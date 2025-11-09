De 10 bästa alternativen till Superwhisper med AI-drivna mötesfunktioner

Möten som följer tätt efter varandra är tillräckligt svåra utan den extra stressen med att ta anteckningar, följa upp och försöka komma ihåg vem som åtagit sig vad.

AI-mötesassistenter har blivit oumbärliga för team som vill hålla fokus under diskussioner och förlita sig på korrekta sammanfattningar efteråt.

Superwhisper är ett användbart verktyg, men det är inte det enda.

I det här blogginlägget går vi igenom 10 alternativ till Superwhisper som går utöver transkription av tal till text och hjälper dig att agera på det som sägs, inte bara spela in det. 🧑‍💻

Superwhisper-alternativ i korthet

Letar du efter en snabb jämförelse av de bästa verktygen? Här är en översikt över de bästa alternativen till Superwhisper och vad varje alternativ erbjuder. 📊

Verktyg Bästa funktioner Bäst för Priser* ClickUp AI Notetaker med talartagging, skapande av uppgifter i realtid, sökbara dokument och ClickUp Brain för mötesinsikter. Privatpersoner, småföretag, medelstora företag, storföretag Gratis plan tillgänglig; anpassning tillgänglig för företag. Otter. ai Anpassat ordförråd, automatiska sammanfattningar, delade arbetsytor, global sökning Småföretag, medelstora företag Gratisplan tillgänglig; betalda planer börjar på 16,99 $/månad per användare. Sembly AI Uppgiftsutdrag, ämnesmarkörer, AI-sammanfattningar, sökbar möteshistorik Småföretag, medelstora företag Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 15 $/månad per användare. Fireflies. ai Teamkanalens höjdpunkter, anpassade spårare, semantisk sökning, videosnuttar Småföretag, medelstora företag, storföretag Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 18 $/månad per användare. Grain AI Videoklipp, ämnesbaserade samlingar, samarbetsbibliotek, varumärkesrelaterade höjdpunkter Småföretag, medelstora företag Gratisplan tillgänglig; betalda planer börjar på 19 $/månad per användare. Avoma Känsloanalys, säljcoaching, CRM-synkronisering, konversationsmanualer Medelstora företag, storföretag Betalda abonnemang från 29 $/månad per användare. Fathom Sammanfattningar via e-post, AI-markerade sammanfattningar, sökning med naturligt språk, säkra inspelningar Privatpersoner, småföretag Gratisplan tillgänglig; betalda planer börjar på 19 $/månad per användare. MeetGeek Smart notdistribution, AI-kapitelindelning, samtalstidsstatistik, mötesetiketter Småföretag, medelstora företag Gratisplan tillgänglig; betalda planer börjar på 19 $/månad per användare. tl;dv Webbläsarbaserad inspelning, delning av segment, videobibliotek för team, taggning Privatpersoner, småföretag Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 29 $/månad per användare. Tactiq Transkription av möten i realtid, export till Google Docs, delade anteckningar, markeringar Privatpersoner, småföretag Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 12 $/månad per användare.

Varför välja Superwhisper-alternativ?

Superwhispers röst-till-text-funktion är praktisk för Mac-användare, men dess begränsningar kan få dig att överväga alternativ. Frågor som kostnad, anpassning eller plattformsstöd gör det ofta värt att byta.

Här är varför du kanske vill utforska andra verktyg för möteshantering. ⚒️

Saknar Windows-stöd: Begränsar användarna till macOS och iOS, vilket innebär att Windows-användare inte kan använda programmet.

Begränsningar för gratisversioner: Bättre lokala AI-modeller är endast tillgängliga i betalda versioner, vilket minskar tillgängligheten.

Komplicerade anpassade uppmaningar: Kräver teknisk kunskap för skräddarsydda dikteringsresultat

Saknar realtidssamarbete: Stöder inte team-baserad transkription eller delade arbetsflöden.

Problem med accenter: Misstolkar icke-standardiserad engelska, vilket minskar noggrannheten för användare med olika bakgrund.

Ingen videotranskription: Till skillnad från vissa konkurrenter saknas stöd för transkribering av videofiler.

