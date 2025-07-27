De 10 bästa AI-agenterna för fastighetsbranschen: Automatisera leadhantering och försäljning

AI inom fastighetsbranschen är inte bara en hype – det förändrar spelreglerna för både mäklare, köpare och säljare.

Enligt Delta Real Estate Leadership AI Survey betygsatte branschledare AI:s nuvarande betydelse till 5,9 av 10, en ökning från 5,0 år 2024. Förväntningarna på AI:s framtida betydelse? En kraftig ökning till 7,2 av 10 – en ökning med 22 % jämfört med dagens nivåer.

Rapporten lyfter fram att AI omformar fastighetsmäklarbranschen, från annonsering och marknadsföring till kundservice, försäljning och backoffice-verksamhet.

Med AI som förenklar arbetsflöden och förbättrar effektiviteten, inför fastighetsmäklare banbrytande lösningar snabbare än någonsin. Och det borde du också göra!

Om du vill automatisera din leadhantering och försäljningsprocess kan den här guiden vara till hjälp. Vi presenterar de bästa AI-agenterna som hjälper fastighetsproffs att ligga steget före.

De bästa AI-agenterna för fastighetsbranschen i korthet

Vad ska du leta efter i en AI-agent för fastighetsbranschen?

Alla AI-program för fastighetsbranschen passar inte dina specifika behov. Vissa är bättre på att generera leads, medan andra är bättre på kundkommunikation.

Men de bästa? De hanterar allt – från första kontakten till avslut – utan att ditt företag känns som om det drivs av en bot.

Här är vad du ska tänka på när du väljer ett AI-verktyg för fastighetsmäklare:

Leadgenerering : Ditt AI-verktyg för fastighetsbranschen bör kunna skilja mellan en tillfällig besökare och en seriös köpare, så att du inte slösar tid på leads som inte leder någonstans ✅

Automatiserade uppföljningar : När uppföljningarna saktar ner tappar potentiella kunder intresset. AI bör träda in med aktuella, personliga meddelanden för att hålla leads engagerade och konversationerna igång ✅

Enkel CRM-integration : Oavsett om du använder Salesforce, HubSpot eller ett fastighetsspecifikt CRM-system bör din AI-agent synkroniseras utan problem ✅

Bokning av möten : Inget mer mejlande fram och tillbaka! AI ska boka visningar, skicka påminnelser och uppdatera kalendrar automatiskt ✅

Marknadsinsikter och prissättningshjälp : AI som spårar marknadstrender och föreslår konkurrenskraftiga priser? Det är en dröm för fastighetsproffs ✅

Säkerhet och efterlevnad: Hanterar du känslig kundinformation? Se till att din AI följer strikta dataskydds- och fastighetsrelaterade efterlevnadsstandarder ✅

Om du gör rätt kommer din AI-agent inte bara att spara tid åt dig, utan också förvandla leads till lojala kunder och hålla ditt företag i framkant.

Nu ska vi titta på de bästa AI-verktygen för att göra detta möjligt!

👀 Visste du att? Enligt McKinsey Global Institute kan generativ AI skapa ett värde på 110 till 180 miljarder dollar (eller mer) för fastighetsbranschen. Det är en hel del affärer, data och dollar – automatiserat!

De bästa AI-agenterna för fastighetsbranschen

Rätt AI-agent kan hjälpa dig att utnyttja den potentialen genom att hantera leads, uppföljningar och kundkommunikation medan du fokuserar på att avsluta affären.

Möt de bästa AI-kraftpaketen som kan förändra din fastighetsverksamhet.

1. ClickUp (Bäst för fastighetsprojekt och uppgiftshantering)

Jonglerar du med leads, annonser och oändliga pappersarbeten?

ClickUp är en app för arbete som kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

Det är också din allt-i-ett-allierade inom fastighetsbranschen, som håller alla affärer, kunder och kontrakt precis där du behöver dem.

