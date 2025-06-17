De 8 bästa AI-verktygen för vanespårning 2025

🗓️ Dag 1: Du börjar med de bästa intentionerna. Dricka mer vatten, gå på gymmet och meditera före sänggåendet.

Men på något sätt försvinner dina nya vanor mystiskt på tredje dagen. Det händer även de bästa av oss.

Oroa dig inte, det finns ett sätt att bryta denna cykel av uppskjutande och övergivna att göra-listor.

Använd appar för vanespårning: ditt hemliga vapen mot glömska, brist på motivation och den klassiska ursäkten ”Jag börjar på måndag”. De förvandlar självförbättring till ett spel och håller dig ansvarig på ett sätt som din viljestyrka ensam inte kan.

Är du redo att äntligen hålla fast vid dina mål? Här är de bästa verktygen för att spåra vanor som hjälper dig att hålla dig på rätt spår och gör det roligt!

Här är en snabb översikt över de 8 bästa AI-verktygen för vanespårning:

Verktyg Viktiga funktioner Bäst för Priser ClickUp AI-driven mål-/uppgiftshantering, återkommande uppgifter, personliga vanespårare med ClickUps AI-assistent Alla typer av frilansare, små team och företag som vill använda AI-driven mål- och uppgiftshantering. Gratis plan för alltid; anpassningar tillgängliga för företag HabitNow Flexibel schemaläggning, anpassade påminnelser och alarm, dagliga anteckningar Personer som vill ha enkel och flexibel vanespårning Gratis plan tillgänglig. Betalda planer börjar på 9,99 $ (livstid). Way of Life Streak-spårning, veckovis/månatlig feedback, anpassade taggar, trendgrafer och diagram, anteckningar för poster, färgblinda läge Frilansare som gillar ett enkelt gränssnitt och beteendeinsikter Gratis plan tillgänglig. Betalda planer börjar på 4,99 $. Habitica Gamifierad vanespårning (avatarer, belöningar, straff), gemenskapsutmaningar Individer och grupper som vill gamifiera vanespårning Gratis plan tillgänglig. Betalda planer börjar på 9 dollar. Habitify Humörspårning, vanestapling, synkronisering med Apple Health/Google Fit, fokus-timer, Soloprenörer som vill ha coaching och community-driven vanespårning Gratis plan tillgänglig. Betalda planer börjar på 2,49 $. Streaks Streak-baserad spårning (upp till 24 vanor, anpassningsbara teman och ikoner, Apple Health-synkronisering Skapa momentum genom sträckor Ingen gratisplan. Betalda planer börjar på 5,99 $ (livstid). Coach. me Personlig coaching, frågor och svar i communityn samt support, firande av milstolpar Högt motiverade personer som vill ha coaching och gemenskapsdriven vanespårning Gratis plan tillgänglig. Betalda planer börjar på 87 $. Reclaim. ai AI-driven vaneschemaläggning, kalenderintegration och synkronisering, analys av tidsfördelning Soloprenörer som vill ha AI-driven schemaläggning och produktivitet Gratis plan tillgänglig. Betalda planer börjar på 8 dollar.

Det är lätt att börja med en vana, men svårt att hålla fast vid den på lång sikt. En app för vanespårning hjälper dig att hålla dig ansvarig genom att erbjuda ett enkelt sätt att logga och övervaka dagliga aktiviteter.

Från personlig utveckling till rutiner för självvård och allt däremellan – dessa verktyg hjälper dig att hålla dig konsekvent i din vanebildningsprocess med påminnelser, insikter och motivation.

Här är vad du ska leta efter:

AI-drivna insikter : Leta efter verktyg som analyserar dina framsteg, identifierar mönster och erbjuder datadrivna insikter som hjälper dig att förstå vad som fungerar och vad som behöver förbättras ✅

Måluppföljning : Välj en app som hjälper dig att dela upp stora mål i hanterbara delmål, så att långsiktig framgång med kontinuerlig förbättring blir mer uppnåelig ✅

Streaks och motivationsfunktioner : Välj en app för vanespårning med streak-spårning, gamification-element och motiverande påminnelser för att hålla dig engagerad och motiverad för en viss vana ✅

Anpassning : Välj en vanespårare som möjliggör anpassade vanekategorier, flexibel schemaläggning och personliga instrumentpaneler som passar dina behov ✅