Långsammare på äldre enheter: Påverkar prestandan på Mac-datorer med lägre processorkraft.

🧠 Kul fakta: Forntida greker samlades i Agora för att debattera samhällsfrågor, och romarna höll allt från politiska till religiösa möten i Forum. Så tekniskt sett är din teamsynkronisering en del av en 2 000 år gammal tradition.

De bästa alternativen till Superwhisper

Om Superwhisper inte uppfyller dina behov (eller om du bara är nyfiken) finns här några utmärkta alternativ som är värda att kolla in. Oavsett om du arbetar med live-samtal eller sparade ljud- och videofiler hjälper dessa verktyg dig att snabbt extrahera insikter.

Var och en erbjuder en unik tolkning av AI för mötesanteckningar och support så att du kan hitta det som passar bäst för ditt arbetsflöde. 📋

1. ClickUp (bäst för att hantera uppgifter och möten i ett arbetsutrymme)

Fånga upp åtgärdspunkter med ClickUp AI Notetaker Spela in, transkribera och identifiera talare med ClickUp AI Notetaker.

Superwhisper fångar upp vad som sades under ett möte, men ofta stannar det där. Du måste fortfarande fundera ut hur du ska tilldela nästa steg, organisera uppföljningar och koppla dessa samtal till pågående arbete. För snabbrörliga team kan denna lucka bromsa arbetet.

ClickUp erbjuder en mer sammankopplad, allt-i-ett-lösning. Som världens första konvergerade AI-arbetsyta samlar den alla dina arbetsappar, data, möten och arbetsflöden, vilket sätter stopp för arbetsflödesförlust och ger 100 % kontext och en enda plats där människor och agenter kan arbeta tillsammans.

Låt AI ta anteckningar åt dig

Ta till exempel ClickUp AI Notetaker. Det spelar in möten, transkriberar konversationer i realtid och märker varje talare för tydlighetens skull.

Här är en snabb introduktion för att komma igång:

Anta att ditt produktteam håller ett möte om funktionsplanering i Google Meet. När samtalet är slut genererar verktyget en transkription och en kortfattad sammanfattning som lyfter fram viktiga punkter, till exempel vilka funktioner som ska prioriteras och vem som ska leda varje initiativ.

Dessa beslut konverteras automatiskt till ClickUp-uppgifter, tilldelas och är redo att spåras inom samma arbetsyta.

Arbeta fyra gånger snabbare med röststyrd inmatning

Talk to Text som är inbyggt i Brain MAX är en verklig gamechanger för alla som vill arbeta smartare och snabbare. Med detta AI-drivna dikteringsverktyg kan du diktera handsfree i valfri app – utan att behöva byta fönster eller avbryta ditt arbetsflöde.

Använd Talk to Text för att finslipa ditt skrivande, anpassa det till din stil och till och med redigera automatiskt medan du talar.

Här är allt du kan göra med det:

AI-autoredigering: Du pratar, AI skriver och redigerar. Välj önskad förbättringsnivå, från minimala redigeringar till professionell finputsning.

Kontextmedvetna @mentions och länkar: Nämn kollegor, uppgifter eller dokument, så kopplar AI automatiskt ihop rätt personer med rätt länkar.

Personligt ordförråd: Verktyget lär sig dina mest använda ord, arbetsspecifik jargong och smeknamn för en verkligt personlig upplevelse.

Global röst: Tala på ditt eget språk och skriv flytande på över 50 andra språk, vilket gör det perfekt för globala team.

Brain MAX kan också söka i dina mötesanteckningar och dokument på plattformar som Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint och alla anslutna appar. Utöver sökfunktionen konsoliderar den funktionerna hos flera AI-verktyg, såsom ChatGPT, Claude och Gemini, till en enda intelligent plattform som är redo för företag.

Växla mellan de bästa AI-modellerna inifrån ClickUp med hjälp av Brain MAX.

Om du är redo att överge AI-spridningen, använda din röst för att få jobbet gjort, skapa dokument, tilldela uppgifter till teammedlemmar och mycket mer, prova Brain MAX.

