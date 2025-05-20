De 10 bästa alternativen till Trint för AI-driven transkription 2025

Du har använt Trint. Det fungerar som ett transkriptionsverktyg, men bara till en viss gräns.

När transkription blir bara en del av ett större arbetsflöde – innehållsskapande, användarundersökningar, mötesdokumentation – kan verktyg som Trint börja kännas begränsande. Exporten är klumpig. Samarbetet känns påklistrat. Och att integrera transkriptioner i ditt faktiska arbetsflöde kräver ofta för många workarounds.

Bristerna blir snabbt uppenbara för team som behöver mer än bara en transkription, som vill organisera, redigera, samarbeta, återanvända och dra slutsatser från innehållet.

Oavsett om du letar efter detaljerade redigeringsfunktioner, AI-drivna insikter eller bättre sätt att samarbeta med ditt team finns det ett Trint-alternativ som är utformat för just ditt arbetsflöde.

Låt oss utforska de bästa transkriptionsverktygen tillsammans med deras viktigaste funktioner, begränsningar och priser för att hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut.

Varför välja Trint-alternativ?

Trint är ett populärt AI-drivet transkriptionsverktyg som konverterar ljud- och videofiler till sökbara, redigerbara och samarbetsbara textdokument.

Här är några skäl till varför du kanske vill överväga Trint-alternativ som stöder transkription:

Begränsningar i noggrannhet: Trint fungerar bra med tydliga ljudfiler, men kan ha svårt med starka accenter, överhörning eller bakgrundsljud. Du kanske vill ha en lösning som kan generera transkriptioner med högre precision, eller till och med erbjuda mänskliga transkriptioner som backup för kritiska inspelningar.

Begränsade export- och formatalternativ: Trint kan kännas begränsande om du behöver exportera dina transkriptioner i specifika filformat som SRT, VTT eller anpassade mallar. Leta efter alternativ till Trint som erbjuder ett bredare utbud av format så att du kan integrera transkriptioner i ditt arbetsflöde eller din innehållspipeline.

Användargränssnitt och redigeringsverktyg: Andra plattformar sticker ut om du föredrar ett mer användarvänligt gränssnitt med renare layouter, färre klick och smidigare redigeringsflöden. De erbjuder avancerade funktioner som inbyggda kommentarer, talarnoter och exakt tidskodning.

Samarbetsfunktioner: Om du arbetar med ett team är realtidssamarbete, versionshistorik och hantering av användarroller avgörande. Vissa transkriptionsverktyg går utöver grunderna och erbjuder integrerade feedbackverktyg och delningsalternativ.

Språk- och talarstöd: Trint stöder flera språk, men dess talarigenkänning är inte alltid den mest exakta. Om du ofta transkriberar intervjuer med flera talare eller globalt innehåll bör du överväga verktyg med starkare flerspråkiga modeller och mer förfinad talarseparering.

Säkerhet och efterlevnad: Du behöver robusta säkerhetsprotokoll, särskilt i starkt reglerade branscher. Välj transkriptionsprogramvara med HIPAA, GDPR och annan branschspecifik efterlevnad för dataskydd på företagsnivå.

💡 Proffstips: För exceptionell noggrannhet, särskilt när du arbetar med tekniskt innehåll eller i bullriga miljöer, välj transkriptionsverktyg med starkt stöd för flera språk, noggrann talaridentifiering och inbyggd undertextning. De bästa alternativen till Trint anpassar sig till olika transkriptionsbehov – från intervjuer till globalt innehåll – utan att kompromissa med precisionen.

Trint-alternativ i korthet

Här är en snabb översikt över de bästa Trint-alternativen för noggrann transkription:

De bästa Trint-alternativen att använda

Låt oss utforska varje Trint-alternativ med dess funktioner, priser, betyg och användarrecensioner:

1. ClickUp (Bäst för inspelning, transkribering och enkel integration av innehåll i arbetsflöden)

Spela in video- eller ljudmeddelanden, transkribera dina filer och få insikter direkt via ClickUp Brain.

