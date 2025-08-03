13 kostnadsfria mallar för försäljningsförslag för att avsluta affärer snabbare

Sätter du fortfarande ihop förslag i sista minuten medan kunderna väntar? Det är ett nybörjartrick.

Ett hastigt sammanställt, otydligt eller ofullständigt förslag ger intryck av bristande förberedelse, och ingen kund skulle satsa pengar på det.

Du behöver något som arbetar lika hårt som du – ett tydligt, vinnande försäljningsförslag som hjälper dig att få kunden utan ändlösa diskussioner.

Och du behöver inte bygga upp allt från grunden. I det här blogginlägget hittar du gratis mallar för försäljningsförslag som hjälper dig att pitcha snabbare, sätta tydliga förväntningar och avsluta affärer utan panik i sista minuten. ✅

Vad är mallar för försäljningsförslag?

Mallar för försäljningsförslag är förstrukturerade dokument för att presentera en produkt eller tjänst för kunder. De innehåller avsnitt för kundbehov, föreslagna lösningar, leveranser, tidsplan och kostnader.

Företag (särskilt B2B-företag) och tjänsteleverantörer (som frilansare, byråer eller konsulter) använder dessa mallar för att säkerställa att produktförslag är konsekventa, omfattande och professionella.

Genom att börja med en mall kan team och frilansare snabbt fylla i kunduppgifter utan att behöva skapa varje förslag från grunden, vilket sparar tid och minskar risken för fel.

💡 Proffstips: Lägg till en mini-FAQ-sida för tysta invändningar. Tänk på alla frågor som kan förstöra affärer bakom stängda dörrar: ”Är detta skalbart?” ”Vad händer om vi redan använder X?” Besvara dem i ditt försäljningsförslag innan de ställs.

Vad kännetecknar en bra mall för försäljningsförslag?

En välstrukturerad mall för försäljningsförslag är avgörande för att effektivt kommunicera ditt värdeerbjudande och avsluta affärer. Den ska ta itu med kundens behov, ge tydlig information och underlätta beslutsfattandet.

Här är några aspekter att tänka på:

Tydlig sammanfattning: Börjar med en kortfattad översikt som beskriver kundens utmaningar och hur din lösning hanterar dem.

Strukturerade avsnitt: Ger färdiga layouter för projektomfattning, leveranser, prissättning och tidsplaner för att påskynda utkastet.

Transparent prisstruktur: Innehåller en specifikation av kostnader, betalningsvillkor och eventuella tillvalstjänster eller tillägg.

Enkla anpassningsfält: Gör att du snabbt kan anpassa offerter med kundnamn, specifika Gör att du snabbt kan anpassa offerter med kundnamn, specifika projektmål och unika tjänstedetaljer.

Snygg, professionell formatering: Lyfter fram viktiga detaljer som avkastning på investering (ROI), värdeerbjudande och nästa steg utan att överväldiga läsaren.

Samarbetsfunktioner: Gör det möjligt för interna team att kommentera, föreslå ändringar och bifoga referensfiler direkt i mallen.

Statusmärken: Markerar förslag som Utkast, Skickat, Granskat eller Godkänt så att alla hålls informerade om framstegen.

Integrerad uppgiftshantering: Tilldelar åtgärdspunkter som revisionsuppgifter, förfrågningar om kundfeedback eller påminnelser om uppföljning inom förslaget.

Visuella organisationsalternativ: Stöder tabeller, checklistor, tidslinjer och flödesscheman för att göra komplexa detaljer lätta att förstå.

E-signatur och exportalternativ: Möjliggör snabba godkännanden med inbyggt stöd för e-signaturer eller enkel export till PDF- och doc-format.

Spårning av kundengagemang: Övervakar när en kund öppnar, visar eller interagerar med förslaget för smartare uppföljningar.

För att vinna över potentiella kunder bör du skapa ett personligt dokument som tydligt tar upp kundens behov, lyfter fram relevanta prestationsmått och skiljer ditt förslag från konkurrenternas.

📮ClickUp Insight: Resultaten från vår undersökning om mötes effektivitet visar att kunskapsarbetare kan spendera nästan 308 timmar per vecka på möten i en organisation med 100 personer! Men tänk om du kunde minska denna mötestid? ClickUps enhetliga arbetsyta minskar dramatiskt antalet onödiga möten! 💫 Verkliga resultat: Kunder som Trinetix uppnådde en 50-procentig minskning av möten genom att centralisera projektdokumentationen, automatisera arbetsflöden och förbättra synligheten mellan teamen med hjälp av vår allt-i-ett-app för arbete. Tänk dig att du kan återfå hundratals produktiva timmar varje vecka!