Oavsett om du spårar leads, hanterar fastighetsinformation och annonser, schemalägger visningar eller hanterar kontrakt, samlar ClickUp alla rörliga delar i en kraftfull plattform.

ClickUps anpassade autopilotagenter

Med ClickUps anpassade autopilotagenter kan du effektivisera din leadhantering och dina försäljningsprocesser genom att automatisera repetitiva uppgifter och säkerställa uppföljningar i rätt tid.

Automatisera hanteringen av leads inom fastighetsförsäljning med en anpassad ClickUp Custom Autopilot Agent.

Den kan:

Skapa och tilldela uppgifter automatiskt när nya leads läggs till.

Skicka påminnelser om uppföljningar och viktiga försäljningsaktiviteter.

Uppdatera leadstatus och flytta dem genom försäljningspipelines baserat på triggers.

Lägg upp meddelanden eller kommentarer när en lead når ett visst stadium.

Skapa sammanfattande rapporter om lead-utveckling och försäljningsresultat.

Konfigurera Autopilot Agents i ClickUp för att svara på frågor i chatten.

Genom att utnyttja en autopilotagent kan säljteam minska det manuella arbetet, reagera snabbare på möjligheter och upprätthålla ett konsekvent, organiserat arbetsflöde – vilket i slutändan förbättrar konverteringsgraden och kundnöjdheten.

ClickUp Brain

Undrar du var AI:n finns? ClickUp Brain, AI-assistenten, är din inbyggda fastighetsassistent.

Den kan generera fastighetsbeskrivningar för marknadsföring, sammanfatta kundinteraktioner, implementera automatisering av arbetsflöden och till och med skriva utkast till uppföljningsmejl. Den gör grovjobbet medan du fokuserar på att avsluta affärer.

Hantera fastigheter på ett smartare sätt med ClickUp Brain – AI för schemaläggning, uppföljning och affärer.

✨ Bonus: 10 gånger högre effektivitet i din fastighetsverksamhet med ClickUp Brain MAX. Sök direkt i ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint och ALLA dina anslutna appar + webben efter dina avtal, kontrakt och mer.

Använd Talk to Text för att fråga, diktera och utföra arbete med rösten – handsfree, var du än befinner dig.

Använd Talk to Text för att fråga, diktera och utföra arbete med rösten – handsfree, var du än befinner dig.

Ersätt dussintals fristående AI-verktyg som ChatGPT, Claude och Gemini med en enda, kontextuell, företagsanpassad lösning för insikter om dina konkurrenter, förändringar i fastighetslagstiftningen och mycket mer. ClickUp Brain MAX är en superkraftig AI-kompanjon för datorer som verkligen förstår dig, eftersom den känner till ditt arbete. Släng alla dina AI-verktyg, använd din röst för att få jobbet gjort, skapa dokumentation, tilldela uppgifter till teammedlemmar och mycket mer.

ClickUp AI Notetaker

Behöver du hantera kundkommunikation? Använd ClickUp AI Notetaker för att transkribera samtal, markera viktiga detaljer och skapa åtgärdspunkter.

Låt ClickUp AI Notetaker vara hjärnan bakom dina samtal

Med ClickUp kan du också automatisera uppföljningar, uppgiftsfördelning och godkännanden, så att affärerna fortskrider utan manuellt arbete.

ClickUp för fastighetsprojektledning

Utarbeta kontrakt, planera försäljningsstrategier och samarbeta kring annonser – allt på ett och samma ställe med ClickUp Docs.

ClickUp för fastighetsbranschen

Men ClickUp är mer än bara sin AI-funktionalitet. ClickUp för fastighetsprojektledning är ditt kommandocenter för fastighetsbranschen, som samlar projekt, scheman och kundinteraktioner i ett enhetligt arbetsutrymme.

Driv din fastighetsverksamhet med ClickUp genom uppgiftshantering, schemaläggning och interaktiva fastighetskartor.