Dokument som håller ditt arbete superorganiserat

Samarbeta kring mötesinnehåll i ClickUp Docs

Allt mötesinnehåll, sammanfattningar och transkriptioner lagras i ett privat ClickUp Docs. Dessa dokument stöder avancerad formatering, gemensam redigering och taggning, vilket gör det enklare att organisera och komma åt mötesprotokoll mellan olika team.

Ett kundframgångsteam kan till exempel gå tillbaka till onboarding-samtal, lägga till kontextuella anteckningar och spara allt i kundens mapp för att få en smidig översikt.

Släpp loss kraften i ClickUp Brain

Använd ClickUp Brain för att söka i transkriptioner och mötesanteckningar

Om du letar efter en specifik uppföljning från ett tidigare möte kan ClickUp Brain, den integrerade AI-assistenten, hjälpa dig.

Ställ en fråga som "Vad diskuterades om lanseringen under andra kvartalet?" så visas omedelbart relevanta punkter från tidigare transkriptioner. Detta är särskilt användbart för team som hanterar flera projekt eller har ett stort antal möten.

ClickUp-mall för mötesprotokoll

För att effektivisera anteckningsarbetet ytterligare erbjuder ClickUp Meetings olika mallar för mötesanteckningar.

ClickUp-mallen för mötesprotokoll hjälper till att standardisera hur ditt team fångar upp och organiserar diskussioner. Mallen innehåller särskilda avsnitt för dagordningspunkter, beslut och uppföljningar, vilket hjälper teamen att dokumentera möten på ett tydligt och konsekvent sätt.

Få gratis mall Strukturera och organisera möten med hjälp av ClickUp-mallen för mötesprotokoll.

ClickUps bästa funktioner

Transkribera möten på flera språk: Låt ClickUp automatiskt upptäcka värdens språk och generera korrekta anteckningar på över 15 språk.

Anpassa din dag: Använd Använd ClickUp Calendar för att prioritera uppgifter och blockera tid för fokus baserat på din arbetsbelastning.

Delta i samtal med ett klick: Starta Zoom-, Meet- eller Teams-möten direkt från ClickUp.

Var förberedd inför möten: Få påminnelser i god tid så att du aldrig blir överraskad inför ett samtal.

Planera smartare: Visa teamkalendrarna sida vid sida för att hitta mötestider som passar alla.

Dela resultaten direkt: Be ClickUp Brain att publicera sammanfattningar och åtgärdspunkter direkt i Be ClickUp Brain att publicera sammanfattningar och åtgärdspunkter direkt i ClickUp Chat -kanaler för snabb uppföljning och synlighet.

Begränsningar för ClickUp

Nya användare kan behöva tid för att vänja sig vid ClickUps gränssnitt och utbud av funktioner.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 450 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Denna Reddit-recension säger egentligen allt:

Jag var först tveksam till ClickUp Brain, det verkade bara vara ännu en AI-gimmick. Men det har räddat mig från en del tråkiga skrivuppgifter, särskilt när jag behöver sammanfatta långa e-postmeddelanden från kunder eller börja skriva ett utkast. Det är inte perfekt, men hjälpsamt när jag är överhopad med arbete. AI-anteckningsfunktionen var en riktig överraskning. Vi brukade tappa bort så många åtgärdspunkter efter möten, men nu fångar den upp allt och tilldelar uppgifter automatiskt. Uppföljningen har blivit märkbart bättre. Som med allt annat tog det lite tid att vänja sig, och det finns fortfarande stunder när det känns lite klumpigt. Men när jag ser tillbaka på hur vi arbetade tidigare skulle jag inte vilja gå tillbaka. ​​​​​​​​​​​​​​​​

Jag var först tveksam till ClickUp Brain, det verkade bara vara ännu en AI-gimmick. Men det har räddat mig från en del tråkiga skrivuppgifter, särskilt när jag behöver sammanfatta långa e-postmeddelanden från kunder eller börja skriva ett utkast. Det är inte perfekt, men hjälpsamt när jag är överhopad med arbete. AI-anteckningsfunktionen var en riktig överraskning. Vi brukade tappa bort så många åtgärdspunkter efter möten, men nu fångar den upp allt och tilldelar uppgifter automatiskt. Uppföljningen har blivit märkbart bättre. Som med allt annat tog det lite tid att vänja sig, och det finns fortfarande stunder när det känns lite klumpigt. Men när jag ser tillbaka på hur vi arbetade tidigare skulle jag inte vilja gå tillbaka. ​​​​​​​​​​​​​​​​