13 färdiga mallar för försäljningsförslag som hjälper dig att avsluta fler affärer

Försäljningsförslag måste vara tydliga, övertygande och snabba att leverera.

ClickUp är en app för arbete som hjälper team att hantera uppgifter, dokument och kundarbetsflöden på ett och samma ställe. Den innehåller också färdiga mallar som gör att dina offerter blir enhetliga och professionella.

Nedan går vi igenom 13 mallar för försäljningsförslag som erbjuds av denna programvara för hantering av förslag.

1. Mall för tjänsteförslag från ClickUp

Hämta gratis mall Skapa, skicka och spåra förslag enkelt med ClickUp Services Proposal Template.

Mallen för ClickUp-tjänsteförslag hjälper dig att skapa polerade, detaljerade förslag som sätter tydliga förväntningar, visar ditt värde och påskyndar kundernas godkännanden. Den är utformad för att eliminera formateringsproblem och saknade detaljer – så att du kan fokusera på att pitcha och avsluta affären.

Du får mer än bara en mall – du får en strukturerad, anpassningsbar arbetsyta som förenklar varje steg i offertprocessen, från att beskriva tjänster till att spåra godkännanden.

⭐ Varför du kommer att gilla den här mallen:

Dela upp servicepaket, prismodeller och tidsplaner i ett tydligt, kundvänligt format.

Servicenivå , Kontraktstid och Faktureringscykel för att anpassa varje förslag. Använd anpassade fält somochför att anpassa varje förslag.

Spåra offerter efter steg med vyer som Nya offerter, Förhandlingar och Klara att undertecknas.

📌 Perfekt för: Team som behöver presentera skräddarsydda försäljningslösningar med detaljerade leveranser, priser och tidsplaner för att snabbt vinna nya affärer.

💡 Proffstips: Vill du ge dina försäljningsförslag en extra boost? Titta på den här videon om hur du använder AI för försäljning! Upptäck praktiska sätt som AI kan hjälpa dig att anpassa förslag, automatisera uppföljningar och analysera kundbehov – så att du kan pitcha smartare, svara snabbare och avsluta fler affärer med mindre ansträngning.

2. ClickUp-mall för projektförslag

Hämta gratis mall Visualisera förslagets framsteg med ClickUp-mallen för projektförslag på whiteboard.

ClickUp Project Proposal Whiteboard Template hjälper dig att slippa krångliga diskussioner och skapa tydliga, visuella förslag som godkänns snabbare. Den är perfekt för att omvandla grova idéer till strukturerade planer – allt i ett arbetsområde med dra-och-släpp-funktion.

Med den här mallen kan du brainstorma fritt med klisterlappar, former, text och uppgifter – och sedan smidigt övergå från planering till genomförande utan att tappa fart.

⭐ Varför du kommer att gilla den här mallen:

Planera projektidéer visuellt med hjälp av whiteboardverktyg som klisterlappar och former.

projektöversikt som samordnar ditt team från start. Skapa en gemensamsom samordnar ditt team från start.

Omvandla brainstormade idéer till genomförbara uppgifter med ett enda klick – utan manuella överlämningar.

📌 Perfekt för: Professionella som tydligt beskriver projektets omfattning, milstolpar och resursbehov för att samordna intressenterna innan arbetet påbörjas.

🧠 Kul fakta: 1960 introducerade Rosser Reeves från Ted Bates & Co. Unique Selling Proposition (USP) – en enkel idé som förändrade reklam för alltid. Försäljningsförslag använder fortfarande samma grundprincip: visa vad som gör dig unik.

3. ClickUp-mall för affärsförslag

Hämta gratis mall Utnyttja ClickUp Business Proposal Template för att skapa övertygande och framgångsrika förslag till potentiella kunder.

ClickUp Business Proposal Template erbjuder ett visuellt system för att kartlägga idéer, strukturera leveranser och presentera polerade, kundfokuserade förslag utan att behöva börja om från början varje gång.

Denna flexibla mall för konsultförslag hjälper dig att koppla samman kundens behov, värdeerbjudande och lösning i ett tydligt och logiskt flöde. Du kommer att spendera mindre tid på formatering och mer tid på att driva affärer framåt.

⭐ Varför du kommer att gilla den här mallen:

Skapa flexibla, professionella förslag utan att behöva skriva om från grunden.

