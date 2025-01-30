De 10 bästa presentationsverktygen för att skapa engagerande presentationer 2025

Presentationsprogramvaran har utvecklats sedan PowerPoints tidiga dominans. Det finns dussintals onlineapplikationer och verktyg för presentationer, och alla lovar att vara den ultimata nyckeln till att skapa engagerande, interaktiva presentationer.

Men här är haken.

Alla presentationsprogram är inte likadana. Vissa imponerar med fantastiska mallar, obegränsade presentationer och smidig integration med verktyg som Google Slides och Apple Keynote, medan andra erbjuder möjligheten att bädda in video, ljud och till och med interaktivt innehåll för att hålla publiken intresserad.

Men i denna oändliga mängd alternativ kan det vara en enorm utmaning att hitta den bästa presentationsprogramvaran för just dina behov.

Denna artikel dyker ner i världen av presentationsverktyg och går igenom de bra, de fantastiska och de banbrytande.

Låt oss sätta igång.

Här är de viktigaste funktionerna du bör leta efter i dina presentationsprogram:

Multimediaintegration: Leta efter möjligheten att bädda in video, ljud och annat interaktivt innehåll för att hålla publiken engagerad.

Många olika mallar: Ett brett utbud av professionellt utformade mallar kan hjälpa dig att skapa visuellt tilltalande presentationer.

Anpassningsalternativ: Den bästa presentationsprogramvaran bör göra det möjligt för dig att anpassa bildlayouter och presentationsdesignelement efter dina behov.

Molnbaserad åtkomst: Leta efter molnbaserade presentationsprogramvarulösningar för enkel åtkomst och samarbete.

1. ClickUp

ClickUp utmärker sig som ett mångsidigt verktyg för att skapa engagerande och kreativa presentationer. Med hjälp av ClickUps presentationsmallar kan användarna enkelt skapa övertygande berättelser för alla målgrupper. Dessutom är ClickUps Whiteboard en unik samarbetsyta där användarna kan infoga bilder, ritningar, flödesscheman och andra visuella element i sina presentationer, vilket främjar kreativitet och visuell effekt.

Skapa dynamiska presentationer med ClickUps interaktiva whiteboard

ClickUp AI fungerar som din AI-drivna skrivassistent. Den kan generera tydliga och engagerande texter och spara tid åt dig när det gäller formatering. Den kan också fungera som din brainstormingpartner och hjälpa dig att utveckla engagerande och nyskapande innehåll för din presentation.

ClickUps bästa funktioner

Skapa presentationer snabbt och effektivt med ClickUps anpassningsbara mallar som är skräddarsydda för olika presentationsstilar och syften.

Använd whiteboardtavlor som en dynamisk yta för brainstorming och visuell planering.

Skapa rikt innehåll genom att utnyttja ClickUp AI för brainstorming, skrivande och redigering.

ClickUps avancerade AI-verktyg för smidig projektvisualisering

Skapa visuellt och kontextuellt rika presentationsöversikter med ClickUps avancerade AI Presentation Outline Generator.

Arbeta smidigt tillsammans med dina kollegor på presentationer, dela idéer och ge omedelbar feedback, allt på samma plattform.

Arbeta smidigt med alla dina andra verktyg utan att behöva växla mellan appar, tack vare ClickUps smidiga integration med andra verktyg och plattformar.

Begränsningar för ClickUp

Vissa användare upplever gränssnittet som överväldigande i början på grund av de många funktionerna.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. Prezi

Välj bland Prezi-mallar för att skapa fängslande presentationer via G2

Prezi revolutionerar världen av presentationsprogramvara genom att erbjuda en unik och engagerande upplevelse. Tack vare sin icke-linjära presentationsstil gör Prezi det möjligt för skaparna att gå bortom gränserna för traditionella format med bilder som visas en efter en, såsom PowerPoint, och istället skapa interaktiva och fängslande presentationer för publiken.

Prezis bästa funktioner

Gå från linjära presentationer till en mer flytande presentationsväg med Prezis öppna canvas.

Skapa visuellt tilltalande och engagerande presentationer som håller publikens uppmärksamhet med zoomande övergångar och en rumslig resa genom innehållet.

