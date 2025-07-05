Gratis mallar för driftsmanualer för att effektivisera processer

Är dina processer begravda i e-postmeddelanden, utvecklas arbetsroller utan dokumentation och vidarebefordras kritiska uppgifter muntligt?

Dessa ineffektiviteter återspeglar inte ditt teams insatser. Ibland blir det svårt att hålla allt i linje med en stadig tillväxt.

En mall för driftsmanual kan ändra på det. Tänk på en driftsmanual som ditt företags spelbok – en omfattande guide som innehåller alla de "hur man gör"-instruktioner som ditt team behöver för att allt ska fungera smidigt, oavsett vem som är vid rodret.

Det här blogginlägget innehåller en sammanställd lista över kostnadsfria mallar för driftsmanualer som kan effektivisera standardprocesser och skapa en pålitlig resurs för ditt team.

Vad är mallar för driftsmanualer?

Mallar för driftsmanualer är förstrukturerade dokument som hjälper organisationer att dokumentera sina standardrutiner (SOP), arbetsflöden, policyer och ansvarsområden i ett organiserat format.

Här är vad de vanligtvis innehåller:

Företagsöversikt: Kärnvärden och organisationsstruktur

Roller och ansvarsområden : Detaljerade beskrivningar av teamets roller och ansvarsområden

SOP:er : Steg-för-steg-instruktioner för återkommande uppgifter (t.ex. introduktion, lagerhantering, kundsupportprocesser)

Kommunikationsprotokoll : Sätt att hantera intern och extern kommunikation

Riktlinjer för efterlevnad och säkerhet : Policyer för efterlevnad av regler och säkerhet på arbetsplatsen

Verktyg och system : Lista över verktyg/plattformar och deras användarhandböcker

Krisplanering: Sätt att hantera nödsituationer eller systemfel

Vad kännetecknar en bra mall för driftsmanualer?

Låt oss ta reda på vad man ska leta efter i en högkvalitativ mall för driftsmanualer:

Inbyggda frågor och exempel: Välj en mall med hjälpsamma frågor och exempel som guidar dig i vad du ska skriva i varje avsnitt, så att du aldrig behöver börja från scratch ✅

Överskådlig och lättnavigerad : Se efter enhetlig formatering med tydliga avsnittsavbrott, redigerbara tabeller och utrymme för anteckningar eller checklistor ✅

Externa resurser och bilder: Välj en mall som låter dig bädda in skärminspelningar, GIF-bilder, genomgångar eller diagram och länka samman relevanta resurser (webblänkar eller interna dokument) för att ge ytterligare kontext ✅

Samarbetsredigering: Välj en mall som stöder realtidssamarbete med behörighetsbaserad åtkomst och versionskontroll för att spåra ändringar ✅

Verktygskompatibilitet: Välj en mall som integreras med dina projektledningsverktyg och : Välj en mall som integreras med dina projektledningsverktyg och arbetsinstruktionsprogramvara för att enkelt tilldela uppgifter, spåra framsteg och uppdatera manualer ✅

24 mallar för bruksanvisningar

Det finns olika mallar för bruksanvisningar som är skapade för nystartade företag, ideella organisationer, skolor, lager, frilansare och flera andra branscher.

Varje mall har sina unika egenskaper. Låt oss hitta den som bäst passar dina behov.

1. ClickUp-mall för personalhandbok

Hämta gratis mall Använd ClickUps mall för personalhandbok för att dokumentera arbetsbeskrivningar och företagspolicyer.

ClickUp-mallen för personalhandbok är ett särskilt utrymme för att dokumentera din företagsöversikt, individuella roller och ansvarsområden samt anställningspolicyer.

Med den här mallen kan du:

Skriv detaljerade arbetsbeskrivningar, arbetsuppgifter och ansvarsområden med hjälp av fördefinierade frågor.

Spåra dokumentationsflödet med anpassade uppgiftsstatusar som ”Utkast”, ”Behöver granskas” och ”Godkänt”.

Bädda in skärminspelningar eller videor i manualen för att förklara rollspecifika arbetsflöden.

✅ Perfekt för: Start-up-team som skapar sin första strukturerade manual för utbildning och samordning av medarbetare.