Anpassa viktiga element som milstolpar, prissättning och tidsplaner visuellt för snabbare godkännanden.

Anpassa enkelt strukturen utifrån projektets storlek, komplexitet eller bransch.

📌 Perfekt för: Företag som presenterar tjänsteerbjudanden, strategiska planer och investeringsmöjligheter för att säkra partnerskap och finansiering.

💡 Proffstips: Lägg till en fem minuters granskning eller analys i ditt nästa försäljningsförslag. Inkludera en minirecension av deras nuvarande uppsättning (webbplats, strategi, arbetsflöde osv.) för att visa att du har investerat tid. Det visar initiativförmåga och ger dig auktoritet. 🎯

4. ClickUp-mall för kommersiella förslag

Hämta gratis mall Anpassa erbjudanden för varje kund med hjälp av ClickUps mall för kommersiella försäljningsförslag.

Att ta fram ett detaljerat kommersiellt förslag när en kund begär jämförelsepriser, omfattning och leveransvillkor inom en dag är en riktig prövning. ClickUp Commercial Proposal Template är utformad för att organisera ditt erbjudande, påskynda utkastet och eliminera fel som kan kosta dig affären.

Denna mall ger dig en tydlig struktur för att dela upp komplexa tjänster eller produkter i överskådliga avsnitt – villkor, leveranser, prisnivåer, undantag och tidsplaner – utan att behöva bekymra dig om formateringen.

⭐ Varför du kommer att gilla den här mallen:

Gruppera snabbt valfria tjänster eller uppsäljningspaket i separata block för tydlighet och bättre konvertering.

Bädda in viktiga datum, deadlines och godkännandesteg direkt i offerten med visuella widgets.

projektplan från dag ett, så att kunderna ser exakt vad som kommer att hända och när. Presentera en komplettfrån dag ett, så att kunderna ser exakt vad som kommer att hända och när.

📌 Perfekt för: Företag som presenterar strukturerade affärsavtal, komplett med produktinformation, kostnadsfördelning och villkor för att slutföra transaktioner snabbare.

🔍 Visste du att? Försäljningsförslag kan variera från en enda sida till omfattande dokument i flera volymer – beroende på vad som står på spel. När Boeing till exempel tävlade om ett kontrakt med det amerikanska flygvapnet värt flera miljarder dollar 2010 var deras förslag för KC-X-tankningsprogrammet över 8 000 sidor långt! Det innehöll uttömmande tekniska specifikationer, dokumentation om efterlevnad och detaljerade kostnadsfördelningar. Även om de flesta affärsförslag inte behöver vara så långa, visar detta hur viktigt det är att anpassa förslagets djup och detaljrikedom efter kundens behov – och affärsmöjlighetens storlek – för att vinna stora affärer. 🏆

5. ClickUp-mall för budgetförslag

Hämta gratis mall Gör snabba justeringar och spåra budgetgodkännanden med ClickUps mall för budgetförslag.

När kunder behöver en tydlig, välstrukturerad budgetfördelning kan varje oklarhet i ditt förslag minska dina chanser. ClickUp Budget Proposal Template ger säljare allt de behöver för att presentera kostnader, tidsplaner och leveranser på ett säkert och korrekt sätt – direkt ur lådan.

Detta färdiga dokument kartlägger snabbt alla projektkostnader med inbyggda fält för kostnadsfördelning, betalningsvillkor och implementeringsplaner. Det är enkelt att anpassa, så att varje förslag passar kundens behov och alltid har ett professionellt, enhetligt format.

⭐ Varför du kommer att gilla den här mallen:

Presentera budgetar tydligt med redigerbara fält för kostnader, tidsplaner och betalningsvillkor.

Använd fördesignade bilder som diagram och tabeller för att förenkla komplexa siffror.

Leverera professionella, lättgodkända förslag utan att behöva börja från scratch.

📌 Perfekt för: Team som planerar projekt- eller driftsbudgetar och behöver ett tydligt, specificerat format för att presentera kostnader och motivera finansiella behov.

💡 Proffstips: Skapa en bild av de första 30 dagarna med ClickUp Ett av de bästa sätten att förbereda dina kunder för framgång – och minska deras oro inför onboarding – är att visa dem exakt vad de kan förvänta sig efter att de har skrivit under. Skapa en tydlig bild av de första 30 dagarna som beskriver viktiga milstolpar, leveranser och nästa steg. Det kan vara en enkel tidslinje, en checklista eller till och med en steg-för-steg-plan. Så här gör du i ClickUp: Använd ClickUps tidslinje- eller Gantt-vy för att kartlägga varje fas i onboardingprocessen, från kickoff till första resultat.