📮 ClickUp Insight: Enligt vår undersökning om mötes effektivitet deltar nästan 40 % av respondenterna i mellan 4 och 8+ möten per vecka, där varje möte varar upp till en timme. Detta motsvarar en enorm mängd kollektiv tid som ägnas åt möten i hela organisationen. Tänk om du kunde få tillbaka den tiden? ClickUps integrerade AI Notetaker kan hjälpa dig att öka produktiviteten med upp till 30 % genom omedelbara mötesreferat, medan ClickUp Brain hjälper till med automatiserad uppgiftskapning och strömlinjeformade arbetsflöden, vilket förvandlar timmar av möten till praktiska insikter.

🎥 Se vår jämförelse mellan Wispr Flow, Superwhisper, ClickUp och andra röstdikteringsverktyg:

2. Otter. ai (Bäst för snabba anteckningar under livekonversationer)

via Otter.ai

Otter. a i är en populär assistent för anteckningar. Dess realtidstranskription är exakt och visar talar-ID och tidsstämplar, så att du alltid vet vem som sa vad och när.

Ännu bättre? Otter kan automatiskt ansluta sig till dina Zoom-, Google Meet- eller Microsoft Teams-möten (ja, även om du inte är där), och med dess mobilapp kan du fånga upp konversationer direkt, även offline. Dessutom kan verktygets inbyggda AI-chatt ta fram uppföljningar eller till och med skriva sammanfattande e-postmeddelanden.

Otter. ai bästa funktioner

Skapa anpassade ordlistor för branschspecifika termer så att transkriptionerna korrekt fångar upp teknisk jargong utan frekventa korrigeringar.

Skapa automatiska sammanfattningar som identifierar viktiga beslut och nästa steg utan manuell granskning.

Samarbeta genom delade arbetsytor där teamen kan markera text och lägga till kontextuella anteckningar.

Hitta specifik information från månader av möten med hjälp av omfattande sökfunktioner.

Otter. ai begränsningar

Noggrannheten minskar i möten där flera talare pratar samtidigt.

Saknar inbyggd integration med projektledningsverktyg.

Otter. ai-prissättning

Gratis

Pro: 16,99 $/månad per användare

Företag: 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Otter. ai betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 290 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 90 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Otter.ai?

Här är vad en G2-recensent hade att säga:

Det jag gillar mest med Otter är att jag kan ägna min fulla uppmärksamhet åt dem jag pratar med i ett samtal, utan att behöva göra anteckningar hela tiden. Samtalen blir mer fria, jag kan ställa fler frågor och få fram mycket mer information, eftersom jag vet att Otter gör anteckningar och spelar in ett ljudtranskript.

Det jag gillar mest med Otter är att jag kan ägna min fulla uppmärksamhet åt dem jag pratar med i ett samtal, utan att behöva göra anteckningar hela tiden. Samtalen blir mer fria, jag kan ställa fler frågor och få fram mycket mer information, eftersom jag vet att Otter gör anteckningar och spelar in ett ljudtranskript.

💡 Proffstips: Innan mötet, tilldela varje person en roll: Drivande, Godkännande, Bidragande eller Informerad. AI kan hjälpa till att identifiera bidragande från tidigare möten eller projektdokument. Nu slipper ni trampa varandra på tårna.

3. Sembly AI (Bäst för att extrahera åtgärdsbara uppgifter från möten)

via Sembly AI

Tänk på Sembly som ett AI-transkriptionsverktyg som automatiskt identifierar åtgärdspunkter, beslut och uppföljningar. Så medan du avslutar ett samtal sammanfattar det nästa steg.

