De 11 bästa alternativen och konkurrenterna till Guidde 2025

Du har fått i uppdrag att skapa en steg-för-steg-guide för ditt team. Du behöver ett videodokumentationsprogram som enkelt kan spela in processer på skärmen, lägga till anteckningar och exportera i flera format – allt utan en brant inlärningskurva.

Visst, det finns Guidde. Det är ett värdefullt verktyg för att göra allt detta. Men om du letar efter alternativa verktyg med avancerade redigeringsfunktioner, anpassad branding eller interaktiva element, har du kommit till rätt ställe.

Oavsett om det gäller användarintroduktion, produktdokumentation eller utbildningsmaterial kan rätt verktyg göra stor skillnad.

Låt oss utforska 11 av de bästa alternativen till Guidde som hjälper dig att skapa professionella videor, publicera programvarudokumentation och hålla användarnas engagemang högt – allt med bara några få klick.

Vad ska du leta efter i Guidde-alternativ?

I takt med att produktutbildningen utvecklas måste videodokumentationsverktyg erbjuda professionella, skalbara lösningar. Här är vad du ska leta efter i Guidde-alternativ:

Professionell videoproduktion : Välj ett verktyg med avancerade redigeringsfunktioner, tydlig berättarröst, smidiga animationer och precis videostrukturering för att öka tydligheten. Automatiserade : Välj ett verktyg med avancerade redigeringsfunktioner, tydlig berättarröst, smidiga animationer och precis videostrukturering för att öka tydligheten. Automatiserade utbildningsvideor säkerställer konsekvens och effektivitet.

AI-förbättring : Leta efter AI-genererad text, automatisk bildtext och smart sammanfattning för att effektivisera arbetsflöden. De bästa verktygen använder : Leta efter AI-genererad text, automatisk bildtext och smart sammanfattning för att effektivisera arbetsflöden. De bästa verktygen använder AI för dokumentation för att förfina manus, automatisera redigeringar och optimera tydligheten – system för att kringgå detekteringssystem är ett plus.

Export i flera format : Säkerställ kompatibilitet med olika filtyper, upplösningar och inbäddningsalternativ för att maximera räckvidden utan att kompromissa med kvaliteten.

Teamsamarbete : AI-genererat innehåll bör integreras med delade arbetsytor, vilket möjliggör smidigt teamsamarbete utan att ersätta mänsklig övervakning.

Företagssäkerhet : Prioritera kryptering, : Prioritera kryptering, AI-detektering och revisionsspår för att skydda innehåll och förhindra obehörig åtkomst.

Marknadsföringsklart innehåll: Välj ett verktyg med interaktiva element för att skapa engagerande, delbara videor, vilket ökar produktanvändningen och : Välj ett verktyg med interaktiva element för att skapa engagerande, delbara videor, vilket ökar produktanvändningen och videoproduktionen för projektledning.

