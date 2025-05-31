De 11 bästa alternativen till Coveo för AI-driven sökning 2025

Ditt supportteam lägger 10 minuter på att leta efter ett enda svar. Dina marknadsförare kan inte hitta de senaste tillgångarna. Den interna sökfunktionen är aktiv, men ingen vill använda den (för att den inte är särskilt användbar?). 🔎

Du valde Coveo för att du förväntade dig en smart, snabb och intuitiv sökfunktion. Men det är inte riktigt vad du förväntade dig. Det är en tung plattform som är gjord för stora företag. Men den kommer också med arbetsflöden, funktioner och kostnader som ditt företag kanske inte behöver.

Coveo är utvecklat för stora, komplexa miljöer med avancerade personaliserings- och företagsanpassade krav. Men om du bara behöver en pålitlig, lättanvänd sökfunktion för innehåll, verktyg eller supportdokument kan det vara mer besvärligt än det är värt.

Det är därför vissa företag överväger att byta till smidigare och snabbare alternativ till Coveo Relevance Cloud. Dessa verktyg erbjuder relevans, användbarhet och värde utan företagsomkostnader.

I den här guiden presenterar vi de 10 bästa alternativen till Coveo så att ditt team kan spendera mindre tid på att söka och mer tid på att arbeta. ✅

Varför välja Coveo-alternativ?

Coveo är en AI-driven sökplattform för webbplatser, e-handelssajter, serviceportaler och interna verktyg. Den hjälper företagsteam att leverera personliga, relevanta upplevelser genom naturlig språkbehandling och avancerad analys.

Men om ditt team består av anställda, underleverantörer och kunder som behöver snabb tillgång till arbetsinnehåll, kan ett komplext verktyg som Coveo göra mer skada än nytta – särskilt när du försöker öka konverteringsgraden eller leverera mer intuitiva, resultatbaserade upplevelser. 💡

Här är några skäl till varför du bör överväga de bästa alternativen:

Kostnadsfrågor: Priserna kan upplevas som för höga, särskilt om du inte använder alla funktioner i företagspaketet.

Komplexitet vid implementering: Installationen kan vara tidskrävande och tekniskt krävande och kräver ofta specialiserad expertis.

Begränsad relevanskontroll: Det är svårt att finjustera sökresultaten på grund av beroendet av ogenomskinlig, black box-AI.

Risker med leverantörsberoende: Ett tätt kopplat ekosystem kan göra det svårt att byta plattform eller integrera med andra verktyg.

Överdrivet för enkla användningsfall: En funktionsrik plattform kan tillföra onödig komplexitet och kostnader för grundläggande behov.

Integrationsbegränsningar: Beroendet av Coveos kopplingar kan begränsa flexibiliteten och bromsa arbetsflödena.

🧐 Visste du att? Din hjärna kan lagra 1 miljon gigabyte minne – men den kan fortfarande inte komma ihåg i vilken mapp Q4-roadmappen finns. (Du behöver nog ett verktyg som ClickUp 👀)

Coveos konkurrenter i korthet

Låt oss ta en snabb titt på hur verktygen står sig mot varandra när det gäller funktioner och priser:

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Priser* ClickUp Bäst för att integrera sökning i projektledningsarbetsflöden Teamstorlek: Perfekt för team som behöver söka inom uppgifter, dokument och kommentarer Sammankopplad sökning över uppgifter, dokument och kommentarer; AI-drivna svar; Kunskapshantering Helt gratis; anpassningsbar för företag Elastic Enterprise Search Bäst för att driva anpassningsbar sökning i e-handel och kundinriktade applikationer Teamstorlek: Perfekt för medelstora team och företag Anpassningsbar produktsökning, tolerans för stavfel, rankningskontroller, instrumentpaneler, företagssäkerhet Anpassad prissättning Algolia Bäst för att leverera snabba, användarvänliga och stavfelstoleranta sökfunktioner på webbplatsen Teamstorlek: Perfekt för små till medelstora team och företag Omedelbar sökning, UI, tolerans för stavfel, AI-rekommendationer, A/B-testning Gratisversion tillgänglig; betalda abonnemang börjar med pay-as-you-go. Google Cloud Search Bäst för sökningar i Google Workspace-verktygTeamstorlek: Perfekt för små företag och medelstora team Google Workspace-integration, proaktiva hjälpkort, sökningar med naturligt språk Gratis provperiod; Anpassade priser IBM Watson Discovery Bäst för att extrahera insikter från ostrukturerade företagsdokument Teamstorlek: Idealisk för stora företag AI-driven passagehämtning, federerad sökning, visuell dokumentförståelse, flexibel distribution Priserna börjar på 500 dollar/månad. Lucidworks Fusion Bäst för att bygga storskaliga, intelligenta sökappar för företag med beteenderelevans Teamstorlek: Perfekt för medelstora team och företag Realtidsinläsning, semantisk vektorsökning, signalbehandling, appbyggare med låg kodning Anpassad prissättning Azure AI Search Bäst för att kombinera traditionell och semantisk sökning i Microsoft-integrerade miljöer Teamstorlek: Perfekt för små till medelstora team Semantisk/vektorsökning, Azure Cognitive Services-berikning, multimodal sökning Gratisversion tillgänglig; betalda abonnemang från 73 $/månad. Sinequa Bäst för kunskapsupptäckt i hela företaget med avancerad NLP och expertsökning Teamstorlek: Idealisk för företag AI-drivna sökassistenter, efterlevnad av SOC 2/ISO/HIPAA, expertupptäckt Anpassad prissättning Yext Bäst för att hantera och optimera varumärkessökningar i digitala kanaler Teamstorlek: Perfekt för små till medelstora team och företag Kunskapsgraf, AI-chatt-automatisering, recensionshantering, SEO-optimering Från 4 $/vecka Luigi’s Box Bäst för att förbättra produktupptäckt och konvertering i e-handelsplattformar Teamstorlek: Perfekt för små och medelstora team Röst- och visuell sökning, avancerad analys, stöd för flera språk/valutor, produktrekommendationer Anpassad prissättning Apache Lucene Bäst för utvecklare som behöver full kontroll för att bygga anpassade sökfunktioner från grunden Teamstorlek: Perfekt för utvecklare och företag som behöver kontroll Fulltextindexering, rangordnad sökning, jokertecken/fras/närhetssökningar, multiindexsökning Gratis, öppen källkod