Det som skiljer det från andra är dess djupa integration med projektledningsverktyg. Det innebär att insikter från mötena direkt överförs till dina arbetsflöden. Lägg till sentimentanalys, stöd för flera språk och kraftfulla sökverktyg, så blir verktyget en strategisk hjälpreda.

Sembly AI:s bästa funktioner

Omvandla diskussionspunkter till spårbara uppgifter som integreras med projektledningssystem.

Navigera i mötesinspelningar med hjälp av ämnesmarkörer som automatiskt identifierar ämnesbyten.

Få AI-genererade sammanfattningar som lyfter fram viktig information och nödvändiga uppföljningar.

Skapa en sökbar kunskapsbas organiserad efter projekt, team eller diskussionsämne.

Begränsningar för Sembly AI

Krav på kalenderåtkomst väcker potentiella integritetsfrågor

Taligenkänning har svårt med starka accenter och specialiserad terminologi.

Priser för Sembly AI

Gratis

Professional: 15 $/månad

Team: 29 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Sembly AI-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 40 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

via Fireflies.ai

Fireflies. ai fokuserar på att göra dina möten sökbara och smarta. Dess verkliga styrka ligger i dess ämnes- och sentimentanalys; du kan söka efter "budgetuppdateringar", "positiv feedback" eller "deadlines" i dussintals transkriptioner, och verktyget kommer att visa de exakta ögonblicken.

Det organiserar också ditt mötesinnehåll med automatiska taggar och teman, vilket gör det enklare att följa konversationer över tid. Delade arbetsytor, teamanteckningar och skapande av uppgiftslistor hjälper Fireflies att förvandla dina möten till en levande kunskapsbas.

Fireflies. ai bästa funktioner

Skicka möteshöjdpunkter direkt till teamkanaler så att insikterna når dina teammedlemmar utan att du behöver byta plattform.

Skapa anpassade spårare för specifika termer eller ämnen som sammanställer relaterade diskussioner från flera möten.

Filtrera konversationsarkiv med hjälp av AI-driven kategorisering som automatiskt grupperar liknande innehåll.

Få snabb och exakt ljudtranskription från möten i Zoom, Teams och Meet med din Chrome-tillägg.

Fireflies. ai begränsningar

Ämnesdetektering fungerar inte konsekvent i olika typer av konversationer.

Begränsade alternativ för anpassning av terminologi, till skillnad från Fireflies.ai-alternativ.

Fireflies. ai-prissättning

Gratis

Pro: 18 $/månad per användare

Företag: 29 $/månad per användare

Företag: 39 $/månad per användare

Fireflies. ai betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (645+ recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

🧠 Kul fakta: Anteckningar är en gammal sed. Forntida egyptier dokumenterade händelser med hieroglyfer, medan romerska skrivare uppfann tidiga former av stenografi för att kunna följa med i offentliga tal.

5. Grain AI (Bäst för att skapa delbara videohöjdpunkter)

via Grain AI

Har du ett snabbt arbetsflöde? Istället för att skicka en fullständig 60-minutersinspelning kan du klippa ut 90 sekunders höjdpunkter och dela dem med ditt team med hjälp av Grain AI. Oavsett om det är en kunds aha-upplevelse eller ett projektbeslut, gör verktyget det enkelt att fånga och dela just det som är viktigt.

Du får också live-transkription, sökbara arkiv och integrationer med Slack och Teams. Det är fördelaktigt för säljare och kundansvariga som vill hålla intressenterna informerade utan att överväldiga dem med hela återuppspelningar.

Grain AI:s bästa funktioner

Skapa videoklipp direkt under aktiva möten som kan delas omedelbart med beslutsfattare.

Sammanställ ämnesspecifika videosamlingar som samlar relaterade diskussioner från olika möten.

Skapa samarbetsbibliotek där teammedlemmarna kan lägga till kontext genom anteckningar och kategoritaggar.

Distribuera professionella höjdpunkter med ditt varumärke till kunder via säkra visningssidor.

Begränsningar för Grain AI

Full funktionalitet kräver Zoom-integration.

Videobearbetning kräver betydande bandbredd och lagringsresurser.