De bästa alternativen till Guidde i korthet

Verktyg Bästa funktioner Bäst för Priser ClickUp AI-driven videoskriptgenerator och innehållsskapande Skärminspelning och omedelbar transkription Integrerade dokument, mallar och projektledning Sömlöst samarbete och automatisering Privatpersoner, småföretag, medelstora företag, storföretag Gratis plan; 30 dagars gratis provperiod; Anpassning tillgänglig för företag Scribe AI-driven steg-för-steg-guide med anteckningar, skärmdumpar och instruktioner Anpassningsbara mallar Export i flera format (PDF, HTML, video) Privatpersoner, småföretag, medelstora företag Gratis plan tillgänglig; Betalda planer för avancerade funktioner; Anpassning för team Loom Snabb videoinspelning och delningAutomatiska sammanfattningar och borttagning av fyllnadsordIntegrationer med arbetsverktygKonvertera videor till SOP:er Privatpersoner, småföretag, medelstora företag, storföretag Gratis plan tillgänglig; Gratis provperiod för betalda planer; Anpassade priser för företag Confluence Strukturerad kunskapsbas för företaget 75+ anpassningsbara mallar Samarbete i realtid Jira-integration Småföretag, medelstora företag och storföretag Gratis plan tillgänglig; Gratis provperiod för betalda planer; Anpassning för företag Notion Flexibla dokument, wikis och projektpanelerAI-assisterad innehållsskapandeStöd för flera språkAnpassning med dra-och-släpp-funktion Privatpersoner, småföretag, medelstora företag, storföretag Gratis plan tillgänglig; Gratis provperiod för betalda planer; Anpassning för företag Trainual AI-driven SOP och skapande av utbildningsdokumentStrukturerade mappar och anpassade utbildningsvägarProgressspårning och certifiering Småföretag, medelstora företag Gratis provperiod tillgänglig; Anpassning för företag Snagit Helsidesscrollning Video- och skärmdumpsanteckningar Förinställningar och genvägar för arbetsflödet Molnsynkronisering Privatpersoner, småföretag Gratis provperiod tillgänglig; Priser för utbildning och företag; Anpassning för företag Tango Realtidsregistrering av arbetsflödenKlickbara genomgångar i appenAnalys av guideanvändningFästa tips och anteckningar Småföretag, medelstora företag Gratis plan tillgänglig; Gratis provperiod för betalda planer; Anpassade priser för företag Camtasia Avancerad videoredigeringssvitInteraktiva frågesporter och calloutsGrön skärm och övergångarLjud- och voiceover-verktyg Småföretag, medelstora företag, storföretag Gratis provperiod tillgänglig; Anpassning för företag FlowShare Automatisk dokumentation av arbetsflödenMassredigering och mallar för varumärkesprofileringExport i flera format (PDF, PPTX, HTML)Sudda känslig information Småföretag, medelstora företag Gratis provperiod tillgänglig; anpassade priser för företag. Zight Omedelbar skärminspelning och delningKommentarer och skapande av GIF-filerMolnbaserad delningIntegrationer med Slack, Jira och Trello Privatpersoner, småföretag, medelstora företag Gratis plan tillgänglig; Gratis provperiod för betalda planer; Anpassade priser för företag

De 11 bästa alternativen till Guidde

Låt oss dyka djupare in i de viktigaste funktionerna, fördelarna, begränsningarna, priserna och betygsättningarna för att upptäcka vilket Guidde-alternativ som passar dig bäst:

1. ClickUp (bäst för AI-innehållsgenerering och optimering av arbetsflöden)

Spela in, dela och organisera skärminspelningar utan att lämna din arbetsyta med ClickUp Clips.

Om du letar efter ett alternativ till Guidde som kombinerar AI-driven, omfattande videodokumentation med smidig samverkan är ClickUp ett av de bästa alternativen. Denna allt-i-ett-app för arbete är mer än en traditionell videodokumentationsprogramvara; den hjälper team, från nystartade företag till globala koncerner, att vara produktiva.

ClickUp Clips är ett smidigt, samarbetsinriktat och kostnadseffektivt alternativ till fristående verktyg för videoinspelning. Det samlar all din videokommunikation och feedback på ett och samma ställe.

Det låter dig spela in och dela skärminspelningar utan att behöva skriva långa förklaringar eller jonglera med flera olika videodokumentationsverktyg.

Oavsett om du går igenom uppgifter, ger användarfeedback eller skapar förklarande videor, gör Clips det enkelt och effektivt, perfekt för utbildningsmaterial, steg-för-steg-guider och användarintroduktioner. Du kan också spela in och skicka ljudklipp för snabb feedback eller instruktioner.

ClickUp Clips integreras också med ClickUp Brain, vilket gör dina inspelningar ännu mer användbara. När du är klar med inspelningen transkriberar ClickUp Brain automatiskt videon, så att du kan söka efter viktiga detaljer utan att behöva gå igenom hela klippet – perfekt för att återkomma till användarfeedback, projektanteckningar eller utbildningsmaterial.

Förfina ditt skrivande med ClickUp Brain, en AI-driven assistent som är anpassad efter din arbetsstil.

