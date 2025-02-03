De 10 bästa Elasticsearch-alternativen 2025

Att hålla ordning på data i ditt företag kan ofta vara en överväldigande uppgift. Och att hitta den information du söker kan vara som att leta efter en nål i en höstack. ?

Sök- och analysplattformar, som Elasticsearch, gör det betydligt enklare att hitta information. Elasticsearch förvandlar ditt företags databas till en sökmotor så att användare enkelt kan hitta information på några sekunder (istället för att behöva söka igenom företagsfiler i timmar, dagar eller veckor).

Om ett av dina företagsmål är att hitta ett bättre sätt att söka igenom och analysera data, fortsätt läsa. Nedan dyker vi ner i de tio bästa Elasticsearch-alternativen för att enkelt navigera genom företagsinformation. ?

Vad är Elasticsearch?

Elasticsearch är en distribuerad, RESTful öppen källkodsplattform som låter användare söka efter och hitta information. Precis som en sökmotor – tänk Google eller Microsoft Bing – låter Elasticsearch användare logga, lagra, söka och analysera stora mängder data på mycket kort tid.

Kibana E-handelsintäktsdashboard via Elastic

Elasticsearch fungerar genom att indexera data från olika platser som till synes inte har något samband med varandra. När en användare skriver in en sökfråga hittar Elasticsearch relevant information i realtid.

Företagets sökplattform söker igenom praktiskt taget alla typer av data, inklusive dokument, e-postmeddelanden, produkter, siffror och till och med geografiska platser.

Vad ska du leta efter i Elasticsearch-alternativ?

Rätt Elasticsearch-alternativ bör göra det möjligt för dig att söka igenom, analysera, importera och visualisera alla typer av data. Om du letar efter en plattform som kan ersätta Elasticsearch, välj en med funktionaliteten i listan nedan.

Söker i flera typer av data: Rätt sökmotor och sökplattform bör göra det möjligt för dig att filtrera flera typer av data, inklusive text, siffror och geospatial data.

Erbjuder visuella instrumentpaneler : Rätt plattform ska inte bara visa resultat för en sökfråga. Den ska istället erbjuda dataaggregering och Rätt plattform ska inte bara visa resultat för en sökfråga. Den ska istället erbjuda dataaggregering och visuella rapporter så att du bättre kan förstå och tolka data.

Snabba sökresultat: Rätt Elasticsearch-alternativ filtrerar datakällor i realtid och levererar exakta sökresultat på några sekunder.

AI-driven sökning: De mest kraftfulla sökmotorerna och analysplattformarna kör algoritmer med hjälp av maskininlärning.

Öppen API: Elasticsearch blev först populärt 2010 som en gratis, öppen källkodsplattform för sökmotorer. Många företag och utvecklare uppskattar den frihet som en öppen API erbjuder, till exempel möjligheten att anpassa en lösning efter sina unika behov.

De 10 bästa ElasticSearch-alternativen att använda 2024

Letar du efter en plattform som kan ersätta ElasticSearch? Plattformarna nedan tolkar data och erbjuder samtidigt en förstklassig sökupplevelse:

1. Algolia

via Algolia

Algolia grundades 2012 och är en egenutvecklad sökmotorplattform. I huvudsak fungerar företaget som en sökmotor inom en kunds webbplats och genomsöker webbplatsen för att ge snabba och relevanta resultat på besökarnas sökfrågor.

Några av dess viktigaste funktioner är A/B-testning, facetterade sökverktyg och fulltextsökmotor.

Algolias bästa funktioner

Utnyttja Algolia NeuralSearch, som använder AI-adaptiv inlärning för att utveckla och föreslå mer relevanta sökfrågor.

Koppla samman köpare med relevanta produkter genom B2B- och B2C-e-handelslösningar

Öka webbtrafiken genom att aktivera sökfunktioner för olika typer av data.

Starta A/B-testning för att upptäcka de bästa högpresterande sökstrategierna.

Algolia begränsningar

Vissa sökresultat kan vara missvisande i sökmotorn.

Lösningen är en plug-and-play-plattform, och du måste göra förberedande arbete inför implementeringsprocessen.

