Gratis mallar för presentationsöversikter som hjälper dig att strukturera ditt tal

Vill du skapa en visuellt tilltalande presentation som fångar uppmärksamheten och får fram ditt budskap? Oavsett om du presenterar en ny idé, undervisar en klass eller håller ett föredrag är en tydlig och välorganiserad struktur nyckeln till att göra intryck. Men låt oss vara ärliga – att fundera ut hur du ska organisera ditt budskap kan kännas som en svår pusseluppgift.

Nyckeln till framgång? En välorganiserad disposition.

Faktakontroll: Forskning tyder på att 90 % av ångesten inför en presentation beror på bristande förberedelser. 😟

Det ökar självförtroendet och förbättrar tydligheten, vilket säkerställer att ditt budskap når fram till publiken.

I den här guiden undersöker vi vad som kännetecknar en bra presentationsöversikt, hur man väljer rätt mall, grundläggande exempel på presentationsöversikter och var man kan hitta gratis mallar från ClickUp, Canva, SlideEgg och SlideTeam för att förbättra sina presentationer. 🚀

Vad är mallar för presentationsöversikter?

En presentationsmall hjälper dig att strukturera ditt innehåll och säkerställer tydlighet, sammanhang, relevans och genomslagskraft. Den guidar dig i vad du ska inkludera, i vilken ordning du ska presentera idéerna och hur du kopplar ihop dem på ett effektivt sätt – vilket eliminerar gissningar och minimerar sista minuten-redigeringar.

Valet av rätt mall beror på ditt ämne och din publik. Oavsett om du förbereder en affärspitch, kampanjstrategi eller projektuppdatering, så effektiviserar en mallprocessen och ökar effektiviteten! 🙌

Här är de vanligaste elementen i mallar för presentationsöversikter:

Titelsida: Innehåller presentationens titel, presentatörens namn och datum.

Inledning: Kort översikt över ämnet, publikens tes och mål.

Huvudinnehåll: Organiserade avsnitt med viktiga punkter, data och bilder

Punktlistor: för att tydligt dela upp idéer

Slutsats: Sammanfattning eller viktiga punkter

Frågor och svar eller uppmaning till handling: Uppmuntran om nästa steg

Bilaga: Visar källorna till den information som lagts till i bilderna.

💡Proffstips: Undrar du hur du kan spara tid när du skapar presentationer? Använd AI-presentationsskapare för att skapa välstrukturerade presentationer på minimal tid. Det hjälper dig att: 🚀 Håll ordning och reda och se till att idéerna flyter på ett tydligt sätt. ⏳ Spara tid genom att effektivisera innehållsplaneringen 🎯 Håll din publik engagerad med ett strukturerat framförande ✅ Minska sista minuten-redigeringar och saknad information 📊 Anpassa mallarna efter olika presentationsbehov

13 mallar för presentationsöversikter att utforska

Här är de bästa mallarna för presentationsöversikter som hjälper dig att strukturera dina idéer effektivt och enkelt skapa effektfulla presentationer:

ClickUp-presentationsmall

Hämta gratis mall Skapa en effektiv, tydlig och omfattande presentation med ClickUp-presentationsmallen.

Att skapa tydliga presentationer kan vara svårt. ClickUp Presentation Template förenklar denna process. Med detta presentationsverktyg har du allt du behöver för att planera, strukturera, samarbeta och leverera en effektiv presentation.

Denna mall fungerar i ClickUp Whiteboards och erbjuder en visuell, samarbetsinriktad arbetsyta där du kan planera flödet och strukturen i dina presentationsbilder, istället för en textdokumentmall.

Med dem kan du enkelt organisera olika delar av din presentation för att säkerställa en heltäckande översikt. Lägg till visuella element för att behålla informationen. Inga fler formateringsfel eller missade detaljer!

Här är varför du kommer att gilla det:

Infoga bilder eller figurer i bilderna för att understryka dina poänger med data.

Samarbeta, planera och arbeta tillsammans med teamet på whiteboardtavlan för att öka kreativiteten och produktiviteten.