Medan Guidde fokuserar på skärminspelning går ClickUp Brain ett steg längre med sin Video Script Generator, som hjälper dig att skapa manus som passar din videos syfte, målgrupp och ton. Istället för att börja från scratch får du AI-drivna förslag som känns polerade men ändå naturliga.

Utöver att skriva finjusterar ClickUp Brain grammatik, tydlighet och engagemang, så att dina manus verkligen når fram till din publik – något som Guidde inte erbjuder. Och om du fastnat i dina idéer kan dess AI-skrivhjälp för videomarknadsföring ge dig nya koncept och unika berättelser som hjälper ditt innehåll att sticka ut.

Skapa innehåll och bygg upp ditt företags kunskapsbas tillsammans med ClickUp Docs.

Andra funktioner i ClickUp som gör det till ett starkt alternativ till Guidde är ClickUp Docs, som effektiviserar samarbete, AI-assisterad utkastsskrivning och innehållsorganisation. Du kan enkelt förbättra dokument med länkar, tabeller, bokmärken och anpassningsbar formatering för ett strukturerat, användarvänligt gränssnitt.

Den inbyggda plagieringskontrollen säkerställer att ditt innehåll förblir unikt.

Utöver videodokumentation erbjuder ClickUp en rad mallar för att skriva innehåll för marknadsföringsstrategier, kampanjhantering och evenemangsplanering.

ClickUp Video Production Template förenklar till exempel den ofta komplexa och tidskrävande processen med videoproduktion. Denna mall håller allt organiserat och på rätt spår, från planering och förproduktion till redigering och slutleverans.

Med det kan du:

Definiera kreativa mål och övervaka framstegen

Organisera och effektivisera förproduktionsuppgifterna

Fördela och schemalägg produktionsresurser och utrustning

Övervaka efterproduktionsarbetsflöden effektivt

Oavsett om du utforskar hur du kan använda AI i innehållsmarknadsföring eller behöver en mall för ditt nästa kreativa projekt, är ClickUps verktyg och funktioner utformade för att stödja ditt teams produktivitet och kreativitet.

ClickUps bästa funktioner

Få omedelbara svar, skapa innehåll och automatisera uppdateringar med hjälp av AI.

Skapa och transkribera skärminspelningar för att utbilda teammedlemmar eller visa upp produktfunktioner med ClickUp Clips.

Automatisera godkännanden av innehåll så att uppgifterna kan gå vidare så snart de har granskats.

Få tillgång till över 100 forskningsbaserade verktyg med anvisningar anpassade efter specifika roller och uppgifter.

Begränsningar för ClickUp

Vissa användare kan initialt uppleva de omfattande funktionerna som överväldigande.

ClickUp-priser

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En G2-användare säger

Den har bokstavligen ALLA funktioner i en enda app. Spela in klipp, spåra tid, spåra serviceprojekt eller produktutveckling. Jag hittade den av en slump och är så glad att jag gjorde det ... Jag har använt Trello, Monday.com, Bitrix och alla andra appar för detta ändamål på jorden i 10 olika organisationer. INGENTING kommer i närheten av detta.

Den har bokstavligen ALLA funktioner i en enda app. Spela in klipp, spåra tid, spåra serviceprojekt eller produktutveckling. Jag hittade den av en slump och är så glad att jag gjorde det ... Jag har använt Trello, Monday.com, Bitrix och alla andra appar för detta ändamål på jorden i 10 olika organisationer. INGENTING kommer i närheten av detta.

2. Scribe (bäst för att automatiskt generera steg-för-steg-guider)

via Scribe

Med Scribe kan du automatisera steg-för-steg-guider och användardokumentation med ett enda klick. Klicka bara på "Start Capture", gå igenom processen på skärmen och låt Scribe sköta resten – inklusive kommenterade skärmdumpar, beskrivningar och markeringar. Redigera, ordna om eller lägg till detaljer innan du delar.