De bästa alternativen till Coveo

Låt oss nu dyka djupare in i varje verktyg och se vad som gör dem bättre än Coveo. 🛠️

1. ClickUp (bäst för att integrera sökning i projektledningsarbetsflöden)

Prova ClickUp gratis Åtgärda fragmenterade arbetsflöden med ClickUps Connected Search

ClickUp, appen som innehåller allt du behöver för ditt arbete, samlar dina uppgifter, dokument och kunskaper i ett enda system – så att sökningen inte bara blir snabb. Den är inbyggd, strukturerad och djupt kontextuell. Till skillnad från andra molntjänster kopplar ClickUp allt tillbaka till hur ditt team arbetar.

Med ClickUps Connected Search kan du omedelbart söka igenom hela ditt arbetsområde, inklusive uppgifter, listor, mappar, utrymmen och till och med kommentarer, allt från en enda kraftfull sökfält. Avancerade filter som ansvariga, förfallodatum, taggar, prioriteringar eller status hjälper dig att snabbt begränsa sökresultaten och hitta exakt det du behöver.

🧐 Visste du att? Du kan spara dina mest använda sökfilter som favoriter i ClickUp. Till exempel: ”@me AND overdue AND priority: high” blir ett kraftfullt verktyg för daglig prioritering med ett enda klick.

Hitta relevanta anteckningar, uppgifter och dokument snabbare än någonsin med ClickUps Connected Search.

🔎 Samla kunskap och uppgiftssökning på ett och samma arbetsområde

Vad utmärker det? Till skillnad från fristående sökplattformar går ClickUp utöver din interna arbetsyta.

Du kan integrera Google Drive, Slack, Figma, GitHub och mycket mer för att samla resultaten från alla dina anslutna verktyg. Detta gör det till ett kraftfullt alternativ till Coveo för team som vill ha sökfunktionen inbyggd i sina arbetsflöden, inte som ett tillägg.

Eftersom sökresultaten alltid respekterar användarens behörigheter är känslig information alltid säker. Du kan till och med söka i bilagor som PDF-filer, så att inga viktiga detaljer går förlorade. Oavsett om du söker från din stationära dator eller mobila enhet synkroniseras allt och är tillgängligt.

Dessutom erbjuder denna uppkopplade AI autosuggestioner för att snabba upp dina sökningar och förbättra precisionen, så att du kan ägna mindre tid åt att söka och mer tid åt att göra. Utöver enkla sökord kan du söka i kommentarer, specifika filer eller hela dokument – utan att förlora tid eller sammanhang.

Med denna intelligenta sökfunktion kan du omedelbart hitta alla uppgifter, kommentarer eller filer i ditt arbetsområde.

🧠 Skapa, lagra och hitta dynamisk dokumentation

När du vill skapa och organisera den information som ditt team behöver kan du med ClickUp Docs skapa detaljerade, strukturerade dokument direkt i ClickUp. Detta centraliserar all din kunskap och effektiviserar dina arbetsflöden för dokumenthantering.