Lägg till former, anteckningar, kopplingar och tankekartor för att organisera varje detalj i hela presentationen och upprätthålla ett bra flöde.

Perfekt för: Affärsproffs, projektledare och studenter som vill planera, organisera och hantera presentationer.

ClickUp Insight📮: 37 % av arbetstagarna skickar uppföljningsanteckningar eller mötesprotokoll för att spåra åtgärdspunkter, och 36 % förlitar sig fortfarande på fragmenterade metoder. Enligt forskning från ClickUp kan viktiga insikter som du behöver gå förlorade i samtalen om det inte finns ett enhetligt system för att dokumentera beslut. Med ClickUp kan du snabbt omvandla samtal till genomförbara uppgifter – så att ingenting går förlorat.

ClickUp-mall för projektöversikt

Hämta gratis mall Planera projekt, övervaka framsteg och håll alla på samma sida med ClickUp-projektmallen.

Med ClickUp-projektmallen kan du skapa en omfattande plan, hålla ordning på uppgifterna och hålla deadlines utan stress! Det är som en ritning för ditt projekt när det väl har godkänts.

Börja med att definiera ditt projektmål så att alla är på samma sida. Planera sedan de viktigaste stegen, dela upp dem i mindre deluppgifter, tilldela ansvariga och sätt tydliga deadlines för varje del. Fokus ligger på att skapa en översikt över avsnitt som projektbakgrund, mål, projektomfattning, viktiga projektresultat, budget och tidsplan inom ett strukturerat ClickUp Doc.

Här är varför du kommer att gilla det:

Redigera de förinställda undersidorna för att beskriva detaljerna om projektet, från projektets bakgrund och viktigaste resultat till budget och investeringar.

Skapa en fullständig översikt över projektets disposition på projektets introduktionssida för att ge intressenterna en uppfattning om vad de kan förvänta sig.

Lägg till fler undersidor enligt projektets krav för att säkerställa en omfattande och välstrukturerad översikt.

Perfekt för: Perfekt för team och yrkesverksamma som hanterar projekt och vill planera och organisera projekt.

💡 Bonustips: AI-drivna verktyg som ClickUp Brain hjälper dig att skapa tydliga och engagerande presentationer. Baserat på dina uppmaningar genererar verktyget detaljerat innehåll som täcker alla aspekter av din presentation. Så här hjälper det: 📝 Skapa tydliga berättelser som täcker de viktiga detaljerna i ditt projekt. ⏳ Automatisera repetitiva uppgifter för att spara tid och fokusera på mer komplexa problem 🔄 Säkerställ en konsekvent struktur med AI-drivna förslag 🚀 Skapa välorganiserade presentationer för att öka projektets framgångsgrad Från dispositioner till innehållsskapande till finputsning – ClickUp Brain kan göra allt för att förbättra dina presentationer.

ClickUp-mall för kampanjöversikt

Hämta gratis mall Definiera mål, organisera innehållsstrategin och hantera uppgifter med ClickUp-kampanjmallen.

Att lansera en marknadsföringskampanj kräver uppmärksamhet på små detaljer, vilket gör planering avgörande. En solid plan innehåller tydliga mål, strategier för att uppnå dem och viktiga faktorer, inklusive budget, resurser och målgrupp.

Mallen för ClickUp-kampanjöversikt gör planeringen enkel och håller allt synkroniserat!

Med detta projektplaneringsverktyg kan du definiera dina mål, identifiera din målgrupp och brainstorma idéer. Det gör det också möjligt för dig att skapa en tidsplan, tilldela uppgifter och deadlines samt övervaka framstegen. När allt är strukturerat slipper du missade deadlines och oorganiserade arbetsflöden.

Här är varför du kommer att gilla det:

Lista alla kommande och pågående kampanjer tillsammans med relevanta detaljer i kampanjöversikten.

Få en översikt över vilka faser din kampanj befinner sig i just nu med en kampanjfasvy.

Övervaka pågående kampanjer med hjälp av implementeringsvyn för att fokusera på det som för närvarande implementeras.

