De 8 bästa verktygen för AI-vanor 2026

🗓️ Dag 1: Du börjar med de bästa intentionerna. Dricka mer vatten, gå till gymmet och meditera före sänggåendet.

Men på något sätt försvinner dina nya vanor mystiskt redan på dag tre. Det händer även de bästa av oss.

Oroa dig inte; det finns en väg ut ur denna cykel av uppskjutande och övergivna att-göra-listor.

Här kommer appar för vanespårning in: ditt hemliga vapen mot glömska, brist på motivation och den klassiska ursäkten ”Jag börjar på måndag”. De förvandlar självförbättring till ett spel och håller dig ansvarig på sätt som din viljestyrka ensam inte klarar av.

Är du redo att äntligen hålla fast vid dina mål? Här är de bästa verktygen för vanespårning som hjälper dig att hålla dig på rätt spår och gör det roligt!

Här är en snabb översikt över de 8 bästa verktygen för AI-vanor:

Verktyg Viktiga funktioner Bäst för Priser ClickUp AI-driven mål- och uppgiftshantering, återkommande uppgifter, personliga vanetrackare med ClickUps AI-assistent Alla typer av frilansare, små team och företag som vill ha AI-driven mål- och uppgiftshantering Gratis plan för alltid; Anpassningar tillgängliga för företag HabitNow Flexibel schemaläggning, anpassade påminnelser och alarm, dagliga anteckningar Personer som vill ha enkel och flexibel vanespårning Gratis abonnemang tillgängligt. Betalda abonnemang från 9,99 $ (livstid). Livsstil Streak-spårning, veckovis/månatlig feedback, anpassade taggar, trendgrafer och diagram, anteckningar för inlägg, färgblint läge Frilansare som gillar ett enkelt gränssnitt och insikter om beteenden Gratis abonnemang tillgängligt. Betalda abonnemang från 4,99 $. Habitica Gamifierad vanespårning (avatarer, belöningar, straff), utmaningar i communityn Individer och grupper som vill gamifiera vanespårning Gratisabonnemang tillgängligt. Betalabonnemang från 9 dollar Habitify Humörspårning, vanestackning, synkronisering med Apple Health/Google Fit, fokus-timer, Enföretagare som vill ha coaching och gemenskapsdriven vanespårning Gratisabonnemang tillgängligt. Betalabonnemang från 2,49 $. Streaks Spårning baserad på streaks (upp till 24 vanor, anpassningsbara teman och ikoner, synkronisering med Apple Health Skapa momentum genom streaks Inget gratisabonnemang. Betalda abonnemang från 5,99 $ (livstid). Coach.me Personlig coaching, frågor och svar i communityn samt support, firande av milstolpar Högt motiverade personer som vill ha coaching och gemenskapsdriven vanespårning Gratis abonnemang tillgängligt. Betalda abonnemang från 87 dollar Reclaim. ai AI-driven schemaläggning av vanor, kalenderintegration och synkronisering, analys av tidsanvändning Soloprenörer som vill ha AI-driven schemaläggning och produktivitet Gratis abonnemang tillgängligt. Betalda abonnemang från 8 dollar

Det är lätt att börja med en vana, men svårt att hålla fast vid den på lång sikt. En app för vanespårning hjälper dig att hålla dig ansvarig genom att erbjuda ett enkelt sätt att logga och övervaka dagliga aktiviteter.

Från personlig utveckling till rutiner för egenvård och allt däremellan – dessa verktyg hjälper dig att hålla dig konsekvent i din väg mot att bygga upp vanor med påminnelser, insikter och motivation.

Här är vad du ska titta efter:

AI-drivna insikter : Leta efter verktyg som analyserar dina framsteg, identifierar mönster och erbjuder datadrivna insikter som hjälper dig att förstå vad som fungerar och vad som behöver förbättras ✅

Målspårning : Välj en app som hjälper dig att dela upp stora mål i hanterbara delmål, vilket gör det lättare att nå långsiktig framgång genom kontinuerlig förbättring ✅

Streaks och motivationsfunktioner : Välj en app för vanespårning med streak-spårning, spelifieringselement och motiverande påminnelser för att hålla dig engagerad och motiverad för en viss vana ✅

Anpassning : Välj en vanebildare som erbjuder anpassningsbara vanekategorier, flexibel schemaläggning och personliga instrumentpaneler som passar dina behov ✅