Samarbeta och skapa företagsdokument med ClickUp Docs

Skapa kapslade sidor, bädda in uppgifter eller vyer och samarbeta med dina teammedlemmar i realtid med kommentarer och omnämnanden. Alla företags Wiki-dokument länkas automatiskt till dina projekt. Varje dokument fungerar som en levande arbetsyta – direkt sökbar, sammanlänkad och alltid uppdaterad.

Med stöd för bakåtlänkar, referenser och versionshistorik gör ClickUp dokumentationen dynamisk och lätt att hitta – perfekt för att organisera innehåll i kunskapsområden som ditt team enkelt kan bläddra igenom och uppdatera.

💬 Gör varje idé, konversation och plan sökbar

Men det slutar inte med dokument. Du får också ClickUp Chat i realtid, trådade kommentarer och visuella ClickUp Whiteboards , som alla är fullt sökbara. Oavsett om du planerar, diskuterar eller brainstormar, ser ClickUp till att du aldrig tappar bort konversationer eller idéer.

När ditt teams kunskap är uppbyggd ger ClickUp Knowledge Management dig kraftfulla verktyg för att hålla den organiserad. Tilldela ägare och observatörer, definiera tydliga utrymmen och mappar och hantera detaljerade behörigheter så att rätt anställda kan komma åt rätt information och dina kunder bara ser det de behöver.

💡 Proffstips: ClickUps sökfunktion stöder fuzzy logic – även partiella träffar ger relevanta resultat. Det innebär att ditt team inte behöver komma ihåg exakta uppgiftsnamn eller filtitlar för att hitta det de behöver.

Behöver du snabba svar från din arbetsplats? ClickUp Brain använder AI för att omedelbart hitta specifik information från uppgifter, dokument och projekt – utan att du behöver söka manuellt. Du kan också importera din befintliga teamkunskap till ClickUp, så att ingenting går förlorat under övergången. Dessutom gör anpassningsbara mallar för kunskapsbaser det enkelt att skapa enhetliga introduktionsguider, processmanualer och projektdokumentation.

ClickUp Brain hjälper dig att arbeta ännu smartare när din kunskap är organiserad och tillgänglig. Du kan snabbt skapa utkast till rapporter, e-postmeddelanden eller mötesanteckningar direkt i ClickUp, vilket sparar tid på rutinmässigt skrivande.

AI-funktionerna omfattar även ClickUp AI Notetaker, som kan delta i dina möten, ta anteckningar och automatiskt generera transkriptioner och åtgärdspunkter.

ClickUp kombinerar artificiell intelligens och kunskapshantering på ett sätt som verktyg som Coveo helt enkelt inte kan matcha. AI-agenter kan till och med svara på frågor om arbetsytan eller vidta åtgärder å dina vägnar, så att dina arbetsflöden fortsätter att fungera medan du fokuserar på det som är viktigt.

💡 Proffstips: Behöver du ett bättre sätt att hantera kunddokument och interna resurser? Du kan använda ClickUp Forms för att låta besökare eller teammedlemmar begära åtkomst, skicka in synpunkter eller kontakta ditt team direkt – så att allt samlas på ett och samma ställe.

ClickUps bästa funktioner

Automatisera uppgiftshanteringen: Ställ in regler för att automatiskt tagga, tilldela eller flytta uppgifter baserat på triggers och håll din arbetsyta strukturerad så att dina sökresultat förblir fokuserade och användbara.

Få fram viktig information direkt: Skapa Skapa anpassade vyer och ClickUp-instrumentpaneler med hjälp av listor, tavlor eller tabeller för att hitta information snabbare och minska behovet av upprepade sökningar.

Kartlägg relationer mellan uppgifter: Koppla samman uppgifter genom beroenden eller relationer för att skapa en tydlig projektstruktur och förstå sammanhanget när sökningen visar relaterade objekt.

Visuellt samarbete: Använd ClickUp Whiteboards för brainstorming och planering, där allt innehåll är sökbart och kan länkas till uppgifter och dokument.

Wiki-liknande navigering: Referens- och bakåtlänksdokument och uppgifter för smidig kunskapsupptäckt

Detaljerade behörigheter: Sökresultaten respekterar alltid användarroller och behörigheter, vilket säkerställer att känslig information förblir säker.

Mobilitet och tillgänglighet: Få tillgång till alla funktioner, inklusive AI och sökning, på mobila enheter med kontinuerliga förbättringar av tillgängligheten.

Begränsningar för ClickUp

Den omfattande funktionsuppsättningen kan göra ClickUp komplex för förstagångsanvändare.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En recension på Capterra säger:

Jag gillar verkligen ClickUps mångsidighet. Det har ett brett utbud av funktioner och kan potentiellt ersätta många andra mjukvarulösningar. För små och växande team är det ett utmärkt sätt att organisera och visualisera arbetet. Slutligen är ClickUps AI ett utmärkt verktyg som hjälper mitt team att söka efter objekt.