ClickUp Real Estate Suite innehåller:

Budgeterad schemaläggning : Kartlägg intressenter, milstolpar och beroenden samtidigt som du kan göra snabba justeringar i tidsplanen.

Allt-i-ett-schemaläggning : Synkronisera Google- och Outlook-kalendrar för att hantera möten, visningar och kontraktssigneringar med färgkodade vyer.

Platsverktyg : Visa uppgifter på en interaktiv karta för att visa kunder närliggande objekt, prisklasser och viktiga bekvämligheter, perfekt för att planera visningar på ett effektivt sätt.

Projekt- och teamhantering : Använd samarbetsdokument för val av plats, zonindelning och kontrakt, samt whiteboards för brainstorming och planering för : Använd samarbetsdokument för val av plats, zonindelning och kontrakt, samt whiteboards för brainstorming och planering för fastighetsprojektledning.

Enkel kommunikation: Håll ordning på schemaläggning, uppdateringar och teamdiskussioner med dedikerade chattkanaler.

💡 Proffstips: Håll dina affärer igång utan att behöva hoppa mellan olika appar. Synkronisera ClickUp med Google- och Outlook-kalendrar för smidiga möten och visningar av fastigheter. Använd Zapier för att hämta MLS-data, så att allt du behöver finns precis där du arbetar.

Har du svårt att hålla ordning på fastighetsdata, marknadsföring och kunduppdateringar? Dessa färdiga mallar hjälper dig: ClickUp Real Estate Marketing Template förenklar kampanjplanering och genomförande med strukturerade arbetsflöden. Organisera fastighetsannonser, schemalägg kampanjer och spåra kampanjresultat för att säkerställa maximal synlighet för varje fastighet.

ClickUp Real Estate Spreadsheet Template hjälper dig att spåra listningar, kunduppgifter och transaktioner på ett och samma ställe. Med anpassade fält och strukturerade vyer kan du enkelt kategorisera fastigheter och övervaka affärernas framsteg.

Med ClickUp Real Estate Newsletter Template blir det enkelt att skapa och dela marknadsuppdateringar, fastighetsnyheter och branschnyheter. Använd AI för att skapa intressant innehåll, anpassa meddelanden och hålla din publik engagerad utan att behöva spendera timmar på att skriva.

ClickUps bästa funktioner

Chatta med ditt team i realtid och samla alla kunduppdateringar, diskussioner om objekt och förhandlingar om affärer på ett och samma ställe med ClickUp Chat.

Skapa och samarbeta kring kontrakt, marknadsföringsplaner och kundanteckningar med ClickUp Docs, komplett med AI-drivna sammanfattningar.

Spåra varje affär med ClickUp Tasks genom att ange förfallodatum, tilldela teammedlemmar och automatisera uppföljningar.

Visualisera fastighetsplaner, arbetsflöden och strategier med ClickUp Whiteboards och omvandla idéer till genomförbara uppgifter direkt.

Håll koll på din verksamhet med ClickUp Dashboards som spårar listningar, försäljningspipelines och viktiga prestationsmått.

⭐️ Bonus: Vi har sammanställt en lista med mallar för kundhantering som hjälper dig att komma igång!

Begränsningar för ClickUp

Nya användare kan behöva tid för att bekanta sig med de omfattande tidsbesparande funktionerna.

Mobilappen täcker det väsentliga men saknar vissa funktioner som finns i datorversionen.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Christian Gonzalez, administrativ koordinator vid Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara, säger:

Det är perfekt för att hantera och övervaka olika projekt med hjälp av instrumentpaneler och för att arbeta med kunder genom att bjuda in dem som gäster.

Det är perfekt för att hantera och övervaka olika projekt med hjälp av instrumentpaneler och för att arbeta med kunder genom att bjuda in dem som gäster.

