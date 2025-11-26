Notion Mail vs Superhuman: Vilket är det smartare valet?

Klockan är 23:47. Du lovade dig själv att logga ut för två timmar sedan, men här sitter du och svarar på e-postmeddelanden som du markerade för flera dagar sedan och sedan glömde bort. Du undrar om problemet är tiden eller verktyget.

Det omtalade verktyget som snart kommer ut är Notion Mail, och du är nyfiken.

Superhuman har också varit på din radar, med all hype kring dess kortkommandon.

Den verkliga frågan är vilket verktyg som hjälper dig att komma ur din inkorg snabbare. Det är där denna jämförelse mellan Notion Mail och Superhuman kommer in.

Låt oss sätta igång! 🧰

Notion Mail och Superhuman i korthet

Här är en kort sammanfattning:

Kriterier Notion Mail Superhuman ClickUp (bonus) Tillvägagångssätt Wrapper för Gmail med Notion-integration; bäst för flitiga Notion-användare Fristående, produktivitetsfokuserad e-postklient för proffs Allt-i-ett-plattform för produktivitet med inbyggd e-post, projektledning, uppgifter, dokument och projektledning. Konton som stöds Endast Gmail, kopplat till Notion-konton Flera Gmail- och Outlook-konton Gmail, Outlook och andra e-postintegrationer (varierar beroende på arbetsplatsens inställningar) Plattformens tillgänglighet Webbaserad och ingen offline-läge tillgänglig Mac, Windows-app, webb, iOS, Android och fullständigt offline-läge finns tillgängliga. Webb, Windows, Mac, iOS, Android; offline-läge för uppgifter och dokument AI-funktioner Notion AI för referenser till Notion-sidor och grundläggande skrivhjälp Avancerad AI, utkast till svar i din ton, automatiska uppföljningar och sammanfattningar ClickUp AI för e-postutkast, automatisering av uppgifter, sammanfattningar och smarta förslag inom arbetshantering Organisering av inkorgen Vyer (automatisk och manuell kategorisering med AI och filter) Delade inkorgar, smarta etiketter och avancerad automatisk kategorisering Enhetlig inkorg för e-post och uppgifter, anpassningsbara vyer, automatisering och filtrering Samarbete Referera till Notion-sidor i e-postmeddelanden Dela livevy av e-postmeddelanden, kommentera/nämna teammedlemmar, automatisera vidarebefordran av e-postmeddelanden, dela utkast Tilldela e-postmeddelanden som uppgifter, kommentera, nämn teammedlemmar, länka e-postmeddelanden till projekt och samarbeta i realtid. Integrationer Djup integration med Notion-arbetsytan Integreras med Gmail och Outlook, bland andra verktyg. Djup integration med uppgifter, dokument, chatt, kalender och över 1000 verktyg via ClickUp-integrationer.

Vad är Notion Mail?

via Notion Mail

Notion Mail är en AI-driven e-postklient som gör det möjligt för användare att organisera sin inkorg, skriva utkast till svar och schemalägga möten inom Notion. Den är utformad som en fristående app, tillgänglig via webben, och fungerar med Gmail- och Google Workspace-konton.

Denna app har ett minimalistiskt, anpassningsbart gränssnitt som överensstämmer med Notions designfilosofi.

🧠 Kul fakta: Ray Tomlinson skickade det första e-postmeddelandet 1971. Han skickade det till sig själv som ett test... och glömde genast bort vad det stod.

Notion Mail-funktioner

Låt oss utforska några funktioner som gör Notion Mail speciellt.

Funktion nr 1: Notions AI-drivna automatiska etiketter och organisering av inkorgen

Låt Notion Mail hantera din inkorg

Behöver du sortera en rörig inkorg? Notion Mail har AI som gör grovjobbet. Den tittar på varje meddelandes innehåll, avsändare och sammanhang, och föreslår och tillämpar sedan etiketter automatiskt. Det betyder att du inte längre behöver dra e-postmeddelanden till mappar individuellt.