Användarvänligt gränssnitt : Investera i en intuitiv app som använder instrumentpaneler, diagram, listor, timers etc. för att göra vanespårning roligt och enkelt ✅

Datasäkerhet: Välj ett verktyg för att skapa vanor som lagrar dina data säkert med alternativ för säkerhetskopiering och kryptering ✅

📚 Läs mer: Hur man använder AI för produktivitet (användningsfall och verktyg)

1. ClickUp (Bäst för AI-driven mål- och uppgiftshantering)

”Om du väljer rätt små beteenden och ordnar dem i rätt ordning behöver du inte motivera dig själv för att de ska växa. Det kommer att ske naturligt, precis som ett bra frö som planteras på rätt plats. ” – BJ Fogg, amerikansk socialvetare

Skapa en personlig vanespårare med påminnelser med hjälp av ClickUp Brain.

ClickUp är en app för arbete som kombinerar uppgifts- och målhantering, chatt, dokument och mycket mer. Så här hjälper ClickUp dig att etablera små beteenden i rätt ordning. Låt oss ta en titt.

💜 ClickUp-mål

När det känns svårt att hålla fast vid vanor kan du med ClickUp Goals komma igång genom att dela upp dem i enkla, uppnåbara uppgifter som kallas ”mål”.

Dessa mål kan anpassas efter olika typer av vanor:

Måltal : Perfekt för kvantifierbara vanor, till exempel ”Läs fyra böcker på en månad.”

Ekonomiska mål : Perfekt för finansiella mål som ”Sänka månadsutgifterna till 100 dollar. ”

Sanna/falska mål: Användbara för ja/nej-uppgifter för dagen, till exempel ”Ägna 5–10 minuter varje morgon åt att gå igenom uppgifter och sätta prioriteringar. ”

Håll dig på rätt spår med tydliga tidsplaner, mätbara mål och automatisk uppföljning av framsteg med ClickUp Goals.

💜 ClickUp Brain

Osäker på vilka vanor du ska bygga upp? ClickUp Brain kan brainstorma idéer baserat på dina mål.

Använd AI-driven brainstorming för att skapa en lista över potentiella vanor med ClickUp Brain.

ClickUp Brain blir din produktivitetscoach och en AI-driven personlig assistent som hjälper dig att samla in och organisera information för obegränsade vanor och skapa uppgifter och påminnelser för ökad konsekvens.

Hjärnans kraftfulla neurala nätverk genererar också AI-drivna sammanfattningar av dina framsteg och rapporter om dina vanor, vilket gör ClickUp till en av de bästa apparna för vanespårning.

Det är inte allt! Med en ClickUp Custom Autopilot-agent kan du anpassa, automatisera och effektivisera din vanespårningsprocess. Den kan:

Använd ClickUp Custom Autopilot Agents för att anpassa din AI-vanespårare.

Det kan:

Skapa automatiskt återkommande uppgifter för dagliga, veckovisa eller anpassade vanor.

Skicka påminnelser och aviseringar för att hålla dig ansvarig.

Spåra dina framsteg genom att uppdatera status eller anpassade fält baserat på din aktivitet.

Skapa rapporter eller sammanfattningar av dina vanor och fullbordandegrader.

Föreslå förbättringar eller motiverande tips med hjälp av AI-insikter.

Genom att utnyttja en autopilotagent kan du fokusera mer på att bygga upp vanor och mindre på manuell spårning, vilket gör din resa mot att bygga upp vanor smidigare och effektivare.

💜 ClickUp-uppgifter

För dagliga vanor som träning, läsning eller mindfulness eliminerar ClickUps återkommande uppgifter behovet av att manuellt skapa samma uppgift om och om igen, så att du aldrig missar något.

Schemalägg en uppgift så att den återkommer med valfri frekvens, till exempel dagligen eller varannan vecka, eller när dess status ändras med ClickUps återkommande uppgifter.

Denna funktion hjälper dig att:

Bestäm hur ofta uppgiften ska upprepas – dagligen, veckovis eller på specifika dagar.

Ange när återkommande händelser ska börja och, om tillämpligt, sluta.

Välj om nästa händelse ska skapas efter att den aktuella har slutförts eller enligt ett fast schema.

💜 Mall för personlig vanespårare

Är du redo att komma igång med dina vanor? Prova ClickUps mall för personlig vanespårare.