🧠 Kul fakta: Fastighetsbranschen förväntas växa med 2,69 % per år och nå 727,80 biljoner dollar vid decennieskiftet! Nu är det dags att automatisera och ligga steget före konkurrenterna.

2. ChatGPT (Bäst för AI-genererade fastighetsbeskrivningar och utveckling av marknadsföringsinnehåll)

via ChatGPT

Fastighetsmäklare har redan en miljon saker att göra samtidigt, så varför inte låta AI ta hand om en del av det? ChatGPT kan skriva utkast till välformulerade e-postmeddelanden, skapa iögonfallande fastighetsbeskrivningar och till och med ta fram mallar för juridiska dokument på några sekunder. Det innebär mindre tid framför skärmen och mer tid för att faktiskt sälja bostäder.

Men det handlar inte bara om att spara tid. ChatGPT kan svara på kundfrågor på ett ögonblick, hämta information om närområdet och till och med hjälpa till med marknadsundersökningar och prisanalyser. Det är som att ha en virtuell assistent som också är ett marknadsföringsverktyg för fastigheter.

Dessutom, tack vare dess förmåga att generera fantastiskt innehåll för sociala medier, kommer dina annonser inte bara att ligga där utan verkligen synas.

ChatGPT:s bästa funktioner

Skapa fastighetsannonser som lyfter fram viktiga egenskaper och lockar köpare.

Automatisera kundkommunikationen med e-post, uppföljningar och personliga meddelanden.

Analysera marknadstrender och sammanfatta prisdata för välgrundade beslut.

Skapa juridiska dokument som kontrakt, hyresavtal och informationsdokument.

Skapa marknadsföringsinnehåll, inklusive blogginlägg, nyhetsbrev och annonser på sociala medier.

ChatGPT:s begränsningar

Kan generera partisk eller felaktig information, vilket gör mänsklig granskning nödvändig för att undvika fel.

AI-genererad text kan vara intetsägande och kanske inte återspeglar ditt varumärkes identitet, vilket gör den opålitlig för hela blogginlägg.

Priser för ChatGPT

Gratis för alltid

Plus : 20 $/månad

Pro : 200 $/månad

Team : 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

ChatGPT-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (720+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 120 recensioner)

📖 Läs också: De bästa AI-skrivverktygen för innehåll

3. Zillow (Bäst för att bläddra bland fastighetsannonser och uppskatta bostadsvärden)

via Zillow

Framgång inom fastighetsbranschen börjar med rätt verktyg, och Zillow är ett verktyg du inte vill missa. Oavsett om du köper, säljer eller hyr, ger Zillow dig tillgång till hela fastighetsvärlden. Det har blivit en viktig knutpunkt för fastighetsinformation, från att hitta drömhem till att få gratis värderingar av fastigheter med Zestimates.

Förutom sin flaggskeppswebbplats och app äger Zillow även Zillow Rentals, Zillow Premier Agent och Zillow Home Loans. Behöver du fler alternativ? Zillow driver även HotPads och Out East för sökning av hyresbostäder samt StreetEasy och Trulia för fastighetsannonser.

Zillows bästa funktioner

Uppskatta bostadsvärdet med AI-drivna Zestimates för snabba marknadsinsikter.

Utforska fastigheter på distans med 3D Home Tours för en detaljerad virtuell upplevelse.

Hitta bostäder snabbare med hjälp av avancerade sökfilter för pris, egenskaper och läge.

Kom i kontakt med högt rankade proffs via Zillow Premier Agent för expertrådgivning.

Hantera uthyrningar med Zillows applikation och betalningssystem

Beräkna lånekostnader med hjälp av lånekalkylatorn för att uppskatta månadsbetalningarna.

Zillows begränsningar

Värderingar av bostäder (Zestimates) kan ibland vara felaktiga, så professionella värderingar är fortfarande nödvändiga.

Fastigheter som säljs av ägaren själv (FSBO) får inte lika stor synlighet jämfört med fastigheter som säljs av mäklare.