Om du letar efter ett alternativ till Trint vill du troligen att verktyget ska erbjuda mer än bara transkription. Du behöver en omfattande plattform som transkriberar och låter dig hämta insikter, tilldela uppgifter och samarbeta med dina teammedlemmar.

ClickUp, appen som har allt för arbetet, kombinerar dessa funktioner för att omvandla konversationer till strömlinjeformade arbetsflöden och praktiska resultat. Det bästa av allt är att den har ett användarvänligt gränssnitt som gör det enkelt även för icke-tekniska användare att komma igång.

ClickUps AI Notetaker transkriberar automatiskt dina möten och röstanteckningar för att fånga viktiga punkter, beslut och åtgärdspunkter när de inträffar.

Med sömlösa integrationer till plattformar som Zoom, Google Meet och Microsoft Teams gör ClickUp det enkelt att spela in och transkribera ljud- och videoinnehåll. Efter varje möte genererar AI-verktyget för anteckningar smarta mötesreferat via ClickUp Docs, vilket ger dig en kortfattad översikt över diskussionen.

Fånga varje detalj – använd ClickUps AI Notetaker för att snabbt skriva ner idéer, åtgärdspunkter och mötesanteckningar.

Din transkription förblir sökbar, så att du snabbt kan hitta all information du behöver. Det bästa av allt? Alla åtgärder från konversationen kan omedelbart konverteras till spårbara uppgifter, så att du enkelt kan hålla ordning och följa upp viktiga punkter.

Till exempel kan uppgifter som att slutföra utformningen av marknadsföringskampanjen eller granska kvartalsbudgeten tilldelas automatiskt. Alternativt kan du också prova gratis mallar för mötesanteckningar för att skriva mötesprotokoll i ett strukturerat format och enkelt hålla alla informerade.

Nu när du har transkriptionen analyserar ClickUp Brain, en inbyggd AI-assistent, ditt innehåll och lyfter fram viktiga insikter. Med ClickUp Brain kan du enkelt extrahera användbar information från dina mötesanteckningar, transkriptioner och dokument och fatta smartare beslut snabbare.

Ställ frågor på naturligt språk om mötesanteckningar och få specifik information på några minuter med ClickUp Brain.

Du kan ställa frågor på naturligt språk, till exempel "Vilka är åtgärdspunkterna från detta möte?" eller "Hur är statusen för de uppgifter som diskuterades under förra veckans samtal?" och få omedelbara, värdefulla insikter. Detta är din assistent som ser till att du alltid arbetar med de mest relevanta uppgifterna och ger dig den information du behöver för att driva projekten framåt.

Dessutom kan ClickUp Docs hjälpa dig att organisera och samarbeta tvärfunktionellt med andra team. Dess redigeringsfunktioner i realtid hjälper dig att redigera eller förtydliga diskussionspunkter i dina mötesanteckningar och säkerställer att alla alltid är uppdaterade.

Organisera dina transkriptioner och samarbeta enkelt med dokument med ClickUp Docs.

Med funktioner som inbäddade uppgifter, checklistor och enkel formatering samlar ClickUp Docs allt du behöver på ett ställe, så att du kan hålla koll på läget och samarbeta med ditt team. Du kan också länka direkt till andra ClickUp-uppgifter, tilldela ansvar och följa framstegen, allt inom dokumentet.

ClickUps bästa funktioner

Använd checklistor för att säkerställa att allt blir klart: Utnyttja Utnyttja ClickUp-checklistor för att anpassa dig efter åtgärderna i transkriptionen, och varje punkt kan markeras som klar när den är utförd.

Övervaka framsteg: Spåra slutförandet av uppgifter eller åtgärdspunkter som identifierats i transkriptionen med ClickUp Tasks och håll teamet samordnat och enligt schemat.

Interagera med kommentarer och omnämnanden : Använd : Använd ClickUp Assign Comments för att direkt omnämna teammedlemmar i dokumentet och ställa frågor eller ge feedback i realtid.

