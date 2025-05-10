Gratis Figma-CV-mallar för att skapa ett CV som sticker ut

Rekryteringschefer skummar igenom CV på sju sekunder!

Om ditt CV inte fångar uppmärksamheten direkt hamnar det längst ner i högen.

Ett intetsägande, textintensivt CV? Glöm det.

Du behöver en snygg, professionell och visuellt tilltalande design – utan att behöva spendera timmar på att justera marginaler i Word.

Säg hej till gratis Figma-CV-mallar. Ingen klumpig programvara, ingen frustrerande formatering – bara snygga, färdiga designer som du kan anpassa på några minuter. Oavsett om du strävar efter en kreativ kant eller ett polerat företagsutseende hjälper dessa mallar dig att sticka ut, inte smälta in.

Men Figma är inte ditt enda alternativ. Den här artikeln täcker de bästa gratis CV-mallarna på Figma, tillsammans med de bästa alternativen (läs: ClickUp!), så att du kan välja rätt verktyg utan att ångra dig!

Vad kännetecknar en bra Figma-CV-mall?

En väl utformad Figma-CV-mall hjälper arbetssökande att skapa ett utmärkande CV som balanserar estetik med funktionalitet. Det ska vara visuellt tilltalande samtidigt som det är professionellt och lätt att anpassa. Här är några viktiga saker att tänka på:

Tydlig hierarki : Välstrukturerade avsnitt för arbetserfarenhet, färdigheter och utbildning.

Minimalistisk design : Rena typsnitt, balanserade vita ytor och professionella färgscheman

Enkel anpassning : Redigerbara textfält, organiserade lager och flexibla layouter

ATS-vänlighet : Korrekt textformatering för att säkerställa att informationen är maskinläsbar.

Enhetlig typografi : Läsbara typsnitt med rätt kontrast för god läsbarhet

Effektiv export: Optimerad för högkvalitativ PDF-utskrift utan designförvrängningar.

Med denna checklista i åtanke kommer vi att föreslå några av de bästa Figma-CV-mallarna för din nästa jobbansökan!

De 5 bästa gratis Figma-CV-mallarna

Hämta dessa fem gratis kreativa CV-mallar från Figma för att skapa ett CV som ger dig jobbet. Du kan också exportera dem som PDF eller redigera dem i Google Docs för större flexibilitet:

1. Klassiskt CV – Markdown till Figma – md2fig av Ciszek

via Figma

Denna klassiska CV-mall är perfekt för dig som föredrar effektiviteten i en förformaterad layout framför mödosam manuell formatering och justering.

Det använder verktyget md2fig, som gör att du kan skriva ditt CV i Markdown och automatiskt konvertera det till en strukturerad, väl utformad Figma-layout. Du behöver inte dra och justera texten manuellt – fokusera bara på innehållet och låt md2fig sköta resten.

Designen är ren och professionell, med stark betoning på läsbarhet. Den undviker onödigt visuellt brus och säkerställer att din erfarenhet, dina professionella mål och dina färdigheter står i centrum.

Några av mallens bästa funktioner är:

Markdown till Figma-integration för enkel konvertering från text till design

Enkel och strukturerad layout för lättlästhet

Perfekt för snabba CV-sammanfattningar och uppdateringar utan att behöva justera textrutor manuellt.

📌 Perfekt för: Utvecklare, skribenter och yrkesverksamma som föredrar att skriva i Markdown och vill ha ett snabbt, automatiserat sätt att skapa ett snyggt CV i Figma.

2. CV/Resumé av Alexis Riols

via Figma

Om du letar efter ett enkelt, professionellt och visuellt balanserat CV är CV/Resume Template av Alexis Riols ett utmärkt val. Det följer en minimalistisk designstrategi och använder en strukturerad layout med tydliga avsnitt för att dokumentera din arbetserfarenhet, utbildning och kompetens.

Den sans-serif-typsnittet är noggrant utvalt för att säkerställa god läsbarhet, medan subtila designelement tillför en modern touch utan att göra CV:t rörigt.

