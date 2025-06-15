Glean vs. Notion: Vilket AI-verktyg är bäst för kunskapshantering?

Efter två timmars research är dina webbläsarflikar utom kontroll. Att gå igenom oändliga rapporter håller dig i förväg, men att spåra insikter manuellt känns som att försöka fånga vatten med en sil.

Det är här kunskapsstyrningsverktyg kommer in – lösningar som samlar in, organiserar och hjälper dig att faktiskt använda din information.

Din sökning kan leda dig till att utvärdera dessa två toppkandidater: Glean och Notion. På ytan har båda sökindexering, AI-insikter och till och med lojala användare. Så vilket är det rätta valet?

Den här artikeln går igenom allt. Få svar på vem som vinner kampen mellan Glean och Notion, analysera skillnaderna mellan dem, från deras syfte och viktigaste funktioner till vad de erbjuder olika team. Slutligen presenterar vi ClickUp, appen som har allt för arbetet, och när du ser vad ClickUp har att erbjuda är vi säkra på att ditt slutgiltiga val kommer att bli ganska enkelt.

Nu kör vi! 🚀

Glean vs. Notion: En översikt

Funktion Glean Notion Bonus: ClickUp ⭐️ Sökning och hämtning AI-driven, plattformsoberoende sökning över olika verktyg Interna sökfunktioner med ett strukturerat wiki-format Enhetlig sökning i uppgifter, dokument, chattar och anslutna appar Kunskapsupptäckt Kontextmedvetna rekommendationer och automatisk visning Manuell taggning, länkning och kategorisering AI-genererade insikter, sammanfattningar och automatiskt framhävt innehåll från olika arbetsytor Organisering av innehåll Indexera befintliga dokument från flera källor Skapa databaser, kapslade sidor och wikis Organisera med dokument, undersidor, avancerad formatering och inbäddade uppgifter, mål och media. AI-assistans Proaktiva insikter baserade på användaraktivitet AI-assisterad skrivning, sammanfattningar och formatering ClickUp Brain erbjuder AI StandUps, sammanfattningar, skrivhjälp och kontextmedvetna automatiseringsförslag. Samarbetsverktyg Kunskapsdelning, Slack-integration Redigering i realtid, delade arbetsytor Samredigering i realtid, inbäddade kommentarer i uppgifter, AI Notetaker och en samlad inkorg för feedbackloopar Automatisering av arbetsflöden AI-driven kunskapsinhämtning och aviseringar Anpassade arbetsflöden, formler och databasvyer Villkorlig logik, automatiserade uppdateringar av uppgifter och AI-genererade automatiseringar av arbetsflöden Bäst för Snabb åtkomst till spridd kunskap Djupgående innehållsstrukturering och teamsamarbete Allt-i-ett-verktyg för kunskap + uppgifter + projektledning med AI-driven automatisering och omedelbar informationshämtning Priser* Anpassad prissättning Gratis plan; betalda planer börjar på 12 $/användare per månad Gratis provperiod och abonnemang, anpassningsbara abonnemang för företag

Vad är Glean?

via Glean

Letar du efter en lösning som konsekvent levererar det du behöver från din resurshub? Glean är ett populärt val. Dess AI-drivna verktyg för kunskapshantering har algoritmer som är specialiserade för företagssökning.

Glean kopplar samman interna data, externa insikter och webbkunskap i realtid till en enda Work AI-upplevelse. Det tar också hänsyn till filåtkomst och användarkompetens för att undvika förvirrande sökresultat eller föråldrad information.

Kort sagt, det ger rätt svar, precis när det behövs.

👀 Visste du att? 61 % av ett teams tid går åt till att dela, söka efter och uppdatera information mellan olika verktyg.

Glean-funktioner

Innan det låter mer som en sökfält än ett AI-verktyg, låt oss reda ut vad som gör det så effektivt.

Här är Gleans tre bästa funktioner som hjälper dig att arbeta smidigt:

Funktion nr 1: Universell kunskap

via Glean

Vill du fråga ett verktyg om ditt företags data och om omvärlden för att få ett tydligt svar med mycket kontext? Det är precis vad Gleans Universal Knowledge är utformat för att göra. Det samlar interna dokument, e-postmeddelanden, chattar och företagsappar med webbinformation i realtid.