Använd versionshistorik : Spåra dokumentändringar med : Spåra dokumentändringar med ClickUp Docs och återgå till tidigare versioner om det behövs.

Spela in videoklipp enkelt: Använd Använd ClickUp Clips för att spela in din skärm och transkribera videor direkt med ClickUp Brain.

Begränsningar i ClickUp

Plattformen kan kännas lite överväldigande för förstagångsanvändare.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger riktiga användare om ClickUp?

En G2-recension säger:

ClickUp Brain sparar tid. Den inbyggda AI-funktionen kan nu sammanfatta långa trådar, utkast till dokument och till och med transkribera röstklipp direkt i en uppgift, vilket gör att mitt team kan minska kontextväxlingarna och slippa använda så många tilläggsverktyg.

Lär dig hur du använder AI för mötesprotokoll:

2. Otter. ai (Bäst för transkription av live-möten och samarbete)

Otter. ai är ett AI-drivet transkriptionsverktyg för anteckningar i realtid, mötesinspelningar och samarbetsbaserad transkription. När du har anslutit din kalender ansluter OtterPilot automatiskt till dina Zoom-, Google Meet- eller Microsoft Teams-samtal, transkriberar allt i realtid och fångar till och med bilder och skärmdelningar under konversationen.

Denna AI för mötesanteckningar plockar också ut viktiga slutsatser och åtgärdspunkter. Istället för att bläddra igenom sidor med text kan du ställa frågor som "Vad beslutade vi om nästa steg?" och Otterpilot leder dig direkt till svaret. Du kan också lära den namnen, akronymer eller jargong som ditt team ofta använder för att hjälpa den att få detaljerna rätt varje gång.

Otter. ai bästa funktioner

Skapa automatiskt tydliga och koncisa sammanfattningar av dina möten och fånga viktiga insikter, beslut och uppföljningsuppgifter.

Organisera dina mötesutskrifter och dela anteckningar med specifika team eller projekt via Channels.

Aktivera tvåfaktorsautentisering (2FA) för att stärka ditt kontoskydd och säkerställa att dina möten och data förblir skyddade från obehörig åtkomst.

Otter. ai-begränsningar

Ibland, när en talare har en stark accent, kan transkriberingen bli mindre exakt och resultera i en text som är otydlig eller svår att förstå.

Otter. ai-prissättning

Grundläggande : Gratis

Pro : 16,99 $/användare

Företag : 30 $/användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Otter. ai betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (290+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 90 recensioner)

Vad säger riktiga användare om Otter.ai?

En recension på Capterra säger:

Jag älskar funktionen för omedelbar transkription och det faktum att du kan "ställa in och glömma" Otter med dina möten – appen kommer att be om att få delta i dina samtal och ta anteckningar, sammanfatta dina konversationer och kan till och med ta skärmdumpar så att du inte glömmer detaljer.

3. Descript (bäst för ljud- och videoredigering med integrerad transkription)

via Descript

Descript är ett AI-baserat verktyg för ljud- och videoredigering som erbjuder tre metoder, Script, Canvas och Timeline, som hjälper dig att enkelt redigera ditt innehåll.

Med Script-gränssnittet kan du direkt ändra transkriptionen för att ta bort, omorganisera eller justera avsnitt utan att påverka originalmediet. Canvas-funktionen lägger till visuella element som titlar, bildtexter och bilder. Tidslinjen ger detaljerad kontroll över ditt ljud, så att du kan justera övergångar, lagerordning och synkronisera element.

Trint är ett transkriptionsverktyg som är utvecklat för noggrann transkription och teamsamarbete. Det erbjuder sökbara transkriptioner, talaretiketter och arbetsflödesverktyg. Descript är en fullfjädrad ljud-/videoredigerare där transkription bara är utgångspunkten. Genom att redigera text kan du klippa, omorganisera och publicera media.

Descripts bästa funktioner

Skapa en röstmodell från dina inspelningar och generera nya rader genom att skriva, perfekt för att korrigera fel eller lägga till innehåll.