Algolia prissättning

Bygg: Gratis

Växt: 0,50 $/månad

Premium: Kontakta oss för prisuppgifter

Elevate: Kontakta oss för prisuppgifter

Algolia betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (70 recensioner)

2. Typesense

via Typesense

Typesense är en modern, öppen källkodsplattform för sökmotorer. Detta alternativ till Elasticsearch har funktioner som sökning medan du skriver, geografisk sökning, semantisk sökning och vektorsökning.

Använd bara Typsense Cloud för att tillhandahålla ett kluster, skapa en samling, lägga till dokument, och din sökserver är redo att användas.

Typesense bästa funktioner

Tack vare Typo Tolerance behöver du inte oroa dig för stavfel i din sökfråga.

Fäst, placera eller marknadsför specifika resultat i sökresultaten.

Använd dynamisk sortering för att filtrera resultaten efter anpassade fält.

Sök och sortera resultat inom en specifik region genom geosökning.

Typesense begränsningar

Plattformen har inte recenserats på G2 eller Capterra, så det är oklart hur nöjda kunderna är med produkten.

Typesense prissättning

Priset baseras på minne och börjar på 0,03 USD/timme (21,60 USD/månad) och 0,09 USD/GB för 0,5 MB.

Typesense-betyg och recensioner

G2: Ej granskad

Capterra: Ej listad

3. Meilisearch

via Meilisearch

Meilisearch är en blixtsnabb, öppen källkodsplattform som ger sökresultat på bara 50 millisekunder. Som en plug-and-play-plattform låter den dig börja söka igenom dina data utan någon konfiguration.

Dessutom hämtar fulltextsökmotorn relevanta resultat för varje användningsfall.

Meilisearch bästa funktioner

Öka konverteringarna och onlineförsäljningen genom att sortera e-handelsprodukter, media och dokument.

Öka användarretentionen med App Search och skapa en utmärkt sökupplevelse via SaaS och mobila plattformar.

Upptäck flera språk automatiskt

Skapa dina egna standardregler för rangordning för att bestämma vilka resultat som ska visas först.

Meilisearch begränsningar

Det finns en gräns på 10 ord per sökfråga.

Indexering av stora dokumentpartier kan orsaka interna fel.

Meilisearch betyg och recensioner

G2: 5/5 (1 recension)

Capterra: Ej listad

4. Solr

via Solr

Solr (även känt som Apache Solr) är ett mångsidigt Elasticsearch-alternativ som bygger på Apache Lucene-plattformen och erbjuder indexering, replikering och sökning. Solr är optimerat för hög trafikvolym och har fulltextsökningsfunktioner, ett responsivt administrativt gränssnitt och indexering i nära realtid.

Solrs bästa funktioner

Dra nytta av en öppen källkodsarkitektur för plugins för att anpassa sökmotorernas plattform efter dina behov.

Placera dokument på servern med hjälp av ett antal programmeringsspråk, inklusive JSON, XML, CSV eller HTTP.

Läs mer om Solr och kom igång med hjälp av ett avancerat resursbibliotek.

Solr begränsningar

Vissa användare anser att det behövs mer dokumentation om hur plattformen används.

Sökspråket kan vara förvirrande i början.

Solr prissättning

Gratis

Solrbetyg och recensioner

G2: 4,1/5 (25 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (13 recensioner)

5. Vespa

via Vespa

Vespa är en öppen källkodssökmotor och vektordatabas. Den AI-drivna plattformen stöder vektorsökning, lexikalisk sökning och strukturerad datasökning i en enda sökfråga.

Jämfört med andra sökmotorer på denna lista grupperar Vespa data dynamiskt för e-handelsplattformar och andra webbtjänster.

Vespas bästa funktioner

Rekommendera och anpassa sökresultaten för varje användare eller situation.

Skala upp till valfri mängd data och/eller trafik

Använd Vespas grupperingsspråk för att bestämma hur sökresultat ska grupperas eller aggregeras.

Begränsningar för Vespa

Dokumentationen om hur man kommer igång kan förbättras.

Det finns inga recensioner på G2, Capterra eller Stackshare.