Oavsett om du felsöker kod eller skapar datadrivna meddelanden, ger denna funktion AI-assistenten möjlighet att leverera svar och underlätta snabbare beslut.

Funktion nr 2: Glean-sökning

via Glean

Att hitta rätt information ska inte kännas som en skattjakt. Glean Search erbjuder en AI-driven effektiv sökupplevelse som förstår sammanhanget och hämtar de mest relevanta resultaten.

Det organiserar företagsomfattande data med hjälp av en kunskapsgraf, som kopplar samman och strukturerar information på ett intuitivt sätt.

Denna hybridsökningsfunktion inkluderar även smart indexering som sorterar data efter popularitet, användarinformation och djupgående kategorisering. Det minskar söktiden och förbättrar informationshämtningen så att du kan fokusera på utförandet.

📮 ClickUp Insight: 92 % av kunskapsarbetare riskerar att förlora viktiga beslut som är utspridda i chattar, e-postmeddelanden och kalkylblad. Utan ett enhetligt system för att samla in och spåra beslut går viktiga affärsinsikter förlorade i det digitala bruset. Med ClickUps funktioner för uppgiftshantering behöver du aldrig oroa dig för detta. Skapa uppgifter från chatt, uppgiftskommentarer, dokument och e-postmeddelanden med ett enda klick!

Funktion nr 3: AI-promptbibliotek

via Glean

Att navigera i komplexa uppgifter blir enkelt med Gleans AI-drivna Prompt Library. Fördefinierade promptar hjälper användarna att snabbt hitta insikter, oavsett om det gäller e-postmeddelanden relaterade till rekrytering, sammanfattning av feedback eller analys av kontrakt.

Med strukturerade kategorier inom teknik, juridik, säkerhet och försäljning kan teamen hitta viktig information utan att behöva söka igenom spridda filer. Om du vill få de bästa svaren från Glean AI är det den här funktionen du ska använda.

Priser för Glean

Anpassad prissättning

📖 Läs också: De bästa alternativen till Glean för kunskapshantering

Vad är Notion?

Till skillnad från AI-fokuserad information och avancerade sökfunktioner syftar Notion till att vara din allt-i-ett-arbetsplats. Tänk på det som en digital anteckningsbok, projektledare och företagets kunskapshubb i ett.

via Notion

Oavsett om du organiserar personliga uppgifter eller leder ett team erbjuder Notion dokument, databaser och anpassningsbara mallar som anpassar sig efter ditt arbetsflöde.

👀 Visste du att? Kunskapsarbetare lägger 19 % av sin arbetstid på att söka efter och samla in information.

Notions funktioner

Notion positionerar sig som ett organisations- och produktivitetsverktyg för ett brett spektrum av användningsområden. Här är de unika funktioner som skiljer det från andra AI-drivna verktyg för kunskapshantering inom organisationer:

Funktion nr 1: Wikis

via Notion

Notions wikis samlar all din teams kunskap på ett organiserat och lättöverskådligt ställe. Använd kraftfulla filter för att hitta det du behöver direkt. Sidomenyn växer med ditt team och håller allt inom räckhåll.

Det har dra-och-släpp-sidor som kan omorganiseras direkt och använder "@mentions" för att länka innehåll på ett smidigt sätt. Wikis erbjuder också funktionen Synced Blocks, som återspeglar omedelbara uppdateringar på flera sidor. Dessutom är hela gränssnittet enkelt att anpassa med emojis och omslagsbilder.

Funktion nr 2: Integrerad AI

via Notion

Har du någonsin önskat att dina anteckningar kunde tänka åt dig? Notions AI gör just det. Den kopplar samman din arbetsyta med dina favoritappar, hämtar insikter, spårar projekt och genererar åtgärdspunkter.

Notion AI utarbetar också mötesdagordningar och planer baserat på dina anteckningar. Oavsett om du söker efter viktiga beslut eller skapar nytt innehåll, håller denna AI-produktivitetslösning all information omedelbart tillgänglig.

Funktion nr 3: Projekt

Vill du att uppgiftshantering ska sluta kännas som en jongleringsakt? Notion Projects är en funktion som fokuserar på att leverera delade dokument, tydliga visualiseringar och inbyggda innehållskalendrar.