Redigera flera ljudfiler i en transkription och använd sekvenser för att justera varje spår med precision.

Förvandla ljudfiler till engagerande bilder med anpassningsbara designer för att dela podcast-höjdpunkter online.

Begränsningar för Descript

Just nu fungerar transkriptionen bara pålitligt för engelska. Plattformen behöver fortfarande bredare språkstöd för att vara effektiv.

Descript-priser

Gratis

Hobbyist: 24 dollar per person/månad

Skapare: 35 dollar per person/månad

Företag: 65 dollar per person/månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Descript

G2: 4,6/5 (770+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (170+ recensioner)

Vad säger riktiga användare om Descript?

En G2-recension säger:

Descript har varit fantastiskt att använda i mitt arbete. Det har sparat så mycket tid för uppgifter som podcastredigering. Jag älskar också AI-funktionerna som finns tillgängliga när man skapar anteckningar till program, etc. Det är lätt att använda, lätt att förstå, lätt att installera och lätt att redigera. Jag använder det nästan varje dag på jobbet och jag älskar att allt sparas i molnet så att jag inte tappar bort filer och de inte behöver lagras på min dator.

🧠 Visste du att? Kocken och författaren Jamie Oliver, som har dyslexi, hade svårt med traditionella skrivmetoder. För att övervinna detta spelade han in sina första böcker med en diktafon, vilket gjorde det möjligt för honom att diktera sina idéer istället för att skriva ner dem.

4. Happy Scribe (bäst för flerspråkig transkription och undertextning)

via Happy Scribe

Happy Scribe, ett AI-drivet transkriptions- och undertextningsverktyg, låter dig transkribera och undertexta ditt innehåll snabbt. Du kan börja med snabba, AI-genererade transkriptioner som är cirka 85 % korrekta på över 120 språk och dialekter som stöds.

Du kan också beställa en manuell transkriptionstjänst om du hanterar mycket noggranna transkriptioner, såsom rättsliga förfaranden, medicinska journaler eller forskningsintervjuer. Detta ger upp till 99 % noggrannhet med professionell korrekturläsning.

Det stöder även SDH (undertexter för döva och hörselskadade). De går utöver talad dialog och inkluderar icke-verbala signaler som musik, skratt eller bakgrundsljud, vilket gör ditt videoinnehåll mer inkluderande.

Happy Scribes bästa funktioner

Definiera specifika regler för grammatikkorrigeringar, talaretiketter och undertextformatering för att upprätthålla konsekvens i alla dina transkriptioner och undertexter.

Skapa specialiserade ordlistor för varumärkesnamn, tekniska termer eller regional slang för att säkerställa hög noggrannhet och påskynda ditt arbetsflöde för undertexter och transkription.

Använd en syntaktisk analysator för att dela upp kontinuerligt tal i precisa undertextsegment med exakt timing för förbättrad undertextkvalitet.

Begränsningar för Happy Scribe

Funktionen "lägg till ordförråd" verkar inte fungera effektivt, vilket leder till återkommande mindre fel i de flesta podcasttranskriptioner.

Priser för Happy Scribe

Starter: Betala efter användning från 12 dollar per 60 minuter

Lite: 9 $ per månad · 0,15 $/min

Pro: 29 $ per månad · 0,05 $/min

Företag: 49 $ per månad · 0,01 $/min (endast årlig fakturering)

Betyg och recensioner av Happy Scribe

G2: 4,8/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 30 recensioner)

Vad säger riktiga användare om Happy Scribe?

En recension på TrustPilot säger:

Jag brukade älska att använda Happy Scribe eftersom det utan tvekan är ett av de mest tillgängliga verktygen för att arbeta med undertexter (vilket, tro mig, är jätteviktigt när man gör dem själv). Appen är superintuitiv, fullspäckad med användbara funktioner och, viktigast av allt, man känner sig aldrig "ensam med texten". Du har inbyggd översättning, AI-stöd och till och med möjlighet att beställa mänsklig översättning om det behövs. I grund och botten massor av funktioner, men alla är faktiskt användbara i verkliga livet.