Användarvänligt gränssnitt : Satsa på en intuitiv app som använder översiktspaneler, diagram, listor, timers osv. för att göra vanespårningen rolig och smidig ✅

Datasäkerhet: Välj ett verktyg för vanebildning som lagrar dina data säkert med alternativ för säkerhetskopiering och kryptering ✅

1. ClickUp (Bäst för AI-driven mål- och uppgiftshantering)

”Om du väljer rätt liten beteendeförändring och ordnar den i rätt ordning, behöver du inte motivera dig själv för att den ska växa. Det kommer att ske helt naturligt, precis som ett bra frö som planterats på rätt plats. ” – BJ Fogg, amerikansk socialvetare

Skapa en personlig vanetracker med påminnelser med hjälp av ClickUp Brain

ClickUp är den kompletta appen för arbete som kombinerar uppgifts- och målhantering, chatt, dokument och mycket mer. Så här hjälper ClickUp dig att etablera små beteenden i rätt ordning. Låt oss ta en titt.

💜 ClickUp-mål

Så när det känns som en uppförsbacke att hålla fast vid vanor, låter ClickUp Goals dig komma igång genom att dela upp dem i enkla, uppnåbara uppgifter som kallas ”mål”.

Dessa mål kan anpassas efter olika typer av vanor:

Siffermål : Perfekt för mätbara vanor, till exempel ”Läs fyra böcker på en månad.”​

Ekonomiska mål : Perfekt för finansiella mål som ”Sänk de månatliga utgifterna till 100 dollar.”

Sanningsmål: Användbara för ja/nej-uppgifter för dagen, till exempel ”Ägna 5–10 minuter varje morgon åt att gå igenom uppgifter och sätta prioriteringar.”

Håll dig på rätt spår med tydliga tidsplaner, mätbara mål och automatisk uppföljning av framsteg med ClickUp Goals

💜 ClickUp Brain

Vet du inte vilka vanor du ska skapa? ClickUp Brain kan hjälpa dig att komma på idéer utifrån dina mål.

Använd AI-driven brainstorming för att skapa en lista över potentiella vanor med ClickUp Brain

ClickUp Brain blir din produktivitetscoach och en AI-driven personlig assistent genom att hjälpa dig att samla in och organisera information för obegränsade vanor samt skapa uppgifter och påminnelser för ökad konsekvens.

Brains kraftfulla neurala nätverk genererar även AI-drivna sammanfattningar av dina framsteg och rapporter om din vana-streak, vilket gör ClickUp till en av de bästa apparna för vanespårning.

Det är inte allt! Med en anpassad ClickUp Autopilot-agent kan du anpassa, automatisera och effektivisera din vana-spårningsprocess. Den kan:

Använd ClickUps anpassade autopilotagenter för att anpassa din AI-vanespårning

Det kan:

Skapa automatiskt återkommande uppgifter för dagliga, veckovisa eller anpassade vanor.

Skicka påminnelser och aviseringar för att hålla dig ansvarig.

Följ dina framsteg genom att uppdatera statusar eller anpassade fält baserat på din aktivitet.

Skapa rapporter eller sammanfattningar av dina vaneserier och fullföljandegrader.

Föreslå förbättringar eller motiverande tips med hjälp av AI-insikter.

Genom att använda en automatiserad agent kan du fokusera mer på att bygga vanor och mindre på manuell uppföljning, vilket gör din resa mot nya vanor smidigare och mer effektiv.

💜 ClickUp-uppgifter

För dagliga vanor som träning, läsning eller mindfulness eliminerar ClickUps återkommande uppgifter behovet av att manuellt skapa samma uppgift om och om igen, vilket säkerställer att du aldrig missar ett tillfälle.

Schemalägg en uppgift så att den återkommer med valfri frekvens, till exempel dagligen eller varannan vecka, eller när dess status ändras med ClickUps återkommande uppgifter

Den här funktionen hjälper dig att:

Bestäm hur ofta uppgiften ska upprepas – dagligen, veckovis eller på specifika dagar

Ange när återkommande händelsen ska börja och, om tillämpligt, sluta

Välj om nästa händelse ska skapas efter att den aktuella har slutförts eller enligt ett fast schema

💜 Mall för personlig vane-tracker

Är du redo att få en flygande start på dina vanor? Prova ClickUps mall för personlig vanespårare.