Perfekt för: Marknadsföringsteam som vill planera, organisera och genomföra framgångsrika marknadsföringskampanjer på ett strategiskt sätt med en tydlig och strukturerad approach.

ClickUp Story Outline-mall

Hämta gratis mall Organisera idéer, utveckla karaktärer och planera handlingen – allt på ett och samma ställe med ClickUps mall för berättelseutkast.

En berättelse som förmedlar dina idéer skapar en minnesvärd upplevelse. Det krävs mycket tid och ansträngning för att skapa en engagerande berättelse. ClickUps mall för berättelseutkast kan vara ditt verktyg för att skapa en berättelse. Denna mall fokuserar uteslutande på att strukturera berättande innehåll.

Kategorisera kapitel, spåra olika delar av den relaterade berättelsen med anpassade fält och få en fullständig visualisering av handlingen. Anordna kickoff-möten för att diskutera viktiga delar och se till att alla är på samma sida!

Här är varför du kommer att gilla det:

Välj rätt logiskt flöde för berättelsen med en struktur i tre akter: början, mitten och slutet, eller en struktur i fem akter: uppbyggnad (bakgrund), konfrontation, stigande handling, klimax och upplösning.

Lägg till detaljer om platsidéer, tillsammans med bilder eller filer, som inspiration för varje scen.

Lista alla karaktärer, karaktärstyper och detaljer om scenerna de kommer att visas i med hjälp av filer eller bilder.

Perfekt för: Innehållsskapare och författare som vill organisera sina idéer och skapa engagerande berättelser.

➡️ Läs också: Mallar för projektstartsmöten i Docs och PPT

ClickUp Creative Project Plan-mall

Hämta gratis mall Hantera uppgifter, få uppdateringar i realtid och en omfattande översikt över varje uppgift med ClickUp Creative-projektplanen.

Kreativa projekt kräver otrolig uppmärksamhet på detaljer och teamsamarbete. ClickUps mall för kreativa projektplaner är ett idealiskt verktyg för att samordna projektförslag och team.

Denna mall handlar mindre om att beskriva presentationens innehåll och mer om att strukturera arbetsflödet för att skapa kreativa tillgångar eller själva presentationen. Den hjälper till att beskriva presentationer om ett kreativt projekts process eller resultat genom att organisera faser som briefing, konceptutveckling, designutförande, revideringar och slutleverans.

Denna mall fungerar som en strukturerad färdplan för att hålla projekten på rätt spår och säkerställa att de slutförs i tid och inom budget.

Här är varför du kommer att gilla det:

Kategorisera alla uppgifter efter projektfas och få en fullständig översikt med hjälp av Creative Project List.

Använd framstegstavlan för att följa uppgiftsförloppet och klicka på projektet för att öppna uppgiftskortet med alla detaljer.

Spåra oplanerade eller försenade uppgifter med hjälp av tidslinjevyn och se till att allt går enligt plan! 🤩

Perfekt för: Kreativa team och yrkesverksamma som söker en strukturerad metod för att hantera kreativa projekt.

ClickUp-mall för affärskrav

Hämta gratis mall Definiera mål, skapa specifikationer och upprätthåll tydlighet från början till slut med ClickUp Business-kravmallen.

Ett framgångsrikt projekt kräver en tydlig projektbeskrivning och kontinuerlig övervakning av problem. ClickUps mall för affärskrav hjälper dig att organisera, spåra och övervaka varje steg.

Denna mall fokuserar på att dokumentera de grundläggande ”varför” och ”vad” bakom ett projekt eller initiativ. Den används för att strukturera kärnverksamhetens behov, intressenternas krav, omfattningsdefinition, användningsfall och framgångskriterier – viktigt innehåll för att skapa presentationer som syftar till att motivera ett projekt eller granska krav med intressenter.

Här är varför du kommer att gilla det:

Lägg till, redigera eller ta bort undersidor för att tydligt presentera olika aspekter av projektet, från mål till kostnads-nyttoanalys.