5. Sonix (Bäst för att organisera och sammanfatta flerspråkiga transkriptioner)

via Sonix

Sonix låter dig transkribera ljud- och videofiler på över 53 språk. Funktionen för ämnes- och enhetsdetektering organiserar automatiskt din transkription och taggar viktiga ämnen och namn så att du enkelt kan hitta det du behöver.

Automatisk tidskodsjustering säkerställer att dina undertexter förblir perfekt synkroniserade med ljudet, även efter redigeringar. Trint erbjuder visserligen tillförlitlig transkription, men har inte denna nivå av automatisk organisering och kräver att användarna söker och taggar innehåll manuellt.

Behöver du ladda upp flera transkriptioner? Med Sonix multitrack-uppladdningar kan du göra det och slå ihop dem till en transkription med exakta talarbeteckningar. Brusreducering och förbättrad ljudbearbetning kan rensa bort bakgrundsljud och säkerställa en exakt transkription om din inspelning inte är tydlig.

Sonix bästa funktioner

Utnyttja Sonix AI-drivna brusfiltrering för att förbättra transkriptionens tydlighet även i bullriga miljöer.

Identifiera automatiskt ord med låg säkerhet för att fokusera på områden som kan behöva manuell granskning eller korrigering.

Skapa koncisa sammanfattningar av dina transkriptioner i form av meningar eller punktlistor.

Sonix begränsningar

Det stöder filuppladdningar för transkription, men erbjuder inte funktioner för live-tal-till-text.

Sonix prissättning

Plattformens pris Standard: 0 USD per månad Premium: 22 USD per plats och månad Enterprise: Anpassad prissättning

Sonix betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 130 recensioner)

Vad säger riktiga användare om Sonix?

En recension på Capterra säger:

Detta är en av få tjänster som kan hantera transkriptioner och översättningar på flera språk. Jag uppskattade det användarvänliga gränssnittet och möjligheten att exportera till programvara som Adobe och Atlas. Det bästa är att det är så enkelt att redigera transkriptioner.

📮ClickUp Insight: Nästan 88 % av våra undersökningsdeltagare förlitar sig nu på AI-verktyg för att förenkla och påskynda personliga uppgifter. Vill du uppnå samma fördelar på jobbet? ClickUp är här för att hjälpa dig! ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, kan hjälpa dig att öka produktiviteten med 30 % genom färre möten, snabba AI-genererade sammanfattningar och automatiserade uppgifter.

6. Verbit (bäst för transkription och efterlevnad på företagsnivå)

via Verbit

Verbit är en professionell transkriptionsprogramvara som kombinerar sin egenutvecklade AI-motor, Captivate™, med expertredaktörer för att uppnå en noggrannhet på över 99 %. Det är här den skiljer sig från andra Trint-alternativ.

Om du behöver transkriptioner i realtid stöder Verbits live-transkriberings- och textningstjänst evenemang, webbseminarier och möten.

Med Gen. V™ AI får du också mervärde som sammanfattningar, markeringar av nyckelord och förslag på titlar som hjälper dig att få ut det mesta av ditt innehåll. Verbit erbjuder AI-driven översättning och dubbning för en global publik så att ditt budskap förblir tydligt och naturligt på mer än 50 språk.

Verbit bästa funktioner

Leverera exakta undertexter i realtid med Communication Access Realtime Translation (CART) för att stödja live-tillgänglighet för evenemang, lektioner och möten.

Följ strikta standarder som HIPAA, SOC 2 och GDPR för att skydda personlig, juridisk eller medicinsk information under hela transkriptionsprocessen.

Välj mellan flera utdataalternativ, inklusive Word, PDF, SRT, VTT, CSV och JSON, för att passa ditt arbetsflöde för produktionspublicering.

Verbit-begränsningar

En viktig begränsning är att transkriptionerna presenteras som stora, ostrukturerade textblock. Detta kan göra dem svåra att följa och mindre användarvänliga.

