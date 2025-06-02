13 bästa Chatbase-alternativ för AI-drivna chatbots 2025

Om du letar efter alternativ till Chatbase söker du troligen efter en kodfri AI-chatbot som integreras sömlöst med ditt företag, utökar den omedelbara supporten från mänskliga agenter och förstärker AI-kundsupporten.

Chatbase har varit ett populärt val för många, men det är inte längre det enda alternativet på marknaden. Många moderna plattformar erbjuder anpassade AI-chatbots med ännu bättre funktioner och fördelar.

Så, vilket ska du välja?

Låt oss titta på de 13 Chatbase-alternativen du kan överväga.

De bästa Chatbase-alternativen i korthet

Verktyg Bästa funktioner Bäst för Prissättning ClickUp AI-driven automatisering av uppgifter, kundsupport, arbetsflöden och integrationer med CRM-verktyg Privatpersoner, småföretag, medelstora företag, storföretag Gratis plan tillgänglig; Anpassning tillgänglig för företag Intercom AI-chatbot (Fin AI Agent), AI Copilot, AI-rapporteringsinsikter, helpdesk-integration Medelstora företag, storföretag Gratis provperiod; Betalda abonnemang från 39 $. Ada Flerspråkig AI-chatbot, AI-agentträning, kodfri automatiseringsbyggare, proaktivt engagemang Medelstora företag, storföretag Anpassad prissättning Tidio AI-chatbot (Lyro AI Agent), livechatt, förkonfigurerade automatiseringsflöden, Shopify- och CRM-integrationer Småföretag, medelstora företag Betalda abonnemang börjar på 29 dollar. Drift AI-driven försäljningsassistent, automatiserad leadkvalificering, CRM-integration, konversationer i realtid Medelstora företag, storföretag Anpassad prissättning Botpress Anpassningsbar AI-chatbotbyggare, OpenAI- och LLM-integration, vektoriserad kunskapssynkronisering, SDK/API-åtkomst Utvecklare, småföretag, medelstora företag Betalda abonnemang från 39 dollar Chatfuel WhatsApp- och Messenger-AI-bot, automatiserad försäljning och support, Stripe- och Shopify-integrationer, verifierad WhatsApp-API Småföretag, medelstora företag Gratis provperiod; betalda abonnemang tillgängliga Landbot Chatbot-byggare utan kod, A/B-testning, kundsegmentering, CRM- och e-handelsintegrationer Småföretag, medelstora företag Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 45 dollar. IngestAI AI-driven affärsanalys, prediktiv analys, strategiska AI-insikter, företagsfokuserad Företag Anpassad prissättning Tars Automatisering av kundresan, AI-driven självbetjäning, optimering av arbetsflöden Medelstora företag, storföretag Anpassad prissättning Fini AI Flerkanalig AI-chatbot, integration med kunskapsbas, smidig vidarebefordran till människor Småföretag, medelstora företag Gratis plan tillgänglig; anpassade priser för företag Manychat AI-driven automatisering av chattar på sociala medier, Instagram DM, WhatsApp och Messenger-support Privatpersoner, småföretag Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 15 dollar. Yuma AI AI-chatbot för e-handel, automatiserad orderhantering, återbetalningar, AI-baserade kundfrågor Småföretag, medelstora företag Anpassad prissättning

Introduktion till Chatbase

Chatbase är en AI-chatbotplattform som gör det möjligt för företag att träna ChatGPT på sina data och skapa anpassade AI-chatbots för webbplatser, appar och sociala medier. Den möjliggör smidiga kundinteraktioner genom att ge omedelbara svar på användarnas frågor, vilket minskar behovet av mänsklig support.

Med naturlig språkbehandling (NLP) säkerställer Chatbase att chatbots förstår sammanhanget och svarar intuitivt. Plattformen är utformad för företag, startups, marknadsförare och kundsupportteam och förenklar AI-kundsupport utan att kräva kodningskunskaper.

Det finns dock en baksida av dess fördelar.

Varför välja Chatbase-alternativ?

Om du letar efter mer avancerade funktioner, bättre integrationer eller en dynamisk användarupplevelse, här är några verkliga problem som kan få dig att överväga att byta från Chatbase:

Brist på stöd för flera kanaler: Om dina affärslösningar tillhör branscher som kräver AI-stöd för flera kanaler och avancerad automatisering, kanske Chatbase inte erbjuder den flexibilitet du behöver.

Svaga träningsalternativ för chatbots: Även om du kan träna ChatGPT på dina data saknar det finjusteringsfunktioner, vilket gör det svårare att kontrollera chatbotens svar och förbättra noggrannheten över tid.

Ingen funktion för överlämning till mänsklig operatör: Det finns ingen inbyggd funktion för att smidigt överföra konversationer till mänskliga operatörer, vilket kan frustrera användarna när AI-chatboten inte lyckas lösa deras frågor.