Behöver du en komplett plattform för kunskapshantering? Kombinera guider, lägg till skärmdumpar eller bädda in YouTube-, Loom- och Vimeo-videor. Scribe AI-drivna dokumentationsgenerering formaterar allt till högkvalitativ dokumentation med anpassad branding.

Till skillnad från Guidde, som begränsar inspelningarna till 100 steg, stöder Scribe 200 – vilket är viktigt för komplex dokumentation. Dessutom, medan Guiddes desktop-app känns företagsmässig, gör Scribes användarvänliga gränssnitt processdokumentationen snabbare och enklare.

Scribe bästa funktioner

Skapa AI-drivna steg-för-steg-guider med skärmdumpar och instruktioner

Registrera obegränsat antal steg med anteckningar, varningar och tips

Redigera guider med markeringar, beskärda bilder och redigerade detaljer

Formatera innehåll snabbt med anpassningsbara mallar

Dela guider direkt, bädda in dem i plattformar eller exportera dem som HTML, PDF eller video.

Begränsningar för Scribe

Scribe kan vara dyrt, särskilt för team som behöver avancerade funktioner.

Funktioner och anpassningsmöjligheter som drivs av avancerade algoritmer som endast är tillgängliga med ett betalt abonnemang.

Priser för Scribe

Basic: Gratis

Pro Team: 15 $/månad per plats

Pro Personal: 29 $/månad per plats

Scribe-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (330+ recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

3. Loom (bäst för att skapa instruktionsvideor)

via Loom

Att kommunicera via video är snabbare och mer personligt än att skriva långa meddelanden. Det är därför team, lärare och företag använder Loom för användardokumentation, utbildningsmaterial och introduktion av nya medarbetare via videoformat. Du kan enkelt dela Loom-videor med interna team, kunder eller en global publik.

Loom har grundläggande videoredigeringsfunktioner som låter dig klippa videor, kombinera klipp och ta bort fyllnadsord eller pinsamma tystnader med sin sida-vid-sida-vy för video och transkription, en funktion som Guidde-alternativ ofta saknar. Dessutom kan du göra ditt innehåll mer engagerande och professionellt med anpassad branding och interaktiva element.

Looms bästa funktioner

Arbeta snabbare med automatiska rubriker, automatiska sammanfattningar och borttagning av fyllnadsord.

Integrera med Google Workspace, Slack och andra arbetsverktyg

Skydda data med SSO, SCIM och anpassade lagringspolicyer

Konvertera videor till strukturerade, textbaserade SOP:er

Looms begränsningar

Tillfälliga problem med videohosting

Trimningsverktyget i redigeraren saknar precision

Loom-priser

Starter: Gratis

Företag : 18 $/månad per användare

Business + AI: 24 $/månad per användare

Enterprise: Anpassade priser

Loom-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2 050 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (450+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Loom?

En recension på TrustRadius lyder:

Detta är ett fantastiskt och enkelt verktyg för att spela in videor. Det hjälper till att dela produktidéer inom teamet för att snabbare kunna gå vidare med möjliga nya utvecklingar. Skapa videor för intern utbildning för olika företagsområden före och efter lanseringar. Och för att dela buggar med olika team så att de snabbare kan hitta lösningar.

Detta är ett fantastiskt och enkelt verktyg för att spela in videor. Det hjälper till att dela produktidéer inom teamet för att snabbare kunna gå vidare med möjliga nya utvecklingar. Skapa videor för intern utbildning för olika företagsområden före och efter lanseringar. Och för att dela buggar med olika team så att de snabbare kan hitta lösningar.

4. Confluence (bäst för att skapa en företagsomfattande kunskapsbas)

via Confluence

Att leta efter projektinformation bör inte ta längre tid än själva arbetet. Istället för att leta igenom e-postmeddelanden eller skicka meddelanden till kollegor för att få tag på saknade filer behöver teamen en centraliserad kunskapsbank där allt är lättillgängligt.

Det är precis vad Confluence erbjuder – en sammankopplad arbetsyta för realtidssamarbete, projektdokumentation och kunskapsdelning utan kaos.

