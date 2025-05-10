Topp 10 alternativ till Coast App för bättre teamhantering

Coast är ett populärt val för teamkommunikation, uppgiftshantering och schemaläggning, särskilt för småföretag.

Men om du någonsin har fastnat på sidan "verifiera att du är människa" eller väntat på "verifiering lyckades, väntar", vet du hur frustrerande användarupplevelsen kan vara ibland.

Oavsett om du letar efter bättre anslutningssäkerhet, smidigare arbetsflöden eller helt enkelt en kraftfullare plattform för att slutföra inloggningsverifieringar snabbare, har du kommit rätt.

I det här blogginlägget presenteras de 10 bästa alternativen till Coast App som erbjuder mer flexibla funktioner för teamkommunikation, schemaläggning och projektledning.

Vad ska du leta efter i alternativ till Coast App?

Coast App erbjuder en enkel lösning för hantering av frontlinjeteam, men många företag växer ur dess grundläggande funktioner när deras verksamhet blir mer komplex. Låt oss titta på några av de vanligaste problemen:

Begränsad anpassningsbarhet : Appen saknar flexibilitet för team som behöver mer skräddarsydda arbetsflöden eller uppgiftsstrukturer.

Funktionsbrister : Coast erbjuder inte mer avancerade verktyg som rapporteringspaneler, löneintegration eller tidrapportering utöver grundläggande schemaläggning.

Inte idealiskt för stora team : Perfekt för små grupper, men kanske inte lika bra för större organisationer med komplexa processer.

Integrationsbegränsningar: Det är svårt att ansluta till många populära affärsplattformar, vilket kan vara ett hinder för team som är beroende av bredare teknikstackar.

Om du stöter på något av dessa hinder kan alternativen till Coast i denna guide ge dig en mer smidig och skalbar upplevelse.

🧠 Visste du att? Över 80 % av den globala arbetskraften är ”skrivbordsfria” – de arbetar inom branscher som hälso- och sjukvård, byggnad, hotell- och restaurang samt logistik.

📊 De 10 bästa alternativen till Coast App i korthet

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Priser ClickUp Allt-i-ett för produktivitet och uppgiftshantering Anpassningsbara vyer, AI-automatisering ✅ Gratis plan tillgänglig✅ Anpassning för små team och företag MaintainX Underhållsteam och spårning av tillgångar Mobil först, SOP-checklistor ✅ Gratis plan tillgänglig✅ Anpassning för små team och företag Connecteam Mobil personalhantering Tidrapportering, schemaläggning, chatt i appen ✅ Gratis provperiod tillgänglig✅ Anpassning för små team och företag 7shifts Schemaläggning för restaurangpersonal Arbetsrättslig efterlevnad, POS-integrationer ✅ Gratis plan tillgänglig✅ Anpassning för små team och företag TimeClock Plus Tid- och närvaroregistrering Biometrisk stämpling, synkronisering av löner ❌ Inget gratisabonnemang BlueFolder Fältserviceledning Kundportaler, återkommande jobb ❌ Inget gratisabonnemang Fiix Underhåll och tillgångsprestanda IoT-kompatibel, förebyggande underhåll ✅ Gratis provperiod tillgänglig✅ Anpassning för små team och företag Flock Teammeddelanden med uppgifter Omröstningar, påminnelser, integrationer ✅ Gratis plan tillgänglig✅ Anpassning för små team och företag Underhåll och skötsel Facilitetshantering PM-kalender, mobilapp för tekniker ✅ Gratis plan tillgänglig✅ Anpassning för små team och företag Doodle Planera möten och evenemang Omröstningsbaserad schemaläggning, 1:1-bokning ✅ Gratis plan tillgänglig för enskilda användare✅ Anpassning för små team och företag

De 10 bästa alternativen till Coast App

Uppgiftshantering och teamkommunikation ser olika ut i olika branscher. Det som fungerar för en restaurang kanske inte passar ett byggteam, och en fastighetsförvaltares behov skiljer sig från en kreativ byrås.

Därför har vi sammanställt en lista över alternativ till Coast App som passar för en rad olika användningsområden, från mobil personalhantering till underhållsspårning, teamplanering och samarbetsprojektplanering. Dyk in och hitta den uppgiftshanteringsprogramvara som passar bäst för ditt användningsområde!

1. ClickUp (bäst för omfattande uppgiftshantering och teamsamarbete)

Prova nu ClickUp Tasks, som drivs av AI, är det ultimata verktyget för att planera, organisera och fördela arbete utan att missa något.