Skapa kategorier för uppgifterna för att övervaka projektets framsteg.

Förbered uppskattningar för budgetar och tidsplaner och upprätta en tydlig plan för att undvika omarbetningar eller ändringar i omfattningen.

Perfekt för: Affärsanalytiker och chefer som söker en lösning för att planera, utveckla eller hantera evenemang, en ny produkt eller någon annan typ av projekt.

ClickUp App Scope Outline-mall

Hämta gratis mall Dela upp leverablerna i hanterbara uppgifter, definiera mål och följ varje steg med ClickUp-appens mall för omfattningsöversikt.

Att bygga en app kräver noggrann planering, samarbete och uppmärksamhet på små detaljer. ClickUp App Scope Outline Template är ditt verktyg för att skapa en precis färdplan till framgång.

Genom att hantera små nyanser i apputvecklingen ger det ett snabbt sätt att komma igång med att skapa en app. Det guidar dig genom att skapa en översikt över avsnitt som appens mål, målgrupp, viktiga funktioner/moduler, användarberättelser, tekniska överväganden och övergripande utvecklingsomfattning.

Mallen ger dig ett stressfritt och organiserat sätt att förverkliga din vision!

Här är varför du kommer att gilla det:

Beskriv bakgrunden, målen och den appupplevelse du vill skapa med hjälp av engagerande bilder.

Lägg till de funktioner som bör läggas till i applikationen för att förbättra användarupplevelsen.

Diskutera tillämpningens omfattning och lägg till kommentarer för att upprätthålla tydligheten.

Perfekt för: Team och yrkesverksamma som vill planera, samarbeta och följa upp strategiska initiativ.

💡 Proffstips: När du använder PowerPoint-mallar för projektplaner ska du fokusera på tydlighet, strukturera uppgifterna effektivt, anpassa dem efter projektmålen och hålla intressenterna informerade. Se också till att anpassa PowerPoint-mallarna efter ditt projekts behov, upprätthålla en enhetlig design och markera viktiga milstolpar för bättre uppföljning.

ClickUp-mall för projektplan

Hämta gratis mall Kom igång med planering, organisering och samarbete med ClickUp Project-roadmap-mallen.

Att skapa olika projekt kräver noggrann planering. Med ClickUp Project Roadmap Template kan du skapa en visuellt tilltalande roadmap-bild för produktfunktioner, projekt och strategier.

Oavsett om du förbereder dig för en kundpresentation eller ett internt möte kan du med den här mallen hantera tidsplaner och etapper på ett och samma ställe – så att ingenting glöms bort.

Det bästa av allt? Oavsett projektets komplexitet håller mallen allt organiserat och på rätt spår för en smidig genomförande.

Här är varför du kommer att gilla det:

Använd Clickup Whiteboards för att planera strategier, brainstorma marknadsföringskoncept, definiera projektets omfattning och samarbeta smidigt med distansarbetande team – allt på ett och samma delade utrymme.

Använd roadmap-bilder för att planera mål och viktiga resultat för att säkerställa tydlighet i arbetsflödet!

Använd klisterlappar och fasanslutare för att skapa ett organiserat arbetsflöde och upprätthålla tydlighet.

Idealisk för: Projektledare och teamledare som vill skapa en strukturerad plan för att slutföra projekt.

ClickUp-mall för projektimplementeringsplan

Hämta gratis mall Skapa planer, visualisera uppgifter och följ varje steg med ClickUps mall för projektimplementeringsplan.

Ditt projekt måste vara välplanerat och strukturerat, men när det gäller genomförandet måste du hantera varje liten uppgift för att uppnå målen. ClickUps mall för projektgenomförandeplanering innehåller verktyg som säkerställer att du träffar mitt i prick när det gäller genomförandet. Till skillnad från den övergripande färdplanen strukturerar denna mall den detaljerade beskrivningen av hur projektet ska genomföras för presentationer.