Håll ordning och skapa produktiva rutiner med ClickUps mall för personlig vanespårare

Med den här mallen är det enkelt att:

Lista dina vanor och uppdatera dem dagligen med incheckningar för att följa framsteg, reflektioner eller justeringar med ClickUp Docs , och dela med en vän, coach eller team för stöd

Markera viktiga framsteg och prestationer i ClickUp Milestones för att hålla igång drivkraften för din personliga utveckling

Uppdatera din vanelogg automatiskt med om-då-regler och utlösare med hjälp av ClickUp Automations

ClickUps bästa funktioner

Anpassade taggar : Lägg till : Lägg till anpassade fält för att logga ytterligare detaljer om din vana, såsom varaktighet eller anteckningar om varje vana

Översikt över framsteg : Skapa en : Skapa en ClickUp-instrumentpanel för att visualisera och följa dina framsteg över tid, vilket ger motivation och insikter om din konsekvens

Påminnelser och aviseringar: Aktivera : Aktivera ClickUp-påminnelser för dina återkommande uppgifter för att få aviseringar, så att du inte glömmer bort dina vanor mitt i en fullspäckad kalender i din schemaläggningsapp

Begränsningar i ClickUp

Den omfattande uppsättningen funktioner kan vara överväldigande för nya användare

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger riktiga användare om ClickUp?

En recension på G2 säger:

Det jag gillar mest med ClickUp är att det ersätter flera verktyg på ett och samma ställe. Nu slipper jag växla mellan flera appar. Det erbjuder ett oöverträffat antal funktioner jämfört med annan programvara.

Det jag gillar mest med ClickUp är att det ersätter flera verktyg på ett och samma ställe. Nu slipper jag växla mellan flera appar. Det erbjuder ett oöverträffat antal funktioner jämfört med annan programvara.

2. HabitNow (Bäst för att organisera vanor och uppgifter på ett ställe)

via HabitNow

HabitNow kombinerar måluppföljning och planering för att hjälpa dig att organisera dina dagliga vanor och rutiner på ett effektivt sätt. Du kan definiera och anpassa vanor med dagliga, veckovisa eller månatliga mål och organisera dem i olika kategorier och listor.

Ett flexibelt schemaläggningssystem, anpassningsbara påminnelser och alarm samt en timerfunktion hjälper dig att öka fokuset under uppgifterna, och detaljerade diagram och statistik gör det snabbt och enkelt att följa dina framsteg.

HabitNows bästa funktioner

Konsistensmarkörer : Skapa framgångsserier för motivation och dokumentera din resa med dagliga anteckningar för kontinuerlig förbättring

Anpassning : Skräddarsy din upplevelse med anpassade förinställningar för timerintervall, teman och ikoner

Uppgiftshantering: Lägg till återkommande uppgifter, påminnelser och checklistor för mer övergripande uppgifter, såsom shopping, hushållssysslor, arbete osv.

Begränsningar i HabitNow

Det går inte att omvandla sifferbaserade mål till ja/nej-mål för samma vana

Det låter inte användarna sortera vanor efter tid på dygnet

Priser för HabitNow

Gratis

Livstid: 9,99 $

Betyg och recensioner för HabitNow

G2 : För få recensioner

Capterra: För få recensioner

📌 Prova detta: ”Tvåminutersregeln” är ett utmärkt produktivitetstips som gör det enkelt att skapa och hålla fast vid en rutin. Gör varje ny vana så enkel att det tar mindre än 2 minuter att komma igång. Istället för att åta dig 20 minuters meditation varje dag, börja med 2 minuters medveten reflektion.

3. Way of Life (Bäst för att spåra och bygga vanor med ett enkelt gränssnitt)

via Way of Life

Way of Life hjälper dig att skapa positiva morgonrutiner, bryta dåliga vanor och förstå dina beteendemönster över tid. Med sitt enkla men effektiva gränssnitt kan du utmana dig själv att upprätthålla oavbrutna sekvenser och få veckovis och månadsvis feedback på dina vanor genom den inbyggda resultattavlan.

Appen för måluppföljning hjälper dig också att spåra tankar, reflektioner eller iakttagelser genom att låta dig bifoga snabba anteckningar till varje vaneinlägg. Det färgblinda läget säkerställer en mer tillgänglig och användarvänlig upplevelse för alla.