Jag gillar verkligen ClickUps mångsidighet. Det har ett brett utbud av funktioner och kan potentiellt ersätta många andra mjukvarulösningar. För små och växande team är det ett utmärkt sätt att organisera och visualisera arbetet. Slutligen är ClickUps AI ett utmärkt verktyg som hjälper mitt team att söka efter objekt.

🎉 Kul fakta: I början av 2000-talet var företagssökningar modellerade efter webbsökningar (tänk Google), men dagens sökningar tenderar att vara ”arbetsplatsanpassade”, där du inte bara hittar information utan också agerar på den direkt (tilldelar en uppgift, startar ett dokument, svarar på en kommentar). ClickUp är ett exempel på denna utveckling.

2. Elastic Enterprise Search (bäst för att driva anpassningsbar sökning i e-handel och kundinriktade applikationer)

via Elastic

Elastic Enterprise Search erbjuder två lösningar – App Search och Workplace Search – som båda bygger på kraften i Elasticsearch.

Elastic Enterprise Search hjälper din e-handelsbutik att leverera snabba, relevanta produktsökningar som håller kunderna engagerade och driver försäljningen. Du kan skapa en helt anpassningsbar sökupplevelse med filter, tolerans för stavfel och relevanskontroller som är skräddarsydda för din katalog.

Konfigurationen hanteras via Kibana, Elastics användargränssnitt för hantering, som också stöder anpassade visualiseringar för användarbeteende och prestandamätvärden. Den intuitiva precisionsjusteringsreglaget låter dig marknadsföra bästsäljare, prioritera lagerförda artiklar eller enkelt förfina resultaten.

Elastic Enterprise Search bästa funktioner

Tillhandahåller detaljerade instrumentpaneler och rapporter om sökfrågor, användarbeteende och trender så att du kontinuerligt kan optimera sökprestandan.

Stöder synonymhantering för att förbättra återhämtningen och säkerställa att användarna hittar relevanta resultat med varierad terminologi.

Integreras med säkerhetsprotokoll för företag som SAML, LDAP och OAuth för att säkerställa säker åtkomst och efterlevnad.

Begränsningar för Elastic Enterprise Search

Det kan vara svårt att indexera om dokument, särskilt när schemat har ändrats avsevärt.

Inget stöd för replikering mellan kluster

Priser för Elastic Enterprise Search

Pris: Anpassat pris

Elastic Enterprise Search – betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 190 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 40 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Elastic Enterprise Search?

En recension på Capterra säger:

Som backend-utvecklare vet jag att jag kan lita på Elastic Search när jag behöver stödja sökningar baserade på strängar i databasen. Du lägger in en uppsättning dokument i Elastic Search, och sedan kan du söka efter vad som helst bland de angivna dokumenten.

Som backend-utvecklare vet jag att jag kan lita på Elastic Search när jag behöver stödja sökningar baserade på strängar i databasen. Du lägger in en uppsättning dokument i Elastic Search, och sedan kan du söka efter vad som helst bland de angivna dokumenten.

📚 Läs också: De bästa alternativen till Elasticsearch

3. Algolia (bäst för snabba, användarvänliga och stavfelstoleranta sökfunktioner på webbplatser)

via Algolia

Algolias AI Search är ett front-end-bibliotek som hjälper dig att skapa responsiva och flexibla sökgränssnitt. Det innehåller funktioner som Optimistic UI, som uppdaterar gränssnittet omedelbart efter en användaråtgärd, redan innan data returneras. Insights Events låter dig spåra användarinteraktioner, såsom klick och konverteringar, med minimal konfiguration.

Inbyggda "AI-rekommendationer" hjälper dig att föreslå relaterat innehåll eller produkter baserat på användarnas beteende, och "dynamiska widgets" låter dina filter justeras automatiskt baserat på den data du får, vilket gör ditt gränssnitt mer flexibelt.

Algolias bästa funktioner

Ger platsbaserade sökresultat som hjälper användarna att se de mest relevanta objekten i deras närhet.

Hantera stavfel och skrivfel för att leverera korrekta sökresultat

Gör det möjligt för dig att experimentera med olika sökkontigurationer (A/B-testning) och mäta deras inverkan på användarnas beteende.

Algolias begränsningar

Systemet stöder inte fullt ut filtrering av objektmatriser över flera fält.

Begränsad kontroll över hosting – måste använda Algolias moln

Algolia-priser

Bygg : Gratis

Grow : Gratis/betala efter användning

Premium : Anpassad prissättning

Elevate: Anpassad prissättning

Algolia-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 70 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Algolia?

En recension på G2 säger:

Jag älskar den visuella redigeraren i Algolia, den är väldigt enkel att använda. Analyserna ger också mycket värdefulla insikter som kan användas för att skapa eller redigera regler eller synonymer. Som daglig användare är det en mycket lättnavigerad plattform som var väldigt enkel att lära sig.