Oavsett om det gäller en produktlansering eller effektivisering av en befintlig process är mallen väl utformad för att hålla allt igång. Den fokuserar på att beskriva specifika implementeringsfaser, viktiga uppgifter inom dessa faser, resursfördelning, lanseringsscheman, riskminimering och framgångsmätningar.

Att omsätta projektplaner i handling är ingen lätt uppgift, men den här mallen innehåller allt du behöver för att genomföra dem smidigt!

Här är varför du kommer att gilla det:

Skapa checklistor för olika uppgifter och följ upp framsteg och faser för att säkerställa att allt slutförs inom tidsramen.

Använd projektkostnadsvyn för att spåra den tilldelade budgeten och utgifterna för att hitta eventuella avvikelser och hålla dig inom budgeten.

Använd verktyg som tidsregistreringsfunktioner, taggar, beroendevarningar, e-postmeddelanden och mycket mer för att förbättra implementeringen.

Idealisk för: Projektledare som söker en effektiv lösning för att följa ett projekts framsteg eller effektivisera ett befintligt projekt.

ClickUp Elevator Pitch-mall

Hämta gratis mall Formulera och organisera dina idéer så att alla är på samma sida med ClickUp Elevator Pitch Template.

Du har bara några ögonblick på dig att väcka uppmärksamhet – se till att de räknas.

Visste du att? Forskning visar att de flesta människor har en uppmärksamhetsspännvidd på 10–15 minuter för en standardpresentation.

ClickUp Elevator Pitch Template ger dig utrymme att skapa en presentation med stor genomslagskraft. Denna mall är helt inriktad på att strukturera extremt koncisa och övertygande presentationer eller diskussionspunkter. Den guidar användarna genom de väsentliga komponenterna i en klassisk elevator pitch: identifiera problemet, presentera lösningen, lyfta fram värdeerbjudandet, definiera målmarknaden och avsluta med en tydlig uppmaning till handling.

Ramverket är särskilt utformat för att vara kortfattat och effektfullt, innehåller uppmaningar om viktiga presentationstekniska element och inkluderar checklistor för att förfina framförandet.

Här är varför du kommer att gilla det:

Brainstorma idéer för att beskriva syftet och lägg till idéer om projektets viktigaste fördelar.

Lägg till detaljer om kunden, produktens egenskaper och marknadskategori för att brainstorma effektivt.

Spåra varje viktig nyans i presentationen, från kroppsspråk till röstläge, med checklistor i ClickUp.

Perfekt för: Grundare, marknadsföringsteam och yrkesverksamma som vill skapa presentationer för jobbintervjuer, en startup-presentation eller en ny produktlansering.

PPT-presentationsmall från Slideegg

via Slideegg

Detta är en grundläggande strukturell mall som är utformad direkt i PowerPoint. PPT-presentationsmallen från Slideegg ger ett strukturerat ramverk för presentationer.

Genom att anpassa bilderna efter projektets krav kan du presentera idéerna på ett tydligt sätt och se till att de är informativa. Med den här mallen blir din presentation tydlig och slagkraftig, så att ditt budskap förmedlas på bästa sätt!

Här är varför du kommer att gilla det:

Organisera enkelt dina huvudpunkter så att inget missas när du presenterar.

Lägg till diagram och illustrationer för att presentera data på ett koncist och engagerande sätt.

Använd ikoner för att framhäva presentationens viktigaste detaljer.

Perfekt för: Yrkesverksamma och studenter som vill skapa engagerande presentationer för att förmedla sina idéer i styrelserum, klassrum eller andra professionella sammanhang.

PPT-presentationsmall från SlideTeam

via SlideTeam

Denna mall, som också är en PowerPoint-mall, betonar innehållshierarkin. Med PPT Presentation Outline Format Template från SlideTeam kan du enkelt skapa en logisk ordning på dina idéer. Med en strukturerad layout kan du enkelt samla huvudpunkterna på ett ställe och få en översikt över projektet.

Med den här mallen kan du gallra bort onödig information och organisera idéerna i din presentation på ett tydligt sätt, så att den blir klar och överskådlig.

Här är varför du kommer att gilla det:

Förfina innehållet och ta bort onödiga detaljer så att presentationen känns komplett och intressant.