Begränsade automatiseringsflöden: Chatbase tillåter inte företag att skapa komplexa automatiseringsflöden såsom villkorlig logik, flerstegssekvenser eller händelsebaserade triggers för smartare chatbot-interaktioner.

Begränsad integration av kunskapsbas: Chatboten har svårt med realtidssynkronisering från dynamiska kunskapsbaser, vilket innebär att uppdateringar av vanliga frågor eller dokumentation kanske inte omedelbart återspeglas i chatbotens svar.

🔎 Visste du att? ChatGPT nådde 1 miljon användare på 5 dagar. Det blev en av de snabbast växande apparna i historien, näst efter Threads. Detta belyser den explosiva efterfrågan på AI-drivna chattlösningar.

13 Chatbase-alternativ i korthet

Många populära varumärken inom konversationschatbots erbjuder nu AI-driven automatisering, vilket gör dem till starka alternativ till Chatbase. Oavsett om du behöver bättre automatisering, djupare integrationer eller smartare AI-svar, här är 13 kraftfulla alternativ till Chatbase:

1. ClickUp (Bäst för AI-driven produktivitet och support)

Skapa uppgifter direkt, automatisera svar och synkronisera dina arbetsflöden med ClickUp Chat

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för produktivitet, även känd som allt-i-ett-appen för arbete, utvecklad för att möjliggöra utmärkt kundservice.

Till skillnad från de flesta grundläggande chatbots som hanterar ytliga frågor, omvandlar ClickUp Chat konversationer till verkligt arbete. Supportteam kan omedelbart omvandla meddelanden till uppgifter, länka diskussioner till kundärenden eller projekt och hålla chattar helt synkroniserade med arbetsflöden i hela teamet.

AI-agenter i ClickUp Chat (Autopilot Agents) svarar automatiskt på vanliga kundfrågor, ger omedelbara uppdateringar och visar relevant information från din arbetsyta, vilket minskar svarstiderna och det manuella arbetet för supportteam. Genom att automatisera rutinmässiga interaktioner och utnyttja kunskapen i arbetsytan hjälper de kundtjänstteam att leverera snabbare, mer konsekvent och korrekt support.

ClickUps förmåga att koppla samman flera arbetsappar gör att du kan samla kundinteraktioner, kunskapsbaser och supportuppgifter på ett ställe, vilket eliminerar behovet av flera separata verktyg.

Med ClickUp Brain kan supportteam omedelbart svara på kundfrågor genom att hämta svar i realtid från uppgifter, dokument och kommunikationshistorik.

Medan många kända varumärken inom konversationschatbots endast fokuserar på grundläggande hantering av frågor, kopplar ClickUp konversationer direkt till arbetsflöden, ärendehantering och kunskapsbaser för kundsupport under hela cykeln.

AI Task Creation genererar och tilldelar automatiskt åtgärdspunkter baserat på kundchattar, så att ingenting faller mellan stolarna. Dessutom sammanfattar ClickUp Brain snabbt pågående konversationer och ärenden, vilket ger supportagenterna den fullständiga kontexten de behöver utan att behöva gräva igenom trådar.

Du kan också skapa anpassade arbetsflöden för olika typer av supportförfrågningar, ställa in prioriteter för ärenden och automatisera ärendets vidarebefordran med djup integration i flera plattformar.

Automatiseringar: Du kan ställa in automatiseringar för att utlösa åtgärder baserat på chatt- eller uppgiftsaktivitet, vilket gör dina arbetsflöden smartare.

AI-agenter: ClickUps AI-agenter kan automatisera processer, svara på frågor och ge support inom din arbetsyta.

Om du letar efter ett alternativ till Chatbase som går utöver enkla chatbots och erbjuder integrerad projektledning, AI-driven automatisering och djupgående anpassningsmöjligheter är ClickUp ett utmärkt val. Det centraliserar kommunikation, kunskap och arbete, vilket gör ditt team mer effektivt och samarbetsvilligt.

ClickUps bästa funktioner

Skapa uppgifter, sammanfattningar och automatiska uppdateringar om framsteg med hjälp av AI.

Svara på användarnas frågor, skapa åtgärdspunkter och synkronisera automatiskt med uppgifter.

Automatisera svar, organisera ärenden och föreslå lösningar för kundsupport

Integrera smidigt med Google Drive, Salesforce, GitHub, Figma och andra verktyg.

Lagra, få tillgång till och hantera all teamkunskap på en sökbar plattform

Skapa svar, sammanfattningar och innehåll utan ansträngning med AI-driven skrivhjälp.