ClickUp är allt-i-ett-appen för arbete som kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare. Om Coast känns begränsat till ytlig samordning erbjuder ClickUp ett djupare, mer skalbart sätt att hantera uppgifter, kommunikation och allt däremellan, utan att behöva växla mellan flera verktyg.

ClickUp Tasks är där allt börjar. Du kan dela upp arbetet i detaljerade uppgifter, deluppgifter och checklistor – var och en med ansvariga, prioriteringar, startdatum och beroenden – så att ditt team alltid vet vad som behöver göras härnäst. Du kan till exempel skapa en uppgift där teammedlemmarna måste granska säkerheten och svara omedelbart så snart supportärenden kommer in, så att viktiga delar av arbetsflödet inte förbises.

Dela upp arbetsflöden i spårbara uppgifter med ClickUp Tasks.

Oavsett om ditt team arbetar bättre med en lista, en tavla i Kanban-stil, en kalender eller ett Gantt-diagram, kan du med ClickUps anpassade vyer se ditt arbete på det sätt som passar dig bäst. Är du för trött för att manuellt skapa uppgifter, fylla i alla fält och tilldela dem till teammedlemmar? Låt ClickUps AI ta över åt dig!

Använd AI Custom Fields för att automatisera projektsammanfattningar, aviseringar, uppdateringar, e-postmeddelanden och mycket mer.

Denna kraftfulla AI, i kombination med ClickUps automatisering, gör det enklare att eliminera repetitiva uppgifter och hjälper till att prioritera arbetet på ett intelligent sätt så att inget faller mellan stolarna. ClickUps AI-drivna schemaläggningsverktyg gör också det tunga arbetet här.

ClickUp Calendar integreras direkt med uppgiftsdeadlines och beroenden, schemalägger automatiskt uppgifter för ditt team och föreslår optimala tidsramar för specifika uppgifter, vilket gör ditt teams schema till en levande del av ditt arbetsflöde istället för en statisk lista.

För team som är redo att gå vidare från grundläggande schemaläggning och chatt erbjuder ClickUp en sammankopplad, heltäckande lösning som håller alla samordnade och allt på ett ställe.

Är du redo att komma igång? ClickUps mall för uppgiftshantering gör att du kan komma igång och skapa smidiga arbetsflöden utan krångel. Med den här mallen kan du se vem som är ansvarig, förfallodatum, beräknad varaktighet och mycket mer. Lägg bara till anpassade fält för saker som budgetar, länkar eller bifogade filer för att ha allt på ett ställe.

Få en gratis mall Optimera dina arbetsflöden med ClickUp Task Management Template.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

Nya användare kan uppleva en viss inlärningskurva med tanke på de omfattande funktionerna.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp:

G2 : 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

För alla organisationer som kämpar med att hantera sina projekt kan ClickUp hjälpa till med uppgiftsamarbete. Med denna programvara kan användarna hålla koll på uppgiftslistorna och arbeta med uppgifterna inom den angivna tiden. Det hjälper också projektledningen att följa projektens övergripande framsteg för att säkerställa att deadlines hålls.

2. MaintainX (Bäst för underhåll och driftsspårning)

via MaintainX

MaintainX är specialutvecklat för underhållsteam som behöver robusta verktyg för spårning och samarbete. Till skillnad från Coast, som fokuserar på allmän teamkommunikation, utmärker sig MaintainX genom att hantera arbetsorder, underhållsscheman och spårning av tillgångar i ett mobilvänligt gränssnitt.

Om du arbetar inom tillverkning, anläggningar eller fälttjänster ger MaintainX ditt team möjlighet att utföra uppgifter, registrera data och hålla alla uppdaterade i realtid, även offline. Med checklistor, formulär och procedurmallar kan teamen slutföra sina uppgifter på ett säkert och konsekvent sätt utan ändlösa diskussioner fram och tillbaka.

MaintainX bästa funktioner

Hantera arbetsorder med en mobilplattform som är utformad för fältteam.

Håll ditt team uppdaterat med realtidsuppdateringar och meddelanden i appen.

Planera förebyggande underhåll och spåra tillgångshistorik utan ansträngning.

Upprätthåll efterlevnaden med hjälp av SOP-checklistor och inspektionsverktyg

Begränsningar för MaintainX

Passar kanske inte team utanför drift eller underhåll.

Priser för MaintainX:

Gratis plan

Essential : 16 $/användare/månad

Premium : 49 $/användare/månad

Företag: Anpassade priser

Betyg och recensioner för MaintainX

G2: 4,8/5 (över 1000 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 800 recensioner)

💡Proffstips: Oavsett vilken app du använder för att hantera dina uppgifter och scheman, se alltid till att kontrollera säkerheten för din anslutning innan du loggar in. Ett pålitligt sätt att göra detta är att aktivera tvåfaktorsautentisering på dina enheter.