Till skillnad från Guidde fungerar Confluence som ett företagsomfattande wiki- och projektledningsverktyg. Team inom teknik, marknadsföring och drift kan lagra mötesanteckningar, sprintplaner, introduktionsguider och produktplaner på ett enda sökbart ställe.

Inget mer slöseri med tid på att leta efter dokument, upprepa arbete eller hantera spridd information.

Confluence bästa funktioner

Organisera företagets dokumentation i en strukturerad kunskapsbas

Använd över 75 anpassningsbara mallar för strategi, planering och rapportering.

Länka dokumentation till Jira-ärenden i realtid för bättre spårning

Begränsningar för Confluence

Brant inlärningskurva för team som är nya inom samarbetsverktyg

Sökresultaten är inte alltid de mest relevanta

Begränsad flexibilitet vid redigering av tabeller

Priser för Confluence

Gratis

Standard : 6,40 $/månad per användare

Premium : 12,30 $/månad per användare

Enterprise: Anpassade priser

Betyg och recensioner av Confluence

G2: 4,1/5 (över 3 700 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 500 recensioner)

5. Notion (Bäst för flexibel dokumentation och AI-assisterad innehållsskapande)

via Notion

När du behöver en flexibel arbetsyta för att hantera allt från dokument till projekt erbjuder Notion en sammankopplad hubb som förbättrar teamets produktivitet och automatiserar arbetsflödet. Ursprungligen utformad som en anteckningsapp har den utvecklats till ett kraftfullt verktyg för att skapa AI-genererad text, bygga kollaborativa wikis och effektivisera uppgiftshantering – allt på ett och samma ställe.

Notion utmärker sig genom sin anpassningsbara arbetsyta, som erbjuder dra-och-släpp-byggstenar för att skapa din ideala konfiguration. Det fungerar bra som en enkel textredigerare, men dess fulla potential kommer till sin rätt när det används för att organisera projektets tidslinjer, centralisera företagets kunskap och förbättra samarbetet mellan teamen.

Notions bästa funktioner

Skapa och organisera dokument, wikis och projektledningspaneler på en enda plattform.

Använd AI för att brainstorma idéer, skapa människoliknande innehåll och förenkla komplex information.

Översätt, anpassa och förfina innehåll för flera språk och målgrupper

Notions begränsningar

Prestandan kan bli långsam eller krascha vid hantering av stora datamängder.

Åtkomst till revisionsloggen är begränsad till användare av företagsplanen.

Notions priser

Gratis för alltid

Plus: 12 $/månad per användare

Företag: 18 $/månad per användare

Företag: Anpassade priser

Notion AI är tillgängligt i alla betalda planer för 10 dollar per medlem och månad.

Betyg och recensioner av Notion

G2: 4,7/5 (över 6 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Notion?

En G2 -recension lyder:

För mig är Notion en supercool app som hjälper dig att hålla ordning och vara produktiv! Notion är som en allt-i-ett-arbetsplats som du kan anpassa efter dina behov, så att du kan göra allt från att ta anteckningar till att hantera uppgifter. Det bästa är att den är väldigt enkel att använda tack vare sitt intuitiva gränssnitt och praktiska sökfunktion.

För mig är Notion en supercool app som hjälper dig att hålla ordning och vara produktiv! Notion är som en allt-i-ett-arbetsplats som du kan anpassa efter dina behov, så att du kan göra allt från att ta anteckningar till att hantera uppgifter. Det bästa är att den är väldigt enkel att använda tack vare sitt intuitiva användargränssnitt och praktiska sökfunktion.

6. Trainual (Bäst för introduktions- och utbildningsdokumentation)

via Trainual

Trainual är en textbaserad plattform utformad för att skapa SOP:er, utbildningsmaterial för anställda och introduktionsguider. Oavsett om du börjar med anpassningsbara mallar, laddar upp befintliga dokument eller genererar AI-driven text, effektiviserar Trainual kunskapshanteringen.

Det gör det också möjligt för företag att strukturera arbetsflöden, tilldela rollspecifik utbildning och spåra medarbetarnas framsteg med inbyggda tester och certifieringar.