Lägg upp underämnen och huvudämnen för att hålla publiken intresserad, oavsett om det är PPT eller Google Slides.

Redigera ikonerna så att de återspeglar de punkter som tas upp i presentationen.

Perfekt för: Yrkesverksamma och studenter som vill presentera sina idéer på ett effektivt sätt.

Mall för presentation av affärsprojekt från Canva

via Canva

En bra presentation håller publiken fängslad från början till slut. Canvas mall för presentation av affärsprojekt är idealisk för att skapa perfekta presentationer och hjälper dig att skapa visuellt tilltalande bilder genom att anpassa temat till ditt varumärke eller projekt.

Ge en fullständig översikt över presentationen med en lättöverskådlig layout för att säkerställa att budskapet förmedlas på ett effektivt sätt.

Släng den tråkiga bildspelspresentationen och skapa en vinnande, raffinerad och professionell presentation – för presentationen ska vara lika bra som idén bakom den!

Här är varför du kommer att gilla det:

Lägg till element som passar projektets tema och ditt varumärke för att säkerställa ett enhetligt utseende.

Organisera innehållet så att presentationen blir logisk och tydlig.

Ta bort, redigera eller lägg till text eller data för att säkerställa en precis och engagerande presentation.

Perfekt för: Chefer och teamledare som vill ha en strukturerad presentationsöversikt för att få en fullständig överblick över presentationen.

💡Proffstips: Undrar du hur många bilder du ska inkludera? Det finns inget fast antal, men de mest effektiva presentationerna har mellan 10 och 20 bilder, beroende på djupet och längden på ditt tal.

Vad kännetecknar en bra mall för presentationsöversikt?

Nu när du har sett några av de tillgängliga mallarna för presentationsöversikter, hur väljer du rätt?

När du väljer en effektiv presentationsmall måste du se till att den hjälper dig att strukturera dina idéer på ett tydligt och effektivt sätt.

📈 Forskning visar att en strukturerad disposition leder till en 40-procentig förbättring av informationsminnet.

Här är vad du bör leta efter i en presentationsmall:

Struktur och flöde: En tydlig struktur med definierade avsnitt gör det enkelt för ditt team eller din publik att följa med.

Anpassning av design: Du bör kunna justera layouter, varumärkesprofilering och visuella element så att de passar din stil.

Effektivt samarbete: Leta efter en presentationsmall som hjälper dig att samarbeta effektivt med ditt team och säkerställer att alla är på samma sida.

Visuell attraktionskraft : Infografik, ikoner och blanksteg bör styra uppmärksamheten och minska visuellt störande element.

Enkel organisation och uppföljning: Med rätt mall kan du tilldela uppgifter, övervaka framsteg och se till att varje punkt stämmer överens med ditt huvudbudskap.

Användarvänlighet: Lätt att använda i plattformar som PowerPoint, Google Slides eller till och med ett Word-dokument.

➡️ Läs också: Gratis mallar för projektöversikt för teamkoordinering

Optimera dina presentationer och ditt arbetsflöde med ClickUp

Det kan vara svårt att skapa tydliga, strukturerade presentationer och samtidigt hantera uppgifter på ett effektivt sätt, men med rätt verktyg för presentationer kan du effektivisera ditt arbetsflöde, hålla ordning och kontrollera varje detalj.

ClickUp erbjuder anpassningsbara mallar, visuella whiteboards och integrerade dokument som hjälper dig att skissa på idéer, planera innehåll och skapa snygga presentationer som verkligen fungerar. Oavsett om du arbetar ensam eller i ett team ser ClickUp till att din presentationsöversikt inte bara är välorganiserad utan också slagkraftig och i linje med ditt budskap.

Oavsett om du arbetar ensam eller i team ser ClickUps allt-i-ett-plattform till att alla idéer, uppgifter och detaljer hålls organiserade. Låt inte spridd information bromsa dig – registrera dig på ClickUp idag och ta kontroll över ditt arbetsflöde! 🚀