Jag älskar den visuella redigeraren i Algolia, den är väldigt enkel att använda. Analyserna ger också mycket värdefulla insikter som kan användas för att skapa eller redigera regler eller synonymer. Som daglig användare är det en mycket lättnavigerad plattform som var väldigt enkel att lära sig.

📮 ClickUp Insight: Den genomsnittliga yrkesverksamma person spenderar mer än 30 minuter om dagen på att söka efter arbetsrelaterad information – det är över 120 timmar om året som går förlorade på att leta igenom e-postmeddelanden, Slack-trådar och spridda filer. En intelligent AI-assistent inbyggd i din arbetsyta kan ändra på det. Presentera ClickUp Brain. Den ger omedelbara insikter och svar genom att på några sekunder visa rätt dokument, konversationer och uppgiftsdetaljer – så att du kan sluta söka och börja arbeta. 💫 Verkliga resultat: Genom att eliminera föråldrade kunskapshanteringsprocesser har team som QubicaAMF sparat över 5 timmar per vecka med hjälp av ClickUp – det är över 250 timmar per person och år. Tänk vad ditt team skulle kunna åstadkomma med en extra produktiv vecka varje kvartal!

via Google Cloud

Med Google Cloud Search kan du snabbt och säkert hitta information i Gmail, Drive, Kalender och andra Google Workspace-tjänster. Den hämtar data baserat på dina sökningar och ger proaktiva rekommendationer via assistkort.

Dessa kort visar relevant information som kommande möten, senaste dokument och projektuppdateringar, vilket hjälper dig att hålla ordning och vara produktiv utan manuell sökning. Systemet förstår naturligt språk, så du kan ställa frågor som "Vilka filer delade John med mig förra veckan?" och få korrekta, kontextmedvetna svar.

Google Cloud Search bästa funktioner

Integrera externa datakällor med hjälp av Cloud Searchs API:er och SDK:er för att indexera innehåll från CRM-system, databaser, filsystem och mycket mer.

Skapa anpassade sökupplevelser genom att integrera Cloud Search i intranätportaler, mobilappar eller affärsapplikationer.

Möjliggör tillgång till information i realtid med nästan omedelbar indexering av uppdateringar i dokument, e-postmeddelanden och annat innehåll.

Begränsningar för Google Cloud Search

Prestandan kan ibland vara långsam, vilket kräver konfigurationsjusteringar och optimeringar.

Begränsad support för innehållskällor som inte kommer från Google

Priser för Google Cloud Search

Gratis provperiod

Betala efter användning

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Google Cloud Search

G2 : 4,3/5 (över 20 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Google Cloud Search?

En recension på G2 säger:

Google Cloud Search är en one-stop-shop för åtkomst till all information, dokument, kalenderhändelser, e-postkonversationer etc. i hela ditt Google Workspace-konto. Det är mycket enklare än att gå till olika appar (t.ex. Gmail, Drive, Kalender etc.) och göra en sökning i varje app separat.

Google Cloud Search är en one-stop-shop för åtkomst till all information, dokument, kalenderhändelser, e-postkonversationer etc. i hela ditt Google Workspace-konto. Det är mycket enklare än att gå till olika appar (t.ex. Gmail, Drive, Kalender etc.) och göra en sökning i varje app separat.

💡 Proffstips: Om ditt teams intranät känns mer som ett rörigt arkiv än ett produktivitetsverktyg är det kanske dags för en uppgradering. Använd den här guiden för att utforma en smartare och mer intuitiv sökupplevelse som hjälper ditt team att hitta rätt information när det behövs.

5. IBM Watson Discovery (bäst för att extrahera insikter från ostrukturerade företagsdokument)

via IBM

IBM Watson Discovery är en AI-driven sökmotor och ett verktyg för innehållsanalys som kan tränas att känna igen och extrahera domänspecifik information från komplexa, semistrukturerade dokument som kontrakt eller manualer.

Watsons AI-drivna Passage Retrieval identifierar och returnerar de mest relevanta styckena eller meningarna i dokument.

IBM Watson Discovery – de bästa funktionerna

Få tillgång till samlad information genom att utföra federerad sökning i flera innehållsarkiv via ett enda, strömlinjeformat gränssnitt.

Extrahera strukturerade data från visuellt rika dokument som tabeller, formulär och fakturor med hjälp av Visual Document Understanding.

Implementera flexibelt i IBM Cloud, andra molnleverantörer eller lokala miljöer för att uppfylla dina krav på säkerhet, efterlevnad och infrastruktur.

Begränsningar för IBM Watson Discovery

Att hantera flera samtidiga sökningar leder ofta till att systemet genererar fel.