Transkribera och sammanfatta röst- och videosamtal automatiskt med AI

Skapa automatiserade stand-ups och framstegsrapporter för att hålla teamen samordnade

Begränsningar för ClickUp

Med många funktioner kan ClickUp kännas komplicerat för vissa nya användare.

ClickUp-priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En G2-användare säger:

Vårt team är spritt över fyra tidszoner i tre olika länder. Vi måste ha tydlig kommunikation mellan våra teammedlemmar, annars uppstår en fördröjning på minst en dag. Det är mycket effektivare att tilldela varandra uppgifter istället för att skicka e-post eller Teams-meddelanden. Vi chattar och uppdaterar via själva uppgiften, så det är mycket lättare att hitta relaterade konversationer istället för att undra "var det ett e-postmeddelande eller skickade hon ett meddelande till mig?" och "När behövdes det?" eller "Hur brådskande är det?" Alla dessa frågor besvaras i en väl utformad uppgift.

Vårt team är spritt över fyra tidszoner i tre olika länder. Vi måste ha tydlig kommunikation mellan våra teammedlemmar, annars uppstår en fördröjning på minst en dag. Det är mycket effektivare att tilldela varandra uppgifter istället för att skicka e-post eller Teams-meddelanden. Vi chattar och uppdaterar via själva uppgiften, så det är mycket lättare att hitta relaterade konversationer istället för att undra "var det ett e-postmeddelande eller skickade hon ett meddelande till mig?" och "När behövdes det?" eller "Hur brådskande är det?" Alla dessa frågor besvaras i en väl utformad uppgift.

🔎 Visste du att? Pigment, ett snabbväxande mjukvaruföretag, effektiviserade sin verksamhet med ClickUp som central nav och uppnådde en 88-procentig ökning av onboarding-effektiviteten och 83 procent snabbare buggfixar. Genom att ersätta spridda verktyg med en plattform för samarbete, automatisering av uppgifter och onboarding-mallar gjorde Pigment det möjligt för sina team att arbeta smartare, kommunicera bättre och skala upp snabbare.

2. Intercom (bäst för AI-driven automatisering av kundtjänst)

via Intercom

Intercom omdefinierar AI-baserad kundservice med Fin AI Agent, en avancerad AI-assistent som förbättrar kundinteraktionerna med en funktion för naturlig dialogförståelse, vilket säkerställer att användarna får kontextmedvetna och korrekta svar.

Det inkluderar även Copilot, en AI-assistent som stöder agenter genom att ge förslag i realtid, automatiskt genererade svar och automatisering av arbetsflöden för att förbättra lösningstiderna.

Även om Intercoms lösningar omfattar verktyg för personalhantering, såsom automatisering av onboarding och delegering av uppgifter, ligger dess verkliga styrka för kundtjänstteam i automatisering av supportåtgärder och effektivisering av svararbetsflöden.

Intercoms bästa funktioner

Förbättra kundfokus med Fin AI Agent, som levererar mänskliga svar dygnet runt.

Hjälp supportagenter med AI-drivna Copilot, som ger svarförslag i realtid och automatisering.

Analysera och optimera supportverksamheten med AI Insights & Reporting för ökad effektivitet.

Effektivisera supportarbetsflöden med kodfri automatisering och minska manuella ingrepp.

Intercoms begränsningar

Vissa arbetsflöden saknar intuitiva steg, vilket kräver komplexa lösningar.

AI-funktioner kan generera svar som fortfarande kan behöva granskas av en människa i vissa situationer.

Priser för Intercom

Essential: 39 $/månad per användare

Avancerat: 99 $/månad per användare

Expert: 139 $/månad per användare

Intercom-betyg och recensioner

G2: 4,5/5,0 (3 330+ recensioner)

Capterra: 4,5/5,0 (över 1 100 recensioner)

🔎 Visste du att? ChatGPT hanterar över 10 miljoner förfrågningar dagligen . Den enorma volymen av AI-drivna interaktioner formar kundservice, innehållsskapande och affärsautomatisering över hela världen.

3. Ada (bäst för AI-driven flerspråkig kundsupport)

via Ada

Ada utmärker sig genom att automatisera supportkonversationer över flera plattformar med sin avancerade AI-drivna flerspråkiga support, vilket möjliggör smidiga globala interaktioner.

Jämfört med andra traditionella AI-chatbots lär sig Ada kontinuerligt av interaktioner, vilket gör det möjligt för företag att förbättra AI-genererade svar, automatisera lösningar och minska antalet ärenden över tid.

Med sin kodfria automatiseringsbyggare kan företag skapa självförbättrande arbetsflöden som integreras med Salesforce, Zendesk, Twilio och andra företagsverktyg. Ada erbjuder också proaktiv kundengagemang, vilket gör det möjligt för varumärken att interagera med kunderna innan problem eskalerar.