Way of Life – de bästa funktionerna

Anpassade taggar : Gruppera och hantera alla dina vanor effektivt med hjälp av anpassningsbara taggar, vilket gör det enklare att följa upp olika delar av ditt liv

Insikter om framsteg : Analysera dina vanor över tid med cirkeldiagram, stapeldiagram och trendlinjer för att visualisera framsteg och identifiera mönster

Påminnelser och schemaläggning: Håll dig på rätt spår med flexibla påminnelser som låter dig schemalägga aviseringar med anpassade meddelanden

Begränsningar i livsstilen

Att skaffa premiumabonnemanget är det enda sättet att spåra ett obegränsat antal vanor och arkivera de som du inte längre behöver, men vill spara.

Saknar avancerade funktioner för uppgifts- och tidshantering

Priser för Way of Life

Gratis

Premium: Från 4,99 $

Betyg och recensioner för Way of Life

G2 : För få recensioner

Capterra: För få recensioner

Vad säger riktiga användare om Way of Life?

En recension på Apple Store säger:

Jag har använt det mycket konsekvent i ett par år nu, och det har haft en enormt positiv inverkan på mitt liv. Att ha ett riktigt snabbt och enkelt sätt att logga mina mönster och beteenden varje dag gör att jag blir mer medveten och ansvarstagande gentemot mig själv.

Jag har använt det mycket konsekvent i ett par år nu, och det har haft en enormt positiv inverkan på mitt liv. Att ha ett riktigt snabbt och enkelt sätt att logga mina mönster och beteenden varje dag gör att jag blir mer medveten och ansvarstagande gentemot mig själv.

4. Habitica (Bäst för att göra vanespårning till ett spel)

via Habitica

Habitica kombinerar traditionella metoder för vanespårning med interaktiva spelelement för att göra vanespårningen rolig, engagerande och mycket motiverande.

Det låter dig ställa in både positiva vanor (t.ex. ”Ät en hälsosam måltid”) och negativa vanor (t.ex. ”Hoppa över träningen”). Att utöva positiva vanor belönar dig med fördelar i spelet, medan att ge efter för negativa vanor resulterar i straff.

”Dailies” är återkommande uppgifter som du vill utföra dagligen, några gånger i veckan eller en gång i månaden, och ”To-Dos” är engångsuppgifter med förfallodatum som hjälper dig att tjäna belöningar när du slutför dem.

Habiticas bästa funktioner

Gamification : Använd rollspel, avatarer, anpassade belöningar, svit-utmaningar, svårighetsgrader osv. för att få självförbättring att kännas som ett äventyr

Gemensamma utmaningar : Tävla med vänner och främlingar om gemensamma mål och vinn speciella belöningar

Gemensam uppgiftstavla: Öka ansvarstagandet genom att arbeta med uppgifter tillsammans med dina gruppmedlemmar på en gemensam tavla

Begränsningar i Habitica

I avsnittet ”Att göra” kan du inte skapa en lista och sedan lägga till uppgifter i den listan

Vissa användare tyckte att de många popup-fönstren och annonserna i spelet störde användarupplevelsen

Priser för Habitica

Gratis

Gruppabonnemang: 9 $/månad + 3 $ per ytterligare medlem/månad

Betyg och recensioner för Habitica

G2 : För få recensioner

Capterra: För få recensioner

Vad säger riktiga användare om Habitica?

En recension på Apple Store säger :

Eftersom Habitica är ett mycket anpassningsbart spel kan du verkligen gamifiera dina vanor och uppgifter så att de passar din egen nivå av kreativitet, utilitarism, minimalism och engagemang i gemenskapen.

Eftersom Habitica är ett mycket anpassningsbart spel kan du verkligen gamifiera dina vanor och uppgifter så att de passar din egen nivå av kreativitet, utilitarism, minimalism och engagemang i gemenskapen.

5. Habitify (Bäst för vanespårning på ett minimalistiskt gränssnitt)

via Habitify

Habitify är en digital planerare som låter dig skapa vanor som passar dina mål, till exempel daglig meditation, att dricka mer vatten eller att läsa varje kväll, och organisera dem i morgon-, eftermiddags- och kvällsrutiner för en tydlig och strukturerad metod för att följa upp dina vanor.

Anpassade påminnelser hjälper dig att hålla dig till dina mål, och aviseringarna anpassas efter ditt schema och dina preferenser, så att du får en påminnelse vid rätt tidpunkt. Appen integreras även med Apple Health och Google Fit för att hjälpa dig att följa upp dina tränings- och hälsomål på flera enheter.