Priser för Grain AI

Gratis

Startpaket: 19 $/månad per användare

Företag: 39 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Grain AI-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (295+ recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Grain AI?

En G2-recension uttrycker det så här:

Grain kan noggrant fånga mötesanteckningar och transkriptioner. Supportteamet är också mycket effektivt och onboarding-systemet. Det är också mycket enkelt att integrera och ansluta till andra teammedlemmar... kanske om de tillåter minst 25 mötesinspelningar på de gratislicenserna istället för de nuvarande 20.

Grain kan noggrant fånga mötesanteckningar och transkriptioner. Supportteamet är också mycket effektivt och onboarding-systemet. Det är också mycket enkelt att integrera och ansluta till andra teammedlemmar... kanske om de tillåter minst 25 mötesinspelningar på de gratislicenserna istället för de nuvarande 20.

💡 Proffstips: Ett möte utan syfte är bara kalenderbråk. Bestäm om det är för brainstorming, beslutsfattande eller uppdateringar, och låt sedan din AI-assistent automatiskt generera en mötesagenda baserad på e-postmeddelanden eller chattar.

6. Avoma (bäst för försäljnings- och kundframgångsmöten)

via Avoma

Avoma omvandlar ljudfiler från dina möten till skriftlig text och insiktsfulla analyser, vilket gör det till mer än bara en AI-transkriptionstjänst. Den stöder flera språk (över 40), kundschemaläggning och lead-routing.

Men det som skiljer verktyget från andra är dess coaching och prestationsanalys.

Säljchefer och teamledare kan se samtalsförhållanden, spåra hur säljarna hanterar invändningar och använda insikter för att ge specifik feedback. Tänk på det som en mötesassistent som fokuserar på att hjälpa ditt team att växa, inte bara ta anteckningar.

Avomas bästa funktioner

Spåra känslomässiga signaler och engagemangsnivåer under möten med hjälp av sentimentanalys.

Jämför teamets prestanda med riktmärken från framgångsrika interaktioner för att identifiera utbildningsbehov.

Få AI-baserade coachningsförslag baserade på konversationsmönster och beprövade försäljningstekniker.

Skapa handböcker från de mest framgångsrika mötena som hjälper dig att uppnå liknande resultat.

Avomas begränsningar

Funktionerna är främst avsedda för försäljningssammanhang och har begränsad tillämpning i andra avdelningar.

Det krävs en teknisk installation för CRM-integration.

Avoma-priser

Startup: 29 $/månad per användare

Organisation: 39 $/månad per användare

Företag: 39 $/månad per användare

Avoma-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (1 335+ recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

🔍 Visste du att? Roberts regler för ordning, som fortfarande används idag för att genomföra produktiva möten, skrevs på 1800-talet för att hjälpa till att organisera kyrkomöten. Innan dess pratade alla bara... över varandra.

7. Fathom (bäst för kostnadsfria AI-mötesassistentfunktioner)

via Fathom

Fathom gör möten enkla och, överraskande nog, gratis. Det ansluter sig till dina Zoom-, Meet- eller Teams-samtal, spelar in dem och skriver en omedelbar sammanfattning så att du slipper göra det. AI-mötesverktyget synkroniserar till och med anteckningar, textrutor och uppgifter direkt till ditt CRM-system, utan extra klick.

Varför ska du använda det? Det ger dig omedelbara videoklipp från specifika delar av ett möte. Vill du dela just den delen där din kund sa: "Låt oss gå vidare"? Klipp ut den och skicka den.

Utforska de bästa funktionerna

Ställ frågor på naturligt språk om tidigare möten för att hitta specifik information utan att behöva skanna igenom transkriptioner.

Markera viktiga ögonblick under live-diskussioner som automatiskt sammanställs till sammanfattningar av höjdpunkter.

Få sammanfattningar via e-post direkt efter mötet utan extra klick.

Förstå begränsningarna

Färre integrationsalternativ jämfört med alternativ som är inriktade på företag.

Sammanfattningens kvalitet beror i hög grad på mötets struktur och tydlighet.