Du kan också skapa egna etiketter, och med tiden lär sig AI:n hur du vill sortera saker. Det är som att lära din inkorg att arbeta på ditt sätt.

Funktion nr 2: Anpassade inkorgenvisningar, filter och blockbaserat skrivande

Filtrera din inkorg med Notion Mail

Istället för att fastna i den vanliga oändliga rullningen av e-postmeddelanden, låter Notion Mail dig skapa anpassade delade inkorgsvyer. Vill du bara se meddelanden från ditt team? Eller bara olästa e-postmeddelanden från kunder? Du kan filtrera efter avsändare, etikett, status och mer.

Om du är van att skriva i Notion kommer dessutom e-postredigeraren att kännas ganska bekväm.

Du kan använda block för att lägga till rubriker, checklistor, kommentarer, punktlistor och till och med kodblock. Det välbekanta snedstreckkommandot (/) är också inbyggt, så formateringen går snabbt och är flexibel. Det är en uppfriskande förändring från vanlig e-post med ren text.

📮ClickUp Insight: Nästan 42 % av kunskapsarbetare föredrar e-post för teamkommunikation. Men det har sitt pris. Eftersom de flesta e-postmeddelanden endast når utvalda teammedlemmar förblir kunskapen fragmenterad, vilket hindrar samarbete och snabba beslut. För att förbättra synligheten och påskynda samarbetet kan du använda en app för allt som ClickUp, som omvandlar dina e-postmeddelanden till genomförbara uppgifter på några sekunder!

Funktion nr 3: Mallar och inbyggd schemaläggning

Schemalägg åtgärder med dina e-postmeddelanden

Notion Mail gör repetitiva e-postmeddelanden mindre tråkiga. Du kan spara ofta använda texter som snuttar och infoga dem i meddelanden med ett klick. Oavsett om du hanterar supportärenden eller följer upp leads sparar den här funktionen mycket tid och gör dina svar konsekventa.

Dessutom kan du med Notion Calendar-integrationen lägga in bokningslänkar direkt i dina e-postmeddelanden. Den kontrollerar din tillgänglighet och hjälper mottagarna att välja en tid, utan att någon extern schemaläggare behövs.

Priser för Notion Mail

Gratis

Plus: 12 $/månad per användare

Företag: 24 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

🔍 Visste du att? Symbolen "@" uppfanns inte ursprungligen för e-post. Den användes i bokföring och kommersiella fakturor och betydde "till priset av". Tomlinson valde den eftersom den inte användes i namn, vilket gjorde den till en perfekt separator.

Vad är Superhuman?

via Superhuman

Superhuman är en premium-e-postklient som förbättrar produktiviteten och effektiviserar e-postupplevelsen med ett snabbt, intuitivt gränssnitt och kraftfulla funktioner. Den erbjuder avancerade kortkommandon, läsbekräftelser, påminnelser om uppföljning och AI-drivna insikter.

Denna app är särskilt populär bland yrkesverksamma och chefer som hanterar stora mängder e-post dagligen, eftersom den erbjuder verktyg som prioriterar hastighet, fokus och produktivitet.

🧠 Kul fakta: Romantiska komedin You've Got Mail från 1998, med Tom Hanks och Meg Ryan i huvudrollerna, inspirerades av e-postkulturens framväxt och AOL:s ikoniska You've Got Mail-avisering.

Superhuman-funktioner

Här är vad du får när du kliver in i denna e-posthanteringsprogramvaras högpresterande zon. 📈

Funktion nr 1: AI-driven organisering av inkorg och skrivande

Be Superhumans AI att skriva dina e-postmeddelanden

Superhumans AI sorterar automatiskt e-postmeddelanden i smarta kategorier som marknadsföring, presentationer och sociala uppdateringar. Du kan också träna den att skapa anpassade automatiska etiketter med enkla uppmaningar som "jobbansökningar" eller "begäran om granskning av arbete".