Habitifys bästa funktioner

Fokustimer : Ägna din fulla uppmärksamhet åt högprioriterade uppgifter med inbyggda timers som gör uppgiftshanteringen mer effektiv

Humörspårning : Spåra känslor och emotioner för att hitta utlösande faktorer och mönster som påverkar dina framsteg, vilket ökar din självinsikt och hjälper dig att fatta bättre beslut

Habit stacking : Integrera nya vanor i din dagliga rutin genom att koppla dem till befintliga vanor och skapa anpassade påminnelser

Begränsningar i Habitify

Appen för vanespårning tillåter inte spårning baserad på procent, vilket är användbart för vanor där framsteg inte är binära eller räknebaserade

Vissa användare rapporterar att appen ibland kan vara långsam

Priser för Habitify

Gratis

Premium : 2,49 $/månad

Livstid: 59,99 $

Betyg och recensioner för Habitify

G2 : För få recensioner

Capterra: För få recensioner

Vad säger riktiga användare om Habitify?

En recension på Google Play säger:

Gränssnittet är överskådligt och intuitivt, vilket gör det enkelt att lägga till och följa upp vanor utan ansträngning. Det som skiljer Habitify från andra appar för vanespårning är dess insiktsfulla analyser, som ger värdefull data om mina framsteg och vanor över tid.

Gränssnittet är överskådligt och intuitivt, vilket gör det enkelt att lägga till och följa upp vanor utan ansträngning. Det som skiljer Habitify från andra appar för vanespårning är dess insiktsfulla analyser, som ger värdefull data om mina framsteg och vanor över tid.

6. Streaks (Bäst för att bygga upp fart med en vanespårare baserad på streaks)

via Streaks

Med Streaks kan du spåra upp till 24 vanor och hålla motivationen uppe med detaljerade insikter, såsom vanestatistik, längden på dina streaks och fullföljandegraden. För att anpassa din yta kan du välja mellan 78 olika färgteman och över 600 uppgiftsikoner.

Den synkroniseras med alla dina Apple-enheter och integreras med Apple Health för att automatiskt spåra steg, sömn och träning.

Streaks bästa funktioner

Dagliga anteckningar : Dokumentera dina framsteg eller reflektera över utmaningar, framgångar, personlig utveckling och förbättringar

Tidsbestämda uppgifter : Använd de inbyggda tidsinställningarna för att spåra vanor som kräver en viss tidslängd, som meditation, stretching eller läsning

Delade uppgifter: Dela vanor med andra Streaks-användare för att uppmuntra lagarbete och motivation – perfekt för att hålla varandra ansvariga

Begränsningar för Streaks

Endast tillgängligt på Apple-enheter, till skillnad från andra appar för vanespårning som är tillgängliga på flera enheter

Det krävs en hel del experimenterande med appen för att förstå hur den fungerar, även med hjälp av hjälpavsnittet

Priser för Streaks

Livstid: 5,99 $

Betyg och recensioner för Streaks

G2 : För få recensioner

Capterra: För få recensioner

👀 Letar du efter inspiration? Här är några exempel på bra vanor som kan hjälpa dig att skapa hälsosamma rutiner och bana väg för långsiktiga framgångar.

📮 ClickUp Insight: Hälsa och träning är de främsta personliga målen för våra undersökningsdeltagare, men 38 % medger att de inte konsekvent följer upp sina framsteg. 🤦Det är en stor klyfta mellan intention och handling! ClickUp kan hjälpa dig att ta din träning till nästa nivå med sina dedikerade mallar för vanespårare och återkommande uppgifter. Tänk dig att du utan ansträngning kan bygga upp dessa rutiner, logga varje träningspass och hålla igång din meditationssträcka. 💫 Verkliga resultat: ClickUp-användare rapporterar en fördubbling av produktiviteten – eftersom det är lättare att hålla sig på rätt spår när man faktiskt kan se framstegen.

7. Coach.me (Bäst för vanespårning med inbyggd coaching och stöd från communityn)

Genom att kombinera en robust vanetracker med tillgång till ett stödjande community och professionell coaching erbjuder Coach.me olika alternativ för personlig hjälp med produktivitet, träning, ledarskap och mycket mer.

Du kan följa vänner för att heja på dem och se deras framsteg, eller stödja andra som arbetar med samma vanor som du via ett globalt aktivitetsflöde. Varje vana har en fråge- och svarssektion där du kan ställa eller svara på frågor och dela erfarenheter.