Det gör också ditt arbetsflöde lätt att följa med sin tidslinjevy, Kanban-tavlor och statusbaserad uppgiftsgruppering. Detta samlar all projektinformation på ett enda arbetsområde och gör det möjligt för ditt team att automatisera rutinuppgifter.

📖 Läs också: Bästa alternativ och konkurrenter till Notion

Notion Prissättning

Gratis

Plus: 12 $/månad per användare

Företag: 24 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Glean vs. Notion: Jämförelse av funktioner

När det gäller produktivitet utmärker sig Glean inom integrerad sökning, medan Notion förbättrar arbetsplatsens organisation och dokumentation.

Låt oss jämföra dem direkt för att se hur de rankas och var de passar bäst.

Funktion nr 1: Organisation och sökningsnoggrannhet

Glean är specialiserat på företagsomfattande sökningar och hämtar data från många andra verktyg, såsom Google Drive, Slack och Confluence. Dess AI-drivna sökfunktion levererar högst relevant information över flera plattformar.

Notion erbjuder en gedigen intern sökfunktion och utmärker sig inom strukturerad innehållshantering med länkade databaser, kapslade sidor och anpassningsbara mallar. Detta gör det till ett utmärkt val för att organisera kunskap.

🏆 Vinnare: Glean är en klar vinnare med sin AI-drivna, plattformsoberoende sökfunktion som gör det enkelt att hämta kunskap. Notion är dock bättre för team som vill strukturera sitt innehåll och hantera detaljerad dokumentation.

Funktion nr 2: Live-samarbete och arbetsflödeshantering

Efter att ha hämtat rätt information har Glean AI-samarbetsfunktioner som är inriktade på kunskapsdelning. Det integreras med verktyg som Slack för kommunikation, men saknar inbyggd redigering i realtid.

När blickarna riktas mot Notion kommer användarna att upptäcka dess live-dokumentsamarbete, delade arbetsytor och en flexibel sidstruktur som är idealisk för projekt som kräver att flera team bokstavligen är på samma sida.

🏆 Vinnare: Notion leder inom flera samarbetsfunktioner, inklusive redigering i realtid, anpassningsbara åtkomstlänkar och dedikerade delade kalendrar. Glean är en omfattande lösning om du inte vill byta ut dina befintliga produktivitetsverktyg.

Funktion nr 3: Insikter och automatisering

Gleans AI-algoritmer är specifikt tränade för att ge kontextuella rekommendationer. De kan automatiseras för att hämta kunskap och visa relevanta insikter baserat på användaraktivitet och den integrerade appen. Dessutom lär de sig av användningsmönster för att leverera proaktiv information.

Notion erbjuder automatisering genom länkade databaser, formler och AI-driven innehållsgenerering. Dess AI-lösning kan också leverera tydliga sammanfattningar och insikter baserade på kvaliteten på de anslutna datakällorna.

🏆 Vinnare: Glean rankas högt när det gäller proaktiva insikter, och Notion har mer omfattande automatiseringsalternativ. När det gäller insikter och automatiseringar slutar denna tuffa kamp oavgjort.

Glean vs. Notion på Reddit

Vi vände oss till Reddit för att se vilket verktyg användarna föredrar i verkliga situationer. Många användare uppskattar Notion för dess mångsidighet och omfattande funktionsuppsättning.

En Reddit-användare lyfter till exempel fram det för dess wikis och uppgiftshantering:

Jag har byggt upp en ganska omfattande wiki under mina 1,5 år på forskarskolan. Stor fördel: Jag kan också använda den som mål- och uppgiftshanterare.

Jag har byggt upp en ganska omfattande wiki under mina 1,5 år på forskarskolan. Stor fördel: Jag kan också använda den som mål- och uppgiftshanterare.

På subreddit r/LlamaIndex berömmer en annan användare Glean för dess enkelhet och tillförlitlighet:

Jag arbetar mycket med Glean, och det är superenkelt att installera. De har också ett stort utbud av API:er som gör det möjligt att bygga egna verktyg om man vill.

Jag arbetar mycket med Glean, och det är superenkelt att installera. De har också ett stort utbud av API:er som gör det möjligt att bygga egna verktyg om man vill.

En genomgång av diskussionen om Glean vs. Notion på Reddit avslöjar en mängd olika perspektiv. Team som prioriterar anteckningar och snabba produktivitetsverktyg tenderar ofta att föredra Notion.