🍄 Kul fakta: NASA:s bruksanvisning var så omfattande att den behövde en ”fusklapp”. Apollo-uppdraget hade en så komplex bruksanvisning att astronauterna bar med sig en förkortad version på sina dräkter för att kunna ta sig hem säkert.

2. ClickUp-mall för personalhandbok

Hämta gratis mall Använd ClickUps mall för personalhandbok för att beskriva företagets policyer.

ClickUp Employee Handbook Template är en wiki-sida med inbyggda avsnitt där du kan beskriva ditt företags syfte, kärnvärden, uppförandekod, riktlinjer, arbetstider, ADA-policyer och mycket mer. Den hjälper dig att skapa och organisera omfattande manualer som är enkla att uppdatera efter behov.

Med den här mallen kan du:

Organisera policyer och procedurer i underordnade sidor så att alla aspekter, oavsett om det gäller introduktion, förmåner eller efterlevnadskrav, förblir tydliga och lätta att navigera.

Använd ClickUps funktion Assign Comments för att tagga teammedlemmar när någon har en fråga och ge svar direkt i personalhandboken

✅ Perfekt för: HR-team och chefer som vill kommunicera arbetsplatspolicyer och värderingar

Det jag gillar mest med ClickUp är hur flexibelt det är att anpassa till mitt teams behov. Jag använder det dagligen för att organisera QA-testcykler, dokumentera bevis, automatisera repetitiva uppgifter och spåra framstegen för ärenden över flera team. Automatiseringar och anpassade mallar sparar mycket tid och hjälper oss att upprätthålla konsekvens i våra processer.

3. ClickUp-mall för personalhandböcker, policyer och rutiner

Hämta gratis mall Använd ClickUps mall för personalhandböcker, policyer och rutiner för att dokumentera ditt företags uppförandekod.

Med ClickUps mall för personalhandböcker, policyer och rutiner kan du fastställa tydliga förväntningar och ge praktisk klarhet om hanteringen av dagliga uppgifter i hela företaget.

Med den här mallen kan du:

Skapa processdokumentation för introduktion, närvaro, distansarbete, avgång och beteende på arbetsplatsen.

Definiera affärsrutiner kring kommunikation, sekretess, efterlevnad och konflikthantering.

Ställ in ClickUp Automations för att varna intressenter när en policy behöver granskas, godkännas eller uppdateras juridiskt.

✅ Perfekt för: HR-team och driftschefer som vill ha en central resurs för att förtydliga affärsprocesser och policyer.

🚀 Något att tänka på: Förutom att mallarna gör mycket av det tidiga arbetet åt dig, är en av de största fördelarna med att använda mallar den konsekvens de ger din dokumentation och dina processer. Lär dig mer med den korta videon! 🎥

4. Mall för standardrutiner för ClickUp

Hämta gratis mall Använd ClickUps mall för standardiserade arbetsrutiner för att standardisera affärsverksamheten.

ClickUps mall för standardrutiner hjälper dig att standardisera vanliga affärsrutiner för introduktion, utbildning, förflyttning, befordran och avgång, oavsett team eller avdelning.

Med den här mallen kan du:

Lägg till flödesscheman i ClickUp Docs eller ClickUp Whiteboards som en visuell guide för varje SOP, så att samma processer följs konsekvent.

Håll en centraliserad SOP-tracker med hjälp av tabellvyn för att övervaka ägarskap, granskningsdatum och uppdateringar på ett och samma ställe.

Standardisera överlämningar mellan avdelningar (t.ex. från HR till IT under introduktionen) genom att tilldela uppgifter med beroenden och deadlines för att undvika förseningar.

✅ Perfekt för: Driftschefer eller småföretagare som vill standardisera interna arbetsflöden mellan team.

💡 Proffstips: Lägg till en snabb RACI-tabell (ansvarig, redovisningsskyldig, konsulterad, informerad) högst upp i varje SOP för att undvika förvirring om ägarskap och hålla beslutsfattandet tydligt.

5. ClickUp-mall för processer och procedurer

Hämta gratis mall Använd ClickUp-mallen för processer och procedurer för att standardisera ditt företags processer och procedurer.