Mallen utmärker sig genom:

Minimalistisk, välstrukturerad layout som är lätt att navigera i.

Ett sidigt, rent CV-format

Subtila designdetaljer som förbättrar det visuella intrycket utan att överväldiga innehållssektionen.

📌 Perfekt för: Yrkesverksamma inom företag, akademin eller andra branscher där ett rent och koncist CV-format föredras.

👀 Visste du att? Genom att använda kraftfulla ord som ”uppnått”, ”utvecklat” och ”implementerat” istället för generiska fraser kan du öka effekten av ditt CV och få dina prestationer att sticka ut.

3. CV-mallar från Craftwork

via Figma

Vill du hellre mixa och matcha ditt CV från en mängd olika mallelement?

Craftwork Resume Template samlar en rad CV-mallar, alla utformade med en tydlig visuell hierarki, modern typografi och unika layouter. Oavsett om du vill ha ett traditionellt CV med en touch av stil eller ett kreativt, iögonfallande format, har detta paket alternativ som passar olika branscher.

Varje mall balanserar design och läsbarhet, vilket säkerställer att ditt CV ser professionellt ut utan att kompromissa med tydligheten. De professionella mallarna har även stöd för automatisk layout i Figma, vilket gör anpassningen superenkel.

Några viktiga funktioner i denna mall är:

Flera exempel på CV och stilar som passar olika branscher och preferenser.

Välstrukturerade designer som balanserar visuella element och läsbarhet.

Stöd för automatisk layout för enkla ändringar

📌 Perfekt för: Alla som vill ha variation och flexibilitet i sina CV-format. Från designers och kreatörer till företagsanställda – den här mallen hjälper alla att skapa ett snyggt och professionellt CV.

4. Supa Resume – Light & Dark [GRATIS CV/ansökningsbrev] av Angelo Libero

via Figma

Supa Resume-mallen är ett utmärkt val tack vare sina ljusa och mörka temavariationer. Den ger användarna flexibiliteten att välja en stil som bäst representerar deras personlighet och bransch. Den är elegant, modern och visuellt slående, med fokus på stark typografi och en välorganiserad layout.

Utöver CV:t innehåller Supa Resume även en matchande mall för personligt brev, vilket säkerställer enhetlighet i din jobbansökan. Designen är lätt att justera, så du kan anpassa färger, typsnitt och avsnitt efter ditt varumärke.

Mallens viktigaste funktioner är:

Ett matchande personligt brev för en sammanhängande ansökan

Modern, djärv design som sticker ut samtidigt som den bibehåller professionalism.

📌 Perfekt för: Arbetssökande som vill ha ett visuellt slående CV med flexibiliteten att välja mellan ljust eller mörkt läge. Detta gör det perfekt för tekniska, kreativa och moderna företagsroller.

🧠 Rolig fakta: CV med ett professionellt porträttfoto kan faktiskt minska dina chanser att bli anställd i vissa länder, eftersom många företag följer antidiskrimineringspolicyer som avråder från foton.

5. Resumate – GRATIS mallpaket för CV/meritförteckning av Reyhan Tamang

via Figma

Resumate är inte bara en enda mall – det är ett omfattande CV-paket som erbjuder flera stilar och layouter. Oavsett om du behöver ett formellt företags-CV, en modern kreativ layout eller något däremellan, så har detta paket allt du behöver.

Varje design är mycket anpassningsbar, så att du kan justera typsnitt, färger och avsnitt för att skapa ett CV som verkligen återspeglar ditt personliga varumärke i jobbansökningar. Mallarna är utformade med Figmas funktion för automatisk layout, vilket gör dem lätta att redigera och uppdatera.

De viktigaste funktionerna i detta mallpaket är:

Minimalistiska CV-design som passar olika branscher och stilar.

Stöd för automatisk layout för snabb och enkel anpassning

Visuellt tilltalande och samtidigt professionellt formaterade layouter

📌 Perfekt för: Alla som söker ett nytt drömjobb – företagspersonal, kreatörer och andra – som vill ha en enda, mångsidig mall utan att behöva söka efter flera olika alternativ.