Vespa prissättning

Sökningar på Vespa är gratis, men Vespa Cloud har följande priser:

Per vCPU-timme: 0,011 dollar

Per minnes-GB-timme: 0,011 dollar

Per disk GB timme: 0,0004 dollar

Per GPU-minne GB timme: 0,075 dollar

Vespa-betyg och recensioner

G2: Inga recensioner

Capterra: Ej listad

6. Manticore Search

via Manticore Search

2017 lanserades Manticore Search som ett alternativ till den tidigare populära sökmotorn Sphinx Search. Manticore är uppskattningsvis fyra gånger snabbare än Elasticsearch och är känt för sin prestanda och användarvänlighet. Med Manticore Search kan du förbereda praktiskt taget alla typer av sökfrågor med hjälp av SQL och JSON.

Manticore Search bästa funktioner

I vissa tester har Manticore Search visat sig vara upp till 15 gånger snabbare än Elasticsearch för små datamängder, 4 gånger snabbare för stora datamängder och 29 gånger snabbare för logganalys.

Dra nytta av fulltextfunktioner med över 20 fulltextoperatorer och 20 rankningsfaktorer.

Integrera enkelt Manticore Search i din befintliga stack, eftersom den kan läsa data från MySQL, Postgres, MSSQL, ODBC, XML, CSV och TSV.

Manticores begränsningar

Det har förekommit några rapporter om att indexet kraschar.

Manticore priser

Gratis

Manticore-betyg och recensioner

G2: Ej granskad

Capterra: Ej listad

7. Xapian

via Xapian

Xapian är ett sökmotorbibliotek skrivet i C++. Det har bindningar som gör det möjligt för individer att använda Perl, Python 2, Python 3, PHP, Java, Tcl, Ruby, Lua, Node. js och andra språk. Den mycket anpassningsbara plattformen ger rankade sökresultat och föreslår relevanta indextermer eller relaterade dokument.

Xapians bästa funktioner

Stöder sökning efter synonymer eller stamord (t.ex. sök efter ”fotbollar” istället för fotboll).

Plattformen föreslår stavningskorrigeringar för sökfrågor.

Den genererar också dynamiska utdrag, inklusive matchande ord, fraser eller jokerteckenfrågor.

Begränsningar för Xapian

Ej granskad på Capterra, G2 eller Stackshare jämfört med andra sökmotorplattformar.

Det finns lite dokumentation för att komma igång.

Xapian prissättning

Gratis

Xapian-betyg och recensioner

G2: Ej listad

Capterra: Ej listad

8. Sphinx Search

via Sphinx Search

Sphinx Search är en öppen källkodsbaserad fulltextsökningsserver. Plattformen erbjuder omfattande korsreferenser, sökning efter relaterade klasser, citat och liknande information. Utmatningsformaten inkluderar HTML, Windows HTML Help, LaTex, ePub, Texinfo, manualer och ren text.

Sphinx Sökningens bästa funktioner

Skapa enkelt en hierarkisk struktur för ditt dokumentträd

Utnyttja avancerade sökverktyg som text tokenizer, sök språk och olika rankningsmodeller.

Ta kontroll över sökresultaten genom att sortera dem efter position, gruppering och prioritet.

Enkel integration med SQL- och XML-datakällor

Sphinx Sökbegränsningar

Det finns mycket lite dokumentation om hur du integrerar plattformen i din webbplats.

Sphinx prissättning

Gratis

Sphinx Search-betyg och recensioner

G2: Ej listad

Capterra: Ej listad

9. Bleve Search

via Bleve Search

Bleve Search är en enkel sök- och mätplattform. Bleve Search indexerar praktiskt taget alla objekt i din datamodell.

Och om du vill anpassa hur sökfrågor returnerar och visar resultat är det möjligt att åsidosätta standardmappningen.

Bleve Search bästa funktioner

Samla enkelt data över termer, numeriska intervall och dataintervall.

Skriv sökfrågor med hjälp av termer, fraser, matchningar, matchningsfraser och prefix.

Kom igång snabbt genom att importera ett paket, utveckla ett index med tre rader kod och skriva frågor med bara tre rader kod till.