ClickUp-mallen för processer och procedurer ger ditt team ett centralt sätt att dokumentera, spåra och följa affärsprocesser över olika funktioner. Den säkerställer konsekvens och effektivitet i utförandet av uppgifter inom hela organisationen.

Med den här mallen kan du:

Organisera procedurer visuellt med lättlästa Kanban-tavlor som visar var varje uppgift befinner sig, dvs. att göra, pågående eller slutförd.

Få tillgång till fyra anpassade ClickUp-vyer , dvs. processflödesschema, dokumentationslista, dokumentationsstadium och tidslinje.

Spåra automatiskt uppgiftsförloppet med en visuell stapel som uppdateras när deluppgifter, checklistor och tilldelade kommentarer slutförs.

✅ Perfekt för: Driftteam och avdelningschefer som hanterar interna processer i flera steg mellan olika team.

🍄 Rolig fakta: Många familjeföretag använder driftsmanualer som har gått i arv och uppdaterats i över 50 år. Det är som ditt företags DNA i dokumentform.

6. ClickUp-mall för introduktion av nyanställda

Hämta gratis mall Använd ClickUps mall för introduktion av nyanställda för att effektivisera introduktionen.

ClickUps mall för introduktion av nyanställda innehåller en checklista som HR-team kan följa för att underlätta introduktionsprocessen för nyanställda. Den täcker steg-för-steg-uppgifter som den anställde måste följa från dag noll till vecka fyra.

Med den här mallen kan du:

Tilldela uppgifter som dokumentinsamling, kontoinställningar, förberedelse av arbetsutrymmen och utbildning till rätt team eller individer.

Sätt upp prioriteringar så att team och individer kan fokusera på tidspressade introduktionsuppgifter först.

Växla till kalendervy för att schemalägga introduktionssessioner, överlämningar av utrustning och policygenomgångar i ett tidslinjeformat.

✅ Perfekt för: Snabbväxande team som vill erbjuda en enhetlig introduktionsupplevelse för alla roller och avdelningar.

📚 Läs mer: Gratis mallar för arbetsinstruktioner i Word och ClickUp

7. ClickUp-mall för företagskultur

Hämta gratis mall Använd ClickUp-mallen för företagskultur för att dokumentera företagets kultur.

Vill du beskriva din organisations unika grunder för att skapa en transparent bild och bättre förståelse för dina anställda? ClickUps mall för företagskultur dokumenterar noggrant allt från din mission, värderingar, historia, organisationsschema och kärnkultur till erbjudanden.

Med den här mallen kan du:

Brainstorma initiativ för kulturell tillväxt och koppla dem till din affärsstrategi.

Samarbeta med teammedlemmar från olika avdelningar för att samla in synpunkter och skapa gemensamma kulturella riktlinjer.

Använd AI för att dokumentera och förfina kärnvärden, produktdokumentation , mission, vision och kulturella principer.

✅ Perfekt för: Företag som vill skapa en gemensam kultur för att anpassa medarbetarna till företagets kärnvärden.

Här är vad en kund hade att säga om ClickUps mallar!

Det är enkelt att arbeta med; du kan organisera allt i mappar och listor, mallsystemet är utmärkt och importen från andra verktyg är kraftfull. Det är fantastiskt!

8. ClickUp HR-handboksmall

Hämta gratis mall Använd ClickUp HR-handboksmallen för att standardisera affärsregler.

ClickUp HR Handbook Template är vad du behöver för att organisera och underhålla alla dina HR-policyer på ett och samma ställe. Den låter dig organisera allt som en anställd bör veta när de börjar på ett företag, såsom affärsvärden, företagshierarki, arbetsplatsregler, policyer för ledighet och prestationsförväntningar.

Med den här mallen kan du:

Skapa robusta arbetsplatspolicyer så att inga nödvändiga policyer förblir ouppfyllda.

Tagga nya medarbetare till specifika avsnitt och uppgifter för att hjälpa dem att hitta de svar de behöver.

Tilldela ansvaret för policyutveckling till relevanta teammedlemmar och använd anpassade statusar som Utkast, Under granskning eller Godkänt för att hantera framsteg och synlighet.