Ada bästa funktioner

Automatisera supportkonversationer på över 50 språk och hantera förfrågningar via meddelanden, röst och e-post.

Skapa och anpassa AI-arbetsflöden med en kodfri automatiseringsbyggare för personliga och meningsfulla interaktioner.

Förbättra chatbotens noggrannhet över tid med AI-agentcoaching och prestationsspårning.

Integrera enkelt med Salesforce, Zendesk, Twilio och andra företagsverktyg.

Ada-begränsningar

Kräver teknisk kunskap för att generera komplexa avsikter och hantera platshållare eller API:er.

Integrationen med Zendesk kan förbättras för en smidigare implementeringsprocess.

Ada-priser

Anpassad prissättning

Ada-betyg och recensioner

G2: 4,6/5,0 (över 150 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Ada?

En G2-användare säger:

Vi har arbetat hårt med Ada för att uppnå en hög inneslutningsgrad, och vi är mycket nöjda med resultatet.

Vi har arbetat hårt med Ada för att uppnå en hög inneslutningsgrad, och vi är mycket nöjda med resultatet.

🧠 Kul fakta: GPT-2 betecknades initialt som ”för farligt att släppa” på grund av oro för felaktig information och missbruk av innehållsgenerering. Med AI:s växande kapacitet är ansvarsfull användning avgörande – företag måste prioritera säkerhet, efterlevnad och etisk användning av AI.

4. Tidio (Bäst för AI-driven livechatt och automatisering)

via Tidio

Tidio är en AI-driven kundserviceplattform som kombinerar Lyro AI Agent, livechatt och automatisering för att hantera supportförfrågningar, öka konverteringarna och förbättra användarupplevelsen.

Lyro AI Agent kan självständigt lösa upp till 70 % av kundernas frågor i realtid över flera kanaler och språk utan att en agent behöver ingripa.

Tidios unika förmåga att sömlöst integrera AI med livechatt- och helpdeskfunktioner garanterar omedelbara kundsvar.

Tidio bästa funktioner

Automatisera 70 % av kundförfrågningarna med Lyro AI Agent och minska arbetsbelastningen för dina agenter.

Engagera besökare i realtid med livechatt och AI-drivna rekommendationer

Anpassa kundinteraktionerna med fördefinierade automatiseringsflöden för försäljning och support.

Anslut till Shopify, WordPress, HubSpot och över 100 integrationer för ett enhetligt arbetsflöde.

Tidio-begränsningar

Vissa avancerade funktioner är endast tillgängliga i högre prisnivåer, vilket begränsar tillgängligheten för mindre företag.

Tidio-priser

Startpaket: 29 $/månad per användare

Tillväxt: Från 59 $/månad per användare

Plus: Från 749 $/månad per användare

Premium: Från 2 999 $/månad per användare

Tidio-betyg och recensioner

G2: 4,7/5,0 (1 620+ recensioner)

Capterra: 4,7/5,0 (460+ recensioner)

➡️ Läs mer: Hur du integrerar AI i din webbplats

5. Drift (Bäst för AI-driven konversationsmarknadsföring och leadgenerering)

via Drift

Drift är en konversationsbaserad AI-plattform som är utformad för att engagera webbplatsbesökare, kvalificera leads och påskynda försäljningen.

Till skillnad från traditionella chatbots personaliserar Drifts AI konversationer i realtid, vilket gör det möjligt för företag att komma i kontakt med köpare med hög köpintention och smidigt guida dem genom försäljningsprocessen.

Med AI-drivna chattagenter svarar Drift automatiskt på besökares frågor, bokar möten och dirigerar leads till rätt säljare – vilket minskar friktionen i köpprocessen.

Dessutom hjälper funktionen för avanonymisering av webbplatsbesökare företag att identifiera och spåra potentiella kunder, vilket möjliggör datadriven målgruppsanpassning.

Drift bästa funktioner

Engagera besökare med hög köpintention med AI-drivna konversationer i realtid.

Identifiera och spåra automatiskt anonyma besökare för bättre lead-targeting

Konvertera fler leads med AI-drivna chatbots som bokar möten direkt

Integrera sömlöst med CRM- och försäljningsplattformar för smidig överlämning av leads.

Driftbegränsningar

Brant inlärningskurva på grund av det stora utbudet av funktioner och komplexa anpassningsalternativ

Vissa integrationer kräver ytterligare felsökning, vilket påverkar arbetsflödets effektivitet.

Drift-prissättning

Anpassad prissättning

Drift-betyg och recensioner

G2: 4,4/5,0 (över 1 250 recensioner)

Capterra: 4,5/5,0 (över 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Drift?