Begränsningar vid användning av Figma för CV-mallar

Figma är ett kraftfullt designverktyg, men det är inte alltid det bästa valet för att skapa och hantera CV. Här är varför:

Till skillnad från AI-CV-skapare eller traditionella ordbehandlingsprogram saknar Figma automatisk textformatering, stavningskontroll och fördefinierade CV-sektioner. Användarna måste manuellt justera avstånd, teckensnitt och justering, vilket kan vara tidskrävande. Ibland måste de också ladda ner CV-mallar för att kunna arbeta i annan programvara.

Det erbjuder dock fullständig designfrihet, vilket gör det idealiskt för dem som vill ha ett helt anpassat, utmärkande CV.

Inte ATS-kompatibelt

Många företag använder Applicant Tracking Systems (ATS) för att filtrera CV. Eftersom Figma exporterar CV som PDF-filer eller bilder istället för strukturerade textdokument kan vissa jobbplattformar ha svårt att tolka dina uppgifter korrekt.

Detta kan påverka hur ditt CV uppfattas av rekryterare och dina chanser att klara den första gallringen.

Inlärningskurva för icke-designers

Om du är nybörjare på Figma kan det kännas överväldigande att hantera lager, justera layouter och exportera filer. Till skillnad från plug-and-play-CV-skapare kräver Figma en inlärningskurva, eftersom du måste formatera text, justera element och optimera exporter manuellt.

Men om du lär dig att använda dessa verktyg får du större kontroll över utformningen och anpassningen av ditt CV.

Begränsad textredigering och AI-assistans

Figma saknar AI-driven skrivhjälp för att förfina CV-innehållet, föreslå effektfulla formuleringar eller skräddarsy ansökningar till specifika jobbannonser – funktioner som finns i AI-verktyg som ClickUp Brain eller dedikerade CV-skapare.

Det innebär att du måste skapa och redigera ditt CV manuellt, vilket kan vara tidskrävande utan inbyggt skrivstöd.

Figma är inte det mest effektiva verktyget om du ofta uppdaterar ditt CV för att få ditt drömjobb. Till skillnad från ClickUp Docs, som låter dig upprätthålla ett levande, lättredigerbart CV, kräver Figma manuella redigeringar och återexport varje gång.

Detta extra steg kan vara tråkigt, särskilt när man skräddarsyr CV för olika jobbansökningar.

👀 Visste du att? Över 75 % av alla CV:n avvisas av rekryteringssystem (ATS) innan de når en rekryterare. Genom att använda ett ATS-vänligt format med rätt nyckelord kan du öka dina chanser att bli uppmärksammad.

Alternativa Figma-CV-mallar

Är du inte övertygad om att använda Figma för ditt CV? Inga problem. ClickUp, allt-i-ett-appen för arbete, erbjuder ett smartare sätt att skapa, redigera och hantera ditt CV – utan att du behöver ha någon designkunskap.

Här är vad David G., en rekryterare, hade att säga om ClickUps mallar:

Vi kan skapa allt från enkla att göra-listor till komplexa tvärfunktionella roadmaps. Uppgiftsberoenden, automatiseringar, mallar och integrationer med verktyg som Slack, Google Drive och GitHub sparar tid och minskar manuellt arbete

Med ClickUp Docs kan du skapa ett levande, strukturerat CV som är enkelt att uppdatera för olika jobbansökningar. Till skillnad från statiska PDF-filer låter ClickUp Docs dig formatera innehåll utan ansträngning, samarbeta med mentorer eller rekryterare i realtid och länka till stödjande dokument som portföljer eller referenser – allt på ett och samma ställe.

Skapa och redigera ditt CV med ClickUp Docs, som erbjuder samarbete i realtid, strukturerad formatering och enkla uppdateringar.

ClickUp Brain tar det ett steg längre med AI-driven hjälp för att analysera jobbeskrivningar, förbättra formuleringar för att framställa dina prestationer på bästa sätt, optimera din CV-sammanfattning och skapa övertygande personliga brev på några sekunder. Det hjälper dig att förfina ditt innehåll så att ditt CV blir tydligt, slagkraftigt och anpassat för varje jobb.