✅ Perfekt för: HR-team som skapar ett centraliserat dokument för att kommunicera företagets standardpolicyer.

9. ClickUp-mall för processflödeswhiteboard

Hämta gratis mall Använd ClickUp Process Flow Whiteboard Template för att visualisera arbetsflöden.

Om du vill ha en visuell representation av hur saker och ting går från punkt A till punkt B är ClickUp Process Flow Chart Template ett lämpligt alternativ. Denna mall är skapad med ClickUp Whiteboards och ger dig ett flexibelt utrymme att skissa varje steg med hjälp av former, pilar och kopplingar.

Med den här mallen kan du

Länka former till en verklig uppgift, tagga teammedlemmar, lägg till deadlines och spåra framsteg utan att lämna diagrammet.

Använd flödesschemat för rekrytering för att visualisera rekryteringsstegen och upptäcka flaskhalsar i ett tidigt skede.

Planera arbetsflöden med flera steg, såsom rekrytering, introduktion eller godkännanden, med tydligt markerade och tilldelade kontrollpunkter.

✅ Perfekt för: Team som vill ha ett visuellt, interaktivt sätt att skapa och dela processkartor.

10. ClickUp-mall för företagspolicy

Hämta gratis mall Använd ClickUps mall för företagspolicy för att organisera arbetsplatspolicyer.

ClickUps mall för företagspolicy hjälper dig att dokumentera företagets regler, arbetsplatsstandarder och hälso- och säkerhetsprotokoll på ett koncist sätt.

Med den här mallen kan du:

Identifiera och bestäm vilka policyer du behöver med hjälp av inbyggda frågor och exempel som täcker vanliga arbetsplatsämnen.

Länka till detaljerade policydokument, bädda in introduktionsvideor och bifoga stödmaterial för att ge mer djup och ge anställda fullständig kontext.

✅ Perfekt för: Små företag som skapar ett standarddokument med policyer som referens för anställda.

💡Proffstips: Använd ClickUp Brain för att snabbt skapa en översikt över grundläggande policyer för beteende, ledighet, förmåner eller efterlevnad. Snabba upp dokumentationen av policyer med ClickUp Brain.

11. ClickUp-mall för åtgärdsplan vid incidenter

Hämta gratis mall Använd ClickUps mall för incidentåtgärdsplan för att kartlägga nödprocedurer.

Med ClickUps mall för incidentåtgärdsplan kan du beskriva roller, uppgiftssekvenser, kontaktuppgifter och tidsplaner för hantering av olika nödsituationer.

Med den här mallen kan du:

Tilldela uppgifter med hjälp av en incidentfördelningslista så att alla är medvetna om sina ansvarsområden i nödsituationer.

Skapa en steg-för-steg-sekvens och visualisera beredskapsplanen med hjälp av ett flödesschema för att underlätta förståelsen.

Använd kalendervyn för att schemalägga incheckningar, uppföljningsgranskningar eller koppla deadlines för efterlevnadsrapportering till incidentens tidslinje.

✅ Perfekt för: Team som hanterar beredskapsplanering, krishantering eller operativa risker för att planera för olika nödsituationer.

📚 Läs mer: Gratis mallar för driftmanualer för att effektivisera processer

12. ClickUp-mall för cybersäkerhetsåtgärdsplan

Hämta gratis mall Använd ClickUps mall för cybersäkerhetsåtgärdsplan för att skapa ett proaktivt försvar.

ClickUp Cybersecurity Action Plan Template är en wiki-sida där du kan beskriva dina planer för att mildra och hantera cybersäkerhetshot. Den erbjuder också ett strukturerat utrymme för att dokumentera dina pågående säkerhetsåtgärder, inklusive revisioner, incidentloggar och checklistor för efterlevnad.

Med den här mallen kan du:

Identifiera sårbarheter och dokumentera åtgärdssteg efter allvarlighetsgrad med hjälp av fält som risknivå, åtgärdsansvarig och deadline.

Länka till relaterade säkerhetsprotokoll, efterlevnadskrav eller tidigare incidentrapporter för fullständig kontext.

Använd översikten över riskbedömning för att prioritera sårbarheter baserat på allvarlighetsgrad och påverkan, så att teamen kan fokusera på de mest kritiska hoten först.