En G2-användare säger:

Jag har använt Drift på två olika arbetsplatser, och båda har varit lätta att komma åt. Det gör det möjligt för potentiella kunder att kontakta oss med frågor och boka möten när vi inte är tillgängliga. Drift har också en funktion som gör att vi kan se vilka företag som har använt våra webbplatser och vad de har tittat på, vilket gör att vi kan rikta oss till dessa företag med specifika formuleringar i åtanke.

Jag har använt Drift på två olika arbetsplatser, och båda har varit lätta att komma åt. Det gör det möjligt för potentiella kunder att kontakta oss med frågor och boka möten när vi inte är tillgängliga. Drift har också en funktion som gör att vi kan se vilka företag som har använt våra webbplatser och vad de har tittat på, vilket gör att vi kan rikta oss till dessa företag med specifika formuleringar i åtanke.

💡 Proffstips: Till skillnad från statiska FAQ:er lär sig och uppdateras AI-drivna kunskapsbaser kontinuerligt. Företag som integrerar AI-drivna självbetjäningslösningar kan drastiskt förbättra användarnöjdheten och minska väntetiderna.

6. Botpress (Bäst för utvecklare som bygger AI-drivna chatbots med djupgående anpassningsmöjligheter)

via Botpress

Botpress är en kraftfull AI-agentplattform utformad för utvecklare som vill bygga högst anpassningsbara chatbots som drivs av de senaste LLM:erna, såsom OpenAI, Anthropic och Fireworks AI.

Dessutom erbjuder det sömlös API-åtkomst till användargränssnittet, automatiseringsverktyg och realtidsintegrationer för att skapa produktionsklara AI-agenter som är skräddarsydda för specifika affärsbehov.

Med sin visuella byggstudio kan utvecklare importera anpassade kunskapsbaser, synkronisera med tredjepartssystem och distribuera AI-agenter över flera kanaler, såsom WhatsApp och Telegram.

Botpress bästa funktioner

Skapa AI-chatbots med kodfria och kodfattiga alternativ för anpassad automatisering och arbetsflöden.

Integrera AI-agenter med WhatsApp, Telegram, Slack och CRM-plattformar på ett smidigt sätt.

Importera anpassade kunskapsbaser från PDF-filer, webbplatser och databaser för kontextuella svar.

Utöka chatbot-funktionerna med Botpress SDK och API för djupgående anpassning

Botpress begränsningar

Har en brant inlärningskurva för icke-tekniska användare, vilket gör avancerade implementationer komplexa.

Prismodellen kan vara dyr för företag som hanterar stora mängder meddelanden eller behöver premiumfunktioner.

Botpress prissättning

Betala efter användning: 0 $/månad + kostnader för AI-användning

Plus: 79 $/månad per användare

Team: 446 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Botpress betyg och recensioner

G2: 4,6/5,0 (över 330 recensioner)

Capterra: 4,5/5,0 (40+ recensioner)

🔎 Visste du att? Chatbots ≠ konversations-AI. Alla konversations-AI kan fungera som chatbots, men alla chatbots använder inte konversations-AI. Chatbots följer förutbestämda regler, medan konversations-AI lär sig, anpassar sig och förstår sammanhanget för att kunna erbjuda dynamiska, människoliknande interaktioner.

7. ​​Chatfuel (Bäst för AI-driven automatisering av WhatsApp och sociala medier)

via Chatfuel

Chatfuel är en framgångsdriven chatbotplattform som automatiserar försäljning, kundsupport och användarengagemang. Med Fuely AI kan företag svara på vanliga frågor, boka möten, hantera leadkvalificering och behandla order smidigt – allt utan mänsklig inblandning.

En av Chatfuels mest framstående funktioner är dess officiella WhatsApp API-integration, som gör det möjligt för företag att använda en verifierad grön badge för ökad trovärdighet.

Plattformen stöder även återvinning av övergivna kundvagnar, merförsäljning och meddelanden för återengagemang, vilket gör den till ett starkt Chatbase-alternativ för företag som vill automatisera konversationer på WhatsApp, Facebook och Instagram.

Chatfuels bästa funktioner

Automatisera försäljning, support och återengagemang med WhatsApp- och Facebook Messenger-chatbots.

Öka kundernas förtroende med en officiell WhatsApp API-grön badge för verifierade företag

Integrera med Stripe, Shopify, Zapier och Google Sheets för smidig automatisering.

Använd AI-driven återvinning av övergivna kundvagnar för att öka försäljningen och konverteringarna.

Chatfuels begränsningar

Den automatiska prissättningsmodellen kan leda till oväntade kostnadsökningar när konversationshistoriken växer.

Chatfuel-priser

Företag: 24 $/månad per användare

Företag: 300 $/månad per användare

Chatfuel-betyg och recensioner

G2: 4,4/5,0 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,3/5,0 (30+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Chatfuel?