Coach.me: de bästa funktionerna

Personlig coaching : Få skräddarsydda råd och stöd från professionella coacher som hjälper dig att övervinna utmaningar och hålla fast vid dina mål

Positiv förstärkning: Få uppmuntran genom funktioner som firande av milstolpar och high-fives från communityn, som motiverar och förstärker positivt vanebaserat beteende

Stöd från gemenskapen: Engagera dig i en gemenskap med likasinnade som ditt stödnätverk för att dela erfarenheter och hålla varandra ansvariga

Begränsningar i Coach.me

Vissa användare har rapporterat att gränssnittet ibland kan vara långsamt och svårt att navigera i

Priser för Coach.me

Gratis

Individuell vanecoaching: Från 25 $/vecka

Betyg och recensioner för Coach.me

G2 : För få recensioner

Capterra: För få recensioner

Vad säger riktiga användare om Coach.me?

En recension på Apple Store säger:

Jag gillar den här appen – den är enkel och har fungerat bra för mig när det gäller att skapa och följa upp vanor. Det är skönt att få en daglig påminnelse om saker att göra, där jag kan känna mig nöjd när jag bockar av dem, oavsett hur små de är.

Jag gillar den här appen – den är enkel och har fungerat bra för mig när det gäller att skapa och följa upp vanor. Det är skönt att få en daglig påminnelse om saker att göra, där jag kan känna mig nöjd när jag bockar av dem, oavsett hur små de är.

8. Reclaim.ai (Bäst för AI-driven vaneschemaläggning)

Reclaim.ai är ett AI-drivet kalenderverktyg som är utformat för att hjälpa dig att sätta upp mål och spåra vanor, och integrerar dina rutiner i din befintliga kalender. När du har identifierat de vanor du vill etablera hittar AI-assistenten automatiskt de bästa tiderna i din kalender för att schemalägga vanor för professionell och personlig utveckling, vilket säkerställer att de passar smidigt in i dina befintliga åtaganden.

Du kan också justera inställningar som frekvens, varaktighet och önskade tidsfönster för en specifik vana samt automatisera schemaläggningen av relaterade uppgifter och påminnelser.

Reclaim.ai:s bästa funktioner

Anpassad schemaläggning : Använd ”Flexibla tidsintervall” och ”Smarta tidsfönster” för att omplanera vanor efter behov och anpassa dig till förändringar i din kalender

Analys : Få insikter om hur du fördelar din tid och hur väl du följer dina planerade vanor, hur ofta du fullföljer dina vanor samt dina övergripande framsteg mot dina personliga mål

Prioritering av vanor: Tilldela prioritetsnivåer, från Kritisk (P1) till Låg (P4), för att säkerställa att vanor med högre prioritet schemaläggs före de med lägre prioritet

Begränsningar hos Reclaim.ai

Vissa användare har rapporterat att telefonens gränssnitt är svårt att använda

Ibland överplanerar den uppgifterna, och det kan kännas överväldigande att titta i kalendern

Priser för Reclaim.ai

Lite : Gratis

Startpaket : 8 $ per användare och månad

Företag : 12 $ per användare/månad

Enterprise: 18 $ per användare och månad

Reclaim.ai-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 100 recensioner)

Capterra: För få recensioner

Vad säger riktiga användare om Reclaim.ai?

En recension på G2 säger:

Reclaim ger dig precis tillräckligt med kontroll för att instruera dess motor att schemalägga dina uppgifter på rätt sätt. Den är väl integrerad med ClickUp och Google, och låter dig hantera uppgifter var du än befinner dig.

Reclaim ger dig precis tillräckligt med kontroll för att instruera dess motor att schemalägga dina uppgifter på rätt sätt. Den är väl integrerad med ClickUp och Google, och låter dig hantera uppgifter var du än befinner dig.

Skapa bestående vanor med ClickUp

Att skapa bättre vanor och hålla fast vid dem behöver inte vara svårt, särskilt inte när du har rätt verktyg för att bygga upp och följa upp vanor som hjälper dig att hålla dig ansvarig.

Med ClickUps AI-drivna funktioner blir vanespårning enkelt, automatiserat och helt anpassningsbart efter din livsstil.

Oavsett om du försöker meditera dagligen, bli mer produktiv på jobbet eller utveckla en regelbunden träningsrutin, hjälper ClickUp dig att skapa och hålla fast vid dina vanor.

Registrera dig gratis på ClickUp och börja skapa rutiner som leder till långsiktig framgång.