Har du några punkter? Superhumans AI-e-postskrivare kan omvandla dem till polerade e-postmeddelanden som passar ditt varumärke och din ton. Den lär sig av dina tidigare meddelanden för att skriva svar som låter som du.

Dessutom förbereder Superhuman till och med svar för allt i din inkorg: du behöver bara granska, justera vid behov och klicka på skicka. Du kan också be appen att förkorta, förlänga, förenkla eller skriva om vad som helst, vilket ger dig total kontroll utan att behöva göra grovjobbet.

Funktion nr 2: Automatiska påminnelser och smart sökning

Få automatiska påminnelser om uppföljning

Har du glömt att markera e-postmeddelanden eller ställa in påminnelser? Superhuman hjälper dig. Den uppmanar dig automatiskt att följa upp om någon inte har svarat och kan till och med skriva uppföljningsmeddelandet åt dig.

Du behöver inte heller komma ihåg exakta ämnesrader eller avsändare. Skriv bara något i stil med "Var finns informationen om Q2 offsite?" eller "Hitta svar som berömmer vår presentation", så kommer Superhumans AI-sökning att visa det på några sekunder.

🔍 Visste du att? Det första spam-mejlet skickades 1978 av Gary Thuerk, marknadschef på Digital Equipment Corporation. Det skickades till cirka 400 personer och resulterade i en försäljning på 13 miljoner dollar, men markerade också början på ett mycket hatat e-postfenomen.

Funktion nr 3: Snippets

Organisera utdrag för att säkerställa att inga detaljer missas

Om du ofta skickar liknande meddelanden kommer Snippets att göra ditt liv enklare. Spara bara ett svar (eller till och med ett helt e-postmeddelande med bilagor och CC) och lägg sedan in det med ett klick.

Team kan också dela utdrag för att upprätthålla konsekvens.

Bonus? Du kan automatisera hela arbetsflöden, såsom vidarebefordran av ansökningar, svar och arkivering, utan att lyfta ett finger.

Priser för Superhuman

Företag: 40 USD/månad per användare

Startpaket: 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Verkligt arbete är ofta kopplat från e-post, och det är den sorgliga verkligheten för många av oss. Kontextuell AI kan förändra hur e-post kopplas till verkligt arbete genom att på ett intelligent sätt överbrygga klyftan mellan kommunikation och handling. Istället för att låta viktig information försvinna i inkorgarna kan kontextuell AI analysera innehållet i e-postmeddelanden, förstå deras syfte och automatiskt visa relevanta uppgifter, dokument eller projektuppdateringar inom din arbetsplattform. Om ett e-postmeddelande till exempel innehåller en begäran eller en deadline kan AI föreslå att du skapar en uppgift, kopplar den till rätt projekt eller till och med tilldelar den till rätt teammedlem – allt utan att du behöver kopiera manuellt eller växla mellan olika verktyg. Denna sömlösa integration säkerställer att ingenting faller mellan stolarna, vilket gör ditt arbetsflöde mer effektivt och håller ditt team samordnat. Se hur det fungerar:

Notion Mail vs. Superhuman: Jämförelse av funktioner

När det gäller e-postklienter som är byggda för snabbhet och fokus har Notion Mail och Superhuman mycket olika tillvägagångssätt för att hjälpa dig att nå en tom inkorg. Den ena lutar åt anpassning och AI-driven sortering, den andra åt ren hastighet och precision.

Låt oss undersöka dessa produktivitetsverktyg för e-post bortom ytliga trender för att avgöra vilket som passar ditt arbetsflöde bäst. ⚒️

Funktion nr 1: AI-funktioner

Låt oss jämföra hur Notion och Superhuman använder AI för att hantera dina e-postmeddelanden.

Notion Mail

Notion Mail integreras med Notion AI och erbjuder grundläggande hjälp som att redigera och förfina din e-posttext. Du kan referera till Notion-sidor medan du skriver, vilket är praktiskt om du redan är väl insatt i Notion-ekosystemet.