En G2-användare säger:

Chatfuel är en enkel plattform som även personer utan tidigare kunskap om chatbot-utveckling kan använda. Den är enkel att använda, kraftfull och skalbar. Chatfuel har ett brett utbud av funktioner som gör det möjligt för användare att bygga komplexa chatbots.

Chatfuel är en enkel plattform som även personer utan tidigare kunskap om chatbot-utveckling kan använda. Den är enkel att använda, kraftfull och skalbar. Chatfuel har ett brett utbud av funktioner som gör det möjligt för användare att bygga komplexa chatbots.

💡 Proffstips: Hur du ställer en fråga till AI påverkar dess noggrannhet! AI-modeller som ChatGPT svarar bättre på specifika, strukturerade, kontextuella frågor än på vaga frågor. Ju mer detaljer du ger, desto bättre blir svaret!

8. Landbot (Bäst för skapande av AI-chatbottar utan kod med avancerad automatisering)

via Landbot

Landbot är en kodfri AI-chatbotbyggare som är utformad för att hjälpa företag att automatisera kundengagemang, leadgenerering och försäljning via WhatsApp, webbplatser och Facebook Messenger.

Landbot erbjuder ett interaktivt dra-och-släpp-gränssnitt, till skillnad från andra chatbot-plattformar, vilket skapar mänskliga konversationer utan teknisk expertis.

Med AI Chatbot Generator kan företag på några minuter lansera assistenter för tidsbokning, försäljningschatbots och kundsupportbots.

Plattformen stöder även A/B-testning, avancerad segmentering och CRM-integrationer, vilket säkerställer att företag kan optimera kundkonversationerna för högre konverteringsgrader.

Landbots bästa funktioner

Skapa och använd AI-chatbots med ett kodfritt drag-and-drop-verktyg för webben, WhatsApp och Messenger.

Automatisera leadkvalificering, bokning av möten och kundsupport med AI-drivna bots.

Integrera sömlöst med Slack, Google Sheets, Salesforce, Stripe och andra affärsverktyg.

Använd A/B-testning och segmentering för att optimera prestanda och öka konverteringarna.

Landbots begränsningar

Den kostnadsfria versionen innehåller robusta funktioner, vilket gör uppgraderingar onödiga för många användare.

Landbot-priser

Sandbox: Gratis för alltid

Startpaket: 45 $/månad per användare

Pro: 220 $/månad per användare

Företag: Från 450 USD/månad per användare

Landbot-betyg och recensioner

G2: 4,7/5,0 (320+ recensioner)

Capterra: 4,4/5,0 (70+ recensioner)

💡 Proffstips: Bra AI-svar börjar med bra frågor! Använd AI-frågemallar för att styra AI:s ton, djup och fokus – det sparar tid och förbättrar precisionen för innehållsgenerering, kundsupport och automatiseringsuppgifter.

9. IngestAI (Bäst för AI-driven dataanalys och utveckling av affärsstrategier)

via Ingest AI

IngestAI är ett AI-innovationsstartup baserat i Silicon Valley som specialiserar sig på datastrategi, AI-produktdesign och utveckling av affärsmodeller. Plattformen fokuserar på att utnyttja data som en konkurrensfördel och hjälper företag att analysera trender, optimera prestanda och implementera AI-driven automatisering.

Med stöd från Stanford HAI, OpenAI, NVIDIA och Plug and Play förser IngestAI företag med skräddarsydda AI-lösningar för att förbättra beslutsfattandet och maximera AI-investeringarna.

IngestAI:s bästa funktioner

Utveckla AI-drivna affärsstrategier baserade på marknadstrender och teknisk genomförbarhet.

Automatisera prediktiv analys, avvikelsedetektering och prestandaoptimering

Utnyttja banbrytande AI-produktdesign för att omvandla idéer till verkliga applikationer.

Få tillgång till ett AI-ekosystem som stöds av Silicon Valley med stöd från Stanford, OpenAI och NVIDIA.

Begränsningar för IngestAI

Brant inlärningskurva på grund av plattformens omfattande dataanalysfunktioner

Priser för IngestAI

Anpassad prissättning

IngestAI-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om IngestAI?

En G2-användare säger:

Plattformen är otroligt användarvänlig och enkel. Den sparar tid genom att automatisera prediktiv analys, avvikelsedetektering och prestandaoptimering.

Plattformen är otroligt användarvänlig och enkel. Den sparar tid genom att automatisera prediktiv analys, avvikelsedetektering och prestandaoptimering.

💡 Proffstips: Anpassade GPT:er revolutionerar IT- och tjänstehantering. Företag kan nu träna AI-agenter med sin dokumentation och sina arbetsflöden. AI är inte längre bara ett generiskt verktyg – det kan vara en intelligent assistent som är skräddarsydd efter din organisations behov.

