och organisation

Synkroniserad åtkomst via webb- och mobilplattformar

Begränsningar för RemNote

Gränssnittet känns komplicerat för tillfälliga användare eller förstagångsanvändare.

Inte avsedd för allmän uppgiftshantering eller schemaläggning av arbetsflöden.

Gratisplanen har begränsningar vad gäller lagringsutrymme och synkroniseringsfunktioner.

Priser för RemNote:

Gratis

Pro: 8 $/månad

Pro med AI: 18 $/månad

Betyg och recensioner för RemNote

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

🌼 Uppmuntran: Det finns inget som är för rörigt eller för minimalistiskt. Din hjärna, ditt flöde, dina regler.

7. 24me Smart Personal Assistant (Bäst för att hantera uppgifter, kalender och påminnelser på ett och samma ställe)

via Källa

Om du letar efter ett alternativ till Twos som är mer inriktat på produktivitet med mindre ansträngning är 24me som att ha en liten personlig assistent i fickan. Den samlar dina uppgifter, kalenderhändelser, anteckningar och påminnelser i en överskådlig instrumentpanel, så att du inte längre behöver jonglera med flera appar bara för att hålla dig uppdaterad.

Den är utformad för upptagna yrkesverksamma, föräldrar eller alla som behöver ha allt på ett ställe utan att behöva bygga upp komplexa system. Och ja – den påminner dig till och med om att betala dina räkningar.

24me Smart Personal Assistant – viktigaste funktionerna

Samlad vy över kalender, uppgifter, anteckningar och påminnelser

Smarta aviseringar med realtidsinformation som ”Dags att åka” baserat på trafiksituationen

Stöd för röstkommandon för handsfree-skapande av uppgifter

Sömlös synkronisering med Outlook, Google Kalender, Apple Kalender och mer

Tillgänglig på flera plattformar: iOS, Android och webben.

Begränsningar för 24me Smart Personal Assistant

Saknar projektvyer och uppgiftsorganisation i Kanban-stil.

Erbjuder begränsad anpassning och ingen djup länkning mellan anteckningar och uppgifter.

Innehåller annonser och begränsar integrationer i gratispaketet.

Pris för 24me Smart Personal Assistant:

Gratis

Premium: 5,99 $/månad

Betyg och recensioner för 24me Smart Personal Assistant

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

🎉 Kul fakta: Digital journalföring ökar i januari, april och september – nytt år, ny säsong, nytt skolår. Du är inte ensam om du startar om just nu.

8. Supernotes (Bäst för snabb, kortbaserad anteckning och samarbete)

via Källa

Supernotes har ett nytt tillvägagångssätt för anteckningar genom att organisera allt i små kort. Om Twos hjälpte dig att snabbt skriva ner tankar, gör Supernotes det enklare att skanna, organisera och dela – särskilt när du fokuserar på lättviktig teamsamarbete.

Varje kort kan taggas, länkas eller grupperas i anteckningsböcker, vilket gör det perfekt för brainstorming, mötesanteckningar eller personlig kunskapshantering. Du kan till och med redigera tillsammans med andra i realtid, utan att behöva oroa dig för rörig formatering.

Supernotes viktigaste funktioner

Snabba, markdown-baserade anteckningskort som är lätta att söka och organisera

Samarbete i realtid genom kommentarer och delade anteckningsböcker

Grafisk vy och bakåtlänkar för att visualisera och koppla samman relaterade idéer.

Mångsidig webbapp som är tillgänglig via webbläsare eller dator på olika enheter.

Ren, fokuserad gränssnitt utformat för snabbhet och tydlighet

Begränsningar för Supernotes

Saknar traditionell uppgiftshantering och kalendervyer

Erbjuder begränsad support för offlineåtkomst

Känns fragmenterat för användare som föredrar att skriva längre texter.

Priser för Supernotes:

Gratis

Obegränsat: 11 $/månad

Betyg och recensioner av Supernotes

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

🎉 Kul fakta: Supernotes skapades ursprungligen för att hjälpa två vänner att ta bättre anteckningar under föreläsningar – nu används det av både team och kreativa personer.

9. MyMind (Bäst för visuella tänkare som vill spara och organisera idéer utan ansträngning)

via Källa

MyMind är mindre en att göra-lista och mer en digital fristad för din hjärna. Om du älskar enkelheten i att skriva ner saker i Twos men önskar att du kunde spara artiklar, citat, bilder och webbplatser på ett och samma ställe – utan mappar eller taggar – är detta rätt val.

MyMind är utformat för visuella tänkare och kreativa personer och organiserar automatiskt allt du sparar med hjälp av AI. Du behöver bara spara det och glömma bort det – sedan hittar du det igen när du behöver det, vackert presenterat och lätt att söka.