Verbit-priser

Gratis : Upp till 30 minuter

Självbetjäning: 29 $/månad

Full service: Anpassade priser

Verbit-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 70 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger riktiga användare om Verbit?

En G2-recension säger:

Generellt sett erbjuder Verbit en utmärkt leveranstid för textning. Detta är särskilt viktigt när studenter med särskilda behov väntar på en textad video. Noggrannheten är enastående. Som medicinsk institution finns det en mängd tekniska termer. Vi kan förse Verbit med dokumentation om terminologi som de mänskliga kontrollanterna kanske inte är bekanta med, för att förbättra textningens noggrannhet.

📚 Läs också: De bästa gratisverktygen för skärminspelning utan vattenstämpel

7. Temi (bäst för snabb och prisvärd automatiserad transkription)

via Temi

Temi, som drivs av Rev, är en snabb tal-till-text-programvara som levererar transkriptioner som är klara för granskning direkt till din inkorg. Trint erbjuder också relativt snabb leveranstid, men dess gränssnitt riktar sig mer mot professionella användare som behöver mer avancerade verktyg för att organisera och analysera transkriptioner.

Med mobilappen Temi kan du spela in och transkribera ljud direkt från din telefon. Den erbjuder obegränsad inspelning och strömning av röst till text i realtid.

Temi bästa funktioner

Välj mellan MS Word, PDF, SRT, VTT och JSON för smidig integration av transkriptioner i dina arbetsflöden.

Identifiera och ta bort fyllnadsord som "um" och "uh" snabbt med ett enda tryck i redigeringsprocessen.

Anpassa och justera tidsstämplar för att säkerställa korrekt synkronisering med ditt ljud- eller videoinnehåll.

Temi-begränsningar

Temi erbjuder inte live- eller realtidstranskription. Det bearbetar inspelningar efter att de har laddats upp.

Priser för Temi

Gratis provperiod

Betalning: 0,25 dollar per ljudminut

Temi-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger riktiga användare om Temi?

En G2-recension säger:

När innehållet har transkriberats kan det redigeras. Till exempel kan talarnas namn läggas till på Temis webbplats. När texten har laddats ner är den lätt att korrigera, vilket gör det möjligt att dela en polerad transkription.

🧠 Rolig fakta: Under renässansen blev stenografi populärt som en metod för snabb transkription. Kända personer som Samuel Pepys och Isaac Newton använde stenografi för att snabbt dokumentera händelser och idéer. Under denna period uppstod stenografi, vilket hade stor inverkan på moderna transkriptionsmetoder.

8. Rev (Bäst för att växla mellan AI- och mänsklig transkription efter behov)

via Rev

Rev erbjuder tal-till-text-programvara och mänskliga transkriptionstjänster som hjälper dig att välja en lösning baserat på dina specifika behov. Det finns också AI-mallar som du kan använda om du gör samma typ av arbete upprepade gånger, till exempel intervjuer eller forskningssamtal. De sparar dig från att behöva fixa talaretiketter eller omstrukturera hela texten varje gång.

AI-assistenten är inbyggd i redigeraren, så du kan be den att sammanfatta saker, lista huvudpunkterna eller hitta alla frågor som någon ställt. Och om du arbetar med en batch av transkriptioner kan du med Multifile Insights se mönster mellan dem. På så sätt kan du spåra vilka ämnen som återkommer för att förstå dem utan att behöva läsa varje ord.

Rev bästa funktioner

Håll transkriptionen synkroniserad med ljudet eftersom den automatiskt bläddrar och markerar det aktuella ordet.

Spela upp, pausa, spola tillbaka, justera hastigheten, lägg till kommentarer, dela klipp, markera text och ångra/göra om ändringar med lätthet.

Hitta och ersätt snabbt specifika ord eller fraser i hela transkriptet för massredigering.

Bokmärk viktiga moment i transkriptionen eller ljudfilen för snabb och enkel referens.