Skapa en checklista eller uppgiftslista för varje åtgärd, så att kunderna vet vad som kommer att hända och vem som är ansvarig. för varje åtgärd, så att kunderna vet vad som kommer att hända och vem som är ansvarig.

Dela introduktionsplanen direkt med din kund – de kan kommentera, ställa frågor och följa framstegen i realtid.

Ställ in automatiska påminnelser och förfallodatum för att se till att alla håller sig till schemat och tar ansvar. för att se till att alla håller sig till schemat och tar ansvar. Genom att visualisera onboarding-processen i ClickUp skapar du inte bara tydliga förväntningar utan bygger också upp förtroende och transparens från dag ett. Kunderna kommer att känna sig trygga, informerade och redo att gå vidare – vilket gör dina offerter ännu mer övertygande. 🚀

6. ClickUp-mall för avtalshantering

Hämta gratis mall Hantera alla aspekter av ditt kontrakt på ett och samma ställe med ClickUps mall för kontraktshantering.

Säljare och byråer hanterar ofta många kundkontrakt samtidigt – de måste hålla reda på vem som behöver skriva under, vilka deadlines som närmar sig och vilka förnyelser som ska göras. ClickUps mall för kontraktshantering löser det problemet.

Det ger dig ett polerat, professionellt kontraktssystem med anpassade statusar och fält som redan är konfigurerade så att du kan komma igång direkt. Istället för att bygga upp din spårare från grunden kan du se varje avtals stadium och intressenter på ett ögonblick.

⭐ Varför du kommer att gilla den här mallen:

Använd inbyggda påminnelser och deadlines för att hålla koll på förnyelser och godkännanden.

Spåra varje kontrakts stadium, intressenter och status i en överskådlig vy.

Övervaka budgetar, avgifter och ansvarsgränser tillsammans med juridiska milstolpar från dag ett.

📌 Perfekt för: Företag som behöver organisera avtalscykler, övervaka skyldigheter och hantera förnyelser eller ändringar på ett och samma ställe.

💡 Proffstips: Lägg till ett avsnitt med ”Framtidsutsikter”. Ge en kort, levande bild av hur din kunds värld kan se ut efter att ha arbetat med dig. Formulera försäljningsförslaget som en före-och-efter-berättelse för att hjälpa kunden att visualisera den förändring och det värde du levererar. Vill du göra din ”framtidssnapshot” ännu mer övertygande? ✨ Använd funktionen ClickUp Docs för att lägga till rikhaltiga bilder, tabeller och checklistor direkt i ditt förslag. Du kan till och med samarbeta med ditt team i realtid för att skapa en kraftfull före-och-efter-berättelse som tilltalar din kund.

7. ClickUp-mall för försäljnings- och marknadsföringsplan

Hämta gratis mall Hantera försäljnings- och marknadsföringsarbetsflöden med ClickUps mall för försäljnings- och marknadsföringsplaner.

När sälj- och marknadsföringsteam arbetar på separata plattformar går samordningen snabbt sönder. ClickUps mall för sälj- och marknadsföringsplan löser det med en enda, strukturerad arbetsyta där säljmål, marknadsföringsstrategier, kampanjtidslinjer och KPI:er är sammankopplade.

Du kan planera kampanjer, fördela resurser och fatta beslut baserat på dina försäljnings- och marknadsföringsstrategier – utan att behöva växla mellan olika verktyg.

⭐ Varför du kommer att gilla den här mallen:

Lägg upp intäktsmål, marknadsföringsmål och kampanjuppgifter i färdiga avsnitt.

Tilldela ansvar, följ upp framsteg och håll alla avdelningar samordnade.

Använd statusuppdateringar och aviseringar för att upptäcka förseningar i tid och nå varje deadline med självförtroende.

📌 Perfekt för: Team som utarbetar detaljerade, genomförbara försäljnings- och marknadsföringsstrategier som samordnar mål, kampanjer och KPI:er mellan olika avdelningar.

🧠 Kul fakta: Arkeologer har hittat papyrusrullar från 2000 f.Kr. där köpmän presenterade handelsavtal i skriftlig form – i princip den antika formen av försäljningsförslag.

8. ClickUp-mall för försäljningsplan

Hämta gratis mall Automatisera dina försäljningsinitiativ enkelt med hjälp av ClickUp-mallen för försäljningsplan.