MyMinds viktigaste funktioner

Spara text, länkar, bilder, markeringar och idéer från valfri källa

Kategorisera innehåll automatiskt med AI – inga manuella taggar krävs

Bläddra bland innehållet i en vacker, Pinterest-liknande visuell layout.

Använd fulltextsökning och intelligenta filter för att snabbt hitta vad du än söker.

Samla in innehåll via Chrome-tillägg, mobilappar eller e-post

Begränsningar i MyMind

Inte avsedd för uppgiftshantering eller daglig planering

Saknar påminnelser, kalendervyer och strukturerade arbetsflöden

Erbjuder begränsad samarbetsfunktion, främst avsedd för personligt bruk.

MyMind-priser:

Gratis

Student of Life: 7,99 $/månad

Mastermind: 12,99 $/månad

Newton: 299 $/år

MyMind-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

🧐 Visste du att? Visuella layoutverktyg aktiverar hjärnans rumsliga minnessystem, vilket gör det lättare att komma ihåg idéer – särskilt för visuella inlärare.

10. Notability (Bäst för handskrivna anteckningar, ljudinspelningar och anteckningar i skolan/på jobbet)

via Källa

Om du tänker bättre med en penna i handen – eller om du älskar att spela in röstanteckningar medan du skriver ner saker – ger Notability dig den flexibilitet som Twos inte har. Notability erbjuder en smidig, inbyggd anteckningsupplevelse – särskilt för Apple-användare på iPad eller Mac, där handskrivna anteckningar och ljudanteckningar känns sömlösa.

Det är en favorit bland studenter, lärare och yrkesverksamma som vill kombinera handskrift, skrivande, skisser och röst på ett och samma ställe.

Oavsett om du tar anteckningar i skolan, skissar på idéer under ett möte eller skriver ner personliga tankar, håller Notability allt synkroniserat, sökbart och lätt att återkomma till senare.

Notabilitys viktigaste funktioner

Handskrivna och maskinskrivna anteckningar med fullt stöd för Apple Pencil

Ljudinspelningar synkroniseras sömlöst med skriftligt innehåll

Inbyggda mallar för planeringskalendrar, dagböcker och anteckningsböcker

Visning av flera anteckningar för att skriva och referera sida vid sida

Synkronisering mellan iPad, iPhone och Mac

Begränsningar i Notability

Endast tillgängligt på Apple-enheter, utan stöd för Windows eller Android.

Saknar traditionell uppgiftshantering och påminnelsefunktion

Begränsat samarbete, begränsat till delade PDF-filer eller presentationer

Priser för Notability:

Gratis

Full tillgång: 19,99 $/år

Betyg och recensioner av Notability:

G2: 4,7/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1 000 recensioner)

🎉 Kul fakta: Notability-användare har skickat in handskrivna bröllopslöften, matematiska ekvationer och barns klotter under samma vecka.

✨ Särskilda omnämnanden

Även om dessa verktyg inte hamnade på huvudlistan är de fortfarande fantastiska alternativ till Twos – särskilt om du letar efter något med lite mer anpassningsmöjligheter, struktur eller visuell planeringskraft.

Notion: Bäst för anpassningsbar digital planering med ett visuellt arbetsutrymmeOm du älskar att bygga system från grunden kan du med Notion skapa allt från uppgiftslistor till dagböcker till hela andra hjärnor – komplett med databaser, kalendrar och vackra layouter.

Tiimo: Bäst för visuell tidshantering med milda påminnelserTiimo är utformat med neurodivergerande användare i åtanke och erbjuder ett visuellt, lugnande sätt att planera din dag och stödja anteckningar för ADHD utan att överväldiga. Det är idealiskt för personer som vill ha strukturerade rutiner och milda påminnelser istället för rigida scheman.

Akiflow: Bäst för att samla uppgifter i en fokuserad daglig agendaOm din att göra-lista finns på flera ställen (e-post, Slack, kalender) samlar Akiflow allt i en daglig vy så att du kan tidsblockera, prioritera och ta dig igenom dagen med mindre störningar.

🌼 Om din hjärna känns dimmig är det inte ett misslyckande – det är en signal. Vila är inte en paus från framsteg, det är en del av det.

Hitta din nästa favoritapp för produktivitet

Twos var utmärkt för att komma igång, men ibland behöver din hjärna (och din dag) mer stöd. Oavsett om du letar efter mer avancerad anteckningsorganisation, bättre påminnelser, visuell planering eller samarbetsverktyg finns det ett alternativ på denna lista som passar din stil.

Från minimalistiska outliners till visuella minneskort och allt-i-ett-produktivitetshubbar – nu har du alternativ som passar din nästa steg.

✨ Letar du efter något som kan göra allt – anteckningar, uppgifter, påminnelser, kalendrar och AI-stöd? Prova ClickUp gratis och bygg ett system som hjälper dig att fånga dina idéer och agera på dem – utan att byta app var femte minut.