Notion Mail saknar dock avancerade AI-funktioner som automatiska sammanfattningar, kraftfull AI-driven sökning och utkast till e-postmeddelanden i din egen stil.

Superhuman

Superhuman, å andra sidan, låter dig använda AI i e-postmeddelanden i stor utsträckning. Den kan skriva svar i din ton genom att lära sig hur du brukar skriva. Den är tillräckligt smart för att upptäcka när en uppföljning behövs och kan generera en åt dig.

Dessutom har den en AI-driven sökfunktion som låter dig skriva frågor på vanlig engelska och få en sammanfattning utan att behöva gräva. Behöver du en snabb översikt över ett e-postmeddelande? Superhuman visar en AI-sammanfattning på en rad ovanför varje meddelande.

🏆 Vinnare: Superhuman för sin kontextuella AI som är inbyggd i din inkorg.

Funktion nr 2: Enhetlig arbetsyta

Låt oss se hur Notion och Superhuman håller ordning på dina e-postmeddelanden och uppgifter (eller inte).

Notion Mail

Om du redan är Notion-användare blir det enkelt här.

Eftersom den är inbyggd i Notions arbetsyta kan du hänvisa till eller länka sidor direkt i dina e-postmeddelanden eller till och med skriva svar från ett dokument. Detta gör att ditt arbetsflöde känns mindre fragmenterat.

Superhuman

Superhuman stöder integrationer med populära verktyg, men dess e-postupplevelse är fortfarande separat från andra arbetshubbar.

Du kan länka till verktyg som Asana eller Slack, men dessa kopplingar är mer transaktionsbaserade än transformativa. Du måste fortfarande hoppa mellan appar, vilket skapar friktion och stör ditt arbetsflöde.

🏆 Vinnare: Det blir oavgjort! Notion Mail vinner för smidiga arbetsflöden i Notion, medan Superhuman vinner för samarbetsinriktade e-postarbetsflöden. Välj själv vad som är viktigast för dig.

Funktion nr 3: E-posttriage och filtrering

Låt oss se hur Notion och Superhuman hjälper dig att sortera och prioritera e-postmeddelanden.

Notion Mail

Notion Mail är ett starkt argument för e-postorganisation och sortering. Med funktionen "Vyer" kan du kategorisera din inkorg i anpassade segment, till exempel prioriterade trådar, projektrelaterade meddelanden, nyhetsbrev eller annat som är viktigt för dig.

Beroende på hur praktisk du vill vara kan dessa vyer drivas av AI-förslag eller ställas in manuellt.

Superhuman

Superhuman har en liknande approach med sin "Split Inbox", som kategoriserar dina e-postmeddelanden i sektioner som VIP, teammeddelanden eller verktyg, antingen automatiskt eller baserat på regler som du själv definierar.

Plattformen stöder även automatisk vidarebefordran av meddelanden, automatiska svar eller markering av uppgifter som slutförda utan att ens öppna dem.

🏆 Vinnare: Det blir oavgjort! Båda verktygen erbjuder pålitliga sätt att få ordning på kaoset i inkorgen.

Notion Mail vs. Superhuman på Reddit

Vi gick till Reddit för att jämföra Notion Mail och Superhuman, och här är vad vi kom fram till.

En Reddit-användare jämför de två:

Jag har använt Superhuman sedan oktober 2020. Några av mina observationer Känns intuitivt, samma kortkommandon. Notion Mail har dock inte en fullständig tangentbordsupplevelse. Du måste fortfarande klicka för att gå igenom vissa platser, till exempel till en annan delad inkorg eller ett annat kontoIngen arkiverad "vy", dvs. du kan inte G+A och det finns inga arkiverade mappar utan du måste gå till "alla e-postmeddelanden"Inga läskvitton (!!)Ingen måndagsförmån där jag får min inkorg tom Ärligt talat är det en liknande upplevelse och för att vara en första version är den ganska bra. Jag är inte säker på om skillnaden mellan Notion Mail (även denna första version) och min älskade Superhuman är >= 30 dollar. Det skulle dock ta kål på mig att förlora min inbox zero-streak.