Arbeta från Incident Response Plan-vyn för att samordna roller, åtgärdssteg och tidsplaner under en aktiv säkerhetshändelse.

✅ Perfekt för: IT-team och compliance-chefer som ansvarar för att identifiera risker och samordna insatser vid nödsituationer.

13. ClickUp-mall för verksamhetsplan

Hämta gratis mall Använd ClickUps mall för verksamhetsplan för att organisera affärsverksamheten.

ClickUp Operational Plan Template är en mall i checklistaformat som hjälper dig att driva en smidig verksamhet. Den innehåller fördefinierade fält för att tilldela uppgifter, sätta prioriteringar, spåra deadlines och identifiera ansvariga team för att utföra olika operativa uppgifter.

Med den här mallen kan du:

Kategorisera uppgifter efter planeringsfas, leveransteam och prioritet med hjälp av anpassade fält för bättre organisation och filtrering.

Använd tidslinjevyn för att lägga upp uppgifters varaktighet över veckor eller månader för att se beräknad slutförandetid och potentiella överlappningsområden.

Övervaka kapacitet och arbetsbelastning i Workload View för att förhindra överbelastning och justera uppdrag innan förseningar uppstår.

✅ Perfekt för: Driftsteam som behöver samordning, fasuppföljning och teamövergripande översikt för att hantera pågående affärsaktiviteter.

📮 ClickUp Insight: Mer än hälften av alla anställda (57 %) slösar tid på att söka igenom interna dokument eller företagets kunskapsbas för att hitta arbetsrelaterad information. Och när de inte kan det, tar en av sex till personliga lösningar och letar igenom gamla e-postmeddelanden, anteckningar eller skärmdumpar bara för att få ihop alla bitar. ClickUp Brain och ClickUp Connected Search eliminerar sökningen genom att ge omedelbara, AI-drivna svar hämtade från hela ditt arbetsområde och integrerade tredjepartsappar, så att du får vad du behöver utan krångel.

📚 Läs mer: De bästa verktygen för driftshantering

14. Mall för planering av ClickUp-utbildning

Hämta gratis mall Använd ClickUps mall för utbildningsplanering för att schemalägga dina utbildningsplaner.

Mallen för ClickUp Training Rollout Plan hjälper dig att effektivt planera, schemalägga och följa upp dina företagsomfattande utbildningsprogram. Den samlar dina utbildningsmål, leveransmetoder, tidsplaner, utbildningsmaterial och tilldelade handledare på ett ställe för att säkerställa en konsekvent implementering.

Med den här mallen kan du:

Kategorisera utbildningssessioner efter leveransmetod (virtuell, personlig eller i egen takt) och tilldela utbildare, ägare och deadlines med hjälp av anpassade fält.

Använd Modality View för att organisera sessioner efter format och samordna logistik som tillgänglighet för utbildare, verktyg eller rumskonfiguration efter behov.

Bifoga utbildningsmaterial, videolänkar eller referensguider direkt till varje sessionsuppgift så att anställda kan komma åt dem när det passar dem.

✅ Perfekt för: HR-team eller L&D-chefer som hanterar flerstegsutbildningsprogram över flera avdelningar eller roller

15. Mall för verksamhetsmanual från Template. Net

Mallen för verksamhetsmanual från Template.net är en manual i dokumentformat som behövs för team som ansvarar för drift av tekniska system eller hantering av utrustning i den dagliga verksamheten.

Med den här mallen kan du:

Dokumentera hur man installerar och konfigurerar hårdvara eller mjukvara på rätt sätt med hjälp av listor och bilder.

Tillhandahåll felsökningssteg för att lösa återkommande tekniska problem utan extern support.

Beskriv hela processen för att använda utrustning eller system på ett säkert och korrekt sätt.

✅ Perfekt för: Produktbaserade företag eller tekniska team som skapar interna guider

16. Mall för bygghandbok från Template. Net

Bygghandboksmallen från Template.net stöder dokumentation av hela byggprocessen, så att du kan planera och sekvensera varje planerad fas noggrant.