3. Connecteam (Bäst för mobil personalhantering)

via Connecteam

Connecteam är ett funktionsrikt alternativ till Coast, särskilt för företag med mobila team eller team utan fasta arbetsplatser. Det kombinerar schemaläggning, tidrapportering, uppgiftshantering och kommunikation i en enda plattform.

Det är särskilt effektivt för branscher som bygg, detaljhandel eller fälttjänster, där teammedlemmarna alltid är på språng. Connecteam erbjuder uppdateringar i realtid, anpassningsbara formulär och en säker inloggningsprocess, vilket eliminerar besväret med förseningar på grund av meddelanden om att "verifiera att du är mänsklig" eller opålitliga inloggningsanslutningar.

Connecteams bästa funktioner

Spåra anställdas arbetstid med GPS-baserade tidsklockor

Skapa teamets scheman med en intuitiv dra-och-släpp-redigerare

Tilldela uppgifter och samla in data med mobila checklistor och formulär

Håll kontakten med ditt team genom chatt och meddelanden i appen.

Begränsningar för Connecteam

Gränssnittet kan kännas komplicerat för nya användare.

Vissa funktioner är låsta bakom högre prisnivåer.

Priser för Connecteam

Gratis provperiod tillgänglig

Basic : 29 $/månad (de första 30 användarna)

Avancerat : 49 $/månad (de första 30 användarna)

Expert : 99 $/månad (de första 30 användarna)

Företag: Anpassade priser

Connecteam-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 2000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2000 recensioner)

Sammantaget har jag haft en mycket positiv upplevelse med Connecteam. Det har gett struktur och tydlighet i vår dagliga verksamhet och gjort teamkommunikationen smidigare än någonsin. Från tidrapportering till uppgifter och uppdateringar finns nu allt på ett och samma ställe. Det har verkligen hjälpt oss att hålla ordning och hålla kontakten, särskilt under hektiska arbetspass.

4. 7shifts (Bäst för schemaläggning av restaurangpersonal)

via 7shifts

7shifts är en högt rankad plattform för schemaläggning och personalhantering som är särskilt utvecklad för restaurangbranschen. Om Coasts allmänna schemaläggningsverktyg känns för grundläggande eller generiska för din snabba miljö, erbjuder 7shifts en mer skräddarsydd upplevelse.

Med dra-och-släpp-schemaläggning, verktyg för efterlevnad av arbetsrättsliga regler och integrerad teamkommunikation hjälper 7shifts till att minska schemaläggningsfel och sista minuten-ändringar av arbetsskift. Det erbjuder även verktyg för medarbetarengagemang, såsom feedback om arbetsskift och prestationsuppföljning – funktioner som hjälper chefer att skapa och upprätthålla ett tillförlitligt schema för teamets verksamhet.

7shifts bästa funktioner

Hantera restaurangpersonal med verktyg som är utvecklade för efterlevnad och prognoser.

Kommunicera med ditt team via inbyggd chatt och meddelanden.

Effektivisera schemaläggningen med skiftbyten, tillgänglighetsuppföljning och ledighetsansökningar.

Få insikter med POS-systemintegrationer för arbetsanalys

7shifts begränsningar

Begränsad funktionalitet utanför livsmedelsbranschen

Rapporteringsfunktioner kan kräva högre prisnivåer.

7shifts priser

Comp : Gratis för restauranger med en enda plats och upp till 30 anställda.

Entrée : 34,99 $/månad per plats

The Works : 76,99 $/månad per plats

Gourmet: Anpassade priser för företagsbehov

7shifts betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1000 recensioner)

5. TimeClock Plus (bäst för tids- och närvaroregistrering)

via Time Clock Plus

TimeClock Plus är perfekt för organisationer som vill skärpa kontrollen över anställdas tidrapportering, närvaro och löneintegration. Det är ett steg upp från Coast när det gäller HR-fokuserade funktioner och ger realtidsöverblick över teamets arbetstimmar, ledighetssaldon och efterlevnad.

Till skillnad från Coast lägger TimeClock Plus tonvikten på ansvarsskyldighet, med verktyg som verifierar närvaro genom biometri, GPS eller geofencing. Chefer kan säkerställa att anställda stämplar in från rätt plats och inte bara klickar på "verifiering lyckad, väntar" på en skärm.

TimeClock Plus bästa funktioner

Spåra anställdas tid i realtid med mobila, kiosk- eller biometriska stämplingssystem.