Trainuals bästa funktioner

Skapa AI-drivet innehåll och steg-för-steg-processdiagram för enkel delning

Lagra utbildningsdokument i strukturerade mappar för snabb åtkomst

Skapa anpassade utbildningsvägar och följ framstegen med detaljerade rapporter.

Begränsningar med Trainual

Nya användare kan behöva lära sig lite när de börjar använda programmet.

Plattformen är dyr jämfört med alternativen.

Saknar AI-detekteringsfunktioner

Priser för Trainual

Liten : 299 $/månad

Medium : 349 $/månad

Tillväxt : 499 $/månad

Anpassad: Anpassade priser

Betyg och recensioner av Trainual

G2: 4,7/5 (790+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (470+ recensioner)

7. Snagit (bäst för att ta och kommentera skärmdumpar och videor)

via Snagit

Har du svårt att fånga en hel webbsida utan att behöva sätta ihop flera skärmdumpar? Med Snagits funktion för rullningsskärmdump kan du ta skärmdumpar av hela sidan med ett enda klick, vilket underlättar dokumentation och handledning.

Behöver du spela in din skärm eller webbkamera? Snagit erbjuder obegränsad skärminspelning med inbyggd videoklippning, så att du kan finjustera innehållet innan du delar det. Synkronisera dina filer direkt till Google Drive, OneDrive eller Dropbox för smidig åtkomst.

Med anpassningsbara förinställningar och kortkommandon effektiviserar Snagit arbetsflöden för snabbare innehållsskapande, vilket ger det en fördel framför Guidde när det gäller skärmdumpning och redigering.

Snagits bästa funktioner

Få tillgång till royaltyfria tillgångar för att förbättra dokument, handledningar och presentationer.

Tagga och favoritmarkera bilder eller videor för enkel organisering

Filtrera bilder efter datum, filtyp eller applikation

Snagits begränsningar

Saknar avancerade samarbetsfunktioner

Snagit-priser

Privatpersoner och företag : 39 $/år, faktureras årligen

Utbildning: 48 $/år, faktureras årligen

Snagit-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 5 300 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (470+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Snagit?

Enligt en recension på Reddit:

Även om det finns snabbare/enklare metoder, som att bara använda Print Screen, har Snagit tillräckligt med lätta verktyg för att det ska vara värt det för mig.

Även om det finns snabbare/enklare metoder, som att bara använda Print Screen, har Snagit tillräckligt med lätta verktyg för att det ska vara värt det för mig.

8. Tango (bäst för att skapa utbildningsguider för programvara)

via Tango

Både Tango och Guidde är utmärkta när det gäller att skapa steg-för-steg-guider för programvaruutbildning, men de tillgodoser olika behov. Medan Guidde specialiserar sig på videodokumentation, fokuserar Tango på inbyggd vägledning för intern programvaruutbildning.

Med Tangos webbläsartillägg kan team automatiskt registrera arbetsflöden, skapa steg-för-steg-guider och fästa dem direkt i de appar de använder dagligen. Detta gör det till ett idealiskt verktyg för introduktion av nya medarbetare, processdokumentation och effektivisering av interna processer.

Tango bästa funktioner

Spåra demoprestanda med analyser av visningar, slutförandegrader och avhopp.

Skapa klickbara genomgångar i realtid med webbläsartillägget

Fäst guider, tips eller anteckningar till specifika appelement för enkel referens.

Begränsningar för Tango

Tango genererar inte text automatiskt medan du skriver, utan kräver manuell inmatning.

Saknar AI-detekteringsfunktioner

Tango-priser

Gratis

Pro: 24 $/månad per användare

Företag: Anpassade priser

Tango-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 260 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

9. Camtasia (bäst för avancerad videoredigering)

via Camtasia

Vill du skapa interaktiva produktdemonstrationer eller webbseminarier? Camtasia garanterar att du inte behöver kunna videoredigering och erbjuder en komplett svit för polerat, professionellt innehåll.