Ingen indexering i realtid – bäst för arbetsflöden med batchinläsning

Priser för IBM Watson Discovery

Plus : Från 500 dollar

Enterprise : Från 5000 dollar

Premium : Anpassad prissättning

IBM Cloud Pak for Data Cartridge: Anpassad prissättning

IBM Watson Discovery – betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 90 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om IBM Watson Discovery?

En recension på G2 säger:

IBM Watson Discovery har den mest avancerade tekniken för att söka och få analytiska insikter från stora databaser på nolltid. Verktygets bästa funktion är dess förmåga att bearbeta naturligt språk för att extrahera analyser från ostrukturerade dokument och data.

IBM Watson Discovery har den mest avancerade tekniken för att söka och få analytiska insikter från stora databaser på nolltid. Verktygets bästa funktion är dess förmåga att bearbeta naturligt språk för att extrahera analyser från ostrukturerade dokument och data.

🧐 Visste du att? Frekventa byten mellan olika uppgifter, ofta på grund av informationssökning, kan störa arbetsflödet. Det tar tid att återfå fokus, vilket sammantaget påverkar den totala effektiviteten.

6. Lucidworks Fusion (Bäst för att bygga storskaliga, intelligenta sökappar för företag med beteenderelevans)

via Lucidworks

Lucidworks Fusion ger dig verktygen för att leverera snabb, intelligent sökning i komplexa datamängder med beteendebaserad relevansjustering och kraftfulla utvecklarkontroller. Dess Signal Processing Framework lär sig av användarbeteende som klick, sökningar och interaktioner för att kontinuerligt förbättra relevansen.

Fusion hanterar allt från elektroniska patientjournaler till e-handelskataloger med realtidsinläsning och flexibla distributionsalternativ. Fusions modulära arkitektur inkluderar anpassningsbara Query Pipelines för bearbetning före och efter sökning, vilket gör det möjligt för team att bygga sofistikerad söklogik. Använd Faceted Navigation och Dynamic Filtering för att fokusera på specifika attribut som behandling, produkttyp eller källa.

Lucidworks Fusion bästa funktioner

Skapa sökappar snabbt med App Studios low-code-miljö för både tekniska och icke-tekniska användare.

Integrera data smidigt med över 100 kopplingar som förenar databaser, molnlagring, CRM-system och mer i ett enda index.

Aktivera semantisk sökning med vektorbaserad hämtning för att hitta relevanta resultat även utan exakta sökordsmatchningar.

Begränsningar för Lucidworks Fusion

Mindre flexibilitet vid ändring av fältdatatyper

Java 8 krävs för vissa versioner; kompatibilitetsproblem med nyare versioner

Priser för Lucidworks Fusion

Anpassad prissättning

Lucidworks Fusion – betyg och recensioner

G2 : Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Lucidworks Fusion?

En recension på G2 säger:

Produkten Fusion + App Studio är fantastiska sökverktyg med nästan oändliga möjligheter. Den är inte bara lätt att underhålla, utan har också otroliga alternativ för att anpassa sökningen. Du kan bygga din egen skärm med App Studio och utforma den precis som du vill.

Produkten Fusion + App Studio är fantastiska sökverktyg med nästan oändliga möjligheter. Den är inte bara lätt att underhålla, utan har också otroliga alternativ för att anpassa sökningen. Du kan bygga din egen skärm med App Studio och utforma den precis som du vill.

7. Azure AI Search (bäst för att kombinera traditionell och semantisk sökning i Microsoft-integrerade miljöer)

via Microsoft

Azure AI Search är en sökprogramvara för företag som levererar relevanta resultat med hjälp av traditionell sökning på nyckelord och semantisk sökning, samt fullt stöd för vektorsökning för likhetsbaserade sökningar. Den berikar ditt innehåll under indexeringen med hjälp av Azure Cognitive Services, genom att tillämpa entitetsigenkänning, sentimentanalys och språkkänning för att ge djupare insikter och förbättra sökningens noggrannhet.

Oavsett om du arbetar inom media, tillverkning eller försäkring kan du med Azure AI Search multimodala funktioner söka och analysera både bilder och text samtidigt.

Azure AI Search bästa funktioner

Förbättrar användarupplevelsen genom att tillhandahålla sökförslag i realtid och automatisk komplettering för att hjälpa användarna att snabbare hitta det de behöver.

Automatiserar datainhämtning genom att schemalägga genomsökningar från källor som Azure Blob Storage, Cosmos DB och SQL-databaser för att hålla ditt index uppdaterat.

Säkrar dina data med detaljerade åtkomstkontroller integrerade med Azure Active Directory och säkerställer att endast behöriga användare kan komma åt känslig information.

Begränsningar för Azure AI Search

Azure AI Search tolkar ibland naturliga språkfrågor felaktigt och tillämpar filter på ett felaktigt sätt.