Rev-begränsningar

Rev erbjuder inte realtidsredigering, kommentarer i texten eller dokumentdelning som ger känslan av att arbeta tillsammans. Det är mer ett verktyg för enskild överlämning.

Rev-prissättning

Grundläggande: 14,99 $ per användare/månad

Pro: 34,99 $ per användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

Rev-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

9. Scribie (Bäst för transkription med hög noggrannhet och stöd för accenter)

via Scribie

Scribie är en transkriptionstjänst som erbjuder exakta transkriptioner med en robust 4-stegsprocess. Denna process inkluderar rå transkription och en grundlig granskning, korrekturläsning och slutliga kvalitetskontroller, vilket resulterar i en noggrannhet på över 99 %. Dessutom kan du, beroende på hur brådskande det är, välja mellan flexibla leveransalternativ, inklusive Express (8–12 timmar), 1 dag eller 3 timmar.

Trint å andra sidan förlitar sig främst på AI för transkription, vilket ger snabbare resultat men kan sakna nyanserna och noggrannheten hos en mänsklig granskning.

Som ett alternativ till Trint låter Scribie dig transkribera med olika accenter, såsom indiska, afrikanska och andra icke-inhemska accenter, vilket gör det till ett mångsidigt alternativ för dina globala projekt.

Scribies bästa funktioner

Samarbeta effektivt genom att dela filer med teammedlemmar, med alternativ för visning eller redigering för smidigt teamarbete.

Effektivisera ditt arbetsflöde genom att organisera dina transkriptioner i mappar för bättre hantering och enkel åtkomst.

Få transkriptioner i olika format, såsom Microsoft Word, PDF, OpenDocument Text och ren text, så att du kan använda dem i olika applikationer.

Scribies begränsningar

Redigeraren är utmanande eftersom den styrs av tangentbordskommandon och du ofta behöver hänvisa till ett pappersark med fusklappar.

Scribies priser

Avancerat: 0,80 $/min

Scribie-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger riktiga användare om Scribie?

En G2-recension säger:

En av Scribies största fördelar är dess noggrannhet. Transkriptionerna görs snabbt, vilket är avgörande för företag och privatpersoner. Scribie erbjuder olika leveranstider, från 36 timmar till 5 dagar, och har även ett expressalternativ för dem som behöver sina transkriptioner ännu snabbare.

10. Amberscript (bäst för inbäddning av undertexter och teambaserade arbetsflöden)

via Amberscript

Amberscript är en transkriptions- och undertextningsplattform som erbjuder automatiska och manuella tjänster. Burn-In Captions är en viktig funktion som låter dig bädda in undertexter direkt i dina videor så att de visas konsekvent även på plattformar som inte stöder separata undertextfiler.

Med tidskodsjustering kan du justera tidsinställningarna efter redigeringar så att ditt ljudinnehåll och dina undertexter förblir perfekt synkroniserade. Den inbyggda instrumentpanelen stöder komplexa projekt och erbjuder verktyg för att spåra framsteg, organisera filer, hantera teamåtkomst och enkelt växla mellan språk.

Amberscripts bästa funktioner

Spela in möten, föreläsningar och röstanteckningar när du är på språng och konvertera dem till text direkt från din telefon för snabb och enkel transkribering.

Anpassa dina transkriptioner med AI-drivna alternativ som sammanfattningar, anonymiserade versioner för integritet eller rena läsformat för att förbättra läsbarheten.

Säkerställ att dina filer är säkra med SSL-kryptering, krypterad lagring och efterlevnad av standarder som SOC2 för säker hantering av känslig information.

Amberscripts begränsningar

Den maskininlärningsbaserade transkriberingen fungerar bäst med engelska. Andra språk, som tyska, tenderar att ha fler utelämnanden och fel.

Amberscripts prissättning

Maskinellt framställt: Engångskredit: 8 $/timme Månadsabonnemang: 6,4 $/timme Årsabonnemang: 5 $/timme

Engångskredit: 8 $/timme

Månadsabonnemang: 6,4 $/timme

Årsabonnemang: 5 $/timme

Människoskapad: Anpassad prissättning

Företag: Anpassad prissättning

Engångskredit: 8 $/timme

Månadsabonnemang: 6,4 $/timme

Årsabonnemang: 5 $/timme

AmberScript-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 40 recensioner)

Vad säger riktiga användare om AmberScript?