Hantera ledighetssaldon och upplupna kostnader inom plattformen

Integrera med lönesystem och skapa detaljerade rapporter

Säkerställ efterlevnad av arbetslagar och övertidsregler

Begränsningar för TimeClock Plus

Gränssnittet kan kännas föråldrat för vissa användare.

Kan vara överdimensionerat för mindre team eller nystartade företag.

Priser för TimeClock Plus

Anpassade planer baserade på företagets storlek och funktioner

TimeClock Plus betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om TimeClock Plus?

Jag önskar att det fanns sätt att redigera befintliga rapporter om vad som visas. Dessutom var det en lång process att uppgradera till molnet från vårt befintliga system. Men totalt sett löste det sig och allt blev bra.

⚡️ Rolig fakta: McDonald's nattskift kan ibland vara den mest lönsamma delen av dagen! I livliga stadsområden, särskilt nära nattlivsdistrikt eller 24-timmarsöppna populära platser, kan nattskiftet generera överraskande stora intäkter. Hungriga nattugglor, skiftarbetare och sena leveransbeställningar kan göra köket lika hektiskt som under lunchrusningen, ibland till och med ännu mer hektiskt!

6. BlueFolder (bäst för fältserviceledning)

via BlueFolder

BlueFolder är ett specialiserat verktyg för företag som utför servicearbete på fältet, till exempel IT-tjänster, underhåll av utrustning eller VVS. Medan Coast fokuserar på grundläggande teamkoordinering hjälper BlueFolder dig att hantera kundrelationer, servicehistorik och teknikeruppdrag på ett mer effektivt sätt.

Den stöder onlinekundportaler, schemaläggning av återkommande jobb och mobil åtkomst för fälttekniker, vilket säkerställer att ditt team kan slutföra arbetsorder utan ständiga telefonsamtal eller tekniska problem. Detta gör den idealisk för servicebaserade team som behöver pålitliga, molnbaserade arbetsflöden.

BlueFolders bästa funktioner

Hantera återkommande jobb och spåra arbetsorder från en centraliserad instrumentpanel.

Ge kunderna tillgång till jobbstatus via onlineportaler

Spåra servicehistorik och tillgångar på flera platser

Förse tekniker med uppdateringar i realtid via mobilappen

Begränsningar för BlueFolder

Föråldrad användargränssnitt jämfört med modernare verktyg

Inte avsedd för allmän uppgiftshantering

Priser för BlueFolder

Anpassade priser

BlueFolder betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 80 recensioner)

📮ClickUp Insight: 92 % av arbetstagarna använder inkonsekventa metoder för att spåra åtgärdspunkter, vilket resulterar i missade beslut och försenad genomförande. Oavsett om du skickar uppföljningsmeddelanden eller använder kalkylblad är processen ofta splittrad och ineffektiv. ClickUps lösning för uppgiftshantering säkerställer en smidig omvandling av konversationer till uppgifter, så att ditt team kan agera snabbt och hålla sig samordnat.

7. Fiix (Bäst för underhållsteam och tillgångshantering)

via Fiix

Fiix är ett CMMS (datoriserat underhållshanteringssystem) som är utformat för organisationer som behöver hantera fysiska tillgångar, underhållsuppgifter och utrustningens prestanda. Om du använder Coast för allmän uppgiftshantering men behöver ett verktyg som är specialiserat på hantering av tillgångars livscykel är Fiix ett kraftfullt uppgraderingsalternativ.

Fiix hjälper team att säkerställa säkerheten för deras anslutning under inloggningar, vilket är avgörande för utrustningens drift. Du kan använda det för att schemalägga förebyggande underhåll, spåra reservdelar och enkelt generera detaljerade rapporter.

Fiix bästa funktioner

Hantera underhåll av tillgångar med fullständig spårning av servicehistorik

Planera förebyggande underhåll för att minska driftstopp

Spåra arbetsorder och hantera lager från ett och samma ställe

Anslut IoT-enheter och sensorer för smarta underhållsarbetsflöden

Fiix begränsningar

Kan vara komplicerat för icke-tekniskt kunniga användare

Fiix-priser

Gratis abonnemang

Grundläggande: 45 USD per användare/per månad

Professional: 75 USD per användare/per månad

Företag: Anpassade priser

Flix-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 600 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Fiix?

Jag gillar verkligen hur Fiix sparar information per tillgång, vilket underlättar vid återkommande problem.