Välj bland över 100 professionellt designade mallar för att enkelt börja skapa fängslande presentationer.

Berika dina presentationer med tillgång till över en miljon resurser såsom bilder, GIF-filer och videor.

Prezi begränsningar

Kräver en stabil internetuppkoppling, vilket kan vara en begränsning i områden med dålig uppkoppling.

Vissa användare rapporterar att det kan vara krävande för datorresurserna, särskilt för komplexa presentationer.

Prezi-priser

Plus: 12 $/månad

Premium : 16 $/månad

Teams: 20 $/månad per användare (faktureras årligen)

Prezi-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 5100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2100 recensioner)

3. Powtoon

Powtoon erbjuder ett brett utbud av mallar via G2

Powtoon är en innovativ plattform som använder kraften i animation och visuellt berättande för att skapa effektfulla presentationer. Powtoon används i stor utsträckning inom olika sektorer som marknadsföring, utbildning, internkommunikation och utbildning, och utmärker sig genom sin förmåga att förenkla komplexa budskap till fängslande visuella berättelser.

Powtoons bästa funktioner

Välj bland ett stort utbud av animerade karaktärer och scenarier för att skapa minnesvärda animerade presentationer.

Skapa kraftfullt visuellt innehåll med lätthet tack vare den användarvänliga presentationsdesignen.

Välj från ett varierat mallbibliotek för snabb och effektiv presentationsskapande.

Anpassa animationer, integrera ljud och video och lägg till personliga detaljer i presentationerna.

Powtoons begränsningar

Gratisversionen har begränsningar när det gäller funktioner och tillgång till resurser.

Powtoon-priser

Lite-abonnemang : 50 dollar per månad

Professionellt abonnemang: 190 dollar per månad

Affärsplan: 1500 $ (faktureras årligen)

Powtoon-betyg och recensioner

G2: 4,4 av 5 (över 230 recensioner)

Capterra: 4,5 av 5 (över 390 recensioner)

4. Pitch

Pitchs intuitiva skapande och kraftfulla varumärkesverktyg via G2

Pitch är en av de bästa presentationsprogramvarorna 2024. Den omdefinierar presentationsskapande genom att kombinera effektivitet, kreativitet och samarbete. Det är inte bara ett bra verktyg för att skapa bilder, utan en plattform som gör det möjligt för team att producera fantastiska presentationer som ger resultat. Tack vare sin AI-drivna approach och dynamiska funktioner håller Pitch snabbt på att bli den självklara lösningen för företag och privatpersoner.

Pitch bästa funktioner

Börja med ett AI-utkast för att snabbt skapa en presentation, vilket sparar tid och stimulerar kreativiteten.

Få tillgång till ett rikt bibliotek med 100 mallar skapade av experter.

Anpassa enkelt dina bilder till ditt varumärke med anpassade typsnitt och färger, vilket ger dina presentationer ett mer professionellt utseende.

Njut av snabba text- och bildtillägg, eleganta animationer och samarbete i realtid för smidig redigering.

Begränsningar för presentationer

Eftersom det är ett molnbaserat verktyg krävs en stabil internetanslutning för oavbruten användning.

Pitch-prissättning

Gratis

Pro: 20 dollar per månad

Företag: 80 dollar per månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner

G2: 4,4 av 5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 30 recensioner)

5. Genially

Skapa dina egna presentationer med Geniallys interaktiva element

Genially är en innovativ plattform för att skapa interaktiva, mediarika presentationer och innehåll. Den är utformad för alla som vill engagera sin publik med klickbara, dynamiska upplevelser utan att behöva några kodningskunskaper. Genially är särskilt känt för sina gamification-funktioner och sitt breda utbud av interaktiva element, vilket gör det till en favorit bland lärare, marknadsförare och företag.

Geniallys bästa funktioner

Förvandla statiskt innehåll till interaktiva upplevelser och öka publikens engagemang.

Använd gamification-funktioner för att öka inlärningsresultaten och publikens intresse avsevärt.

Bädda in ljud, video och interaktiva datavisualiseringar för en rik medieupplevelse.

Designa presentationer enkelt med en intuitiv och användarvänlig dra-och-släpp-redigerare.