Jag har använt Superhuman sedan oktober 2020. Några av mina observationer

Känns intuitivt, samma kortkommandon. Notion Mail har dock inte en fullständig tangentbordsupplevelse. Du måste fortfarande klicka för att gå igenom vissa platser, till exempel till en annan delad inkorg eller ett annat kontoIngen arkiverad "vy", dvs. du kan inte G+A och det finns inga arkiverade mappar utan du måste gå till "alla e-postmeddelanden"Inga läskvitton (!!)Ingen måndagsförmån där jag får min inkorg tom

Ärligt talat är det en liknande upplevelse och för att vara en första version är den ganska bra. Jag är inte säker på om skillnaden mellan Notion Mail (även denna första version) och min älskade Superhuman är >= 30 dollar. Det skulle dock ta kål på mig att förlora min inbox zero-streak.

Vissa användare uppskattar Superhumans gränssnitt:

För mig var det också den visuella designen. Genvägar är bra, men de kan replikeras på andra klienter. Superhumans gränssnitt är dock 👌

För mig var det också den visuella designen. Genvägar är bra, men de kan replikeras på andra klienter. Superhumans gränssnitt är dock 👌

Andra användare uppskattar Notion Mail:

Jag har sett fram emot det och fick det för två dagar sedan. Jag har tusentals e-postmeddelanden organiserade i ett par dussin klient- och projektetiketter och såg fram emot de nya organisationsverktygen. Den importerade mina etiketter från Gmail, men har inte tilldelat e-postmeddelanden till etiketterna. Så den är helt värdelös för mig om det inte finns någon enkel lösning som jag har missat.

Jag har sett fram emot det och fick det för två dagar sedan. Jag har tusentals e-postmeddelanden organiserade i ett par dussin klient- och projektetiketter och såg fram emot de nya organisationsverktygen.

Den importerade mina etiketter från Gmail, men har inte tilldelat e-postmeddelanden till etiketterna. Så den är helt värdelös för mig om det inte finns någon enkel lösning som jag har missat.

🔍 Visste du att? 88 % av e-postanvändarna kollar sin inkorg flera gånger om dagen. Mer specifikt kollar 39 % 3–5 gånger, 27 % kollar 10–20 gånger och 22 % kollar över 20 gånger. Samtidigt kollar 8,5 % sin e-post en gång om dagen och 3,5 % kollar den inte varje dag.

Möt ClickUp: Det bästa alternativet till Notion Mail och Superhuman

När du inte kan bestämma dig mellan alternativ A och B (i detta fall Notion och Superhuman!), varför inte välja alternativ C?

ClickUp är världens första konvergerade AI-arbetsyta som kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

Låt oss jämföra ClickUp med Notion Mail och Superhuman. ⚓

ClickUps fördel nr 1: E-postbaserad projektledning

Kämpar du med att ständigt byta flikar, tappa bort trådar och manuellt kopiera uppgifter från din inkorg till din att göra-lista?

Gå till ClickUp E-postprojektledning.

Istället för att behandla e-post som en separat app placerar verktyget den i centrum av ditt arbetsflöde. Du kan skicka och ta emot e-post direkt i uppgifterna, länka e-posttrådar till relevant arbete och till och med tilldela uppföljningar utan att lämna din arbetsyta.

Superhuman fokuserar på hastighet och Notion Mail försöker organisera dina e-postmeddelanden och din inkorg i en databas, men ClickUp går ett steg längre. Det omvandlar e-postmeddelanden från din samlade inkorg till praktiska ClickUp-uppgifter.

Om du till exempel hanterar en produktlansering och får ett detaljerat feedbackmeddelande från en kund om en betafunktion kan du helt enkelt vidarebefordra e-postmeddelandet till din arbetsyta, där det automatiskt blir en uppgift.