Med den här mallen kan du:

Skissera steg i byggplaneringen, såsom val av plats, budgetering och juridiska kontroller, med hjälp av en checklista.

Skapa transparenta processer för centrala byggaktiviteter såsom förberedelse av byggplatsen, grundläggningsarbete, stomkonstruktion, VVS-installationer och överlämning.

Upprätta kvalitetskontroll- och säkerhetsprotokoll för att hjälpa medarbetarna på plats att förstå efterlevnadskraven.

✅ Perfekt för: Byggföretag som behöver en omfattande guide för att kartlägga sina viktigaste affärsaktiviteter.

💡 Proffstips: Lägg till nödprocedurer och säkerhetsövningar i din mall för byggnadsmanual. Tydliga instruktioner under en kris kan rädda liv och minska ansvarsskyldigheten.

17. Mall för utbildningsmanual för körskola från Template. Net

Mallen för körskolor hjälper dig att skapa omfattande utbildningsmanualer för nya förare och elever. Den innehåller fördefinierade avsnitt som beskriver trafikregler, teorier om körning, praktiska lektioner i bilen och allt däremellan för att ge en enhetlig utbildningsupplevelse på hela skolan.

Med den här mallen kan du:

Bädda in instruktionsvideor och diagram för att förklara grunderna för körning och säkerhetsprotokoll i ett mer engagerande och lättförståeligt format.

Dela upp din läroplan i teoribaserade moduler och praktiska moduler för att förklara hela inlärningsvägen för deltagarna.

Definiera tydliga kontrollpunkter för att följa varje elevs framsteg och utvärdera deras förberedelser inför provet.

✅ Perfekt för: Körskolor och instruktörer som vill ha en färdig utbildningsmanual som täcker både klassrumsundervisning och körträning.

18. Mall för frilansarbetsmanual från Template. Net

Med mallen för frilansarbetsmanual kan du starta och driva ett frilansföretag med mer struktur och konsekvens. Från att hitta frilansplattformar och registrera ditt företag till att fastställa dina priser och hantera kunder – mallen hjälper dig att tänka igenom alla aspekter av frilansarbete.

Med den här mallen kan du:

Skapa ett standardiserat onboarding-flöde för kunder som omfattar avtal, tidsplaner, leveranser och kommunikationsrutiner.

Se till att du har ordnat med registrering, skatter och juridiska grunder innan du börjar arbeta.

Lista de plattformar, metoder för att nå ut och steg i offerten som du konsekvent kommer att använda för att ta emot nya kunder.

✅ Perfekt för: Frilansare som vill skapa en väl dokumenterad grund innan de tar sig an kunder.

19. Mall för fastighetsmanual från Template. Net

mall för fastighetsmanual beskriver allt om fastighetsförvärv, försäljningsprocedurer, kundkommunikation, dokumentation och marknadsföring i ett strukturerat dokument.

Med den här mallen kan du:

Dokumentera bästa praxis för hantering av köpare, säljare och annonser för att säkerställa enhetlig kommunikation och kundupplevelse.

Skapa en checklista över juridiska uppgifter och efterlevnadsuppgifter, inklusive kontrakt, informationsskyldigheter och regionala bestämmelser.

Bädda in klickbara webblänkar direkt i dokumentet för att hänvisa till fastighetsportaler, listningsverktyg och kontraktsmallar.

✅ Idealisk för: Fastighetsbolag och mäklarfirmor som behöver dokumentera processer och upprätthålla konsekvens i kundinteraktioner.

20. Mall för drifts- och underhållshandbok från Template. Net

s mall för drifts- och underhållshandbok hjälper dig att dokumentera processer för effektiv drift och underhåll av utrustning och system på din anläggning.

Med den här mallen kan du:

Utveckla robusta felsökningsguider och säkerhetsprotokoll som fungerar som en enda källa till information för de anställda.

Skapa en logg för schemalagt underhåll med uppgiftsfördelning för att minska driftstopp och förlänga utrustningens livslängd.

Inkludera bilder och videor för att förklara tekniska procedurer, systemkomponenter eller reparationssteg på ett tydligare sätt.

✅ Perfekt för: Anläggningschefer, driftschefer eller småföretagare som dokumenterar hur viktiga system ska drivas och underhållas.