Begränsat stöd för anpassad rangordning utan integration med Azure Machine Learning

Priser för Azure AI Search

Pris per SU (sökenhet)

Gratis : 0 $/månad

Basic : 73,73 $/månad

Standard S1 : 245 $ per månad

Standard S2 : 981 $ per månad

Standard S3 : 1 962 $ per månad

Lagringsoptimerad L1: 2 802,47 $/månad

Lagringsoptimerad L2: 5 604,21 dollar per månad

Betyg och recensioner för Azure AI Search

G2 : 4,4/5 (över 30 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Azure AI Search?

En recension på G2 säger:

AI-sökning är lätt att integrera, ger en förbättrad sökupplevelse, semantisk sökning, språkstöd och, viktigast av allt, är lätt att anpassa till din applikation.

AI-sökning är lätt att integrera, ger en förbättrad sökupplevelse, semantisk sökning, språkstöd och, viktigast av allt, är lätt att anpassa till din applikation.

8. Sinequa (Bäst för kunskapsupptäckt i hela företaget med avancerad NLP och expertsökning)

via Sinequa

Om du är ett företag som vill utnyttja hela värdet av din interna kunskap erbjuder Sinequa en kunskapshanteringsprogramvara som drivs av avancerad AI och naturlig språkbehandling.

När du navigerar i komplexa dokument kan du med Sinequa hitta specifika bilder eller avsnitt med verktyg som Document Navigator och Presentation Builder. Det stöder också Expert Discovery and Collaboration, som identifierar viktiga ämnesexperter inom din organisation för att underlätta kunskapsdelning genom integrerade chatt- och delningsfunktioner.

Sinequas bästa funktioner

Möjliggör snabb skapande och anpassning av AI-drivna sökassistenter utan någon kodning

Garanterar robust säkerhet och efterlevnad genom att uppfylla standarder som SOC 2 Type II, ISO 27001 och HIPAA för att skydda dina känsliga företagsdata.

Stöder flera språk och datatyper genom att kombinera text med andra format för att ge en rikare och mer omfattande sökupplevelse.

Sinequas begränsningar

Att installera och anpassa Sinequa kan vara tidskrävande och kräver ofta specialiserad expertis.

Konfiguration på administratörsnivå krävs fortfarande för moduler utan kod.

Priser för Sinequa

Anpassad prissättning

Sinequa-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Sinequa?

En recension på G2 säger:

Det är ett kostnadseffektivt och budgetvänligt analysverktyg som uppfyller kraven för företag i alla storlekar.

Det är ett kostnadseffektivt och budgetvänligt analysverktyg som uppfyller kraven för företag i alla storlekar.

9. Yext (Bäst för hantering och optimering av varumärkessökningar i digitala kanaler)

via Yext

Yext är en digital upplevelseplattform som kopplar samman varumärkesinnehåll på webbplatser, sökmotorer och appar. Yexts Federated Search samordnar innehåll från CMS, helpdesks och interna kunskapsbaser, vilket gör det enkelt att leverera sammanhängande svar över olika kontaktpunkter.

Kärnan är Knowledge Graph, som strukturerar dina affärsdata för att säkerställa noggrannhet, förbättra sökmotoroptimering och driva AI-drivna upplevelser över digitala kontaktpunkter. Yext erbjuder också intelligenta sökfunktioner för din webbplats, som ger direkta, korrekta svar på användarnas frågor och förbättrar den övergripande användarupplevelsen.

Yexts bästa funktioner

Automatiserar kundinteraktioner med AI-drivna chattlösningar som hanterar konversationer, samlar in användarinformation och utför konfigurerade uppgifter.

Hantera och svara på recensioner på olika plattformar för att förbättra kundengagemanget och öka lokala betyg och sökrankningar.

Få användbara insikter genom anpassade rapporter och instrumentpaneler som hjälper dig att spåra prestanda och förfina din digitala strategi.

Yext-begränsningar

Vissa användare har svårt att exportera analyser med alla viktiga mätvärden och samtidigt bevara interaktiviteten.

Synonym- och rankningskontrollen är begränsad jämfört med Elastic eller Algolia.

Yext-priser

Emerging: 4 $/vecka eller 199 $/år

Essential: 9 $/vecka eller 449 $/år

Komplett: 10 $/vecka eller 499 $/år

Premium: 19 $/vecka eller 999 $/år

Yext-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 740 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Yext?

En recension på Capterra säger:

Ställ in och glöm bort. Med Yext matar du in din annons och bekräftar via autentiseringsfaktorer, och inom bara några dagar ser du den direkta effekten. Organiska resultat förbättras, SEO förbättras, Adwords-kvaliteten förbättras... you name it!