Förstå prissättningen

Gratis

Premium: 19 $/månad per användare

Team Edition: 29 $/månad per användare

Team Edition Pro: 39 $/månad per användare

Förstå betyg och recensioner

G2: 5/5 (4 945+ recensioner)

Capterra: 5/5 (735+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Fathom?

En Reddit-användare delade med sig av följande feedback:

Som byrå är vi stora fans av Fathom. Gränssnittet är väldigt enkelt, så vi kan snabbt ta fram rapporter om trafik, konverteringar eller användarbeteende utan att behöva leta igenom en massa onödig information. Det är också enkelt att dela länkar med frilansare, så det krävs inget extra arbete för att få dem att komma igång.

Som byrå är vi stora fans av Fathom. Gränssnittet är väldigt enkelt, så vi kan snabbt ta fram rapporter om trafik, konverteringar eller användarbeteende utan att behöva leta igenom en massa onödig information. Det är också enkelt att dela länkar med frilansare, så det krävs inget extra arbete för att få dem att komma igång.

8. MeetGeek (Bäst för automatiserad mötesdokumentation)

via MeetGeek

MeetGeek spelar in och transkriberar möten, även de du missar, och skickar dig en sammanfattning via e-post några minuter efteråt.

Det går längre än bara att fånga upp information: MeetGeek stöder privata anteckningar, talarspårning, prestationsmått och analys av mötestrender. Med integrationer i över 7 000 appar, inklusive CRM-system och uppgiftshanterare, är det byggt för team som vill att varje möte ska driva arbetet framåt, inte bara bli en hög med digitala dokument.

MeetGeeks bästa funktioner

Dela mötesanteckningar automatiskt baserat på anpassningsbara regler och deltagargrupper.

Hoppa direkt till relevanta delar av längre inspelningar med hjälp av AI-genererade kapitelmarkörer.

Övervaka konversationsstatistik, inklusive fördelningen av talartid mellan teammedlemmarna.

Markera viktiga diskussionspunkter som sammanställs i lättöverskådliga avsnitt med höjdpunkter.

Begränsningar för MeetGeek

Formaten för mötesreferat erbjuder minimala anpassningsmöjligheter.

Begränsat urval av tredjepartsintegrationer

Priser för MeetGeek

Gratis

Pro: 19 $/månad per användare

Företag: 39 $/månad per användare

Företag: 59 $/månad per användare

MeetGeek-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (445+ recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om MeetGeek?

Direkt från en Reddit-recension om detta Superwhisper-alternativ:

Om du vill ha ett verktyg som sammanfattar och skapar mötesprotokoll som fångar de mest relevanta detaljerna från dina möten bör du prova MeetGeek. Du kan till och med anpassa mallar för att generera mötesprotokoll som fångar specifik information för dig. Sedan kan du enkelt söka efter nyckelord för att hitta dem eller synkronisera dem automatiskt till andra verktyg som du använder (t.ex. Notion, Slack, etc.)

Om du vill ha ett verktyg som sammanfattar och skapar mötesprotokoll som fångar de mest relevanta detaljerna från dina möten bör du prova MeetGeek. Du kan till och med anpassa mallar för att generera mötesprotokoll som fångar specifik information för dig. Sedan kan du enkelt söka efter nyckelord för att hitta dem eller synkronisera dem automatiskt till andra verktyg som du använder (t.ex. Notion, Slack, etc.)

🧠 Kul fakta: Termen mötesprotokoll kommer från latinets minuta scriptura, som betyder ”små anteckningar”, vilket är logiskt med tanke på hur snabbt man kan glömma dem om man inte skriver ner dem.

9. tl;dv (Bäst för att demokratisera mötesinspelningar)

via tl;dv

tl;dv (Too Long; Didn’t View) är perfekt för sälj- och kundtjänstteam som behöver insikter. Denna AI-assistent transkriberar, översätter och sammanfattar automatiskt samtal, men dess verkliga styrka ligger i coachningen. Den markerar hur väl säljarna följde spelplanen, hanterade invändningar och presterade under mötena.