Zillows prissättning

Anpassad prissättning

Zillow-betyg och recensioner

G2 : 4,1/5 (över 290 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Zillow?

En G2-recension säger:

Webbplatsen eller appen är ganska enkel att använda och självförklarande. Det är också enkelt att ladda upp annonser, och du har möjlighet att söka efter valfria platser.

Webbplatsen eller appen är ganska enkel att använda och självförklarande. Det är också enkelt att ladda upp annonser, och du har möjlighet att söka efter valfri plats.

4. Reonomy (Bäst för fastighetsundersökningar och analys av marknadstrender)

via Reonomy

Med insikter från flera källor levererar Reonomy ägaruppgifter, transaktionshistorik och marknadstrender för över 50 miljoner fastigheter i USA – allt på ett och samma ställe. Du behöver inte längre leta igenom spridd information; Reonomy ger dig allt du behöver.

Reonomy hjälper användarna att hitta affärer utanför marknaden, analysera skuldstrukturer och komma i kontakt med viktiga beslutsfattare. Dess smarta filtreringsverktyg underlättar prospektering, så att investerare, mäklare och utvecklare snabbt kan hitta de bästa möjligheterna.

Reonomys bästa funktioner

Ta reda på ägaruppgifter med fullständiga fastighetsregister och LLC-transparens.

Undersök fastighetens historik med transaktionsregister, hypotekslån och försäljningstrender.

Hitta erbjudanden utanför marknaden med hjälp av AI för att identifiera potentiella säljare.

Analysera marknadstrender med insikter om fastighetsvärden, skulder och leasingaktiviteter.

Generera leads med filter för plats, tillgångstyp och finansiella data.

Bedöm fastighetsskulder genom att granska hypotekshistorik och utestående lån.

Reonomys begränsningar

Data är inte alltid 100 % korrekta, så det är viktigt att dubbelkolla med originaldokument.

Begränsad insikt om bostäder, eftersom fokus ligger strikt på kommersiella fastigheter.

Reonomys prissättning

Anpassad prissättning

Reonomy-betyg och recensioner

G2 : Otillräckligt antal recensioner

Capterra: 4,3/5 (över 30 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Reonomy?

En recension på Capterra säger

Den funktion som har störst inverkan är möjligheten att hitta rätt information om ägarna. Produkten är enkel att använda. Integrationen med min befintliga affärsprocess har fungerat felfritt.

Den funktion som har störst inverkan är möjligheten att hitta rätt information om ägarna. Produkten är enkel att använda. Integrationen med min befintliga affärsprocess har fungerat felfritt.

5. Homebot (Bäst för AI-driven värdeuppföljning av bostäder, övervakning av eget kapital och smarta fastighetsbeslut)

via Homebot

Att äga ett hus handlar om mer än bara att köpa ett hus, det handlar också om att fatta smarta ekonomiska beslut längs vägen. Det är där Homebot kommer in i bilden.

Denna AI-drivna plattform hjälper husägare och köpare att spåra husvärden, övervaka eget kapital och upptäcka refinansierings- eller investeringsmöjligheter. Det är som en personlig finansiell instrumentpanel, men för fastigheter.

Förutom husägare fungerar Homebot också som en allierad för fastighetsmäklare och långivare. Med automatiserade, datadrivna insikter kan proffs hålla kontakten med kunderna och erbjuda skräddarsydda rekommendationer om när man ska sälja, refinansiera eller investera.

Homebots bästa funktioner

Spåra bostadsvärdet med AI-drivna uppdateringar om uppskattat värde och värdestegring.

Utforska refinansieringsalternativ med realtidsräntor och potentiella besparingar.

Övervaka marknadstrender för att följa förändringar i fastighetsvärden i olika stadsdelar.

Identifiera investeringsmöjligheter genom att analysera hyresintäkter och lönsamheten för fritidsbostäder.