Få en gratis mall Håll ordning och skapa produktiva rutiner med ClickUps mall för personlig vanespårare.

Med den här mallen är det enkelt att:

Gör en lista över dina vanor och uppdatera den dagligen med incheckningar för att spåra framsteg, reflektioner eller justeringar med ClickUp Docs , och dela den med en vän, coach eller team för att få stöd.

Markera viktiga framsteg och prestationer i ClickUp Milestones för att hålla igång din personliga utveckling.

Uppdatera din vanelogg automatiskt med if-then-regler och triggers med hjälp av ClickUp Automations.

ClickUps bästa funktioner

Anpassade taggar : Lägg till : Lägg till anpassade fält för att logga ytterligare detaljer om din vanor, såsom varaktighet eller anteckningar om varje vana.

Översikt över framsteg : Skapa en : Skapa en ClickUp-instrumentpanel för att visualisera och spåra framsteg över tid, vilket ger motivation och insikter om din konsekvens.

Påminnelser och aviseringar: Aktivera : Aktivera ClickUp-påminnelser för dina återkommande uppgifter för att få aviseringar, så att du inte glömmer bort dina vanor mitt i ett fullspäckat schema i din schemaläggningsapp.

Begränsningar i ClickUp

Den omfattande uppsättningen funktioner kan vara överväldigande för nya användare.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger riktiga användare om ClickUp?

En recension på G2 säger:

Det jag gillar mest med ClickUp är att det ersätter flera verktyg på ett och samma ställe. Du behöver inte längre växla mellan flera appar. Det erbjuder ett oöverträffat antal funktioner jämfört med annan programvara.

Det jag gillar mest med ClickUp är att det ersätter flera verktyg på ett och samma ställe. Du behöver inte längre växla mellan flera appar. Det erbjuder ett oöverträffat antal funktioner jämfört med annan programvara.

📚 Läs mer: Gratis produktivitetsmallar i Excel och ClickUp

2. HabitNow (Bäst för att organisera vanor och uppgifter på ett ställe)

via HabitNow

HabitNow kombinerar måluppföljning och planering för att hjälpa dig att organisera dina dagliga vanor och rutiner på ett effektivt sätt. Du kan definiera och anpassa vanor med dagliga, veckovisa eller månatliga mål och organisera dem i olika kategorier och listor.

Ett flexibelt schemaläggningssystem, anpassningsbara påminnelser och alarm samt en timerfunktion hjälper dig att öka koncentrationen under uppgifterna, och detaljerade diagram och statistik gör det enkelt och smidigt att följa dina framsteg.

HabitNows bästa funktioner

Markörer för konsekvens : Skapa framgångsserier för motivation och dokumentera din resa med dagliga anteckningar för kontinuerlig förbättring.

Anpassning : Anpassa din upplevelse med förinställda timerintervall, teman och ikoner.

Uppgiftshantering: Lägg till återkommande uppgifter, påminnelser och checklistor för mer omfattande uppgifter, såsom shopping, hushållssysslor, arbete etc.

HabitNows begränsningar

Det går inte att konvertera numeriska mål till ja/nej-mål för samma vana.

Det låter inte användarna sortera vanor baserat på tidpunkt på dagen.

Priser för HabitNow

Gratis

Livstid: 9,99 $

HabitNow-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

📌 Prova detta: "Tvåminutersregeln" är ett utmärkt produktivitetstips som gör det enkelt att skapa och hålla fast vid en rutin. Gör varje ny vana så enkel att det tar mindre än två minuter att komma igång. Istället för att åta dig att meditera 20 minuter varje dag, börja med två minuters medveten reflektion.

3. Way of Life (Bäst för att spåra och bygga vanor med ett enkelt gränssnitt)

via Way of Life

Way of Life hjälper dig att skapa positiva morgonrutiner, bryta dåliga vanor och förstå dina beteendemönster över tid. Med sitt enkla men effektiva gränssnitt kan du utmana dig själv att upprätthålla oavbrutna streaks och få veckovis och månadsvis feedback om dina vanor genom den inbyggda resultattavlan.

Appen för måluppföljning hjälper också till att spåra tankar, reflektioner eller observationer genom att du kan bifoga snabba anteckningar till varje vanepost. Läget för färgblinda säkerställer en mer tillgänglig och användarvänlig upplevelse för alla.