Förbättra och optimera ditt CV direkt med ClickUp Brains AI-drivna förslag.

💡 Proffstips: Vill du skapa den bästa CV-mallen genom att anpassa den efter dina egna behov? ClickUp Brain kan göra det åt dig med en enkel uppmaning!

Skapa anpassade mallar för dina jobbansökningar med enkla uppmaningar i ClickUp Brain.

📮ClickUp Insight: 33 % av våra respondenter pekar på kompetensutveckling som ett av de användningsområden för AI som de är mest intresserade av. Till exempel kan icke-tekniska arbetstagare vilja lära sig att skapa kodsnuttar för en webbsida med hjälp av ett AI-verktyg. I sådana fall gäller att ju mer information AI har om ditt arbete, desto bättre blir dess svar. Som den ultimata appen för arbete är ClickUps AI utmärkt på detta. Den vet vilket projekt du arbetar med och kan rekommendera specifika steg eller till och med utföra uppgifter som att enkelt skapa kodsnuttar.

För att göra det ännu enklare har vi valt ut de bästa ClickUp-CV-mallarna som de bästa Figma-alternativen, så att du kan hitta rätt format som passar dina behov!

1. ClickUp Allmän CV-mall

Få gratis mall Skapa ett professionellt, välstrukturerat CV med ClickUps allmänna CV-mall som passar alla branscher och roller.

Letar du efter en standardiserad CV-mall som passar alla branscher och roller? ClickUps allmänna CV-mall är precis vad du behöver. Den har ett rent, välstrukturerat format som fokuserar på tydlighet och läsbarhet.

Denna CV-mall på en sida innehåller avsnitt för:

Arbetserfarenhet : Lyft fram dina tidigare roller, ansvarsområden och viktigaste prestationer.

Färdigheter och kompetenser : Visa upp både tekniska och mjuka färdigheter som är relevanta för ditt område.

Utbildning och certifieringar : Lägg till dina examina, certifieringar och relevant utbildning.

Projekt och prestationer: Inkludera viktiga milstolpar som stärker din ansökan.

Till skillnad från rigida CV-skapare är denna mall helt anpassningsbar. Använd ClickUp Brain för att justera avsnitt, omformulera punkter och anpassa formuleringar så att de passar perfekt för varje jobbeskrivning.

📌 Perfekt för: Arbetssökande inom alla branscher som vill ha en flexibel, professionell CV-mall som är lätt att uppdatera i takt med att deras karriär utvecklas.

2. ClickUp teknisk CV-mall

Få gratis mall Visa upp dina tekniska färdigheter, projekt och certifieringar med ClickUps mall för tekniska CV i ett tydligt och strukturerat format.

Ett standard-CV räcker inte alltid för mjukvaruutvecklare, ingenjörer, IT-proffs och dataforskare. Du behöver ett format som lyfter fram dina tekniska färdigheter, projekt och problemlösningsförmåga – och ClickUps mall för tekniska CV gör just det.

Med denna tekniska CV-mall får du den bästa strukturen för att täcka dina:

Tekniska verktyg och verktygslåda : Lista de programmeringsspråk, ramverk och verktyg du behärskar.

Projekt och fallstudier : Visa upp praktiska tillämpningar av dina färdigheter

Certifieringar och kurser : Inkludera relevanta tekniska certifieringar (AWS, Google Cloud, etc. )

Kodarkiv och länkar: Lägg till GitHub, portföljsidor eller personliga projekt

📌 Perfekt för: Programvaruingenjörer, dataanalytiker, IT-proffs och alla inom tekniska områden som behöver ett strukturerat men ändå övertygande CV.

💡Proffstips: Med ClickUp Brain kan du skapa punktlistor som beskriver dina projekt på ett effektfullt sätt, så att rekryterare direkt ser värdet av dina bidrag. Använd ClickUp Brain för att skapa kraftfulla, värdefulla tips.

3. CV-mall för produktchef från ClickUp

Få gratis mall Lyft fram din expertis inom produktledning med CV-mallen för produktchefer från ClickUp, som innehåller avsnitt för strategi, påverkan och viktiga prestationer.