Begränsningar för Bleve Search

Inga recensioner listade på G2, Capterra eller Stackshare

Det finns ingen plats på webbplatsen där du kan rapportera buggar – ditt enda alternativ är att skapa en forumdiskussion på GitHub.

Bleve Search priser

Gratis

Bleve Search-betyg och recensioner

G2: Ej listad

Capterra: Ej listad

10. Unleash

via Unleash

Unleash erbjuder Google-liknande sökfunktioner som gör det möjligt för kollegor och kunder att hitta information på din webbplats. Den AI-drivna plattformen tillhandahåller detaljerade algoritmer så att besökarna på din webbplats får en personlig upplevelse.

Dessutom kan användarna få tillgång till sökfunktioner genom att bädda in Unleash på din webbplats, använda mobil- eller datorappen, lägga till ett webbläsartillägg eller använda en Slack-bot för att söka igenom konversationer och resurser.

Utnyttja de bästa funktionerna

Använd AI-förbättrad sökning för att ta hänsyn till synonymer eller relaterade begrepp i sökfrågorna.

Använd filter för att förfina resultaten efter angivna kriterier.

Skapa en wiki för att organisera hela företagets kunskapsbibliotek på ett ställe.

Verktyg för funktionsmarkering för mjukvaruutveckling

Slipp begränsningar

Unleash erbjuder visserligen en kostnadsfri provperiod, men till skillnad från många av sina konkurrenter kräver det ett betalt abonnemang.

Släpp loss prissättningen

Kontakta oss för prisuppgifter

Släpp loss betyg och recensioner

G2: 5/5 (1 recension)

Capterra: Ej granskad

Letar du efter andra verktyg som kan hjälpa dig att hitta och tolka data? Nedan utforskar vi verktyg som hjälper dig att snabbt hitta filer via appar eller din lokala hårddisk. ?

Kom igång med ClickUp-instrumentpaneler Dela upp mål, uppgifter, agila poäng och projektstatus i den mycket anpassningsbara ClickUp 3. 0 Dashboard.

ClickUp är en allt-i-ett -plattform för processautomatisering som förändrar hur du planerar och hanterar uppgifter.

Använd ClickUp för att effektivisera projektledningen genom att använda ett bibliotek med mallar, tilldela uppgifter, sätta prioriteringar, brainstorma idéer, kommentera projekt och skapa engagerande rapporter. ?

ClickUp Universal Search gör det möjligt för användare att snabbt hitta uppgifter, dokument, filer, användare, chattar och instrumentpaneler i hela arbetsytan och till och med andra anslutna arbetsappar.

Med ClickUp Universal Search kan du dessutom hitta vilken fil som helst när som helst – även om filen inte är lagrad i ClickUp. Integrera bara dina filer med ClickUp så blir dokument i alla anslutna appar eller på din hårddisk sökbara.

ClickUps bästa funktioner

AI-driven sökning som lär känna dig och visar bättre resultat för dina sökfrågor över tid.

Integrationer med Slack, Dropbox, GitHub, Box, Hubspot och mer, så att du kan hitta dokument på olika plattformar.

Låt alla i din organisation söka efter information och filer

Öppna Universal Search från Command Center, Global Action eller skrivbordet.

Begränsningar för ClickUp

Universal Search hittar dokument men inte numeriska eller geospatiala data.

Plattformen kan vara överväldigande för nya användare.

ClickUp-priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

Hitta den information du söker med dessa alternativ

Sök- och analysplattformar, som Elasticsearch, förvandlar vilken webbplats som helst till en kraftfull sökmotor, så att kunder och interna teammedlemmar kan hitta den information de behöver.

Dessutom är många av dessa alternativ gratis, öppen källkodsplattformar, vilket innebär att det är enkelt att anpassa sökfunktionerna (även om du behöver en fullstack-utvecklare för att göra ändringar).

Om du letar efter en enkel sökfunktion för att hitta filer och dokument kan du prova ClickUp.

Denna allt-i-ett-plattform förenklar projektledning och innehåller ett bibliotek med mallar, dokument och whiteboards, automatiserade arbetsflöden och en sökfunktion som gör det enkelt att hitta företagsdokument.

För att komma igång, prova ClickUp idag. ?