Engagera kunderna med personliga rapporter om bostadsfinansiering för att hålla dem informerade.

Homebots begränsningar

Begränsad anpassning för agenter som vill ha mer kontroll över varumärkesprofilering och kundinteraktioner.

Inte idealiskt för kommersiella fastigheter, eftersom plattformen fokuserar på bostadsfastighetsmarknaden.

Priser för Homebot

Agentstarter : 50 $/månad + 50 $ engångsavgift för installation

Agentpartner : 25 $/månad + 50 $ engångsavgift för installation

Tillväxt: 100 $/månad för agentteam

Homebot-betyg och recensioner

G2 : Otillräckligt antal recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

🧠 Kul fakta: Förr i tiden firade husägare som hade betalat av sina bolån denna milstolpe genom att hänga upp örnplaketter på sina hus – ungefär som en segertrofé för att de var skuldfria! Dessa dekorationer, som kallas ”freedom flyers”, kan fortfarande ses på vissa hus idag.

6. Realtor.com (Bäst för realtidsinformation, MLS-verifierade annonser och marknadsinsikter)

Letar du efter det perfekta stället? Säljer du och vill ha den senaste marknadsinformationen? Är du bara nyfiken på bostadspriser? Realtor.com hämtar realtidsdata direkt från MLS-listor, så att du alltid arbetar med den färskaste och mest exakta informationen – inga föråldrade överraskningar, bara fakta.

Men det handlar om mer än bara annonser. AI-drivna sökfilter hjälper köpare att hitta sitt perfekta objekt, detaljerad information om området avslöjar allt från brottslighet till skolrankningar, och verktyg för prisvärdhet ger en överskådlig bild av bolånekostnaderna.

Realtor.com:s agentmatchningsservice gör det möjligt för köpare och säljare att komma i kontakt med de bästa fastighetsmäklare för fastighetsförvaltning.

Realtor.com bästa funktioner

Bläddra bland MLS-verifierade annonser för att få korrekta och uppdaterade fastighetsuppgifter.

Använd AI-drivna filter för att hitta bostäder efter pris, bekvämligheter och livsstilsbehov.

Utforska information om grannskapet med brottsstatistik, skolbetyg och marknadstrender.

Beräkna bolånekostnader med hjälp av verktyg för att bedöma överkomlighet och realtidsuppföljning av räntor.

Få omedelbara värderingar av fastigheter med RealEstimates datadrivna analyser.

Kom i kontakt med de bästa mäklarna genom mäklarmatchningstjänsten för experthjälp.

Begränsningar för Realtor.com

Uppdateringar av listningar kan vara något försenade, eftersom de är beroende av MLS-synkroniseringstider.

Alla FSBO-annonser ingår inte, vilket kan minska antalet alternativ utanför marknaden.

Realtor.com prissättning

Anpassad prissättning

Realtor.com-betyg och recensioner

G2 : 3,5/5 (över 90 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Realtor.com?

En recension på G2 säger:

Det är enkelt att jämföra priser. Du kan också ange ett prisintervall och ett specifikt område. Köp eller sälj. Hyr eller leasa. Allt är bra på realtor.com. Allt finns här, inom räckhåll för fingertopparna.

Det är enkelt att jämföra priser. Du kan också ange ett prisintervall och ett specifikt område. Köp eller sälj. Hyr eller leasa. Allt är bra på realtor.com. Allt finns här, inom räckhåll för dina fingertoppar.

📖 Läs också: De bästa AI-verktygen för säljteam

7. HouseCanary (Bäst för AI-drivna fastighetsvärderingar och investeringsinsikter)

via HouseCanary

Oavsett om du letar efter din nästa SFR-investering, vill effektivisera låneprocesser eller förbättra kundengagemanget, ger HouseCanary dig insikter som ger resultat.

HouseCanary syftar till att omvandla data till handling. Med sin AI-funktionalitet och djupgående marknadsanalys hjälper det investerare, långivare och fastighetsproffs att fatta smartare beslut i realtid.