Ett CV för produktledning måste göra mer än bara lista jobb – det måste visa dina ledaregenskaper, din strategiska kompetens och din förmåga till tvärfunktionellt samarbete.

ClickUps CV-mall för produktchefer hjälper dig att presentera din erfarenhet på ett sätt som överensstämmer med vad rekryterare letar efter:

Produktplaner och påverkan : Lyft fram viktiga lanseringar och strategiska initiativ som du har lett för att skapa en meningsfull påverkan.

Tvärfunktionellt ledarskap: Visa din förmåga att arbeta tvärfunktionellt och få saker gjorda.

KPI:er och mätvärden: Använd data för att kvantifiera dina bidrag (t.ex. ”Ökade konverteringen med 30 %”).

Ramverk och verktyg: Inkludera metoder som du är skicklig på och som passar rollens krav, till exempel Agile, Scrum och Lean.

Dessutom kan ClickUp Brain hjälpa dig att förfina dina effektuttalanden och se till att varje punkt tydligt kommunicerar det värde du tillför.

📌 Perfekt för: Ambitiösa och erfarna produktchefer som måste visa prov på strategiskt tänkande och genomförandeförmåga.

🧠 Rolig fakta: En väloptimerad LinkedIn-profil kan vara lika viktig som ditt CV – över 90 % av rekryterarna använder LinkedIn för att hitta och granska kandidater inför en intervju.

4. CV-mall för projektledare från ClickUp

Få gratis mall Organisera din erfarenhet, dina ledaregenskaper och dina projektsuccéer med ClickUp Project Manager CV-mall i ett resultatinriktat format.

Projektledares CV måste visa att de kan leverera resultat under press.

CV-mallen för projektledare från ClickUp fokuserar på projektgenomförande, teamledning och effektivitet, vilket hjälper dig att lyfta fram:

Projektets omfattning och resultat : Beskriv de projekt du har hanterat och deras resultat.

Metoder och certifieringar : Inkludera Agile-, PMP-, Scrum- och Lean Six Sigma-certifieringar för att visa dina färdigheter.

Resurs- och riskhantering : Visa hur du optimerade budgetar och tidsplaner för att uppnå resultat.

Samordning mellan team: Betona samarbete mellan avdelningar för framgångsrik projektleverans.

📌 Perfekt för: Projektledare inom IT, marknadsföring, byggbranschen eller drift som behöver visa upp sina ledarskaps-, organisations- och genomförandefärdigheter.

5. ClickUp-mall för CV inom teknik

Få gratis mall Beskriv din tekniska expertis, problemlösningsförmåga och ingenjörsprojekt med ClickUp Engineering Resume Template.

En ingenjörs CV måste balansera teknisk expertis med problemlösningsförmåga. Och om du letar efter den perfekta helhetslösningen kan ClickUp Engineering Resume Template vara svaret.

Mallen ger ett strukturerat sätt att lyfta fram:

Tekniska projekt och bidrag : Beskriv de tekniska aspekterna av ditt tidigare arbete i detalj.

Patent och publikationer : Visa upp alla originalforskningar eller uppfinningar

Programvaru- och tekniska färdigheter : Ange kodningsspråk, modelleringsprogramvara eller specialverktyg som du har erfarenhet av.

Certifieringar och fortbildning: Inkludera PE-licenser, AWS-certifieringar etc. för att lyfta fram ditt engagemang för fortbildning och utveckling för att hålla jämna steg med en dynamisk roll.

📌 Perfekt för: Civil-, maskin-, el- och mjukvaruingenjörer som vill ha ett datadrivet, tekniskt CV som sticker ut.

6. ClickUp-mall för jobbsökning

Få gratis mall Spåra jobbansökningar, deadlines och uppföljningar på ett och samma ställe med ClickUp-mallen för jobbsökning.

Att söka jobb under en karriärförändring kan snabbt bli överväldigande. Det finns flera ansökningar att hantera, uppföljningar att hålla koll på och intervjuer att boka.