Lägg enkelt till interaktiva element som hotspots, popup-fönster och etiketter som visas när man håller muspekaren över dem, vilket förbättrar presentationernas interaktivitet.

Geniallys begränsningar

Mycket interaktiva eller mediarika presentationer kan vara resurskrävande.

Geniallys priser

Gratis

Pro : 7,49 $/månad, faktureras årligen

Master: 20,82 $/medlem/månad, faktureras årligen

Team: 70,79 $ för 5 Master-medlemmar/månad, faktureras årligen

Betyg och recensioner av Genially

G2: 4,6/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 80 recensioner)

6. Microsoft PowerPoint

Designa presentationer med PowerPoint via G2

PowerPoint är fortfarande en hörnsten i världen av presentationsprogramvara och utvecklas ständigt för att möta moderna krav. Med uppdateringarna från 2023 har PowerPoint blivit ett verktyg med avancerade AI-funktioner som förbättrar hur presentationer skapas och levereras. PowerPoint är känt för sin tillförlitlighet och omfattande funktionsuppsättning och är ett självklart val för yrkesverksamma och lärare.

PowerPoints bästa funktioner

Använd Copilot för att omvandla Word-dokument till presentationer och skapa nya bilder utifrån uppmaningar eller dispositioner, vilket förbättrar berättandet.

Infoga 3D-objekt och animationer direkt i presentationer för en mer dynamisk visuell upplevelse.

Använd röst, beröring och handskrift för naturlig interaktion med dina presentationer, inklusive konvertering av handskrivna anteckningar till text.

Få AI-driven coaching för talövningar, med feedback om tempo, ordval och mycket mer.

Begränsningar i PowerPoint

Kan vara resurskrävande, särskilt när du använder avancerade funktioner som 3D-objekt.

Dyrare än andra verktyg

Priser för PowerPoint

Microsoft 365 Personal: 6,99 $/månad, inkluderar PowerPoint och andra Office-appar med premiumfunktioner

Microsoft 365-familjen: 9,99 $/månad, samma pris som Personal, men för upp till sex personer och mer molnlagring

Den gratis versionen har grundläggande funktioner och är idealisk för tillfälliga användare.

Endast PowerPoint (1 års licens): 159,99 $

Betyg och recensioner av PowerPoint

G2 : 4,6 av 5 (över 4 100 recensioner)

Capterra: 4,7 av 5 (över 20 500 recensioner)

7. SlideCamp

Hantera och skapa presentationer med SlideCamp

SlideCamp är en innovativ lösning för sälj- och marknadsföringsteam som vill hantera och skapa PowerPoint-presentationer. Den erbjuder en centraliserad plattform för lagring, delning och återanvändning av presentationsbilder, vilket säkerställer att teamen har tillgång till det mest aktuella och effektiva innehållet.

SlideCamps bästa funktioner

Lagra allt försäljnings- och marknadsföringsmaterial i ett centralt bibliotek, vilket underlättar hantering och uppdatering av presentationer.

Skapa lika villkor för säljarna genom att dela presentationer och annat material med teamet på ett säkert sätt och se till att de enkelt kan komma åt de senaste versionerna av presentationerna.

Spara tid genom att enkelt hitta och återanvända innehåll från gamla presentationer istället för att börja om från början.

Få insikter om presentationsprestanda med rapportering och analys.

SlideCamps begränsningar

Främst utvecklad för PowerPoint-användare och kanske därför inte passar dem som använder annan presentationsprogramvara.

Även om det går att återanvända befintliga bilder kan anpassningsmöjligheterna vara begränsade jämfört med att skapa bilder från grunden.

Priser för SlideCamp

Team Plan : 99 $ per månad

Obegränsad plan: 499 $ per år

SlideCamp-betyg och recensioner

G2 : Otillräckligt antal recensioner

Capterra: Ej tillgängligt

8. VideoScribe

Skapa engagerande presentationer med animerade videor med hjälp av VideoScribe via G2

VideoScribe erbjuder en unik metod för att skapa presentationer genom animerade videor. Det är ett användarvänligt animationsverktyg som är perfekt för marknadsförare, lärare och småföretag som vill förbättra sin kommunikation med hjälp av fängslande animerade videor. Med ett intuitivt gränssnitt och kraftfulla funktioner gör VideoScribe det enkelt för användare på alla nivåer att skapa attraktiva presentationer.