HouseCanarys bästa funktioner

Få AI-drivna insikter om fastighetsbranschen med CanaryAI för smartare beslutsfattande.

Upptäck de bästa investeringsmöjligheterna inom enfamiljshus med Instant Insights.

Automatisera och optimera investerings- och utlåningsstrategier med Programmatic Data.

Engagera kunderna och öka kundlojaliteten med Customer Engagement Platform.

Förutse marknadstrender och förändringar i fastighetsvärden med avancerad marknadsprognosering.

HouseCanarys begränsningar

Vissa användare kan tycka att de avancerade analyserna och funktionerna är svåra att navigera i till en början.

Premiumprissättningen gör det mer idealiskt för institutionella investerare och långivare.

HouseCanary-priser

Grundläggande: 19 $/månad

Pro: 79 $/månad

Team : 199 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

HouseCanary-betyg och recensioner

G2 : Otillräckligt antal recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

📖 Läs också: Gratis mallar för fastighetsförvaltning

8. RealScout (Bäst för personliga bostadssökningar och stärkt kundsamarbete)

via RealScout

Genom att kombinera MLS-data med AI-driven matchning hjälper RealScout mäklare att leverera hyperpersonliga fastighetsrekommendationer baserade på vad köpare faktiskt vill ha. Det är mer än bara ännu en plattform för bostadssökning – den är utvecklad för att hålla fastighetsmäklare och deras kunder på samma sida.

Till skillnad från generiska annonssidor ger RealScout agenter full kontroll över sökupplevelsen. Det gör det möjligt för dem att engagera kunder med jämförelser av fastigheter, marknadsinsikter och automatiska aviseringar.

RealScouts bästa funktioner

Matcha köpare med AI-driven bostadssökning som filtrerar listningar efter kundernas preferenser.

Håll kunderna engagerade med varumärkesanpassade fastighetsaviseringar och marknadsuppdateringar i realtid.

Jämför fastigheter sida vid sida med insikter om prisutveckling, egenskaper och lokal data.

Identifiera potentiella säljare innan de lägger ut sina objekt med hjälp av prediktiv analys.

Förbättra samarbetet mellan mäklare och kunder med en interaktiv sökupplevelse som skapar förtroende.

RealScouts begränsningar

Begränsat till deltagande MLS, så tillgängligheten varierar beroende på region.

Agentfokuserad plattform, vilket innebär att köpare inte kan använda den självständigt.

Priser för RealScout

Agent: 99 $/månad/licens

Team : 249 $/månad för 2 licenser

Mäklare: 499 $/månad

RealScout-betyg och recensioner

G2 : Otillräckligt antal recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om RealScout?

En recension på Capterra lyder:

Det här verktyget är mycket användbart för fastighetsmäklare som arbetar med köpare. Det är enkelt att använda och hjälper till att skapa leads.

Det här verktyget är mycket användbart för fastighetsmäklare som arbetar med köpare. Det är enkelt att använda och hjälper till att skapa leads.

9. Roof AI (Bäst för att automatisera leadgenerering och kundengagemang med AI)

via Roof AI

Roof AI är utvecklat för mäklare, fastighetsförvaltare, långivare och fastighetsteam och engagerar webbplatsbesökare, svarar på frågor direkt och vårdar potentiella kunder dygnet runt. Det är inte bara en chattbot, utan också en AI-agent för fastighetsbranschen som är utformad för att automatiskt fånga upp, kvalificera och konvertera leads.

Roof AI förlitar sig inte heller på förberedda svar. Den förstår köparens och säljarens avsikter och ger hyperpersonliga rekommendationer baserade på användarbeteende och marknadsförhållanden. Dessutom integreras den med ditt CRM-system för fastighetsbranschen, vilket håller din pipeline organiserad.