8. Flock (Bäst för teamkommunikation och chatt)

via Flock

Flock är ett kommunikationsinriktat alternativ till Coast som erbjuder robusta meddelande- och samarbetsfunktioner för små företag och växande team. Tänk på det som Slack med inbyggd uppgiftshantering – det hjälper team att chatta, tilldela arbete och hålla ordning på konversationer.

Med Flock behöver teamledare inte ständigt fråga andra om teamets tillgänglighet och schemaläggning innan ett beslut fattas – allt kan spåras i realtid i chattråd, omröstningar och påminnelser.

Flock bästa funktioner

Organisera teamkonversationer med hjälp av kanaler, trådar och direktmeddelanden.

Tilldela uppgifter och genomför omröstningar med inbyggda att göra-listor och påminnelser.

Dela filer och starta videokonferenser för effektivt samarbete

Integrera med produktivitetsappar som Trello och Google Drive

Begränsningar för Flock

Mindre populärt än Slack eller Microsoft Teams, så färre integrationer från tredje part.

Begränsad rapportering och analys

Flock-priser

Starter : Gratis för upp till 20 användare

Pro : 249 $/användare/månad

Enterprise: Anpassade priser för stora team

Flock-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 300 recensioner)

9. Maintenance Care (bäst för fastighetsförvaltning)

via Maintenance Care

Maintenance Care är perfekt för anläggningschefer som behöver ett skalbart och lättanvänt CMMS. Det går längre än Coast genom att erbjuda arbetsorderhantering, spårning av tillgångar och en planerare för förebyggande underhåll som är anpassad för byggnadsdrift.

Oavsett om du förvaltar sjukhus, skolor eller kontorslokaler hjälper Maintenance Care dig att skapa en säker kontakt med ditt underhållsteam genom bättre planering och kommunikation, innan du går vidare med kostsamma reparationer.

Underhållsvård – bästa funktioner

Spåra anläggningstillgångar och utrustning på flera platser

Planera förebyggande underhåll med hjälp av en visuell kalender

Acceptera och organisera arbetsorder via en webbaserad förfrågningsportal

Förse tekniker med en mobilapp för att utföra uppgifter på plats

Begränsningar för underhållsvård

Användargränssnittet kan upplevas som klumpigt av vissa användare.

Rapporteringsverktygen är grundläggande i gratisversionen.

Priser för underhållsvård

Gratisversion : Grundläggande funktioner ingår

Enterprise : 225 USD/per användare/per månad

Allt i ett paket: 500 $/per månad

Betyg och recensioner för underhållsvård

G2: 4,6/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 90 recensioner)

10. Doodle (bäst för att schemalägga möten och evenemang)

via Doodle

Om Coasts grundläggande kalenderfunktioner inte uppfyller dina behov erbjuder Doodle ett smart och enkelt sätt att schemalägga möten över tidszoner och team. Det eliminerar kaoset med fram- och återgående e-postmeddelanden genom att låta deltagarna rösta på de bästa tidsintervallen.

För teamledare och chefer som försöker organisera återkommande synkroniseringar, kundsamtal eller veckovisa avstämningar är Doodle ett enkelt och smidigt verktyg som fungerar.

Doodles bästa funktioner

Planera möten enkelt med hjälp av tillgänglighetsverktyg baserade på omröstningar.

Synkronisera mötestider med Google-, Outlook- eller Apple-kalendrar

Automatisera bokningar med en personlig schemaläggningssida

Koordinera gruppmöten eller enskilda möten utan att behöva skicka e-post fram och tillbaka.

Begränsningar för Doodle

Begränsade funktioner för uppgiftshantering

Inte idealiskt för komplexa arbetsflöden

Priser för Doodle

Gratis : Grundläggande schemaläggningsfunktioner för enskilda användare

Pro : 14,95 $/användare/månad

Team : 19,95 $/användare/månad

Företag: Anpassade priser

Doodle-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 2000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Doodle?

Med Doodle kan alla i ditt team ange sin tillgänglighet och du kan se allt i en översikt. När du försöker boka ett möte får du reda på när alla är tillgängliga utan att du behöver tänka på det själv.

Sluta med Coast. Optimera dina arbetsflöden med ClickUp.

Oavsett om du behöver avancerad schemaläggning, smartare teamkommunikation eller skalbar spårning av tillgångar, beror det rätta alternativet till Coast-appen på ditt specifika användningsfall.

Om du letar efter en allt-i-ett-plattform för uppgiftshantering, schemaläggning, automatisering och samarbete, utmärker sig ClickUp med oöverträffad flexibilitet, anpassningsbara funktioner och AI-drivna verktyg.

Vill du ha hjälp med att hantera ditt team mer effektivt? ✅ Prova ClickUp gratis.