10. Tars (Bäst för AI-driven automatisering av kundupplevelsen)

via Tars

Tars är en konversationsbaserad AI-plattform för företag som är utformad för att automatisera kundinteraktioner, effektivisera medarbetarnas produktivitet och minska driftskostnaderna.

Den är specialiserad på att omvandla komplexa arbetsflöden till enkla, intuitiva konversationer, vilket gör den idealisk för företag som vill ersätta IVR-system och optimera leadgenerering.

Med stöd för automatisering inom flera branscher används Tars av över 700 globala varumärken inom finans, hälso- och sjukvård, fastigheter och offentlig sektor. Plattformens AI-chatbots kan minska arbetsbelastningen för kundsupporten, öka konverteringsgraden för leads och hantera komplexa frågor.

Tars bästa funktioner

Automatisera kundsupport, försäljning och HR-arbetsflöden med hjälp av AI-drivna chatbots.

Ersätt traditionella IVR-system med människoliknande konversationer för snabbare lösningar.

Sömlös integration med Salesforce, Zendesk, Google Ads, WhatsApp och mer

Avancerad analys och spårning av chatbot-prestanda för datadrivet beslutsfattande

Tars begränsningar

Analys- och rapporteringsfunktionerna behöver förbättras för att anpassas till anpassade affärsprocesser.

Begränsad support under helgerna, vilket kan orsaka förseningar i hanteringen av akuta chatbot-problem.

Tars prissättning

Anpassad prissättning

Tars betyg och recensioner

G2: 4,6/5,0 (över 170 recensioner)

Capterra: 4,6/5,0 (40+ recensioner)

11. Fini AI (Bäst för AI-driven automatisering av kundsupport i flera kanaler)

via Fini AI

Fini AI är en AI-supportagent i företagsklass som är utformad för att lösa upp till 70 % av kundernas frågor, vidta intelligenta åtgärder och vid behov överlämna ärenden till mänskliga agenter.

Det integreras enkelt med Zendesk, Salesforce, Intercom, Slack och Discord, vilket gör det till en kraftfull lösning för företag som vill automatisera kundinteraktioner utan att störa befintliga arbetsflöden.

Med anpassningsbar ton, flerkanalig distribution och AI-driven inlärning från feedback säkerställer Fini AI att företag kan leverera korrekt och kontextmedveten kundsupport.

Fini AI:s bästa funktioner

Lös kundfrågor med hjälp av AI-driven automatisering

Multikanalsdistribution med integrationer för Zendesk, Slack, Discord och Intercom

Smart AI-träning som kontinuerligt lär sig och förbättras utifrån feedback

Smidig överlämning till mänsklig personal när AI stöter på komplexa eller förkonfigurerade ämnen

Fini AI-begränsningar

Begränsade användarrecensioner, vilket gör det svårt att jämföra prestanda i verkligheten.

Avancerade AI-funktioner kan kräva anpassning på företagsnivå.

Fini AI-prissättning

Starter: Gratis

Tillväxt: Anpassad prissättning

Företag: Anpassad prissättning

Fini AI-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

➡️ Läs mer: Mallar för kundtjänst för att organisera supportverksamheten

12. Manychat (bäst för automatisering av chattar på sociala medier som Instagram, WhatsApp och Messenger)

via ManyChat

Manychat är en plattform för automatisering av chattmarknadsföring som är utformad för att hjälpa företag att öka användarengagemanget, fånga upp leads och öka försäljningen på Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger och TikTok.

Med AI-driven automatisering kan företag automatiskt svara på meddelanden, kommentarer och svar på berättelser, vilket säkerställer att de aldrig missar en lead eller kundförfrågan.

Manychat används ofta av e-handelsbutiker, byråer och influencers för att effektivisera meddelanden på sociala medier utan ständig manuell inmatning.

Manychats bästa funktioner

Automatisera svar på Instagram, WhatsApp och Messenger för engagemang dygnet runt

Hantera AI-driven chatt-automatisering med avsiktsigenkänning och optimering av svar

Använd verktyg för att generera leads, såsom autosvar, kommentarer till DM och automatiserade sekvenser.

Integrera med Stripe, Zapier, Google Sheets och HubSpot för datasynkronisering.

Manychats begränsningar

Automatiseringsfel kan leda till att meddelanden misslyckas, vilket frustrerar användarna.

Bristande kundsupport, många användare rapporterar långsamma eller uteblivna svar

Manychat-priser

Gratis plan

Pro-plan: 15 $/månad per användare

Elite-plan: Anpassad prissättning

Manychat-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (70+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Manychat?