Å andra sidan, om du hanterar stora mängder dokument innan du snabbt får fram insikter, är Gleans Hybrid Search ett populärt val.

Möt ClickUp – det bästa alternativet till Glean och Notion

Har du fått kvartalsrapporten från din kunskapsstyrningslösning? Nu väntar dussintals uppgifter och åtgärder på dig.

Innan stressen sätter in, föreställ dig att du kan skapa, delegera och spåra allt på ett och samma ställe – med bara några få klick. Eller ännu bättre, målen uppdateras automatiskt, du får en mobilnotis och kan sätta igång direkt.

Det är inte önsketänkande – det är ClickUp, den kompletta appen för arbete. Den kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

Anslut dina befintliga appar, förbättra dokumenthanteringen och uppdatera din kunskapshubb – så här överträffar ClickUp Glean och Notion.

ClickUps One Up #1: ClickUp Brain

Hämta relevanta dokument, skapa tydliga insikter och håll koll på hela din kunskapsbas med ClickUp Brain.

ClickUp Brain är plattformens AI-motor som är utvecklad för att förändra hur du hämtar och hanterar din kunskapsbas. Lösningen hjälper också till att skapa en kunskapscentral, generera granskningskalendrar, anpassade arbetsflöden och omedelbara projektuppdateringar.

Team kan också använda AI StandUp, som levererar en sammanfattning av mötesanteckningar, projektuppdateringar och prioriteringar för de senaste sju dagarna.

💡Proffstips: Använd AI StandUp för att ingripa i eskaleringar i tid eller för att komma ikapp efter en semester.

Behöver du spåra dessa insikter? Hjärnans svar kommer med källänkar som är tillgängliga i chattfönstret.

ClickUps fördel nr 2: ClickUp Connected Search

Starta enkelt vilken app som helst och hitta vilken fil som helst var som helst på plattformen med ClickUp Connected Search.

Vill du vara säker på att du aldrig tappar bort någon information, oavsett vad du gör? ClickUps Connected Search är det ultimata svaret på enhetlig, omedelbar och smidig sökning.

Med den här funktionen kan du komma åt alla dina uppgifter, dokument och filer – även från anslutna appar – med en enda sökning. Den har också genvägar för att starta appar, söka i urklippshistoriken och skapa utdrag utan ansträngning.

Dessutom är det superenkelt att hitta i kommandocentret, den globala åtgärdsfältet och till och med i skrivbordsappen.

ClickUp är ett fantastiskt verktyg som vi använder för att hålla ordning och följa upp evenemang. Plattformen har gett oss ett kunskapsarkiv.

ClickUp är ett fantastiskt verktyg som vi använder för att hålla ordning och följa upp evenemang. Plattformen har gett oss ett kunskapsarkiv.

ClickUp One Up #3: ClickUp Docs och kunskapshantering

Formatera innehåll direkt, länka uppgifter och samarbeta med team för detaljerade redigeringar med ClickUp Docs.

ClickUp Docs är ett dokumentationsverktyg som hjälper dig att skriva ner allt. Från strategiskapande till projektplaner – dess omfattande markdown-formatering låter dig formatera innehåll direkt med slash-kommandon.

Team kan också bädda in uppgifter, bilder och mål direkt i dokument. Alternativ som undersidor och redigering i realtid hjälper till att strukturera tankarna.

Undrar du hur du kan dela dem? Docs har anpassningsbara alternativ för offentlig och privat delning.

Det är också väl integrerat med ClickUp Brain, om du behöver hjälp med att formulera meningar eller förfina e-postmeddelanden. Team kan använda ClickUp Notepad för snabba checklistor och mötesanteckningar. Vill du automatisera det? ClickUps AI Notetaker är ett utmärkt alternativ för smarta mötesreferat, sökbara transkriptioner och åtgärdspunkter, allt kopplat till uppgifter och dokument.

📖 Läs också: Hur man använder AI för anteckningar

Vill du ha en enda lösning som fokuserar på att ge korrekta insikter? ClickUps kunskapshantering gör hanteringen av dagliga dokument enklare än någonsin.

Nå alla arbetsytor och filer för de bästa AI-drivna insikterna med ClickUp Knowledge Management.