Way of Life bästa funktioner

Anpassade taggar : Gruppera och hantera alla dina vanor effektivt med hjälp av anpassningsbara taggar, vilket gör det enklare att spåra olika områden i ditt liv.

Insikter om framsteg : Analysera dina vanor över tid med cirkeldiagram, stapeldiagram och trendlinjer för att visualisera framsteg och identifiera mönster.

Påminnelser och schemaläggning: Håll dig på rätt spår med flexibla påminnelser som låter dig schemalägga aviseringar med anpassade meddelanden.

Begränsningar i livsstilen

Att skaffa premiumplanen är det enda sättet att spåra obegränsat med vanor och arkivera de som du inte längre behöver, men vill spara.

Saknar avancerade funktioner för uppgifts- och tidshantering

Way of Life-prissättning

Gratis

Premium: Från 4,99 $.

Way of Life-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger riktiga användare om Way of Life?

En recension på Apple Store säger:

Jag har använt den mycket konsekvent i ett par år nu, och den har haft en enormt positiv inverkan på mitt liv. Att ha ett riktigt snabbt och enkelt sätt att logga mina mönster och beteenden varje dag gör att jag blir mer medveten och ansvarstagande gentemot mig själv.

Jag har använt den mycket konsekvent i ett par år nu, och den har haft en enormt positiv inverkan på mitt liv. Att ha ett riktigt snabbt och enkelt sätt att logga mina mönster och beteenden varje dag gör att jag blir mer medveten och ansvarstagande gentemot mig själv.

4. Habitica (Bäst för att göra vanespårning till ett spel)

via Habitica

Habitica kombinerar traditionella metoder för vanespårning med interaktiva spelelement för att göra vanespårning roligt, engagerande och mycket motiverande.

Det gör att du kan ställa in både positiva vanor (t.ex. "Ät en hälsosam måltid") och negativa vanor (t.ex. "Hoppa över träningen"). Att ägna sig åt positiva vanor belönas med fördelar i spelet, medan negativa vanor resulterar i straff.

"Dailies" är återkommande uppgifter som du vill utföra dagligen, några gånger i veckan eller månadsvis, och "To-Dos" är engångsuppgifter med förfallodatum som hjälper dig att tjäna belöningar när du slutfört dem.

Habiticas bästa funktioner

Gamification : Delta i rollspel, avatarer, anpassade belöningar, streaks, svårighetsgrader etc. för att göra självförbättring till ett äventyr.

Gemenskapsutmaningar : Tävla med vänner och främlingar om gemensamma mål och vinn specialbelöningar.

Delad uppgiftstavla: Öka ansvarstagandet genom att arbeta med uppgifter tillsammans med dina gruppmedlemmar på en delad tavla.

Habiticas begränsningar

I avsnittet "Att göra" kan du inte skapa en lista och sedan lägga till uppgifter i den listan.

Vissa användare tyckte att de många popup-fönstren och annonserna i spelet störde användarupplevelsen.

Priser för Habitica

Gratis

Gruppabonnemang: 9 $/månad + 3 $ per ytterligare medlem/månad

Habitica-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger riktiga användare om Habitica?

En recension på Apple Store säger :

Habitica är ett mycket anpassningsbart spel, så du kan verkligen gamifiera dina vanor och uppgifter så att de passar din egen nivå av kreativitet, utilitarism, minimalism och engagemang i gemenskapen.

Habitica är ett mycket anpassningsbart spel, så du kan verkligen gamifiera dina vanor och uppgifter så att de passar din egen nivå av kreativitet, utilitarism, minimalism och engagemang i gemenskapen.

5. Habitify (Bäst för vanespårning på ett minimalistiskt gränssnitt)

via Habitify

Habitify är en digital planerare som låter dig skapa vanor som matchar dina mål, till exempel daglig meditation, dricka mer vatten eller läsa varje kväll, och organisera dem i morgon-, eftermiddags- och kvällsrutiner för en tydlig, strukturerad approach till vanespårning.

Anpassade påminnelser hjälper dig att hålla dig ansvarig, och aviseringarna anpassas efter ditt schema och dina preferenser, så att du får påminnelser vid rätt tidpunkt. Appen integreras också med Apple Health och Google Fit för att hjälpa dig att spåra dina fitness- och hälsomål på flera enheter.