En G2-användare säger:

Jag har använt ManyChat i fyra år och det har varit fantastiskt för mitt företag. Det gör att jag kan öka min närvaro online, kommunicera med potentiella kunder och enkelt bygga upp vår e-postlista. Plattformen är användarvänlig och erbjuder imponerande anpassningsmöjligheter för chatbottar.

Jag har använt ManyChat i fyra år och det har varit fantastiskt för mitt företag. Det gör att jag kan öka min närvaro online, kommunicera med potentiella kunder och enkelt bygga upp vår e-postlista. Plattformen är användarvänlig och erbjuder imponerande anpassningsmöjligheter för chatbottar.

💡 Proffstips: AI är inte till för att ersätta jobb – det är till för att eliminera onödigt arbete! Företag som integrerar AI på arbetsplatsen för att automatisera repetitiva uppgifter, effektivisera kommunikationen och förbättra beslutsfattandet ser en betydande ökning av produktiviteten och effektiviteten.

13. Yuma AI (Bäst för AI-driven automatisering av kundsupport inom e-handel)

via Yuma AI

Yuma AI specialiserar sig på att automatisera kundservice för e-handelsvarumärken. Det levererar höga automatiseringsgrader samtidigt som det bibehåller noggrannhet, konsekvens och effektivitet.

Med förtränad e-handelskunskap förstår Yuma AI snabbt kundförfrågningar relaterade till beställningar, prenumerationer, återbetalningar och recensioner, vilket möjliggör snabba och precisa svar.

Till skillnad från traditionella AI-chatbots speglar Auto-Pilot-funktionen mänskliga agenters handlingar, vilket innebär att den svarar och självständigt hanterar kundförfrågningar, såsom att redigera beställningar och hantera prenumerationer.

Funktionen för exekvering av affärslogik säkerställer att svaren överensstämmer med varumärkets policyer och ton, vilket gör att de känns naturliga och varumärkesspecifika.

Yuma AI:s bästa funktioner

Automatisera upp till 49 % av kundförfrågningarna på bara två månader med hjälp av AI-driven ärendehantering.

Genomför affärslogik med hjälp av AI och se till att kundsvaren överensstämmer med varumärkets ton och policyer.

Bearbeta orderändringar, återbetalningar och prenumerationshantering autonomt utan mänsklig inblandning.

Integrera sömlöst med Shopify, Gorgias, Zendesk, Klaviyo och andra AI-verktyg för kundservice.

Begränsningar för Yuma AI

AI kan ibland hallucinera eller generera felaktiga svar, vilket kräver mänsklig granskning.

Det finns begränsat med kundrecensioner, vilket gör det svårare att bedöma den långsiktiga prestandan.

Priser för Yuma AI

Anpassad prissättning

Yuma AI-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Om du fortfarande letar efter den perfekta AI-chatbotplattformen finns här några ytterligare verktyg som kan passa dina behov:

Kore.ai : En AI-chatbotplattform i företagsklass som är idealisk för företag som söker En AI-chatbotplattform i företagsklass som är idealisk för företag som söker avancerade virtuella assistenter.

IBM Watson Assistant: En kraftfull AI-driven chatbot med NLP och sömlösa integrationer En kraftfull AI-driven chatbot med NLP och sömlösa integrationer

Rasa: Ett öppet källkodsramverk för chattbottar som gör det möjligt för utvecklare att bygga högst anpassningsbara AI-drivna assistenter. Ett öppet källkodsramverk för chattbottar som gör det möjligt för utvecklare att bygga högst anpassningsbara AI-drivna assistenter.

Haptik: En konversationsbaserad AI-plattform med starka användningsområden inom e-handel, telekom och bankväsendet. En konversationsbaserad AI-plattform med starka användningsområden inom e-handel, telekom och bankväsendet.

Börja automatisera med ClickUp

Om du förlitar dig på grundläggande bots som Chatbase missar du en verklig möjlighet att omvandla konversationer till handling. ClickUp Chat kopplar varje kundinteraktion direkt till uppgifter, projekt och arbetsflöden, vilket gör din support smartare och snabbare.

Istället för isolerade chattar kopplar ClickUp diskussioner till verkliga resultat: automatiskt skapande av supportärenden, tilldelning av uppgifter och uppdatering av arbetsflöden i realtid. Agenter får omedelbara AI-drivna sammanfattningar, förslag på nästa steg och enkel spårning av ärenden – utan att behöva växla mellan olika verktyg.

Med djup integration över plattformar som Slack, WhatsApp, Intercom, HubSpot och Salesforce samlar ClickUp Chat alla dina kundkonversationer och aktiviteter i ett enda system. Inga fler spridda chattar. Inga fler förlorade ärenden.

Om du är redo för en kundtjänst som verkligen driver arbetet framåt är ClickUp Chat det självklara valet.

👉 Börja med ClickUp idag och förvandla din AI-chatbot!