21. Mall för användarhandbok för programvara från Template. Net

Mallen för programvaruanvändarhandbok hjälper dig att skapa en omfattande guide för support och utbildning för distribution och hantering av programvara i stor skala.

Med den här mallen kan du:

Bjud in teammedlemmar att bidra med genomgångar, korrigera föråldrade instruktioner och upprätthålla dokumentationens noggrannhet.

Lägg till ett avsnitt om felsökning med kommenterade skärmdumpar av vanliga felmeddelanden och steg-för-steg-lösningar för att hjälpa användarna att lösa problem utan fördröjningar.

Förklara hur man använder viktiga funktioner med tydliga instruktioner, bilder och till och med skärminspelningar för att stödja olika inlärningsstilar.

✅ Perfekt för: Produktchefer som skapar dokumentation som kan skalas upp med programvaran och stödjer användarna.

22. Mall för skolans driftsmanual från SweetProcess

via SweetProcess

Mallen för skolans driftsmanual gör det möjligt för dig att skapa en lättförståelig manual som täcker skolans hela verksamhet.

Med den här mallen kan du:

Dokumentera centrala rutiner för studentregistrering, introduktion av ny personal, lektionsplanering och hantering av nödsituationer.

Standardisera skolans policyer för närvaro, säkerhet och intern kommunikation för daglig användning.

Dela upp roller och ansvarsområden för undervisnings- och supportpersonal för tydlig ansvarsfördelning.

✅ Perfekt för: Skoladministrativa avdelningar som vill standardisera verksamheten, stödja interna granskningar eller introducera ny personal med minimal handledning.

23. Mall för handbok för ideella organisationer från SweetProcess

via SweetProcess

Mallen Nonprofit Operations Manual Template hjälper dig att dokumentera hur din ideella organisation fungerar i alla avdelningar, såsom fundraising, HR, ekonomi, volontärarbete etc.

Med den här mallen kan du:

Utveckla och dela ett detaljerat dokument med styrelseledamöter, programpartner eller bidragsgivare för att visa hur din ideella organisation är strukturerad och förvaltas.

Skissera repeterbara processer för ansökningar om bidrag, uppföljning av donatorer, ekonomisk uppföljning och introduktion av volontärer i en lättillgänglig manual.

✅ Perfekt för: Ideella organisationer som behöver en centraliserad guide som stöder det dagliga arbetet och ansvarsskyldigheten inom organisationen.

24. Mall för lagerhandbok från SweetProcess

via SweetProcess

Mallen för lagerhandbok är skapad i Google Docs för att dokumentera dina operativa processer inom lagerfunktioner.

Med den här mallen kan du:

Definiera specifika arbetsuppgifter för lagerpersonal så att varje teammedlem vet exakt vad de ansvarar för.

Lägg till säkerhetschecklistor och riktlinjer för användning av utrustning för att minska olyckor och upprätthålla efterlevnad.

Standardisera rutiner för lagerhantering, orderhantering, skiftövergångar, lagring och mycket mer för att undvika förseningar och missförstånd.

✅ Perfekt för: Lagerchefer och arbetsledare som behöver en strukturerad, färdig manual för att säkerställa en smidig daglig drift.

Förenkla driften med gratis ClickUp-mallar

Tydlig dokumentation gör att dina team kan samarbeta och att affärsprocesserna blir konsekventa. Oavsett om du skapar en manual för HR, personalutbildning eller den dagliga verksamheten, sparar rätt mall tid och organiserar din dokumentationsprocess.

Men den verkliga fördelen kommer när du kombinerar dem med rätt verktyg (👀 läs: ClickUp).

Förutom mallar får du en allt-i-ett-arbetsyta där du kan organisera och hantera din dokumentation.

Du kan använda AI för att snabbare skapa innehåll, länka relaterade SOP:er, omvandla instruktioner till uppgifter, tilldela dem till teammedlemmar och automatisera återkommande steg. Och du behöver inte bry dig om att byta plattform.

Registrera dig gratis på ClickUp och förvandla dina statiska manualer till ett spårbart, praktiskt system som ditt team kan följa och uppdatera i realtid.