Habitifys bästa funktioner

Fokus-timer : Ägna odelad uppmärksamhet åt högprioriterade uppgifter med inbyggda timers som gör uppgiftshanteringen mer effektiv.

Humörspårning : Spåra känslor och emotioner för att hitta triggers och mönster som påverkar dina framsteg, öka din självmedvetenhet och hjälpa dig att fatta bättre beslut.

Vanestapling : Integrera nya vanor i din dagliga rutin genom att koppla dem till befintliga vanor och skapa anpassade påminnelser.

Habitify-begränsningar

Appen för vanespårning tillåter inte procentbaserad spårning, vilket är användbart för vanor där framstegen inte är binära eller räknbara.

Vissa användare rapporterar att appen ibland kan vara långsam.

Priser för Habitify

Gratis

Premium : 2,49 $/månad

Livstid: 59,99 $

Habitify-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger riktiga användare om Habitify?

En recension på Google Play säger:

Gränssnittet är rent och intuitivt, vilket gör det enkelt att lägga till och övervaka vanor utan ansträngning. Det som skiljer Habitify från andra appar för vanespårning är dess insiktsfulla analyser, som ger värdefull information om mina framsteg och vanor över tid.

Gränssnittet är rent och intuitivt, vilket gör det enkelt att lägga till och övervaka vanor utan ansträngning. Det som skiljer Habitify från andra appar för vanespårning är dess insiktsfulla analyser, som ger värdefull information om mina framsteg och vanor över tid.

Läs mer: Gratis mallar för självomsorgsplaner

6. Streaks (Bäst för att bygga upp momentum med en vanespårare baserad på streaks)

via Streaks

Med Streaks kan du spåra upp till 24 vanor och hålla motivationen uppe med detaljerad information, såsom vanestatistik, längd på vanor och fullbordandegrad. För att anpassa ditt utrymme kan du välja mellan 78 olika färgteman och över 600 uppgiftsikoner.

Den synkroniseras mellan alla dina Apple-enheter och integreras med Apple Health för att automatiskt spåra steg, sömn och träningspass.

Streaks bästa funktioner

Dagliga anteckningar : Dokumentera dina framsteg eller reflektera över utmaningar, framgångar, personlig utveckling och förbättringar.

Tidsbestämda uppgifter : Använd de inbyggda tiderna för att spåra vanor som kräver en viss tid, som meditation, stretching eller läsning.

Delade uppgifter: Dela vanor med andra Streaks-användare för att uppmuntra lagarbete och motivation, perfekt för att hålla varandra ansvariga.

Begränsningar för Streaks

Endast tillgängligt på Apple-enheter, till skillnad från andra vanespårningsappar som är tillgängliga på flera enheter.

Det krävs en hel del experimenterande med appen för att förstå hur den fungerar, även med hjälp av hjälpavsnittet.

Priser för Streaks

Livstid: 5,99 $

Streaks betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

👀 Letar du efter inspiration? Här är några exempel på goda vanor som kan hjälpa dig att skapa hälsosamma rutiner och bana väg för långsiktiga framgångar.

📮 ClickUp Insight: Hälsa och fitness är de viktigaste personliga målen för våra undersökningsdeltagare, men 38 % erkänner att de inte konsekvent spårar sina framsteg. 🤦Det är en stor klyfta mellan intention och handling! ClickUp kan hjälpa dig att förbättra din fitness med sina dedikerade mallar för vanespårare och återkommande uppgifter. Tänk dig att du enkelt kan bygga upp dessa rutiner, logga varje träningspass och hålla igång din meditationsrutin. 💫 Verkliga resultat: ClickUp-användare rapporterar en fördubbling av produktiviteten – eftersom det första steget för att hålla sig på rätt spår är att faktiskt se spåret.

7. Coach. me (Bäst för vanespårning med inbyggd coaching och community-stöd)

Genom att kombinera en robust vanespårare med tillgång till ett stödjande community och professionell coaching erbjuder Coach.me olika alternativ för personlig hjälp med produktivitet, fitness, ledarskap och mycket mer.

Du kan följa vänner för att heja på dem och se deras framsteg, eller stödja andra som arbetar med samma vanor som du genom ett globalt aktivitetsflöde. Varje vana har en Q&A-sektion där du kan ställa eller svara på frågor och dela erfarenheter.