ClickUp-mallen för försäljningsplan ger dig en färdig struktur för att organisera hela din försäljningsstrategi på ett ställe – från målsättning till genomförande – utan att du behöver sätta ihop den manuellt.

Till skillnad från den tidigare mallen, som kombinerar marknadsföringskampanjer och försäljningsaktiviteter i ett arbetsflöde, är den här mallen utformad enbart för försäljning. Den fokuserar helt på att sätta upp SMART-mål, utforma riktade strategier och hantera varje steg i försäljningsprocessen genom detaljerad uppgiftsuppföljning.

⭐ Varför du kommer att gilla den här mallen:

Strukturera hela din försäljningsprocess från planering till genomförande i en dedikerad arbetsyta.

Använd dynamiska vyer som Tidslinje och Gantt för att visualisera beroenden och prioriteringar.

Sätt upp SMART-mål, tilldela uppgifter och övervaka framstegen i alla försäljningsaktiviteter.

📌 Perfekt för: Säljare och chefer som planerar intäktsmål, prospekteringstaktik och outreach-scheman för att driva på en förutsägbar försäljningstillväxt.

📖 Läs också: Mallar för försäljningsrapporter

9. ClickUp-mall för offertförfrågan

Hämta gratis mall Organisera alla offerter du samlar in på ett och samma ställe med ClickUps mall för offertförfrågan.

ClickUps mall för offertförfrågan samlar alla krav, deadlines och utvärderingspunkter på ett ställe – så att ingenting faller mellan stolarna.

Till skillnad från grundläggande formulär är denna mall utformad för flexibilitet. Du kan anpassa varje avsnitt, från projektdetaljer till leverantörsförväntningar, och spåra varje offertförfrågan med hjälp av anpassade statusar som Inskickad, Granskad, Godkänd eller Avvisad för fullständig överskådlighet.

⭐ Varför du kommer att gilla den här mallen:

Anpassa RFQ-sektionerna så att de passar ditt specifika projekt och dina leverantörskriterier.

projektspecifika offertförfrågningar till flera leverantörer – utan att behöva göra repetitiva arbetsuppgifter. Automatisera distributionen av offertförfrågningar så att du kan skickatill flera leverantörer – utan att behöva göra repetitiva arbetsuppgifter.

Samarbeta i realtid med kommentarer och redigeringar i uppgifterna för snabbare beslut.

📌 Perfekt för: Säljteam, oberoende entreprenörer och kundorienterade byråer som behöver ett flexibelt och professionellt sätt att skicka ut offertförfrågningar och jämföra leverantörers svar.

10. ClickUp-mall för kundintroduktion

Hämta gratis mall Skapa en välkomnande upplevelse för nya kunder med ClickUps mall för kundintroduktion.

Att leverera en felfri kundintroduktionsupplevelse är avgörande för att bygga förtroende och lägga grunden för långsiktig framgång. ClickUp-mallen för kundintroduktion följer dig från det första välkomnandet till serviceinstallationen så att du kan leverera enhetliga, polerade upplevelser utan att missa några detaljer.

Denna mall är helt anpassningsbar. Du kan spåra och hantera uppgifter som att skicka välkomstgåvor, schemalägga introduktionssamtal, tilldela interna teammedlemmar och samla in introduktionsenkäter – allt på ett och samma ställe.

⭐ Varför du kommer att gilla den här mallen:

Anpassa onboarding med anpassade fält som Kundtyp , Servicepaket och Datum för onboarding-samtal .

Använd vyer som kundintagsformulär och servicepaketsspecifikationer för att organisera viktiga steg.

Anpassa mallen till din onboarding-process med drag-and-drop-flexibilitet och uppdateringar i realtid.

📌 Perfekt för: Byråer som vill effektivisera onboarding-processer för kunder, spåra milstolpar och säkerställa smidiga överlämningar från försäljning till service.

🔍 Visste du att? Några exklusiva byråer är kända för att lätt parfymera sina tryckta offerter – med subtila dofter av sandelträ eller citrus – för att få det fysiska dokumentet att sticka ut och skapa ett sensoriskt minne.

11. Mall för ClickUp-tjänsteavtal

Hämta gratis mall Planera tjänster och definiera betalningsvillkor med ClickUps mall för tjänsteavtal.

Mallen för ClickUp-tjänsteavtal hjälper dig att skapa tydliga, anpassningsbara avtal som exakt beskriver vad som förväntas. Detta säkerställer att projekten startar på en solid grund och att alla är överens.