Roof AI:s bästa funktioner

Automatisera leadgenerering och kvalificering med AI-drivna konversationer som identifierar seriösa köpare och säljare.

Engagera besökare dygnet runt med omedelbara svar på fastighetsförfrågningar, finansieringsfrågor och serviceförfrågningar.

Leverera hyperpersonliga fastighetsrekommendationer baserade på användarbeteende och marknadsdata.

Integrera smidigt med ditt CRM-system för att organisera leads och förbättra uppföljningseffektiviteten.

Analysera leads beteende och trender med realtidsinsikter för att förfina marknadsföringsstrategier.

Begränsningar för Roof AI

Begränsade anpassningsmöjligheter, eftersom svaren följer förtränade AI-modeller.

Kräver integrationskonfiguration, vilket kan ta tid beroende på befintliga system.

Priser för Roof AI

Anpassad prissättning

Roof AI-betyg och recensioner

G2 : Otillräckligt antal recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

💡 Proffstips: Håll dig steget före med CRM-mallar för fastighetsbranschen – fördesignade arbetsflöden som förenklar leadspårning, affärshantering och kundkommunikation, så att ingenting faller mellan stolarna.

10. Reimagine Home (Bäst för att skapa fotorealistiska, AI-genererade hemdesign för inredning, renoveringar och dekorförändringar)

via Reimagine Home

Behöver du iscensätta en tom bostad? Inreda om ett utrymme? Experimentera med olika stilar? Reimagine Home kan vara precis det verktyg du behöver. Ladda bara upp ett foto, så levererar Reimagine Home inom några sekunder verklighetstrogna, fotorealistiska bilder som får alla fastigheter att lysa.

Vad utmärker dem? Stilmedvetna resultat som ligger i linje med de senaste designtrenderna och ultimat anpassningsbarhet för finjusterad perfektion. Dessutom blixtsnabba resultat som inte låter dig vänta.

Oavsett om det gäller virtuell iscensättning, renoveringar eller layoutändringar, håller Reimagine Home annonserna visuellt konsekventa och fastigheterna marknadsfärdiga. Dessutom integreras det enkelt i alla fastighetsplattformar tack vare ett skalbart API.

Reimagine Homes bästa funktioner

Inred tomma rum virtuellt med AI-genererade möbler och inredning för att förbättra annonserna.

Omforma interiörer direkt genom att experimentera med stilar, färger och layouter.

Visualisera renoveringar innan arbetet påbörjas för att visa på möjligheterna med ombyggnaden.

Skapa designalternativ som är anpassade efter köparnas preferenser för personliga rekommendationer.

Skapa fotorealistiska bilder som ökar engagemanget och lockar fler köpare.

Tänk om hembegränsningar

AI-genererade bilder kan sakna anpassningsmöjligheter, vilket begränsar kontrollen över finare designdetaljer.

Passar bäst för visuella presentationer, eftersom den inte erbjuder arkitektonisk eller strukturell planering.

Reimagine Home-prissättning

Essential: 14 $/månad

Optimal : 29 $/månad

Avancerad : 49 $/månad

Premium: 99 $/månad

Reimagine Home-betyg och recensioner

G2 : Otillräckligt antal recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Hitta den perfekta AI-agenten för fastighetsbranschen för ditt företag

AI-agenter är definitivt rätt val om du arbetar i fastighetsbranschen. Men om ditt nuvarande verktyg känns begränsande – oavsett om det är föråldrade funktioner, brist på anpassningsmöjligheter eller klumpiga integrationer – kan det vara dags för en uppgradering.

Rätt AI-agent bör effektivisera ditt arbetsflöde, förbättra kundinteraktionerna och anpassas efter dina affärsbehov.

Till skillnad från universallösningar kombinerar ClickUp automatisering, realtidssamarbete och anpassningsbara arbetsflöden för att din fastighetsverksamhet ska fungera smidigt. Från hantering av leads till spårning av affärer – allt synkroniseras enkelt.