Coach. me bästa funktioner

Personlig coaching : Få skräddarsydda råd och stöd från professionella coacher som hjälper dig att övervinna utmaningar och hålla fast vid dina mål.

Positiv förstärkning: Få uppmuntran genom funktioner som milstolpsfirande och high-fives från communityn, som motiverar och förstärker positivt beteende som drivs av vanor.

Stöd från gemenskapen: Engagera dig i en gemenskap med likasinnade individer som ditt stödnätverk för att dela erfarenheter och erbjuda ansvarsskyldighet.

Coach. me-begränsningar

Vissa användare har rapporterat att gränssnittet ibland kan vara långsamt och svårt att navigera i.

Coach. me-priser

Gratis

Individuell vanecoaching: Från 25 $/vecka

Coach. me betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger riktiga användare om Coach.me?

En recension på Apple Store säger:

Jag gillar den här appen – den är enkel och har hjälpt mig att skapa och spåra vanor. Det är fantastiskt att få en daglig påminnelse om saker jag kan göra, och det känns bra att kunna bocka av dem, oavsett hur små de är.

Jag gillar den här appen – den är enkel och har hjälpt mig att skapa och spåra vanor. Det är fantastiskt att få en daglig påminnelse om saker jag kan göra, och det känns bra att kunna bocka av dem, oavsett hur små de är.

8. Reclaim. ai (Bäst för AI-driven vaneschemaläggning)

Reclaim.ai är ett AI-drivet kalenderverktyg som hjälper dig att sätta upp mål och spåra vanor. Det integrerar dina rutiner i din befintliga kalender. När du har identifierat de vanor du vill etablera hittar AI-assistenten automatiskt de bästa tidpunkterna i din kalender för att schemalägga professionella och personliga utvecklingsvanor, så att de passar in i dina befintliga åtaganden.

Du kan också justera inställningar som frekvens, varaktighet och önskade tidsfönster för en specifik vana och automatisera schemaläggningen av relaterade uppgifter och påminnelser.

Reclaim. ai bästa funktioner

Anpassad schemaläggning : Använd ”Flexibla tidsreservationer” och ”Smarta tidsfönster” för att omplanera vanor efter behov och anpassa dig till förändringar i din kalender.

Analys : Få insikter om din tidsanvändning och efterlevnad av planerade vanor, fullbordandefrekvens för vanor och övergripande framsteg mot personliga mål.

Vaneprioriteringar: Tilldela prioritetsnivåer, från Kritisk (P1) till Låg (P4), för att säkerställa att vanor med högre prioritet schemaläggs före vanor med lägre prioritet.

Reclaim. ai begränsningar

Vissa användare har rapporterat att telefonens gränssnitt är svårt att använda.

Ibland överbokar den uppgifter, och det kan kännas överväldigande att titta i kalendern.

Reclaim. ai-prissättning

Lite : Gratis

Startpaket : 8 dollar per plats/månad

Företag : 12 dollar per plats/månad

Företag: 18 dollar per plats/månad

Reclaim. ai betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 100 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger riktiga användare om Reclaim.ai?

En recension på G2 säger:

Reclaim ger dig precis tillräckligt med kontroll för att instruera dess motor att schemalägga dina uppgifter på rätt sätt. Det är väl integrerat med ClickUp och Google och låter dig styra uppgifter var du än befinner dig.

Reclaim ger dig precis tillräckligt med kontroll för att instruera dess motor att schemalägga dina uppgifter på rätt sätt. Det är väl integrerat med ClickUp och Google och låter dig styra uppgifter var du än befinner dig.

Skapa bestående vanor med ClickUp

Att skapa bättre vanor och hålla fast vid dem behöver inte vara svårt, särskilt när du har rätt verktyg för att skapa och spåra vanor som hjälper dig att hålla dig ansvarig.

Med ClickUps AI-drivna funktioner blir vanespårning enkelt, automatiserat och helt anpassningsbart efter din livsstil.

Oavsett om du försöker meditera dagligen, vara mer produktiv på jobbet eller utveckla en konsekvent träningsrutin, hjälper ClickUp dig att skapa och hålla fast vid vanor.

Registrera dig gratis på ClickUp och börja bygga rutiner som leder till långsiktig framgång.