Centralisera arbetet med ClickUp E-postprojektledning Skicka e-post utan att lämna din arbetsplats med ClickUp Email Project Management.

Ämnesraden blir uppgiftsnamnet, brödtexten är beskrivningen och eventuella bilagor inkluderas för e-postuppgiftshantering. Du kan sedan tilldela den till en utvecklare, ange ett förfallodatum och till och med utlösa en automatisering för att meddela produktteamet. Den allt-i-ett-plattformen gör det möjligt för alla i projektet att se samma e-posttrådar, lägga till kommentarer, tagga varandra och spåra beslut.

Här är vad Philip Storry, senior systemadministratör på SYZYGY, tycker:

ClickUp har ersatt en rörig kombination av helpdesk-ärenden och e-postkedjor med en enda uppgift och deluppgifter för varje objekt/händelse i processen, vilket säkerställer att ingenting missas och att allt sker vid rätt tidpunkt. Ingen tidigare lösning har kunnat samordna fyra avdelningar så enkelt som ClickUp gör.

ClickUp har ersatt en rörig kombination av helpdesk-ärenden och e-postkedjor med en enda uppgift och deluppgifter för varje objekt/händelse i processen, vilket säkerställer att ingenting missas och att allt sker vid rätt tidpunkt. Ingen tidigare lösning har kunnat samordna fyra avdelningar så enkelt som ClickUp gör.

Du kan ställa in det så att varje supportformulär som skickas in automatiskt skickar ett e-postmeddelande till kunden och skapar en uppgift för ditt supportteam, komplett med prioritet, ansvarig och deadline.

Detta blir ännu kraftfullare när du använder ClickUp och Outlook Integration. Har du fått ett e-postmeddelande som behöver följas upp? Förvandla det till en uppgift direkt från Outlook.

Och om du är Gmail-användare är upplevelsen lika smidig. ClickUp och Gmail-integrationen omvandlar alla e-postmeddelanden till en uppgift med några få klick, antingen via Gmail-tillägget eller Chrome-tillägget.

🧠 Kul fakta: Imponerande nog inkluderar 71 % av B2B-marknadsförare e-postnyhetsbrev i sin innehållsmarknadsföringsstrategi, vilket bevisar dess värde för att bygga affärsrelationer.

ClickUps fördel nr 2: AI-drivna funktioner

Problemet är att teamen lägger flera timmar varje vecka på att leta efter information, sammanfatta dokument och skriva uppdateringar. Faktum är att den genomsnittliga yrkesarbetaren förlorar över 30 minuter om dagen bara på att söka efter arbetsrelaterad information. Det innebär att över 120 timmar om året går åt till att leta igenom e-postmeddelanden, Slack-trådar och spridda filer. (Källa: ClickUp Insight)

ClickUp Brain, plattformens AI-drivna assistent, är djupt integrerad i e-postprojektplattformen och förstår sammanhanget i ditt arbete.

Skapa utkast till inkommande försäljningsmejl som bemöter vanliga invändningar och erbjuder social bevisning med hjälp av ClickUp Brain.

Låt oss säga att du hanterar en komplex produktlansering och behöver en snabb sammanfattning av läget. Du behöver inte gå igenom sex uppgiftslistor, fyra mötesanteckningar och ett dokument från förra månaden.

Fråga bara ClickUp Brain på naturligt språk. Den hämtar omedelbart relevanta uppgifter, deadlines och hinder.

📌 Exempel på fråga: Vad är den aktuella statusen för produktlanseringen under tredje kvartalet? Inkludera viktiga uppgifter, eventuella hinder och vem som är ansvarig för varje punkt.

Behöver du skriva en snabb uppdatering till intressenterna? E-postdraftaren AI Agent skapar ett utkast till statusrapport med hjälp av liveprojektdata. Skapar du en innehållskalender? Den kan generera dispositioner, och sedan kan ClickUp Brain hjälpa dig att finslipa utkasten ytterligare.