ClickUp-mallen för jobbsökning förenklar processen för dig. Den hjälper dig att:

Spåra ansökningar : Se vilka företag du har ansökt till och i vilket skede du befinner dig.

Hantera deadlines : Ställ in påminnelser för : Ställ in påminnelser för intervjuförberedelser , uppföljningar och beslut om anställningserbjudanden.

Organisera anteckningar och kontakter: Samla rekryterarens kontaktuppgifter och information om företaget på ett och samma ställe.

📌 Perfekt för: Arbetssökande som hanterar flera ansökningar och behöver ett organiserat och effektivt sätt att vara proaktiva.

📚 Läs också: Tips och strategier för jobbsökning som faktiskt fungerar

7. ClickUp-mall för jobbsökningslista

Få gratis mall Hantera din jobbsökning effektivt med ClickUp Job Search List Template, som ger dig möjlighet att hålla en strukturerad lista över möjligheter och nästa steg.

Jobbsökande kan ofta kännas som en extrem sport – ett missat e-postmeddelande och puff, där försvann chansen. Istället för att söka igenom oändliga klisterlappar och öppna e-posttrådar för att få ditt drömjobb, varför inte samla allt på ett ställe?

ClickUp Job Search List Template ger dig ett enkelt, listbaserat tillvägagångssätt. Den erbjuder en Kanban-tavla eller checklista för att spåra:

Jobbtitlar och företag som du har sökt eller vill söka till

Ansökningsstatus (Ansökan, Intervju, Erbjudande, Avslag etc.)

Viktiga deadlines och uppföljningar

📌 Perfekt för: Alla som vill ha en enkel checklista för jobbsökande.

8. ClickUp-mall för personligt brev

Få gratis mall Förbättra ditt CV med ett gediget personligt brev med hjälp av ClickUps mall för personliga brev.

Att skriva ett övertygande personligt brev är lika viktigt som ditt CV. Ditt CV kan lista dina prestationer, men det är det personliga brevet som berättar din karriärhistoria. ClickUp-mallen för personligt brev gör berättandeprocessen enkel.

Denna mall är utformad för tydlighet och genomslagskraft och hjälper dig att strukturera din presentation, lyfta fram viktiga prestationer och anpassa ditt budskap för varje ansökan.

Denna mall har ett tydligt format med:

Personliga inledande stycken: Fånga rekryterarens uppmärksamhet

Viktiga prestationer och färdigheter: Anpassa din erfarenhet och Anpassa din erfarenhet och dina färdigheter efter jobbeskrivningen.

Stark avslutning: Avsluta med en övertygande uppmaning till handling (till exempel att boka ett introduktionssamtal).

📌 Perfekt för: Arbetssökande som vill skapa personliga, professionella ansökningsbrev utan att behöva börja om från början för varje ansökan.

💡Proffstips: Med ClickUp Brain kan du skapa flera versioner av ditt personliga brev och anpassa det för olika roller på några sekunder.

Behärska din jobbsökning med ClickUp

Ett bra CV är inte bara en lista över tidigare jobb – det är en presentation, ett första intryck och en biljett till din nästa stora möjlighet.

Figmas kostnadsfria, anpassningsbara CV-mallar ger dig kreativ kontroll och låter dig justera layouter, färger och typsnitt för att återspegla din personliga stil. Men du vet hur svårt det kan vara om du någonsin har kämpat med att flytta text, ojämna mellanrum eller spenderat timmar på att få till perfekt justering.

Det är där ClickUp kommer in. Med sina bästa, anpassningsbara CV-mallar kan du slippa formateringsproblemen och fokusera på att skapa ett CV som inte bara berättar din historia, utan också säljer den på ett övertygande sätt.

ClickUp Docs gör ditt CV redigerbart, organiserat och enkelt att uppdatera, medan ClickUp Brain hjälper dig att förfina innehållet och strukturen så att ditt CV sticker ut.

Sluta försöka ta en examen i design på Figma. Registrera dig för ett gratis ClickUp-konto och skapa ett CV som arbetar lika hårt som du!