Det sammanställer och delar också "bästa ögonblick"-klipp för att hjälpa team att lära sig av verkliga konversationer. Med tät CRM-integration och stöd för över 30 språk förvandlar tl;dv möten till en intäktsgenererande feedbackloop.

tl;dv bästa funktioner

Starta inspelningar direkt via webbläsartillägg som är kompatibla med flera mötesplattformar.

Dela specifika samtalsavsnitt utan att ladda ner eller redigera videofiler.

Organisera relaterade inspelningar automatiskt i teamutrymmen baserat på projekt eller avdelningar.

Meddela teammedlemmar om relevanta diskussionspunkter genom direktnämningsfunktioner.

tl;dv-begränsningar

Längre bearbetningstider för längre mötesinspelningar

Sökfunktionen fungerar bättre med nyare innehåll än med historiska arkiv.

tl;dv-prissättning

Gratis

Pro: 29 $/månad per användare

Företag: 98 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

tl;dv betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 300 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

10. Tactiq (Bäst för budgetmedvetna Google Meet-användare)

via Tactiq

Tactiq fångar upp åtgärdspunkter medan du diskuterar dem. Det fungerar i Zoom, Google Meet och Microsoft Teams, så att du kan ta anteckningar med tidsstämpel som länkar direkt till transkriberade moment.

Du kan markera viktiga punkter, tilldela åtgärder och samarbeta kring anteckningar under mötet, inte efteråt. Allt synkroniseras med Google Docs eller Slack, vilket gör överlämningen smidig. Detta Superwhisper-alternativ är perfekt för team som vill lämna mötet redan organiserade, och kanske till och med lite före.

Tactiqs bästa funktioner

Se live-transkription direkt i Google Meet-gränssnittet samtidigt som du kan fokusera på deltagarna.

Överför hela mötesprotokollet direkt till Google Docs för omedelbar redigering och distribution.

Samarbeta med transkriptioner genom delade kommentarer och reaktionsmarkörer från teammedlemmarna.

Sammanställ automatiskt markerade avsnitt till koncisa mötesreferat.

Begränsningar för Tactiq

Google Meets fokus begränsar användbarheten för team som använder flera plattformar.

Begränsade analysfunktioner jämfört med dedikerade verktyg för mötesinformation

Priser för Tactiq

Gratis

Pro: 12 $/månad per användare

Team: 20 $/månad per användare

Företag: 40 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Tactiq-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Tactiq?

En Reddit-användare sammanfattade det så här:

Jag har använt Tactiq för detta på jobbet, och det har varit otroligt hjälpsamt. Det integreras med plattformar som Google Meet och fångar upp viktiga detaljer och åtgärdspunkter, vilket verkligen sparar tid, särskilt vid möten som följer tätt efter varandra. Definitivt värt att kolla in!

Jag har använt Tactiq för detta på jobbet, och det har varit otroligt hjälpsamt. Det integreras med plattformar som Google Meet och fångar upp viktiga detaljer och åtgärdspunkter, vilket verkligen sparar tid, särskilt vid möten som följer tätt efter varandra. Definitivt värt att kolla in!

💡 Proffstips: Håll mötet fokuserat med 4D:s: Besluta, Diskutera, Demonstrera, Delegera. Börja med vilka beslut som måste fattas, diskutera utmaningar, demonstrera framsteg (om det finns några) och delegera nästa steg. AI kan logga och spåra varje "D" under mötets gång.

Gå vidare från transkriptioner med ClickUp

Det är användbart att fånga upp vad som sades under ett möte, men det är att fånga upp vad som behöver göras härnäst som verkligen driver framsteg. Superwhisper erbjuder visserligen gedigen stöd för röst-till-text och generering av undertexter, men saknar den bredare funktionalitet som växande team behöver för att hålla sig samordnade och agera snabbt.

För team som vill samla möten, uppgifter och samarbete i ett organiserat system är ClickUp en komplett lösning.

Med avancerad teknik som AI Notetaker, Docs och skapande och översättning av uppgifter i realtid omvandlar ClickUp mänskliga konversationer och idéer under föreläsningar, poddar och möten till handling utan att missa ett enda ögonblick.

Registrera dig för ClickUp idag! ✅