Du får inbyggda anpassningsbara fält för att kategorisera avtal efter servicetyp, kontraktsvärde eller kundinformation, vilket gör det enkelt att hålla ordning på affärerna under hela processen. Den här mallen hjälper dig att fastställa förväntningar, definiera omfattningen och komma igång – utan att behöva fundera för mycket på upplägget.

⭐ Varför du kommer att gilla den här mallen:

Använd anpassade fält för att spåra servicetyp, kontraktsvärde och viktiga kunduppgifter.

Ställ tydliga förväntningar från första dagen med en anpassningsbar, professionell kontraktslayout.

Dela upp avtal i genomförbara uppgifter och tilldela ansvariga för att säkerställa smidig genomförande.

📌 Perfekt för: Tjänsteleverantörer som utarbetar professionella, anpassningsbara avtal som tydligt definierar leveranser, betalningsvillkor och projektförväntningar.

12. ClickUp CRM-mall

Hämta gratis mall Förvandla spridd kundinformation till ett tydligt, användbart system med ClickUp CRM-mallen.

ClickUp CRM-mallen hjälper dig att hålla koll på alla konversationer, affärer och kundinteraktioner – utan att tappa bort detaljerna.

Den spårar varje lead genom anpassade statusar som Kvalificerad, Behöver godkännande eller Avslutad och organiserar kontakter med fält som CRM-objekttyp, Bransch och Jobbtitel – så att du enkelt kan prioritera kontakter och nästa steg.

⭐ Varför du kommer att gilla den här mallen:

Spåra leads över anpassade statusar för att övervaka affärens framsteg med ett ögonkast.

Sortera och filtrera kontakter med anpassade fält för smartare uppföljningar.

Växla mellan vyer som Försäljningsprocessvy och Mina uppdrag-vy för att hantera pipeline och dagliga uppgifter.

📌 Perfekt för: Säljteam som hanterar leads, spårar kundkontakter och organiserar kontodata för att driva affärer genom pipelinen med mindre friktion.

💡 Proffstips: Skapa en layout där man kan välja sitt eget äventyr i förslaget. Använd klickbara avsnitt eller en interaktiv innehållsförteckning. Låt beslutsfattarna hoppa till prissättningen medan teknikerna fördjupar sig i specifikationerna. Alla blir nöjda och slipper irriterande scrollande.

13. ClickUp-mall för affärsmemo

Hämta gratis mall Förvandla komplexa förhandlingar till undertecknade avtal med ClickUp Deal Memo Template.

Ett affärsmemo startar skapandeprocessen innan kontrakten träder i kraft. Det är din snabba försäljningspresentation – som får båda sidor att enas utan att bromsa momentumet. ClickUp Deal Memo Template gör det enkelt att organisera alla viktiga detaljer i ett tidigt skede, så att affärerna går snabbare framåt.

Du får ett fokuserat utrymme för att anpassa dokument för varje förhandling. Fastställ villkor, viktiga datum och förutsättningar – utan att behöva leta igenom spridda kickoff-dokument eller långa e-posttrådar.

⭐ Varför du kommer att gilla den här mallen:

Fånga upp viktiga affärsvillkor tidigt för att påskynda samordning och genomförande.

Tagga intressenter och lägg till kommentarer direkt i memot för snabb samverkan.

Håll koll på viktiga datum och åtgärder med inbyggda påminnelser och aviseringar.

📌 Perfekt för: Professionella som vill fånga upp viktiga förhandlingspunkter, spåra avtalsvillkor och samordna team innan formella avtal undertecknas.

Vinn kunder snabbare med ClickUps mallar för försäljningsförslag

De flesta mallar för försäljningsförslag känns som en tvångströja: samma tråkiga struktur, samma klumpiga språk som du måste brottas med för att få till något presentabelt.

ClickUp hoppar över allt det där. Dess mallar ger dig fullständig kontroll – du kan anpassa dokumenten precis som du vill, lägga till ditt varumärke, justera avsnitten och få dem att låta som du.

Du kan hantera varje steg i skapandeprocessen i ClickUp. Tilldela uppgifter, sätt deadlines och håll varje förslag i rörelse utan att behöva växla mellan olika verktyg. Det förblir överskådligt, enkelt och klart när du behöver det.

🚀 Registrera dig hos ClickUp idag och skapa imponerande offerter – snabbare, enklare och på ett och samma ställe. ✅