Nu ska vi prata om möten.

Om ditt team drunknar i samtal löser ClickUp AI Notetaker det med automatisering. Det transkriberar möten i realtid, sammanfattar viktiga punkter och, viktigast av allt, skapar automatiskt uppgifter från åtgärdspunkter.

Lita på ClickUp AI Notetaker som ditt stöd under möten

Du behöver inte längre anstränga dig för att komma ihåg vad som beslutades och vem som gör vad. Arbetet dokumenteras och tilldelas i din arbetsyta när samtalet avslutas.

Ett kundtjänstteam kan till exempel hålla en feedback-session med en stor kund. AI Notetaker transkriberar hela samtalet, markerar förbättringsförslag som uppgifter och publicerar en TL;DR-sammanfattning i din interna chattkanal. Även teammedlemmar som inte kunde delta är omedelbart uppdaterade och redo att agera.

När dina uppgifter är registrerade och dina prioriteringar är tydliga är nästa utmaning att se till att alla som arbetar tillsammans är samordnade.

ClickUp Chat är platsen där din strategi omsätts i praktiken tillsammans med ditt team, inte utan dem.

Låt oss säga att du befinner dig i en chattråd där du diskuterar en kunds brådskande förfrågan. Någon nämner en lösning, en annan föreslår en kopieringsjustering, och du inser att detta håller på att bli en handlingsplan. Du kan omvandla dessa meddelanden direkt till uppgifter, direkt i chatten.

Tilldela dem, sätt deadlines och vips! Konversationen blir till handling utan att flödet bryts. Dessutom sammanfattar ClickUp Brain hela tråden och markerar nästa steg, så att alla är på samma sida.

Du kan till och med starta ett snabbt video- eller ljudsamtal med ClickUp SyncUps, som har inbyggda anteckningsfunktioner. Tillsammans med ClickUp Docs får du ett komplett samarbetsverktyg.

Behöver du utarbeta en marknadsföringsplan? Öppna ett ClickUp Doc, bädda in din uppgiftslista, lägg till en projektplan, tagga dina teammedlemmar för granskning och tilldela uppgifter direkt från dokumentet. Din utvecklingschef kan uppdatera tidsplanen, din designer kan kommentera direkt i dokumentet och din marknadsförare kan länka till resultatrapporter, allt i realtid.

Dokument är tillgängliga från var som helst i ClickUp och finns precis bredvid dina uppgifter och tidslinjer. Du kan också använda färdiga mallar för förslag, mötesanteckningar eller produktspecifikationer och anpassa dem efter behov.

📣 Fördelen med ClickUp: Brain MAX är din AI-drivna desktop-kompanjon som gör hanteringen av e-post enkel och effektiv. Med djup integration mellan din inkorg, dina uppgifter och din kalender samlar Brain MAX all din e-postkommunikation i ett enda arbetsutrymme. Du kan använda talk-to-text för att snabbt skriva, svara på eller organisera e-postmeddelanden utan att använda händerna, medan flera ledande AI-modeller hjälper dig att skapa välformulerade svar, sammanfatta långa trådar och föreslå uppföljningar. Brain MAX kan också automatisera rutinmässiga e-postuppgifter, ställa in påminnelser för viktiga meddelanden och länka e-postmeddelanden till relevanta projekt eller kontakter – så att din inkorg hålls organiserad och ditt arbetsflöde smidigt.

Mail möter sin match med ClickUp

Om du bara tänker på e-post missar du halva bilden.

Visst, Notion Mail är utmärkt för Notion-fans, och Superhuman är byggt för snabbhet och genomtänkta svar. Men verklig produktivitet uppnås när din e-post, dina uppgifter, dokument och projekt fungerar bra tillsammans.

Det är där ClickUp kommer in. Som den kompletta appen för arbete samlar den e-post, uppgifter och teamarbete på ett och samma ställe. På så sätt flyter ditt arbete smidigt och förblir organiserat.