VideoScribe bästa funktioner

Skapa imponerande animerade videor utan tidigare kunskaper i presentationsdesign med dess användarvänliga verktyg.

Använd olika animationsstilar och "ritande händer" för att ge varje video en unik känsla.

Lägg till ljudspår och spela in voiceovers för att komplettera det visuella innehållet.

Dela och exportera videor i flera format för att passa olika plattformar och behov.

Begränsningar för VideoScribe

Kräver en stabil internetanslutning för åtkomst till molnbaserade resurser och mallar.

Priser för VideoScribe

Månadsabonnemang : 25,96 $/månad

Årsabonnemang: 10,62 $/månad (faktureras årligen)

Teamplaner: Anpassningsbara alternativ tillgängliga för team, med rabatter på flera prenumerationer.

Betyg och recensioner av VideoScribe

G2: 4,1/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 50 recensioner)

9. Haiku Deck

Haiku Decks överskådliga gränssnitt via G2

Haiku Deck utmärker sig genom att fokusera på enkelhet, tydlighet och professionell design. Det är det perfekta verktyget för alla som vill skapa vackra presentationer på ett enkelt sätt, oavsett om det är på webben, iPad eller iPhone. Haiku Decks användarvänliga gränssnitt och stora utbud av mallar gör det till ett populärt val bland lärare, marknadsförare och affärsproffs.

Haiku Decks bästa funktioner

Njut av ett enkelt, överskådligt gränssnitt som kan förbättra det kreativa flödet.

Använd professionella designelement som snygga typsnitt, layouter och bildfilter.

Få tillgång till tusentals mallar för att snabbt och enkelt skapa visuellt tilltalande presentationer.

Få tillgång till över 40 miljoner gratis Creative Commons-bilder

Dela och få åtkomst till alla anslutna enheter på ett enkelt sätt

Haiku Decks begränsningar

Erbjuder kanske inte lika många alternativ för att bädda in video eller interaktivt innehåll som andra verktyg.

Priser för Haiku Deck

Pro: 19,99 $/månad

Premium: 29,99 $/månad (faktureras årligen)

Haiku Deck-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (10+ recensioner)

10. Zoho Show

Samarbeta i realtid med Zoho Show via G2

Zoho Show är ett samarbetsverktyg för presentationer som är utformat för moderna team. Det erbjuder en blandning av professionella funktioner för utformning av bilder, funktioner för teamsamarbete samt support och kompatibilitet mellan olika enheter. Det är därför ett idealiskt val för företag och lärare som behöver flexibilitet och kraftfulla presentationsverktyg.

Zoho Shows bästa funktioner

Håll dig synkroniserad med ditt team med realtidssamarbete, kontextuella kommentarer och omedelbara aviseringar.

Bädda in ljud och video, skapa animationer och använd infografik för att göra datadrivna bilder mer engagerande.

Sänd presentationer på smarta TV-apparater via smartphones eller smartklockor

Importera PowerPoint-filer smidigt utan att förlora formatering eller innehåll.

Zoho Show-begränsningar

Vissa användare kan behöva tid för att kunna utnyttja dess omfattande funktioner fullt ut.

Eftersom programvaran huvudsakligen är molnbaserad krävs en stabil internetuppkoppling för optimal funktionalitet.

Det stora utbudet av funktioner kan vara överväldigande för användare som föredrar ett mer enkelt verktyg.

Priser för Zoho Show

Gratis plan

Professional: Från 2,2 dollar per användare/månad (faktureras årligen)

Zoho Show-betyg och recensioner:

G2: 4,4/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 20 recensioner)

Dagens avancerade presentationsverktyg, till exempel Google Slides, PowerPoint osv., handlar inte bara om att skapa bilder, utan om att berätta historier och väcka idéer till liv på ett sätt som verkligen berör publiken.

ClickUps presentationsverktyg är bland de bästa presentationsprogrammen i framkant av denna revolution. Med innovativa funktioner som AI-driven innehållsskapande och samarbetswhiteboards hjälper ClickUp dig att släppa loss din kreativitet.

Prova ClickUp redan idag.