Vid varje förfrågan söker dess anslutna AI-algoritmer systematiskt igenom alla arbetsytor för att hitta de mest relevanta insikterna.

ClickUp har också inbyggda importfunktioner som säkerställer smidig migrering av dokument och kalkylblad med bibehållen formatering. Det underlättar också samarbetet genom kommentarer i dokument, videoklipp och en samlad inkorg för hantering av feedbacktrådar.

ClickUp kunskapsbasmall

Få en gratis mall Skapa företagsresurser, riktlinjer för bästa praxis, checklistor för introduktion och mycket mer med ClickUps mall för kunskapsbas.

ClickUps kunskapsbasmall är en mall som skapats för att förbättra resurshanteringen. Dess förifyllda undersidor är lätta att anpassa och innehåller särskilda avsnitt för översikt, förutsättningar och funktioner.

Mallen för kunskapshantering innehåller även utrymme för bästa praxis och FAQ-avsnitt som vägledning för nya användare. Team kan också upprätthålla ansvarsskyldigheten med tabeller för bilagor och revisioner.

📖 Läs också: Gratis mallar för uppgiftshantering i ClickUp och Excel

ClickUps fördel nr 4: ClickUp-automatiseringar

Minimera manuella uppgifter och skapa regler för återkommande aktiviteter med ClickUp Automations.

Har du någonsin önskat dig bekvämligheten och effektiviteten med att låta villkorlig logik ta hand om dina uppgifter? Det är precis vad ClickUp Automations erbjuder.

Med den här funktionen kan du automatisera repetitiva uppgifter, ställa in villkorade utlösare och skapa avancerade arbetsflöden utan manuella ingrepp. Om du är osäker på hur du ska konfigurera den, beskriv automatiseringen så genererar ClickUp AI den perfekta inställningen för dig.

Kort sagt, ClickUp Automations förfinar hela ditt teams arbetsflöde och fokuserar på förbättringar snarare än bara administrativa uppgifter.

Vi använder ClickUp för all vår projekt- och uppgiftshantering, samt som kunskapsbas. Det har också antagits för övervakning och uppdatering av vårt OKR-ramverk och flera andra användningsfall, inklusive flödesscheman, semesteransökningsformulär och arbetsflöden. Det är fantastiskt att kunna hantera allt detta inom en och samma produkt, eftersom saker och ting mycket enkelt kan kopplas samman.

Vi använder ClickUp för all vår projekt- och uppgiftshantering, samt som kunskapsbas. Det har också antagits för övervakning och uppdatering av vårt OKR-ramverk och flera andra användningsfall, inklusive flödesscheman, semesteransökningsformulär och arbetsflöden. Det är fantastiskt att kunna hantera allt detta inom ett och samma produkt, eftersom saker och ting mycket enkelt kan kopplas samman.

ClickUps fördel nr 5: ClickUp-uppgifter

Skapa åtgärdspunkter, organisera projektaktiviteter och hantera ansvar med ClickUp Tasks.

Använd ClickUp Tasks för att tilldela, spåra och delegera uppgifter med ett snabbt klick. Med Tasks kan användare också ställa in inbyggda beroenden för bättre samordning i teamet.

Varje aktivitet kan innehålla tydliga deluppgifter, relevanta bifogade filer och kommentarer. Uppgifterna är lätta att koppla till större mål, vilket gör att de långsiktiga målen hålls i linje samtidigt som de dagliga aktiviteterna hålls på rätt spår.

Perfekt kunskapshantering med ClickUp

Att stärka ditt företag med kunskapshantering hjälper dig att snabbt organisera och analysera data. Notion utmärker sig med sina omfattande anpassningsmöjligheter och allt-i-ett-arbetsytor, medan Glean fokuserar på snabb anteckning och organisering.

Även om det slutgiltiga valet beror på dina behov, förtjänar varje team en lösning som centraliserar arbetet, effektiviserar kommunikationen och förbättrar sökflödet.

ClickUp levererar på alla dessa fronter (och mer) med sin AI-drivna uppgiftshantering, insikter, integrationer och automatisering.

Hur man än ser på det, så sticker ClickUp ut som en mer effektiv partner för ditt arbetsflöde.

Är du redo att förbättra din informationshantering? Registrera dig för ClickUp idag!