Medan Guidde saknar avancerade redigeringsfunktioner, har Camtasia gröna skärmeffekter, anpassningsbara övergångar och precis ljudredigering – perfekt för instruktionsvideor, e-learningkurser och marknadsföringsinnehåll.

Camtasias bästa funktioner

Justera volymen, lägg till bakgrundsmusik och spela in voiceovers för tydliga förklaringar.

Lägg till kommentarer, bildtexter och skärmdumpar för att markera viktiga detaljer.

Skapa interaktiva frågesporter för att förbättra e-lärande och utbildningsvideor

Camtasias begränsningar

Det tar tid att lära sig och använda effektivt

Inte idealiskt för snabba skärmdumpar

Priser för Camtasia

Camtasia Essentials : 203,02 $/månad, faktureras årligen

Camtasia Create : 281,04 $/månad, faktureras årligen

Camtasia Pro: 563 $ per månad, faktureras årligen

Camtasia-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (1450+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (430+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Camtasia?

En G2 -recension lyder:

Jag återkommer hela tiden till det. Det är så enkelt att använda och det går extremt snabbt att göra ändringar i dina videor. Det är extremt enkelt att integrera befintligt videomaterial och det accepterar en bredd av videofiler och format.

Jag återkommer hela tiden till det. Det är så enkelt att använda och det går extremt snabbt att göra ändringar i dina videor. Det är extremt enkelt att integrera befintligt videomaterial och det accepterar en bredd av videofiler och format.

10. FlowShare (Bäst för automatisk dokumentation av arbetsflöden)

via FlowShare

Om du är trött på att dokumentera processer manuellt förenklar FlowShare dokumentationen av arbetsflöden genom att automatiskt registrera varje åtgärd i alla affärsprogram eller SaaS-plattformar.

FlowShare arbetar i bakgrunden medan du utför uppgifter och registrerar varje steg för processdokumentation och utbildningsmaterial. När din session är slut kan du granska och förfina de registrerade stegen med hjälp av verktyg för massredigering, vilket säkerställer tydlighet och effektivitet för onboarding, skapande av SOP och automatisering av arbetsflöden.

FlowShares bästa funktioner

Upprätthåll ett konsekvent varumärke med mallar som automatiskt formaterar guider.

Sudda ut privat information för att skydda känsliga data

Exportera i flera format, inklusive PDF, PPTX, interaktiv demo, PNG, DOCX och HTML.

Begränsningar för FlowShare

Höga kostnader gör det opraktiskt för storskalig innehållsskapande

Priser för FlowShare

Professional: 45 $/månad per användare

Enterprise: Anpassade priser

FlowShare-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,6/5 (över 30 recensioner)

11. Zight (Bäst för videoinspelningar och skärmdumpar)

via Zight

Zight (tidigare CloudApp) är ett visuellt kommunikationsverktyg för att spela in, lagra och dela videor, bilder, skärmdumpar och GIF-filer. För att förbättra tydligheten och engagemanget kan du förhöja innehållet med anteckningar, textmarkeringar och voice-overs.

Med Zights omedelbara skärminspelning kan team skapa utbildningsvideor, produktdemonstrationer och kundsupporttutorials snabbare. Dess molnbaserade delning och integration med Slack, Jira och Trello gör det till ett starkt alternativ till Guidde för effektivt innehållsskapande och samarbete.

Zights bästa funktioner

Dra och släpp objekt direkt i e-postmeddelanden och chattappar

Anslut till Microsoft Teams, Zendesk, Lucidchart, JIRA och andra verktyg

Spela in och spara GIF-filer från din skärm för snabb och engagerande kommunikation

Zights begränsningar

Anpassningsmöjligheterna är begränsade i gratispaketet.

Dyrt för företag som producerar stora mängder videor eller behöver avancerade funktioner.

Zight-priser

Gratis för alltid

Pro: 9,95 $/månad per användare

Team: 9 $/månad per team (med 2 användare)

Enterprise: Anpassade priser

Zight-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 180 recensioner)