Ställ in och glöm bort. Med Yext matar du in din annons och bekräftar via autentiseringsfaktorer, och inom bara några dagar ser du den direkta effekten. Organiska resultat förbättras, SEO förbättras, Adwords-kvaliteten förbättras... you name it!

10. Luigi’s Box (Bäst för att förbättra produktupptäckt och konvertering på e-handelsplattformar)

Luigi’s Box är specialutvecklat för e-handelsföretag som vill omvandla sökning på webbplatsen och produktupptäckt till en konkurrensfördel. Röst- och visuell sökning ger extra bekvämlighet och låter dina kunder söka genom att tala eller ladda upp en bild istället för att skriva.

Avancerad analys ger dig en tydlig bild av hur användarna interagerar med din butik, så att du kan finjustera prestandan med hjälp av datastödda beslut. Och med stöd för flera språk och valutor kan du erbjuda en smidig shoppingupplevelse till kunder över hela världen, oavsett språk eller valuta.

Luigi's Box bästa funktioner

Föreslår kompletterande produkter, artiklar med högre marginal och paket, vilket effektivt ökar möjligheterna till merförsäljning och korsförsäljning.

Gör det möjligt för kunder att snabbt hitta önskade produkter med hjälp av produktkoder

Omdirigerar användare till relevanta produkter när inga exakta träffar hittas.

Luigi's Box begränsningar

Nyckelordsbaserad sökning kan vara otillräcklig när produktnamnen är komplexa eller okonventionella.

Begränsad tillgång till anpassning av backend utan support på företagsnivå

Luigi's Box prissättning

Anpassad prissättning

Luigi's Box betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Luigi’s Box?

En recension på G2 säger:

Sökfunktionen på min webbplats har förbättrats avsevärt – resultaten är extremt precisa, snabba och personaliserade. Det har blivit mycket enklare för användarna att hitta exakt det de söker.

Sökfunktionen på min webbplats har förbättrats avsevärt – resultaten är extremt precisa, snabba och personaliserade. Det har blivit mycket enklare för användarna att hitta exakt det de söker.

11. Lucene (Bäst för utvecklare som behöver full kontroll för att bygga anpassade sökfunktioner från grunden)

via Apache Lucene

Lucene är ett Java-baserat, högpresterande open source-bibliotek för fulltextsökning och kärnan i Elasticsearch och Solr.

Det stöder indexering i nära realtid, anpassade tokenizers och vektorsökning för semantisk likhet. Utvecklare kan skapa sina egna analysatorer, bygga rankningsalgoritmer och hantera flera indexdelar.

Lucenes bästa funktioner

Sökningar inom specifika fält som titel, författare eller innehåll för att göra sökningarna mer precisa och målinriktade.

Sorterar resultaten efter valfritt fält och tillämpar dynamiska facetter för att hjälpa användarna att filtrera och navigera i stora resultatuppsättningar på ett effektivt sätt.

Sökningar över flera index och sammanfoga resultat, vilket möjliggör bredare och mer flexibel söktäckning.

Lucenes begränsningar

Användare rapporterar att den inbyggda mataren är svår att installera och ofta opålitlig under användning.

Kräver manuell justering för skalbarhet och prestanda

Lucene-priser

Gratis plattform med öppen källkod

Lucene-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Lucene?

En recension på G2 säger:

Fulltextindexering och facetteringskontroller är Lucenes verkliga styrka. Du kan enkelt indexera data baserat på ett schema och omedelbart söka igenom hela indexet med blixtsnabb hastighet.

Fulltextindexering och facetteringskontroller är Lucenes verkliga styrka. Du kan enkelt indexera data baserat på ett schema och omedelbart söka igenom hela indexet med blixtsnabb hastighet.

Få tillgång till kraftfull sökning och kunskapshantering med ClickUp

Coveo erbjuder kraftfull sökning och kunskapshantering, men integrerar dem inte fullt ut i ditt dagliga arbete. 🧩

ClickUp kombinerar uppgifter, dokument och kunskap i en enda plattform. Med Connected Search kan du omedelbart hitta vad som helst i ditt arbetsområde med hjälp av smarta filter och autosuggestioner.

Med ClickUp Docs kan du skapa detaljerat, projektlänkat innehåll, medan verktyg för kunskapshantering säkerställer noggrannhet och kontrollerar åtkomsten. AI-drivna funktioner som ClickUp Brain hjälper dig att hämta relevant information och skapa utkast, vilket sparar tid och förbättrar samarbetet.

Till skillnad från Coveo förenar ClickUp sökning, kunskap och arbetsflöden i ett intelligent system. Oavsett om du hanterar kunddokument, skapar introduktionsguider eller förbättrar intern åtkomst, håller ClickUp ditt team samordnat och flexibelt.

Prova ClickUp idag och arbeta snabbare, smartare och med större självförtroende. 🚀