En G2-recension säger:

Deras tjänst är smidig och professionell och erbjuder skräddarsydda lösningar som passar mina affärsbehov perfekt. Till skillnad från andra verktyg som enbart förlitar sig på AI, erbjuder Amberscript en helhetsupplevelse där du känner att du arbetar med riktiga människor som förstår dina mål. Om du hanterar stora ljud- och videoprojekt och behöver enkel, korrekt och professionell transkription eller undertexter är Amberscript det ultimata valet. Det är en lösning för proffs som kräver kvalitet och tillförlitlighet. Rekommenderas starkt!

💡 Proffstips: När ditt team har avslutat transkriberingen eller undertextningen i ditt föredragna Trint-alternativ är nästa steg genomförandet. Oavsett om du planerar en videolansering, intern granskning eller feedbackloop kan ClickUps mallar för uppgiftslistor hjälpa dig att skapa en automatiserad, repeterbar och spårbar process.

11. TranscribeMe (bäst för transkribering av röstanteckningar och flerspråkiga AI-funktioner)

via TranscribeMe

TranscribeMe, en digital transkriptionsprogramvara och ett alternativ till Trint, använder en konversationsbaserad metod för transkription. Den stöder transkription av röstmeddelanden från appar som WhatsApp och Telegram. Om du kommunicerar mycket via röstmeddelanden kan du konvertera dem till ren, sökbar text utan att ladda upp eller spela in något på nytt.

Detta AI-drivna verktyg integreras också med ChatGPT, så att du kan ställa frågor, få snabba sammanfattningar eller till och med omformulera delar av dina transkriptioner direkt i plattformen. Och om du hanterar flerspråkigt innehåll hjälper realtidsöversättning dig att transkribera och förstå tal på olika språk utan att behöva ett separat verktyg.

TranscribeMe bästa funktioner

Integrera TranscribeMe:s tjänster smidigt i dina befintliga system med hjälp av dess robusta och väl dokumenterade API.

Anpassa dina transkriptioner efter specifika branschbehov med specialiserade format som SRT för undertexter, NVivo för kvalitativ forskning och format för marknadsundersökningar.

Använd transkriptionstjänster direkt via meddelandeplattformar och slipp installera ytterligare appar. Begränsningar för TranscribeMe

Begränsningar för TranscribeMe

Till skillnad från vissa konkurrenter saknar TranscribeMe en integrerad redigerare som gör det möjligt för användare att redigera transkriptioner direkt i webbläsargränssnittet.

Priser för TranscribeMe

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av TranscribeMe

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger riktiga användare om TranscribeMe?

En recension på Capterra säger:

TranscribeMe minskar den tid som krävs för transkribering avsevärt. Det gör det mycket enklare att snabbt få stora transkriberingsjobb gjorda.

ClickUp: Det allt-i-ett-alternativet till Trint som omvandlar konversationer till handling

Trint och dess alternativ kan hjälpa dig att transkribera snabbare, men det är också allt. Det hjälper dig inte att organisera det som sagts, koppla ihop idéer när du redigerar filer eller omsätta insikter i handling. Om du är beroende av mer än bara transkriptioner för att få saker gjorda är det ett problem.

Du behöver en lösning som går längre. En lösning som hjälper dig att fånga upp, förstå och använda informationen från dina möten och samtal.

Det är där ClickUp sticker ut. Med sin AI Notetaker, ClickUp Brain och integrerade Docs spelar den inte bara in det som sägs. Den hjälper dig att omvandla orden till arbete. Allt förblir sammankopplat på ett ställe, från smarta sammanfattningar till sökbara sammanhang och samarbetsdokument.

Registrera dig gratis på ClickUp för att omvandla transkriptioner till handling.